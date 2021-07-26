Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.000,00
|-3,03
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,07
|-0,78
|-25,36
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|-4,76
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,81
|-0,35
|-27,20
|İş Girişim
|9,55
|1,60
|-49,60
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,24
|2,24
|-20,23
|İş Yat. Ort.
|2,83
|2,54
|-15,85
|İşbir Holding
|5.209,80
|-3,61
|90,31
|Işık Plastik
|35,22
|-1,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-1,15
|-24,56
|İttifak Holding
|1,47
|2,08
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,25
|-2,41
|1,39
|İzmir Demir Çelik
|2,49
|3,75
|-24,76
|İzmir Fırça
|5,29
|2,12
|-4,86
|Jantsa Jant Sanayi
|72,20
|-1,77
|74,19
|Kafein Yazılım
|28,22
|1,51
|32,24
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,92
|-0,33
|Kaplamin
|19,14
|-0,57
|-43,37
|Kardemir (A)
|6,56
|0,31
|10,25
|Kardemir (B)
|6,57
|1,86
|24,67
|Kardemir (D)
|7,41
|2,07
|28,20
|Karel Elektronik
|32,60
|-1,21
|41,37
|Karsan Otomotiv
|3,72
|-1,33
|14,46
|Karsu Tekstil
|7,66
|-1,67
|-10,41
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|9,83
|1,55
|Kartonsan
|50,05
|-1,28
|-47,13
|Katmerciler Ekipman
|2,86
|5,93
|-7,14
|Kent Gıda
|220,80
|-2,95
|-37,91
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|-0,90
|-33,43
|Kervan Gıda
|16,57
|-0,90
|26,48
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|-1,67
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,67
|1,83
|-33,47
|Klimasan Klima
|20,66
|3,20
|21,74
|Koç Holding
|19,67
|-0,30
|-3,83
|Konfrut Gıda
|16,03
|-1,35
|-5,15
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,85
|-3,16
|165,41
|Konya Çimento
|890,90
|-7,46
|-21,16
|Koray GMYO
|7,83
|3,71
|75,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|5,47
|36,33
|Koza Altın
|103,80
|-1,52
|7,34
|Koza Madencilik
|13,20
|-1,35
|-14,78
|Körfez GMYO
|5,03
|0,00
|-13,28
|Kristal Kola
|1,85
|0,00
|-52,81
|Kron Telekomünikasyon
|54,60
|-0,18
|48,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|234,70
|-7,96
|49,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|9,77
|2,61
|Kütahya Porselen
|52,25
|-3,86
|3,57
|Kütahya Şeker
|15,06
|-3,71
|Lider Faktoring
|2,90
|1,75
|-14,96
|Link Bilgisayar
|31,78
|0,57
|0,58
|Logo Yazılım
|37,50
|-1,06
|20,42
|Lokman Hekim Sağlık
|9,70
|3,85
|35,32
|Lüks Kadife
|45,80
|-1,59
|58,96
|Makina Takım
|2,72
|0,37
|-20,23
|Marka Yatırım Holding
|4,16
|-4,59
|-35,30
|Marmaris Altınyunus
|173,30
|-2,20
|55,99
|Marshall
|241,50
|-1,43
|-21,26
|Martı GMYO
|1,09
|-0,91
|-57,31
|Martı Otel
|1,83
|-2,66
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,68
|-3,64
|Mavi Giyim
|55,65
|1,83
|6,61
|Mazhar Zorlu Holding
|40,28
|-0,30
|27,95
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|36,28
|3,30
|Mega Polietilen
|8,39
|4,22
|9,53
|Menderes Tekstil
|2,12
|1,44
|-31,39
|Mercan Kimya
|10,37
|-1,80
|Merit Turizm
|17,55
|-10,00
|69,41
|Merko Gıda
|4,94
|-1,79
|-42,82
|Metemtur Yatırım
|6,58
|9,85
|-18,62
|Metro Holding
|1,56
|-1,27
|-25,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,21
|-2,64
|-23,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|-1,14
|-25,75
|Migros Ticaret
|33,60
|-0,36
|-21,50
|Milpa
|3,77
|-0,79
|-18,04
|Mistral GMYO
|3,93
|-3,20
|-16,56
|MLP Sağlık
|22,92
|0,79
|15,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-0,83
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,64
|-0,78
|-35,53
|Mondi Tire Kutsan
|7,52
|-2,34
|-1,05
|Naturel Enerji
|35,86
|-1,21
|0,99
|Naturelgaz
|7,77
|-2,14
|Net Holding
|3,91
|-2,01
|13,99
|Netaş Telekom.
|19,40
|1,36
|-30,91
|Niğbaş Niğde Beton
|11,34
|-2,16
|-78,19
|Nuh Çimento
|37,70
|0,43
|-21,50
|Nurol GMYO
|13,15
|1,62
|80,38
|Odaş Elektrik
|1,85
|0,00
|-52,56
|Orge Enerji Elektrik
|5,64
|0,53
|22,28
|Orma Orman Mahsulleri
|27,60
|0,00
|87,50
|Osmanlı Menkul
|23,40
|2,54
|-24,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,17
|-0,91
|-21,20
|Otokar
|278,00
|2,89
|-8,64
|Oyak Çimento
|6,38
|-0,93
|-27,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,86
|-1,86
|-0,61
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,94
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|0,25
|-15,50
|Özak GMYO
|4,00
|0,76
|-21,57
|Özbal Çelik Boru
|13,30
|0,23
|103,05
|Özderici GMYO
|1,51
|9,42
|-31,98
|Özerden Plastik
|8,42
|-4,86
|-6,44
|Pamukova Elektrik
|33,50
|-4,07
|57,13
|Panora GMYO
|6,62
|0,76
|10,00
|Papilon Savunma
|15,01
|1,83
|-34,05
|Park Elek.Madencilik
|4,60
|-1,50
|-14,34
|Parsan
|28,08
|0,86
|15,56
|Pegasus
|68,00
|-3,61
|-8,85
|Peker GMYO
|1,00
|-1,96
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,03
|-1,62
|-40,00
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,86
|0,23
|Pera GMYO
|1,30
|3,17
|-25,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,88
|-1,63
|24,83
|Petkim
|5,42
|2,26
|8,84
|Petrokent Turizm
|2.270,00
|-1,30
|150,44
|Pınar Et ve Un
|16,96
|0,65
|-22,50
|Pınar Su
|7,03
|-0,14
|-5,38
|Pınar Süt
|17,16
|1,54
|-23,90
|Plastikkart
|16,65
|-4,31
|15,22
|Polisan Holding
|2,67
|0,75
|-30,55
|Politeknik Metal
|352,50
|-0,70
|-13,12
|Prizma Press Matbaacılık
|4,19
|-0,95
|-23,54
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,85
|-1,34
|-32,28
|QNB Finansbank
|40,04
|-1,14
|-43,08
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,12
|0,48
|Ral Yatırım Holding
|3,77
|1,89
|-15,09
|Ray Sigorta
|9,99
|-1,48
|-35,34
|Reysaş GMYO
|4,80
|0,42
|-11,93
|Reysaş Lojistik
|4,19
|2,20
|-19,02
|Rhea Girişim
|1,91
|2,69
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|15,70
|-1,13
|14,51
|Royal Halı
|3,19
|-3,33
|-7,27
|RTA Laboratuvarları
|22,74
|9,96
|-24,90
|Sabancı Holding
|9,06
|0,89
|-17,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,56
|-0,53
|-30,51
|Sanel Mühendislik
|4,90
|-1,21
|43,27
|Sanifoam Sünger
|20,76
|-3,89
|52,65
|Sanko Pazarlama
|9,44
|1,18
|1,86
|Saray Matbaacılık
|4,40
|-2,22
|-49,83
|Sarkuysan
|12,01
|0,76
|38,09
|Sasa Polyester
|29,68
|-0,74
|98,07
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,72
|-1,90
|178,73
|Sekuro Plastik
|21,26
|1,24
|52,29
|Selçuk Ecza Deposu
|8,30
|1,10
|-38,21
|Selçuk Gıda
|4,32
|-2,70
|-13,25
|Selva Gıda Sanayi
|7,40
|-9,54
|Senkron Güvenlik
|26,90
|1,43
|2,44
|Serve Film Prodüksiyon
|17,20
|1,84
|7,50
|Servet GMYO
|74,25
|0,34
|-5,29
|Seyitler Kimya
|16,44
|-3,29
|22,11
|Silverline Endüstri
|5,79
|-3,66
|-32,67
|Sinpaş GMYO
|4,36
|-2,24
|4,31
|Smartiks Yazılım
|5,93
|1,19
|-33,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,96
|-4,29
|-20,41
|Söktaş
|3,87
|-2,03
|-23,97
|Sönmez Filament
|38,24
|0,63
|-45,53
|Sönmez Pamuklu
|13,32
|-3,48
|-44,50
|Sumaş Suni Tahta
|58,00
|-1,86
|13,17
|Şeker Fin. Kir.
|5,34
|-2,02
|-16,56
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|7,46
|0,13
|4,20
|Şok Marketler Ticaret
|11,67
|0,17
|-6,49
|T. Halk Bankası
|4,60
|-2,34
|-17,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,50
|0,36
|-37,22
|T.S.K.B.
|1,22
|-2,40
|-30,15
|T.Tuborg
|16,80
|-0,94
|-7,03
|Taç Tarım Ürünleri
|26,98
|-4,39
|156,22
|Tat Gıda
|8,48
|1,31
|-26,65
|TAV Havalimanları
|22,20
|-5,77
|4,23
|Taze Kuru Gıda
|236,30
|9,96
|9,25
|Tek-Art Turizm
|1,42
|-2,07
|-29,70
|Tekfen Holding
|14,12
|-1,47
|-13,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,09
|3,96
|-18,13
|Temapol Polimer Plastik
|14,80
|0,68
|28,70
|TGS Dış Ticaret
|11,75
|-1,59
|-7,55
|Tofaş Oto. Fab.
|31,22
|2,97
|1,00
|Torunlar GMYO
|3,44
|3,93
|-11,79
|Trabzon Liman
|29,40
|-1,21
|-8,47
|Trabzonspor Sportif
|3,06
|3,03
|25,41
|Trend GMYO
|6,83
|-1,44
|-45,66
|TSKB GMYO
|2,54
|-0,78
|-55,83
|Tuğçelik
|12,86
|4,81
|59,16
|Tukaş
|6,62
|-0,60
|-31,68
|Turcas Petrol
|3,50
|-1,41
|-27,84
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,56
|-2,35
|Turkcell
|15,19
|-0,39
|-3,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,46
|-0,48
|16,99
|Tüpraş
|92,05
|-1,87
|-14,77
|Türk Hava Yolları
|12,31
|-3,30
|-4,65
|Türk İlaç Serum
|28,60
|-8,27
|Türk Prysmian Kablo
|11,58
|-3,66
|-4,00
|Türk Telekom
|6,26
|-0,79
|-22,64
|Türk Traktör
|165,60
|0,42
|-2,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|117,40
|-3,22
|3,99
|Türkiye Sigorta
|4,56
|-1,51
|-26,19
|Ufuk Yatırım
|13,90
|0,72
|3,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,81
|-2,56
|-10,14
|Ulusoy Elektrik
|55,00
|-0,45
|7,11
|Ulusoy Un Sanayi
|4,91
|-1,60
|-3,51
|Umpaş Holding
|1,25
|-3,10
|-52,11
|Uşak Seramik
|1,73
|-0,57
|-26,07
|Utopya Turizm
|19,91
|-0,45
|-48,69
|Uzertaş Boya
|36,52
|-3,59
|-35,48
|Ülker Bisküvi
|20,08
|0,30
|-10,03
|Ünlü Yatırım Holding
|4,87
|0,62
|Vakıf Fin. Kir.
|9,36
|2,07
|174,65
|Vakıf GMYO
|1,43
|-2,05
|-40,39
|Vakıf Yat. Ort.
|7,14
|0,85
|-2,99
|Vakıflar Bankası
|3,43
|-1,15
|-27,18
|Vakko Tekstil
|10,85
|-2,78
|73,15
|Vanet Gıda
|5,01
|-1,57
|-35,19
|VBT Yazılım
|17,33
|-0,69
|Verusa Holding
|45,20
|1,80
|0,22
|Verusaturk Girisim
|20,86
|-1,79
|59,48
|Vestel
|31,98
|-0,37
|51,85
|Vestel Beyaz Eşya
|47,20
|1,77
|22,46
|Viking Kağıt
|5,18
|-1,15
|-42,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|-0,44
|-24,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,58
|0,56
|-9,98
|Yataş
|12,74
|1,27
|-11,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,87
|9,93
|10,68
|Yeni Gimat GMYO
|13,70
|-2,42
|18,18
|Yeşil GMYO
|0,99
|-1,98
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,10
|-1,79
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,38
|-4,42
|-44,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.145,00
|0,00
|-28,56
|Yonga Mobilya
|21,04
|-3,93
|-29,37
|Yükselen Çelik
|5,04
|2,65
|-3,67
|Yünsa
|10,78
|-0,92
|-22,40
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,82
|-1,62
|-34,30
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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