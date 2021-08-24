Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.499,90 0,00 -22,22 İş Bankası (C) 5,65 0,36 -16,82 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 2,63 İş Fin.Kir. 3,01 0,00 -22,02 İş Girişim 9,50 3,15 -49,87 İş GMYO 1,87 -0,53 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,88 -1,07 -16,37 İş Yat. Ort. 2,76 0,00 -17,93 İşbir Holding 4.150,00 -3,49 51,59 Işık Plastik 41,78 1,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 -20,18 İttifak Holding 1,48 -0,67 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 18,10 0,28 0,56 İzmir Demir Çelik 2,78 2,21 -16,00 İzmir Fırça 7,83 9,97 40,83 Jantsa Jant Sanayi 68,45 -1,65 65,15 Kafein Yazılım 24,72 -0,56 15,84 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,86 -3,02 Kaplamin 25,38 -3,28 -24,91 Kardemir (A) 6,83 -0,73 14,79 Kardemir (B) 6,81 0,29 29,22 Kardemir (D) 7,69 0,26 33,04 Karel Elektronik 30,70 -3,70 33,13 Karsan Otomotiv 3,78 0,00 16,31 Karsu Tekstil 9,01 5,01 5,38 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,04 -6,47 Kartonsan 50,90 0,00 -46,24 Katmerciler Ekipman 2,88 -0,69 -6,49 Kent Gıda 182,90 -1,14 -48,57 Kerevitaş Gıda 4,59 3,61 -30,24 Kervan Gıda 16,70 2,08 27,47 Kervansaray Yat. Holding 0,57 0,00 -54,76 Kiler GMYO 1,77 0,57 -29,48 Kızılbük GYO 21,20 -1,76 Klimasan Klima 22,64 -1,57 33,41 Koç Holding 24,10 2,29 17,83 Konfrut Gıda 18,10 2,84 7,10 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 57,70 0,96 143,67 Konya Çimento 874,60 1,69 -22,60 Koray GMYO 6,79 -0,29 52,58 Kordsa Teknik Tekstil 23,44 -0,85 50,74 Koza Altın 106,10 -0,56 9,72 Koza Madencilik 15,51 -0,89 0,13 Körfez GMYO 5,00 -0,40 -13,79 Kristal Kola 1,38 -1,43 -54,83 Kron Telekomünikasyon 37,70 4,26 2,33 Kuştur Kuşadası Turizm 199,80 -1,72 27,02 Kuyas Yatırım 2,59 -1,89 12,61 Kütahya Porselen 58,65 1,12 16,25 Kütahya Şeker Fabrikası 54,00 4,15 Lider Faktoring 3,10 4,03 -9,09 Link Bilgisayar 30,20 0,94 -4,42 Logo Yazılım 39,78 3,70 27,75 Lokman Hekim Sağlık 9,97 -4,78 39,09 Lüks Kadife 45,36 -1,78 57,43 Makina Takım 3,08 -1,28 -9,68 Manas Enerji Yönetimi 16,98 -5,30 Marka Yatırım Holding 5,43 7,31 -15,55 Marmaris Altınyunus 196,90 10,00 77,23 Marshall 228,40 0,00 -25,53 Martı GMYO 1,11 3,74 -56,53 Martı Otel 1,76 2,33 -17,37 Matriks Bilgi Dağıtım 36,14 -4,89 Mavi Giyim 59,00 4,42 14,32 Mazhar Zorlu Holding 36,66 -1,03 16,45 Meditera Tıbbi Malzeme 41,64 -0,86 Mega Polietilen 5,55 -1,60 -27,55 Menderes Tekstil 2,16 2,86 -30,10 Mercan Kimya 9,60 -1,34 Merit Turizm 16,51 -2,88 59,37 Merko Gıda 4,87 -1,22 -43,63 Metemtur Yatırım 3,78 -2,58 -53,25 Metro Holding 1,52 -0,65 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 0,81 -14,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -2,81 -25,75 Migros Ticaret 36,40 0,17 -14,95 Milpa 4,11 0,24 -10,65 Mistral GMYO 4,15 -0,24 -11,89 MLP Sağlık 25,14 0,56 26,52 MMC San. ve Tic. Yat. 5,88 0,34 27,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,28 2,82 -38,57 Mondi Tire Kutsan 8,55 3,51 12,50 Naturel Enerji 37,00 -1,18 4,20 Naturelgaz 7,93 -1,00 Net Holding 4,10 0,99 19,53 Netaş Telekom. 17,33 -0,97 -38,28 Niğbaş Niğde Beton 11,04 -0,09 -78,77 Nuh Çimento 36,20 -0,98 -24,63 Nurol GMYO 16,48 -1,26 126,06 Odaş Elektrik 1,43 -1,38 -51,08 Orge Enerji Elektrik 6,71 -0,74 45,47 Orma Orman Mahsulleri 28,00 0,00 90,22 Osmanlı Menkul 25,16 7,52 -18,42 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,00 -17,57 Otokar 324,00 -1,34 6,48 Oyak Çimento 6,89 0,58 -21,53 Oyak Yat. Ort. 6,93 -0,86 0,40 Oyak Yatırım Menkul 23,62 -0,34 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 0,25 -15,50 Özak GMYO 4,72 3,74 -7,45 Özbal Çelik Boru 13,48 0,00 105,80 Özderici GMYO 1,65 0,61 -25,68 Özerden Plastik 7,69 0,39 -14,56 Pamel Elektrik 42,12 0,29 97,56 Panora GMYO 7,03 4,15 17,90 Papilon Savunma 14,55 -0,75 -36,01 Park Elek.Madencilik 4,78 0,00 -10,99 Parsan 27,28 -0,29 12,26 Pegasus 72,50 2,62 -2,82 Peker GMYO 0,95 1,06 -59,39 Penguen Gıda 3,01 -0,33 -40,40 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 77,80 -9,95 Pera GMYO 1,56 -4,29 -10,94 Pergamon Dış Ticaret 22,92 0,09 25,05 Petkim 6,04 0,00 21,29 Petrokent Turizm 1.995,90 -0,05 120,20 Pınar Et ve Un 17,08 0,77 -21,95 Pınar Su 7,23 -0,82 -2,69 Pınar Süt 17,26 1,41 -23,46 Plastikkart 18,80 -1,67 30,10 Polisan Holding 2,75 0,36 -28,47 Politeknik Metal 345,30 -2,73 -14,89 Prizma Press Matbaacılık 4,07 -0,49 -25,73 QNB Finans Fin. Kir. 74,00 -1,33 -40,94 QNB Finansbank 38,22 -2,75 -45,67 QUA Granite Hayal Yapı 12,28 -2,15 Ral Yatırım Holding 4,27 1,43 -3,83 Ray Sigorta 9,75 1,67 -36,89 Reysaş GMYO 4,77 -0,42 -12,48 Reysaş Lojistik 3,90 -1,52 -24,62 Rhea Girişim 2,08 -5,02 -44,09 Rodrigo Tekstil 15,50 0,52 13,06 Royal Halı 3,08 -0,32 -10,47 RTA Laboratuvarları 21,60 0,28 -28,67 Sabancı Holding 10,34 0,58 -6,22 Safkar Ege Soğutmacılık 8,78 -1,57 -19,30 Sanel Mühendislik 5,03 -1,37 47,08 Sanifoam Sünger 20,58 -7,13 51,32 Sanko Pazarlama 10,06 -1,18 8,55 Saray Matbaacılık 4,51 0,00 -48,57 Sarkuysan 12,68 0,16 45,79 Sasa Polyester 27,94 -0,14 86,46 Say Yenilenebilir Enerji 23,48 -0,84 175,91 Sekuro Plastik 22,22 0,09 59,17 Selçuk Ecza Deposu 9,03 -0,22 -32,77 Selçuk Gıda 8,09 4,79 62,45 Selva Gıda Sanayi 7,88 -0,38 Senkron Güvenlik 26,62 -4,24 1,37 Serve Film Prodüksiyon 14,90 -0,33 -6,87 Servet GMYO 80,20 2,49 2,30 Seyitler Kimya 18,29 -3,33 35,85 Silverline Endüstri 5,48 0,00 -36,28 Sinpaş GMYO 4,67 0,65 11,72 Smartiks Yazılım 5,60 -0,18 -36,79 Sodaş Sodyum Sanayii 20,80 -0,95 -21,02 Söktaş 2,70 3,45 -16,94 Sönmez Filament 38,12 1,93 -45,70 Sönmez Pamuklu 13,90 2,36 -42,08 Sumaş Suni Tahta 96,30 9,99 87,90 Şeker Fin. Kir. 5,39 -0,74 -15,78 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,94 -1,00 24,87 Şok Marketler Ticaret 12,42 -0,16 -0,48 T. Halk Bankası 4,85 -0,61 -12,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,10 2,81 -35,29 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 17,00 1,55 -4,12 Taç Tarım Ürünleri 23,98 1,44 127,73 Tat Gıda 8,95 0,56 -22,59 TAV Havalimanları 24,38 2,96 14,46 Taze Kuru Gıda 208,50 9,97 -3,61 Tek-Art Turizm 1,41 0,00 -30,20 Tekfen Holding 14,63 0,90 -10,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,60 0,61 -23,79 Temapol Polimer Plastik 14,52 0,14 26,26 TGS Dış Ticaret 12,90 -1,53 1,49 Tofaş Oto. Fab. 39,90 -0,45 29,08 Torunlar GMYO 3,93 1,03 0,77 Trabzon Liman 28,16 -1,95 -12,33 Trabzonspor Sportif 3,58 -3,24 46,72 Trend GMYO 6,64 0,30 -47,18 TSKB GMYO 3,64 -2,67 -36,70 Tuğçelik 12,68 -1,78 56,93 Tukaş 6,77 0,15 -30,13 Turcas Petrol 3,51 1,74 -27,63 Tureks Turizm Taşımacılık 10,57 0,86 Turkcell 16,32 2,32 6,69 Tümosan Motor ve Traktör 18,80 1,57 33,62 Tüpraş 100,20 0,20 -7,22 Türk Hava Yolları 12,81 2,56 -0,77 Türk İlaç Serum 15,49 0,00 Türk Prysmian Kablo 12,80 1,59 6,11 Türk Telekom 7,42 1,64 -8,30 Türk Traktör 168,60 -1,52 -1,04 Türker Proje Gayrimenkul 128,00 3,48 13,37 Türkiye Sigorta 4,93 0,00 -20,20 Ufuk Yatırım 24,80 1,14 85,07 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 0,00 -13,44 Ulusoy Elektrik 52,30 -1,51 1,85 Ulusoy Un Sanayi 5,40 -1,82 6,12 Umpaş Holding 1,20 -4,76 -54,02 Uşak Seramik 1,82 -0,55 -22,22 Utopya Turizm 24,44 -1,05 -37,01 Uzertaş Boya 32,20 -0,62 -43,11 Ülker Bisküvi 19,68 0,20 -11,82 Ünlü Yatırım Holding 5,18 -0,38 Vakıf Fin. Kir. 8,56 -1,72 151,17 Vakıf GMYO 1,51 0,00 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 6,56 -2,38 -10,87 Vakıflar Bankası 3,59 0,00 -23,78 Vakko Tekstil 10,60 -0,38 69,16 Vanet Gıda 6,37 2,91 -17,59 VBT Yazılım 22,46 -9,22 Verusa Holding 46,50 1,88 3,15 Verusaturk Girisim 22,72 1,34 74,12 Vestel 29,12 -2,28 49,12 Vestel Beyaz Eşya 50,00 -3,29 33,77 Viking Kağıt 6,68 -4,43 -25,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 0,00 -13,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,62 -1,07 -18,16 Yataş 14,26 0,99 -1,31 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,56 -1,39 -19,09 Yeni Gimat GMYO 13,69 -0,07 18,10 Yeşil GMYO 0,94 -2,08 -31,88 Yeşil Yapı 1,07 -1,83 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,13 -0,93 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.850,00 -2,25 -30,45 Yonga Mobilya 21,48 -0,19 -27,89 Yükselen Çelik 5,28 -0,75 0,92 Yünsa 10,72 -1,83 -22,83 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,62 1,25 -35,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi