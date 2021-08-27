Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.400,00
|-0,31
|-22,47
|İş Bankası (C)
|5,64
|0,71
|-16,97
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,96
|0,68
|-23,32
|İş Girişim
|8,52
|5,71
|-55,04
|İş GMYO
|1,82
|0,00
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|14,58
|6,11
|-12,16
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,00
|-18,53
|İşbir Holding
|4.840,00
|10,00
|76,80
|Işık Plastik
|38,72
|-1,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|-21,93
|İttifak Holding
|1,45
|0,00
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|18,38
|-0,70
|2,11
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|-0,75
|-19,93
|İzmir Fırça
|7,56
|-2,95
|35,97
|Jantsa Jant Sanayi
|67,35
|0,15
|62,49
|Kafein Yazılım
|24,30
|1,42
|13,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,42
|-0,24
|Kaplamin
|24,38
|0,99
|-27,87
|Kardemir (A)
|6,75
|1,35
|13,45
|Kardemir (B)
|6,72
|1,51
|27,51
|Kardemir (D)
|7,74
|2,38
|33,91
|Karel Elektronik
|30,56
|0,92
|32,52
|Karsan Otomotiv
|3,92
|7,40
|20,62
|Karsu Tekstil
|9,18
|5,03
|7,37
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,15
|1,00
|Kartonsan
|49,20
|0,12
|-48,03
|Katmerciler Ekipman
|1,54
|-5,91
|-11,10
|Kent Gıda
|192,80
|9,98
|-45,78
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|0,00
|-32,37
|Kervan Gıda
|16,58
|-0,30
|26,55
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|1,79
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,77
|1,14
|-29,48
|Kızılbük GYO
|23,06
|2,13
|Klimasan Klima
|10,40
|-1,14
|23,26
|Koç Holding
|23,60
|0,77
|15,39
|Konfrut Gıda
|16,32
|-4,34
|-3,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|54,00
|0,90
|128,81
|Konya Çimento
|866,20
|1,11
|-23,35
|Koray GMYO
|7,47
|6,56
|67,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,54
|2,08
|51,38
|Koza Altın
|103,70
|0,00
|7,24
|Koza Madencilik
|15,88
|0,63
|2,52
|Körfez GMYO
|4,92
|-0,40
|-15,17
|Kristal Kola
|1,33
|0,00
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|33,44
|0,36
|-9,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|193,10
|-2,43
|22,76
|Kuyas Yatırım
|2,50
|0,00
|8,70
|Kütahya Porselen
|60,50
|0,83
|19,92
|Kütahya Şeker Fabrikası
|63,85
|2,90
|Lider Faktoring
|3,07
|0,00
|-9,97
|Link Bilgisayar
|29,08
|0,07
|-7,96
|Logo Yazılım
|40,14
|-0,20
|28,90
|Lokman Hekim Sağlık
|10,40
|4,31
|45,09
|Lüks Kadife
|44,14
|-1,25
|53,20
|Makina Takım
|2,99
|-0,33
|-12,32
|Manas Enerji Yönetimi
|17,11
|0,88
|Marka Yatırım Holding
|5,20
|3,79
|-19,13
|Marmaris Altınyunus
|185,30
|1,26
|66,79
|Marshall
|227,10
|0,93
|-25,95
|Martı GMYO
|1,11
|-0,89
|-56,53
|Martı Otel
|1,72
|0,00
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,98
|1,04
|Mavi Giyim
|57,50
|-3,77
|11,41
|Mazhar Zorlu Holding
|35,98
|1,07
|14,29
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,80
|-1,73
|Mega Polietilen
|5,48
|0,00
|-28,46
|Menderes Tekstil
|2,17
|1,40
|-29,77
|Mercan Kimya
|9,52
|-0,42
|Merit Turizm
|16,25
|0,00
|56,86
|Merko Gıda
|4,77
|0,00
|-44,79
|Metemtur Yatırım
|3,44
|-2,27
|-57,45
|Metro Holding
|1,47
|-1,34
|-29,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,51
|4,15
|-13,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,90
|-0,63
|-18,46
|Milpa
|4,00
|-1,48
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,12
|3,26
|-12,53
|MLP Sağlık
|25,18
|0,08
|26,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,51
|-2,99
|19,78
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,13
|0,28
|-39,83
|Mondi Tire Kutsan
|8,93
|5,31
|17,50
|Naturel Enerji
|37,10
|1,48
|4,48
|Naturelgaz
|7,78
|1,04
|Net Holding
|4,51
|4,64
|31,49
|Netaş Telekom.
|17,08
|0,77
|-39,17
|Niğbaş Niğde Beton
|10,77
|-0,46
|-79,29
|Nuh Çimento
|35,90
|-0,55
|-25,25
|Nurol GMYO
|15,72
|-0,69
|115,64
|Odaş Elektrik
|1,47
|0,68
|-49,72
|Orge Enerji Elektrik
|6,28
|0,16
|36,15
|Orma Orman Mahsulleri
|30,02
|1,08
|103,94
|Osmanlı Menkul
|24,10
|-0,41
|-21,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|0,00
|-18,66
|Otokar
|325,00
|0,71
|6,81
|Oyak Çimento
|6,72
|0,15
|-23,46
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|0,44
|-1,04
|Oyak Yatırım Menkul
|23,72
|-0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,90
|1,30
|-17,20
|Özak GMYO
|4,64
|0,43
|-9,02
|Özbal Çelik Boru
|12,98
|-2,11
|98,17
|Özderici GMYO
|1,65
|2,48
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,20
|-2,04
|-20,00
|Pamel Elektrik
|44,04
|0,69
|106,57
|Panora GMYO
|7,11
|1,28
|19,24
|Papilon Savunma
|14,29
|1,06
|-37,15
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|0,21
|-12,29
|Parsan
|26,52
|0,91
|9,14
|Pegasus
|70,65
|-1,94
|-5,29
|Peker GMYO
|0,94
|-1,05
|-59,82
|Penguen Gıda
|2,91
|0,34
|-42,38
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|80,00
|-4,19
|Pera GMYO
|1,52
|-0,65
|-13,23
|Pergamon Dış Ticaret
|22,40
|1,45
|22,21
|Petkim
|6,24
|2,63
|25,30
|Petrokent Turizm
|2.000,00
|-0,21
|120,65
|Pınar Et ve Un
|16,81
|-0,12
|-23,18
|Pınar Su
|7,15
|0,99
|-3,77
|Pınar Süt
|16,85
|0,96
|-25,28
|Plastikkart
|19,91
|3,21
|37,79
|Polisan Holding
|2,68
|0,37
|-30,29
|Politeknik Metal
|350,10
|1,45
|-13,71
|Prizma Press Matbaacılık
|4,03
|-0,98
|-26,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,20
|-0,28
|-43,18
|QNB Finansbank
|37,84
|-0,94
|-46,21
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,60
|4,22
|Ral Yatırım Holding
|4,04
|-1,70
|-9,01
|Ray Sigorta
|9,70
|0,00
|-37,22
|Reysaş GMYO
|2,90
|-1,31
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|3,90
|0,26
|-24,62
|Rhea Girişim
|2,02
|0,00
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|15,85
|0,25
|15,61
|Royal Halı
|3,20
|-2,44
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|21,78
|0,37
|-28,07
|Sabancı Holding
|10,40
|1,07
|-5,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,31
|-2,24
|-23,62
|Sanel Mühendislik
|5,11
|0,59
|49,42
|Sanifoam Sünger
|19,93
|0,15
|46,54
|Sanko Pazarlama
|9,86
|0,51
|6,39
|Saray Matbaacılık
|4,50
|0,90
|-48,69
|Sarkuysan
|13,35
|5,28
|53,49
|Sasa Polyester
|27,16
|1,04
|81,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,72
|-1,13
|166,98
|Sekuro Plastik
|21,14
|0,76
|51,43
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|0,57
|-34,48
|Selçuk Gıda
|7,75
|4,45
|55,62
|Selva Gıda Sanayi
|7,90
|-3,78
|Senkron Güvenlik
|26,14
|1,32
|-0,46
|Serve Film Prodüksiyon
|14,79
|-0,74
|-7,56
|Servet GMYO
|73,40
|4,93
|-6,38
|Seyitler Kimya
|19,58
|3,49
|45,43
|Silverline Endüstri
|5,32
|-0,56
|-38,14
|Sinpaş GMYO
|4,10
|3,02
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,52
|-0,36
|-37,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|-0,47
|-20,26
|Söktaş
|2,85
|5,56
|-12,33
|Sönmez Filament
|37,90
|2,43
|-46,01
|Sönmez Pamuklu
|14,03
|0,79
|-41,54
|Sumaş Suni Tahta
|93,90
|-9,97
|84,08
|Şeker Fin. Kir.
|5,15
|-0,58
|-19,53
|Şekerbank
|1,04
|0,97
|-31,13
|Şişe Cam
|8,97
|1,70
|25,29
|Şok Marketler Ticaret
|12,39
|1,81
|-0,72
|T. Halk Bankası
|4,73
|-0,42
|-14,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,70
|-0,91
|-36,57
|T.S.K.B.
|1,31
|0,00
|-24,99
|T.Tuborg
|16,86
|0,36
|-4,91
|Taç Tarım Ürünleri
|23,98
|0,00
|127,73
|Tat Gıda
|8,75
|0,00
|-24,32
|TAV Havalimanları
|23,64
|-1,58
|10,99
|Taze Kuru Gıda
|215,00
|6,44
|-0,60
|Tek-Art Turizm
|1,38
|0,73
|-31,68
|Tekfen Holding
|14,49
|0,98
|-11,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,41
|0,16
|-25,98
|Temapol Polimer Plastik
|14,11
|-0,49
|22,70
|TGS Dış Ticaret
|12,17
|0,66
|-4,25
|Tofaş Oto. Fab.
|41,28
|3,05
|33,54
|Torunlar GMYO
|4,10
|1,99
|5,13
|Trabzon Liman
|28,04
|0,79
|-12,70
|Trabzonspor Sportif
|3,63
|2,54
|48,77
|Trend GMYO
|6,60
|0,15
|-47,49
|TSKB GMYO
|3,39
|-6,09
|-41,04
|Tuğçelik
|12,20
|0,58
|50,99
|Tukaş
|6,60
|0,30
|-31,89
|Turcas Petrol
|3,58
|2,58
|-26,19
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,08
|-0,98
|Turkcell
|15,95
|-0,37
|4,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,08
|-1,39
|21,39
|Tüpraş
|99,60
|0,71
|-7,78
|Türk Hava Yolları
|12,68
|-0,86
|-1,78
|Türk İlaç Serum
|15,08
|1,28
|Türk Prysmian Kablo
|12,28
|-1,13
|1,80
|Türk Telekom
|7,39
|0,68
|-8,68
|Türk Traktör
|171,00
|2,40
|0,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,00
|1,22
|9,83
|Türkiye Sigorta
|4,78
|0,21
|-22,63
|Ufuk Yatırım
|23,96
|-0,08
|78,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,50
|-1,13
|-17,45
|Ulusoy Elektrik
|53,30
|-0,65
|3,80
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|0,00
|2,39
|Umpaş Holding
|1,19
|2,59
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,76
|1,73
|-24,79
|Utopya Turizm
|20,20
|-7,76
|-47,94
|Uzertaş Boya
|31,90
|0,76
|-43,64
|Ülker Bisküvi
|19,32
|-0,05
|-13,43
|Ünlü Yatırım Holding
|4,93
|1,23
|Vakıf Fin. Kir.
|8,35
|-0,36
|145,01
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,40
|0,31
|-13,04
|Vakıflar Bankası
|3,56
|0,28
|-24,42
|Vakko Tekstil
|10,24
|-0,39
|63,41
|Vanet Gıda
|5,95
|0,68
|-23,03
|VBT Yazılım
|21,50
|-0,74
|Verusa Holding
|45,20
|1,03
|0,27
|Verusaturk Girisim
|21,88
|0,37
|67,69
|Vestel
|28,72
|0,84
|47,07
|Vestel Beyaz Eşya
|48,72
|1,37
|30,35
|Viking Kağıt
|6,56
|2,18
|-27,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|1,19
|-14,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,00
|9,96
|-6,05
|Yataş
|14,07
|-0,57
|-2,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,36
|-0,88
|-23,64
|Yeni Gimat GMYO
|13,66
|0,37
|17,84
|Yeşil GMYO
|0,96
|3,23
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,13
|7,62
|-38,59
|Yeşil Yatırım Holding
|2,12
|3,92
|-50,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.760,00
|-0,05
|-31,03
|Yonga Mobilya
|21,38
|-0,47
|-28,23
|Yükselen Çelik
|5,35
|3,28
|2,26
|Yünsa
|10,43
|0,77
|-24,92
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,57
|0,64
|-37,92
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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