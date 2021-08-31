Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.400,10
|0,00
|-22,47
|İş Bankası (C)
|5,75
|1,95
|-15,35
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,99
|1,01
|-22,54
|İş Girişim
|8,55
|0,35
|-54,88
|İş GMYO
|1,84
|1,10
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|15,26
|4,66
|-8,06
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|4.985,20
|3,00
|82,10
|Işık Plastik
|37,80
|-2,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|-21,93
|İttifak Holding
|1,46
|0,69
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,40
|0,11
|2,22
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|0,00
|-19,93
|İzmir Fırça
|7,42
|-1,85
|33,45
|Jantsa Jant Sanayi
|68,85
|2,23
|66,11
|Kafein Yazılım
|24,30
|0,00
|13,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,53
|0,89
|Kaplamin
|24,70
|1,31
|-26,92
|Kardemir (A)
|6,84
|1,33
|14,96
|Kardemir (B)
|6,77
|0,74
|28,46
|Kardemir (D)
|7,78
|0,52
|34,60
|Karel Elektronik
|30,66
|0,33
|32,96
|Karsan Otomotiv
|3,84
|-2,04
|18,15
|Karsu Tekstil
|9,35
|1,85
|9,36
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,25
|0,66
|Kartonsan
|49,54
|0,69
|-47,67
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|-4,55
|-15,14
|Kent Gıda
|212,00
|9,96
|-40,38
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|1,35
|-31,46
|Kervan Gıda
|16,71
|0,78
|27,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|-1,75
|-55,56
|Kiler GMYO
|1,80
|1,69
|-28,29
|Kızılbük GYO
|23,76
|3,04
|Klimasan Klima
|10,68
|2,69
|26,58
|Koç Holding
|23,04
|-2,37
|12,65
|Konfrut Gıda
|16,80
|2,94
|-0,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|53,05
|-1,76
|124,79
|Konya Çimento
|879,90
|1,58
|-22,13
|Koray GMYO
|7,01
|-6,16
|57,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,44
|-0,42
|50,74
|Koza Altın
|103,40
|-0,29
|6,93
|Koza Madencilik
|15,90
|0,13
|2,65
|Körfez GMYO
|4,94
|0,41
|-14,83
|Kristal Kola
|1,37
|3,01
|-55,16
|Kron Telekomünikasyon
|33,00
|-1,32
|-10,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|195,00
|0,98
|23,97
|Kuyas Yatırım
|2,49
|-0,40
|8,26
|Kütahya Porselen
|60,60
|0,17
|20,12
|Kütahya Şeker Fabrikası
|62,85
|-1,57
|Lider Faktoring
|3,03
|-1,30
|-11,14
|Link Bilgisayar
|29,00
|-0,28
|-8,22
|Logo Yazılım
|39,60
|-1,35
|27,17
|Lokman Hekim Sağlık
|10,46
|0,58
|45,92
|Lüks Kadife
|45,56
|3,22
|58,13
|Makina Takım
|3,00
|0,33
|-12,02
|Manas Enerji Yönetimi
|18,82
|9,99
|Marka Yatırım Holding
|5,59
|7,50
|-13,06
|Marmaris Altınyunus
|195,00
|5,23
|75,52
|Marshall
|228,00
|0,40
|-25,66
|Martı GMYO
|1,11
|0,00
|-56,53
|Martı Otel
|1,72
|0,00
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,18
|0,57
|Mavi Giyim
|57,10
|-0,70
|10,64
|Mazhar Zorlu Holding
|36,00
|0,06
|14,36
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,66
|2,16
|Mega Polietilen
|5,48
|0,00
|-28,46
|Menderes Tekstil
|2,22
|2,30
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,62
|1,05
|Merit Turizm
|16,29
|0,25
|57,25
|Merko Gıda
|4,84
|1,47
|-43,98
|Metemtur Yatırım
|3,78
|9,88
|-53,25
|Metro Holding
|1,52
|3,40
|-26,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,61
|3,98
|-9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,84
|-0,17
|-18,60
|Milpa
|3,98
|-0,50
|-13,48
|Mistral GMYO
|4,07
|-1,21
|-13,59
|MLP Sağlık
|25,36
|0,71
|27,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,20
|-5,63
|13,04
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,12
|-0,14
|-39,92
|Mondi Tire Kutsan
|9,29
|4,03
|22,24
|Naturel Enerji
|38,52
|3,83
|8,48
|Naturelgaz
|7,82
|0,51
|Net Holding
|4,81
|6,65
|40,23
|Netaş Telekom.
|17,19
|0,64
|-38,78
|Niğbaş Niğde Beton
|10,79
|0,19
|-79,25
|Nuh Çimento
|35,12
|-2,17
|-26,88
|Nurol GMYO
|16,33
|3,88
|124,01
|Odaş Elektrik
|1,46
|-0,68
|-50,06
|Orge Enerji Elektrik
|6,24
|-0,64
|35,28
|Orma Orman Mahsulleri
|28,50
|-5,06
|93,61
|Osmanlı Menkul
|26,46
|9,79
|-14,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,89
|-17,93
|Otokar
|332,70
|2,37
|9,34
|Oyak Çimento
|6,82
|1,49
|-22,32
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|0,88
|-0,17
|Oyak Yatırım Menkul
|23,64
|-0,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,90
|0,00
|-17,20
|Özak GMYO
|4,65
|0,22
|-8,82
|Özbal Çelik Boru
|13,00
|0,15
|98,47
|Özderici GMYO
|1,69
|2,42
|-23,87
|Özerden Plastik
|7,16
|-0,56
|-20,44
|Pamel Elektrik
|43,00
|-2,36
|101,69
|Panora GMYO
|7,07
|-0,56
|18,57
|Papilon Savunma
|14,24
|-0,35
|-37,37
|Park Elek.Madencilik
|4,74
|0,64
|-11,73
|Parsan
|26,88
|1,36
|10,62
|Pegasus
|70,60
|-0,07
|-5,36
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,00
|3,09
|-40,59
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|83,00
|3,75
|Pera GMYO
|1,51
|-0,66
|-13,80
|Pergamon Dış Ticaret
|22,24
|-0,71
|21,34
|Petkim
|6,20
|-0,64
|24,50
|Petrokent Turizm
|1.999,80
|-0,01
|120,63
|Pınar Et ve Un
|16,96
|0,89
|-22,50
|Pınar Su
|7,20
|0,70
|-3,10
|Pınar Süt
|16,95
|0,59
|-24,83
|Plastikkart
|20,42
|2,56
|41,31
|Polisan Holding
|2,72
|1,49
|-29,25
|Politeknik Metal
|364,00
|3,97
|-10,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,12
|2,23
|-24,82
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,45
|0,35
|-42,98
|QNB Finansbank
|38,76
|2,43
|-44,90
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,10
|3,97
|Ral Yatırım Holding
|4,05
|0,25
|-8,78
|Ray Sigorta
|9,57
|-1,34
|-38,06
|Reysaş GMYO
|2,85
|-1,72
|-12,09
|Reysaş Lojistik
|3,97
|1,79
|-23,27
|Rhea Girişim
|1,99
|-1,49
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|15,78
|-0,44
|15,10
|Royal Halı
|3,29
|2,81
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|21,86
|0,37
|-27,81
|Sabancı Holding
|10,51
|1,06
|-4,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,73
|5,05
|-19,76
|Sanel Mühendislik
|5,12
|0,20
|49,71
|Sanifoam Sünger
|21,02
|5,47
|54,56
|Sanko Pazarlama
|9,94
|0,81
|7,25
|Saray Matbaacılık
|4,47
|-0,67
|-49,03
|Sarkuysan
|13,40
|0,37
|54,07
|Sasa Polyester
|27,48
|1,18
|83,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,30
|2,55
|173,80
|Sekuro Plastik
|21,02
|-0,57
|50,57
|Selçuk Ecza Deposu
|9,12
|3,64
|-32,10
|Selçuk Gıda
|7,85
|1,29
|57,63
|Selva Gıda Sanayi
|7,77
|-1,65
|Senkron Güvenlik
|28,50
|9,03
|8,53
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|4,80
|-3,13
|Servet GMYO
|73,90
|0,68
|-5,74
|Seyitler Kimya
|20,24
|3,37
|50,33
|Silverline Endüstri
|5,42
|1,88
|-36,98
|Sinpaş GMYO
|4,21
|2,68
|0,72
|Smartiks Yazılım
|5,50
|-0,36
|-37,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,02
|0,10
|-20,19
|Söktaş
|2,77
|-2,81
|-14,79
|Sönmez Filament
|37,00
|-2,37
|-47,29
|Sönmez Pamuklu
|13,85
|-1,28
|-42,29
|Sumaş Suni Tahta
|90,00
|-4,15
|76,43
|Şeker Fin. Kir.
|5,23
|1,55
|-18,28
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|8,90
|-0,78
|24,31
|Şok Marketler Ticaret
|12,35
|-0,32
|-1,04
|T. Halk Bankası
|4,76
|0,63
|-14,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|1,52
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,32
|0,76
|-24,42
|T.Tuborg
|17,50
|3,80
|-1,30
|Taç Tarım Ürünleri
|23,76
|-0,92
|125,64
|Tat Gıda
|8,83
|0,91
|-23,63
|TAV Havalimanları
|23,52
|-0,51
|10,42
|Taze Kuru Gıda
|207,10
|-3,67
|-4,25
|Tek-Art Turizm
|1,39
|0,72
|-31,19
|Tekfen Holding
|14,75
|1,79
|-10,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,44
|0,47
|-25,63
|Temapol Polimer Plastik
|14,36
|1,77
|24,87
|TGS Dış Ticaret
|12,18
|0,08
|-4,17
|Tofaş Oto. Fab.
|42,02
|1,79
|35,94
|Torunlar GMYO
|4,20
|2,44
|7,69
|Trabzon Liman
|28,40
|1,28
|-11,58
|Trabzonspor Sportif
|3,51
|-3,31
|43,85
|Trend GMYO
|6,64
|0,61
|-47,18
|TSKB GMYO
|3,29
|-2,95
|-42,78
|Tuğçelik
|12,14
|-0,49
|50,25
|Tukaş
|6,67
|1,06
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,61
|0,84
|-25,57
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,12
|0,40
|Turkcell
|16,39
|2,76
|7,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,13
|0,29
|21,75
|Tüpraş
|101,70
|2,11
|-5,83
|Türk Hava Yolları
|12,68
|0,00
|-1,78
|Türk İlaç Serum
|15,08
|0,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,00
|5,86
|7,77
|Türk Telekom
|7,41
|0,27
|-8,43
|Türk Traktör
|172,30
|0,76
|1,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,00
|0,81
|10,72
|Türkiye Sigorta
|4,89
|2,30
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|23,70
|-1,09
|76,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|10,00
|-9,20
|Ulusoy Elektrik
|53,30
|0,00
|3,80
|Ulusoy Un Sanayi
|5,20
|-0,19
|2,19
|Umpaş Holding
|1,20
|0,84
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,84
|4,55
|-21,37
|Utopya Turizm
|22,22
|10,00
|-42,73
|Uzertaş Boya
|31,88
|-0,06
|-43,67
|Ülker Bisküvi
|19,13
|-0,98
|-14,28
|Ünlü Yatırım Holding
|4,99
|1,22
|Vakıf Fin. Kir.
|8,35
|0,00
|145,01
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,40
|0,00
|-13,04
|Vakıflar Bankası
|3,59
|0,84
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,25
|0,10
|63,57
|Vanet Gıda
|5,89
|-1,01
|-23,80
|VBT Yazılım
|23,54
|9,49
|Verusa Holding
|45,58
|0,84
|1,11
|Verusaturk Girisim
|22,04
|0,73
|68,91
|Vestel
|28,68
|-0,14
|46,87
|Vestel Beyaz Eşya
|48,78
|0,12
|30,51
|Viking Kağıt
|6,63
|1,07
|-26,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,64
|3,13
|-11,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,40
|10,00
|3,34
|Yataş
|14,20
|0,92
|-1,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,47
|3,27
|-21,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,65
|-0,07
|17,75
|Yeşil GMYO
|0,96
|0,00
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,13
|0,00
|-38,59
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|0,94
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.760,00
|0,00
|-31,03
|Yonga Mobilya
|20,36
|-4,77
|-31,65
|Yükselen Çelik
|5,37
|0,37
|2,64
|Yünsa
|10,56
|1,25
|-23,98
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,57
|0,00
|-37,92
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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