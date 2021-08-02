Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.999,90
|0,20
|-13,58
|İş Bankası (C)
|5,32
|0,95
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|438.000,00
|15,26
|İş Fin.Kir.
|3,17
|9,69
|-17,88
|İş Girişim
|9,77
|0,72
|-48,44
|İş GMYO
|1,88
|0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,48
|-0,96
|-18,78
|İş Yat. Ort.
|2,85
|1,42
|-15,26
|İşbir Holding
|5.073,80
|-4,28
|85,34
|Işık Plastik
|36,28
|1,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|2,27
|-21,05
|İttifak Holding
|1,64
|2,50
|-26,46
|İz Hayvancılık Tarım
|18,20
|-0,33
|1,11
|İzmir Demir Çelik
|2,64
|-0,38
|-20,23
|İzmir Fırça
|6,17
|9,98
|10,97
|Jantsa Jant Sanayi
|73,65
|3,66
|77,69
|Kafein Yazılım
|27,32
|-2,08
|28,02
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,57
|0,48
|Kaplamin
|20,08
|1,36
|-40,59
|Kardemir (A)
|7,04
|-1,12
|18,32
|Kardemir (B)
|7,02
|-1,13
|33,21
|Kardemir (D)
|7,81
|-0,51
|35,12
|Karel Elektronik
|33,62
|-1,18
|45,79
|Karsan Otomotiv
|4,12
|-9,85
|26,77
|Karsu Tekstil
|8,44
|9,90
|-1,29
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|9,81
|-10,00
|Kartonsan
|51,90
|0,10
|-45,18
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|-3,00
|-5,52
|Kent Gıda
|212,00
|1,05
|-40,38
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|1,57
|-31,00
|Kervan Gıda
|16,33
|0,55
|24,64
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-3,23
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,83
|5,17
|-27,09
|Klimasan Klima
|20,98
|3,05
|23,63
|Koç Holding
|20,66
|0,49
|1,01
|Konfrut Gıda
|16,90
|3,17
|0,00
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,65
|0,08
|160,35
|Konya Çimento
|877,70
|-1,57
|-22,33
|Koray GMYO
|8,73
|-2,02
|96,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,36
|-0,17
|50,23
|Koza Altın
|104,50
|0,00
|8,07
|Koza Madencilik
|13,65
|-0,36
|-11,88
|Körfez GMYO
|5,19
|0,97
|-10,52
|Kristal Kola
|1,92
|2,67
|-51,02
|Kron Telekomünikasyon
|49,50
|-0,52
|34,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|219,00
|-4,78
|39,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,73
|-4,88
|18,70
|Kütahya Porselen
|48,70
|2,44
|-3,47
|Kütahya Şeker
|24,22
|9,99
|Lider Faktoring
|3,17
|-2,76
|-7,04
|Link Bilgisayar
|31,64
|1,67
|0,14
|Logo Yazılım
|36,36
|0,50
|16,76
|Lokman Hekim Sağlık
|9,68
|0,83
|35,04
|Lüks Kadife
|44,70
|-0,45
|55,14
|Makina Takım
|2,96
|3,86
|-13,20
|Manas Enerji Yönetimi
|15,91
|9,95
|Marka Yatırım Holding
|4,39
|-0,23
|-31,73
|Marmaris Altınyunus
|164,40
|-2,55
|47,97
|Marshall
|243,90
|1,88
|-20,48
|Martı GMYO
|1,11
|3,74
|-56,53
|Martı Otel
|1,81
|-0,55
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,68
|0,57
|Mavi Giyim
|52,75
|-1,22
|2,21
|Mazhar Zorlu Holding
|37,80
|-3,08
|20,08
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|34,78
|-0,86
|Mega Polietilen
|6,58
|-1,20
|-14,10
|Menderes Tekstil
|2,23
|1,83
|-27,83
|Mercan Kimya
|10,19
|-0,49
|Merit Turizm
|16,62
|-1,01
|60,43
|Merko Gıda
|5,04
|0,60
|-41,67
|Metemtur Yatırım
|6,14
|-9,97
|-24,06
|Metro Holding
|1,61
|0,00
|-22,60
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|1,77
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,00
|-0,29
|-20,56
|Milpa
|3,86
|1,85
|-16,09
|Mistral GMYO
|3,96
|2,06
|-15,92
|MLP Sağlık
|23,30
|3,56
|17,26
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,39
|-10,00
|38,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,56
|0,27
|-36,20
|Mondi Tire Kutsan
|7,87
|-1,62
|3,55
|Naturel Enerji
|36,36
|0,94
|2,40
|Naturelgaz
|8,02
|0,63
|Net Holding
|4,05
|2,02
|18,08
|Netaş Telekom.
|19,78
|2,22
|-29,56
|Niğbaş Niğde Beton
|11,64
|-0,85
|-77,62
|Nuh Çimento
|38,78
|1,25
|-19,26
|Nurol GMYO
|14,90
|-0,67
|104,39
|Odaş Elektrik
|1,31
|-1,82
|-55,19
|Orge Enerji Elektrik
|6,31
|5,87
|36,80
|Orma Orman Mahsulleri
|28,62
|9,99
|94,43
|Osmanlı Menkul
|22,04
|-2,22
|-28,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|2,21
|-16,12
|Otokar
|301,00
|3,26
|-1,08
|Oyak Çimento
|6,71
|4,19
|-23,58
|Oyak Yat. Ort.
|7,19
|-0,14
|4,17
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,74
|-0,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|1,01
|-14,65
|Özak GMYO
|4,21
|1,20
|-17,45
|Özbal Çelik Boru
|13,90
|-2,11
|112,21
|Özderici GMYO
|1,52
|2,70
|-31,53
|Özerden Plastik
|8,24
|2,87
|-8,44
|Pamukova Elektrik
|32,04
|-1,05
|50,28
|Panora GMYO
|6,67
|-2,77
|10,83
|Papilon Savunma
|14,56
|-0,82
|-36,03
|Park Elek.Madencilik
|4,78
|1,49
|-10,99
|Parsan
|28,30
|0,71
|16,46
|Pegasus
|70,00
|-0,92
|-6,17
|Peker GMYO
|0,97
|-1,02
|-57,12
|Penguen Gıda
|3,14
|1,29
|-37,82
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|35,00
|-1,13
|Pera GMYO
|1,47
|2,08
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,96
|0,88
|25,27
|Petkim
|5,72
|0,88
|14,86
|Petrokent Turizm
|2.150,00
|-2,56
|137,20
|Pınar Et ve Un
|17,21
|0,41
|-21,36
|Pınar Su
|7,19
|1,41
|-3,23
|Pınar Süt
|17,69
|1,20
|-21,55
|Plastikkart
|17,40
|2,35
|20,42
|Polisan Holding
|2,79
|1,45
|-27,43
|Politeknik Metal
|340,50
|-0,93
|-16,08
|Prizma Press Matbaacılık
|4,50
|5,63
|-17,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,10
|0,18
|-32,88
|QNB Finansbank
|41,20
|0,83
|-41,44
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,70
|0,75
|Ral Yatırım Holding
|4,36
|3,56
|-1,80
|Ray Sigorta
|10,00
|1,83
|-35,28
|Reysaş GMYO
|4,74
|1,94
|-13,03
|Reysaş Lojistik
|4,26
|3,40
|-17,67
|Rhea Girişim
|2,04
|0,99
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|15,42
|2,32
|12,47
|Royal Halı
|3,25
|-0,31
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|21,32
|-2,02
|-29,59
|Sabancı Holding
|9,46
|-0,21
|-14,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,20
|6,22
|-24,63
|Sanel Mühendislik
|4,88
|-0,61
|42,69
|Sanifoam Sünger
|22,04
|-3,16
|62,06
|Sanko Pazarlama
|9,79
|1,35
|5,63
|Saray Matbaacılık
|4,57
|1,56
|-47,89
|Sarkuysan
|12,45
|1,80
|43,15
|Sasa Polyester
|28,90
|0,21
|92,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,70
|-0,92
|178,50
|Sekuro Plastik
|22,74
|2,34
|62,89
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|1,90
|-36,20
|Selçuk Gıda
|4,45
|-0,45
|-10,64
|Selva Gıda Sanayi
|8,06
|-1,35
|Senkron Güvenlik
|25,42
|-0,70
|-3,20
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|-1,03
|-3,75
|Servet GMYO
|73,00
|0,55
|-6,89
|Seyitler Kimya
|15,57
|0,58
|15,65
|Silverline Endüstri
|5,44
|0,37
|-36,74
|Sinpaş GMYO
|4,53
|-1,31
|8,37
|Smartiks Yazılım
|5,90
|2,43
|-33,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,10
|-3,58
|-16,08
|Söktaş
|3,98
|2,31
|-21,81
|Sönmez Filament
|38,80
|0,52
|-44,73
|Sönmez Pamuklu
|13,25
|1,53
|-44,79
|Sumaş Suni Tahta
|63,70
|9,92
|24,29
|Şeker Fin. Kir.
|5,60
|2,56
|-12,50
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|7,72
|1,71
|7,83
|Şok Marketler Ticaret
|11,49
|0,52
|-7,93
|T. Halk Bankası
|4,62
|0,65
|-16,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|-0,66
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,27
|1,60
|-27,28
|T.Tuborg
|16,78
|1,08
|-7,14
|Taç Tarım Ürünleri
|25,22
|-4,40
|139,51
|Tat Gıda
|8,83
|1,15
|-23,63
|TAV Havalimanları
|22,28
|-1,24
|4,60
|Taze Kuru Gıda
|226,00
|-3,13
|4,48
|Tek-Art Turizm
|1,52
|0,00
|-24,75
|Tekfen Holding
|14,26
|0,00
|-13,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|2,26
|-16,51
|Temapol Polimer Plastik
|14,97
|3,24
|30,17
|TGS Dış Ticaret
|11,91
|0,93
|-6,29
|Tofaş Oto. Fab.
|33,82
|3,17
|9,41
|Torunlar GMYO
|3,57
|0,56
|-8,46
|Trabzon Liman
|30,68
|2,68
|-4,48
|Trabzonspor Sportif
|3,59
|-1,91
|47,13
|Trend GMYO
|6,87
|0,88
|-45,35
|TSKB GMYO
|2,72
|-1,81
|-52,70
|Tuğçelik
|13,85
|-2,33
|71,41
|Tukaş
|6,75
|1,20
|-30,34
|Turcas Petrol
|3,51
|1,74
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,98
|-1,29
|Turkcell
|15,20
|-1,17
|-0,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,48
|0,00
|24,24
|Tüpraş
|95,55
|1,87
|-11,53
|Türk Hava Yolları
|12,87
|1,10
|-0,31
|Türk İlaç Serum
|28,26
|-1,94
|Türk Prysmian Kablo
|11,66
|-0,09
|-3,34
|Türk Telekom
|6,62
|1,53
|-18,19
|Türk Traktör
|171,90
|1,60
|0,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|117,10
|0,17
|3,72
|Türkiye Sigorta
|4,82
|3,21
|-21,98
|Ufuk Yatırım
|13,60
|-2,16
|1,49
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|-2,04
|-9,20
|Ulusoy Elektrik
|54,35
|0,46
|5,84
|Ulusoy Un Sanayi
|5,17
|2,78
|1,60
|Umpaş Holding
|1,19
|-2,46
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,88
|6,82
|-19,66
|Utopya Turizm
|19,98
|-0,10
|-48,51
|Uzertaş Boya
|34,80
|-0,57
|-38,52
|Ülker Bisküvi
|20,10
|0,80
|-9,94
|Ünlü Yatırım Holding
|4,95
|0,20
|Vakıf Fin. Kir.
|8,74
|-1,47
|156,46
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,67
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,57
|-1,94
|-10,73
|Vakıflar Bankası
|3,48
|0,58
|-26,11
|Vakko Tekstil
|10,91
|-0,46
|74,10
|Vanet Gıda
|5,14
|-1,72
|-33,51
|VBT Yazılım
|16,88
|-4,04
|Verusa Holding
|48,60
|1,59
|7,81
|Verusaturk Girisim
|21,00
|0,86
|60,94
|Vestel
|29,84
|-0,07
|52,81
|Vestel Beyaz Eşya
|46,82
|0,69
|25,26
|Viking Kağıt
|5,56
|-6,71
|-38,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|1,26
|-19,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,56
|0,51
|-12,80
|Yataş
|13,36
|0,83
|-7,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,96
|-2,22
|-10,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,81
|0,15
|19,13
|Yeşil GMYO
|1,02
|3,03
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,13
|2,73
|-38,59
|Yeşil Yatırım Holding
|2,28
|-0,87
|-46,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.863,10
|7,09
|-17,55
|Yonga Mobilya
|21,96
|1,20
|-26,28
|Yükselen Çelik
|5,26
|0,57
|0,54
|Yünsa
|10,97
|2,05
|-21,03
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,81
|1,69
|-34,66
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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