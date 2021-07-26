Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.000,00-3,03-20,99
İş Bankası (C)5,07-0,78-25,36
İş Bankası (Kur.)400.000,00-4,765,26
İş Fin.Kir.2,81-0,35-27,20
İş Girişim9,551,60-49,60
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.13,242,24-20,23
İş Yat. Ort.2,832,54-15,85
İşbir Holding5.209,80-3,6190,31
Işık Plastik35,22-1,62

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-1,15-24,56
İttifak Holding1,472,08-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,25-2,411,39
İzmir Demir Çelik2,493,75-24,76
İzmir Fırça5,292,12-4,86
Jantsa Jant Sanayi72,20-1,7774,19
Kafein Yazılım28,221,5132,24
Kalekim Kimyevi Maddeler11,92-0,33

Kaplamin19,14-0,57-43,37
Kardemir (A)6,560,3110,25
Kardemir (B)6,571,8624,67
Kardemir (D)7,412,0728,20
Karel Elektronik32,60-1,2141,37
Karsan Otomotiv3,72-1,3314,46
Karsu Tekstil7,66-1,67-10,41
Kartal Yenilenebilir Enerji9,831,55

Kartonsan50,05-1,28-47,13
Katmerciler Ekipman2,865,93-7,14
Kent Gıda220,80-2,95-37,91
Kerevitaş Gıda4,38-0,90-33,43
Kervan Gıda16,57-0,9026,48
Kervansaray Yat. Holding0,59-1,67-53,17
Kiler GMYO1,671,83-33,47
Klimasan Klima20,663,2021,74
Koç Holding19,67-0,30-3,83
Konfrut Gıda16,03-1,35-5,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,85-3,16165,41
Konya Çimento890,90-7,46-21,16
Koray GMYO7,833,7175,96
Kordsa Teknik Tekstil21,205,4736,33
Koza Altın103,80-1,527,34
Koza Madencilik13,20-1,35-14,78
Körfez GMYO5,030,00-13,28
Kristal Kola1,850,00-52,81
Kron Telekomünikasyon54,60-0,1848,21
Kuştur Kuşadası Turizm234,70-7,9649,21
Kuyumcukent Gayrimenkul2,369,772,61
Kütahya Porselen52,25-3,863,57
Kütahya Şeker15,06-3,71

Lider Faktoring2,901,75-14,96
Link Bilgisayar31,780,570,58
Logo Yazılım37,50-1,0620,42
Lokman Hekim Sağlık9,703,8535,32
Lüks Kadife45,80-1,5958,96
Makina Takım2,720,37-20,23
Marka Yatırım Holding4,16-4,59-35,30
Marmaris Altınyunus173,30-2,2055,99
Marshall241,50-1,43-21,26
Martı GMYO1,09-0,91-57,31
Martı Otel1,83-2,66-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım30,68-3,64

Mavi Giyim55,651,836,61
Mazhar Zorlu Holding40,28-0,3027,95
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi36,283,30

Mega Polietilen8,394,229,53
Menderes Tekstil2,121,44-31,39
Mercan Kimya10,37-1,80

Merit Turizm17,55-10,0069,41
Merko Gıda4,94-1,79-42,82
Metemtur Yatırım6,589,85-18,62
Metro Holding1,56-1,27-25,00
Metro Petrol ve Tesisleri2,21-2,64-23,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-1,14-25,75
Migros Ticaret33,60-0,36-21,50
Milpa3,77-0,79-18,04
Mistral GMYO3,93-3,20-16,56
MLP Sağlık22,920,7915,35
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-0,8330,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,64-0,78-35,53
Mondi Tire Kutsan7,52-2,34-1,05
Naturel Enerji35,86-1,210,99
Naturelgaz7,77-2,14

Net Holding3,91-2,0113,99
Netaş Telekom.19,401,36-30,91
Niğbaş Niğde Beton11,34-2,16-78,19
Nuh Çimento37,700,43-21,50
Nurol GMYO13,151,6280,38
Odaş Elektrik1,850,00-52,56
Orge Enerji Elektrik5,640,5322,28
Orma Orman Mahsulleri27,600,0087,50
Osmanlı Menkul23,402,54-24,37
Ostim Endüstriyel Yat2,17-0,91-21,20
Otokar278,002,89-8,64
Oyak Çimento6,38-0,93-27,33
Oyak Yat. Ort.6,86-1,86-0,61
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,940,00

Oylum Sınai Yatırımlar3,980,25-15,50
Özak GMYO4,000,76-21,57
Özbal Çelik Boru13,300,23103,05
Özderici GMYO1,519,42-31,98
Özerden Plastik8,42-4,86-6,44
Pamukova Elektrik33,50-4,0757,13
Panora GMYO6,620,7610,00
Papilon Savunma15,011,83-34,05
Park Elek.Madencilik4,60-1,50-14,34
Parsan28,080,8615,56
Pegasus68,00-3,61-8,85
Peker GMYO1,00-1,96-55,79
Penguen Gıda3,03-1,62-40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,860,23

Pera GMYO1,303,17-25,79
Pergamon Dış Ticaret22,88-1,6324,83
Petkim5,422,268,84
Petrokent Turizm2.270,00-1,30150,44
Pınar Et ve Un16,960,65-22,50
Pınar Su7,03-0,14-5,38
Pınar Süt17,161,54-23,90
Plastikkart16,65-4,3115,22
Polisan Holding2,670,75-30,55
Politeknik Metal352,50-0,70-13,12
Prizma Press Matbaacılık4,19-0,95-23,54
QNB Finans Fin. Kir.84,85-1,34-32,28
QNB Finansbank40,04-1,14-43,08
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,120,48

Ral Yatırım Holding3,771,89-15,09
Ray Sigorta9,99-1,48-35,34
Reysaş GMYO4,800,42-11,93
Reysaş Lojistik4,192,20-19,02
Rhea Girişim1,912,69-48,66
Rodrigo Tekstil15,70-1,1314,51
Royal Halı3,19-3,33-7,27
RTA Laboratuvarları22,749,96-24,90
Sabancı Holding9,060,89-17,83
Safkar Ege Soğutmacılık7,56-0,53-30,51
Sanel Mühendislik4,90-1,2143,27
Sanifoam Sünger20,76-3,8952,65
Sanko Pazarlama9,441,181,86
Saray Matbaacılık4,40-2,22-49,83
Sarkuysan12,010,7638,09
Sasa Polyester29,68-0,7498,07
Say Yenilenebilir Enerji23,72-1,90178,73
Sekuro Plastik21,261,2452,29
Selçuk Ecza Deposu8,301,10-38,21
Selçuk Gıda4,32-2,70-13,25
Selva Gıda Sanayi7,40-9,54

Senkron Güvenlik26,901,432,44
Serve Film Prodüksiyon17,201,847,50
Servet GMYO74,250,34-5,29
Seyitler Kimya16,44-3,2922,11
Silverline Endüstri5,79-3,66-32,67
Sinpaş GMYO4,36-2,244,31
Smartiks Yazılım5,931,19-33,07
Sodaş Sodyum Sanayii20,96-4,29-20,41
Söktaş3,87-2,03-23,97
Sönmez Filament38,240,63-45,53
Sönmez Pamuklu13,32-3,48-44,50
Sumaş Suni Tahta58,00-1,8613,17
Şeker Fin. Kir.5,34-2,02-16,56
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam7,460,134,20
Şok Marketler Ticaret11,670,17-6,49
T. Halk Bankası4,60-2,34-17,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,500,36-37,22
T.S.K.B.1,22-2,40-30,15
T.Tuborg16,80-0,94-7,03
Taç Tarım Ürünleri26,98-4,39156,22
Tat Gıda8,481,31-26,65
TAV Havalimanları22,20-5,774,23
Taze Kuru Gıda236,309,969,25
Tek-Art Turizm1,42-2,07-29,70
Tekfen Holding14,12-1,47-13,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,093,96-18,13
Temapol Polimer Plastik14,800,6828,70
TGS Dış Ticaret11,75-1,59-7,55
Tofaş Oto. Fab.31,222,971,00
Torunlar GMYO3,443,93-11,79
Trabzon Liman29,40-1,21-8,47
Trabzonspor Sportif3,063,0325,41
Trend GMYO6,83-1,44-45,66
TSKB GMYO2,54-0,78-55,83
Tuğçelik12,864,8159,16
Tukaş6,62-0,60-31,68
Turcas Petrol3,50-1,41-27,84
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,56-2,35

Turkcell15,19-0,39-3,21
Tümosan Motor ve Traktör16,46-0,4816,99
Tüpraş92,05-1,87-14,77
Türk Hava Yolları12,31-3,30-4,65
Türk İlaç Serum28,60-8,27

Türk Prysmian Kablo11,58-3,66-4,00
Türk Telekom6,26-0,79-22,64
Türk Traktör165,600,42-2,80
Türker Proje Gayrimenkul117,40-3,223,99
Türkiye Sigorta4,56-1,51-26,19
Ufuk Yatırım13,900,723,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,81-2,56-10,14
Ulusoy Elektrik55,00-0,457,11
Ulusoy Un Sanayi4,91-1,60-3,51
Umpaş Holding1,25-3,10-52,11
Uşak Seramik1,73-0,57-26,07
Utopya Turizm19,91-0,45-48,69
Uzertaş Boya36,52-3,59-35,48
Ülker Bisküvi20,080,30-10,03
Ünlü Yatırım Holding4,870,62

Vakıf Fin. Kir.9,362,07174,65
Vakıf GMYO1,43-2,05-40,39
Vakıf Yat. Ort.7,140,85-2,99
Vakıflar Bankası3,43-1,15-27,18
Vakko Tekstil10,85-2,7873,15
Vanet Gıda5,01-1,57-35,19
VBT Yazılım17,33-0,69

Verusa Holding45,201,800,22
Verusaturk Girisim20,86-1,7959,48
Vestel31,98-0,3751,85
Vestel Beyaz Eşya47,201,7722,46
Viking Kağıt5,18-1,15-42,44
Yapı ve Kredi Bank.2,26-0,44-24,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,580,56-9,98
Yataş12,741,27-11,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,879,9310,68
Yeni Gimat GMYO13,70-2,4218,18
Yeşil GMYO0,99-1,98-28,26
Yeşil Yapı1,10-1,79-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,38-4,42-44,34
Yibitaş İnşaat Malzeme11.145,000,00-28,56
Yonga Mobilya21,04-3,93-29,37
Yükselen Çelik5,042,65-3,67
Yünsa10,78-0,92-22,40
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,82-1,62-34,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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