Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.300,00
|-0,01
|-17,78
|İş Bankası (C)
|5,39
|-0,92
|-20,65
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,02
|-2,89
|-21,76
|İş Girişim
|9,66
|-9,97
|-49,02
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|14,00
|-0,57
|-15,65
|İş Yat. Ort.
|2,82
|-1,05
|-16,15
|İşbir Holding
|4.900,00
|-2,00
|78,99
|Işık Plastik
|38,00
|1,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|-19,30
|İttifak Holding
|1,52
|-1,30
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|18,10
|-0,55
|0,56
|İzmir Demir Çelik
|2,94
|1,03
|-11,17
|İzmir Fırça
|5,84
|0,00
|5,04
|Jantsa Jant Sanayi
|73,80
|0,68
|78,05
|Kafein Yazılım
|25,70
|-2,28
|20,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,69
|0,79
|Kaplamin
|25,30
|10,00
|-25,15
|Kardemir (A)
|7,15
|-3,12
|20,17
|Kardemir (B)
|7,17
|-2,05
|36,05
|Kardemir (D)
|7,97
|-0,38
|37,89
|Karel Elektronik
|33,98
|-1,74
|47,35
|Karsan Otomotiv
|4,02
|2,29
|23,69
|Karsu Tekstil
|8,15
|1,62
|-4,68
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,80
|3,35
|Kartonsan
|53,90
|1,60
|-43,07
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|-1,64
|-2,60
|Kent Gıda
|211,50
|1,20
|-40,52
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|-1,30
|-31,00
|Kervan Gıda
|16,10
|-1,53
|22,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|-3,28
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,77
|-0,56
|-29,48
|Klimasan Klima
|21,16
|-0,84
|24,69
|Koç Holding
|20,70
|-1,33
|1,21
|Konfrut Gıda
|17,28
|0,06
|2,25
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,30
|3,11
|158,87
|Konya Çimento
|900,00
|0,33
|-20,35
|Koray GMYO
|8,26
|-0,60
|85,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,14
|3,71
|61,67
|Koza Altın
|106,40
|-1,21
|10,03
|Koza Madencilik
|13,58
|-2,44
|-12,33
|Körfez GMYO
|5,06
|-1,56
|-12,76
|Kristal Kola
|1,82
|-2,15
|-53,57
|Kron Telekomünikasyon
|46,46
|-6,41
|26,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|216,10
|-2,31
|37,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,04
|4,11
|32,17
|Kütahya Porselen
|52,95
|1,53
|4,96
|Kütahya Şeker
|38,98
|9,99
|Lider Faktoring
|2,96
|-1,66
|-13,20
|Link Bilgisayar
|31,08
|-2,51
|-1,63
|Logo Yazılım
|37,68
|0,05
|21,00
|Lokman Hekim Sağlık
|9,40
|1,62
|31,13
|Lüks Kadife
|47,28
|1,68
|64,09
|Makina Takım
|2,88
|-1,71
|-15,54
|Manas Enerji Yönetimi
|17,55
|1,45
|Marka Yatırım Holding
|4,19
|-0,24
|-34,84
|Marmaris Altınyunus
|165,80
|1,41
|49,23
|Marshall
|265,50
|9,26
|-13,43
|Martı GMYO
|1,07
|-1,83
|-58,10
|Martı Otel
|1,72
|-1,15
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,44
|7,13
|Mavi Giyim
|55,50
|-0,72
|7,54
|Mazhar Zorlu Holding
|38,44
|0,16
|22,11
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|36,22
|0,72
|Mega Polietilen
|5,90
|-2,80
|-22,98
|Menderes Tekstil
|2,20
|-0,45
|-28,80
|Mercan Kimya
|9,81
|0,82
|Merit Turizm
|16,51
|-3,45
|59,37
|Merko Gıda
|5,09
|-1,74
|-41,09
|Metemtur Yatırım
|4,16
|-0,24
|-48,55
|Metro Holding
|1,57
|-0,63
|-24,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|0,43
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|-3,78
|-23,61
|Migros Ticaret
|34,06
|-1,05
|-20,42
|Milpa
|3,79
|-0,26
|-17,61
|Mistral GMYO
|4,17
|3,47
|-11,46
|MLP Sağlık
|24,10
|-1,23
|21,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|-1,34
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,39
|-1,07
|-37,64
|Mondi Tire Kutsan
|8,20
|0,24
|7,89
|Naturel Enerji
|38,14
|2,36
|7,41
|Naturelgaz
|8,03
|-0,62
|Net Holding
|3,94
|0,25
|14,87
|Netaş Telekom.
|20,14
|-1,47
|-28,28
|Niğbaş Niğde Beton
|11,33
|-0,44
|-78,21
|Nuh Çimento
|40,22
|5,68
|-16,26
|Nurol GMYO
|16,01
|0,57
|119,62
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,46
|-52,45
|Orge Enerji Elektrik
|6,31
|0,00
|36,80
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|-5,23
|97,01
|Osmanlı Menkul
|22,86
|0,70
|-25,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|-1,69
|-15,75
|Otokar
|339,60
|-0,79
|11,61
|Oyak Çimento
|7,04
|0,14
|-19,82
|Oyak Yat. Ort.
|7,19
|1,27
|4,17
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,96
|0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|1,27
|-15,50
|Özak GMYO
|4,17
|-0,24
|-18,24
|Özbal Çelik Boru
|12,96
|-2,04
|97,86
|Özderici GMYO
|1,51
|-3,21
|-31,98
|Özerden Plastik
|8,40
|-3,67
|-6,67
|Pamukova Elektrik
|33,14
|1,91
|55,44
|Panora GMYO
|6,38
|-0,31
|6,01
|Papilon Savunma
|15,49
|3,40
|-31,94
|Park Elek.Madencilik
|4,90
|1,45
|-8,75
|Parsan
|28,80
|1,12
|18,52
|Pegasus
|71,70
|3,17
|-3,89
|Peker GMYO
|0,96
|-1,03
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,22
|1,26
|-36,24
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|53,65
|9,98
|Pera GMYO
|1,58
|-1,25
|-9,80
|Pergamon Dış Ticaret
|23,86
|3,47
|30,18
|Petkim
|5,86
|1,74
|17,67
|Petrokent Turizm
|2.040,50
|-2,58
|125,12
|Pınar Et ve Un
|17,63
|-0,62
|-19,44
|Pınar Su
|7,38
|-0,27
|-0,67
|Pınar Süt
|18,12
|-0,55
|-19,64
|Plastikkart
|17,10
|0,59
|18,34
|Polisan Holding
|2,81
|0,72
|-26,91
|Politeknik Metal
|337,40
|-1,35
|-16,84
|Prizma Press Matbaacılık
|4,53
|1,80
|-17,34
|QNB Finans Fin. Kir.
|74,15
|-7,31
|-40,82
|QNB Finansbank
|41,36
|-0,14
|-41,21
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,08
|0,74
|Ral Yatırım Holding
|4,60
|4,55
|3,60
|Ray Sigorta
|10,02
|0,20
|-35,15
|Reysaş GMYO
|5,00
|2,46
|-8,26
|Reysaş Lojistik
|4,32
|-2,26
|-16,51
|Rhea Girişim
|1,95
|-1,52
|-47,58
|Rodrigo Tekstil
|16,22
|9,97
|18,31
|Royal Halı
|3,40
|2,10
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|21,12
|-0,75
|-30,25
|Sabancı Holding
|9,72
|-0,10
|-11,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,40
|0,53
|-13,60
|Sanel Mühendislik
|4,73
|-1,05
|38,30
|Sanifoam Sünger
|19,95
|7,78
|46,69
|Sanko Pazarlama
|11,35
|9,98
|22,47
|Saray Matbaacılık
|4,28
|-4,89
|-51,20
|Sarkuysan
|12,46
|0,56
|43,26
|Sasa Polyester
|29,10
|-2,35
|94,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,18
|-0,08
|184,14
|Sekuro Plastik
|22,40
|-2,86
|60,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,72
|1,16
|-35,08
|Selçuk Gıda
|5,61
|10,00
|12,65
|Selva Gıda Sanayi
|7,68
|-0,13
|Senkron Güvenlik
|25,46
|9,93
|-3,05
|Serve Film Prodüksiyon
|14,97
|-0,13
|-6,44
|Servet GMYO
|70,50
|2,47
|-10,08
|Seyitler Kimya
|16,35
|4,81
|21,44
|Silverline Endüstri
|5,39
|-0,37
|-37,33
|Sinpaş GMYO
|4,60
|1,32
|10,05
|Smartiks Yazılım
|5,77
|-0,35
|-34,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,38
|0,00
|-15,02
|Söktaş
|3,88
|0,00
|-23,77
|Sönmez Filament
|38,68
|1,04
|-44,90
|Sönmez Pamuklu
|14,50
|2,33
|-39,58
|Sumaş Suni Tahta
|75,35
|10,00
|47,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,58
|0,54
|-12,81
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|8,18
|2,25
|14,25
|Şok Marketler Ticaret
|11,95
|-0,50
|-4,25
|T. Halk Bankası
|4,63
|-0,86
|-16,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|-0,50
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|17,04
|0,53
|-5,70
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|1,56
|146,91
|Tat Gıda
|8,93
|-0,11
|-22,76
|TAV Havalimanları
|22,80
|1,33
|7,04
|Taze Kuru Gıda
|205,60
|-4,81
|-4,95
|Tek-Art Turizm
|1,46
|-1,35
|-27,72
|Tekfen Holding
|14,69
|0,75
|-10,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,41
|0,95
|-14,43
|Temapol Polimer Plastik
|15,19
|2,98
|32,09
|TGS Dış Ticaret
|14,06
|9,93
|10,62
|Tofaş Oto. Fab.
|39,22
|1,82
|26,88
|Torunlar GMYO
|3,53
|1,15
|-9,49
|Trabzon Liman
|30,16
|0,94
|-6,10
|Trabzonspor Sportif
|3,63
|6,45
|48,77
|Trend GMYO
|6,85
|-1,86
|-45,51
|TSKB GMYO
|3,08
|1,99
|-46,43
|Tuğçelik
|13,99
|-1,13
|73,14
|Tukaş
|6,92
|1,76
|-28,59
|Turcas Petrol
|3,61
|0,00
|-25,57
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,04
|0,40
|Turkcell
|15,35
|-0,20
|0,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,58
|1,33
|24,95
|Tüpraş
|98,10
|-0,05
|-9,17
|Türk Hava Yolları
|12,79
|-0,31
|-0,93
|Türk İlaç Serum
|15,08
|4,43
|Türk Prysmian Kablo
|11,04
|-1,78
|-8,48
|Türk Telekom
|6,73
|1,05
|-16,83
|Türk Traktör
|181,30
|1,40
|6,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,30
|-1,00
|4,78
|Türkiye Sigorta
|4,90
|2,30
|-20,69
|Ufuk Yatırım
|13,75
|-2,62
|2,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,04
|-0,25
|-4,72
|Ulusoy Elektrik
|53,90
|-0,55
|4,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,11
|-0,58
|0,42
|Umpaş Holding
|1,23
|-0,81
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,93
|0,52
|-17,52
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|35,20
|-7,37
|-37,81
|Ülker Bisküvi
|20,12
|0,00
|-9,85
|Ünlü Yatırım Holding
|5,41
|-0,73
|Vakıf Fin. Kir.
|8,65
|-1,37
|153,81
|Vakıf GMYO
|1,48
|-1,33
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|-1,85
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,51
|-0,85
|-25,48
|Vakko Tekstil
|10,75
|0,00
|71,55
|Vanet Gıda
|5,16
|-0,77
|-33,25
|VBT Yazılım
|20,68
|9,94
|Verusa Holding
|46,90
|-0,21
|4,04
|Verusaturk Girisim
|21,36
|1,23
|63,70
|Vestel
|29,60
|1,16
|51,58
|Vestel Beyaz Eşya
|46,42
|0,43
|24,19
|Viking Kağıt
|5,83
|-2,67
|-35,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|-1,21
|-18,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,02
|-1,15
|-14,29
|Yataş
|13,48
|-1,03
|-6,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,81
|2,97
|-13,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,72
|-0,07
|18,36
|Yeşil GMYO
|1,01
|-1,94
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,16
|0,00
|-36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|2,24
|0,00
|-47,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.926,10
|-0,95
|-23,55
|Yonga Mobilya
|21,44
|0,19
|-28,03
|Yükselen Çelik
|5,80
|3,20
|10,86
|Yünsa
|11,20
|2,38
|-19,38
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,78
|0,00
|-35,74
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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