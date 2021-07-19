Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.000,00 -18,52 İş Bankası (C) 5,11 -1,73 -24,77 İş Bankası (Kur.) 419.999,60 10,53 İş Fin.Kir. 2,82 -0,70 -26,94 İş Girişim 9,40 -0,32 -50,40 İş GMYO 1,85 -0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 12,95 -1,22 -21,98 İş Yat. Ort. 2,76 0,36 -17,93 İşbir Holding 5.405,00 0,03 97,44 Işık Plastik 35,80 0,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 0,00 -23,68 İttifak Holding 1,44 1,41 -35,43 İz Hayvancılık Tarım 18,70 1,63 3,89 İzmir Demir Çelik 2,40 3,00 -27,48 İzmir Fırça 5,18 0,58 -6,83 Jantsa Jant Sanayi 73,50 0,20 77,33 Kafein Yazılım 27,80 9,97 30,27 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,96 0,67 Kaplamin 19,25 -0,93 -43,05 Kardemir (A) 6,54 -0,91 9,92 Kardemir (B) 6,45 -0,31 22,39 Kardemir (D) 7,26 -1,63 25,61 Karel Elektronik 33,00 -0,60 43,10 Karsan Otomotiv 3,77 1,07 16,00 Karsu Tekstil 7,79 0,13 -8,89 Kartal Yenilenebilir Enerji 9,68 10,00 Kartonsan 50,70 -1,07 -46,45 Katmerciler Ekipman 2,70 -1,46 -12,34 Kent Gıda 227,50 0,00 -36,02 Kerevitaş Gıda 4,42 0,91 -32,83 Kervan Gıda 16,72 0,00 27,62 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -1,64 -52,38 Kiler GMYO 1,64 -0,61 -34,66 Klimasan Klima 20,02 -0,40 17,97 Koç Holding 19,73 -1,35 -3,53 Konfrut Gıda 16,25 0,06 -3,85 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,90 -0,46 174,07 Konya Çimento 962,70 -1,77 -14,81 Koray GMYO 7,55 5,59 69,66 Kordsa Teknik Tekstil 20,10 0,20 29,26 Koza Altın 105,40 -0,66 9,00 Koza Madencilik 13,38 -0,96 -13,62 Körfez GMYO 5,03 -0,20 -13,28 Kristal Kola 1,85 1,09 -52,81 Kron Telekomünikasyon 54,70 0,92 48,48 Kuştur Kuşadası Turizm 255,00 2,04 62,11 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 1,90 -6,52 Kütahya Porselen 54,35 -0,28 7,73 Kütahya Şeker 15,64 -1,01 Lider Faktoring 2,85 0,71 -16,42 Link Bilgisayar 31,60 1,61 0,01 Logo Yazılım 37,90 0,85 21,71 Lokman Hekim Sağlık 9,34 0,86 30,30 Lüks Kadife 46,54 -0,43 61,53 Makina Takım 2,71 0,37 -20,53 Marka Yatırım Holding 4,36 1,63 -32,19 Marmaris Altınyunus 177,20 -0,17 59,50 Marshall 245,00 -0,61 -20,12 Martı GMYO 1,10 0,00 -56,92 Martı Otel 1,88 0,00 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 31,84 -3,52 Mavi Giyim 54,65 -0,64 4,69 Mazhar Zorlu Holding 40,40 8,14 28,34 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,12 5,34 Mega Polietilen 8,05 -0,74 5,09 Menderes Tekstil 2,09 0,48 -32,36 Mercan Kimya 10,56 4,76 Merit Turizm 19,50 5,41 88,24 Merko Gıda 5,03 2,65 -41,78 Metemtur Yatırım 5,99 9,91 -25,92 Metro Holding 1,58 -0,63 -24,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 0,00 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -1,13 -24,89 Migros Ticaret 33,72 -0,82 -21,21 Milpa 3,80 -0,52 -17,39 Mistral GMYO 4,06 1,00 -13,80 MLP Sağlık 22,74 -0,79 14,44 MMC San. ve Tic. Yat. 6,05 0,50 31,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,70 0,00 -35,02 Mondi Tire Kutsan 7,70 0,65 1,32 Naturel Enerji 36,30 -0,44 2,23 Naturelgaz 7,94 0,13 Net Holding 3,99 -0,75 16,33 Netaş Telekom. 19,14 -0,73 -31,84 Niğbaş Niğde Beton 11,59 2,48 -77,71 Nuh Çimento 37,54 -0,32 -21,84 Nurol GMYO 12,94 6,77 77,50 Odaş Elektrik 1,85 0,54 -52,56 Orge Enerji Elektrik 5,61 -1,92 21,63 Orma Orman Mahsulleri 27,60 -3,16 87,50 Osmanlı Menkul 22,82 0,62 -26,24 Ostim Endüstriyel Yat 2,19 0,46 -20,47 Otokar 270,20 0,41 -11,20 Oyak Çimento 6,44 -0,46 -26,65 Oyak Yat. Ort. 6,99 -0,71 1,27 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,94 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,97 -0,25 -15,71 Özak GMYO 3,97 -0,50 -22,16 Özbal Çelik Boru 13,27 -6,22 102,60 Özderici GMYO 1,38 0,00 -37,84 Özerden Plastik 8,85 1,72 -1,67 Pamukova Elektrik 34,92 0,81 63,79 Panora GMYO 6,57 -0,45 9,17 Papilon Savunma 14,74 2,57 -35,24 Park Elek.Madencilik 4,67 -0,43 -13,04 Parsan 27,84 -0,14 14,57 Pegasus 70,55 -1,47 -5,43 Peker GMYO 1,02 -1,92 -54,91 Penguen Gıda 3,08 1,65 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,78 0,17 Pera GMYO 1,26 0,80 -28,07 Pergamon Dış Ticaret 23,26 -0,60 26,90 Petkim 5,30 -0,75 6,43 Petrokent Turizm 2.300,00 -1,54 153,75 Pınar Et ve Un 16,85 0,36 -23,00 Pınar Su 7,04 -0,14 -5,25 Pınar Süt 16,90 0,06 -25,05 Plastikkart 17,40 2,90 20,42 Polisan Holding 2,65 -0,38 -31,07 Politeknik Metal 355,00 -0,39 -12,50 Prizma Press Matbaacılık 4,23 1,93 -22,81 QNB Finans Fin. Kir. 86,00 0,12 -31,36 QNB Finansbank 40,50 0,25 -42,43 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,00 0,40 Ral Yatırım Holding 3,70 -0,27 -16,67 Ray Sigorta 10,14 -0,39 -34,37 Reysaş GMYO 4,78 1,70 -12,29 Reysaş Lojistik 4,10 0,24 -20,76 Rhea Girişim 1,86 -2,11 -50,00 Rodrigo Tekstil 15,88 -1,61 15,83 Royal Halı 3,30 0,61 -4,07 RTA Laboratuvarları 20,68 2,48 -31,70 Sabancı Holding 8,98 -0,11 -18,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,60 -0,65 -30,15 Sanel Mühendislik 4,96 1,43 45,03 Sanifoam Sünger 21,60 1,50 58,82 Sanko Pazarlama 9,33 -0,32 0,67 Saray Matbaacılık 4,50 8,70 -48,69 Sarkuysan 11,92 -0,67 37,05 Sasa Polyester 29,90 -1,39 99,54 Say Yenilenebilir Enerji 24,18 -0,90 184,14 Sekuro Plastik 21,00 -0,38 50,43 Selçuk Ecza Deposu 8,21 1,61 -38,88 Selçuk Gıda 4,44 -1,33 -10,84 Selva Gıda Sanayi 8,18 9,95 Senkron Güvenlik 26,52 -1,04 0,99 Serve Film Prodüksiyon 16,89 -0,65 5,56 Servet GMYO 74,00 -3,58 -5,61 Seyitler Kimya 17,00 1,31 26,27 Silverline Endüstri 6,01 -1,48 -30,12 Sinpaş GMYO 4,46 0,22 6,70 Smartiks Yazılım 5,86 3,90 -33,86 Sodaş Sodyum Sanayii 21,90 1,30 -16,84 Söktaş 3,95 -0,25 -22,40 Sönmez Filament 38,00 -0,26 -45,87 Sönmez Pamuklu 13,80 2,99 -42,50 Sumaş Suni Tahta 59,10 0,00 15,32 Şeker Fin. Kir. 5,45 0,00 -14,84 Şekerbank 1,05 -0,94 -30,46 Şişe Cam 7,45 -1,19 4,06 Şok Marketler Ticaret 11,65 3,19 -6,65 T. Halk Bankası 4,71 -0,84 -15,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,43 1,25 -37,44 T.S.K.B. 1,25 0,00 -28,43 T.Tuborg 16,96 0,18 -6,14 Taç Tarım Ürünleri 28,22 0,79 168,00 Tat Gıda 8,37 -0,48 -27,60 TAV Havalimanları 23,56 -2,81 10,61 Taze Kuru Gıda 214,90 1,13 -0,65 Tek-Art Turizm 1,45 0,00 -28,22 Tekfen Holding 14,33 -0,28 -12,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,82 1,19 -21,25 Temapol Polimer Plastik 14,70 -2,33 27,83 TGS Dış Ticaret 11,94 0,00 -6,06 Tofaş Oto. Fab. 30,32 -1,56 -1,91 Torunlar GMYO 3,31 0,91 -15,13 Trabzon Liman 29,76 -0,47 -7,35 Trabzonspor Sportif 2,97 3,85 21,72 Trend GMYO 6,93 -0,14 -44,87 TSKB GMYO 2,56 1,59 -55,48 Tuğçelik 12,27 -0,32 51,86 Tukaş 6,66 -0,60 -31,27 Turcas Petrol 3,55 -0,56 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,79 0,93 Turkcell 15,25 -2,37 -2,83 Tümosan Motor ve Traktör 16,54 0,30 17,56 Tüpraş 93,80 -1,00 -13,15 Türk Hava Yolları 12,73 -2,68 -1,39 Türk İlaç Serum 31,18 0,65 Türk Prysmian Kablo 12,02 0,25 -0,35 Türk Telekom 6,31 -0,94 -22,02 Türk Traktör 164,90 -1,20 -3,21 Türker Proje Gayrimenkul 121,30 0,08 7,44 Türkiye Sigorta 4,63 -0,43 -25,06 Ufuk Yatırım 13,80 0,36 2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,91 0,26 -7,78 Ulusoy Elektrik 55,25 0,82 7,59 Ulusoy Un Sanayi 4,99 2,04 -1,94 Umpaş Holding 1,29 2,38 -50,57 Uşak Seramik 1,74 0,00 -25,64 Utopya Turizm 20,00 0,86 -48,45 Uzertaş Boya 37,88 4,70 -33,07 Ülker Bisküvi 20,02 1,01 -10,30 Ünlü Yatırım Holding 4,84 5,91 Vakıf Fin. Kir. 9,17 0,88 169,07 Vakıf GMYO 1,46 0,69 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 7,08 0,85 -3,80 Vakıflar Bankası 3,47 -0,57 -26,33 Vakko Tekstil 11,16 2,29 78,09 Vanet Gıda 5,09 1,60 -34,15 VBT Yazılım 17,45 9,96 Verusa Holding 44,40 -2,50 -1,55 Verusaturk Girisim 21,24 -0,28 62,39 Vestel 32,10 1,97 52,42 Vestel Beyaz Eşya 46,38 1,27 20,33 Viking Kağıt 5,24 0,58 -41,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 -1,30 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,40 -0,49 -10,48 Yataş 12,58 -1,26 -12,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,43 9,93 0,68 Yeni Gimat GMYO 14,04 -0,14 21,12 Yeşil GMYO 1,01 -1,94 -26,81 Yeşil Yapı 1,12 0,00 -39,13 Yeşil Yatırım Holding 2,49 6,41 -41,77 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.145,00 -2,36 -28,56 Yonga Mobilya 21,90 0,00 -26,48 Yükselen Çelik 4,91 -0,20 -6,15 Yünsa 10,88 -0,91 -21,68 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,85 -1,07 -33,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip Müzik yayını saati kısıtlaması ne zaman kalkacak? Bakan Ersoy, topu Kabine'ye attı