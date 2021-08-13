Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.554,003,84-19,62
İş Bankası (C)5,41-0,55-20,36
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,96-1,00-23,32
İş Girişim9,21-0,54-51,40
İş GMYO1,85-1,07-27,17
İş Y. Men. Değ.14,662,52-11,67
İş Yat. Ort.2,76-0,36-17,93
İşbir Holding4.300,00-1,8357,07
Işık Plastik41,709,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,946,82-17,54
İttifak Holding1,470,00-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,250,441,39
İzmir Demir Çelik2,70-1,10-18,42
İzmir Fırça6,209,9311,51
Jantsa Jant Sanayi71,500,4272,50
Kafein Yazılım25,44-0,2419,21
Kalekim Kimyevi Maddeler13,15-1,50

Kaplamin25,92-5,19-23,31
Kardemir (A)7,793,7330,92
Kardemir (B)7,702,8046,11
Kardemir (D)8,373,0844,81
Karel Elektronik32,94-0,0642,84
Karsan Otomotiv3,93-0,7620,92
Karsu Tekstil8,272,10-3,27
Kartal Yenilenebilir Enerji13,655,57

Kartonsan52,00-0,57-45,07
Katmerciler Ekipman3,01-1,63-2,27
Kent Gıda198,000,00-44,32
Kerevitaş Gıda4,44-0,45-32,52
Kervan Gıda16,180,8723,50
Kervansaray Yat. Holding0,591,72-53,17
Kiler GMYO1,740,00-30,68
Kızılbük GMYO16,821,45

Klimasan Klima21,603,5527,28
Koç Holding23,041,5012,65
Konfrut Gıda17,070,411,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,451,36151,06
Konya Çimento855,000,54-24,34
Koray GMYO7,75-4,7974,16
Kordsa Teknik Tekstil24,12-0,8255,11
Koza Altın103,70-0,867,24
Koza Madencilik13,50-0,15-12,85
Körfez GMYO5,110,39-11,90
Kristal Kola1,311,55-57,12
Kron Telekomünikasyon43,56-1,3618,24
Kuştur Kuşadası Turizm206,000,0530,96
Kuyumcukent Gayrimenkul2,42-3,975,22
Kütahya Porselen58,051,3115,06
Kütahya Şeker Fabrikası42,865,57

Lider Faktoring2,91-1,69-14,66
Link Bilgisayar30,680,52-2,90
Logo Yazılım39,561,3827,04
Lokman Hekim Sağlık9,620,6334,20
Lüks Kadife45,92-1,6759,37
Makina Takım3,02-0,98-11,44
Manas Enerji Yönetimi15,94-0,87

Marka Yatırım Holding5,20-6,47-19,13
Marmaris Altınyunus163,001,2446,71
Marshall236,000,51-23,05
Martı GMYO1,070,00-58,10
Martı Otel1,65-0,60-22,54
Matriks Bilgi Dağıtım33,581,33

Mavi Giyim57,052,7910,54
Mazhar Zorlu Holding37,404,5918,81
Meditera Tıbbi Malzeme34,743,58

Mega Polietilen5,95-1,49-22,32
Menderes Tekstil2,090,48-32,36
Mercan Kimya10,154,75

Merit Turizm16,000,0654,45
Merko Gıda4,87-2,01-43,63
Metemtur Yatırım3,75-0,53-53,62
Metro Holding1,530,66-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,32-1,28-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-1,12-24,46
Migros Ticaret37,221,25-13,04
Milpa4,35-2,90-5,43
Mistral GMYO4,180,24-11,25
MLP Sağlık24,00-2,0420,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,55-0,3620,65
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,37-0,27-37,81
Mondi Tire Kutsan8,18-1,457,63
Naturel Enerji36,68-1,133,30
Naturelgaz7,84-0,88

Net Holding3,78-0,5310,20
Netaş Telekom.17,94-0,55-36,11
Niğbaş Niğde Beton11,000,64-78,85
Nuh Çimento39,003,39-18,80
Nurol GMYO16,790,78130,32
Odaş Elektrik1,350,00-53,82
Orge Enerji Elektrik6,141,6633,12
Orma Orman Mahsulleri29,501,72100,41
Osmanlı Menkul22,16-1,95-28,15
Ostim Endüstriyel Yat2,25-1,32-18,29
Otokar338,00-1,6311,08
Oyak Çimento6,86-0,44-21,87
Oyak Yat. Ort.6,96-2,660,84
Oyak Yatırım Menkul24,021,35

Oylum Sınai Yatırımlar4,061,00-13,80
Özak GMYO4,316,16-15,49
Özbal Çelik Boru12,18-1,4685,95
Özderici GMYO1,513,42-31,98
Özerden Plastik7,900,00-12,22
Pamukova Elektrik32,16-0,3750,84
Panora GMYO6,32-0,165,99
Papilon Savunma14,81-0,40-34,87
Park Elek.Madencilik4,750,64-11,55
Parsan28,160,0015,88
Pegasus70,800,64-5,09
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,06-0,65-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım65,359,92

Pera GMYO1,480,68-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,20-0,0926,58
Petkim5,980,6720,08
Petrokent Turizm2.038,901,64124,94
Pınar Et ve Un16,59-0,06-24,19
Pınar Su7,45-1,840,27
Pınar Süt16,62-0,42-26,30
Plastikkart17,980,9524,43
Polisan Holding2,750,73-28,47
Politeknik Metal342,500,38-15,58
Prizma Press Matbaacılık4,94-1,20-9,85
QNB Finans Fin. Kir.76,000,00-39,35
QNB Finansbank40,00-0,15-43,14
QUA Granite Hayal Yapı12,911,18

Ral Yatırım Holding4,38-0,23-1,35
Ray Sigorta9,85-0,40-36,25
Reysaş GMYO5,102,41-6,42
Reysaş Lojistik4,10-0,73-20,76
Rhea Girişim1,870,54-49,73
Rodrigo Tekstil16,124,6817,58
Royal Halı3,210,00-6,69
RTA Laboratuvarları20,54-0,19-32,17
Sabancı Holding9,89-0,50-10,30
Safkar Ege Soğutmacılık9,846,72-9,56
Sanel Mühendislik4,772,1439,47
Sanifoam Sünger20,06-1,4747,50
Sanko Pazarlama10,16-1,079,63
Saray Matbaacılık4,13-1,43-52,91
Sarkuysan12,593,2044,76
Sasa Polyester28,42-0,9889,66
Say Yenilenebilir Enerji24,363,40186,25
Sekuro Plastik22,140,2758,60
Selçuk Ecza Deposu8,662,36-35,53
Selçuk Gıda6,130,3323,09
Selva Gıda Sanayi7,09-1,66

Senkron Güvenlik27,98-5,736,55
Serve Film Prodüksiyon14,70-1,01-8,13
Servet GMYO69,707,23-11,10
Seyitler Kimya16,530,1822,78
Silverline Endüstri5,55-1,25-35,47
Sinpaş GMYO3,89-2,26-6,94
Smartiks Yazılım5,700,18-35,67
Sodaş Sodyum Sanayii21,72-0,37-17,53
Söktaş2,389,68-26,79
Sönmez Filament38,74-0,15-44,81
Sönmez Pamuklu13,20-2,22-45,00
Sumaş Suni Tahta81,009,9858,05
Şeker Fin. Kir.5,500,55-14,06
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,693,2121,38
Şok Marketler Ticaret12,270,99-1,68
T. Halk Bankası4,63-0,43-16,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,900,56-35,93
T.S.K.B.1,321,54-24,42
T.Tuborg16,90-0,29-6,47
Taç Tarım Ürünleri25,30-2,69140,27
Tat Gıda9,002,86-22,15
TAV Havalimanları23,481,9110,23
Taze Kuru Gıda205,60-0,68-4,95
Tek-Art Turizm1,420,00-29,70
Tekfen Holding14,54-3,39-11,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,65-0,75-23,21
Temapol Polimer Plastik15,62-2,9835,83
TGS Dış Ticaret13,86-1,989,05
Tofaş Oto. Fab.42,562,3137,69
Torunlar GMYO3,630,83-6,92
Trabzon Liman28,74-0,48-10,52
Trabzonspor Sportif3,40-1,4539,34
Trend GMYO6,66-1,04-47,02
TSKB GMYO3,34-0,30-41,91
Tuğçelik13,20-0,9863,37
Tukaş6,670,45-31,17
Turcas Petrol3,41-0,58-29,69
Tureks Turizm Taşımacılık9,94-0,20

Turkcell15,43-1,030,87
Tümosan Motor ve Traktör17,792,2426,44
Tüpraş100,602,34-6,85
Türk Hava Yolları12,42-0,08-3,80
Türk İlaç Serum14,891,02

Türk Prysmian Kablo11,680,52-3,17
Türk Telekom6,881,33-14,98
Türk Traktör177,702,134,30
Türker Proje Gayrimenkul118,00-0,344,52
Türkiye Sigorta4,83-0,21-21,82
Ufuk Yatırım16,9410,0026,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,80-0,26-10,38
Ulusoy Elektrik54,00-0,095,16
Ulusoy Un Sanayi5,020,00-1,35
Umpaş Holding1,215,22-53,64
Uşak Seramik1,87-1,06-20,09
Utopya Turizm18,88-0,63-51,34
Uzertaş Boya36,469,82-35,58
Ülker Bisküvi19,73-1,65-11,59
Ünlü Yatırım Holding5,10-0,58

Vakıf Fin. Kir.8,76-2,23157,04
Vakıf GMYO1,460,00-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,72-1,47-8,70
Vakıflar Bankası3,49-0,85-25,90
Vakko Tekstil10,50-0,4767,56
Vanet Gıda5,27-0,94-31,82
VBT Yazılım21,90-3,01

Verusa Holding46,18-0,392,44
Verusaturk Girisim21,98-1,8768,45
Vestel29,600,8251,58
Vestel Beyaz Eşya47,200,3426,28
Viking Kağıt7,609,99-15,56
Yapı ve Kredi Bank.2,49-0,80-16,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,76-0,45-15,01
Yataş13,480,60-6,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,69-0,27-16,14
Yeni Gimat GMYO13,730,2918,44
Yeşil GMYO0,980,00-28,99
Yeşil Yapı1,10-0,90-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,14-0,93-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme11.113,40-6,61-28,76
Yonga Mobilya21,140,67-29,03
Yükselen Çelik5,610,187,23
Yünsa11,464,18-17,50
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,620,00-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
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