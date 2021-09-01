Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.401,100,00-22,47
İş Bankası (C)5,72-0,52-15,79
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.2,990,00-22,54
İş Girişim8,50-0,58-55,15
İş GMYO1,850,54-27,17
İş Y. Men. Değ.15,01-1,64-9,56
İş Yat. Ort.2,74-0,36-18,53
İşbir Holding107,509,98100,27
Işık Plastik37,820,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,12-21,05
İttifak Holding1,470,68-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,420,112,33
İzmir Demir Çelik2,62-1,13-20,84
İzmir Fırça7,32-1,3531,65
Jantsa Jant Sanayi68,25-0,8764,66
Kafein Yazılım24,561,0715,09
Kalekim Kimyevi Maddeler12,51-0,16

Kaplamin24,42-1,13-27,75
Kardemir (A)6,79-0,7314,12
Kardemir (B)6,76-0,1528,27
Kardemir (D)7,73-0,6433,74
Karel Elektronik30,900,7834,00
Karsan Otomotiv3,82-0,5217,54
Karsu Tekstil9,521,8211,35
Kartal Yenilenebilir Enerji13,82-9,38

Kartonsan50,000,93-47,19
Katmerciler Ekipman1,470,00-15,14
Kent Gıda230,008,49-35,32
Kerevitaş Gıda4,581,55-30,40
Kervan Gıda16,49-1,3225,87
Kervansaray Yat. Holding0,571,79-54,76
Kiler GMYO1,810,56-27,89
Kızılbük GYO23,04-3,03

Klimasan Klima10,60-0,7525,63
Koç Holding23,220,7813,53
Konfrut Gıda17,313,042,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,359,99147,25
Konya Çimento916,204,13-18,92
Koray GMYO7,010,0057,53
Kordsa Teknik Tekstil23,34-0,4350,10
Koza Altın105,401,939,00
Koza Madencilik16,201,894,58
Körfez GMYO4,950,20-14,66
Kristal Kola1,370,00-55,16
Kron Telekomünikasyon33,300,91-9,61
Kuştur Kuşadası Turizm202,503,8528,73
Kuyas Yatırım2,500,408,70
Kütahya Porselen60,30-0,5019,52
Kütahya Şeker Fabrikası62,70-0,24

Lider Faktoring3,040,33-10,85
Link Bilgisayar29,642,21-6,19
Logo Yazılım39,940,8628,26
Lokman Hekim Sağlık10,490,2946,34
Lüks Kadife50,109,9673,88
Makina Takım3,051,67-10,56
Manas Enerji Yönetimi18,36-2,44

Marka Yatırım Holding5,42-3,04-15,71
Marmaris Altınyunus198,101,5978,31
Marshall237,003,95-22,73
Martı GMYO1,131,80-55,75
Martı Otel1,899,88-11,27
Matriks Bilgi Dağıtım35,340,45

Mavi Giyim58,001,5812,38
Mazhar Zorlu Holding35,82-0,5013,79
Meditera Tıbbi Malzeme40,24-1,03

Mega Polietilen5,561,46-27,42
Menderes Tekstil2,345,41-24,27
Mercan Kimya9,690,73

Merit Turizm16,28-0,0657,15
Merko Gıda4,901,24-43,29
Metemtur Yatırım3,790,26-53,13
Metro Holding1,50-1,32-27,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,828,05-2,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-0,58-26,18
Migros Ticaret35,281,26-17,57
Milpa3,980,00-13,48
Mistral GMYO4,192,95-11,04
MLP Sağlık25,500,5528,33
MMC San. ve Tic. Yat.5,719,8124,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,170,70-39,49
Mondi Tire Kutsan9,13-1,7220,13
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri5,50

Naturel Enerji38,08-1,147,24
Naturelgaz7,840,26

Net Holding4,80-0,2139,94
Netaş Telekom.18,024,83-35,83
Niğbaş Niğde Beton10,850,56-79,13
Nuh Çimento36,002,51-25,04
Nurol GMYO17,014,16133,33
Odaş Elektrik1,524,11-48,01
Orge Enerji Elektrik6,422,8839,19
Orma Orman Mahsulleri28,22-0,9891,71
Osmanlı Menkul27,263,02-11,61
Ostim Endüstriyel Yat2,333,10-15,39
Otokar330,00-0,818,45
Oyak Çimento6,830,15-22,21
Oyak Yat. Ort.6,88-0,15-0,32
Oyak Yatırım Menkul23,640,00

Oylum Sınai Yatırımlar3,951,28-16,14
Özak GMYO4,772,58-6,47
Özbal Çelik Boru13,876,69111,76
Özderici GMYO1,65-2,37-25,68
Özerden Plastik7,687,26-14,67
Pamel Elektrik42,64-0,84100,00
Panora GMYO7,00-0,9917,40
Papilon Savunma14,431,33-36,54
Park Elek.Madencilik4,821,69-10,24
Parsan27,381,8612,67
Pegasus71,501,27-4,16
Peker GMYO0,962,13-58,96
Penguen Gıda3,134,33-38,02
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım80,75-2,71

Pera GMYO1,49-1,32-14,94
Pergamon Dış Ticaret24,469,9833,45
Petkim6,16-0,6523,69
Petrokent Turizm2.000,000,01120,65
Pınar Et ve Un17,191,36-21,45
Pınar Su7,402,78-0,40
Pınar Süt17,171,30-23,86
Plastikkart20,600,8842,56
Polisan Holding2,740,74-28,73
Politeknik Metal364,200,05-10,23
Prizma Press Matbaacılık4,130,24-24,64
QNB Finans Fin. Kir.70,85-0,84-43,46
QNB Finansbank39,602,17-43,71
QUA Granite Hayal Yapı12,90-1,53

Ral Yatırım Holding4,172,96-6,08
Ray Sigorta9,570,00-38,06
Reysaş GMYO2,83-0,70-12,70
Reysaş Lojistik4,072,52-21,34
Rhea Girişim2,000,50-46,24
Rodrigo Tekstil15,61-1,0813,86
Royal Halı3,423,95-0,58
RTA Laboratuvarları22,302,01-26,35
Sabancı Holding10,40-1,05-5,68
Safkar Ege Soğutmacılık8,56-1,95-21,32
Sanel Mühendislik5,10-0,3949,12
Sanifoam Sünger21,622,8558,97
Sanko Pazarlama9,960,207,47
Saray Matbaacılık4,42-1,12-49,60
Sarkuysan13,400,0054,07
Sasa Polyester28,042,0487,13
Say Yenilenebilir Enerji22,94-1,55169,57
Sekuro Plastik21,100,3851,15
Selçuk Ecza Deposu9,352,52-30,39
Selçuk Gıda7,70-1,9154,62
Selva Gıda Sanayi7,68-1,16

Senkron Güvenlik27,58-3,235,03
Serve Film Prodüksiyon14,99-3,29-6,31
Servet GMYO72,00-2,57-8,16
Seyitler Kimya19,80-2,1747,07
Silverline Endüstri5,532,03-35,70
Sinpaş GMYO4,250,951,67
Smartiks Yazılım5,510,18-37,81
Sodaş Sodyum Sanayii21,482,19-18,44
Söktaş2,925,42-10,17
Sönmez Filament36,92-0,22-47,41
Sönmez Pamuklu13,900,36-42,08
Sumaş Suni Tahta99,0010,0094,08
Şeker Fin. Kir.5,331,91-16,72
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam8,80-1,1222,91
Şok Marketler Ticaret12,581,860,80
T. Halk Bankası4,780,42-14,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,321,60-34,58
T.S.K.B.1,320,00-24,42
T.Tuborg17,42-0,46-1,75
Taç Tarım Ürünleri23,800,17126,02
Tat Gıda8,961,47-22,50
TAV Havalimanları23,841,3611,92
Taze Kuru Gıda208,400,63-3,65
Tek-Art Turizm1,400,72-30,69
Tekfen Holding14,780,20-9,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,440,00-25,63
Temapol Polimer Plastik14,480,8425,91
TGS Dış Ticaret13,399,935,35
Tofaş Oto. Fab.42,701,6238,14
Torunlar GMYO4,15-1,196,41
Trabzon Liman28,721,13-10,59
Trabzonspor Sportif3,49-0,5743,03
Trend GMYO6,60-0,60-47,49
TSKB GMYO3,039,72-37,22
Tuğçelik12,351,7352,85
Tukaş6,812,10-29,72
Turcas Petrol3,743,60-22,89
Tureks Turizm Taşımacılık10,362,37

Turkcell16,440,317,47
Tümosan Motor ve Traktör16,98-0,8820,68
Tüpraş103,601,87-4,07
Türk Hava Yolları12,901,74-0,08
Türk İlaç Serum15,462,52

Türk Prysmian Kablo12,87-1,006,70
Türk Telekom7,35-0,81-9,17
Türk Traktör171,00-0,750,37
Türker Proje Gayrimenkul129,503,6014,70
Türkiye Sigorta4,890,00-20,85
Ufuk Yatırım22,34-5,7466,72
Ulaşlar Turizm Yat.3,952,60-6,84
Ulusoy Elektrik53,700,754,58
Ulusoy Un Sanayi5,312,124,35
Umpaş Holding1,221,67-53,26
Uşak Seramik1,840,00-21,37
Utopya Turizm24,168,73-37,73
Uzertaş Boya33,545,21-40,74
Ülker Bisküvi19,250,63-13,75
Ünlü Yatırım Holding5,000,20

Vakıf Fin. Kir.8,582,75151,76
Vakıf GMYO1,502,04-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,603,12-10,33
Vakıflar Bankası3,590,00-23,78
Vakko Tekstil10,250,0063,57
Vanet Gıda6,073,06-21,47
VBT Yazılım24,865,61

Verusa Holding46,522,063,19
Verusaturk Girisim22,200,7370,14
Vestel28,860,6347,79
Vestel Beyaz Eşya49,260,9831,79
Viking Kağıt6,873,62-23,67
Yapı ve Kredi Bank.2,62-0,76-12,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,24-3,100,13
Yataş14,10-0,70-2,42
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,45-0,58-21,59
Yeni Gimat GMYO14,012,6420,86
Yeşil GMYO0,95-1,04-31,16
Yeşil Yapı1,12-0,88-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,13-0,47-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme10.800,200,37-30,77
Yonga Mobilya21,505,60-27,83
Yükselen Çelik5,36-0,192,45
Yünsa10,580,19-23,84
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,623,18-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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