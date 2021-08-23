Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.500,00
|-1,55
|-22,22
|İş Bankası (C)
|5,63
|1,08
|-17,12
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,00
|-2,50
|2,63
|İş Fin.Kir.
|3,01
|1,35
|-22,02
|İş Girişim
|9,21
|1,88
|-51,40
|İş GMYO
|1,88
|1,62
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,03
|0,57
|-15,47
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,36
|-17,93
|İşbir Holding
|4.300,00
|0,12
|57,07
|Işık Plastik
|41,30
|3,04
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|1,10
|-19,30
|İttifak Holding
|1,49
|0,00
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|18,05
|-0,50
|0,28
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|-0,37
|-17,81
|İzmir Fırça
|7,12
|0,00
|28,06
|Jantsa Jant Sanayi
|69,60
|-0,57
|67,92
|Kafein Yazılım
|24,86
|0,65
|16,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,26
|3,92
|Kaplamin
|26,24
|2,90
|-22,37
|Kardemir (A)
|6,88
|-0,29
|15,63
|Kardemir (B)
|6,79
|-0,44
|28,84
|Kardemir (D)
|7,67
|0,79
|32,70
|Karel Elektronik
|31,88
|-1,42
|38,25
|Karsan Otomotiv
|3,78
|0,00
|16,31
|Karsu Tekstil
|8,58
|-0,23
|0,35
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,08
|-1,29
|Kartonsan
|50,90
|0,59
|-46,24
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|-0,68
|-5,84
|Kent Gıda
|185,00
|-2,63
|-47,98
|Kerevitaş Gıda
|4,43
|0,91
|-32,67
|Kervan Gıda
|16,36
|-0,30
|24,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|-1,72
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,76
|1,15
|-29,88
|Kızılbük GYO
|21,58
|1,31
|Klimasan Klima
|23,00
|2,50
|35,53
|Koç Holding
|23,56
|1,64
|15,19
|Konfrut Gıda
|17,60
|0,74
|4,14
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|57,15
|-2,31
|141,34
|Konya Çimento
|860,10
|1,67
|-23,88
|Koray GMYO
|6,81
|-0,44
|53,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,64
|0,17
|52,03
|Koza Altın
|106,70
|0,38
|10,34
|Koza Madencilik
|15,65
|0,84
|1,03
|Körfez GMYO
|5,02
|0,40
|-13,45
|Kristal Kola
|1,40
|5,26
|-54,17
|Kron Telekomünikasyon
|36,16
|-3,88
|-1,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|203,30
|2,16
|29,24
|Kuyas Yatırım
|2,64
|-0,75
|14,78
|Kütahya Porselen
|58,00
|1,40
|14,97
|Kütahya Şeker Fabrikası
|51,85
|-0,19
|Lider Faktoring
|2,98
|0,68
|-12,61
|Link Bilgisayar
|29,92
|0,54
|-5,30
|Logo Yazılım
|38,36
|-0,83
|23,19
|Lokman Hekim Sağlık
|10,47
|3,97
|46,06
|Lüks Kadife
|46,18
|-0,43
|60,28
|Makina Takım
|3,12
|1,63
|-8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|17,93
|-1,75
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|7,20
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|179,00
|9,95
|61,12
|Marshall
|228,40
|-1,47
|-25,53
|Martı GMYO
|1,07
|0,94
|-58,10
|Martı Otel
|1,72
|2,38
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|38,00
|9,95
|Mavi Giyim
|56,50
|1,07
|9,48
|Mazhar Zorlu Holding
|37,04
|-1,33
|17,66
|Meditera Tıbbi Malzeme
|42,00
|2,09
|Mega Polietilen
|5,64
|-0,53
|-26,37
|Menderes Tekstil
|2,10
|0,48
|-32,04
|Mercan Kimya
|9,73
|2,75
|Merit Turizm
|17,00
|0,89
|64,10
|Merko Gıda
|4,93
|1,44
|-42,94
|Metemtur Yatırım
|3,88
|1,31
|-52,01
|Metro Holding
|1,53
|0,66
|-26,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|1,23
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|0,56
|-23,61
|Migros Ticaret
|36,34
|0,28
|-15,09
|Milpa
|4,10
|0,00
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,16
|2,46
|-11,68
|MLP Sağlık
|25,00
|0,89
|25,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,86
|3,72
|27,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,08
|-3,80
|-40,25
|Mondi Tire Kutsan
|8,26
|-0,24
|8,68
|Naturel Enerji
|37,44
|3,48
|5,44
|Naturelgaz
|8,01
|1,65
|Net Holding
|4,06
|3,05
|18,37
|Netaş Telekom.
|17,50
|2,58
|-37,68
|Niğbaş Niğde Beton
|11,05
|0,36
|-78,75
|Nuh Çimento
|36,56
|0,27
|-23,88
|Nurol GMYO
|16,69
|0,72
|128,94
|Odaş Elektrik
|1,45
|2,11
|-50,40
|Orge Enerji Elektrik
|6,76
|3,52
|46,56
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|-3,45
|90,22
|Osmanlı Menkul
|23,40
|-0,17
|-24,13
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|3,18
|-17,57
|Otokar
|328,40
|-1,97
|7,92
|Oyak Çimento
|6,85
|0,88
|-21,98
|Oyak Yat. Ort.
|6,99
|1,30
|1,27
|Oyak Yatırım Menkul
|23,70
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,97
|0,51
|-15,71
|Özak GMYO
|4,55
|2,48
|-10,78
|Özbal Çelik Boru
|13,48
|1,28
|105,80
|Özderici GMYO
|1,64
|6,49
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,66
|-0,52
|-14,89
|Pamel Elektrik
|42,00
|2,34
|97,00
|Panora GMYO
|6,75
|1,50
|13,20
|Papilon Savunma
|14,66
|1,03
|-35,53
|Park Elek.Madencilik
|4,78
|0,21
|-10,99
|Parsan
|27,36
|-0,07
|12,59
|Pegasus
|70,65
|1,80
|-5,29
|Peker GMYO
|0,94
|2,17
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,02
|1,00
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|86,40
|-9,95
|Pera GMYO
|1,63
|9,40
|-6,95
|Pergamon Dış Ticaret
|22,90
|0,00
|24,94
|Petkim
|6,04
|1,51
|21,29
|Petrokent Turizm
|1.996,80
|-2,61
|120,30
|Pınar Et ve Un
|16,95
|-0,99
|-22,54
|Pınar Su
|7,29
|-1,09
|-1,88
|Pınar Süt
|17,02
|-0,23
|-24,52
|Plastikkart
|19,12
|2,25
|32,32
|Polisan Holding
|2,74
|1,11
|-28,73
|Politeknik Metal
|355,00
|-0,84
|-12,50
|Prizma Press Matbaacılık
|4,09
|-1,45
|-25,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|75,00
|-1,25
|-40,14
|QNB Finansbank
|39,30
|-0,15
|-44,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,55
|-0,48
|Ral Yatırım Holding
|4,21
|-0,71
|-5,18
|Ray Sigorta
|9,59
|0,84
|-37,93
|Reysaş GMYO
|4,79
|4,36
|-12,11
|Reysaş Lojistik
|3,96
|1,02
|-23,46
|Rhea Girişim
|2,19
|4,29
|-41,13
|Rodrigo Tekstil
|15,42
|0,78
|12,47
|Royal Halı
|3,09
|0,00
|-10,17
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|-1,55
|-28,86
|Sabancı Holding
|10,28
|2,70
|-6,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,92
|-1,98
|-18,01
|Sanel Mühendislik
|5,10
|-0,20
|49,12
|Sanifoam Sünger
|22,16
|-2,81
|62,94
|Sanko Pazarlama
|10,18
|0,30
|9,84
|Saray Matbaacılık
|4,51
|0,22
|-48,57
|Sarkuysan
|12,66
|-0,24
|45,56
|Sasa Polyester
|27,98
|0,29
|86,73
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,68
|-1,25
|178,26
|Sekuro Plastik
|22,20
|-0,54
|59,03
|Selçuk Ecza Deposu
|9,05
|-0,55
|-32,62
|Selçuk Gıda
|7,72
|-2,28
|55,02
|Selva Gıda Sanayi
|7,91
|-0,25
|Senkron Güvenlik
|27,80
|-0,57
|5,86
|Serve Film Prodüksiyon
|14,95
|-2,61
|-6,56
|Servet GMYO
|78,25
|1,10
|-0,19
|Seyitler Kimya
|18,92
|3,56
|40,53
|Silverline Endüstri
|5,48
|-0,18
|-36,28
|Sinpaş GMYO
|4,64
|2,88
|11,00
|Smartiks Yazılım
|5,61
|-0,18
|-36,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|0,48
|-20,26
|Söktaş
|2,61
|9,66
|-19,71
|Sönmez Filament
|37,40
|-2,81
|-46,72
|Sönmez Pamuklu
|13,58
|-0,44
|-43,42
|Sumaş Suni Tahta
|87,55
|6,44
|70,83
|Şeker Fin. Kir.
|5,43
|2,07
|-15,16
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|9,03
|3,79
|26,13
|Şok Marketler Ticaret
|12,44
|0,08
|-0,32
|T. Halk Bankası
|4,88
|0,62
|-12,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,55
|-1,76
|-37,06
|T.S.K.B.
|1,33
|1,53
|-23,85
|T.Tuborg
|17,06
|0,18
|-5,59
|Taç Tarım Ürünleri
|23,64
|-3,59
|124,50
|Tat Gıda
|8,90
|1,02
|-23,02
|TAV Havalimanları
|23,68
|3,86
|11,17
|Taze Kuru Gıda
|189,60
|-2,32
|-12,34
|Tek-Art Turizm
|1,41
|2,92
|-30,20
|Tekfen Holding
|14,50
|1,19
|-11,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,56
|0,61
|-24,25
|Temapol Polimer Plastik
|14,50
|-1,96
|26,09
|TGS Dış Ticaret
|13,10
|0,00
|3,07
|Tofaş Oto. Fab.
|40,08
|-0,64
|29,66
|Torunlar GMYO
|3,89
|1,83
|-0,26
|Trabzon Liman
|28,72
|1,34
|-10,59
|Trabzonspor Sportif
|3,70
|3,06
|51,64
|Trend GMYO
|6,62
|0,61
|-47,33
|TSKB GMYO
|3,74
|2,47
|-34,96
|Tuğçelik
|12,91
|-5,00
|59,78
|Tukaş
|6,76
|0,00
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,45
|2,07
|-28,87
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,48
|-0,57
|Turkcell
|15,95
|-0,25
|4,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,51
|-0,96
|31,56
|Tüpraş
|100,00
|0,86
|-7,41
|Türk Hava Yolları
|12,49
|1,88
|-3,25
|Türk İlaç Serum
|15,49
|0,78
|Türk Prysmian Kablo
|12,60
|5,79
|4,46
|Türk Telekom
|7,30
|1,25
|-9,79
|Türk Traktör
|171,20
|-0,41
|0,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,70
|1,48
|9,57
|Türkiye Sigorta
|4,93
|1,44
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|24,52
|9,96
|82,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|1,10
|-13,44
|Ulusoy Elektrik
|53,10
|-1,67
|3,41
|Ulusoy Un Sanayi
|5,50
|0,18
|8,09
|Umpaş Holding
|1,26
|4,13
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,83
|0,55
|-21,79
|Utopya Turizm
|24,70
|2,07
|-36,34
|Uzertaş Boya
|32,40
|-4,59
|-42,76
|Ülker Bisküvi
|19,64
|0,92
|-12,00
|Ünlü Yatırım Holding
|5,20
|-1,89
|Vakıf Fin. Kir.
|8,71
|1,40
|155,58
|Vakıf GMYO
|1,51
|0,67
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|6,72
|-0,30
|-8,70
|Vakıflar Bankası
|3,59
|1,13
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,64
|0,38
|69,79
|Vanet Gıda
|6,19
|9,95
|-19,92
|VBT Yazılım
|24,74
|-2,90
|Verusa Holding
|45,64
|0,97
|1,24
|Verusaturk Girisim
|22,42
|0,81
|71,82
|Vestel
|29,80
|1,64
|52,60
|Vestel Beyaz Eşya
|51,70
|9,95
|38,32
|Viking Kağıt
|6,99
|-0,57
|-22,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|1,57
|-13,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,94
|-0,47
|-17,27
|Yataş
|14,12
|1,73
|-2,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,61
|-0,28
|-17,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,70
|-0,58
|18,18
|Yeşil GMYO
|0,96
|3,23
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,09
|2,83
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|1,42
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.100,00
|0,00
|-28,85
|Yonga Mobilya
|21,52
|0,00
|-27,76
|Yükselen Çelik
|5,32
|-0,19
|1,68
|Yünsa
|10,92
|1,49
|-21,39
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,60
|0,00
|-36,73
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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