Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.000,00
|0,00
|-18,52
|İş Bankası (C)
|5,20
|-1,14
|-23,45
|İş Bankası (Kur.)
|419.999,60
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,84
|-0,35
|-26,42
|İş Girişim
|9,43
|2,28
|-50,24
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,11
|0,85
|-21,01
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|5.403,30
|0,08
|97,37
|Işık Plastik
|35,72
|2,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|0,00
|-23,68
|İttifak Holding
|1,42
|2,16
|-36,32
|İz Hayvancılık Tarım
|18,40
|0,77
|2,22
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|1,30
|-29,60
|İzmir Fırça
|5,15
|0,98
|-7,37
|Jantsa Jant Sanayi
|73,35
|-1,61
|76,97
|Kafein Yazılım
|25,28
|2,02
|18,46
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,88
|1,28
|Kaplamin
|19,43
|0,52
|-42,51
|Kardemir (A)
|6,60
|1,69
|10,92
|Kardemir (B)
|6,47
|0,78
|22,77
|Kardemir (D)
|7,38
|1,51
|27,68
|Karel Elektronik
|33,20
|0,24
|43,97
|Karsan Otomotiv
|3,73
|1,36
|14,77
|Karsu Tekstil
|7,78
|-7,05
|-9,01
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|8,80
|Kartonsan
|51,25
|2,40
|-45,87
|Katmerciler Ekipman
|2,74
|-0,36
|-11,04
|Kent Gıda
|227,50
|1,56
|-36,02
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|1,39
|-33,43
|Kervan Gıda
|16,72
|1,27
|27,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|0,00
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,65
|0,00
|-34,26
|Klimasan Klima
|20,10
|1,21
|18,44
|Koç Holding
|20,00
|-0,99
|-2,21
|Konfrut Gıda
|16,24
|-0,43
|-3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,20
|-3,19
|175,34
|Konya Çimento
|980,00
|-2,49
|-13,27
|Koray GMYO
|7,15
|10,00
|60,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,06
|-0,50
|29,00
|Koza Altın
|106,10
|-1,94
|9,72
|Koza Madencilik
|13,51
|-1,53
|-12,78
|Körfez GMYO
|5,04
|2,02
|-13,10
|Kristal Kola
|1,83
|0,55
|-53,32
|Kron Telekomünikasyon
|54,20
|-3,64
|47,12
|Kuştur Kuşadası Turizm
|249,90
|-1,92
|58,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,11
|-0,47
|-8,26
|Kütahya Porselen
|54,50
|0,55
|8,03
|Kütahya Şeker
|15,80
|-0,69
|Lider Faktoring
|2,83
|-0,70
|-17,01
|Link Bilgisayar
|31,10
|1,24
|-1,57
|Logo Yazılım
|37,58
|2,73
|20,68
|Lokman Hekim Sağlık
|9,26
|-0,96
|29,18
|Lüks Kadife
|46,74
|0,56
|62,22
|Makina Takım
|2,70
|0,00
|-20,82
|Marka Yatırım Holding
|4,29
|-0,92
|-33,28
|Marmaris Altınyunus
|177,50
|-1,50
|59,77
|Marshall
|246,50
|2,32
|-19,63
|Martı GMYO
|1,10
|0,92
|-56,92
|Martı Otel
|1,88
|-0,53
|-11,74
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,00
|7,77
|Mavi Giyim
|55,00
|-0,54
|5,36
|Mazhar Zorlu Holding
|37,36
|9,95
|18,68
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|33,34
|6,72
|Mega Polietilen
|8,11
|-0,61
|5,87
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,97
|-32,69
|Mercan Kimya
|10,08
|-0,69
|Merit Turizm
|18,50
|5,11
|78,58
|Merko Gıda
|4,90
|-0,20
|-43,29
|Metemtur Yatırım
|5,45
|2,83
|-32,59
|Metro Holding
|1,59
|0,63
|-23,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|-0,87
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|0,00
|-24,03
|Migros Ticaret
|34,00
|2,16
|-20,56
|Milpa
|3,82
|0,00
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,02
|-0,74
|-14,65
|MLP Sağlık
|22,92
|-0,26
|15,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,02
|-4,44
|30,87
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,70
|1,85
|-35,02
|Mondi Tire Kutsan
|7,65
|0,13
|0,66
|Naturel Enerji
|36,46
|0,22
|2,68
|Naturelgaz
|7,93
|1,93
|Net Holding
|4,02
|5,51
|17,20
|Netaş Telekom.
|19,28
|2,34
|-31,34
|Niğbaş Niğde Beton
|11,31
|0,53
|-78,25
|Nuh Çimento
|37,66
|-0,11
|-21,59
|Nurol GMYO
|12,12
|-0,08
|66,26
|Odaş Elektrik
|1,84
|0,55
|-52,82
|Orge Enerji Elektrik
|5,72
|-0,35
|24,01
|Orma Orman Mahsulleri
|28,50
|-1,86
|93,61
|Osmanlı Menkul
|22,68
|-0,53
|-26,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,18
|0,46
|-20,84
|Otokar
|269,10
|-1,43
|-11,56
|Oyak Çimento
|6,47
|0,15
|-26,31
|Oyak Yat. Ort.
|7,04
|-0,42
|2,00
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,96
|0,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|0,00
|-15,50
|Özak GMYO
|3,99
|0,25
|-21,76
|Özbal Çelik Boru
|14,15
|8,51
|116,03
|Özderici GMYO
|1,38
|0,00
|-37,84
|Özerden Plastik
|8,70
|-2,25
|-3,33
|Pamukova Elektrik
|34,64
|2,49
|62,48
|Panora GMYO
|6,60
|-0,15
|9,67
|Papilon Savunma
|14,37
|0,14
|-36,86
|Park Elek.Madencilik
|4,69
|0,43
|-12,66
|Parsan
|27,88
|1,09
|14,73
|Pegasus
|71,60
|-1,10
|-4,02
|Peker GMYO
|1,04
|0,97
|-54,02
|Penguen Gıda
|3,03
|1,68
|-40,00
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,72
|2,06
|Pera GMYO
|1,25
|0,81
|-28,64
|Pergamon Dış Ticaret
|23,40
|-1,68
|27,67
|Petkim
|5,34
|0,38
|7,23
|Petrokent Turizm
|2.336,00
|0,68
|157,72
|Pınar Et ve Un
|16,79
|0,36
|-23,28
|Pınar Su
|7,05
|0,28
|-5,11
|Pınar Süt
|16,89
|0,42
|-25,10
|Plastikkart
|16,91
|-2,25
|17,02
|Polisan Holding
|2,66
|0,00
|-30,81
|Politeknik Metal
|356,40
|0,14
|-12,16
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|-0,24
|-24,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|85,90
|-0,17
|-31,44
|QNB Finansbank
|40,40
|-0,10
|-42,57
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,90
|0,24
|Ral Yatırım Holding
|3,71
|-2,11
|-16,44
|Ray Sigorta
|10,18
|1,50
|-34,11
|Reysaş GMYO
|4,70
|4,21
|-13,76
|Reysaş Lojistik
|4,09
|2,76
|-20,95
|Rhea Girişim
|1,90
|-1,55
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|16,14
|-1,04
|17,72
|Royal Halı
|3,28
|1,86
|-4,65
|RTA Laboratuvarları
|20,18
|1,00
|-33,36
|Sabancı Holding
|8,99
|0,11
|-18,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,65
|3,24
|-29,69
|Sanel Mühendislik
|4,89
|0,62
|42,98
|Sanifoam Sünger
|21,28
|4,21
|56,47
|Sanko Pazarlama
|9,36
|-0,53
|0,99
|Saray Matbaacılık
|4,14
|1,72
|-52,79
|Sarkuysan
|12,00
|-0,25
|37,97
|Sasa Polyester
|30,32
|-2,70
|102,34
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,40
|-0,89
|186,72
|Sekuro Plastik
|21,08
|-0,57
|51,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,08
|0,25
|-39,84
|Selçuk Gıda
|4,50
|0,00
|-9,64
|Selva Gıda Sanayi
|7,44
|9,90
|Senkron Güvenlik
|26,80
|4,12
|2,06
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|6,25
|6,25
|Servet GMYO
|76,75
|1,86
|-2,10
|Seyitler Kimya
|16,78
|3,45
|24,63
|Silverline Endüstri
|6,10
|-3,17
|-29,07
|Sinpaş GMYO
|4,45
|4,95
|6,46
|Smartiks Yazılım
|5,64
|1,08
|-36,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,62
|-1,10
|-17,91
|Söktaş
|3,96
|-0,75
|-22,20
|Sönmez Filament
|38,10
|0,37
|-45,73
|Sönmez Pamuklu
|13,40
|-0,74
|-44,17
|Sumaş Suni Tahta
|59,10
|-1,17
|15,32
|Şeker Fin. Kir.
|5,45
|2,44
|-14,84
|Şekerbank
|1,06
|1,92
|-29,80
|Şişe Cam
|7,54
|-0,79
|5,31
|Şok Marketler Ticaret
|11,29
|0,36
|-9,54
|T. Halk Bankası
|4,75
|-1,04
|-14,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,19
|0,73
|-38,22
|T.S.K.B.
|1,25
|2,46
|-28,43
|T.Tuborg
|16,93
|0,06
|-6,31
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|-0,71
|165,91
|Tat Gıda
|8,41
|0,12
|-27,26
|TAV Havalimanları
|24,24
|-1,14
|13,80
|Taze Kuru Gıda
|212,50
|2,66
|-1,76
|Tek-Art Turizm
|1,45
|0,00
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,37
|-0,62
|-12,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|2,12
|-22,17
|Temapol Polimer Plastik
|15,05
|7,89
|30,87
|TGS Dış Ticaret
|11,94
|-0,67
|-6,06
|Tofaş Oto. Fab.
|30,80
|1,18
|-0,36
|Torunlar GMYO
|3,28
|3,80
|-15,90
|Trabzon Liman
|29,90
|0,54
|-6,91
|Trabzonspor Sportif
|2,86
|0,70
|17,21
|Trend GMYO
|6,94
|-0,29
|-44,79
|TSKB GMYO
|2,52
|2,86
|-56,17
|Tuğçelik
|12,31
|-1,60
|52,35
|Tukaş
|6,70
|-0,45
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,57
|0,85
|-26,39
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,70
|-2,02
|Turkcell
|15,62
|-0,76
|-0,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,49
|0,43
|17,20
|Tüpraş
|94,75
|-0,26
|-12,27
|Türk Hava Yolları
|13,08
|0,00
|1,32
|Türk İlaç Serum
|30,98
|6,83
|Türk Prysmian Kablo
|11,99
|-2,99
|-0,60
|Türk Telekom
|6,37
|-1,09
|-21,28
|Türk Traktör
|166,90
|-0,36
|-2,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|121,20
|0,50
|7,35
|Türkiye Sigorta
|4,65
|0,22
|-24,73
|Ufuk Yatırım
|13,75
|2,54
|2,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,90
|-0,51
|-8,02
|Ulusoy Elektrik
|54,80
|-1,17
|6,72
|Ulusoy Un Sanayi
|4,89
|0,41
|-3,90
|Umpaş Holding
|1,26
|0,00
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,74
|0,00
|-25,64
|Utopya Turizm
|19,83
|-3,27
|-48,89
|Uzertaş Boya
|36,18
|-0,33
|-36,08
|Ülker Bisküvi
|19,82
|-0,05
|-11,19
|Ünlü Yatırım Holding
|4,57
|0,44
|Vakıf Fin. Kir.
|9,09
|-1,73
|166,73
|Vakıf GMYO
|1,45
|0,00
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,02
|-0,71
|-4,62
|Vakıflar Bankası
|3,49
|-0,57
|-25,90
|Vakko Tekstil
|10,91
|-0,09
|74,10
|Vanet Gıda
|5,01
|-1,76
|-35,19
|VBT Yazılım
|15,87
|9,98
|Verusa Holding
|45,54
|-0,44
|0,98
|Verusaturk Girisim
|21,30
|-0,75
|62,84
|Vestel
|31,48
|0,58
|49,48
|Vestel Beyaz Eşya
|45,80
|-0,30
|18,82
|Viking Kağıt
|5,21
|0,00
|-42,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|-0,86
|-23,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,56
|-1,87
|-10,03
|Yataş
|12,74
|0,00
|-11,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,03
|-1,23
|-8,41
|Yeni Gimat GMYO
|14,06
|1,52
|21,29
|Yeşil GMYO
|1,03
|6,19
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,12
|5,66
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,34
|9,86
|-45,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.414,40
|-2,86
|-26,83
|Yonga Mobilya
|21,90
|3,30
|-26,48
|Yükselen Çelik
|4,92
|0,20
|-5,96
|Yünsa
|10,98
|-0,18
|-20,96
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,87
|3,89
|-32,49
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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