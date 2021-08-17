Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.020,00 -1,64 -20,94 İş Bankası (C) 5,61 1,26 -17,41 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 3,03 0,33 -21,50 İş Girişim 9,18 -0,43 -51,56 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,50 -0,62 -12,64 İş Yat. Ort. 2,78 0,00 -17,34 İşbir Holding 4.180,00 -1,99 52,69 Işık Plastik 39,00 -3,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -1,10 -21,05 İttifak Holding 1,60 5,96 -28,25 İz Hayvancılık Tarım 18,20 -0,22 1,11 İzmir Demir Çelik 2,83 0,35 -14,49 İzmir Fırça 7,50 9,97 34,89 Jantsa Jant Sanayi 70,85 -1,05 70,94 Kafein Yazılım 25,40 -0,94 19,03 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,98 -0,15 Kaplamin 25,00 -2,27 -26,04 Kardemir (A) 7,52 -0,92 26,39 Kardemir (B) 7,48 -1,19 41,94 Kardemir (D) 8,19 -0,61 41,70 Karel Elektronik 31,52 -4,37 36,69 Karsan Otomotiv 3,92 1,29 20,62 Karsu Tekstil 8,19 -0,73 -4,21 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,30 0,70 Kartonsan 52,05 -0,48 -45,02 Katmerciler Ekipman 2,90 -1,69 -5,84 Kent Gıda 196,60 -0,20 -44,71 Kerevitaş Gıda 4,49 -0,22 -31,76 Kervan Gıda 16,41 -0,91 25,25 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,74 -0,57 -30,68 Kızılbük GYO 19,93 7,73 Klimasan Klima 22,84 6,73 34,59 Koç Holding 23,96 2,83 17,15 Konfrut Gıda 17,65 1,44 4,44 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,35 -2,30 150,63 Konya Çimento 847,90 -0,95 -24,96 Koray GMYO 6,89 -1,29 54,83 Kordsa Teknik Tekstil 24,10 1,69 54,98 Koza Altın 105,80 0,47 9,41 Koza Madencilik 14,38 1,84 -7,17 Körfez GMYO 5,10 0,20 -12,07 Kristal Kola 1,31 -0,76 -57,12 Kron Telekomünikasyon 42,70 -2,29 15,91 Kuştur Kuşadası Turizm 213,90 -5,60 35,98 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,53 2,43 10,00 Kütahya Porselen 59,55 0,68 18,04 Kütahya Şeker Fabrikası 47,14 1,42 Lider Faktoring 3,03 2,71 -11,14 Link Bilgisayar 30,54 -0,33 -3,34 Logo Yazılım 38,70 -1,07 24,28 Lokman Hekim Sağlık 10,01 0,30 39,64 Lüks Kadife 46,40 0,43 61,04 Makina Takım 3,05 0,66 -10,56 Manas Enerji Yönetimi 19,28 9,98 Marka Yatırım Holding 4,56 -6,37 -29,08 Marmaris Altınyunus 165,70 0,55 49,14 Marshall 232,20 0,17 -24,29 Martı GMYO 1,08 -1,82 -57,71 Martı Otel 1,76 3,53 -17,37 Matriks Bilgi Dağıtım 33,44 -1,18 Mavi Giyim 57,80 0,52 12,00 Mazhar Zorlu Holding 40,90 6,29 29,92 Meditera Tıbbi Malzeme 36,78 8,43 Mega Polietilen 5,90 -1,50 -22,98 Menderes Tekstil 2,11 0,48 -31,72 Mercan Kimya 9,85 -2,76 Merit Turizm 16,48 3,00 59,08 Merko Gıda 4,89 -0,61 -43,40 Metemtur Yatırım 4,00 -0,74 -50,53 Metro Holding 1,52 -0,65 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 1,29 -18,34 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 0,00 -24,89 Migros Ticaret 36,66 1,05 -14,35 Milpa 4,29 -2,50 -6,74 Mistral GMYO 4,25 2,91 -9,77 MLP Sağlık 24,40 0,41 22,80 MMC San. ve Tic. Yat. 5,41 -2,87 17,61 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,37 -0,67 -37,81 Mondi Tire Kutsan 8,36 1,33 10,00 Naturel Enerji 37,68 0,96 6,12 Naturelgaz 7,88 -0,25 Net Holding 3,98 0,51 16,03 Netaş Telekom. 17,72 -1,72 -36,89 Niğbaş Niğde Beton 11,08 -1,07 -78,69 Nuh Çimento 38,18 0,42 -20,51 Nurol GMYO 16,67 0,06 128,67 Odaş Elektrik 1,37 -0,72 -53,14 Orge Enerji Elektrik 6,37 2,74 38,10 Orma Orman Mahsulleri 28,98 -1,76 96,88 Osmanlı Menkul 22,58 0,36 -26,78 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -0,44 -17,93 Otokar 343,80 1,12 12,99 Oyak Çimento 7,04 0,72 -19,82 Oyak Yat. Ort. 7,04 0,57 2,00 Oyak Yatırım Menkul 24,02 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,04 -0,98 -14,23 Özak GMYO 4,43 0,91 -13,14 Özbal Çelik Boru 12,83 -0,93 95,88 Özderici GMYO 1,53 1,32 -31,08 Özerden Plastik 7,92 -0,63 -12,00 Pamukova Elektrik 35,00 2,88 64,17 Panora GMYO 6,70 4,52 12,37 Papilon Savunma 15,08 1,00 -33,68 Park Elek.Madencilik 4,83 0,63 -10,06 Parsan 28,72 0,56 18,19 Pegasus 70,65 -1,46 -5,29 Peker GMYO 0,94 -1,05 -59,82 Penguen Gıda 3,03 -0,66 -40,00 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 74,80 4,11 Pera GMYO 1,50 2,04 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 22,94 -1,12 25,16 Petkim 6,09 1,16 22,29 Petrokent Turizm 1.980,00 -1,00 118,45 Pınar Et ve Un 16,87 0,30 -22,91 Pınar Su 7,44 0,00 0,13 Pınar Süt 16,83 0,18 -25,37 Plastikkart 17,97 -0,06 24,36 Polisan Holding 2,78 0,36 -27,69 Politeknik Metal 360,00 4,96 -11,27 Prizma Press Matbaacılık 4,46 -2,41 -18,61 QNB Finans Fin. Kir. 78,00 2,63 -37,75 QNB Finansbank 39,58 -1,05 -43,74 QUA Granite Hayal Yapı 13,07 -2,83 Ral Yatırım Holding 4,32 -1,59 -2,70 Ray Sigorta 9,82 -0,30 -36,44 Reysaş GMYO 4,99 -0,99 -8,44 Reysaş Lojistik 4,12 -0,24 -20,37 Rhea Girişim 1,84 -1,08 -50,54 Rodrigo Tekstil 16,26 2,85 18,60 Royal Halı 3,22 -0,62 -6,40 RTA Laboratuvarları 20,84 0,87 -31,18 Sabancı Holding 10,05 -0,20 -8,85 Safkar Ege Soğutmacılık 9,45 -4,93 -13,14 Sanel Mühendislik 4,92 2,50 43,86 Sanifoam Sünger 21,20 7,45 55,88 Sanko Pazarlama 10,38 1,47 12,00 Saray Matbaacılık 4,52 4,15 -48,46 Sarkuysan 12,68 -2,76 45,79 Sasa Polyester 28,20 -0,49 88,19 Say Yenilenebilir Enerji 24,22 -0,41 184,61 Sekuro Plastik 22,90 1,06 64,04 Selçuk Ecza Deposu 8,82 0,57 -34,34 Selçuk Gıda 6,50 9,98 30,52 Selva Gıda Sanayi 7,56 7,39 Senkron Güvenlik 26,84 -0,52 2,21 Serve Film Prodüksiyon 15,40 3,70 -3,75 Servet GMYO 76,50 7,75 -2,42 Seyitler Kimya 17,06 0,35 26,71 Silverline Endüstri 5,54 0,54 -35,58 Sinpaş GMYO 4,25 4,68 1,67 Smartiks Yazılım 5,62 -1,23 -36,57 Sodaş Sodyum Sanayii 21,30 -1,39 -19,12 Söktaş 2,31 0,43 -28,94 Sönmez Filament 38,66 0,42 -44,93 Sönmez Pamuklu 13,60 -0,66 -43,33 Sumaş Suni Tahta 80,60 3,60 57,27 Şeker Fin. Kir. 5,40 -1,46 -15,63 Şekerbank 1,06 0,00 -29,80 Şişe Cam 8,73 1,04 21,94 Şok Marketler Ticaret 12,30 0,74 -1,44 T. Halk Bankası 4,80 1,05 -13,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,85 -0,40 -36,09 T.S.K.B. 1,35 0,75 -22,70 T.Tuborg 17,02 0,18 -5,81 Taç Tarım Ürünleri 25,86 1,41 145,58 Tat Gıda 8,94 -0,11 -22,67 TAV Havalimanları 23,34 -1,68 9,58 Taze Kuru Gıda 201,80 -1,99 -6,70 Tek-Art Turizm 1,42 -0,70 -29,70 Tekfen Holding 14,55 -0,21 -11,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 -0,30 -23,32 Temapol Polimer Plastik 15,06 -1,89 30,96 TGS Dış Ticaret 13,74 -0,87 8,10 Tofaş Oto. Fab. 41,08 0,64 32,90 Torunlar GMYO 3,82 -2,30 -2,05 Trabzon Liman 28,44 -0,84 -11,46 Trabzonspor Sportif 3,41 0,59 39,75 Trend GMYO 6,64 -0,45 -47,18 TSKB GMYO 3,34 1,21 -41,91 Tuğçelik 14,03 0,65 73,64 Tukaş 6,75 -0,74 -30,34 Turcas Petrol 3,44 0,00 -29,07 Tureks Turizm Taşımacılık 10,40 0,87 Turkcell 15,72 2,01 2,76 Tümosan Motor ve Traktör 18,04 -1,20 28,22 Tüpraş 102,70 2,09 -4,91 Türk Hava Yolları 12,44 -1,35 -3,64 Türk İlaç Serum 15,10 1,07 Türk Prysmian Kablo 11,75 -0,34 -2,59 Türk Telekom 7,06 0,86 -12,75 Türk Traktör 180,10 1,75 5,71 Türker Proje Gayrimenkul 121,80 2,18 7,88 Türkiye Sigorta 4,85 -0,61 -21,50 Ufuk Yatırım 20,48 9,93 52,84 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 1,32 -9,20 Ulusoy Elektrik 55,80 1,00 8,67 Ulusoy Un Sanayi 5,35 4,29 5,14 Umpaş Holding 1,21 -0,82 -53,64 Uşak Seramik 1,91 2,14 -18,38 Utopya Turizm 20,00 2,56 -48,45 Uzertaş Boya 34,20 1,18 -39,58 Ülker Bisküvi 19,72 -0,05 -11,64 Ünlü Yatırım Holding 5,26 2,94 Vakıf Fin. Kir. 8,53 -1,73 150,29 Vakıf GMYO 1,49 -1,97 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,49 -2,11 -11,82 Vakıflar Bankası 3,56 0,56 -24,42 Vakko Tekstil 10,60 0,38 69,16 Vanet Gıda 5,87 9,93 -24,06 VBT Yazılım 26,48 9,97 Verusa Holding 45,14 -2,38 0,13 Verusaturk Girisim 22,32 -2,53 71,06 Vestel 29,82 0,34 52,71 Vestel Beyaz Eşya 47,36 0,89 26,71 Viking Kağıt 7,53 -9,93 -16,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,60 2,36 -13,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,60 -0,39 -15,45 Yataş 14,21 1,36 -1,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,63 -1,09 -17,50 Yeni Gimat GMYO 13,66 -0,73 17,84 Yeşil GMYO 0,97 -1,02 -29,71 Yeşil Yapı 1,08 -2,70 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,16 -0,46 -49,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.400,40 0,00 -26,92 Yonga Mobilya 21,50 5,50 -27,83 Yükselen Çelik 5,46 -1,97 4,36 Yünsa 11,04 -5,07 -20,53 Ziraat GMYO 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,61 0,00 -36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Üç dil bilen turizmci, yurt dışındaki kariyerini bırakıp çobanlığa başladı! Şimdi onlarca hayvanı var