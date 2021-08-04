Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.000,00 -3,88 -18,52 İş Bankası (C) 5,36 -0,37 -21,09 İş Bankası (Kur.) 438.000,00 15,26 İş Fin.Kir. 3,10 0,98 -19,69 İş Girişim 10,67 10,00 -43,69 İş GMYO 1,89 -0,53 -25,59 İş Y. Men. Değ. 13,81 3,06 -16,79 İş Yat. Ort. 2,84 0,35 -15,55 İşbir Holding 4.999,80 -0,04 82,63 Işık Plastik 37,20 -0,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,65 -3,51 -26,01 İz Hayvancılık Tarım 18,35 1,44 1,94 İzmir Demir Çelik 2,72 2,64 -17,81 İzmir Fırça 6,05 0,50 8,81 Jantsa Jant Sanayi 72,85 -0,27 75,76 Kafein Yazılım 27,02 0,60 26,62 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,59 0,32 Kaplamin 21,42 2,10 -36,63 Kardemir (A) 7,25 2,55 21,85 Kardemir (B) 7,24 3,13 37,38 Kardemir (D) 7,85 0,77 35,81 Karel Elektronik 35,08 1,27 52,12 Karsan Otomotiv 3,99 -2,21 22,77 Karsu Tekstil 8,44 -3,21 -1,29 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,71 9,96 Kartonsan 52,00 1,17 -45,07 Katmerciler Ekipman 2,93 1,03 -4,87 Kent Gıda 209,90 -1,92 -40,97 Kerevitaş Gıda 4,56 0,44 -30,70 Kervan Gıda 16,50 2,04 25,94 Kervansaray Yat. Holding 0,62 1,64 -50,79 Kiler GMYO 1,78 0,56 -29,08 Klimasan Klima 20,86 0,29 22,92 Koç Holding 20,74 0,48 1,41 Konfrut Gıda 16,85 -0,77 -0,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,40 0,00 159,29 Konya Çimento 883,80 0,73 -21,79 Koray GMYO 8,32 -5,45 86,97 Kordsa Teknik Tekstil 23,90 3,11 53,70 Koza Altın 106,00 1,24 9,62 Koza Madencilik 13,84 0,14 -10,65 Körfez GMYO 5,17 -0,19 -10,86 Kristal Kola 1,96 -2,49 -50,00 Kron Telekomünikasyon 50,15 0,70 36,13 Kuştur Kuşadası Turizm 233,60 4,29 48,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,81 8,49 22,17 Kütahya Porselen 51,65 0,78 2,38 Kütahya Şeker 29,30 9,98 Lider Faktoring 3,18 -0,63 -6,74 Link Bilgisayar 31,90 0,69 0,96 Logo Yazılım 37,78 3,51 21,32 Lokman Hekim Sağlık 9,33 -1,27 30,16 Lüks Kadife 47,30 4,65 64,16 Makina Takım 2,94 0,00 -13,78 Manas Enerji Yönetimi 16,50 10,00 Marka Yatırım Holding 4,36 -0,23 -32,19 Marmaris Altınyunus 165,40 -0,24 48,87 Marshall 243,40 0,16 -20,64 Martı GMYO 1,08 0,93 -57,71 Martı Otel 1,76 -2,22 -17,37 Matriks Bilgi Dağıtım 31,94 0,13 Mavi Giyim 54,40 3,32 5,41 Mazhar Zorlu Holding 38,00 -1,04 20,71 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,50 2,54 Mega Polietilen 6,32 2,10 -17,49 Menderes Tekstil 2,20 0,46 -28,80 Mercan Kimya 9,87 -0,10 Merit Turizm 16,01 -1,17 54,55 Merko Gıda 5,07 1,00 -41,32 Metemtur Yatırım 4,98 -9,95 -38,41 Metro Holding 1,59 0,00 -23,56 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 -0,87 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,58 -25,75 Migros Ticaret 34,42 0,12 -19,58 Milpa 3,81 -1,80 -17,17 Mistral GMYO 3,97 0,51 -15,71 MLP Sağlık 23,86 1,36 20,08 MMC San. ve Tic. Yat. 6,18 0,00 34,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,42 -1,33 -37,38 Mondi Tire Kutsan 7,80 -0,64 2,63 Naturel Enerji 37,52 1,57 5,67 Naturelgaz 8,07 -0,37 Net Holding 4,04 1,00 17,78 Netaş Telekom. 20,04 1,57 -28,63 Niğbaş Niğde Beton 11,40 -0,52 -78,08 Nuh Çimento 38,16 0,21 -20,55 Nurol GMYO 15,67 0,58 114,95 Odaş Elektrik 1,35 1,50 -53,82 Orge Enerji Elektrik 6,11 0,83 32,47 Orma Orman Mahsulleri 34,62 9,97 135,19 Osmanlı Menkul 22,30 0,63 -27,69 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,44 -17,57 Otokar 327,40 3,41 7,60 Oyak Çimento 7,04 4,45 -19,82 Oyak Yat. Ort. 7,20 -0,55 4,32 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,66 -1,42 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -0,50 -15,50 Özak GMYO 4,17 0,00 -18,24 Özbal Çelik Boru 13,63 0,00 108,09 Özderici GMYO 1,59 3,92 -28,38 Özerden Plastik 9,03 9,99 0,33 Pamukova Elektrik 31,98 -0,99 50,00 Panora GMYO 6,48 -0,46 7,67 Papilon Savunma 14,86 1,36 -34,71 Park Elek.Madencilik 4,80 -0,83 -10,61 Parsan 28,52 2,37 17,37 Pegasus 67,55 -1,53 -9,45 Peker GMYO 0,99 1,02 -57,68 Penguen Gıda 3,17 0,96 -37,23 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 40,34 9,98 Pera GMYO 1,56 -1,89 -10,94 Pergamon Dış Ticaret 23,52 1,82 28,32 Petkim 5,71 1,24 14,66 Petrokent Turizm 2.170,00 0,46 139,41 Pınar Et ve Un 17,43 -0,51 -20,35 Pınar Su 7,17 0,42 -3,50 Pınar Süt 17,82 0,34 -20,97 Plastikkart 17,42 -1,19 20,55 Polisan Holding 2,80 1,45 -27,17 Politeknik Metal 343,60 1,00 -15,31 Prizma Press Matbaacılık 4,39 -0,90 -19,89 QNB Finans Fin. Kir. 80,05 -2,38 -36,11 QNB Finansbank 41,00 0,24 -41,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,46 -2,21 Ral Yatırım Holding 4,46 3,96 0,45 Ray Sigorta 10,24 2,50 -33,72 Reysaş GMYO 4,75 0,21 -12,84 Reysaş Lojistik 4,35 1,64 -15,93 Rhea Girişim 1,99 0,00 -46,51 Rodrigo Tekstil 15,00 -0,99 9,41 Royal Halı 3,32 0,00 -3,49 RTA Laboratuvarları 21,32 -0,28 -29,59 Sabancı Holding 9,53 0,42 -13,57 Safkar Ege Soğutmacılık 8,22 1,73 -24,45 Sanel Mühendislik 4,80 -1,23 40,35 Sanifoam Sünger 21,50 -4,95 58,09 Sanko Pazarlama 9,89 0,41 6,71 Saray Matbaacılık 4,60 0,88 -47,55 Sarkuysan 12,66 -0,31 45,56 Sasa Polyester 29,10 0,69 94,20 Say Yenilenebilir Enerji 26,20 9,99 207,87 Sekuro Plastik 26,02 9,97 86,39 Selçuk Ecza Deposu 8,62 -0,12 -35,82 Selçuk Gıda 4,98 4,40 0,00 Selva Gıda Sanayi 8,24 1,98 Senkron Güvenlik 23,20 -6,07 -11,65 Serve Film Prodüksiyon 15,44 2,25 -3,50 Servet GMYO 71,75 -1,85 -8,48 Seyitler Kimya 15,75 -0,32 16,98 Silverline Endüstri 5,36 0,00 -37,67 Sinpaş GMYO 4,57 1,56 9,33 Smartiks Yazılım 5,80 -0,85 -34,54 Sodaş Sodyum Sanayii 22,30 2,76 -15,32 Söktaş 3,90 -1,27 -23,38 Sönmez Filament 38,88 0,26 -44,62 Sönmez Pamuklu 13,50 1,12 -43,75 Sumaş Suni Tahta 60,05 -1,56 17,17 Şeker Fin. Kir. 5,55 0,18 -13,28 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 7,80 0,13 8,95 Şok Marketler Ticaret 11,64 0,78 -6,73 T. Halk Bankası 4,65 -0,21 -16,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,16 -1,66 -35,09 T.S.K.B. 1,31 2,34 -24,99 T.Tuborg 16,95 1,38 -6,20 Taç Tarım Ürünleri 24,54 -3,76 133,05 Tat Gıda 8,68 -1,14 -24,92 TAV Havalimanları 21,64 -0,92 1,60 Taze Kuru Gıda 215,00 -5,91 -0,60 Tek-Art Turizm 1,51 -1,31 -25,25 Tekfen Holding 14,60 2,60 -10,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 1,24 -15,36 Temapol Polimer Plastik 14,80 0,07 28,70 TGS Dış Ticaret 12,93 6,51 1,73 Tofaş Oto. Fab. 38,02 3,99 23,00 Torunlar GMYO 3,60 0,56 -7,69 Trabzon Liman 30,44 1,06 -5,23 Trabzonspor Sportif 3,47 -2,53 42,21 Trend GMYO 6,90 -0,58 -45,11 TSKB GMYO 2,84 7,98 -50,61 Tuğçelik 13,75 0,15 70,17 Tukaş 6,71 0,15 -30,75 Turcas Petrol 3,53 0,28 -27,22 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,13 0,90 Turkcell 15,20 -0,26 -0,64 Tümosan Motor ve Traktör 17,19 0,12 22,17 Tüpraş 94,55 -0,58 -12,45 Türk Hava Yolları 12,63 0,00 -2,17 Türk İlaç Serum 28,08 -0,07 Türk Prysmian Kablo 11,60 0,17 -3,83 Türk Telekom 6,58 0,00 -18,69 Türk Traktör 181,10 4,74 6,30 Türker Proje Gayrimenkul 121,90 3,13 7,97 Türkiye Sigorta 4,82 0,42 -21,98 Ufuk Yatırım 14,00 -0,28 4,48 Ulaşlar Turizm Yat. 3,99 -0,50 -5,90 Ulusoy Elektrik 53,70 -1,01 4,58 Ulusoy Un Sanayi 5,12 0,39 0,62 Umpaş Holding 1,23 -0,81 -52,87 Uşak Seramik 1,86 1,64 -20,51 Utopya Turizm 19,20 0,00 -50,52 Uzertaş Boya 32,60 -2,69 -42,40 Ülker Bisküvi 20,10 0,20 -9,94 Ünlü Yatırım Holding 5,43 9,92 Vakıf Fin. Kir. 9,02 -0,66 164,67 Vakıf GMYO 1,52 0,66 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 6,64 -1,04 -9,78 Vakıflar Bankası 3,50 -0,28 -25,69 Vakko Tekstil 10,83 -0,09 72,83 Vanet Gıda 5,26 -0,57 -31,95 VBT Yazılım 19,00 9,95 Verusa Holding 48,32 2,81 7,19 Verusaturk Girisim 20,88 0,68 60,02 Vestel 29,52 0,48 51,17 Vestel Beyaz Eşya 46,60 0,39 24,68 Viking Kağıt 6,19 1,31 -31,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -0,41 -18,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,92 -0,90 -14,56 Yataş 13,83 2,37 -4,29 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,89 -2,51 -11,59 Yeni Gimat GMYO 13,83 0,73 19,31 Yeşil GMYO 1,04 1,96 -24,64 Yeşil Yapı 1,15 0,88 -37,50 Yeşil Yatırım Holding 2,24 -1,32 -47,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.100,00 -3,20 -22,44 Yonga Mobilya 21,38 -3,69 -28,23 Yükselen Çelik 5,42 1,50 3,60 Yünsa 10,91 0,65 -21,46 Ziraat Gayrimenkul 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,83 0,55 -33,94 ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi