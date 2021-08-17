Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.020,00-1,64-20,94
İş Bankası (C)5,611,26-17,41
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.3,030,33-21,50
İş Girişim9,18-0,43-51,56
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.14,50-0,62-12,64
İş Yat. Ort.2,780,00-17,34
İşbir Holding4.180,00-1,9952,69
Işık Plastik39,00-3,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-1,10-21,05
İttifak Holding1,605,96-28,25
İz Hayvancılık Tarım18,20-0,221,11
İzmir Demir Çelik2,830,35-14,49
İzmir Fırça7,509,9734,89
Jantsa Jant Sanayi70,85-1,0570,94
Kafein Yazılım25,40-0,9419,03
Kalekim Kimyevi Maddeler12,98-0,15

Kaplamin25,00-2,27-26,04
Kardemir (A)7,52-0,9226,39
Kardemir (B)7,48-1,1941,94
Kardemir (D)8,19-0,6141,70
Karel Elektronik31,52-4,3736,69
Karsan Otomotiv3,921,2920,62
Karsu Tekstil8,19-0,73-4,21
Kartal Yenilenebilir Enerji14,300,70

Kartonsan52,05-0,48-45,02
Katmerciler Ekipman2,90-1,69-5,84
Kent Gıda196,60-0,20-44,71
Kerevitaş Gıda4,49-0,22-31,76
Kervan Gıda16,41-0,9125,25
Kervansaray Yat. Holding0,580,00-53,97
Kiler GMYO1,74-0,57-30,68
Kızılbük GYO19,937,73

Klimasan Klima22,846,7334,59
Koç Holding23,962,8317,15
Konfrut Gıda17,651,444,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,35-2,30150,63
Konya Çimento847,90-0,95-24,96
Koray GMYO6,89-1,2954,83
Kordsa Teknik Tekstil24,101,6954,98
Koza Altın105,800,479,41
Koza Madencilik14,381,84-7,17
Körfez GMYO5,100,20-12,07
Kristal Kola1,31-0,76-57,12
Kron Telekomünikasyon42,70-2,2915,91
Kuştur Kuşadası Turizm213,90-5,6035,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,532,4310,00
Kütahya Porselen59,550,6818,04
Kütahya Şeker Fabrikası47,141,42

Lider Faktoring3,032,71-11,14
Link Bilgisayar30,54-0,33-3,34
Logo Yazılım38,70-1,0724,28
Lokman Hekim Sağlık10,010,3039,64
Lüks Kadife46,400,4361,04
Makina Takım3,050,66-10,56
Manas Enerji Yönetimi19,289,98

Marka Yatırım Holding4,56-6,37-29,08
Marmaris Altınyunus165,700,5549,14
Marshall232,200,17-24,29
Martı GMYO1,08-1,82-57,71
Martı Otel1,763,53-17,37
Matriks Bilgi Dağıtım33,44-1,18

Mavi Giyim57,800,5212,00
Mazhar Zorlu Holding40,906,2929,92
Meditera Tıbbi Malzeme36,788,43

Mega Polietilen5,90-1,50-22,98
Menderes Tekstil2,110,48-31,72
Mercan Kimya9,85-2,76

Merit Turizm16,483,0059,08
Merko Gıda4,89-0,61-43,40
Metemtur Yatırım4,00-0,74-50,53
Metro Holding1,52-0,65-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,361,29-18,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,750,00-24,89
Migros Ticaret36,661,05-14,35
Milpa4,29-2,50-6,74
Mistral GMYO4,252,91-9,77
MLP Sağlık24,400,4122,80
MMC San. ve Tic. Yat.5,41-2,8717,61
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,37-0,67-37,81
Mondi Tire Kutsan8,361,3310,00
Naturel Enerji37,680,966,12
Naturelgaz7,88-0,25

Net Holding3,980,5116,03
Netaş Telekom.17,72-1,72-36,89
Niğbaş Niğde Beton11,08-1,07-78,69
Nuh Çimento38,180,42-20,51
Nurol GMYO16,670,06128,67
Odaş Elektrik1,37-0,72-53,14
Orge Enerji Elektrik6,372,7438,10
Orma Orman Mahsulleri28,98-1,7696,88
Osmanlı Menkul22,580,36-26,78
Ostim Endüstriyel Yat2,26-0,44-17,93
Otokar343,801,1212,99
Oyak Çimento7,040,72-19,82
Oyak Yat. Ort.7,040,572,00
Oyak Yatırım Menkul24,02-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,04-0,98-14,23
Özak GMYO4,430,91-13,14
Özbal Çelik Boru12,83-0,9395,88
Özderici GMYO1,531,32-31,08
Özerden Plastik7,92-0,63-12,00
Pamukova Elektrik35,002,8864,17
Panora GMYO6,704,5212,37
Papilon Savunma15,081,00-33,68
Park Elek.Madencilik4,830,63-10,06
Parsan28,720,5618,19
Pegasus70,65-1,46-5,29
Peker GMYO0,94-1,05-59,82
Penguen Gıda3,03-0,66-40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım74,804,11

Pera GMYO1,502,04-14,37
Pergamon Dış Ticaret22,94-1,1225,16
Petkim6,091,1622,29
Petrokent Turizm1.980,00-1,00118,45
Pınar Et ve Un16,870,30-22,91
Pınar Su7,440,000,13
Pınar Süt16,830,18-25,37
Plastikkart17,97-0,0624,36
Polisan Holding2,780,36-27,69
Politeknik Metal360,004,96-11,27
Prizma Press Matbaacılık4,46-2,41-18,61
QNB Finans Fin. Kir.78,002,63-37,75
QNB Finansbank39,58-1,05-43,74
QUA Granite Hayal Yapı13,07-2,83

Ral Yatırım Holding4,32-1,59-2,70
Ray Sigorta9,82-0,30-36,44
Reysaş GMYO4,99-0,99-8,44
Reysaş Lojistik4,12-0,24-20,37
Rhea Girişim1,84-1,08-50,54
Rodrigo Tekstil16,262,8518,60
Royal Halı3,22-0,62-6,40
RTA Laboratuvarları20,840,87-31,18
Sabancı Holding10,05-0,20-8,85
Safkar Ege Soğutmacılık9,45-4,93-13,14
Sanel Mühendislik4,922,5043,86
Sanifoam Sünger21,207,4555,88
Sanko Pazarlama10,381,4712,00
Saray Matbaacılık4,524,15-48,46
Sarkuysan12,68-2,7645,79
Sasa Polyester28,20-0,4988,19
Say Yenilenebilir Enerji24,22-0,41184,61
Sekuro Plastik22,901,0664,04
Selçuk Ecza Deposu8,820,57-34,34
Selçuk Gıda6,509,9830,52
Selva Gıda Sanayi7,567,39

Senkron Güvenlik26,84-0,522,21
Serve Film Prodüksiyon15,403,70-3,75
Servet GMYO76,507,75-2,42
Seyitler Kimya17,060,3526,71
Silverline Endüstri5,540,54-35,58
Sinpaş GMYO4,254,681,67
Smartiks Yazılım5,62-1,23-36,57
Sodaş Sodyum Sanayii21,30-1,39-19,12
Söktaş2,310,43-28,94
Sönmez Filament38,660,42-44,93
Sönmez Pamuklu13,60-0,66-43,33
Sumaş Suni Tahta80,603,6057,27
Şeker Fin. Kir.5,40-1,46-15,63
Şekerbank1,060,00-29,80
Şişe Cam8,731,0421,94
Şok Marketler Ticaret12,300,74-1,44
T. Halk Bankası4,801,05-13,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,85-0,40-36,09
T.S.K.B.1,350,75-22,70
T.Tuborg17,020,18-5,81
Taç Tarım Ürünleri25,861,41145,58
Tat Gıda8,94-0,11-22,67
TAV Havalimanları23,34-1,689,58
Taze Kuru Gıda201,80-1,99-6,70
Tek-Art Turizm1,42-0,70-29,70
Tekfen Holding14,55-0,21-11,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,64-0,30-23,32
Temapol Polimer Plastik15,06-1,8930,96
TGS Dış Ticaret13,74-0,878,10
Tofaş Oto. Fab.41,080,6432,90
Torunlar GMYO3,82-2,30-2,05
Trabzon Liman28,44-0,84-11,46
Trabzonspor Sportif3,410,5939,75
Trend GMYO6,64-0,45-47,18
TSKB GMYO3,341,21-41,91
Tuğçelik14,030,6573,64
Tukaş6,75-0,74-30,34
Turcas Petrol3,440,00-29,07
Tureks Turizm Taşımacılık10,400,87

Turkcell15,722,012,76
Tümosan Motor ve Traktör18,04-1,2028,22
Tüpraş102,702,09-4,91
Türk Hava Yolları12,44-1,35-3,64
Türk İlaç Serum15,101,07

Türk Prysmian Kablo11,75-0,34-2,59
Türk Telekom7,060,86-12,75
Türk Traktör180,101,755,71
Türker Proje Gayrimenkul121,802,187,88
Türkiye Sigorta4,85-0,61-21,50
Ufuk Yatırım20,489,9352,84
Ulaşlar Turizm Yat.3,851,32-9,20
Ulusoy Elektrik55,801,008,67
Ulusoy Un Sanayi5,354,295,14
Umpaş Holding1,21-0,82-53,64
Uşak Seramik1,912,14-18,38
Utopya Turizm20,002,56-48,45
Uzertaş Boya34,201,18-39,58
Ülker Bisküvi19,72-0,05-11,64
Ünlü Yatırım Holding5,262,94

Vakıf Fin. Kir.8,53-1,73150,29
Vakıf GMYO1,49-1,97-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,49-2,11-11,82
Vakıflar Bankası3,560,56-24,42
Vakko Tekstil10,600,3869,16
Vanet Gıda5,879,93-24,06
VBT Yazılım26,489,97

Verusa Holding45,14-2,380,13
Verusaturk Girisim22,32-2,5371,06
Vestel29,820,3452,71
Vestel Beyaz Eşya47,360,8926,71
Viking Kağıt7,53-9,93-16,33
Yapı ve Kredi Bank.2,602,36-13,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,60-0,39-15,45
Yataş14,211,36-1,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,63-1,09-17,50
Yeni Gimat GMYO13,66-0,7317,84
Yeşil GMYO0,97-1,02-29,71
Yeşil Yapı1,08-2,70-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,16-0,46-49,49
Yibitaş İnşaat Malzeme11.400,400,00-26,92
Yonga Mobilya21,505,50-27,83
Yükselen Çelik5,46-1,974,36
Yünsa11,04-5,07-20,53
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,610,00-36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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