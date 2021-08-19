Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.999,40 0,00 -20,99 İş Bankası (C) 5,54 -1,95 -18,44 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,99 -0,99 -22,54 İş Girişim 9,07 0,33 -52,14 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,10 -0,21 -15,05 İş Yat. Ort. 2,75 -0,36 -18,23 İşbir Holding 4.250,00 1,19 55,25 Işık Plastik 39,20 -0,41 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 1,14 -21,93 İttifak Holding 1,49 -1,97 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,31 0,38 1,72 İzmir Demir Çelik 2,71 -1,09 -18,12 İzmir Fırça 7,37 3,80 32,55 Jantsa Jant Sanayi 70,90 1,43 71,06 Kafein Yazılım 24,86 0,73 16,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,61 -1,10 Kaplamin 25,06 3,38 -25,86 Kardemir (A) 6,94 -4,01 16,64 Kardemir (B) 6,89 -4,04 30,74 Kardemir (D) 7,68 -3,52 32,87 Karel Elektronik 33,30 4,00 44,41 Karsan Otomotiv 3,78 0,00 16,31 Karsu Tekstil 8,28 -0,24 -3,16 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,40 -1,91 Kartonsan 51,10 -1,73 -46,03 Katmerciler Ekipman 2,93 -0,34 -4,87 Kent Gıda 190,80 -2,65 -46,34 Kerevitaş Gıda 4,46 -1,33 -32,22 Kervan Gıda 16,61 1,59 26,78 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,75 0,00 -30,28 Kızılbük GYO 21,54 2,77 Klimasan Klima 23,40 4,00 37,89 Koç Holding 22,78 -3,47 11,38 Konfrut Gıda 17,69 2,25 4,67 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 57,45 -2,21 142,61 Konya Çimento 826,50 -0,66 -26,86 Koray GMYO 6,82 0,29 53,26 Kordsa Teknik Tekstil 23,72 0,51 52,54 Koza Altın 105,70 1,73 9,31 Koza Madencilik 14,70 4,03 -5,10 Körfez GMYO 5,09 1,19 -12,24 Kristal Kola 1,25 -2,34 -59,08 Kron Telekomünikasyon 41,80 0,05 13,46 Kuştur Kuşadası Turizm 199,00 1,02 26,51 Kuyas Yatırım 2,67 -2,20 16,09 Kütahya Porselen 56,00 1,17 11,00 Kütahya Şeker Fabrikası 51,60 -0,48 Lider Faktoring 2,93 -1,01 -14,08 Link Bilgisayar 29,80 -1,06 -5,68 Logo Yazılım 38,90 0,62 24,92 Lokman Hekim Sağlık 10,12 2,22 41,18 Lüks Kadife 46,18 0,26 60,28 Makina Takım 3,07 -0,32 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 18,12 -0,71 Marka Yatırım Holding 5,00 -0,20 -22,24 Marmaris Altınyunus 163,30 0,18 46,98 Marshall 230,00 0,04 -25,01 Martı GMYO 1,07 -0,93 -58,10 Martı Otel 1,69 -1,17 -20,66 Matriks Bilgi Dağıtım 33,34 -1,48 Mavi Giyim 56,70 -0,96 9,86 Mazhar Zorlu Holding 39,28 3,53 24,78 Meditera Tıbbi Malzeme 37,40 -1,63 Mega Polietilen 5,79 0,17 -24,41 Menderes Tekstil 2,07 -0,96 -33,01 Mercan Kimya 9,57 -4,40 Merit Turizm 15,75 -7,35 52,04 Merko Gıda 4,88 0,83 -43,52 Metemtur Yatırım 3,89 -0,77 -51,89 Metro Holding 1,50 -0,66 -27,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 3,38 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 36,28 0,00 -15,23 Milpa 4,17 -0,24 -9,35 Mistral GMYO 4,12 0,00 -12,53 MLP Sağlık 24,74 0,65 24,51 MMC San. ve Tic. Yat. 5,61 4,47 21,96 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,38 0,00 -37,72 Mondi Tire Kutsan 8,45 1,93 11,18 Naturel Enerji 36,56 -0,49 2,96 Naturelgaz 7,89 -0,88 Net Holding 4,00 -2,20 16,62 Netaş Telekom. 16,97 -0,70 -39,57 Niğbaş Niğde Beton 11,14 -3,38 -78,58 Nuh Çimento 37,38 -0,95 -22,17 Nurol GMYO 17,00 2,97 133,20 Odaş Elektrik 1,43 2,88 -51,08 Orge Enerji Elektrik 6,60 1,07 43,09 Orma Orman Mahsulleri 27,62 -3,09 87,64 Osmanlı Menkul 23,78 5,41 -22,89 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -0,89 -19,38 Otokar 339,00 0,21 11,41 Oyak Çimento 6,84 -1,30 -22,10 Oyak Yat. Ort. 6,89 -0,86 -0,17 Oyak Yatırım Menkul 23,82 -0,75 Oylum Sınai Yatırımlar 3,94 -1,25 -16,35 Özak GMYO 4,54 -0,66 -10,98 Özbal Çelik Boru 13,35 1,52 103,82 Özderici GMYO 1,55 -1,90 -30,18 Özerden Plastik 7,82 -0,89 -13,11 Pamukova Elektrik 37,32 9,96 75,05 Panora GMYO 6,56 -0,46 10,02 Papilon Savunma 14,62 -0,14 -35,70 Park Elek.Madencilik 4,84 2,98 -9,87 Parsan 27,70 -0,79 13,99 Pegasus 69,30 0,43 -7,10 Peker GMYO 0,92 -1,08 -60,67 Penguen Gıda 2,98 -1,32 -40,99 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 90,45 9,97 Pera GMYO 1,49 -0,67 -14,94 Pergamon Dış Ticaret 22,82 -0,17 24,50 Petkim 5,96 0,00 19,68 Petrokent Turizm 2.095,00 5,24 131,13 Pınar Et ve Un 16,89 -0,35 -22,82 Pınar Su 7,42 -0,40 -0,13 Pınar Süt 16,84 -0,53 -25,32 Plastikkart 18,40 0,44 27,34 Polisan Holding 2,72 -1,09 -29,25 Politeknik Metal 365,30 1,05 -9,96 Prizma Press Matbaacılık 4,14 -1,90 -24,45 QNB Finans Fin. Kir. 77,00 1,32 -38,55 QNB Finansbank 39,00 -1,47 -44,56 QUA Granite Hayal Yapı 12,84 -3,75 Ral Yatırım Holding 4,25 1,43 -4,28 Ray Sigorta 9,71 -0,41 -37,15 Reysaş GMYO 4,89 -1,41 -10,28 Reysaş Lojistik 4,02 -0,74 -22,30 Rhea Girişim 1,91 4,37 -48,66 Rodrigo Tekstil 15,70 0,38 14,51 Royal Halı 3,20 0,00 -6,98 RTA Laboratuvarları 20,90 -0,48 -30,98 Sabancı Holding 9,96 -0,20 -9,67 Safkar Ege Soğutmacılık 9,05 -1,63 -16,82 Sanel Mühendislik 5,00 -0,20 46,20 Sanifoam Sünger 22,70 3,18 66,91 Sanko Pazarlama 10,13 -1,17 9,30 Saray Matbaacılık 4,57 0,88 -47,89 Sarkuysan 13,01 1,32 49,58 Sasa Polyester 27,88 0,22 86,06 Say Yenilenebilir Enerji 24,18 0,58 184,14 Sekuro Plastik 22,62 0,35 62,03 Selçuk Ecza Deposu 8,82 -3,08 -34,34 Selçuk Gıda 7,41 7,08 48,80 Selva Gıda Sanayi 8,81 6,02 Senkron Güvenlik 28,00 -0,36 6,63 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -3,13 -3,13 Servet GMYO 77,15 -3,50 -1,59 Seyitler Kimya 17,68 2,08 31,32 Silverline Endüstri 5,61 -1,23 -34,77 Sinpaş GMYO 4,35 2,35 4,07 Smartiks Yazılım 5,54 -0,89 -37,47 Sodaş Sodyum Sanayii 20,80 1,07 -21,02 Söktaş 2,35 3,98 -27,71 Sönmez Filament 38,70 0,26 -44,87 Sönmez Pamuklu 13,65 -2,15 -43,13 Sumaş Suni Tahta 77,00 -5,17 50,24 Şeker Fin. Kir. 5,30 -1,30 -17,19 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 8,69 0,23 21,38 Şok Marketler Ticaret 12,37 0,57 -0,88 T. Halk Bankası 4,87 0,00 -12,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,50 -1,27 -37,22 T.S.K.B. 1,31 -2,24 -24,99 T.Tuborg 16,80 0,00 -7,03 Taç Tarım Ürünleri 24,50 -2,00 132,67 Tat Gıda 8,81 -1,12 -23,80 TAV Havalimanları 22,94 0,35 7,70 Taze Kuru Gıda 198,70 -0,15 -8,14 Tek-Art Turizm 1,37 -2,14 -32,18 Tekfen Holding 14,36 -0,69 -12,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 0,15 -24,83 Temapol Polimer Plastik 14,72 -2,58 28,00 TGS Dış Ticaret 13,29 0,15 4,56 Tofaş Oto. Fab. 40,68 0,20 31,60 Torunlar GMYO 3,83 2,68 -1,79 Trabzon Liman 28,06 -0,57 -12,64 Trabzonspor Sportif 3,41 3,65 39,75 Trend GMYO 6,65 1,68 -47,10 TSKB GMYO 3,56 4,09 -38,09 Tuğçelik 14,40 1,41 78,22 Tukaş 6,85 0,74 -29,31 Turcas Petrol 3,40 -1,16 -29,90 Tureks Turizm Taşımacılık 10,33 0,10 Turkcell 15,69 -0,32 2,57 Tümosan Motor ve Traktör 18,94 4,24 34,61 Tüpraş 100,40 -1,28 -7,04 Türk Hava Yolları 12,19 -0,08 -5,58 Türk İlaç Serum 15,08 -0,59 Türk Prysmian Kablo 12,02 -0,17 -0,35 Türk Telekom 7,16 0,28 -11,52 Türk Traktör 172,90 -1,48 1,48 Türker Proje Gayrimenkul 122,70 -1,84 8,68 Türkiye Sigorta 4,89 1,45 -20,85 Ufuk Yatırım 24,76 9,95 84,78 Ulaşlar Turizm Yat. 3,74 -1,32 -11,79 Ulusoy Elektrik 54,65 0,28 6,43 Ulusoy Un Sanayi 5,45 -3,20 7,10 Umpaş Holding 1,24 5,08 -52,49 Uşak Seramik 1,83 -2,14 -21,79 Utopya Turizm 22,10 9,95 -43,04 Uzertaş Boya 32,80 -0,61 -42,05 Ülker Bisküvi 19,36 -0,72 -13,25 Ünlü Yatırım Holding 5,30 2,51 Vakıf Fin. Kir. 8,32 -1,42 144,13 Vakıf GMYO 1,49 2,05 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,33 -0,78 -13,99 Vakıflar Bankası 3,55 -0,84 -24,63 Vakko Tekstil 10,52 -2,59 67,88 Vanet Gıda 5,59 1,45 -27,68 VBT Yazılım 25,72 2,47 Verusa Holding 45,10 0,18 0,04 Verusaturk Girisim 22,36 0,72 71,36 Vestel 29,10 -0,75 49,02 Vestel Beyaz Eşya 46,66 -0,93 24,84 Viking Kağıt 7,57 9,87 -15,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,54 -1,93 -15,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,08 -0,79 -16,89 Yataş 13,93 -3,80 -3,60 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,62 -1,09 -17,73 Yeni Gimat GMYO 13,75 -0,29 18,62 Yeşil GMYO 0,96 0,00 -30,43 Yeşil Yapı 1,07 0,94 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,14 0,47 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.122,20 0,65 -28,70 Yonga Mobilya 21,86 -7,37 -26,62 Yükselen Çelik 5,34 -2,55 2,07 Yünsa 10,66 -0,93 -23,26 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,59 0,63 -37,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara