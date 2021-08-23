Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.500,00-1,55-22,22
İş Bankası (C)5,631,08-17,12
İş Bankası (Kur.)390.000,00-2,502,63
İş Fin.Kir.3,011,35-22,02
İş Girişim9,211,88-51,40
İş GMYO1,881,62-25,98
İş Y. Men. Değ.14,030,57-15,47
İş Yat. Ort.2,760,36-17,93
İşbir Holding4.300,000,1257,07
Işık Plastik41,303,04

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,921,10-19,30
İttifak Holding1,490,00-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,05-0,500,28
İzmir Demir Çelik2,72-0,37-17,81
İzmir Fırça7,120,0028,06
Jantsa Jant Sanayi69,60-0,5767,92
Kafein Yazılım24,860,6516,50
Kalekim Kimyevi Maddeler13,263,92

Kaplamin26,242,90-22,37
Kardemir (A)6,88-0,2915,63
Kardemir (B)6,79-0,4428,84
Kardemir (D)7,670,7932,70
Karel Elektronik31,88-1,4238,25
Karsan Otomotiv3,780,0016,31
Karsu Tekstil8,58-0,230,35
Kartal Yenilenebilir Enerji16,08-1,29

Kartonsan50,900,59-46,24
Katmerciler Ekipman2,90-0,68-5,84
Kent Gıda185,00-2,63-47,98
Kerevitaş Gıda4,430,91-32,67
Kervan Gıda16,36-0,3024,87
Kervansaray Yat. Holding0,57-1,72-54,76
Kiler GMYO1,761,15-29,88
Kızılbük GYO21,581,31

Klimasan Klima23,002,5035,53
Koç Holding23,561,6415,19
Konfrut Gıda17,600,744,14
Kontrolmatik Teknoloji Enerji57,15-2,31141,34
Konya Çimento860,101,67-23,88
Koray GMYO6,81-0,4453,03
Kordsa Teknik Tekstil23,640,1752,03
Koza Altın106,700,3810,34
Koza Madencilik15,650,841,03
Körfez GMYO5,020,40-13,45
Kristal Kola1,405,26-54,17
Kron Telekomünikasyon36,16-3,88-1,85
Kuştur Kuşadası Turizm203,302,1629,24
Kuyas Yatırım2,64-0,7514,78
Kütahya Porselen58,001,4014,97
Kütahya Şeker Fabrikası51,85-0,19

Lider Faktoring2,980,68-12,61
Link Bilgisayar29,920,54-5,30
Logo Yazılım38,36-0,8323,19
Lokman Hekim Sağlık10,473,9746,06
Lüks Kadife46,18-0,4360,28
Makina Takım3,121,63-8,50
Manas Enerji Yönetimi17,93-1,75

Marka Yatırım Holding5,067,20-21,31
Marmaris Altınyunus179,009,9561,12
Marshall228,40-1,47-25,53
Martı GMYO1,070,94-58,10
Martı Otel1,722,38-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım38,009,95

Mavi Giyim56,501,079,48
Mazhar Zorlu Holding37,04-1,3317,66
Meditera Tıbbi Malzeme42,002,09

Mega Polietilen5,64-0,53-26,37
Menderes Tekstil2,100,48-32,04
Mercan Kimya9,732,75

Merit Turizm17,000,8964,10
Merko Gıda4,931,44-42,94
Metemtur Yatırım3,881,31-52,01
Metro Holding1,530,66-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,461,23-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,780,56-23,61
Migros Ticaret36,340,28-15,09
Milpa4,100,00-10,87
Mistral GMYO4,162,46-11,68
MLP Sağlık25,000,8925,82
MMC San. ve Tic. Yat.5,863,7227,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,08-3,80-40,25
Mondi Tire Kutsan8,26-0,248,68
Naturel Enerji37,443,485,44
Naturelgaz8,011,65

Net Holding4,063,0518,37
Netaş Telekom.17,502,58-37,68
Niğbaş Niğde Beton11,050,36-78,75
Nuh Çimento36,560,27-23,88
Nurol GMYO16,690,72128,94
Odaş Elektrik1,452,11-50,40
Orge Enerji Elektrik6,763,5246,56
Orma Orman Mahsulleri28,00-3,4590,22
Osmanlı Menkul23,40-0,17-24,13
Ostim Endüstriyel Yat2,273,18-17,57
Otokar328,40-1,977,92
Oyak Çimento6,850,88-21,98
Oyak Yat. Ort.6,991,301,27
Oyak Yatırım Menkul23,700,00

Oylum Sınai Yatırımlar3,970,51-15,71
Özak GMYO4,552,48-10,78
Özbal Çelik Boru13,481,28105,80
Özderici GMYO1,646,49-26,13
Özerden Plastik7,66-0,52-14,89
Pamel Elektrik42,002,3497,00
Panora GMYO6,751,5013,20
Papilon Savunma14,661,03-35,53
Park Elek.Madencilik4,780,21-10,99
Parsan27,36-0,0712,59
Pegasus70,651,80-5,29
Peker GMYO0,942,17-59,82
Penguen Gıda3,021,00-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım86,40-9,95

Pera GMYO1,639,40-6,95
Pergamon Dış Ticaret22,900,0024,94
Petkim6,041,5121,29
Petrokent Turizm1.996,80-2,61120,30
Pınar Et ve Un16,95-0,99-22,54
Pınar Su7,29-1,09-1,88
Pınar Süt17,02-0,23-24,52
Plastikkart19,122,2532,32
Polisan Holding2,741,11-28,73
Politeknik Metal355,00-0,84-12,50
Prizma Press Matbaacılık4,09-1,45-25,36
QNB Finans Fin. Kir.75,00-1,25-40,14
QNB Finansbank39,30-0,15-44,14
QUA Granite Hayal Yapı12,55-0,48

Ral Yatırım Holding4,21-0,71-5,18
Ray Sigorta9,590,84-37,93
Reysaş GMYO4,794,36-12,11
Reysaş Lojistik3,961,02-23,46
Rhea Girişim2,194,29-41,13
Rodrigo Tekstil15,420,7812,47
Royal Halı3,090,00-10,17
RTA Laboratuvarları21,54-1,55-28,86
Sabancı Holding10,282,70-6,77
Safkar Ege Soğutmacılık8,92-1,98-18,01
Sanel Mühendislik5,10-0,2049,12
Sanifoam Sünger22,16-2,8162,94
Sanko Pazarlama10,180,309,84
Saray Matbaacılık4,510,22-48,57
Sarkuysan12,66-0,2445,56
Sasa Polyester27,980,2986,73
Say Yenilenebilir Enerji23,68-1,25178,26
Sekuro Plastik22,20-0,5459,03
Selçuk Ecza Deposu9,05-0,55-32,62
Selçuk Gıda7,72-2,2855,02
Selva Gıda Sanayi7,91-0,25

Senkron Güvenlik27,80-0,575,86
Serve Film Prodüksiyon14,95-2,61-6,56
Servet GMYO78,251,10-0,19
Seyitler Kimya18,923,5640,53
Silverline Endüstri5,48-0,18-36,28
Sinpaş GMYO4,642,8811,00
Smartiks Yazılım5,61-0,18-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii21,000,48-20,26
Söktaş2,619,66-19,71
Sönmez Filament37,40-2,81-46,72
Sönmez Pamuklu13,58-0,44-43,42
Sumaş Suni Tahta87,556,4470,83
Şeker Fin. Kir.5,432,07-15,16
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam9,033,7926,13
Şok Marketler Ticaret12,440,08-0,32
T. Halk Bankası4,880,62-12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,55-1,76-37,06
T.S.K.B.1,331,53-23,85
T.Tuborg17,060,18-5,59
Taç Tarım Ürünleri23,64-3,59124,50
Tat Gıda8,901,02-23,02
TAV Havalimanları23,683,8611,17
Taze Kuru Gıda189,60-2,32-12,34
Tek-Art Turizm1,412,92-30,20
Tekfen Holding14,501,19-11,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,560,61-24,25
Temapol Polimer Plastik14,50-1,9626,09
TGS Dış Ticaret13,100,003,07
Tofaş Oto. Fab.40,08-0,6429,66
Torunlar GMYO3,891,83-0,26
Trabzon Liman28,721,34-10,59
Trabzonspor Sportif3,703,0651,64
Trend GMYO6,620,61-47,33
TSKB GMYO3,742,47-34,96
Tuğçelik12,91-5,0059,78
Tukaş6,760,00-30,24
Turcas Petrol3,452,07-28,87
Tureks Turizm Taşımacılık10,48-0,57

Turkcell15,95-0,254,27
Tümosan Motor ve Traktör18,51-0,9631,56
Tüpraş100,000,86-7,41
Türk Hava Yolları12,491,88-3,25
Türk İlaç Serum15,490,78

Türk Prysmian Kablo12,605,794,46
Türk Telekom7,301,25-9,79
Türk Traktör171,20-0,410,49
Türker Proje Gayrimenkul123,701,489,57
Türkiye Sigorta4,931,44-20,20
Ufuk Yatırım24,529,9682,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,671,10-13,44
Ulusoy Elektrik53,10-1,673,41
Ulusoy Un Sanayi5,500,188,09
Umpaş Holding1,264,13-51,72
Uşak Seramik1,830,55-21,79
Utopya Turizm24,702,07-36,34
Uzertaş Boya32,40-4,59-42,76
Ülker Bisküvi19,640,92-12,00
Ünlü Yatırım Holding5,20-1,89

Vakıf Fin. Kir.8,711,40155,58
Vakıf GMYO1,510,67-37,05
Vakıf Yat. Ort.6,72-0,30-8,70
Vakıflar Bankası3,591,13-23,78
Vakko Tekstil10,640,3869,79
Vanet Gıda6,199,95-19,92
VBT Yazılım24,74-2,90

Verusa Holding45,640,971,24
Verusaturk Girisim22,420,8171,82
Vestel29,801,6452,60
Vestel Beyaz Eşya51,709,9538,32
Viking Kağıt6,99-0,57-22,33
Yapı ve Kredi Bank.2,581,57-13,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,94-0,47-17,27
Yataş14,121,73-2,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,61-0,28-17,95
Yeni Gimat GMYO13,70-0,5818,18
Yeşil GMYO0,963,23-30,43
Yeşil Yapı1,092,83-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,151,42-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme11.100,000,00-28,85
Yonga Mobilya21,520,00-27,76
Yükselen Çelik5,32-0,191,68
Yünsa10,921,49-21,39
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,600,00-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Hamid Karzai Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 19:04:41. #1.14#

title