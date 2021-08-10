Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.499,90 -2,40 -19,75 İş Bankası (C) 5,48 1,67 -19,32 İş Bankası (Kur.) 429.999,90 13,16 İş Fin.Kir. 3,03 0,33 -21,50 İş Girişim 9,34 -3,31 -50,71 İş GMYO 1,87 0,00 -26,38 İş Y. Men. Değ. 14,19 1,36 -14,50 İş Yat. Ort. 2,81 -0,35 -16,45 İşbir Holding 4.805,00 -1,94 75,52 Işık Plastik 38,10 0,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 -20,18 İttifak Holding 1,50 -1,32 -32,74 İz Hayvancılık Tarım 18,01 -0,50 0,06 İzmir Demir Çelik 2,86 -2,72 -13,58 İzmir Fırça 5,84 0,00 5,04 Jantsa Jant Sanayi 72,50 -1,76 74,92 Kafein Yazılım 25,60 -0,39 19,96 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,79 0,79 Kaplamin 27,82 9,96 -17,69 Kardemir (A) 7,19 0,56 20,84 Kardemir (B) 7,20 0,42 36,62 Kardemir (D) 8,01 0,50 38,58 Karel Elektronik 33,98 0,00 47,35 Karsan Otomotiv 3,97 -1,24 22,15 Karsu Tekstil 8,30 1,84 -2,92 Kartal Yenilenebilir Enerji 11,88 10,00 Kartonsan 53,75 -0,28 -43,23 Katmerciler Ekipman 2,99 -0,33 -2,92 Kent Gıda 205,00 -3,07 -42,35 Kerevitaş Gıda 4,55 0,22 -30,85 Kervan Gıda 16,10 0,00 22,89 Kervansaray Yat. Holding 0,60 1,69 -52,38 Kiler GMYO 1,77 0,00 -29,48 Klimasan Klima 21,28 0,57 25,40 Koç Holding 21,02 1,55 2,77 Konfrut Gıda 17,18 -0,58 1,66 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,00 -2,12 153,38 Konya Çimento 877,00 -2,56 -22,39 Koray GMYO 8,22 -0,48 84,72 Kordsa Teknik Tekstil 24,48 -2,63 57,43 Koza Altın 105,70 -0,66 9,31 Koza Madencilik 13,60 0,15 -12,20 Körfez GMYO 5,17 2,17 -10,86 Kristal Kola 1,79 -1,65 -54,34 Kron Telekomünikasyon 45,54 -1,98 23,62 Kuştur Kuşadası Turizm 210,30 -2,68 33,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,01 -0,99 30,87 Kütahya Porselen 53,60 1,23 6,24 Kütahya Şeker 42,86 9,95 Lider Faktoring 2,93 -1,01 -14,08 Link Bilgisayar 30,84 -0,77 -2,39 Logo Yazılım 37,20 -1,27 19,46 Lokman Hekim Sağlık 9,70 3,19 35,32 Lüks Kadife 48,00 1,52 66,59 Makina Takım 3,16 9,72 -7,33 Manas Enerji Yönetimi 17,62 0,40 Marka Yatırım Holding 4,60 9,79 -28,46 Marmaris Altınyunus 168,30 1,51 51,49 Marshall 243,30 -8,36 -20,67 Martı GMYO 1,06 -0,93 -58,49 Martı Otel 1,71 -0,58 -19,72 Matriks Bilgi Dağıtım 34,70 -2,09 Mavi Giyim 56,15 1,17 8,80 Mazhar Zorlu Holding 36,98 -3,80 17,47 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,00 -3,37 Mega Polietilen 5,80 -1,69 -24,28 Menderes Tekstil 2,18 -0,91 -29,45 Mercan Kimya 9,87 0,61 Merit Turizm 16,51 0,00 59,37 Merko Gıda 5,09 0,00 -41,09 Metemtur Yatırım 3,99 -4,09 -50,65 Metro Holding 1,54 -1,91 -25,96 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 0,00 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,79 0,56 -23,18 Migros Ticaret 35,18 3,29 -17,80 Milpa 3,83 1,06 -16,74 Mistral GMYO 4,35 4,32 -7,64 MLP Sağlık 24,20 0,41 21,79 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -3,39 23,91 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,36 -0,41 -37,89 Mondi Tire Kutsan 8,45 3,05 11,18 Naturel Enerji 38,20 0,16 7,58 Naturelgaz 7,93 -1,25 Net Holding 3,87 -1,78 12,83 Netaş Telekom. 20,24 0,50 -27,92 Niğbaş Niğde Beton 11,23 -0,88 -78,40 Nuh Çimento 39,28 -2,34 -18,21 Nurol GMYO 16,49 3,00 126,20 Odaş Elektrik 1,36 -2,16 -53,48 Orge Enerji Elektrik 6,22 -1,43 34,85 Orma Orman Mahsulleri 31,50 8,62 113,99 Osmanlı Menkul 22,54 -1,40 -26,91 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 -1,72 -17,20 Otokar 344,00 1,30 13,05 Oyak Çimento 6,95 -1,28 -20,84 Oyak Yat. Ort. 7,11 -1,11 3,01 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,96 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 0,25 -15,29 Özak GMYO 4,12 -1,20 -19,22 Özbal Çelik Boru 12,99 0,23 98,32 Özderici GMYO 1,51 0,00 -31,98 Özerden Plastik 8,11 -3,45 -9,89 Pamukova Elektrik 33,30 0,48 56,19 Panora GMYO 6,47 1,41 7,51 Papilon Savunma 15,05 -2,84 -33,88 Park Elek.Madencilik 4,86 -0,82 -9,50 Parsan 28,74 -0,21 18,27 Pegasus 70,35 -1,88 -5,70 Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96 Penguen Gıda 3,26 1,24 -35,45 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 59,00 9,97 Pera GMYO 1,48 -6,33 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,34 -2,18 27,34 Petkim 5,87 0,17 17,87 Petrokent Turizm 1.984,90 -2,72 118,99 Pınar Et ve Un 17,00 -3,57 -22,32 Pınar Su 7,68 4,07 3,36 Pınar Süt 17,40 -3,97 -22,84 Plastikkart 17,73 3,68 22,70 Polisan Holding 2,82 0,36 -26,65 Politeknik Metal 348,40 3,26 -14,13 Prizma Press Matbaacılık 4,97 9,71 -9,31 QNB Finans Fin. Kir. 78,30 5,60 -37,51 QNB Finansbank 41,28 -0,19 -41,32 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,00 -0,30 Ral Yatırım Holding 4,60 0,00 3,60 Ray Sigorta 9,99 -0,30 -35,34 Reysaş GMYO 5,02 0,40 -7,89 Reysaş Lojistik 4,30 -0,46 -16,89 Rhea Girişim 1,90 -2,56 -48,92 Rodrigo Tekstil 17,84 9,99 30,12 Royal Halı 3,30 -2,94 -4,07 RTA Laboratuvarları 21,20 0,38 -29,99 Sabancı Holding 9,86 1,44 -10,57 Safkar Ege Soğutmacılık 8,92 -5,11 -18,01 Sanel Mühendislik 4,63 -2,11 35,38 Sanifoam Sünger 20,48 2,66 50,59 Sanko Pazarlama 10,77 -5,11 16,21 Saray Matbaacılık 4,24 -0,93 -51,65 Sarkuysan 12,35 -0,88 42,00 Sasa Polyester 28,80 -1,03 92,20 Say Yenilenebilir Enerji 24,02 -0,66 182,26 Sekuro Plastik 22,16 -1,07 58,74 Selçuk Ecza Deposu 8,54 -2,06 -36,42 Selçuk Gıda 6,17 9,98 23,90 Selva Gıda Sanayi 7,48 -2,60 Senkron Güvenlik 28,00 9,98 6,63 Serve Film Prodüksiyon 14,84 -0,87 -7,25 Servet GMYO 67,15 -4,75 -14,35 Seyitler Kimya 16,10 -1,53 19,58 Silverline Endüstri 5,43 0,74 -36,86 Sinpaş GMYO 4,29 -6,74 2,63 Smartiks Yazılım 5,75 -0,35 -35,10 Sodaş Sodyum Sanayii 22,30 -0,36 -15,32 Söktaş 3,78 -2,58 -25,74 Sönmez Filament 38,40 -0,72 -45,30 Sönmez Pamuklu 14,50 0,00 -39,58 Sumaş Suni Tahta 73,00 -3,12 42,44 Şeker Fin. Kir. 5,63 0,90 -12,03 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 8,39 2,57 17,19 Şok Marketler Ticaret 12,15 1,67 -2,65 T. Halk Bankası 4,65 0,43 -16,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,90 -0,50 -35,93 T.S.K.B. 1,32 -0,75 -24,42 T.Tuborg 17,03 -0,06 -5,76 Taç Tarım Ürünleri 24,72 -4,92 134,76 Tat Gıda 8,90 -0,34 -23,02 TAV Havalimanları 22,68 -0,53 6,48 Taze Kuru Gıda 203,00 -1,26 -6,15 Tek-Art Turizm 1,46 0,00 -27,72 Tekfen Holding 14,88 1,29 -9,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,92 -6,61 -20,09 Temapol Polimer Plastik 15,14 -0,33 31,65 TGS Dış Ticaret 13,94 -0,85 9,68 Tofaş Oto. Fab. 40,72 3,82 31,73 Torunlar GMYO 3,53 0,00 -9,49 Trabzon Liman 29,26 -2,98 -8,90 Trabzonspor Sportif 3,44 -5,23 40,98 Trend GMYO 6,77 -1,17 -46,14 TSKB GMYO 3,15 2,27 -45,22 Tuğçelik 13,95 -0,29 72,65 Tukaş 6,80 -1,73 -29,82 Turcas Petrol 3,57 -1,11 -26,39 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,94 -1,00 Turkcell 15,42 0,46 0,80 Tümosan Motor ve Traktör 17,45 -0,74 24,02 Tüpraş 99,65 1,58 -7,73 Türk Hava Yolları 12,63 -1,25 -2,17 Türk İlaç Serum 14,80 -1,86 Türk Prysmian Kablo 10,78 -2,36 -10,63 Türk Telekom 6,82 1,34 -15,72 Türk Traktör 176,10 -2,87 3,36 Türker Proje Gayrimenkul 118,30 0,00 4,78 Türkiye Sigorta 4,82 -1,63 -21,98 Ufuk Yatırım 15,12 9,96 12,84 Ulaşlar Turizm Yat. 4,01 -0,74 -5,42 Ulusoy Elektrik 53,25 -1,21 3,70 Ulusoy Un Sanayi 5,04 -1,37 -0,95 Umpaş Holding 1,24 0,81 -52,49 Uşak Seramik 1,94 0,52 -17,09 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 33,50 -4,83 -40,81 Ülker Bisküvi 20,16 0,20 -9,67 Ünlü Yatırım Holding 5,47 1,11 Vakıf Fin. Kir. 8,51 -1,62 149,71 Vakıf GMYO 1,47 -0,68 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,36 -0,31 -13,59 Vakıflar Bankası 3,53 0,57 -25,05 Vakko Tekstil 10,80 0,47 72,35 Vanet Gıda 5,40 4,65 -30,14 VBT Yazılım 22,74 9,96 Verusa Holding 47,32 0,90 4,97 Verusaturk Girisim 22,50 5,34 72,44 Vestel 29,46 -0,47 50,86 Vestel Beyaz Eşya 46,44 0,04 24,25 Viking Kağıt 5,72 -1,89 -36,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 2,05 -16,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,62 -1,29 -15,39 Yataş 13,60 0,89 -5,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,03 5,77 -8,41 Yeni Gimat GMYO 13,77 0,36 18,79 Yeşil GMYO 1,00 -0,99 -27,54 Yeşil Yapı 1,14 -1,72 -38,04 Yeşil Yatırım Holding 2,21 -1,34 -48,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.776,40 -1,26 -24,51 Yonga Mobilya 21,40 -0,19 -28,16 Yükselen Çelik 5,64 -2,76 7,80 Yünsa 11,37 1,52 -18,15 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,77 -0,56 -36,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu