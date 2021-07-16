Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.000,00 0,00 -18,52 İş Bankası (C) 5,20 -1,14 -23,45 İş Bankası (Kur.) 419.999,60 10,53 İş Fin.Kir. 2,84 -0,35 -26,42 İş Girişim 9,43 2,28 -50,24 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,11 0,85 -21,01 İş Yat. Ort. 2,75 0,36 -18,23 İşbir Holding 5.403,30 0,08 97,37 Işık Plastik 35,72 2,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 0,00 -23,68 İttifak Holding 1,42 2,16 -36,32 İz Hayvancılık Tarım 18,40 0,77 2,22 İzmir Demir Çelik 2,33 1,30 -29,60 İzmir Fırça 5,15 0,98 -7,37 Jantsa Jant Sanayi 73,35 -1,61 76,97 Kafein Yazılım 25,28 2,02 18,46 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,88 1,28 Kaplamin 19,43 0,52 -42,51 Kardemir (A) 6,60 1,69 10,92 Kardemir (B) 6,47 0,78 22,77 Kardemir (D) 7,38 1,51 27,68 Karel Elektronik 33,20 0,24 43,97 Karsan Otomotiv 3,73 1,36 14,77 Karsu Tekstil 7,78 -7,05 -9,01 Kartal Yenilenebilir Enerji 8,80 Kartonsan 51,25 2,40 -45,87 Katmerciler Ekipman 2,74 -0,36 -11,04 Kent Gıda 227,50 1,56 -36,02 Kerevitaş Gıda 4,38 1,39 -33,43 Kervan Gıda 16,72 1,27 27,62 Kervansaray Yat. Holding 0,61 0,00 -51,59 Kiler GMYO 1,65 0,00 -34,26 Klimasan Klima 20,10 1,21 18,44 Koç Holding 20,00 -0,99 -2,21 Konfrut Gıda 16,24 -0,43 -3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,20 -3,19 175,34 Konya Çimento 980,00 -2,49 -13,27 Koray GMYO 7,15 10,00 60,67 Kordsa Teknik Tekstil 20,06 -0,50 29,00 Koza Altın 106,10 -1,94 9,72 Koza Madencilik 13,51 -1,53 -12,78 Körfez GMYO 5,04 2,02 -13,10 Kristal Kola 1,83 0,55 -53,32 Kron Telekomünikasyon 54,20 -3,64 47,12 Kuştur Kuşadası Turizm 249,90 -1,92 58,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,11 -0,47 -8,26 Kütahya Porselen 54,50 0,55 8,03 Kütahya Şeker 15,80 -0,69 Lider Faktoring 2,83 -0,70 -17,01 Link Bilgisayar 31,10 1,24 -1,57 Logo Yazılım 37,58 2,73 20,68 Lokman Hekim Sağlık 9,26 -0,96 29,18 Lüks Kadife 46,74 0,56 62,22 Makina Takım 2,70 0,00 -20,82 Marka Yatırım Holding 4,29 -0,92 -33,28 Marmaris Altınyunus 177,50 -1,50 59,77 Marshall 246,50 2,32 -19,63 Martı GMYO 1,10 0,92 -56,92 Martı Otel 1,88 -0,53 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 33,00 7,77 Mavi Giyim 55,00 -0,54 5,36 Mazhar Zorlu Holding 37,36 9,95 18,68 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 33,34 6,72 Mega Polietilen 8,11 -0,61 5,87 Menderes Tekstil 2,08 0,97 -32,69 Mercan Kimya 10,08 -0,69 Merit Turizm 18,50 5,11 78,58 Merko Gıda 4,90 -0,20 -43,29 Metemtur Yatırım 5,45 2,83 -32,59 Metro Holding 1,59 0,63 -23,56 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 -0,87 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 0,00 -24,03 Migros Ticaret 34,00 2,16 -20,56 Milpa 3,82 0,00 -16,96 Mistral GMYO 4,02 -0,74 -14,65 MLP Sağlık 22,92 -0,26 15,35 MMC San. ve Tic. Yat. 6,02 -4,44 30,87 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,70 1,85 -35,02 Mondi Tire Kutsan 7,65 0,13 0,66 Naturel Enerji 36,46 0,22 2,68 Naturelgaz 7,93 1,93 Net Holding 4,02 5,51 17,20 Netaş Telekom. 19,28 2,34 -31,34 Niğbaş Niğde Beton 11,31 0,53 -78,25 Nuh Çimento 37,66 -0,11 -21,59 Nurol GMYO 12,12 -0,08 66,26 Odaş Elektrik 1,84 0,55 -52,82 Orge Enerji Elektrik 5,72 -0,35 24,01 Orma Orman Mahsulleri 28,50 -1,86 93,61 Osmanlı Menkul 22,68 -0,53 -26,70 Ostim Endüstriyel Yat 2,18 0,46 -20,84 Otokar 269,10 -1,43 -11,56 Oyak Çimento 6,47 0,15 -26,31 Oyak Yat. Ort. 7,04 -0,42 2,00 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,96 0,65 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 0,00 -15,50 Özak GMYO 3,99 0,25 -21,76 Özbal Çelik Boru 14,15 8,51 116,03 Özderici GMYO 1,38 0,00 -37,84 Özerden Plastik 8,70 -2,25 -3,33 Pamukova Elektrik 34,64 2,49 62,48 Panora GMYO 6,60 -0,15 9,67 Papilon Savunma 14,37 0,14 -36,86 Park Elek.Madencilik 4,69 0,43 -12,66 Parsan 27,88 1,09 14,73 Pegasus 71,60 -1,10 -4,02 Peker GMYO 1,04 0,97 -54,02 Penguen Gıda 3,03 1,68 -40,00 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,72 2,06 Pera GMYO 1,25 0,81 -28,64 Pergamon Dış Ticaret 23,40 -1,68 27,67 Petkim 5,34 0,38 7,23 Petrokent Turizm 2.336,00 0,68 157,72 Pınar Et ve Un 16,79 0,36 -23,28 Pınar Su 7,05 0,28 -5,11 Pınar Süt 16,89 0,42 -25,10 Plastikkart 16,91 -2,25 17,02 Polisan Holding 2,66 0,00 -30,81 Politeknik Metal 356,40 0,14 -12,16 Prizma Press Matbaacılık 4,15 -0,24 -24,27 QNB Finans Fin. Kir. 85,90 -0,17 -31,44 QNB Finansbank 40,40 -0,10 -42,57 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,90 0,24 Ral Yatırım Holding 3,71 -2,11 -16,44 Ray Sigorta 10,18 1,50 -34,11 Reysaş GMYO 4,70 4,21 -13,76 Reysaş Lojistik 4,09 2,76 -20,95 Rhea Girişim 1,90 -1,55 -48,92 Rodrigo Tekstil 16,14 -1,04 17,72 Royal Halı 3,28 1,86 -4,65 RTA Laboratuvarları 20,18 1,00 -33,36 Sabancı Holding 8,99 0,11 -18,46 Safkar Ege Soğutmacılık 7,65 3,24 -29,69 Sanel Mühendislik 4,89 0,62 42,98 Sanifoam Sünger 21,28 4,21 56,47 Sanko Pazarlama 9,36 -0,53 0,99 Saray Matbaacılık 4,14 1,72 -52,79 Sarkuysan 12,00 -0,25 37,97 Sasa Polyester 30,32 -2,70 102,34 Say Yenilenebilir Enerji 24,40 -0,89 186,72 Sekuro Plastik 21,08 -0,57 51,00 Selçuk Ecza Deposu 8,08 0,25 -39,84 Selçuk Gıda 4,50 0,00 -9,64 Selva Gıda Sanayi 7,44 9,90 Senkron Güvenlik 26,80 4,12 2,06 Serve Film Prodüksiyon 17,00 6,25 6,25 Servet GMYO 76,75 1,86 -2,10 Seyitler Kimya 16,78 3,45 24,63 Silverline Endüstri 6,10 -3,17 -29,07 Sinpaş GMYO 4,45 4,95 6,46 Smartiks Yazılım 5,64 1,08 -36,34 Sodaş Sodyum Sanayii 21,62 -1,10 -17,91 Söktaş 3,96 -0,75 -22,20 Sönmez Filament 38,10 0,37 -45,73 Sönmez Pamuklu 13,40 -0,74 -44,17 Sumaş Suni Tahta 59,10 -1,17 15,32 Şeker Fin. Kir. 5,45 2,44 -14,84 Şekerbank 1,06 1,92 -29,80 Şişe Cam 7,54 -0,79 5,31 Şok Marketler Ticaret 11,29 0,36 -9,54 T. Halk Bankası 4,75 -1,04 -14,57 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,19 0,73 -38,22 T.S.K.B. 1,25 2,46 -28,43 T.Tuborg 16,93 0,06 -6,31 Taç Tarım Ürünleri 28,00 -0,71 165,91 Tat Gıda 8,41 0,12 -27,26 TAV Havalimanları 24,24 -1,14 13,80 Taze Kuru Gıda 212,50 2,66 -1,76 Tek-Art Turizm 1,45 0,00 -28,22 Tekfen Holding 14,37 -0,62 -12,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 2,12 -22,17 Temapol Polimer Plastik 15,05 7,89 30,87 TGS Dış Ticaret 11,94 -0,67 -6,06 Tofaş Oto. Fab. 30,80 1,18 -0,36 Torunlar GMYO 3,28 3,80 -15,90 Trabzon Liman 29,90 0,54 -6,91 Trabzonspor Sportif 2,86 0,70 17,21 Trend GMYO 6,94 -0,29 -44,79 TSKB GMYO 2,52 2,86 -56,17 Tuğçelik 12,31 -1,60 52,35 Tukaş 6,70 -0,45 -30,86 Turcas Petrol 3,57 0,85 -26,39 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,70 -2,02 Turkcell 15,62 -0,76 -0,47 Tümosan Motor ve Traktör 16,49 0,43 17,20 Tüpraş 94,75 -0,26 -12,27 Türk Hava Yolları 13,08 0,00 1,32 Türk İlaç Serum 30,98 6,83 Türk Prysmian Kablo 11,99 -2,99 -0,60 Türk Telekom 6,37 -1,09 -21,28 Türk Traktör 166,90 -0,36 -2,04 Türker Proje Gayrimenkul 121,20 0,50 7,35 Türkiye Sigorta 4,65 0,22 -24,73 Ufuk Yatırım 13,75 2,54 2,61 Ulaşlar Turizm Yat. 3,90 -0,51 -8,02 Ulusoy Elektrik 54,80 -1,17 6,72 Ulusoy Un Sanayi 4,89 0,41 -3,90 Umpaş Holding 1,26 0,00 -51,72 Uşak Seramik 1,74 0,00 -25,64 Utopya Turizm 19,83 -3,27 -48,89 Uzertaş Boya 36,18 -0,33 -36,08 Ülker Bisküvi 19,82 -0,05 -11,19 Ünlü Yatırım Holding 4,57 0,44 Vakıf Fin. Kir. 9,09 -1,73 166,73 Vakıf GMYO 1,45 0,00 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 7,02 -0,71 -4,62 Vakıflar Bankası 3,49 -0,57 -25,90 Vakko Tekstil 10,91 -0,09 74,10 Vanet Gıda 5,01 -1,76 -35,19 VBT Yazılım 15,87 9,98 Verusa Holding 45,54 -0,44 0,98 Verusaturk Girisim 21,30 -0,75 62,84 Vestel 31,48 0,58 49,48 Vestel Beyaz Eşya 45,80 -0,30 18,82 Viking Kağıt 5,21 0,00 -42,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,30 -0,86 -23,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,56 -1,87 -10,03 Yataş 12,74 0,00 -11,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,03 -1,23 -8,41 Yeni Gimat GMYO 14,06 1,52 21,29 Yeşil GMYO 1,03 6,19 -25,36 Yeşil Yapı 1,12 5,66 -39,13 Yeşil Yatırım Holding 2,34 9,86 -45,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.414,40 -2,86 -26,83 Yonga Mobilya 21,90 3,30 -26,48 Yükselen Çelik 4,92 0,20 -5,96 Yünsa 10,98 -0,18 -20,96 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,87 3,89 -32,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara