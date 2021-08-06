Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.302,10
|2,47
|-17,77
|İş Bankası (C)
|5,44
|-0,18
|-19,91
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,11
|-4,01
|-19,43
|İş Girişim
|10,73
|-8,53
|-43,38
|İş GMYO
|1,87
|-1,06
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|14,08
|-1,12
|-15,17
|İş Yat. Ort.
|2,85
|-0,70
|-15,26
|İşbir Holding
|5.000,00
|-1,96
|82,64
|Işık Plastik
|37,40
|-2,25
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|-18,42
|İttifak Holding
|1,54
|1,99
|-30,94
|İz Hayvancılık Tarım
|18,20
|-0,82
|1,11
|İzmir Demir Çelik
|2,91
|-2,68
|-12,07
|İzmir Fırça
|5,84
|-0,68
|5,04
|Jantsa Jant Sanayi
|73,30
|0,69
|76,85
|Kafein Yazılım
|26,30
|-1,05
|23,24
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,59
|-1,25
|Kaplamin
|23,00
|-2,38
|-31,95
|Kardemir (A)
|7,38
|0,00
|24,03
|Kardemir (B)
|7,32
|0,55
|38,90
|Kardemir (D)
|8,00
|0,38
|38,41
|Karel Elektronik
|34,58
|-1,03
|49,96
|Karsan Otomotiv
|3,93
|-0,51
|20,92
|Karsu Tekstil
|8,02
|-1,96
|-6,20
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,45
|-9,13
|Kartonsan
|53,05
|0,76
|-43,97
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|-5,28
|-0,97
|Kent Gıda
|209,00
|1,95
|-41,23
|Kerevitaş Gıda
|4,60
|0,88
|-30,09
|Kervan Gıda
|16,35
|-0,55
|24,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-3,17
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,78
|-0,56
|-29,08
|Klimasan Klima
|21,34
|-0,09
|25,75
|Koç Holding
|20,98
|-0,57
|2,58
|Konfrut Gıda
|17,27
|1,53
|2,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,45
|-1,74
|151,06
|Konya Çimento
|897,00
|-0,23
|-20,62
|Koray GMYO
|8,31
|-0,36
|86,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,24
|1,85
|55,88
|Koza Altın
|107,70
|-1,64
|11,38
|Koza Madencilik
|13,92
|-1,83
|-10,14
|Körfez GMYO
|5,14
|-0,77
|-11,38
|Kristal Kola
|1,86
|-6,53
|-52,55
|Kron Telekomünikasyon
|49,64
|-9,99
|34,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|221,20
|-2,56
|40,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,92
|4,29
|26,96
|Kütahya Porselen
|52,15
|0,58
|3,37
|Kütahya Şeker
|35,44
|9,99
|Lider Faktoring
|3,01
|-4,75
|-11,73
|Link Bilgisayar
|31,88
|-3,51
|0,90
|Logo Yazılım
|37,66
|-1,52
|20,94
|Lokman Hekim Sağlık
|9,25
|-3,65
|29,04
|Lüks Kadife
|46,50
|0,69
|61,39
|Makina Takım
|2,93
|-0,68
|-14,08
|Manas Enerji Yönetimi
|17,30
|-4,68
|Marka Yatırım Holding
|4,20
|-1,64
|-34,68
|Marmaris Altınyunus
|163,50
|-0,91
|47,16
|Marshall
|243,00
|0,83
|-20,77
|Martı GMYO
|1,09
|0,93
|-57,31
|Martı Otel
|1,74
|-1,14
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,08
|2,29
|Mavi Giyim
|55,90
|2,38
|8,31
|Mazhar Zorlu Holding
|38,38
|1,59
|21,92
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,96
|1,30
|Mega Polietilen
|6,07
|-1,94
|-20,76
|Menderes Tekstil
|2,21
|-3,49
|-28,48
|Mercan Kimya
|9,73
|0,52
|Merit Turizm
|17,10
|7,48
|65,07
|Merko Gıda
|5,18
|0,97
|-40,05
|Metemtur Yatırım
|4,17
|-7,13
|-48,43
|Metro Holding
|1,58
|-0,63
|-24,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,31
|-0,86
|-20,07
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|-2,63
|-20,60
|Migros Ticaret
|34,42
|-0,23
|-19,58
|Milpa
|3,80
|0,53
|-17,39
|Mistral GMYO
|4,03
|-2,89
|-14,44
|MLP Sağlık
|24,40
|-2,09
|22,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,98
|-0,17
|30,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,47
|-0,27
|-36,96
|Mondi Tire Kutsan
|8,18
|4,47
|7,63
|Naturel Enerji
|37,26
|-1,27
|4,93
|Naturelgaz
|8,08
|-0,98
|Net Holding
|3,93
|-1,50
|14,58
|Netaş Telekom.
|20,44
|1,69
|-27,21
|Niğbaş Niğde Beton
|11,38
|0,53
|-78,12
|Nuh Çimento
|38,06
|-0,57
|-20,75
|Nurol GMYO
|15,92
|1,08
|118,38
|Odaş Elektrik
|1,37
|-1,44
|-53,14
|Orge Enerji Elektrik
|6,31
|1,94
|36,80
|Orma Orman Mahsulleri
|30,60
|-4,61
|107,88
|Osmanlı Menkul
|22,70
|-3,40
|-26,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,36
|3,51
|-14,30
|Otokar
|342,30
|3,66
|12,49
|Oyak Çimento
|7,03
|-1,26
|-19,93
|Oyak Yat. Ort.
|7,10
|-0,70
|2,87
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,92
|2,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,93
|-1,75
|-16,56
|Özak GMYO
|4,18
|-0,48
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|13,23
|-1,71
|101,98
|Özderici GMYO
|1,56
|-1,89
|-29,73
|Özerden Plastik
|8,72
|-5,63
|-3,11
|Pamukova Elektrik
|32,52
|-2,69
|52,53
|Panora GMYO
|6,40
|-1,08
|6,34
|Papilon Savunma
|14,98
|0,20
|-34,18
|Park Elek.Madencilik
|4,83
|-0,62
|-10,06
|Parsan
|28,48
|0,42
|17,20
|Pegasus
|69,50
|0,94
|-6,84
|Peker GMYO
|0,97
|-1,02
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,18
|0,32
|-37,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|48,78
|9,96
|Pera GMYO
|1,60
|-0,62
|-8,66
|Pergamon Dış Ticaret
|23,06
|-0,52
|25,81
|Petkim
|5,76
|0,35
|15,66
|Petrokent Turizm
|2.094,60
|-0,26
|131,09
|Pınar Et ve Un
|17,74
|0,68
|-18,93
|Pınar Su
|7,40
|0,54
|-0,40
|Pınar Süt
|18,22
|0,77
|-19,20
|Plastikkart
|17,00
|-0,58
|17,65
|Polisan Holding
|2,79
|-1,06
|-27,43
|Politeknik Metal
|342,00
|-0,52
|-15,71
|Prizma Press Matbaacılık
|4,45
|-1,11
|-18,80
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,00
|-2,38
|-36,15
|QNB Finansbank
|41,42
|1,02
|-41,12
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,88
|-1,18
|Ral Yatırım Holding
|4,40
|0,00
|-0,90
|Ray Sigorta
|10,00
|-0,70
|-35,28
|Reysaş GMYO
|4,88
|-2,40
|-10,46
|Reysaş Lojistik
|4,42
|2,79
|-14,57
|Rhea Girişim
|1,98
|-1,00
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|14,75
|-1,01
|7,59
|Royal Halı
|3,33
|0,30
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|21,28
|-1,02
|-29,72
|Sabancı Holding
|9,73
|0,83
|-11,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,35
|10,00
|-14,06
|Sanel Mühendislik
|4,78
|0,42
|39,77
|Sanifoam Sünger
|18,51
|-5,08
|36,10
|Sanko Pazarlama
|10,32
|3,72
|11,35
|Saray Matbaacılık
|4,50
|-1,32
|-48,69
|Sarkuysan
|12,39
|-2,21
|42,46
|Sasa Polyester
|29,80
|0,47
|98,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,20
|-2,81
|184,37
|Sekuro Plastik
|23,06
|-8,49
|65,19
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|-1,60
|-35,82
|Selçuk Gıda
|5,10
|0,99
|2,41
|Selva Gıda Sanayi
|7,69
|-4,35
|Senkron Güvenlik
|23,16
|9,97
|-11,81
|Serve Film Prodüksiyon
|14,99
|-0,20
|-6,31
|Servet GMYO
|68,80
|-3,10
|-12,24
|Seyitler Kimya
|15,60
|-1,64
|15,87
|Silverline Endüstri
|5,41
|0,19
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,54
|0,67
|8,61
|Smartiks Yazılım
|5,79
|0,00
|-34,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,38
|1,54
|-15,02
|Söktaş
|3,88
|0,26
|-23,77
|Sönmez Filament
|38,28
|-0,31
|-45,47
|Sönmez Pamuklu
|14,17
|4,58
|-40,96
|Sumaş Suni Tahta
|68,50
|9,95
|33,66
|Şeker Fin. Kir.
|5,55
|-1,42
|-13,28
|Şekerbank
|1,05
|-0,94
|-30,46
|Şişe Cam
|8,00
|1,65
|11,74
|Şok Marketler Ticaret
|12,01
|2,83
|-3,77
|T. Halk Bankası
|4,67
|-0,43
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,10
|-0,40
|-35,29
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|-23,85
|T.Tuborg
|16,95
|-0,29
|-6,20
|Taç Tarım Ürünleri
|25,60
|-1,54
|143,11
|Tat Gıda
|8,94
|3,11
|-22,67
|TAV Havalimanları
|22,50
|3,50
|5,63
|Taze Kuru Gıda
|216,00
|-3,27
|-0,14
|Tek-Art Turizm
|1,48
|-1,33
|-26,73
|Tekfen Holding
|14,58
|-0,68
|-11,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|1,94
|-15,24
|Temapol Polimer Plastik
|14,75
|-1,27
|28,26
|TGS Dış Ticaret
|12,79
|1,91
|0,63
|Tofaş Oto. Fab.
|38,52
|2,50
|24,62
|Torunlar GMYO
|3,49
|-2,24
|-10,51
|Trabzon Liman
|29,88
|-2,16
|-6,97
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|3,33
|39,75
|Trend GMYO
|6,98
|-1,97
|-44,47
|TSKB GMYO
|3,02
|-1,31
|-47,48
|Tuğçelik
|14,15
|-1,26
|75,12
|Tukaş
|6,80
|1,19
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,61
|1,40
|-25,57
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,00
|-0,10
|Turkcell
|15,38
|0,85
|0,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,35
|0,64
|23,31
|Tüpraş
|98,15
|0,41
|-9,12
|Türk Hava Yolları
|12,83
|0,55
|-0,62
|Türk İlaç Serum
|14,44
|-49,12
|Türk Prysmian Kablo
|11,24
|-0,35
|-6,82
|Türk Telekom
|6,66
|0,76
|-17,70
|Türk Traktör
|178,80
|-1,22
|4,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|119,50
|-0,58
|5,85
|Türkiye Sigorta
|4,79
|-0,42
|-22,47
|Ufuk Yatırım
|14,12
|0,14
|5,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|1,76
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|54,20
|0,09
|5,55
|Ulusoy Un Sanayi
|5,14
|-1,34
|1,01
|Umpaş Holding
|1,24
|-2,36
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,92
|0,52
|-17,95
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|38,00
|5,97
|-32,86
|Ülker Bisküvi
|20,12
|-0,20
|-9,85
|Ünlü Yatırım Holding
|5,45
|1,30
|Vakıf Fin. Kir.
|8,77
|-1,24
|157,34
|Vakıf GMYO
|1,50
|-1,96
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,50
|-0,91
|-11,68
|Vakıflar Bankası
|3,54
|-0,56
|-24,84
|Vakko Tekstil
|10,75
|0,09
|71,55
|Vanet Gıda
|5,20
|-0,38
|-32,73
|VBT Yazılım
|18,81
|-10,00
|Verusa Holding
|47,00
|-0,21
|4,26
|Verusaturk Girisim
|21,10
|1,44
|61,71
|Vestel
|29,26
|0,21
|49,84
|Vestel Beyaz Eşya
|46,22
|-0,82
|23,66
|Viking Kağıt
|5,99
|-1,80
|-33,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|-0,80
|-17,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,38
|2,89
|-13,29
|Yataş
|13,62
|-0,95
|-5,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,70
|-2,12
|-15,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,73
|-0,79
|18,44
|Yeşil GMYO
|1,03
|-1,90
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,16
|-1,69
|-36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|2,24
|0,45
|-47,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.040,10
|-0,50
|-22,82
|Yonga Mobilya
|21,40
|0,00
|-28,16
|Yükselen Çelik
|5,62
|4,27
|7,42
|Yünsa
|10,94
|-1,71
|-21,25
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,78
|-1,66
|-35,74
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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