Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.000,100,00-20,99
İş Bankası (C)5,131,18-24,48
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,820,36-26,94
İş Girişim9,51-0,42-49,82
İş GMYO1,871,08-26,38
İş Y. Men. Değ.13,10-1,06-21,07
İş Yat. Ort.2,82-0,35-16,15
İşbir Holding5.270,001,1692,50
Işık Plastik35,00-0,62

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,871,16-23,68
İttifak Holding1,45-1,36-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,08-0,930,44
İzmir Demir Çelik2,48-0,40-25,07
İzmir Fırça5,646,621,44
Jantsa Jant Sanayi71,65-0,7672,87
Kafein Yazılım28,781,9834,87
Kalekim Kimyevi Maddeler11,81-0,92

Kaplamin19,682,82-41,78
Kardemir (A)6,631,0711,43
Kardemir (B)6,620,7625,62
Kardemir (D)7,491,0829,58
Karel Elektronik33,703,3746,14
Karsan Otomotiv3,956,1821,54
Karsu Tekstil7,63-0,39-10,76
Kartal Yenilenebilir Enerji9,78-0,51

Kartonsan49,84-0,42-47,36
Katmerciler Ekipman2,901,40-5,84
Kent Gıda210,00-4,89-40,94
Kerevitaş Gıda4,37-0,23-33,59
Kervan Gıda16,32-1,5124,57
Kervansaray Yat. Holding0,590,00-53,17
Kiler GMYO1,670,00-33,47
Klimasan Klima20,38-1,3620,09
Koç Holding19,770,51-3,34
Konfrut Gıda16,050,12-5,03
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,450,95167,95
Konya Çimento902,201,27-20,16
Koray GMYO8,194,6084,04
Kordsa Teknik Tekstil21,461,2338,01
Koza Altın104,800,968,38
Koza Madencilik13,280,61-14,27
Körfez GMYO5,080,99-12,41
Kristal Kola1,871,08-52,30
Kron Telekomünikasyon52,30-4,2141,97
Kuştur Kuşadası Turizm242,003,1153,85
Kuyumcukent Gayrimenkul2,443,396,09
Kütahya Porselen50,50-3,350,10
Kütahya Şeker16,569,96

Lider Faktoring3,137,93-8,21
Link Bilgisayar31,72-0,190,39
Logo Yazılım37,30-0,5319,78
Lokman Hekim Sağlık9,64-0,6234,48
Lüks Kadife45,50-0,6657,92
Makina Takım2,782,21-18,48
Manas Enerji Yönetimi10,89

Marka Yatırım Holding4,06-2,40-36,86
Marmaris Altınyunus169,80-2,0252,84
Marshall238,50-1,24-22,24
Martı GMYO1,07-1,83-58,10
Martı Otel1,82-0,55-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım30,780,33

Mavi Giyim55,40-0,456,13
Mazhar Zorlu Holding39,04-3,0824,02
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,48-2,21

Mega Polietilen8,32-0,838,62
Menderes Tekstil2,140,94-30,74
Mercan Kimya10,27-0,96

Merit Turizm16,99-3,1964,01
Merko Gıda5,082,83-41,20
Metemtur Yatırım7,239,88-10,58
Metro Holding1,560,00-25,00
Metro Petrol ve Tesisleri2,210,00-23,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,71-1,16-26,61
Migros Ticaret33,46-0,42-21,82
Milpa3,74-0,80-18,70
Mistral GMYO3,950,51-16,14
MLP Sağlık22,56-1,5713,54
MMC San. ve Tic. Yat.6,050,8331,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,56-1,05-36,20
Mondi Tire Kutsan7,48-0,53-1,58
Naturel Enerji35,940,221,22
Naturelgaz7,770,00

Net Holding3,90-0,2613,70
Netaş Telekom.19,22-0,93-31,55
Niğbaş Niğde Beton11,904,94-77,12
Nuh Çimento37,14-1,49-22,67
Nurol GMYO13,865,4090,12
Odaş Elektrik1,84-0,54-52,82
Orge Enerji Elektrik5,60-0,7121,41
Orma Orman Mahsulleri26,50-3,9980,03
Osmanlı Menkul22,76-2,74-26,44
Ostim Endüstriyel Yat2,190,92-20,47
Otokar279,000,36-8,31
Oyak Çimento6,420,63-26,88
Oyak Yat. Ort.6,900,58-0,03
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,88-0,24

Oylum Sınai Yatırımlar4,092,76-13,16
Özak GMYO4,051,25-20,59
Özbal Çelik Boru13,541,80106,72
Özderici GMYO1,44-4,64-35,14
Özerden Plastik8,15-3,21-9,44
Pamukova Elektrik33,20-0,9055,72
Panora GMYO6,863,6313,99
Papilon Savunma15,090,53-33,70
Park Elek.Madencilik4,671,52-13,04
Parsan28,06-0,0715,47
Pegasus71,405,00-4,29
Peker GMYO1,000,00-55,79
Penguen Gıda3,091,98-38,81
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,880,06

Pera GMYO1,364,62-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,920,1725,05
Petkim5,582,9512,05
Petrokent Turizm2.198,50-3,15142,55
Pınar Et ve Un17,000,24-22,32
Pınar Su7,141,56-3,90
Pınar Süt17,240,47-23,55
Plastikkart17,706,3122,49
Polisan Holding2,732,25-28,99
Politeknik Metal351,60-0,26-13,34
Prizma Press Matbaacılık4,251,43-22,45
QNB Finans Fin. Kir.84,10-0,88-32,88
QNB Finansbank40,00-0,10-43,14
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,180,24

Ral Yatırım Holding3,893,18-12,39
Ray Sigorta9,86-1,30-36,18
Reysaş GMYO4,72-1,67-13,39
Reysaş Lojistik4,10-2,15-20,76
Rhea Girişim1,920,52-48,39
Rodrigo Tekstil15,32-2,4211,74
Royal Halı3,231,25-6,10
RTA Laboratuvarları22,880,62-24,44
Sabancı Holding9,292,54-15,74
Safkar Ege Soğutmacılık7,50-0,79-31,07
Sanel Mühendislik4,930,6144,15
Sanifoam Sünger22,166,7462,94
Sanko Pazarlama9,652,224,12
Saray Matbaacılık4,543,18-48,23
Sarkuysan12,332,6641,77
Sasa Polyester29,54-0,4797,14
Say Yenilenebilir Enerji23,58-0,59177,09
Sekuro Plastik21,380,5653,15
Selçuk Ecza Deposu8,451,81-37,09
Selçuk Gıda4,19-3,01-15,86
Selva Gıda Sanayi7,11-3,92

Senkron Güvenlik27,201,123,58
Serve Film Prodüksiyon16,00-6,980,00
Servet GMYO72,85-1,89-7,08
Seyitler Kimya15,90-3,2818,10
Silverline Endüstri5,53-4,49-35,70
Sinpaş GMYO4,31-1,153,11
Smartiks Yazılım5,84-1,52-34,09
Sodaş Sodyum Sanayii23,049,92-12,51
Söktaş3,86-0,26-24,17
Sönmez Filament38,380,37-45,33
Sönmez Pamuklu13,00-2,40-45,83
Sumaş Suni Tahta57,05-1,6411,32
Şeker Fin. Kir.5,370,56-16,09
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam7,490,404,62
Şok Marketler Ticaret11,49-1,54-7,93
T. Halk Bankası4,57-0,65-17,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,263,90-34,77
T.S.K.B.1,230,82-29,57
T.Tuborg16,70-0,60-7,58
Taç Tarım Ürünleri26,50-1,78151,66
Tat Gıda8,763,30-24,23
TAV Havalimanları22,822,797,14
Taze Kuru Gıda228,80-3,175,78
Tek-Art Turizm1,452,11-28,22
Tekfen Holding14,170,35-13,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,89-2,82-20,44
Temapol Polimer Plastik14,60-1,3526,96
TGS Dış Ticaret11,871,02-6,61
Tofaş Oto. Fab.31,841,993,00
Torunlar GMYO3,34-2,91-14,36
Trabzon Liman29,38-0,07-8,53
Trabzonspor Sportif3,225,2331,97
Trend GMYO6,870,59-45,35
TSKB GMYO2,581,57-55,13
Tuğçelik12,72-1,0957,43
Tukaş6,620,00-31,68
Turcas Petrol3,44-1,71-29,07
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,853,03

Turkcell15,250,39-2,83
Tümosan Motor ve Traktör18,109,9628,64
Tüpraş92,350,33-14,49
Türk Hava Yolları12,551,95-2,79
Türk İlaç Serum28,38-0,77

Türk Prysmian Kablo12,154,920,73
Türk Telekom6,290,48-22,27
Türk Traktör166,600,60-2,21
Türker Proje Gayrimenkul115,80-1,362,57
Türkiye Sigorta4,570,22-26,03
Ufuk Yatırım14,302,886,72
Ulaşlar Turizm Yat.3,73-2,10-12,03
Ulusoy Elektrik55,150,277,40
Ulusoy Un Sanayi4,940,61-2,92
Umpaş Holding1,282,40-50,96
Uşak Seramik1,740,58-25,64
Utopya Turizm19,88-0,15-48,76
Uzertaş Boya36,10-1,15-36,22
Ülker Bisküvi20,02-0,30-10,30
Ünlü Yatırım Holding4,870,00

Vakıf Fin. Kir.9,16-2,14168,78
Vakıf GMYO1,440,70-39,97
Vakıf Yat. Ort.6,89-3,50-6,39
Vakıflar Bankası3,42-0,29-27,39
Vakko Tekstil10,961,0174,90
Vanet Gıda5,519,98-28,72
VBT Yazılım17,812,77

Verusa Holding45,240,090,31
Verusaturk Girisim20,60-1,2557,49
Vestel31,88-0,3151,38
Vestel Beyaz Eşya47,00-0,4221,94
Viking Kağıt5,302,32-41,11
Yapı ve Kredi Bank.2,270,44-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,90-2,09-11,86
Yataş12,840,78-11,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş5,359,8621,59
Yeni Gimat GMYO13,730,2218,44
Yeşil GMYO0,990,00-28,26
Yeşil Yapı1,100,00-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,27-4,62-46,92
Yibitaş İnşaat Malzeme10.790,00-3,19-30,83
Yonga Mobilya21,080,19-29,24
Yükselen Çelik5,040,00-3,67
Yünsa10,71-0,65-22,90
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,820,00-34,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Gülşen Müge Anlı Fatma Girik Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 18:52:10. #1.16#

title