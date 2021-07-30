Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.930,10 3,95 -13,75 İş Bankası (C) 5,27 1,35 -22,42 İş Bankası (Kur.) 438.000,00 9,50 15,26 İş Fin.Kir. 2,89 0,35 -25,13 İş Girişim 9,70 0,73 -48,81 İş GMYO 1,87 -1,06 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,61 2,95 -18,00 İş Yat. Ort. 2,81 -0,35 -16,45 İşbir Holding 5.300,60 -0,16 93,62 Işık Plastik 35,66 2,77 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 1,15 -22,81 İttifak Holding 1,60 9,59 -28,25 İz Hayvancılık Tarım 18,26 1,22 1,44 İzmir Demir Çelik 2,65 -1,49 -19,93 İzmir Fırça 5,61 2,75 0,90 Jantsa Jant Sanayi 71,05 -0,77 71,42 Kafein Yazılım 27,90 -3,13 30,74 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,51 -1,11 Kaplamin 19,81 -1,54 -41,39 Kardemir (A) 7,12 -1,11 19,66 Kardemir (B) 7,10 0,14 34,72 Kardemir (D) 7,85 1,03 35,81 Karel Elektronik 34,02 -0,41 47,53 Karsan Otomotiv 4,57 8,81 40,62 Karsu Tekstil 7,68 -2,04 -10,18 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,90 -3,11 Kartonsan 51,85 -1,61 -45,23 Katmerciler Ekipman 3,00 -2,91 -2,60 Kent Gıda 209,80 -0,71 -41,00 Kerevitaş Gıda 4,47 0,22 -32,07 Kervan Gıda 16,24 -0,25 23,96 Kervansaray Yat. Holding 0,62 -3,13 -50,79 Kiler GMYO 1,74 1,16 -30,68 Klimasan Klima 20,36 -1,64 19,98 Koç Holding 20,56 -0,19 0,53 Konfrut Gıda 16,38 0,31 -3,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,60 -2,07 160,14 Konya Çimento 891,70 -1,52 -21,09 Koray GMYO 8,91 6,45 100,22 Kordsa Teknik Tekstil 23,40 -0,51 50,48 Koza Altın 104,50 -2,15 8,07 Koza Madencilik 13,70 -0,44 -11,56 Körfez GMYO 5,14 0,00 -11,38 Kristal Kola 1,87 -0,53 -52,30 Kron Telekomünikasyon 49,76 -1,27 35,07 Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 -2,62 46,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,87 2,50 24,78 Kütahya Porselen 47,54 -2,10 -5,77 Kütahya Şeker 22,02 9,99 Lider Faktoring 3,26 3,82 -4,40 Link Bilgisayar 31,12 -2,38 -1,51 Logo Yazılım 36,18 -1,47 16,19 Lokman Hekim Sağlık 9,60 0,95 33,92 Lüks Kadife 44,90 -0,80 55,83 Makina Takım 2,85 0,00 -16,42 Manas Enerji Yönetimi 14,47 9,95 Marka Yatırım Holding 4,40 0,23 -31,57 Marmaris Altınyunus 168,70 -1,00 51,85 Marshall 239,40 0,80 -21,94 Martı GMYO 1,07 -0,93 -58,10 Martı Otel 1,82 -1,09 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 31,50 -1,93 Mavi Giyim 53,40 0,02 3,47 Mazhar Zorlu Holding 39,00 1,93 23,89 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,08 -1,74 Mega Polietilen 6,66 -10,00 -13,05 Menderes Tekstil 2,19 1,39 -29,13 Mercan Kimya 10,24 0,79 Merit Turizm 16,79 -0,59 62,08 Merko Gıda 5,01 -0,60 -42,01 Metemtur Yatırım 6,82 -9,91 -15,65 Metro Holding 1,61 0,63 -22,60 Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 0,44 -21,80 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,58 -25,75 Migros Ticaret 34,10 -1,04 -20,33 Milpa 3,79 -1,04 -17,61 Mistral GMYO 3,88 -1,77 -17,62 MLP Sağlık 22,50 -0,62 13,24 MMC San. ve Tic. Yat. 7,10 1,43 54,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,54 0,53 -36,37 Mondi Tire Kutsan 8,00 4,03 5,26 Naturel Enerji 36,02 -0,06 1,44 Naturelgaz 7,97 -2,57 Net Holding 3,97 -0,50 15,74 Netaş Telekom. 19,35 -1,93 -31,09 Niğbaş Niğde Beton 11,74 0,00 -77,42 Nuh Çimento 38,30 -0,73 -20,26 Nurol GMYO 15,00 2,53 105,76 Odaş Elektrik 1,78 -3,26 -54,36 Orge Enerji Elektrik 5,96 1,88 29,21 Orma Orman Mahsulleri 26,02 3,42 76,77 Osmanlı Menkul 22,54 0,36 -26,91 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,44 -17,93 Otokar 291,50 0,48 -4,20 Oyak Çimento 6,44 -0,62 -26,65 Oyak Yat. Ort. 7,20 2,86 4,32 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,86 0,16 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -0,25 -15,50 Özak GMYO 4,16 1,96 -18,43 Özbal Çelik Boru 14,20 8,56 116,79 Özderici GMYO 1,48 0,68 -33,33 Özerden Plastik 8,01 -1,23 -11,00 Pamukova Elektrik 32,38 -0,98 51,88 Panora GMYO 6,86 -1,72 13,99 Papilon Savunma 14,68 -1,41 -35,50 Park Elek.Madencilik 4,71 -0,42 -12,29 Parsan 28,10 0,14 15,64 Pegasus 70,65 -1,40 -5,29 Peker GMYO 0,98 0,00 -56,68 Penguen Gıda 3,10 0,32 -38,61 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 35,40 1,14 Pera GMYO 1,44 2,86 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,76 -0,96 24,18 Petkim 5,67 -0,18 13,86 Petrokent Turizm 2.206,40 4,82 143,42 Pınar Et ve Un 17,14 -0,12 -21,68 Pınar Su 7,09 -0,14 -4,58 Pınar Süt 17,48 0,34 -22,48 Plastikkart 17,00 -2,41 17,65 Polisan Holding 2,75 0,00 -28,47 Politeknik Metal 343,70 -1,43 -15,29 Prizma Press Matbaacılık 4,26 -1,62 -22,26 QNB Finans Fin. Kir. 83,95 0,00 -33,00 QNB Finansbank 40,86 0,69 -41,92 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,50 -0,60 Ral Yatırım Holding 4,21 1,45 -5,18 Ray Sigorta 9,82 -0,71 -36,44 Reysaş GMYO 4,65 -0,85 -14,68 Reysaş Lojistik 4,12 0,73 -20,37 Rhea Girişim 2,02 1,51 -45,70 Rodrigo Tekstil 15,07 -1,95 9,92 Royal Halı 3,26 0,00 -5,23 RTA Laboratuvarları 21,76 -1,72 -28,14 Sabancı Holding 9,48 0,21 -14,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,72 1,71 -29,04 Sanel Mühendislik 4,91 0,00 43,57 Sanifoam Sünger 22,76 1,79 67,35 Sanko Pazarlama 9,66 -1,73 4,23 Saray Matbaacılık 4,50 2,27 -48,69 Sarkuysan 12,23 -1,85 40,62 Sasa Polyester 28,84 -1,70 92,47 Say Yenilenebilir Enerji 23,92 -0,17 181,08 Sekuro Plastik 22,22 0,09 59,17 Selçuk Ecza Deposu 8,41 1,33 -37,39 Selçuk Gıda 4,47 0,45 -10,24 Selva Gıda Sanayi 8,17 9,96 Senkron Güvenlik 25,60 -1,61 -2,51 Serve Film Prodüksiyon 15,56 -1,52 -2,75 Servet GMYO 72,60 -0,68 -7,40 Seyitler Kimya 15,48 -4,97 14,98 Silverline Endüstri 5,42 0,00 -36,98 Sinpaş GMYO 4,59 0,88 9,81 Smartiks Yazılım 5,76 -0,17 -34,99 Sodaş Sodyum Sanayii 22,92 -0,17 -12,97 Söktaş 3,89 -1,27 -23,58 Sönmez Filament 38,60 -2,03 -45,01 Sönmez Pamuklu 13,05 -0,38 -45,63 Sumaş Suni Tahta 57,95 -0,26 13,07 Şeker Fin. Kir. 5,46 -3,70 -14,69 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 7,59 -0,91 6,01 Şok Marketler Ticaret 11,43 -0,70 -8,42 T. Halk Bankası 4,59 -0,43 -17,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,14 0,67 -31,94 T.S.K.B. 1,25 0,81 -28,43 T.Tuborg 16,60 -1,19 -8,14 Taç Tarım Ürünleri 26,38 -0,08 150,52 Tat Gıda 8,73 -0,68 -24,49 TAV Havalimanları 22,56 -1,66 5,92 Taze Kuru Gıda 233,30 -1,97 7,86 Tek-Art Turizm 1,52 1,33 -24,75 Tekfen Holding 14,26 -0,42 -13,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,07 0,14 -18,36 Temapol Polimer Plastik 14,50 -0,34 26,09 TGS Dış Ticaret 11,80 -1,17 -7,16 Tofaş Oto. Fab. 32,78 -0,12 6,05 Torunlar GMYO 3,55 5,97 -8,97 Trabzon Liman 29,88 -0,60 -6,97 Trabzonspor Sportif 3,66 7,65 50,00 Trend GMYO 6,81 -0,44 -45,82 TSKB GMYO 2,77 9,06 -51,83 Tuğçelik 14,18 3,65 75,50 Tukaş 6,67 -0,15 -31,17 Turcas Petrol 3,45 -1,15 -28,87 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,11 -2,22 Turkcell 15,38 1,73 0,54 Tümosan Motor ve Traktör 17,48 -1,80 24,24 Tüpraş 93,80 -0,32 -13,15 Türk Hava Yolları 12,73 -0,39 -1,39 Türk İlaç Serum 28,82 2,42 Türk Prysmian Kablo 11,67 0,60 -3,25 Türk Telekom 6,52 1,09 -19,43 Türk Traktör 169,20 -0,76 -0,69 Türker Proje Gayrimenkul 116,90 -1,43 3,54 Türkiye Sigorta 4,67 -1,06 -24,41 Ufuk Yatırım 13,90 1,39 3,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,93 -1,26 -7,31 Ulusoy Elektrik 54,10 -0,55 5,36 Ulusoy Un Sanayi 5,03 1,00 -1,15 Umpaş Holding 1,22 1,67 -53,26 Uşak Seramik 1,76 -0,56 -24,79 Utopya Turizm 20,00 2,04 -48,45 Uzertaş Boya 35,00 -1,91 -38,16 Ülker Bisküvi 19,94 -0,40 -10,65 Ünlü Yatırım Holding 4,94 -1,40 Vakıf Fin. Kir. 8,87 -0,89 160,27 Vakıf GMYO 1,49 0,68 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,70 0,75 -8,97 Vakıflar Bankası 3,46 0,29 -26,54 Vakko Tekstil 10,96 -0,90 74,90 Vanet Gıda 5,23 -0,57 -32,34 VBT Yazılım 17,59 -5,02 Verusa Holding 47,84 3,50 6,12 Verusaturk Girisim 20,82 -0,48 59,56 Vestel 29,86 -0,11 52,91 Vestel Beyaz Eşya 46,50 3,48 24,41 Viking Kağıt 5,96 0,85 -33,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 3,46 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,40 -0,38 -13,24 Yataş 13,25 0,76 -8,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,05 -6,68 -7,95 Yeni Gimat GMYO 13,79 -1,36 18,96 Yeşil GMYO 0,99 -1,00 -28,26 Yeşil Yapı 1,10 -0,90 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,30 -1,29 -46,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.012,00 9,71 -23,00 Yonga Mobilya 21,70 1,97 -27,15 Yükselen Çelik 5,23 2,15 -0,04 Yünsa 10,75 -0,92 -22,61 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,78 0,56 -35,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Kavcıoğlu: "İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla...