Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.000,00
|-3,88
|-18,52
|İş Bankası (C)
|5,36
|-0,37
|-21,09
|İş Bankası (Kur.)
|438.000,00
|15,26
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,98
|-19,69
|İş Girişim
|10,67
|10,00
|-43,69
|İş GMYO
|1,89
|-0,53
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|13,81
|3,06
|-16,79
|İş Yat. Ort.
|2,84
|0,35
|-15,55
|İşbir Holding
|4.999,80
|-0,04
|82,63
|Işık Plastik
|37,20
|-0,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,65
|-3,51
|-26,01
|İz Hayvancılık Tarım
|18,35
|1,44
|1,94
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|2,64
|-17,81
|İzmir Fırça
|6,05
|0,50
|8,81
|Jantsa Jant Sanayi
|72,85
|-0,27
|75,76
|Kafein Yazılım
|27,02
|0,60
|26,62
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,59
|0,32
|Kaplamin
|21,42
|2,10
|-36,63
|Kardemir (A)
|7,25
|2,55
|21,85
|Kardemir (B)
|7,24
|3,13
|37,38
|Kardemir (D)
|7,85
|0,77
|35,81
|Karel Elektronik
|35,08
|1,27
|52,12
|Karsan Otomotiv
|3,99
|-2,21
|22,77
|Karsu Tekstil
|8,44
|-3,21
|-1,29
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,71
|9,96
|Kartonsan
|52,00
|1,17
|-45,07
|Katmerciler Ekipman
|2,93
|1,03
|-4,87
|Kent Gıda
|209,90
|-1,92
|-40,97
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|0,44
|-30,70
|Kervan Gıda
|16,50
|2,04
|25,94
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|1,64
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,78
|0,56
|-29,08
|Klimasan Klima
|20,86
|0,29
|22,92
|Koç Holding
|20,74
|0,48
|1,41
|Konfrut Gıda
|16,85
|-0,77
|-0,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,40
|0,00
|159,29
|Konya Çimento
|883,80
|0,73
|-21,79
|Koray GMYO
|8,32
|-5,45
|86,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,90
|3,11
|53,70
|Koza Altın
|106,00
|1,24
|9,62
|Koza Madencilik
|13,84
|0,14
|-10,65
|Körfez GMYO
|5,17
|-0,19
|-10,86
|Kristal Kola
|1,96
|-2,49
|-50,00
|Kron Telekomünikasyon
|50,15
|0,70
|36,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|233,60
|4,29
|48,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,81
|8,49
|22,17
|Kütahya Porselen
|51,65
|0,78
|2,38
|Kütahya Şeker
|29,30
|9,98
|Lider Faktoring
|3,18
|-0,63
|-6,74
|Link Bilgisayar
|31,90
|0,69
|0,96
|Logo Yazılım
|37,78
|3,51
|21,32
|Lokman Hekim Sağlık
|9,33
|-1,27
|30,16
|Lüks Kadife
|47,30
|4,65
|64,16
|Makina Takım
|2,94
|0,00
|-13,78
|Manas Enerji Yönetimi
|16,50
|10,00
|Marka Yatırım Holding
|4,36
|-0,23
|-32,19
|Marmaris Altınyunus
|165,40
|-0,24
|48,87
|Marshall
|243,40
|0,16
|-20,64
|Martı GMYO
|1,08
|0,93
|-57,71
|Martı Otel
|1,76
|-2,22
|-17,37
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,94
|0,13
|Mavi Giyim
|54,40
|3,32
|5,41
|Mazhar Zorlu Holding
|38,00
|-1,04
|20,71
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,50
|2,54
|Mega Polietilen
|6,32
|2,10
|-17,49
|Menderes Tekstil
|2,20
|0,46
|-28,80
|Mercan Kimya
|9,87
|-0,10
|Merit Turizm
|16,01
|-1,17
|54,55
|Merko Gıda
|5,07
|1,00
|-41,32
|Metemtur Yatırım
|4,98
|-9,95
|-38,41
|Metro Holding
|1,59
|0,00
|-23,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|-0,87
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,42
|0,12
|-19,58
|Milpa
|3,81
|-1,80
|-17,17
|Mistral GMYO
|3,97
|0,51
|-15,71
|MLP Sağlık
|23,86
|1,36
|20,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,18
|0,00
|34,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,42
|-1,33
|-37,38
|Mondi Tire Kutsan
|7,80
|-0,64
|2,63
|Naturel Enerji
|37,52
|1,57
|5,67
|Naturelgaz
|8,07
|-0,37
|Net Holding
|4,04
|1,00
|17,78
|Netaş Telekom.
|20,04
|1,57
|-28,63
|Niğbaş Niğde Beton
|11,40
|-0,52
|-78,08
|Nuh Çimento
|38,16
|0,21
|-20,55
|Nurol GMYO
|15,67
|0,58
|114,95
|Odaş Elektrik
|1,35
|1,50
|-53,82
|Orge Enerji Elektrik
|6,11
|0,83
|32,47
|Orma Orman Mahsulleri
|34,62
|9,97
|135,19
|Osmanlı Menkul
|22,30
|0,63
|-27,69
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,44
|-17,57
|Otokar
|327,40
|3,41
|7,60
|Oyak Çimento
|7,04
|4,45
|-19,82
|Oyak Yat. Ort.
|7,20
|-0,55
|4,32
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,66
|-1,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|-0,50
|-15,50
|Özak GMYO
|4,17
|0,00
|-18,24
|Özbal Çelik Boru
|13,63
|0,00
|108,09
|Özderici GMYO
|1,59
|3,92
|-28,38
|Özerden Plastik
|9,03
|9,99
|0,33
|Pamukova Elektrik
|31,98
|-0,99
|50,00
|Panora GMYO
|6,48
|-0,46
|7,67
|Papilon Savunma
|14,86
|1,36
|-34,71
|Park Elek.Madencilik
|4,80
|-0,83
|-10,61
|Parsan
|28,52
|2,37
|17,37
|Pegasus
|67,55
|-1,53
|-9,45
|Peker GMYO
|0,99
|1,02
|-57,68
|Penguen Gıda
|3,17
|0,96
|-37,23
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|40,34
|9,98
|Pera GMYO
|1,56
|-1,89
|-10,94
|Pergamon Dış Ticaret
|23,52
|1,82
|28,32
|Petkim
|5,71
|1,24
|14,66
|Petrokent Turizm
|2.170,00
|0,46
|139,41
|Pınar Et ve Un
|17,43
|-0,51
|-20,35
|Pınar Su
|7,17
|0,42
|-3,50
|Pınar Süt
|17,82
|0,34
|-20,97
|Plastikkart
|17,42
|-1,19
|20,55
|Polisan Holding
|2,80
|1,45
|-27,17
|Politeknik Metal
|343,60
|1,00
|-15,31
|Prizma Press Matbaacılık
|4,39
|-0,90
|-19,89
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,05
|-2,38
|-36,11
|QNB Finansbank
|41,00
|0,24
|-41,72
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,46
|-2,21
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|3,96
|0,45
|Ray Sigorta
|10,24
|2,50
|-33,72
|Reysaş GMYO
|4,75
|0,21
|-12,84
|Reysaş Lojistik
|4,35
|1,64
|-15,93
|Rhea Girişim
|1,99
|0,00
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|15,00
|-0,99
|9,41
|Royal Halı
|3,32
|0,00
|-3,49
|RTA Laboratuvarları
|21,32
|-0,28
|-29,59
|Sabancı Holding
|9,53
|0,42
|-13,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,22
|1,73
|-24,45
|Sanel Mühendislik
|4,80
|-1,23
|40,35
|Sanifoam Sünger
|21,50
|-4,95
|58,09
|Sanko Pazarlama
|9,89
|0,41
|6,71
|Saray Matbaacılık
|4,60
|0,88
|-47,55
|Sarkuysan
|12,66
|-0,31
|45,56
|Sasa Polyester
|29,10
|0,69
|94,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,20
|9,99
|207,87
|Sekuro Plastik
|26,02
|9,97
|86,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|-0,12
|-35,82
|Selçuk Gıda
|4,98
|4,40
|0,00
|Selva Gıda Sanayi
|8,24
|1,98
|Senkron Güvenlik
|23,20
|-6,07
|-11,65
|Serve Film Prodüksiyon
|15,44
|2,25
|-3,50
|Servet GMYO
|71,75
|-1,85
|-8,48
|Seyitler Kimya
|15,75
|-0,32
|16,98
|Silverline Endüstri
|5,36
|0,00
|-37,67
|Sinpaş GMYO
|4,57
|1,56
|9,33
|Smartiks Yazılım
|5,80
|-0,85
|-34,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,30
|2,76
|-15,32
|Söktaş
|3,90
|-1,27
|-23,38
|Sönmez Filament
|38,88
|0,26
|-44,62
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|1,12
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|60,05
|-1,56
|17,17
|Şeker Fin. Kir.
|5,55
|0,18
|-13,28
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|7,80
|0,13
|8,95
|Şok Marketler Ticaret
|11,64
|0,78
|-6,73
|T. Halk Bankası
|4,65
|-0,21
|-16,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,16
|-1,66
|-35,09
|T.S.K.B.
|1,31
|2,34
|-24,99
|T.Tuborg
|16,95
|1,38
|-6,20
|Taç Tarım Ürünleri
|24,54
|-3,76
|133,05
|Tat Gıda
|8,68
|-1,14
|-24,92
|TAV Havalimanları
|21,64
|-0,92
|1,60
|Taze Kuru Gıda
|215,00
|-5,91
|-0,60
|Tek-Art Turizm
|1,51
|-1,31
|-25,25
|Tekfen Holding
|14,60
|2,60
|-10,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|1,24
|-15,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,80
|0,07
|28,70
|TGS Dış Ticaret
|12,93
|6,51
|1,73
|Tofaş Oto. Fab.
|38,02
|3,99
|23,00
|Torunlar GMYO
|3,60
|0,56
|-7,69
|Trabzon Liman
|30,44
|1,06
|-5,23
|Trabzonspor Sportif
|3,47
|-2,53
|42,21
|Trend GMYO
|6,90
|-0,58
|-45,11
|TSKB GMYO
|2,84
|7,98
|-50,61
|Tuğçelik
|13,75
|0,15
|70,17
|Tukaş
|6,71
|0,15
|-30,75
|Turcas Petrol
|3,53
|0,28
|-27,22
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,13
|0,90
|Turkcell
|15,20
|-0,26
|-0,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,19
|0,12
|22,17
|Tüpraş
|94,55
|-0,58
|-12,45
|Türk Hava Yolları
|12,63
|0,00
|-2,17
|Türk İlaç Serum
|28,08
|-0,07
|Türk Prysmian Kablo
|11,60
|0,17
|-3,83
|Türk Telekom
|6,58
|0,00
|-18,69
|Türk Traktör
|181,10
|4,74
|6,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,90
|3,13
|7,97
|Türkiye Sigorta
|4,82
|0,42
|-21,98
|Ufuk Yatırım
|14,00
|-0,28
|4,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,99
|-0,50
|-5,90
|Ulusoy Elektrik
|53,70
|-1,01
|4,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,12
|0,39
|0,62
|Umpaş Holding
|1,23
|-0,81
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,86
|1,64
|-20,51
|Utopya Turizm
|19,20
|0,00
|-50,52
|Uzertaş Boya
|32,60
|-2,69
|-42,40
|Ülker Bisküvi
|20,10
|0,20
|-9,94
|Ünlü Yatırım Holding
|5,43
|9,92
|Vakıf Fin. Kir.
|9,02
|-0,66
|164,67
|Vakıf GMYO
|1,52
|0,66
|-36,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,64
|-1,04
|-9,78
|Vakıflar Bankası
|3,50
|-0,28
|-25,69
|Vakko Tekstil
|10,83
|-0,09
|72,83
|Vanet Gıda
|5,26
|-0,57
|-31,95
|VBT Yazılım
|19,00
|9,95
|Verusa Holding
|48,32
|2,81
|7,19
|Verusaturk Girisim
|20,88
|0,68
|60,02
|Vestel
|29,52
|0,48
|51,17
|Vestel Beyaz Eşya
|46,60
|0,39
|24,68
|Viking Kağıt
|6,19
|1,31
|-31,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|-0,41
|-18,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,92
|-0,90
|-14,56
|Yataş
|13,83
|2,37
|-4,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,89
|-2,51
|-11,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,83
|0,73
|19,31
|Yeşil GMYO
|1,04
|1,96
|-24,64
|Yeşil Yapı
|1,15
|0,88
|-37,50
|Yeşil Yatırım Holding
|2,24
|-1,32
|-47,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.100,00
|-3,20
|-22,44
|Yonga Mobilya
|21,38
|-3,69
|-28,23
|Yükselen Çelik
|5,42
|1,50
|3,60
|Yünsa
|10,91
|0,65
|-21,46
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,83
|0,55
|-33,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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