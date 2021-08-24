Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.499,90
|0,00
|-22,22
|İş Bankası (C)
|5,65
|0,36
|-16,82
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,00
|2,63
|İş Fin.Kir.
|3,01
|0,00
|-22,02
|İş Girişim
|9,50
|3,15
|-49,87
|İş GMYO
|1,87
|-0,53
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,88
|-1,07
|-16,37
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,00
|-17,93
|İşbir Holding
|4.150,00
|-3,49
|51,59
|Işık Plastik
|41,78
|1,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|-20,18
|İttifak Holding
|1,48
|-0,67
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|18,10
|0,28
|0,56
|İzmir Demir Çelik
|2,78
|2,21
|-16,00
|İzmir Fırça
|7,83
|9,97
|40,83
|Jantsa Jant Sanayi
|68,45
|-1,65
|65,15
|Kafein Yazılım
|24,72
|-0,56
|15,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,86
|-3,02
|Kaplamin
|25,38
|-3,28
|-24,91
|Kardemir (A)
|6,83
|-0,73
|14,79
|Kardemir (B)
|6,81
|0,29
|29,22
|Kardemir (D)
|7,69
|0,26
|33,04
|Karel Elektronik
|30,70
|-3,70
|33,13
|Karsan Otomotiv
|3,78
|0,00
|16,31
|Karsu Tekstil
|9,01
|5,01
|5,38
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,04
|-6,47
|Kartonsan
|50,90
|0,00
|-46,24
|Katmerciler Ekipman
|2,88
|-0,69
|-6,49
|Kent Gıda
|182,90
|-1,14
|-48,57
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|3,61
|-30,24
|Kervan Gıda
|16,70
|2,08
|27,47
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|0,00
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,77
|0,57
|-29,48
|Kızılbük GYO
|21,20
|-1,76
|Klimasan Klima
|22,64
|-1,57
|33,41
|Koç Holding
|24,10
|2,29
|17,83
|Konfrut Gıda
|18,10
|2,84
|7,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|57,70
|0,96
|143,67
|Konya Çimento
|874,60
|1,69
|-22,60
|Koray GMYO
|6,79
|-0,29
|52,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,44
|-0,85
|50,74
|Koza Altın
|106,10
|-0,56
|9,72
|Koza Madencilik
|15,51
|-0,89
|0,13
|Körfez GMYO
|5,00
|-0,40
|-13,79
|Kristal Kola
|1,38
|-1,43
|-54,83
|Kron Telekomünikasyon
|37,70
|4,26
|2,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,80
|-1,72
|27,02
|Kuyas Yatırım
|2,59
|-1,89
|12,61
|Kütahya Porselen
|58,65
|1,12
|16,25
|Kütahya Şeker Fabrikası
|54,00
|4,15
|Lider Faktoring
|3,10
|4,03
|-9,09
|Link Bilgisayar
|30,20
|0,94
|-4,42
|Logo Yazılım
|39,78
|3,70
|27,75
|Lokman Hekim Sağlık
|9,97
|-4,78
|39,09
|Lüks Kadife
|45,36
|-1,78
|57,43
|Makina Takım
|3,08
|-1,28
|-9,68
|Manas Enerji Yönetimi
|16,98
|-5,30
|Marka Yatırım Holding
|5,43
|7,31
|-15,55
|Marmaris Altınyunus
|196,90
|10,00
|77,23
|Marshall
|228,40
|0,00
|-25,53
|Martı GMYO
|1,11
|3,74
|-56,53
|Martı Otel
|1,76
|2,33
|-17,37
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,14
|-4,89
|Mavi Giyim
|59,00
|4,42
|14,32
|Mazhar Zorlu Holding
|36,66
|-1,03
|16,45
|Meditera Tıbbi Malzeme
|41,64
|-0,86
|Mega Polietilen
|5,55
|-1,60
|-27,55
|Menderes Tekstil
|2,16
|2,86
|-30,10
|Mercan Kimya
|9,60
|-1,34
|Merit Turizm
|16,51
|-2,88
|59,37
|Merko Gıda
|4,87
|-1,22
|-43,63
|Metemtur Yatırım
|3,78
|-2,58
|-53,25
|Metro Holding
|1,52
|-0,65
|-26,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|0,81
|-14,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|-2,81
|-25,75
|Migros Ticaret
|36,40
|0,17
|-14,95
|Milpa
|4,11
|0,24
|-10,65
|Mistral GMYO
|4,15
|-0,24
|-11,89
|MLP Sağlık
|25,14
|0,56
|26,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,88
|0,34
|27,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,28
|2,82
|-38,57
|Mondi Tire Kutsan
|8,55
|3,51
|12,50
|Naturel Enerji
|37,00
|-1,18
|4,20
|Naturelgaz
|7,93
|-1,00
|Net Holding
|4,10
|0,99
|19,53
|Netaş Telekom.
|17,33
|-0,97
|-38,28
|Niğbaş Niğde Beton
|11,04
|-0,09
|-78,77
|Nuh Çimento
|36,20
|-0,98
|-24,63
|Nurol GMYO
|16,48
|-1,26
|126,06
|Odaş Elektrik
|1,43
|-1,38
|-51,08
|Orge Enerji Elektrik
|6,71
|-0,74
|45,47
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|0,00
|90,22
|Osmanlı Menkul
|25,16
|7,52
|-18,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,00
|-17,57
|Otokar
|324,00
|-1,34
|6,48
|Oyak Çimento
|6,89
|0,58
|-21,53
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|-0,86
|0,40
|Oyak Yatırım Menkul
|23,62
|-0,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|0,25
|-15,50
|Özak GMYO
|4,72
|3,74
|-7,45
|Özbal Çelik Boru
|13,48
|0,00
|105,80
|Özderici GMYO
|1,65
|0,61
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,69
|0,39
|-14,56
|Pamel Elektrik
|42,12
|0,29
|97,56
|Panora GMYO
|7,03
|4,15
|17,90
|Papilon Savunma
|14,55
|-0,75
|-36,01
|Park Elek.Madencilik
|4,78
|0,00
|-10,99
|Parsan
|27,28
|-0,29
|12,26
|Pegasus
|72,50
|2,62
|-2,82
|Peker GMYO
|0,95
|1,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,01
|-0,33
|-40,40
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|77,80
|-9,95
|Pera GMYO
|1,56
|-4,29
|-10,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,92
|0,09
|25,05
|Petkim
|6,04
|0,00
|21,29
|Petrokent Turizm
|1.995,90
|-0,05
|120,20
|Pınar Et ve Un
|17,08
|0,77
|-21,95
|Pınar Su
|7,23
|-0,82
|-2,69
|Pınar Süt
|17,26
|1,41
|-23,46
|Plastikkart
|18,80
|-1,67
|30,10
|Polisan Holding
|2,75
|0,36
|-28,47
|Politeknik Metal
|345,30
|-2,73
|-14,89
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|-0,49
|-25,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|74,00
|-1,33
|-40,94
|QNB Finansbank
|38,22
|-2,75
|-45,67
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,28
|-2,15
|Ral Yatırım Holding
|4,27
|1,43
|-3,83
|Ray Sigorta
|9,75
|1,67
|-36,89
|Reysaş GMYO
|4,77
|-0,42
|-12,48
|Reysaş Lojistik
|3,90
|-1,52
|-24,62
|Rhea Girişim
|2,08
|-5,02
|-44,09
|Rodrigo Tekstil
|15,50
|0,52
|13,06
|Royal Halı
|3,08
|-0,32
|-10,47
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|0,28
|-28,67
|Sabancı Holding
|10,34
|0,58
|-6,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,78
|-1,57
|-19,30
|Sanel Mühendislik
|5,03
|-1,37
|47,08
|Sanifoam Sünger
|20,58
|-7,13
|51,32
|Sanko Pazarlama
|10,06
|-1,18
|8,55
|Saray Matbaacılık
|4,51
|0,00
|-48,57
|Sarkuysan
|12,68
|0,16
|45,79
|Sasa Polyester
|27,94
|-0,14
|86,46
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,48
|-0,84
|175,91
|Sekuro Plastik
|22,22
|0,09
|59,17
|Selçuk Ecza Deposu
|9,03
|-0,22
|-32,77
|Selçuk Gıda
|8,09
|4,79
|62,45
|Selva Gıda Sanayi
|7,88
|-0,38
|Senkron Güvenlik
|26,62
|-4,24
|1,37
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|-0,33
|-6,87
|Servet GMYO
|80,20
|2,49
|2,30
|Seyitler Kimya
|18,29
|-3,33
|35,85
|Silverline Endüstri
|5,48
|0,00
|-36,28
|Sinpaş GMYO
|4,67
|0,65
|11,72
|Smartiks Yazılım
|5,60
|-0,18
|-36,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,80
|-0,95
|-21,02
|Söktaş
|2,70
|3,45
|-16,94
|Sönmez Filament
|38,12
|1,93
|-45,70
|Sönmez Pamuklu
|13,90
|2,36
|-42,08
|Sumaş Suni Tahta
|96,30
|9,99
|87,90
|Şeker Fin. Kir.
|5,39
|-0,74
|-15,78
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,94
|-1,00
|24,87
|Şok Marketler Ticaret
|12,42
|-0,16
|-0,48
|T. Halk Bankası
|4,85
|-0,61
|-12,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,10
|2,81
|-35,29
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|17,00
|1,55
|-4,12
|Taç Tarım Ürünleri
|23,98
|1,44
|127,73
|Tat Gıda
|8,95
|0,56
|-22,59
|TAV Havalimanları
|24,38
|2,96
|14,46
|Taze Kuru Gıda
|208,50
|9,97
|-3,61
|Tek-Art Turizm
|1,41
|0,00
|-30,20
|Tekfen Holding
|14,63
|0,90
|-10,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,60
|0,61
|-23,79
|Temapol Polimer Plastik
|14,52
|0,14
|26,26
|TGS Dış Ticaret
|12,90
|-1,53
|1,49
|Tofaş Oto. Fab.
|39,90
|-0,45
|29,08
|Torunlar GMYO
|3,93
|1,03
|0,77
|Trabzon Liman
|28,16
|-1,95
|-12,33
|Trabzonspor Sportif
|3,58
|-3,24
|46,72
|Trend GMYO
|6,64
|0,30
|-47,18
|TSKB GMYO
|3,64
|-2,67
|-36,70
|Tuğçelik
|12,68
|-1,78
|56,93
|Tukaş
|6,77
|0,15
|-30,13
|Turcas Petrol
|3,51
|1,74
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,57
|0,86
|Turkcell
|16,32
|2,32
|6,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,80
|1,57
|33,62
|Tüpraş
|100,20
|0,20
|-7,22
|Türk Hava Yolları
|12,81
|2,56
|-0,77
|Türk İlaç Serum
|15,49
|0,00
|Türk Prysmian Kablo
|12,80
|1,59
|6,11
|Türk Telekom
|7,42
|1,64
|-8,30
|Türk Traktör
|168,60
|-1,52
|-1,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,00
|3,48
|13,37
|Türkiye Sigorta
|4,93
|0,00
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|24,80
|1,14
|85,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|0,00
|-13,44
|Ulusoy Elektrik
|52,30
|-1,51
|1,85
|Ulusoy Un Sanayi
|5,40
|-1,82
|6,12
|Umpaş Holding
|1,20
|-4,76
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,82
|-0,55
|-22,22
|Utopya Turizm
|24,44
|-1,05
|-37,01
|Uzertaş Boya
|32,20
|-0,62
|-43,11
|Ülker Bisküvi
|19,68
|0,20
|-11,82
|Ünlü Yatırım Holding
|5,18
|-0,38
|Vakıf Fin. Kir.
|8,56
|-1,72
|151,17
|Vakıf GMYO
|1,51
|0,00
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|6,56
|-2,38
|-10,87
|Vakıflar Bankası
|3,59
|0,00
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,60
|-0,38
|69,16
|Vanet Gıda
|6,37
|2,91
|-17,59
|VBT Yazılım
|22,46
|-9,22
|Verusa Holding
|46,50
|1,88
|3,15
|Verusaturk Girisim
|22,72
|1,34
|74,12
|Vestel
|29,12
|-2,28
|49,12
|Vestel Beyaz Eşya
|50,00
|-3,29
|33,77
|Viking Kağıt
|6,68
|-4,43
|-25,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|0,00
|-13,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,62
|-1,07
|-18,16
|Yataş
|14,26
|0,99
|-1,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,56
|-1,39
|-19,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,69
|-0,07
|18,10
|Yeşil GMYO
|0,94
|-2,08
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,07
|-1,83
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|-0,93
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.850,00
|-2,25
|-30,45
|Yonga Mobilya
|21,48
|-0,19
|-27,89
|Yükselen Çelik
|5,28
|-0,75
|0,92
|Yünsa
|10,72
|-1,83
|-22,83
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,62
|1,25
|-35,94
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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