Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.020,00
|-1,64
|-20,94
|İş Bankası (C)
|5,61
|1,26
|-17,41
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,03
|0,33
|-21,50
|İş Girişim
|9,18
|-0,43
|-51,56
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|14,50
|-0,62
|-12,64
|İş Yat. Ort.
|2,78
|0,00
|-17,34
|İşbir Holding
|4.180,00
|-1,99
|52,69
|Işık Plastik
|39,00
|-3,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|İttifak Holding
|1,60
|5,96
|-28,25
|İz Hayvancılık Tarım
|18,20
|-0,22
|1,11
|İzmir Demir Çelik
|2,83
|0,35
|-14,49
|İzmir Fırça
|7,50
|9,97
|34,89
|Jantsa Jant Sanayi
|70,85
|-1,05
|70,94
|Kafein Yazılım
|25,40
|-0,94
|19,03
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,98
|-0,15
|Kaplamin
|25,00
|-2,27
|-26,04
|Kardemir (A)
|7,52
|-0,92
|26,39
|Kardemir (B)
|7,48
|-1,19
|41,94
|Kardemir (D)
|8,19
|-0,61
|41,70
|Karel Elektronik
|31,52
|-4,37
|36,69
|Karsan Otomotiv
|3,92
|1,29
|20,62
|Karsu Tekstil
|8,19
|-0,73
|-4,21
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,30
|0,70
|Kartonsan
|52,05
|-0,48
|-45,02
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|-1,69
|-5,84
|Kent Gıda
|196,60
|-0,20
|-44,71
|Kerevitaş Gıda
|4,49
|-0,22
|-31,76
|Kervan Gıda
|16,41
|-0,91
|25,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|0,00
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,74
|-0,57
|-30,68
|Kızılbük GYO
|19,93
|7,73
|Klimasan Klima
|22,84
|6,73
|34,59
|Koç Holding
|23,96
|2,83
|17,15
|Konfrut Gıda
|17,65
|1,44
|4,44
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,35
|-2,30
|150,63
|Konya Çimento
|847,90
|-0,95
|-24,96
|Koray GMYO
|6,89
|-1,29
|54,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,10
|1,69
|54,98
|Koza Altın
|105,80
|0,47
|9,41
|Koza Madencilik
|14,38
|1,84
|-7,17
|Körfez GMYO
|5,10
|0,20
|-12,07
|Kristal Kola
|1,31
|-0,76
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|42,70
|-2,29
|15,91
|Kuştur Kuşadası Turizm
|213,90
|-5,60
|35,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,53
|2,43
|10,00
|Kütahya Porselen
|59,55
|0,68
|18,04
|Kütahya Şeker Fabrikası
|47,14
|1,42
|Lider Faktoring
|3,03
|2,71
|-11,14
|Link Bilgisayar
|30,54
|-0,33
|-3,34
|Logo Yazılım
|38,70
|-1,07
|24,28
|Lokman Hekim Sağlık
|10,01
|0,30
|39,64
|Lüks Kadife
|46,40
|0,43
|61,04
|Makina Takım
|3,05
|0,66
|-10,56
|Manas Enerji Yönetimi
|19,28
|9,98
|Marka Yatırım Holding
|4,56
|-6,37
|-29,08
|Marmaris Altınyunus
|165,70
|0,55
|49,14
|Marshall
|232,20
|0,17
|-24,29
|Martı GMYO
|1,08
|-1,82
|-57,71
|Martı Otel
|1,76
|3,53
|-17,37
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,44
|-1,18
|Mavi Giyim
|57,80
|0,52
|12,00
|Mazhar Zorlu Holding
|40,90
|6,29
|29,92
|Meditera Tıbbi Malzeme
|36,78
|8,43
|Mega Polietilen
|5,90
|-1,50
|-22,98
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,48
|-31,72
|Mercan Kimya
|9,85
|-2,76
|Merit Turizm
|16,48
|3,00
|59,08
|Merko Gıda
|4,89
|-0,61
|-43,40
|Metemtur Yatırım
|4,00
|-0,74
|-50,53
|Metro Holding
|1,52
|-0,65
|-26,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|1,29
|-18,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|0,00
|-24,89
|Migros Ticaret
|36,66
|1,05
|-14,35
|Milpa
|4,29
|-2,50
|-6,74
|Mistral GMYO
|4,25
|2,91
|-9,77
|MLP Sağlık
|24,40
|0,41
|22,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,41
|-2,87
|17,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,37
|-0,67
|-37,81
|Mondi Tire Kutsan
|8,36
|1,33
|10,00
|Naturel Enerji
|37,68
|0,96
|6,12
|Naturelgaz
|7,88
|-0,25
|Net Holding
|3,98
|0,51
|16,03
|Netaş Telekom.
|17,72
|-1,72
|-36,89
|Niğbaş Niğde Beton
|11,08
|-1,07
|-78,69
|Nuh Çimento
|38,18
|0,42
|-20,51
|Nurol GMYO
|16,67
|0,06
|128,67
|Odaş Elektrik
|1,37
|-0,72
|-53,14
|Orge Enerji Elektrik
|6,37
|2,74
|38,10
|Orma Orman Mahsulleri
|28,98
|-1,76
|96,88
|Osmanlı Menkul
|22,58
|0,36
|-26,78
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|-0,44
|-17,93
|Otokar
|343,80
|1,12
|12,99
|Oyak Çimento
|7,04
|0,72
|-19,82
|Oyak Yat. Ort.
|7,04
|0,57
|2,00
|Oyak Yatırım Menkul
|24,02
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,04
|-0,98
|-14,23
|Özak GMYO
|4,43
|0,91
|-13,14
|Özbal Çelik Boru
|12,83
|-0,93
|95,88
|Özderici GMYO
|1,53
|1,32
|-31,08
|Özerden Plastik
|7,92
|-0,63
|-12,00
|Pamukova Elektrik
|35,00
|2,88
|64,17
|Panora GMYO
|6,70
|4,52
|12,37
|Papilon Savunma
|15,08
|1,00
|-33,68
|Park Elek.Madencilik
|4,83
|0,63
|-10,06
|Parsan
|28,72
|0,56
|18,19
|Pegasus
|70,65
|-1,46
|-5,29
|Peker GMYO
|0,94
|-1,05
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,03
|-0,66
|-40,00
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|74,80
|4,11
|Pera GMYO
|1,50
|2,04
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,94
|-1,12
|25,16
|Petkim
|6,09
|1,16
|22,29
|Petrokent Turizm
|1.980,00
|-1,00
|118,45
|Pınar Et ve Un
|16,87
|0,30
|-22,91
|Pınar Su
|7,44
|0,00
|0,13
|Pınar Süt
|16,83
|0,18
|-25,37
|Plastikkart
|17,97
|-0,06
|24,36
|Polisan Holding
|2,78
|0,36
|-27,69
|Politeknik Metal
|360,00
|4,96
|-11,27
|Prizma Press Matbaacılık
|4,46
|-2,41
|-18,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,00
|2,63
|-37,75
|QNB Finansbank
|39,58
|-1,05
|-43,74
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,07
|-2,83
|Ral Yatırım Holding
|4,32
|-1,59
|-2,70
|Ray Sigorta
|9,82
|-0,30
|-36,44
|Reysaş GMYO
|4,99
|-0,99
|-8,44
|Reysaş Lojistik
|4,12
|-0,24
|-20,37
|Rhea Girişim
|1,84
|-1,08
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|16,26
|2,85
|18,60
|Royal Halı
|3,22
|-0,62
|-6,40
|RTA Laboratuvarları
|20,84
|0,87
|-31,18
|Sabancı Holding
|10,05
|-0,20
|-8,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,45
|-4,93
|-13,14
|Sanel Mühendislik
|4,92
|2,50
|43,86
|Sanifoam Sünger
|21,20
|7,45
|55,88
|Sanko Pazarlama
|10,38
|1,47
|12,00
|Saray Matbaacılık
|4,52
|4,15
|-48,46
|Sarkuysan
|12,68
|-2,76
|45,79
|Sasa Polyester
|28,20
|-0,49
|88,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,22
|-0,41
|184,61
|Sekuro Plastik
|22,90
|1,06
|64,04
|Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|0,57
|-34,34
|Selçuk Gıda
|6,50
|9,98
|30,52
|Selva Gıda Sanayi
|7,56
|7,39
|Senkron Güvenlik
|26,84
|-0,52
|2,21
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|3,70
|-3,75
|Servet GMYO
|76,50
|7,75
|-2,42
|Seyitler Kimya
|17,06
|0,35
|26,71
|Silverline Endüstri
|5,54
|0,54
|-35,58
|Sinpaş GMYO
|4,25
|4,68
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,62
|-1,23
|-36,57
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,30
|-1,39
|-19,12
|Söktaş
|2,31
|0,43
|-28,94
|Sönmez Filament
|38,66
|0,42
|-44,93
|Sönmez Pamuklu
|13,60
|-0,66
|-43,33
|Sumaş Suni Tahta
|80,60
|3,60
|57,27
|Şeker Fin. Kir.
|5,40
|-1,46
|-15,63
|Şekerbank
|1,06
|0,00
|-29,80
|Şişe Cam
|8,73
|1,04
|21,94
|Şok Marketler Ticaret
|12,30
|0,74
|-1,44
|T. Halk Bankası
|4,80
|1,05
|-13,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,85
|-0,40
|-36,09
|T.S.K.B.
|1,35
|0,75
|-22,70
|T.Tuborg
|17,02
|0,18
|-5,81
|Taç Tarım Ürünleri
|25,86
|1,41
|145,58
|Tat Gıda
|8,94
|-0,11
|-22,67
|TAV Havalimanları
|23,34
|-1,68
|9,58
|Taze Kuru Gıda
|201,80
|-1,99
|-6,70
|Tek-Art Turizm
|1,42
|-0,70
|-29,70
|Tekfen Holding
|14,55
|-0,21
|-11,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|-0,30
|-23,32
|Temapol Polimer Plastik
|15,06
|-1,89
|30,96
|TGS Dış Ticaret
|13,74
|-0,87
|8,10
|Tofaş Oto. Fab.
|41,08
|0,64
|32,90
|Torunlar GMYO
|3,82
|-2,30
|-2,05
|Trabzon Liman
|28,44
|-0,84
|-11,46
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|0,59
|39,75
|Trend GMYO
|6,64
|-0,45
|-47,18
|TSKB GMYO
|3,34
|1,21
|-41,91
|Tuğçelik
|14,03
|0,65
|73,64
|Tukaş
|6,75
|-0,74
|-30,34
|Turcas Petrol
|3,44
|0,00
|-29,07
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,40
|0,87
|Turkcell
|15,72
|2,01
|2,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,04
|-1,20
|28,22
|Tüpraş
|102,70
|2,09
|-4,91
|Türk Hava Yolları
|12,44
|-1,35
|-3,64
|Türk İlaç Serum
|15,10
|1,07
|Türk Prysmian Kablo
|11,75
|-0,34
|-2,59
|Türk Telekom
|7,06
|0,86
|-12,75
|Türk Traktör
|180,10
|1,75
|5,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,80
|2,18
|7,88
|Türkiye Sigorta
|4,85
|-0,61
|-21,50
|Ufuk Yatırım
|20,48
|9,93
|52,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|1,32
|-9,20
|Ulusoy Elektrik
|55,80
|1,00
|8,67
|Ulusoy Un Sanayi
|5,35
|4,29
|5,14
|Umpaş Holding
|1,21
|-0,82
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,91
|2,14
|-18,38
|Utopya Turizm
|20,00
|2,56
|-48,45
|Uzertaş Boya
|34,20
|1,18
|-39,58
|Ülker Bisküvi
|19,72
|-0,05
|-11,64
|Ünlü Yatırım Holding
|5,26
|2,94
|Vakıf Fin. Kir.
|8,53
|-1,73
|150,29
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,97
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,49
|-2,11
|-11,82
|Vakıflar Bankası
|3,56
|0,56
|-24,42
|Vakko Tekstil
|10,60
|0,38
|69,16
|Vanet Gıda
|5,87
|9,93
|-24,06
|VBT Yazılım
|26,48
|9,97
|Verusa Holding
|45,14
|-2,38
|0,13
|Verusaturk Girisim
|22,32
|-2,53
|71,06
|Vestel
|29,82
|0,34
|52,71
|Vestel Beyaz Eşya
|47,36
|0,89
|26,71
|Viking Kağıt
|7,53
|-9,93
|-16,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,60
|2,36
|-13,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,60
|-0,39
|-15,45
|Yataş
|14,21
|1,36
|-1,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,63
|-1,09
|-17,50
|Yeni Gimat GMYO
|13,66
|-0,73
|17,84
|Yeşil GMYO
|0,97
|-1,02
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,08
|-2,70
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,16
|-0,46
|-49,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.400,40
|0,00
|-26,92
|Yonga Mobilya
|21,50
|5,50
|-27,83
|Yükselen Çelik
|5,46
|-1,97
|4,36
|Yünsa
|11,04
|-5,07
|-20,53
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,61
|0,00
|-36,34
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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