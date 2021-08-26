Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.497,90 -0,01 -22,23 İş Bankası (C) 5,60 0,18 -17,56 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -5,13 -2,63 İş Fin.Kir. 2,94 -0,68 -23,83 İş Girişim 8,06 -5,73 -57,47 İş GMYO 1,82 -2,67 -28,35 İş Y. Men. Değ. 13,74 0,44 -17,22 İş Yat. Ort. 2,74 0,00 -18,53 İşbir Holding 4.400,00 10,00 60,72 Işık Plastik 39,44 -2,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -1,11 -21,93 İttifak Holding 1,45 -0,68 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 18,51 -2,27 2,83 İzmir Demir Çelik 2,67 -3,26 -19,32 İzmir Fırça 7,79 -7,15 40,11 Jantsa Jant Sanayi 67,25 0,67 62,25 Kafein Yazılım 23,96 -1,80 12,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,45 -1,50 Kaplamin 24,14 -1,55 -28,58 Kardemir (A) 6,66 -1,48 11,93 Kardemir (B) 6,62 -1,63 25,62 Kardemir (D) 7,56 -0,92 30,80 Karel Elektronik 30,28 -1,69 31,31 Karsan Otomotiv 3,65 -2,41 12,31 Karsu Tekstil 8,74 0,46 2,22 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,00 -0,86 Kartonsan 49,14 -1,52 -48,10 Katmerciler Ekipman 2,91 0,34 -5,52 Kent Gıda 175,30 0,00 -50,70 Kerevitaş Gıda 4,45 -0,67 -32,37 Kervan Gıda 16,63 -1,54 26,93 Kervansaray Yat. Holding 0,56 -1,75 -55,56 Kiler GMYO 1,75 0,57 -30,28 Kızılbük GYO 22,58 4,93 Klimasan Klima 10,52 -2,68 24,68 Koç Holding 23,42 -0,17 14,51 Konfrut Gıda 17,06 -2,68 0,95 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 53,70 -3,94 126,77 Konya Çimento 856,70 0,25 -24,19 Koray GMYO 7,01 -3,97 57,53 Kordsa Teknik Tekstil 23,06 -0,95 48,30 Koza Altın 103,70 -0,67 7,24 Koza Madencilik 15,78 1,94 1,87 Körfez GMYO 4,94 -0,40 -14,83 Kristal Kola 1,33 -1,48 -56,46 Kron Telekomünikasyon 33,32 -2,69 -9,55 Kuştur Kuşadası Turizm 197,90 -0,55 25,81 Kuyas Yatırım 2,50 -1,96 8,70 Kütahya Porselen 60,00 0,42 18,93 Kütahya Şeker Fabrikası 62,05 9,92 Lider Faktoring 3,07 -0,32 -9,97 Link Bilgisayar 29,06 -1,49 -8,03 Logo Yazılım 40,22 3,55 29,16 Lokman Hekim Sağlık 9,97 -0,20 39,09 Lüks Kadife 44,70 -0,71 55,14 Makina Takım 3,00 0,33 -12,02 Manas Enerji Yönetimi 16,96 -1,97 Marka Yatırım Holding 5,01 -4,39 -22,08 Marmaris Altınyunus 183,00 -4,39 64,72 Marshall 225,00 -0,88 -26,64 Martı GMYO 1,12 -8,20 -56,14 Martı Otel 1,72 -4,97 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,62 -1,09 Mavi Giyim 59,75 2,49 15,77 Mazhar Zorlu Holding 35,60 -1,87 13,09 Meditera Tıbbi Malzeme 40,50 -2,46 Mega Polietilen 5,48 0,92 -28,46 Menderes Tekstil 2,14 0,00 -30,74 Mercan Kimya 9,56 0,21 Merit Turizm 16,25 -1,81 56,86 Merko Gıda 4,77 -0,21 -44,79 Metemtur Yatırım 3,52 -4,35 -56,46 Metro Holding 1,49 -0,67 -28,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 -0,41 -16,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 35,12 -1,90 -17,94 Milpa 4,06 -0,98 -11,74 Mistral GMYO 3,99 -2,44 -15,29 MLP Sağlık 25,16 0,00 26,62 MMC San. ve Tic. Yat. 5,68 -0,35 23,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,11 -1,11 -40,00 Mondi Tire Kutsan 8,48 0,95 11,58 Naturel Enerji 36,56 -0,98 2,96 Naturelgaz 7,70 -1,41 Net Holding 4,31 -1,37 25,66 Netaş Telekom. 16,95 -1,63 -39,64 Niğbaş Niğde Beton 10,82 0,37 -79,19 Nuh Çimento 36,10 -0,44 -24,84 Nurol GMYO 15,83 -1,06 117,15 Odaş Elektrik 1,46 -0,68 -50,06 Orge Enerji Elektrik 6,27 -2,79 35,93 Orma Orman Mahsulleri 29,70 10,00 101,77 Osmanlı Menkul 24,20 -2,02 -21,53 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -0,44 -18,66 Otokar 322,70 -0,71 6,05 Oyak Çimento 6,71 -1,32 -23,58 Oyak Yat. Ort. 6,80 -0,58 -1,48 Oyak Yatırım Menkul 23,76 -0,50 Oylum Sınai Yatırımlar 3,85 -2,53 -18,26 Özak GMYO 4,62 -0,65 -9,41 Özbal Çelik Boru 13,26 0,84 102,44 Özderici GMYO 1,61 -1,83 -27,48 Özerden Plastik 7,35 -0,81 -18,33 Pamel Elektrik 43,74 1,25 105,16 Panora GMYO 7,02 2,03 17,73 Papilon Savunma 14,14 -1,05 -37,81 Park Elek.Madencilik 4,70 -0,84 -12,48 Parsan 26,28 -0,98 8,15 Pegasus 72,05 0,35 -3,42 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 2,90 -2,03 -42,57 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 83,50 -1,76 Pera GMYO 1,53 -0,65 -12,66 Pergamon Dış Ticaret 22,08 -1,08 20,47 Petkim 6,08 -0,65 22,09 Petrokent Turizm 2.004,20 1,22 121,12 Pınar Et ve Un 16,83 0,18 -23,09 Pınar Su 7,08 -0,42 -4,71 Pınar Süt 16,69 -0,83 -25,99 Plastikkart 19,29 1,53 33,49 Polisan Holding 2,67 -1,48 -30,55 Politeknik Metal 345,10 -0,40 -14,94 Prizma Press Matbaacılık 4,07 1,24 -25,73 QNB Finans Fin. Kir. 71,40 -2,72 -43,02 QNB Finansbank 38,20 0,00 -45,70 QUA Granite Hayal Yapı 12,09 -0,74 Ral Yatırım Holding 4,11 -0,96 -7,43 Ray Sigorta 9,70 0,00 -37,22 Reysaş GMYO 4,94 1,44 -9,36 Reysaş Lojistik 3,89 0,00 -24,82 Rhea Girişim 2,02 0,50 -45,70 Rodrigo Tekstil 15,81 0,44 15,32 Royal Halı 3,28 9,70 -4,65 RTA Laboratuvarları 21,70 -0,28 -28,34 Sabancı Holding 10,29 1,18 -6,67 Safkar Ege Soğutmacılık 8,50 -1,28 -21,88 Sanel Mühendislik 5,08 1,20 48,54 Sanifoam Sünger 19,90 -0,50 46,32 Sanko Pazarlama 9,81 -1,31 5,85 Saray Matbaacılık 4,46 -3,67 -49,14 Sarkuysan 12,68 -0,63 45,79 Sasa Polyester 26,88 -1,47 79,39 Say Yenilenebilir Enerji 22,98 -0,43 170,04 Sekuro Plastik 20,98 -2,15 50,29 Selçuk Ecza Deposu 8,75 -1,02 -34,86 Selçuk Gıda 7,42 -6,67 49,00 Selva Gıda Sanayi 8,21 0,12 Senkron Güvenlik 25,80 -2,79 -1,75 Serve Film Prodüksiyon 14,90 0,00 -6,87 Servet GMYO 69,95 -9,97 -10,78 Seyitler Kimya 18,92 0,58 40,53 Silverline Endüstri 5,35 -2,37 -37,79 Sinpaş GMYO 3,98 -9,95 -4,78 Smartiks Yazılım 5,54 -1,25 -37,47 Sodaş Sodyum Sanayii 21,10 2,23 -19,88 Söktaş 2,70 -0,37 -16,94 Sönmez Filament 37,00 -2,32 -47,29 Sönmez Pamuklu 13,92 1,24 -42,00 Sumaş Suni Tahta 104,30 7,53 104,47 Şeker Fin. Kir. 5,18 -2,26 -19,06 Şekerbank 1,03 -1,90 -31,79 Şişe Cam 8,82 -1,23 23,19 Şok Marketler Ticaret 12,17 -1,62 -2,49 T. Halk Bankası 4,75 -1,45 -14,57 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,88 -5,33 -35,99 T.S.K.B. 1,31 -1,50 -24,99 T.Tuborg 16,80 -0,12 -5,25 Taç Tarım Ürünleri 23,98 0,08 127,73 Tat Gıda 8,75 -1,80 -24,32 TAV Havalimanları 24,02 -0,08 12,77 Taze Kuru Gıda 202,00 -6,13 -6,61 Tek-Art Turizm 1,37 -3,52 -32,18 Tekfen Holding 14,35 -0,62 -12,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 -2,29 -26,10 Temapol Polimer Plastik 14,18 -0,49 23,30 TGS Dış Ticaret 12,09 -1,79 -4,88 Tofaş Oto. Fab. 40,06 0,35 29,60 Torunlar GMYO 4,02 0,50 3,08 Trabzon Liman 27,82 -0,57 -13,39 Trabzonspor Sportif 3,54 -1,94 45,08 Trend GMYO 6,59 0,15 -47,57 TSKB GMYO 3,61 -1,90 -37,22 Tuğçelik 12,13 -4,03 50,12 Tukaş 6,58 -1,35 -32,09 Turcas Petrol 3,49 0,58 -28,04 Tureks Turizm Taşımacılık 10,18 -1,55 Turkcell 16,01 -0,31 4,66 Tümosan Motor ve Traktör 17,32 -6,63 23,10 Tüpraş 98,90 -0,60 -8,43 Türk Hava Yolları 12,79 2,32 -0,93 Türk İlaç Serum 14,89 -0,47 Türk Prysmian Kablo 12,42 0,57 2,96 Türk Telekom 7,34 -0,27 -9,29 Türk Traktör 167,00 -1,76 -1,98 Türker Proje Gayrimenkul 122,50 -1,76 8,50 Türkiye Sigorta 4,77 -2,25 -22,79 Ufuk Yatırım 23,98 7,44 78,96 Ulaşlar Turizm Yat. 3,54 -3,01 -16,51 Ulusoy Elektrik 53,65 0,85 4,48 Ulusoy Un Sanayi 5,21 -1,70 2,39 Umpaş Holding 1,16 -2,52 -55,56 Uşak Seramik 1,73 -2,81 -26,07 Utopya Turizm 21,90 -0,45 -43,56 Uzertaş Boya 31,66 -2,58 -44,06 Ülker Bisküvi 19,33 -0,41 -13,39 Ünlü Yatırım Holding 4,87 -3,94 Vakıf Fin. Kir. 8,38 -0,48 145,89 Vakıf GMYO 1,47 -1,34 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,38 -0,78 -13,32 Vakıflar Bankası 3,55 -0,84 -24,63 Vakko Tekstil 10,28 -1,06 64,05 Vanet Gıda 5,91 -3,90 -23,54 VBT Yazılım 21,66 -1,55 Verusa Holding 44,74 -1,80 -0,76 Verusaturk Girisim 21,80 -1,71 67,07 Vestel 28,48 -1,04 45,84 Vestel Beyaz Eşya 48,06 -1,64 28,58 Viking Kağıt 6,42 -2,73 -28,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 -0,78 -15,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,92 9,96 -14,56 Yataş 14,15 0,71 -2,08 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,39 -1,74 -22,95 Yeni Gimat GMYO 13,61 -0,22 17,41 Yeşil GMYO 0,93 -1,06 -32,61 Yeşil Yapı 1,05 -0,94 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,04 -1,92 -52,29 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.765,00 -0,78 -30,99 Yonga Mobilya 21,48 1,80 -27,89 Yükselen Çelik 5,18 -0,19 -0,99 Yünsa 10,35 -1,43 -25,49 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,56 -1,27 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi