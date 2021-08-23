Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.500,00 -1,55 -22,22 İş Bankası (C) 5,63 1,08 -17,12 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 -2,50 2,63 İş Fin.Kir. 3,01 1,35 -22,02 İş Girişim 9,21 1,88 -51,40 İş GMYO 1,88 1,62 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,03 0,57 -15,47 İş Yat. Ort. 2,76 0,36 -17,93 İşbir Holding 4.300,00 0,12 57,07 Işık Plastik 41,30 3,04 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 -19,30 İttifak Holding 1,49 0,00 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,05 -0,50 0,28 İzmir Demir Çelik 2,72 -0,37 -17,81 İzmir Fırça 7,12 0,00 28,06 Jantsa Jant Sanayi 69,60 -0,57 67,92 Kafein Yazılım 24,86 0,65 16,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,26 3,92 Kaplamin 26,24 2,90 -22,37 Kardemir (A) 6,88 -0,29 15,63 Kardemir (B) 6,79 -0,44 28,84 Kardemir (D) 7,67 0,79 32,70 Karel Elektronik 31,88 -1,42 38,25 Karsan Otomotiv 3,78 0,00 16,31 Karsu Tekstil 8,58 -0,23 0,35 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,08 -1,29 Kartonsan 50,90 0,59 -46,24 Katmerciler Ekipman 2,90 -0,68 -5,84 Kent Gıda 185,00 -2,63 -47,98 Kerevitaş Gıda 4,43 0,91 -32,67 Kervan Gıda 16,36 -0,30 24,87 Kervansaray Yat. Holding 0,57 -1,72 -54,76 Kiler GMYO 1,76 1,15 -29,88 Kızılbük GYO 21,58 1,31 Klimasan Klima 23,00 2,50 35,53 Koç Holding 23,56 1,64 15,19 Konfrut Gıda 17,60 0,74 4,14 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 57,15 -2,31 141,34 Konya Çimento 860,10 1,67 -23,88 Koray GMYO 6,81 -0,44 53,03 Kordsa Teknik Tekstil 23,64 0,17 52,03 Koza Altın 106,70 0,38 10,34 Koza Madencilik 15,65 0,84 1,03 Körfez GMYO 5,02 0,40 -13,45 Kristal Kola 1,40 5,26 -54,17 Kron Telekomünikasyon 36,16 -3,88 -1,85 Kuştur Kuşadası Turizm 203,30 2,16 29,24 Kuyas Yatırım 2,64 -0,75 14,78 Kütahya Porselen 58,00 1,40 14,97 Kütahya Şeker Fabrikası 51,85 -0,19 Lider Faktoring 2,98 0,68 -12,61 Link Bilgisayar 29,92 0,54 -5,30 Logo Yazılım 38,36 -0,83 23,19 Lokman Hekim Sağlık 10,47 3,97 46,06 Lüks Kadife 46,18 -0,43 60,28 Makina Takım 3,12 1,63 -8,50 Manas Enerji Yönetimi 17,93 -1,75 Marka Yatırım Holding 5,06 7,20 -21,31 Marmaris Altınyunus 179,00 9,95 61,12 Marshall 228,40 -1,47 -25,53 Martı GMYO 1,07 0,94 -58,10 Martı Otel 1,72 2,38 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 38,00 9,95 Mavi Giyim 56,50 1,07 9,48 Mazhar Zorlu Holding 37,04 -1,33 17,66 Meditera Tıbbi Malzeme 42,00 2,09 Mega Polietilen 5,64 -0,53 -26,37 Menderes Tekstil 2,10 0,48 -32,04 Mercan Kimya 9,73 2,75 Merit Turizm 17,00 0,89 64,10 Merko Gıda 4,93 1,44 -42,94 Metemtur Yatırım 3,88 1,31 -52,01 Metro Holding 1,53 0,66 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 1,23 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 0,56 -23,61 Migros Ticaret 36,34 0,28 -15,09 Milpa 4,10 0,00 -10,87 Mistral GMYO 4,16 2,46 -11,68 MLP Sağlık 25,00 0,89 25,82 MMC San. ve Tic. Yat. 5,86 3,72 27,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,08 -3,80 -40,25 Mondi Tire Kutsan 8,26 -0,24 8,68 Naturel Enerji 37,44 3,48 5,44 Naturelgaz 8,01 1,65 Net Holding 4,06 3,05 18,37 Netaş Telekom. 17,50 2,58 -37,68 Niğbaş Niğde Beton 11,05 0,36 -78,75 Nuh Çimento 36,56 0,27 -23,88 Nurol GMYO 16,69 0,72 128,94 Odaş Elektrik 1,45 2,11 -50,40 Orge Enerji Elektrik 6,76 3,52 46,56 Orma Orman Mahsulleri 28,00 -3,45 90,22 Osmanlı Menkul 23,40 -0,17 -24,13 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 3,18 -17,57 Otokar 328,40 -1,97 7,92 Oyak Çimento 6,85 0,88 -21,98 Oyak Yat. Ort. 6,99 1,30 1,27 Oyak Yatırım Menkul 23,70 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 3,97 0,51 -15,71 Özak GMYO 4,55 2,48 -10,78 Özbal Çelik Boru 13,48 1,28 105,80 Özderici GMYO 1,64 6,49 -26,13 Özerden Plastik 7,66 -0,52 -14,89 Pamel Elektrik 42,00 2,34 97,00 Panora GMYO 6,75 1,50 13,20 Papilon Savunma 14,66 1,03 -35,53 Park Elek.Madencilik 4,78 0,21 -10,99 Parsan 27,36 -0,07 12,59 Pegasus 70,65 1,80 -5,29 Peker GMYO 0,94 2,17 -59,82 Penguen Gıda 3,02 1,00 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 86,40 -9,95 Pera GMYO 1,63 9,40 -6,95 Pergamon Dış Ticaret 22,90 0,00 24,94 Petkim 6,04 1,51 21,29 Petrokent Turizm 1.996,80 -2,61 120,30 Pınar Et ve Un 16,95 -0,99 -22,54 Pınar Su 7,29 -1,09 -1,88 Pınar Süt 17,02 -0,23 -24,52 Plastikkart 19,12 2,25 32,32 Polisan Holding 2,74 1,11 -28,73 Politeknik Metal 355,00 -0,84 -12,50 Prizma Press Matbaacılık 4,09 -1,45 -25,36 QNB Finans Fin. Kir. 75,00 -1,25 -40,14 QNB Finansbank 39,30 -0,15 -44,14 QUA Granite Hayal Yapı 12,55 -0,48 Ral Yatırım Holding 4,21 -0,71 -5,18 Ray Sigorta 9,59 0,84 -37,93 Reysaş GMYO 4,79 4,36 -12,11 Reysaş Lojistik 3,96 1,02 -23,46 Rhea Girişim 2,19 4,29 -41,13 Rodrigo Tekstil 15,42 0,78 12,47 Royal Halı 3,09 0,00 -10,17 RTA Laboratuvarları 21,54 -1,55 -28,86 Sabancı Holding 10,28 2,70 -6,77 Safkar Ege Soğutmacılık 8,92 -1,98 -18,01 Sanel Mühendislik 5,10 -0,20 49,12 Sanifoam Sünger 22,16 -2,81 62,94 Sanko Pazarlama 10,18 0,30 9,84 Saray Matbaacılık 4,51 0,22 -48,57 Sarkuysan 12,66 -0,24 45,56 Sasa Polyester 27,98 0,29 86,73 Say Yenilenebilir Enerji 23,68 -1,25 178,26 Sekuro Plastik 22,20 -0,54 59,03 Selçuk Ecza Deposu 9,05 -0,55 -32,62 Selçuk Gıda 7,72 -2,28 55,02 Selva Gıda Sanayi 7,91 -0,25 Senkron Güvenlik 27,80 -0,57 5,86 Serve Film Prodüksiyon 14,95 -2,61 -6,56 Servet GMYO 78,25 1,10 -0,19 Seyitler Kimya 18,92 3,56 40,53 Silverline Endüstri 5,48 -0,18 -36,28 Sinpaş GMYO 4,64 2,88 11,00 Smartiks Yazılım 5,61 -0,18 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 0,48 -20,26 Söktaş 2,61 9,66 -19,71 Sönmez Filament 37,40 -2,81 -46,72 Sönmez Pamuklu 13,58 -0,44 -43,42 Sumaş Suni Tahta 87,55 6,44 70,83 Şeker Fin. Kir. 5,43 2,07 -15,16 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 9,03 3,79 26,13 Şok Marketler Ticaret 12,44 0,08 -0,32 T. Halk Bankası 4,88 0,62 -12,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,55 -1,76 -37,06 T.S.K.B. 1,33 1,53 -23,85 T.Tuborg 17,06 0,18 -5,59 Taç Tarım Ürünleri 23,64 -3,59 124,50 Tat Gıda 8,90 1,02 -23,02 TAV Havalimanları 23,68 3,86 11,17 Taze Kuru Gıda 189,60 -2,32 -12,34 Tek-Art Turizm 1,41 2,92 -30,20 Tekfen Holding 14,50 1,19 -11,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,56 0,61 -24,25 Temapol Polimer Plastik 14,50 -1,96 26,09 TGS Dış Ticaret 13,10 0,00 3,07 Tofaş Oto. Fab. 40,08 -0,64 29,66 Torunlar GMYO 3,89 1,83 -0,26 Trabzon Liman 28,72 1,34 -10,59 Trabzonspor Sportif 3,70 3,06 51,64 Trend GMYO 6,62 0,61 -47,33 TSKB GMYO 3,74 2,47 -34,96 Tuğçelik 12,91 -5,00 59,78 Tukaş 6,76 0,00 -30,24 Turcas Petrol 3,45 2,07 -28,87 Tureks Turizm Taşımacılık 10,48 -0,57 Turkcell 15,95 -0,25 4,27 Tümosan Motor ve Traktör 18,51 -0,96 31,56 Tüpraş 100,00 0,86 -7,41 Türk Hava Yolları 12,49 1,88 -3,25 Türk İlaç Serum 15,49 0,78 Türk Prysmian Kablo 12,60 5,79 4,46 Türk Telekom 7,30 1,25 -9,79 Türk Traktör 171,20 -0,41 0,49 Türker Proje Gayrimenkul 123,70 1,48 9,57 Türkiye Sigorta 4,93 1,44 -20,20 Ufuk Yatırım 24,52 9,96 82,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 1,10 -13,44 Ulusoy Elektrik 53,10 -1,67 3,41 Ulusoy Un Sanayi 5,50 0,18 8,09 Umpaş Holding 1,26 4,13 -51,72 Uşak Seramik 1,83 0,55 -21,79 Utopya Turizm 24,70 2,07 -36,34 Uzertaş Boya 32,40 -4,59 -42,76 Ülker Bisküvi 19,64 0,92 -12,00 Ünlü Yatırım Holding 5,20 -1,89 Vakıf Fin. Kir. 8,71 1,40 155,58 Vakıf GMYO 1,51 0,67 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 6,72 -0,30 -8,70 Vakıflar Bankası 3,59 1,13 -23,78 Vakko Tekstil 10,64 0,38 69,79 Vanet Gıda 6,19 9,95 -19,92 VBT Yazılım 24,74 -2,90 Verusa Holding 45,64 0,97 1,24 Verusaturk Girisim 22,42 0,81 71,82 Vestel 29,80 1,64 52,60 Vestel Beyaz Eşya 51,70 9,95 38,32 Viking Kağıt 6,99 -0,57 -22,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 1,57 -13,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,94 -0,47 -17,27 Yataş 14,12 1,73 -2,28 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,61 -0,28 -17,95 Yeni Gimat GMYO 13,70 -0,58 18,18 Yeşil GMYO 0,96 3,23 -30,43 Yeşil Yapı 1,09 2,83 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,15 1,42 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.100,00 0,00 -28,85 Yonga Mobilya 21,52 0,00 -27,76 Yükselen Çelik 5,32 -0,19 1,68 Yünsa 10,92 1,49 -21,39 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,60 0,00 -36,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi