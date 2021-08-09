Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.300,00 -0,01 -17,78 İş Bankası (C) 5,39 -0,92 -20,65 İş Bankası (Kur.) 429.999,90 13,16 İş Fin.Kir. 3,02 -2,89 -21,76 İş Girişim 9,66 -9,97 -49,02 İş GMYO 1,87 0,00 -26,38 İş Y. Men. Değ. 14,00 -0,57 -15,65 İş Yat. Ort. 2,82 -1,05 -16,15 İşbir Holding 4.900,00 -2,00 78,99 Işık Plastik 38,00 1,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 -19,30 İttifak Holding 1,52 -1,30 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 18,10 -0,55 0,56 İzmir Demir Çelik 2,94 1,03 -11,17 İzmir Fırça 5,84 0,00 5,04 Jantsa Jant Sanayi 73,80 0,68 78,05 Kafein Yazılım 25,70 -2,28 20,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,69 0,79 Kaplamin 25,30 10,00 -25,15 Kardemir (A) 7,15 -3,12 20,17 Kardemir (B) 7,17 -2,05 36,05 Kardemir (D) 7,97 -0,38 37,89 Karel Elektronik 33,98 -1,74 47,35 Karsan Otomotiv 4,02 2,29 23,69 Karsu Tekstil 8,15 1,62 -4,68 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,80 3,35 Kartonsan 53,90 1,60 -43,07 Katmerciler Ekipman 3,00 -1,64 -2,60 Kent Gıda 211,50 1,20 -40,52 Kerevitaş Gıda 4,54 -1,30 -31,00 Kervan Gıda 16,10 -1,53 22,89 Kervansaray Yat. Holding 0,59 -3,28 -53,17 Kiler GMYO 1,77 -0,56 -29,48 Klimasan Klima 21,16 -0,84 24,69 Koç Holding 20,70 -1,33 1,21 Konfrut Gıda 17,28 0,06 2,25 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,30 3,11 158,87 Konya Çimento 900,00 0,33 -20,35 Koray GMYO 8,26 -0,60 85,62 Kordsa Teknik Tekstil 25,14 3,71 61,67 Koza Altın 106,40 -1,21 10,03 Koza Madencilik 13,58 -2,44 -12,33 Körfez GMYO 5,06 -1,56 -12,76 Kristal Kola 1,82 -2,15 -53,57 Kron Telekomünikasyon 46,46 -6,41 26,11 Kuştur Kuşadası Turizm 216,10 -2,31 37,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,04 4,11 32,17 Kütahya Porselen 52,95 1,53 4,96 Kütahya Şeker 38,98 9,99 Lider Faktoring 2,96 -1,66 -13,20 Link Bilgisayar 31,08 -2,51 -1,63 Logo Yazılım 37,68 0,05 21,00 Lokman Hekim Sağlık 9,40 1,62 31,13 Lüks Kadife 47,28 1,68 64,09 Makina Takım 2,88 -1,71 -15,54 Manas Enerji Yönetimi 17,55 1,45 Marka Yatırım Holding 4,19 -0,24 -34,84 Marmaris Altınyunus 165,80 1,41 49,23 Marshall 265,50 9,26 -13,43 Martı GMYO 1,07 -1,83 -58,10 Martı Otel 1,72 -1,15 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 35,44 7,13 Mavi Giyim 55,50 -0,72 7,54 Mazhar Zorlu Holding 38,44 0,16 22,11 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 36,22 0,72 Mega Polietilen 5,90 -2,80 -22,98 Menderes Tekstil 2,20 -0,45 -28,80 Mercan Kimya 9,81 0,82 Merit Turizm 16,51 -3,45 59,37 Merko Gıda 5,09 -1,74 -41,09 Metemtur Yatırım 4,16 -0,24 -48,55 Metro Holding 1,57 -0,63 -24,52 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 0,43 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 -3,78 -23,61 Migros Ticaret 34,06 -1,05 -20,42 Milpa 3,79 -0,26 -17,61 Mistral GMYO 4,17 3,47 -11,46 MLP Sağlık 24,10 -1,23 21,29 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 -1,34 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,39 -1,07 -37,64 Mondi Tire Kutsan 8,20 0,24 7,89 Naturel Enerji 38,14 2,36 7,41 Naturelgaz 8,03 -0,62 Net Holding 3,94 0,25 14,87 Netaş Telekom. 20,14 -1,47 -28,28 Niğbaş Niğde Beton 11,33 -0,44 -78,21 Nuh Çimento 40,22 5,68 -16,26 Nurol GMYO 16,01 0,57 119,62 Odaş Elektrik 1,39 1,46 -52,45 Orge Enerji Elektrik 6,31 0,00 36,80 Orma Orman Mahsulleri 29,00 -5,23 97,01 Osmanlı Menkul 22,86 0,70 -25,88 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -1,69 -15,75 Otokar 339,60 -0,79 11,61 Oyak Çimento 7,04 0,14 -19,82 Oyak Yat. Ort. 7,19 1,27 4,17 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,96 0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 1,27 -15,50 Özak GMYO 4,17 -0,24 -18,24 Özbal Çelik Boru 12,96 -2,04 97,86 Özderici GMYO 1,51 -3,21 -31,98 Özerden Plastik 8,40 -3,67 -6,67 Pamukova Elektrik 33,14 1,91 55,44 Panora GMYO 6,38 -0,31 6,01 Papilon Savunma 15,49 3,40 -31,94 Park Elek.Madencilik 4,90 1,45 -8,75 Parsan 28,80 1,12 18,52 Pegasus 71,70 3,17 -3,89 Peker GMYO 0,96 -1,03 -58,96 Penguen Gıda 3,22 1,26 -36,24 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 53,65 9,98 Pera GMYO 1,58 -1,25 -9,80 Pergamon Dış Ticaret 23,86 3,47 30,18 Petkim 5,86 1,74 17,67 Petrokent Turizm 2.040,50 -2,58 125,12 Pınar Et ve Un 17,63 -0,62 -19,44 Pınar Su 7,38 -0,27 -0,67 Pınar Süt 18,12 -0,55 -19,64 Plastikkart 17,10 0,59 18,34 Polisan Holding 2,81 0,72 -26,91 Politeknik Metal 337,40 -1,35 -16,84 Prizma Press Matbaacılık 4,53 1,80 -17,34 QNB Finans Fin. Kir. 74,15 -7,31 -40,82 QNB Finansbank 41,36 -0,14 -41,21 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,08 0,74 Ral Yatırım Holding 4,60 4,55 3,60 Ray Sigorta 10,02 0,20 -35,15 Reysaş GMYO 5,00 2,46 -8,26 Reysaş Lojistik 4,32 -2,26 -16,51 Rhea Girişim 1,95 -1,52 -47,58 Rodrigo Tekstil 16,22 9,97 18,31 Royal Halı 3,40 2,10 -1,16 RTA Laboratuvarları 21,12 -0,75 -30,25 Sabancı Holding 9,72 -0,10 -11,84 Safkar Ege Soğutmacılık 9,40 0,53 -13,60 Sanel Mühendislik 4,73 -1,05 38,30 Sanifoam Sünger 19,95 7,78 46,69 Sanko Pazarlama 11,35 9,98 22,47 Saray Matbaacılık 4,28 -4,89 -51,20 Sarkuysan 12,46 0,56 43,26 Sasa Polyester 29,10 -2,35 94,20 Say Yenilenebilir Enerji 24,18 -0,08 184,14 Sekuro Plastik 22,40 -2,86 60,46 Selçuk Ecza Deposu 8,72 1,16 -35,08 Selçuk Gıda 5,61 10,00 12,65 Selva Gıda Sanayi 7,68 -0,13 Senkron Güvenlik 25,46 9,93 -3,05 Serve Film Prodüksiyon 14,97 -0,13 -6,44 Servet GMYO 70,50 2,47 -10,08 Seyitler Kimya 16,35 4,81 21,44 Silverline Endüstri 5,39 -0,37 -37,33 Sinpaş GMYO 4,60 1,32 10,05 Smartiks Yazılım 5,77 -0,35 -34,88 Sodaş Sodyum Sanayii 22,38 0,00 -15,02 Söktaş 3,88 0,00 -23,77 Sönmez Filament 38,68 1,04 -44,90 Sönmez Pamuklu 14,50 2,33 -39,58 Sumaş Suni Tahta 75,35 10,00 47,02 Şeker Fin. Kir. 5,58 0,54 -12,81 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 8,18 2,25 14,25 Şok Marketler Ticaret 11,95 -0,50 -4,25 T. Halk Bankası 4,63 -0,86 -16,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 -0,50 -35,61 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 17,04 0,53 -5,70 Taç Tarım Ürünleri 26,00 1,56 146,91 Tat Gıda 8,93 -0,11 -22,76 TAV Havalimanları 22,80 1,33 7,04 Taze Kuru Gıda 205,60 -4,81 -4,95 Tek-Art Turizm 1,46 -1,35 -27,72 Tekfen Holding 14,69 0,75 -10,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,41 0,95 -14,43 Temapol Polimer Plastik 15,19 2,98 32,09 TGS Dış Ticaret 14,06 9,93 10,62 Tofaş Oto. Fab. 39,22 1,82 26,88 Torunlar GMYO 3,53 1,15 -9,49 Trabzon Liman 30,16 0,94 -6,10 Trabzonspor Sportif 3,63 6,45 48,77 Trend GMYO 6,85 -1,86 -45,51 TSKB GMYO 3,08 1,99 -46,43 Tuğçelik 13,99 -1,13 73,14 Tukaş 6,92 1,76 -28,59 Turcas Petrol 3,61 0,00 -25,57 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,04 0,40 Turkcell 15,35 -0,20 0,35 Tümosan Motor ve Traktör 17,58 1,33 24,95 Tüpraş 98,10 -0,05 -9,17 Türk Hava Yolları 12,79 -0,31 -0,93 Türk İlaç Serum 15,08 4,43 Türk Prysmian Kablo 11,04 -1,78 -8,48 Türk Telekom 6,73 1,05 -16,83 Türk Traktör 181,30 1,40 6,42 Türker Proje Gayrimenkul 118,30 -1,00 4,78 Türkiye Sigorta 4,90 2,30 -20,69 Ufuk Yatırım 13,75 -2,62 2,61 Ulaşlar Turizm Yat. 4,04 -0,25 -4,72 Ulusoy Elektrik 53,90 -0,55 4,97 Ulusoy Un Sanayi 5,11 -0,58 0,42 Umpaş Holding 1,23 -0,81 -52,87 Uşak Seramik 1,93 0,52 -17,52 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 35,20 -7,37 -37,81 Ülker Bisküvi 20,12 0,00 -9,85 Ünlü Yatırım Holding 5,41 -0,73 Vakıf Fin. Kir. 8,65 -1,37 153,81 Vakıf GMYO 1,48 -1,33 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,38 -1,85 -13,32 Vakıflar Bankası 3,51 -0,85 -25,48 Vakko Tekstil 10,75 0,00 71,55 Vanet Gıda 5,16 -0,77 -33,25 VBT Yazılım 20,68 9,94 Verusa Holding 46,90 -0,21 4,04 Verusaturk Girisim 21,36 1,23 63,70 Vestel 29,60 1,16 51,58 Vestel Beyaz Eşya 46,42 0,43 24,19 Viking Kağıt 5,83 -2,67 -35,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 -1,21 -18,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,02 -1,15 -14,29 Yataş 13,48 -1,03 -6,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,81 2,97 -13,41 Yeni Gimat GMYO 13,72 -0,07 18,36 Yeşil GMYO 1,01 -1,94 -26,81 Yeşil Yapı 1,16 0,00 -36,96 Yeşil Yatırım Holding 2,24 0,00 -47,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.926,10 -0,95 -23,55 Yonga Mobilya 21,44 0,19 -28,03 Yükselen Çelik 5,80 3,20 10,86 Yünsa 11,20 2,38 -19,38 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,78 0,00 -35,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu