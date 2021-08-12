Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.350,100,80-22,59
İş Bankası (C)5,442,45-19,91
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,991,70-22,54
İş Girişim9,261,65-51,13
İş GMYO1,870,54-26,38
İş Y. Men. Değ.14,301,78-13,84
İş Yat. Ort.2,770,36-17,64
İşbir Holding4.380,00-1,5859,99
Işık Plastik37,92-0,21

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-1,12-22,81
İttifak Holding1,472,08-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,174,850,94
İzmir Demir Çelik2,732,25-17,51
İzmir Fırça5,64-1,401,44
Jantsa Jant Sanayi71,200,7871,78
Kafein Yazılım25,501,6719,50
Kalekim Kimyevi Maddeler13,35-5,05

Kaplamin27,34-0,36-19,11
Kardemir (A)7,510,4026,22
Kardemir (B)7,49-0,4042,13
Kardemir (D)8,123,0540,48
Karel Elektronik32,961,4242,93
Karsan Otomotiv3,960,7621,85
Karsu Tekstil8,101,12-5,26
Kartal Yenilenebilir Enerji12,93-1,00

Kartonsan52,301,06-44,76
Katmerciler Ekipman3,060,00-0,65
Kent Gıda198,00-1,00-44,32
Kerevitaş Gıda4,460,45-32,22
Kervan Gıda16,040,8822,43
Kervansaray Yat. Holding0,580,00-53,97
Kiler GMYO1,741,75-30,68
Kızılbük GMYO16,58

Klimasan Klima20,860,2922,92
Koç Holding22,705,3910,99
Konfrut Gıda17,00-2,690,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,65-1,92147,68
Konya Çimento850,400,75-24,74
Koray GMYO8,146,1382,92
Kordsa Teknik Tekstil24,322,7956,40
Koza Altın104,601,758,17
Koza Madencilik13,521,27-12,72
Körfez GMYO5,090,20-12,24
Kristal Kola1,29-3,01-57,77
Kron Telekomünikasyon44,160,8219,87
Kuştur Kuşadası Turizm205,90-1,0130,90
Kuyumcukent Gayrimenkul2,52-8,709,57
Kütahya Porselen57,302,9613,58
Kütahya Şeker40,605,24

Lider Faktoring2,96-1,00-13,20
Link Bilgisayar30,521,40-3,41
Logo Yazılım39,027,2025,31
Lokman Hekim Sağlık9,560,1033,37
Lüks Kadife46,70-2,2262,08
Makina Takım3,050,66-10,56
Manas Enerji Yönetimi16,08-4,91

Marka Yatırım Holding5,569,88-13,53
Marmaris Altınyunus161,00-0,2544,91
Marshall234,80-1,22-23,44
Martı GMYO1,071,90-58,10
Martı Otel1,660,61-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım33,140,36

Mavi Giyim55,500,917,54
Mazhar Zorlu Holding35,76-0,5613,60
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi33,540,48

Mega Polietilen6,041,85-21,15
Menderes Tekstil2,080,97-32,69
Mercan Kimya9,690,73

Merit Turizm15,991,5254,35
Merko Gıda4,970,20-42,48
Metemtur Yatırım3,77-3,08-53,37
Metro Holding1,52-0,65-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,35-2,89-18,69
Metro Yatırım Ortaklığı1,781,14-23,61
Migros Ticaret36,764,31-14,11
Milpa4,486,41-2,61
Mistral GMYO4,17-0,95-11,46
MLP Sağlık24,502,0823,30
MMC San. ve Tic. Yat.5,57-0,3621,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,391,09-37,64
Mondi Tire Kutsan8,302,099,21
Naturel Enerji37,100,274,48
Naturelgaz7,911,67

Net Holding3,801,3310,79
Netaş Telekom.18,04-1,96-35,75
Niğbaş Niğde Beton10,930,37-78,98
Nuh Çimento37,72-1,46-21,46
Nurol GMYO16,662,84128,53
Odaş Elektrik1,35-0,74-53,82
Orge Enerji Elektrik6,041,0030,95
Orma Orman Mahsulleri29,000,0097,01
Osmanlı Menkul22,600,98-26,72
Ostim Endüstriyel Yat2,280,88-17,20
Otokar343,602,7512,92
Oyak Çimento6,891,17-21,53
Oyak Yat. Ort.7,153,473,59
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,70-0,67

Oylum Sınai Yatırımlar4,023,08-14,65
Özak GMYO4,060,74-20,39
Özbal Çelik Boru12,36-1,9088,70
Özderici GMYO1,460,00-34,23
Özerden Plastik7,90-0,25-12,22
Pamukova Elektrik32,28-0,6851,41
Panora GMYO6,33-1,716,16
Papilon Savunma14,872,27-34,60
Park Elek.Madencilik4,721,29-12,10
Parsan28,161,7315,88
Pegasus70,351,74-5,70
Peker GMYO0,941,08-59,82
Penguen Gıda3,080,00-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım59,456,16

Pera GMYO1,47-0,68-16,08
Pergamon Dış Ticaret23,220,4326,69
Petkim5,942,9519,28
Petrokent Turizm2.006,001,32121,32
Pınar Et ve Un16,600,06-24,14
Pınar Su7,59-0,912,15
Pınar Süt16,69-0,12-25,99
Plastikkart17,81-2,7823,25
Polisan Holding2,730,74-28,99
Politeknik Metal341,20-0,26-15,90
Prizma Press Matbaacılık5,002,25-8,76
QNB Finans Fin. Kir.76,001,33-39,35
QNB Finansbank40,060,55-43,06
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri12,76-1,47

Ral Yatırım Holding4,39-2,23-1,13
Ray Sigorta9,89-0,60-35,99
Reysaş GMYO4,981,84-8,62
Reysaş Lojistik4,13-0,24-20,18
Rhea Girişim1,861,09-50,00
Rodrigo Tekstil15,40-4,1112,33
Royal Halı3,21-0,93-6,69
RTA Laboratuvarları20,58-0,10-32,03
Sabancı Holding9,941,53-9,85
Safkar Ege Soğutmacılık9,22-1,50-15,26
Sanel Mühendislik4,672,4136,55
Sanifoam Sünger20,36-1,6449,71
Sanko Pazarlama10,27-1,0610,81
Saray Matbaacılık4,191,70-52,22
Sarkuysan12,201,5840,27
Sasa Polyester28,703,3191,53
Say Yenilenebilir Enerji23,560,51176,85
Sekuro Plastik22,081,4758,17
Selçuk Ecza Deposu8,460,83-37,02
Selçuk Gıda6,11-9,8822,69
Selva Gıda Sanayi7,215,87

Senkron Güvenlik29,689,9313,02
Serve Film Prodüksiyon14,850,68-7,19
Servet GMYO65,00-0,08-17,09
Seyitler Kimya16,502,1722,55
Silverline Endüstri5,620,36-34,65
Sinpaş GMYO3,98-4,56-4,78
Smartiks Yazılım5,690,35-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii21,80-0,18-17,22
Söktaş2,17-3,98-33,25
Sönmez Filament38,80-0,15-44,73
Sönmez Pamuklu13,50-1,32-43,75
Sumaş Suni Tahta73,657,1343,71
Şeker Fin. Kir.5,472,43-14,53
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,420,9617,61
Şok Marketler Ticaret12,150,08-2,65
T. Halk Bankası4,651,09-16,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,790,66-36,28
T.S.K.B.1,302,36-25,56
T.Tuborg16,950,59-6,20
Taç Tarım Ürünleri26,004,00146,91
Tat Gıda8,751,27-24,32
TAV Havalimanları23,043,328,17
Taze Kuru Gıda207,005,34-4,30
Tek-Art Turizm1,420,71-29,70
Tekfen Holding15,053,72-8,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,70-0,30-22,63
Temapol Polimer Plastik16,104,6140,00
TGS Dış Ticaret14,14-2,0111,25
Tofaş Oto. Fab.41,601,1234,58
Torunlar GMYO3,602,56-7,69
Trabzon Liman28,880,77-10,09
Trabzonspor Sportif3,45-0,8641,39
Trend GMYO6,732,12-46,46
TSKB GMYO3,350,60-41,74
Tuğçelik13,33-0,4564,98
Tukaş6,640,15-31,48
Turcas Petrol3,433,00-29,28
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,961,12

Turkcell15,593,041,91
Tümosan Motor ve Traktör17,400,8723,67
Tüpraş98,301,87-8,98
Türk Hava Yolları12,431,80-3,72
Türk İlaç Serum14,74-0,94

Türk Prysmian Kablo11,622,38-3,67
Türk Telekom6,792,26-16,09
Türk Traktör174,001,872,13
Türker Proje Gayrimenkul118,402,874,87
Türkiye Sigorta4,841,89-21,66
Ufuk Yatırım15,405,9914,93
Ulaşlar Turizm Yat.3,81-0,26-10,14
Ulusoy Elektrik54,051,505,26
Ulusoy Un Sanayi5,021,62-1,35
Umpaş Holding1,15-6,50-55,94
Uşak Seramik1,892,72-19,23
Utopya Turizm19,000,11-51,03
Uzertaş Boya33,200,00-41,34
Ülker Bisküvi20,060,75-10,12
Ünlü Yatırım Holding5,133,22

Vakıf Fin. Kir.8,969,94162,91
Vakıf GMYO1,461,39-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,8210,00-7,34
Vakıflar Bankası3,521,44-25,27
Vakko Tekstil10,550,9668,36
Vanet Gıda5,32-1,85-31,18
VBT Yazılım22,582,64

Verusa Holding46,360,782,84
Verusaturk Girisim22,401,8271,67
Vestel29,362,0250,35
Vestel Beyaz Eşya47,042,2625,85
Viking Kağıt6,919,86-23,22
Yapı ve Kredi Bank.2,513,72-16,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,901,58-14,62
Yataş13,401,82-7,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,70-2,37-15,91
Yeni Gimat GMYO13,690,2918,10
Yeşil GMYO0,982,08-28,99
Yeşil Yapı1,110,91-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,161,41-49,49
Yibitaş İnşaat Malzeme11.900,007,99-23,72
Yonga Mobilya21,000,10-29,50
Yükselen Çelik5,60-0,367,04
Yünsa11,000,92-20,81
Ziraat Gayrimenkul1,600,63

Zorlu Enerji1,621,25-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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