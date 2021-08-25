Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.499,90 0,00 -22,22 İş Bankası (C) 5,59 -1,06 -17,71 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 2,63 İş Fin.Kir. 2,96 -1,66 -23,32 İş Girişim 8,55 -10,00 -54,88 İş GMYO 1,87 0,00 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,68 -1,44 -17,58 İş Yat. Ort. 2,74 -0,72 -18,53 İşbir Holding 4.000,00 -3,61 46,11 Işık Plastik 40,46 -3,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -1,10 -21,05 İttifak Holding 1,46 -1,35 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,94 4,64 5,22 İzmir Demir Çelik 2,76 -0,72 -16,61 İzmir Fırça 8,39 7,15 50,90 Jantsa Jant Sanayi 66,80 -2,41 61,17 Kafein Yazılım 24,40 -1,29 14,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,64 -1,71 Kaplamin 24,52 -3,39 -27,46 Kardemir (A) 6,76 -1,02 13,61 Kardemir (B) 6,73 -1,17 27,70 Kardemir (D) 7,63 -0,78 32,01 Karel Elektronik 30,80 0,33 33,56 Karsan Otomotiv 3,74 -1,06 15,08 Karsu Tekstil 8,70 -3,44 1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,13 0,60 Kartonsan 49,90 -1,96 -47,29 Katmerciler Ekipman 2,90 0,69 -5,84 Kent Gıda 175,30 -4,16 -50,70 Kerevitaş Gıda 4,48 -2,40 -31,91 Kervan Gıda 16,89 1,14 28,92 Kervansaray Yat. Holding 0,57 0,00 -54,76 Kiler GMYO 1,74 -1,69 -30,68 Kızılbük GYO 21,52 1,51 Klimasan Klima 10,81 -3,97 28,12 Koç Holding 23,46 -2,66 14,70 Konfrut Gıda 17,53 -3,15 3,73 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 55,90 -3,12 136,06 Konya Çimento 854,60 -2,29 -24,37 Koray GMYO 7,30 7,51 64,04 Kordsa Teknik Tekstil 23,28 -0,68 49,71 Koza Altın 104,40 -1,60 7,96 Koza Madencilik 15,48 -0,19 -0,06 Körfez GMYO 4,96 -0,80 -14,48 Kristal Kola 1,35 -2,17 -55,81 Kron Telekomünikasyon 34,24 -9,18 -7,06 Kuştur Kuşadası Turizm 199,00 -0,40 26,51 Kuyas Yatırım 2,55 -1,54 10,87 Kütahya Porselen 59,75 1,88 18,43 Kütahya Şeker Fabrikası 56,45 4,54 Lider Faktoring 3,08 -0,65 -9,68 Link Bilgisayar 29,50 -2,32 -6,63 Logo Yazılım 38,84 -2,36 24,73 Lokman Hekim Sağlık 9,99 0,20 39,37 Lüks Kadife 45,02 -0,75 56,25 Makina Takım 2,99 -2,92 -12,32 Manas Enerji Yönetimi 17,30 1,88 Marka Yatırım Holding 5,24 -3,50 -18,51 Marmaris Altınyunus 191,40 -2,79 72,28 Marshall 227,00 -0,61 -25,99 Martı GMYO 1,22 9,91 -52,22 Martı Otel 1,81 2,84 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 35,00 -3,15 Mavi Giyim 58,30 -1,19 12,96 Mazhar Zorlu Holding 36,28 -1,04 15,25 Meditera Tıbbi Malzeme 41,52 -0,29 Mega Polietilen 5,43 -2,16 -29,11 Menderes Tekstil 2,14 -0,93 -30,74 Mercan Kimya 9,54 -0,63 Merit Turizm 16,55 0,24 59,76 Merko Gıda 4,78 -1,85 -44,68 Metemtur Yatırım 3,68 -2,65 -54,49 Metro Holding 1,50 -1,32 -27,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 -2,42 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 35,80 -1,65 -16,36 Milpa 4,10 -0,24 -10,87 Mistral GMYO 4,09 -1,45 -13,16 MLP Sağlık 25,16 0,08 26,62 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -3,06 23,91 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,19 -1,24 -39,32 Mondi Tire Kutsan 8,40 -1,75 10,53 Naturel Enerji 36,92 -0,22 3,98 Naturelgaz 7,81 -1,51 Net Holding 4,37 6,59 27,41 Netaş Telekom. 17,23 -0,58 -38,64 Niğbaş Niğde Beton 10,78 -2,36 -79,27 Nuh Çimento 36,26 0,17 -24,50 Nurol GMYO 16,00 -2,91 119,48 Odaş Elektrik 1,47 2,80 -49,72 Orge Enerji Elektrik 6,45 -3,87 39,84 Orma Orman Mahsulleri 27,00 -3,57 83,42 Osmanlı Menkul 24,70 -1,83 -19,91 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -0,88 -18,29 Otokar 325,00 0,31 6,81 Oyak Çimento 6,80 -1,31 -22,55 Oyak Yat. Ort. 6,84 -1,30 -0,90 Oyak Yatırım Menkul 23,88 1,10 Oylum Sınai Yatırımlar 3,95 -0,75 -16,14 Özak GMYO 4,65 -1,48 -8,82 Özbal Çelik Boru 13,15 -2,45 100,76 Özderici GMYO 1,64 -0,61 -26,13 Özerden Plastik 7,41 -3,64 -17,67 Pamel Elektrik 43,20 2,56 102,63 Panora GMYO 6,88 -2,13 15,38 Papilon Savunma 14,29 -1,79 -37,15 Park Elek.Madencilik 4,74 -0,84 -11,73 Parsan 26,54 -2,71 9,22 Pegasus 71,80 -0,97 -3,75 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 2,96 -1,66 -41,39 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 85,00 9,25 Pera GMYO 1,54 -1,28 -12,09 Pergamon Dış Ticaret 22,32 -2,62 21,78 Petkim 6,12 1,32 22,89 Petrokent Turizm 1.980,00 -0,80 118,45 Pınar Et ve Un 16,80 -1,64 -23,23 Pınar Su 7,11 -1,66 -4,31 Pınar Süt 16,83 -2,49 -25,37 Plastikkart 19,00 1,06 31,49 Polisan Holding 2,71 -1,45 -29,51 Politeknik Metal 346,50 0,35 -14,60 Prizma Press Matbaacılık 4,02 -1,23 -26,64 QNB Finans Fin. Kir. 73,40 -0,81 -41,42 QNB Finansbank 38,20 -0,05 -45,70 QUA Granite Hayal Yapı 12,18 -0,81 Ral Yatırım Holding 4,15 -2,81 -6,53 Ray Sigorta 9,70 -0,51 -37,22 Reysaş GMYO 4,87 2,10 -10,64 Reysaş Lojistik 3,89 -0,26 -24,82 Rhea Girişim 2,01 -3,37 -45,97 Rodrigo Tekstil 15,74 1,55 14,81 Royal Halı 2,99 -2,92 -13,08 RTA Laboratuvarları 21,76 0,74 -28,14 Sabancı Holding 10,17 -1,64 -7,76 Safkar Ege Soğutmacılık 8,61 -1,94 -20,86 Sanel Mühendislik 5,02 -0,20 46,78 Sanifoam Sünger 20,00 -2,82 47,06 Sanko Pazarlama 9,94 -1,19 7,25 Saray Matbaacılık 4,63 2,66 -47,21 Sarkuysan 12,76 0,63 46,71 Sasa Polyester 27,28 -2,36 82,06 Say Yenilenebilir Enerji 23,08 -1,70 171,21 Sekuro Plastik 21,44 -3,51 53,58 Selçuk Ecza Deposu 8,84 -2,10 -34,19 Selçuk Gıda 7,95 -1,73 59,64 Selva Gıda Sanayi 8,20 4,06 Senkron Güvenlik 26,54 -0,30 1,07 Serve Film Prodüksiyon 14,90 0,00 -6,87 Servet GMYO 77,70 -3,12 -0,89 Seyitler Kimya 18,81 2,84 39,71 Silverline Endüstri 5,48 0,00 -36,28 Sinpaş GMYO 4,42 -5,35 5,74 Smartiks Yazılım 5,61 0,18 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 20,64 -0,77 -21,63 Söktaş 2,71 0,37 -16,63 Sönmez Filament 37,88 -0,63 -46,04 Sönmez Pamuklu 13,75 -1,08 -42,71 Sumaş Suni Tahta 97,00 1,20 90,16 Şeker Fin. Kir. 5,30 -1,67 -17,19 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,93 -0,11 24,73 Şok Marketler Ticaret 12,37 -0,40 -0,88 T. Halk Bankası 4,82 -0,62 -13,31 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 4,48 -32,39 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 16,82 -1,06 -5,14 Taç Tarım Ürünleri 23,96 -0,08 127,54 Tat Gıda 8,91 -0,45 -22,93 TAV Havalimanları 24,04 -1,39 12,86 Taze Kuru Gıda 215,20 3,21 -0,51 Tek-Art Turizm 1,42 0,71 -29,70 Tekfen Holding 14,44 -1,30 -11,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,55 -0,76 -24,36 Temapol Polimer Plastik 14,25 -1,86 23,91 TGS Dış Ticaret 12,31 -4,57 -3,15 Tofaş Oto. Fab. 39,92 0,05 29,14 Torunlar GMYO 4,00 1,78 2,56 Trabzon Liman 27,98 -0,64 -12,89 Trabzonspor Sportif 3,61 0,84 47,95 Trend GMYO 6,58 -0,90 -47,65 TSKB GMYO 3,68 1,10 -36,00 Tuğçelik 12,64 -0,32 56,44 Tukaş 6,67 -1,48 -31,17 Turcas Petrol 3,47 -1,14 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık 10,34 -2,18 Turkcell 16,06 -1,59 4,99 Tümosan Motor ve Traktör 18,55 -1,33 31,84 Tüpraş 99,50 -0,70 -7,87 Türk Hava Yolları 12,50 -2,42 -3,18 Türk İlaç Serum 14,96 -3,42 Türk Prysmian Kablo 12,35 -3,52 2,38 Türk Telekom 7,36 -0,81 -9,05 Türk Traktör 170,00 0,83 -0,22 Türker Proje Gayrimenkul 124,70 -2,58 10,45 Türkiye Sigorta 4,88 -1,01 -21,01 Ufuk Yatırım 22,32 -10,00 66,57 Ulaşlar Turizm Yat. 3,65 -0,54 -13,92 Ulusoy Elektrik 53,20 1,72 3,60 Ulusoy Un Sanayi 5,30 -1,85 4,16 Umpaş Holding 1,19 -0,83 -54,41 Uşak Seramik 1,78 -2,20 -23,93 Utopya Turizm 22,00 -9,98 -43,30 Uzertaş Boya 32,50 0,93 -42,58 Ülker Bisküvi 19,41 -1,37 -13,03 Ünlü Yatırım Holding 5,07 -2,12 Vakıf Fin. Kir. 8,42 -1,64 147,07 Vakıf GMYO 1,49 -1,32 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,43 -1,98 -12,64 Vakıflar Bankası 3,58 -0,28 -23,99 Vakko Tekstil 10,39 -1,98 65,80 Vanet Gıda 6,15 -3,45 -20,44 VBT Yazılım 22,00 -2,05 Verusa Holding 45,56 -2,02 1,06 Verusaturk Girisim 22,18 -2,38 69,98 Vestel 28,78 -1,17 47,38 Vestel Beyaz Eşya 48,86 -2,28 30,72 Viking Kağıt 6,60 -1,20 -26,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,55 -1,16 -14,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,12 -5,06 -22,30 Yataş 14,05 -1,47 -2,77 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,45 -3,09 -21,59 Yeni Gimat GMYO 13,64 -0,37 17,67 Yeşil GMYO 0,94 0,00 -31,88 Yeşil Yapı 1,06 -0,93 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,08 -2,35 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.849,90 0,00 -30,45 Yonga Mobilya 21,10 -1,77 -29,17 Yükselen Çelik 5,19 -1,70 -0,80 Yünsa 10,50 -2,05 -24,41 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,58 -2,47 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi