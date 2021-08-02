Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.999,90 0,20 -13,58 İş Bankası (C) 5,32 0,95 -21,68 İş Bankası (Kur.) 438.000,00 15,26 İş Fin.Kir. 3,17 9,69 -17,88 İş Girişim 9,77 0,72 -48,44 İş GMYO 1,88 0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 13,48 -0,96 -18,78 İş Yat. Ort. 2,85 1,42 -15,26 İşbir Holding 5.073,80 -4,28 85,34 Işık Plastik 36,28 1,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 2,27 -21,05 İttifak Holding 1,64 2,50 -26,46 İz Hayvancılık Tarım 18,20 -0,33 1,11 İzmir Demir Çelik 2,64 -0,38 -20,23 İzmir Fırça 6,17 9,98 10,97 Jantsa Jant Sanayi 73,65 3,66 77,69 Kafein Yazılım 27,32 -2,08 28,02 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,57 0,48 Kaplamin 20,08 1,36 -40,59 Kardemir (A) 7,04 -1,12 18,32 Kardemir (B) 7,02 -1,13 33,21 Kardemir (D) 7,81 -0,51 35,12 Karel Elektronik 33,62 -1,18 45,79 Karsan Otomotiv 4,12 -9,85 26,77 Karsu Tekstil 8,44 9,90 -1,29 Kartal Yenilenebilir Enerji 9,81 -10,00 Kartonsan 51,90 0,10 -45,18 Katmerciler Ekipman 2,91 -3,00 -5,52 Kent Gıda 212,00 1,05 -40,38 Kerevitaş Gıda 4,54 1,57 -31,00 Kervan Gıda 16,33 0,55 24,64 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -3,23 -52,38 Kiler GMYO 1,83 5,17 -27,09 Klimasan Klima 20,98 3,05 23,63 Koç Holding 20,66 0,49 1,01 Konfrut Gıda 16,90 3,17 0,00 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,65 0,08 160,35 Konya Çimento 877,70 -1,57 -22,33 Koray GMYO 8,73 -2,02 96,18 Kordsa Teknik Tekstil 23,36 -0,17 50,23 Koza Altın 104,50 0,00 8,07 Koza Madencilik 13,65 -0,36 -11,88 Körfez GMYO 5,19 0,97 -10,52 Kristal Kola 1,92 2,67 -51,02 Kron Telekomünikasyon 49,50 -0,52 34,36 Kuştur Kuşadası Turizm 219,00 -4,78 39,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,73 -4,88 18,70 Kütahya Porselen 48,70 2,44 -3,47 Kütahya Şeker 24,22 9,99 Lider Faktoring 3,17 -2,76 -7,04 Link Bilgisayar 31,64 1,67 0,14 Logo Yazılım 36,36 0,50 16,76 Lokman Hekim Sağlık 9,68 0,83 35,04 Lüks Kadife 44,70 -0,45 55,14 Makina Takım 2,96 3,86 -13,20 Manas Enerji Yönetimi 15,91 9,95 Marka Yatırım Holding 4,39 -0,23 -31,73 Marmaris Altınyunus 164,40 -2,55 47,97 Marshall 243,90 1,88 -20,48 Martı GMYO 1,11 3,74 -56,53 Martı Otel 1,81 -0,55 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 31,68 0,57 Mavi Giyim 52,75 -1,22 2,21 Mazhar Zorlu Holding 37,80 -3,08 20,08 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 34,78 -0,86 Mega Polietilen 6,58 -1,20 -14,10 Menderes Tekstil 2,23 1,83 -27,83 Mercan Kimya 10,19 -0,49 Merit Turizm 16,62 -1,01 60,43 Merko Gıda 5,04 0,60 -41,67 Metemtur Yatırım 6,14 -9,97 -24,06 Metro Holding 1,61 0,00 -22,60 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 1,77 -20,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -0,58 -26,18 Migros Ticaret 34,00 -0,29 -20,56 Milpa 3,86 1,85 -16,09 Mistral GMYO 3,96 2,06 -15,92 MLP Sağlık 23,30 3,56 17,26 MMC San. ve Tic. Yat. 6,39 -10,00 38,91 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,56 0,27 -36,20 Mondi Tire Kutsan 7,87 -1,62 3,55 Naturel Enerji 36,36 0,94 2,40 Naturelgaz 8,02 0,63 Net Holding 4,05 2,02 18,08 Netaş Telekom. 19,78 2,22 -29,56 Niğbaş Niğde Beton 11,64 -0,85 -77,62 Nuh Çimento 38,78 1,25 -19,26 Nurol GMYO 14,90 -0,67 104,39 Odaş Elektrik 1,31 -1,82 -55,19 Orge Enerji Elektrik 6,31 5,87 36,80 Orma Orman Mahsulleri 28,62 9,99 94,43 Osmanlı Menkul 22,04 -2,22 -28,54 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 2,21 -16,12 Otokar 301,00 3,26 -1,08 Oyak Çimento 6,71 4,19 -23,58 Oyak Yat. Ort. 7,19 -0,14 4,17 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,74 -0,48 Oylum Sınai Yatırımlar 4,02 1,01 -14,65 Özak GMYO 4,21 1,20 -17,45 Özbal Çelik Boru 13,90 -2,11 112,21 Özderici GMYO 1,52 2,70 -31,53 Özerden Plastik 8,24 2,87 -8,44 Pamukova Elektrik 32,04 -1,05 50,28 Panora GMYO 6,67 -2,77 10,83 Papilon Savunma 14,56 -0,82 -36,03 Park Elek.Madencilik 4,78 1,49 -10,99 Parsan 28,30 0,71 16,46 Pegasus 70,00 -0,92 -6,17 Peker GMYO 0,97 -1,02 -57,12 Penguen Gıda 3,14 1,29 -37,82 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 35,00 -1,13 Pera GMYO 1,47 2,08 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 22,96 0,88 25,27 Petkim 5,72 0,88 14,86 Petrokent Turizm 2.150,00 -2,56 137,20 Pınar Et ve Un 17,21 0,41 -21,36 Pınar Su 7,19 1,41 -3,23 Pınar Süt 17,69 1,20 -21,55 Plastikkart 17,40 2,35 20,42 Polisan Holding 2,79 1,45 -27,43 Politeknik Metal 340,50 -0,93 -16,08 Prizma Press Matbaacılık 4,50 5,63 -17,88 QNB Finans Fin. Kir. 84,10 0,18 -32,88 QNB Finansbank 41,20 0,83 -41,44 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,70 0,75 Ral Yatırım Holding 4,36 3,56 -1,80 Ray Sigorta 10,00 1,83 -35,28 Reysaş GMYO 4,74 1,94 -13,03 Reysaş Lojistik 4,26 3,40 -17,67 Rhea Girişim 2,04 0,99 -45,16 Rodrigo Tekstil 15,42 2,32 12,47 Royal Halı 3,25 -0,31 -5,52 RTA Laboratuvarları 21,32 -2,02 -29,59 Sabancı Holding 9,46 -0,21 -14,20 Safkar Ege Soğutmacılık 8,20 6,22 -24,63 Sanel Mühendislik 4,88 -0,61 42,69 Sanifoam Sünger 22,04 -3,16 62,06 Sanko Pazarlama 9,79 1,35 5,63 Saray Matbaacılık 4,57 1,56 -47,89 Sarkuysan 12,45 1,80 43,15 Sasa Polyester 28,90 0,21 92,87 Say Yenilenebilir Enerji 23,70 -0,92 178,50 Sekuro Plastik 22,74 2,34 62,89 Selçuk Ecza Deposu 8,57 1,90 -36,20 Selçuk Gıda 4,45 -0,45 -10,64 Selva Gıda Sanayi 8,06 -1,35 Senkron Güvenlik 25,42 -0,70 -3,20 Serve Film Prodüksiyon 15,40 -1,03 -3,75 Servet GMYO 73,00 0,55 -6,89 Seyitler Kimya 15,57 0,58 15,65 Silverline Endüstri 5,44 0,37 -36,74 Sinpaş GMYO 4,53 -1,31 8,37 Smartiks Yazılım 5,90 2,43 -33,41 Sodaş Sodyum Sanayii 22,10 -3,58 -16,08 Söktaş 3,98 2,31 -21,81 Sönmez Filament 38,80 0,52 -44,73 Sönmez Pamuklu 13,25 1,53 -44,79 Sumaş Suni Tahta 63,70 9,92 24,29 Şeker Fin. Kir. 5,60 2,56 -12,50 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 7,72 1,71 7,83 Şok Marketler Ticaret 11,49 0,52 -7,93 T. Halk Bankası 4,62 0,65 -16,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -0,66 -32,39 T.S.K.B. 1,27 1,60 -27,28 T.Tuborg 16,78 1,08 -7,14 Taç Tarım Ürünleri 25,22 -4,40 139,51 Tat Gıda 8,83 1,15 -23,63 TAV Havalimanları 22,28 -1,24 4,60 Taze Kuru Gıda 226,00 -3,13 4,48 Tek-Art Turizm 1,52 0,00 -24,75 Tekfen Holding 14,26 0,00 -13,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 2,26 -16,51 Temapol Polimer Plastik 14,97 3,24 30,17 TGS Dış Ticaret 11,91 0,93 -6,29 Tofaş Oto. Fab. 33,82 3,17 9,41 Torunlar GMYO 3,57 0,56 -8,46 Trabzon Liman 30,68 2,68 -4,48 Trabzonspor Sportif 3,59 -1,91 47,13 Trend GMYO 6,87 0,88 -45,35 TSKB GMYO 2,72 -1,81 -52,70 Tuğçelik 13,85 -2,33 71,41 Tukaş 6,75 1,20 -30,34 Turcas Petrol 3,51 1,74 -27,63 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,98 -1,29 Turkcell 15,20 -1,17 -0,64 Tümosan Motor ve Traktör 17,48 0,00 24,24 Tüpraş 95,55 1,87 -11,53 Türk Hava Yolları 12,87 1,10 -0,31 Türk İlaç Serum 28,26 -1,94 Türk Prysmian Kablo 11,66 -0,09 -3,34 Türk Telekom 6,62 1,53 -18,19 Türk Traktör 171,90 1,60 0,90 Türker Proje Gayrimenkul 117,10 0,17 3,72 Türkiye Sigorta 4,82 3,21 -21,98 Ufuk Yatırım 13,60 -2,16 1,49 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 -2,04 -9,20 Ulusoy Elektrik 54,35 0,46 5,84 Ulusoy Un Sanayi 5,17 2,78 1,60 Umpaş Holding 1,19 -2,46 -54,41 Uşak Seramik 1,88 6,82 -19,66 Utopya Turizm 19,98 -0,10 -48,51 Uzertaş Boya 34,80 -0,57 -38,52 Ülker Bisküvi 20,10 0,80 -9,94 Ünlü Yatırım Holding 4,95 0,20 Vakıf Fin. Kir. 8,74 -1,47 156,46 Vakıf GMYO 1,50 0,67 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,57 -1,94 -10,73 Vakıflar Bankası 3,48 0,58 -26,11 Vakko Tekstil 10,91 -0,46 74,10 Vanet Gıda 5,14 -1,72 -33,51 VBT Yazılım 16,88 -4,04 Verusa Holding 48,60 1,59 7,81 Verusaturk Girisim 21,00 0,86 60,94 Vestel 29,84 -0,07 52,81 Vestel Beyaz Eşya 46,82 0,69 25,26 Viking Kağıt 5,56 -6,71 -38,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 1,26 -19,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,56 0,51 -12,80 Yataş 13,36 0,83 -7,54 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,96 -2,22 -10,00 Yeni Gimat GMYO 13,81 0,15 19,13 Yeşil GMYO 1,02 3,03 -26,09 Yeşil Yapı 1,13 2,73 -38,59 Yeşil Yatırım Holding 2,28 -0,87 -46,68 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.863,10 7,09 -17,55 Yonga Mobilya 21,96 1,20 -26,28 Yükselen Çelik 5,26 0,57 0,54 Yünsa 10,97 2,05 -21,03 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,81 1,69 -34,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip