Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.000,10
|0,00
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,13
|1,18
|-24,48
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,82
|0,36
|-26,94
|İş Girişim
|9,51
|-0,42
|-49,82
|İş GMYO
|1,87
|1,08
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,10
|-1,06
|-21,07
|İş Yat. Ort.
|2,82
|-0,35
|-16,15
|İşbir Holding
|5.270,00
|1,16
|92,50
|Işık Plastik
|35,00
|-0,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|1,16
|-23,68
|İttifak Holding
|1,45
|-1,36
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|18,08
|-0,93
|0,44
|İzmir Demir Çelik
|2,48
|-0,40
|-25,07
|İzmir Fırça
|5,64
|6,62
|1,44
|Jantsa Jant Sanayi
|71,65
|-0,76
|72,87
|Kafein Yazılım
|28,78
|1,98
|34,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,81
|-0,92
|Kaplamin
|19,68
|2,82
|-41,78
|Kardemir (A)
|6,63
|1,07
|11,43
|Kardemir (B)
|6,62
|0,76
|25,62
|Kardemir (D)
|7,49
|1,08
|29,58
|Karel Elektronik
|33,70
|3,37
|46,14
|Karsan Otomotiv
|3,95
|6,18
|21,54
|Karsu Tekstil
|7,63
|-0,39
|-10,76
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|9,78
|-0,51
|Kartonsan
|49,84
|-0,42
|-47,36
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|1,40
|-5,84
|Kent Gıda
|210,00
|-4,89
|-40,94
|Kerevitaş Gıda
|4,37
|-0,23
|-33,59
|Kervan Gıda
|16,32
|-1,51
|24,57
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|0,00
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,67
|0,00
|-33,47
|Klimasan Klima
|20,38
|-1,36
|20,09
|Koç Holding
|19,77
|0,51
|-3,34
|Konfrut Gıda
|16,05
|0,12
|-5,03
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,45
|0,95
|167,95
|Konya Çimento
|902,20
|1,27
|-20,16
|Koray GMYO
|8,19
|4,60
|84,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,46
|1,23
|38,01
|Koza Altın
|104,80
|0,96
|8,38
|Koza Madencilik
|13,28
|0,61
|-14,27
|Körfez GMYO
|5,08
|0,99
|-12,41
|Kristal Kola
|1,87
|1,08
|-52,30
|Kron Telekomünikasyon
|52,30
|-4,21
|41,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|242,00
|3,11
|53,85
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,44
|3,39
|6,09
|Kütahya Porselen
|50,50
|-3,35
|0,10
|Kütahya Şeker
|16,56
|9,96
|Lider Faktoring
|3,13
|7,93
|-8,21
|Link Bilgisayar
|31,72
|-0,19
|0,39
|Logo Yazılım
|37,30
|-0,53
|19,78
|Lokman Hekim Sağlık
|9,64
|-0,62
|34,48
|Lüks Kadife
|45,50
|-0,66
|57,92
|Makina Takım
|2,78
|2,21
|-18,48
|Manas Enerji Yönetimi
|10,89
|Marka Yatırım Holding
|4,06
|-2,40
|-36,86
|Marmaris Altınyunus
|169,80
|-2,02
|52,84
|Marshall
|238,50
|-1,24
|-22,24
|Martı GMYO
|1,07
|-1,83
|-58,10
|Martı Otel
|1,82
|-0,55
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,78
|0,33
|Mavi Giyim
|55,40
|-0,45
|6,13
|Mazhar Zorlu Holding
|39,04
|-3,08
|24,02
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,48
|-2,21
|Mega Polietilen
|8,32
|-0,83
|8,62
|Menderes Tekstil
|2,14
|0,94
|-30,74
|Mercan Kimya
|10,27
|-0,96
|Merit Turizm
|16,99
|-3,19
|64,01
|Merko Gıda
|5,08
|2,83
|-41,20
|Metemtur Yatırım
|7,23
|9,88
|-10,58
|Metro Holding
|1,56
|0,00
|-25,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,21
|0,00
|-23,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,71
|-1,16
|-26,61
|Migros Ticaret
|33,46
|-0,42
|-21,82
|Milpa
|3,74
|-0,80
|-18,70
|Mistral GMYO
|3,95
|0,51
|-16,14
|MLP Sağlık
|22,56
|-1,57
|13,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,05
|0,83
|31,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,56
|-1,05
|-36,20
|Mondi Tire Kutsan
|7,48
|-0,53
|-1,58
|Naturel Enerji
|35,94
|0,22
|1,22
|Naturelgaz
|7,77
|0,00
|Net Holding
|3,90
|-0,26
|13,70
|Netaş Telekom.
|19,22
|-0,93
|-31,55
|Niğbaş Niğde Beton
|11,90
|4,94
|-77,12
|Nuh Çimento
|37,14
|-1,49
|-22,67
|Nurol GMYO
|13,86
|5,40
|90,12
|Odaş Elektrik
|1,84
|-0,54
|-52,82
|Orge Enerji Elektrik
|5,60
|-0,71
|21,41
|Orma Orman Mahsulleri
|26,50
|-3,99
|80,03
|Osmanlı Menkul
|22,76
|-2,74
|-26,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,19
|0,92
|-20,47
|Otokar
|279,00
|0,36
|-8,31
|Oyak Çimento
|6,42
|0,63
|-26,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|0,58
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,88
|-0,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,09
|2,76
|-13,16
|Özak GMYO
|4,05
|1,25
|-20,59
|Özbal Çelik Boru
|13,54
|1,80
|106,72
|Özderici GMYO
|1,44
|-4,64
|-35,14
|Özerden Plastik
|8,15
|-3,21
|-9,44
|Pamukova Elektrik
|33,20
|-0,90
|55,72
|Panora GMYO
|6,86
|3,63
|13,99
|Papilon Savunma
|15,09
|0,53
|-33,70
|Park Elek.Madencilik
|4,67
|1,52
|-13,04
|Parsan
|28,06
|-0,07
|15,47
|Pegasus
|71,40
|5,00
|-4,29
|Peker GMYO
|1,00
|0,00
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,09
|1,98
|-38,81
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,88
|0,06
|Pera GMYO
|1,36
|4,62
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,92
|0,17
|25,05
|Petkim
|5,58
|2,95
|12,05
|Petrokent Turizm
|2.198,50
|-3,15
|142,55
|Pınar Et ve Un
|17,00
|0,24
|-22,32
|Pınar Su
|7,14
|1,56
|-3,90
|Pınar Süt
|17,24
|0,47
|-23,55
|Plastikkart
|17,70
|6,31
|22,49
|Polisan Holding
|2,73
|2,25
|-28,99
|Politeknik Metal
|351,60
|-0,26
|-13,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,25
|1,43
|-22,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,10
|-0,88
|-32,88
|QNB Finansbank
|40,00
|-0,10
|-43,14
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,18
|0,24
|Ral Yatırım Holding
|3,89
|3,18
|-12,39
|Ray Sigorta
|9,86
|-1,30
|-36,18
|Reysaş GMYO
|4,72
|-1,67
|-13,39
|Reysaş Lojistik
|4,10
|-2,15
|-20,76
|Rhea Girişim
|1,92
|0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|15,32
|-2,42
|11,74
|Royal Halı
|3,23
|1,25
|-6,10
|RTA Laboratuvarları
|22,88
|0,62
|-24,44
|Sabancı Holding
|9,29
|2,54
|-15,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,50
|-0,79
|-31,07
|Sanel Mühendislik
|4,93
|0,61
|44,15
|Sanifoam Sünger
|22,16
|6,74
|62,94
|Sanko Pazarlama
|9,65
|2,22
|4,12
|Saray Matbaacılık
|4,54
|3,18
|-48,23
|Sarkuysan
|12,33
|2,66
|41,77
|Sasa Polyester
|29,54
|-0,47
|97,14
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,58
|-0,59
|177,09
|Sekuro Plastik
|21,38
|0,56
|53,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,45
|1,81
|-37,09
|Selçuk Gıda
|4,19
|-3,01
|-15,86
|Selva Gıda Sanayi
|7,11
|-3,92
|Senkron Güvenlik
|27,20
|1,12
|3,58
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|-6,98
|0,00
|Servet GMYO
|72,85
|-1,89
|-7,08
|Seyitler Kimya
|15,90
|-3,28
|18,10
|Silverline Endüstri
|5,53
|-4,49
|-35,70
|Sinpaş GMYO
|4,31
|-1,15
|3,11
|Smartiks Yazılım
|5,84
|-1,52
|-34,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,04
|9,92
|-12,51
|Söktaş
|3,86
|-0,26
|-24,17
|Sönmez Filament
|38,38
|0,37
|-45,33
|Sönmez Pamuklu
|13,00
|-2,40
|-45,83
|Sumaş Suni Tahta
|57,05
|-1,64
|11,32
|Şeker Fin. Kir.
|5,37
|0,56
|-16,09
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-31,13
|Şişe Cam
|7,49
|0,40
|4,62
|Şok Marketler Ticaret
|11,49
|-1,54
|-7,93
|T. Halk Bankası
|4,57
|-0,65
|-17,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,26
|3,90
|-34,77
|T.S.K.B.
|1,23
|0,82
|-29,57
|T.Tuborg
|16,70
|-0,60
|-7,58
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|-1,78
|151,66
|Tat Gıda
|8,76
|3,30
|-24,23
|TAV Havalimanları
|22,82
|2,79
|7,14
|Taze Kuru Gıda
|228,80
|-3,17
|5,78
|Tek-Art Turizm
|1,45
|2,11
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,17
|0,35
|-13,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,89
|-2,82
|-20,44
|Temapol Polimer Plastik
|14,60
|-1,35
|26,96
|TGS Dış Ticaret
|11,87
|1,02
|-6,61
|Tofaş Oto. Fab.
|31,84
|1,99
|3,00
|Torunlar GMYO
|3,34
|-2,91
|-14,36
|Trabzon Liman
|29,38
|-0,07
|-8,53
|Trabzonspor Sportif
|3,22
|5,23
|31,97
|Trend GMYO
|6,87
|0,59
|-45,35
|TSKB GMYO
|2,58
|1,57
|-55,13
|Tuğçelik
|12,72
|-1,09
|57,43
|Tukaş
|6,62
|0,00
|-31,68
|Turcas Petrol
|3,44
|-1,71
|-29,07
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,85
|3,03
|Turkcell
|15,25
|0,39
|-2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,10
|9,96
|28,64
|Tüpraş
|92,35
|0,33
|-14,49
|Türk Hava Yolları
|12,55
|1,95
|-2,79
|Türk İlaç Serum
|28,38
|-0,77
|Türk Prysmian Kablo
|12,15
|4,92
|0,73
|Türk Telekom
|6,29
|0,48
|-22,27
|Türk Traktör
|166,60
|0,60
|-2,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|115,80
|-1,36
|2,57
|Türkiye Sigorta
|4,57
|0,22
|-26,03
|Ufuk Yatırım
|14,30
|2,88
|6,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,73
|-2,10
|-12,03
|Ulusoy Elektrik
|55,15
|0,27
|7,40
|Ulusoy Un Sanayi
|4,94
|0,61
|-2,92
|Umpaş Holding
|1,28
|2,40
|-50,96
|Uşak Seramik
|1,74
|0,58
|-25,64
|Utopya Turizm
|19,88
|-0,15
|-48,76
|Uzertaş Boya
|36,10
|-1,15
|-36,22
|Ülker Bisküvi
|20,02
|-0,30
|-10,30
|Ünlü Yatırım Holding
|4,87
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|9,16
|-2,14
|168,78
|Vakıf GMYO
|1,44
|0,70
|-39,97
|Vakıf Yat. Ort.
|6,89
|-3,50
|-6,39
|Vakıflar Bankası
|3,42
|-0,29
|-27,39
|Vakko Tekstil
|10,96
|1,01
|74,90
|Vanet Gıda
|5,51
|9,98
|-28,72
|VBT Yazılım
|17,81
|2,77
|Verusa Holding
|45,24
|0,09
|0,31
|Verusaturk Girisim
|20,60
|-1,25
|57,49
|Vestel
|31,88
|-0,31
|51,38
|Vestel Beyaz Eşya
|47,00
|-0,42
|21,94
|Viking Kağıt
|5,30
|2,32
|-41,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|0,44
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,90
|-2,09
|-11,86
|Yataş
|12,84
|0,78
|-11,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|5,35
|9,86
|21,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,73
|0,22
|18,44
|Yeşil GMYO
|0,99
|0,00
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,10
|0,00
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,27
|-4,62
|-46,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.790,00
|-3,19
|-30,83
|Yonga Mobilya
|21,08
|0,19
|-29,24
|Yükselen Çelik
|5,04
|0,00
|-3,67
|Yünsa
|10,71
|-0,65
|-22,90
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,82
|0,00
|-34,30
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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