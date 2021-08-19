Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.999,40
|0,00
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,54
|-1,95
|-18,44
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|-0,99
|-22,54
|İş Girişim
|9,07
|0,33
|-52,14
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|14,10
|-0,21
|-15,05
|İş Yat. Ort.
|2,75
|-0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|4.250,00
|1,19
|55,25
|Işık Plastik
|39,20
|-0,41
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|1,14
|-21,93
|İttifak Holding
|1,49
|-1,97
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|18,31
|0,38
|1,72
|İzmir Demir Çelik
|2,71
|-1,09
|-18,12
|İzmir Fırça
|7,37
|3,80
|32,55
|Jantsa Jant Sanayi
|70,90
|1,43
|71,06
|Kafein Yazılım
|24,86
|0,73
|16,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,61
|-1,10
|Kaplamin
|25,06
|3,38
|-25,86
|Kardemir (A)
|6,94
|-4,01
|16,64
|Kardemir (B)
|6,89
|-4,04
|30,74
|Kardemir (D)
|7,68
|-3,52
|32,87
|Karel Elektronik
|33,30
|4,00
|44,41
|Karsan Otomotiv
|3,78
|0,00
|16,31
|Karsu Tekstil
|8,28
|-0,24
|-3,16
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,40
|-1,91
|Kartonsan
|51,10
|-1,73
|-46,03
|Katmerciler Ekipman
|2,93
|-0,34
|-4,87
|Kent Gıda
|190,80
|-2,65
|-46,34
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|-1,33
|-32,22
|Kervan Gıda
|16,61
|1,59
|26,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|0,00
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,75
|0,00
|-30,28
|Kızılbük GYO
|21,54
|2,77
|Klimasan Klima
|23,40
|4,00
|37,89
|Koç Holding
|22,78
|-3,47
|11,38
|Konfrut Gıda
|17,69
|2,25
|4,67
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|57,45
|-2,21
|142,61
|Konya Çimento
|826,50
|-0,66
|-26,86
|Koray GMYO
|6,82
|0,29
|53,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,72
|0,51
|52,54
|Koza Altın
|105,70
|1,73
|9,31
|Koza Madencilik
|14,70
|4,03
|-5,10
|Körfez GMYO
|5,09
|1,19
|-12,24
|Kristal Kola
|1,25
|-2,34
|-59,08
|Kron Telekomünikasyon
|41,80
|0,05
|13,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,00
|1,02
|26,51
|Kuyas Yatırım
|2,67
|-2,20
|16,09
|Kütahya Porselen
|56,00
|1,17
|11,00
|Kütahya Şeker Fabrikası
|51,60
|-0,48
|Lider Faktoring
|2,93
|-1,01
|-14,08
|Link Bilgisayar
|29,80
|-1,06
|-5,68
|Logo Yazılım
|38,90
|0,62
|24,92
|Lokman Hekim Sağlık
|10,12
|2,22
|41,18
|Lüks Kadife
|46,18
|0,26
|60,28
|Makina Takım
|3,07
|-0,32
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|18,12
|-0,71
|Marka Yatırım Holding
|5,00
|-0,20
|-22,24
|Marmaris Altınyunus
|163,30
|0,18
|46,98
|Marshall
|230,00
|0,04
|-25,01
|Martı GMYO
|1,07
|-0,93
|-58,10
|Martı Otel
|1,69
|-1,17
|-20,66
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,34
|-1,48
|Mavi Giyim
|56,70
|-0,96
|9,86
|Mazhar Zorlu Holding
|39,28
|3,53
|24,78
|Meditera Tıbbi Malzeme
|37,40
|-1,63
|Mega Polietilen
|5,79
|0,17
|-24,41
|Menderes Tekstil
|2,07
|-0,96
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,57
|-4,40
|Merit Turizm
|15,75
|-7,35
|52,04
|Merko Gıda
|4,88
|0,83
|-43,52
|Metemtur Yatırım
|3,89
|-0,77
|-51,89
|Metro Holding
|1,50
|-0,66
|-27,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|3,38
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,00
|-26,18
|Migros Ticaret
|36,28
|0,00
|-15,23
|Milpa
|4,17
|-0,24
|-9,35
|Mistral GMYO
|4,12
|0,00
|-12,53
|MLP Sağlık
|24,74
|0,65
|24,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,61
|4,47
|21,96
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,38
|0,00
|-37,72
|Mondi Tire Kutsan
|8,45
|1,93
|11,18
|Naturel Enerji
|36,56
|-0,49
|2,96
|Naturelgaz
|7,89
|-0,88
|Net Holding
|4,00
|-2,20
|16,62
|Netaş Telekom.
|16,97
|-0,70
|-39,57
|Niğbaş Niğde Beton
|11,14
|-3,38
|-78,58
|Nuh Çimento
|37,38
|-0,95
|-22,17
|Nurol GMYO
|17,00
|2,97
|133,20
|Odaş Elektrik
|1,43
|2,88
|-51,08
|Orge Enerji Elektrik
|6,60
|1,07
|43,09
|Orma Orman Mahsulleri
|27,62
|-3,09
|87,64
|Osmanlı Menkul
|23,78
|5,41
|-22,89
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|-0,89
|-19,38
|Otokar
|339,00
|0,21
|11,41
|Oyak Çimento
|6,84
|-1,30
|-22,10
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|-0,86
|-0,17
|Oyak Yatırım Menkul
|23,82
|-0,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,94
|-1,25
|-16,35
|Özak GMYO
|4,54
|-0,66
|-10,98
|Özbal Çelik Boru
|13,35
|1,52
|103,82
|Özderici GMYO
|1,55
|-1,90
|-30,18
|Özerden Plastik
|7,82
|-0,89
|-13,11
|Pamukova Elektrik
|37,32
|9,96
|75,05
|Panora GMYO
|6,56
|-0,46
|10,02
|Papilon Savunma
|14,62
|-0,14
|-35,70
|Park Elek.Madencilik
|4,84
|2,98
|-9,87
|Parsan
|27,70
|-0,79
|13,99
|Pegasus
|69,30
|0,43
|-7,10
|Peker GMYO
|0,92
|-1,08
|-60,67
|Penguen Gıda
|2,98
|-1,32
|-40,99
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|90,45
|9,97
|Pera GMYO
|1,49
|-0,67
|-14,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,82
|-0,17
|24,50
|Petkim
|5,96
|0,00
|19,68
|Petrokent Turizm
|2.095,00
|5,24
|131,13
|Pınar Et ve Un
|16,89
|-0,35
|-22,82
|Pınar Su
|7,42
|-0,40
|-0,13
|Pınar Süt
|16,84
|-0,53
|-25,32
|Plastikkart
|18,40
|0,44
|27,34
|Polisan Holding
|2,72
|-1,09
|-29,25
|Politeknik Metal
|365,30
|1,05
|-9,96
|Prizma Press Matbaacılık
|4,14
|-1,90
|-24,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|77,00
|1,32
|-38,55
|QNB Finansbank
|39,00
|-1,47
|-44,56
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,84
|-3,75
|Ral Yatırım Holding
|4,25
|1,43
|-4,28
|Ray Sigorta
|9,71
|-0,41
|-37,15
|Reysaş GMYO
|4,89
|-1,41
|-10,28
|Reysaş Lojistik
|4,02
|-0,74
|-22,30
|Rhea Girişim
|1,91
|4,37
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|15,70
|0,38
|14,51
|Royal Halı
|3,20
|0,00
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|20,90
|-0,48
|-30,98
|Sabancı Holding
|9,96
|-0,20
|-9,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,05
|-1,63
|-16,82
|Sanel Mühendislik
|5,00
|-0,20
|46,20
|Sanifoam Sünger
|22,70
|3,18
|66,91
|Sanko Pazarlama
|10,13
|-1,17
|9,30
|Saray Matbaacılık
|4,57
|0,88
|-47,89
|Sarkuysan
|13,01
|1,32
|49,58
|Sasa Polyester
|27,88
|0,22
|86,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,18
|0,58
|184,14
|Sekuro Plastik
|22,62
|0,35
|62,03
|Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|-3,08
|-34,34
|Selçuk Gıda
|7,41
|7,08
|48,80
|Selva Gıda Sanayi
|8,81
|6,02
|Senkron Güvenlik
|28,00
|-0,36
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-3,13
|-3,13
|Servet GMYO
|77,15
|-3,50
|-1,59
|Seyitler Kimya
|17,68
|2,08
|31,32
|Silverline Endüstri
|5,61
|-1,23
|-34,77
|Sinpaş GMYO
|4,35
|2,35
|4,07
|Smartiks Yazılım
|5,54
|-0,89
|-37,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,80
|1,07
|-21,02
|Söktaş
|2,35
|3,98
|-27,71
|Sönmez Filament
|38,70
|0,26
|-44,87
|Sönmez Pamuklu
|13,65
|-2,15
|-43,13
|Sumaş Suni Tahta
|77,00
|-5,17
|50,24
|Şeker Fin. Kir.
|5,30
|-1,30
|-17,19
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|8,69
|0,23
|21,38
|Şok Marketler Ticaret
|12,37
|0,57
|-0,88
|T. Halk Bankası
|4,87
|0,00
|-12,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,50
|-1,27
|-37,22
|T.S.K.B.
|1,31
|-2,24
|-24,99
|T.Tuborg
|16,80
|0,00
|-7,03
|Taç Tarım Ürünleri
|24,50
|-2,00
|132,67
|Tat Gıda
|8,81
|-1,12
|-23,80
|TAV Havalimanları
|22,94
|0,35
|7,70
|Taze Kuru Gıda
|198,70
|-0,15
|-8,14
|Tek-Art Turizm
|1,37
|-2,14
|-32,18
|Tekfen Holding
|14,36
|-0,69
|-12,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,51
|0,15
|-24,83
|Temapol Polimer Plastik
|14,72
|-2,58
|28,00
|TGS Dış Ticaret
|13,29
|0,15
|4,56
|Tofaş Oto. Fab.
|40,68
|0,20
|31,60
|Torunlar GMYO
|3,83
|2,68
|-1,79
|Trabzon Liman
|28,06
|-0,57
|-12,64
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|3,65
|39,75
|Trend GMYO
|6,65
|1,68
|-47,10
|TSKB GMYO
|3,56
|4,09
|-38,09
|Tuğçelik
|14,40
|1,41
|78,22
|Tukaş
|6,85
|0,74
|-29,31
|Turcas Petrol
|3,40
|-1,16
|-29,90
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,33
|0,10
|Turkcell
|15,69
|-0,32
|2,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,94
|4,24
|34,61
|Tüpraş
|100,40
|-1,28
|-7,04
|Türk Hava Yolları
|12,19
|-0,08
|-5,58
|Türk İlaç Serum
|15,08
|-0,59
|Türk Prysmian Kablo
|12,02
|-0,17
|-0,35
|Türk Telekom
|7,16
|0,28
|-11,52
|Türk Traktör
|172,90
|-1,48
|1,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|122,70
|-1,84
|8,68
|Türkiye Sigorta
|4,89
|1,45
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|24,76
|9,95
|84,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,74
|-1,32
|-11,79
|Ulusoy Elektrik
|54,65
|0,28
|6,43
|Ulusoy Un Sanayi
|5,45
|-3,20
|7,10
|Umpaş Holding
|1,24
|5,08
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,83
|-2,14
|-21,79
|Utopya Turizm
|22,10
|9,95
|-43,04
|Uzertaş Boya
|32,80
|-0,61
|-42,05
|Ülker Bisküvi
|19,36
|-0,72
|-13,25
|Ünlü Yatırım Holding
|5,30
|2,51
|Vakıf Fin. Kir.
|8,32
|-1,42
|144,13
|Vakıf GMYO
|1,49
|2,05
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,33
|-0,78
|-13,99
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-0,84
|-24,63
|Vakko Tekstil
|10,52
|-2,59
|67,88
|Vanet Gıda
|5,59
|1,45
|-27,68
|VBT Yazılım
|25,72
|2,47
|Verusa Holding
|45,10
|0,18
|0,04
|Verusaturk Girisim
|22,36
|0,72
|71,36
|Vestel
|29,10
|-0,75
|49,02
|Vestel Beyaz Eşya
|46,66
|-0,93
|24,84
|Viking Kağıt
|7,57
|9,87
|-15,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,54
|-1,93
|-15,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,08
|-0,79
|-16,89
|Yataş
|13,93
|-3,80
|-3,60
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,62
|-1,09
|-17,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,75
|-0,29
|18,62
|Yeşil GMYO
|0,96
|0,00
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,94
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,14
|0,47
|-49,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.122,20
|0,65
|-28,70
|Yonga Mobilya
|21,86
|-7,37
|-26,62
|Yükselen Çelik
|5,34
|-2,55
|2,07
|Yünsa
|10,66
|-0,93
|-23,26
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,59
|0,63
|-37,13
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500