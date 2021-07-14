Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.000,00 3,13 -18,52 İş Bankası (C) 5,26 1,15 -22,56 İş Bankası (Kur.) 419.999,60 10,53 İş Fin.Kir. 2,85 1,06 -26,17 İş Girişim 9,22 2,33 -51,35 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,00 0,78 -21,67 İş Yat. Ort. 2,74 0,74 -18,53 İşbir Holding 5.399,00 8,52 97,22 Işık Plastik 35,00 7,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 2,35 -23,68 İttifak Holding 1,39 0,72 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 18,26 -0,05 1,44 İzmir Demir Çelik 2,30 0,44 -30,50 İzmir Fırça 5,10 6,25 -8,27 Jantsa Jant Sanayi 74,55 5,45 79,86 Kafein Yazılım 24,78 1,23 16,12 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,73 0,51 Kaplamin 19,33 1,26 -42,81 Kardemir (A) 6,49 1,41 9,08 Kardemir (B) 6,42 0,63 21,82 Kardemir (D) 7,27 2,54 25,78 Karel Elektronik 33,12 0,61 43,63 Karsan Otomotiv 3,68 1,94 13,23 Karsu Tekstil 8,37 9,99 -2,11 Kartonsan 50,05 2,44 -47,13 Katmerciler Ekipman 2,75 2,61 -10,71 Kent Gıda 224,00 1,82 -37,01 Kerevitaş Gıda 4,32 1,65 -34,35 Kervan Gıda 16,51 -0,42 26,02 Kervansaray Yat. Holding 0,61 0,00 -51,59 Kiler GMYO 1,65 1,23 -34,26 Klimasan Klima 19,86 1,85 17,03 Koç Holding 20,20 2,59 -1,23 Konfrut Gıda 16,31 1,68 -3,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,35 6,48 184,42 Konya Çimento 1.005,00 -0,59 -11,06 Koray GMYO 6,50 7,08 46,07 Kordsa Teknik Tekstil 20,16 4,40 29,65 Koza Altın 108,20 2,08 11,89 Koza Madencilik 13,72 3,16 -11,43 Körfez GMYO 4,94 1,02 -14,83 Kristal Kola 1,82 1,68 -53,57 Kron Telekomünikasyon 56,25 7,14 52,69 Kuştur Kuşadası Turizm 254,80 1,92 61,98 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 0,00 -7,83 Kütahya Porselen 54,20 0,46 7,43 Kütahya Şeker 15,91 1,66 Lider Faktoring 2,85 2,52 -16,42 Link Bilgisayar 30,72 2,20 -2,77 Logo Yazılım 36,58 1,72 17,47 Lokman Hekim Sağlık 9,35 0,86 30,44 Lüks Kadife 46,48 1,80 61,32 Makina Takım 2,70 0,37 -20,82 Marka Yatırım Holding 4,33 -0,92 -32,66 Marmaris Altınyunus 180,20 0,67 62,20 Marshall 240,90 0,38 -21,45 Martı GMYO 1,09 -0,91 -57,31 Martı Otel 1,89 1,07 -11,27 Matriks Bilgi Dağıtım 30,62 1,80 Mavi Giyim 55,30 1,00 5,94 Mazhar Zorlu Holding 33,98 1,01 7,94 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,24 1,76 Mega Polietilen 8,16 -0,49 6,53 Menderes Tekstil 2,06 1,98 -33,33 Mercan Kimya 10,15 4,64 Merit Turizm 17,60 9,73 69,89 Merko Gıda 4,91 3,15 -43,17 Metemtur Yatırım 5,30 1,92 -34,45 Metro Holding 1,58 0,64 -24,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,29 0,00 -20,76 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 0,00 -24,03 Migros Ticaret 33,28 0,06 -22,24 Milpa 3,82 1,06 -16,96 Mistral GMYO 4,05 -0,49 -14,01 MLP Sağlık 22,98 0,52 15,65 MMC San. ve Tic. Yat. 6,30 -1,25 36,96 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,56 1,48 -36,20 Mondi Tire Kutsan 7,64 -2,43 0,53 Naturel Enerji 36,38 2,71 2,46 Naturelgaz 7,78 1,70 Net Holding 3,81 1,33 11,08 Netaş Telekom. 18,84 0,43 -32,91 Niğbaş Niğde Beton 11,25 0,63 -78,37 Nuh Çimento 37,70 2,84 -21,50 Nurol GMYO 12,13 0,83 66,39 Odaş Elektrik 1,83 0,55 -53,08 Orge Enerji Elektrik 5,74 0,53 24,44 Orma Orman Mahsulleri 29,04 3,64 97,28 Osmanlı Menkul 22,80 1,97 -26,31 Ostim Endüstriyel Yat 2,17 0,93 -21,20 Otokar 273,00 3,61 -10,28 Oyak Çimento 6,46 0,47 -26,42 Oyak Yat. Ort. 7,07 1,87 2,43 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,80 1,22 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 2,84 -15,50 Özak GMYO 3,98 -0,75 -21,96 Özbal Çelik Boru 13,04 3,82 99,08 Özderici GMYO 1,38 1,47 -37,84 Özerden Plastik 8,90 2,30 -1,11 Pamukova Elektrik 33,80 -1,92 58,54 Panora GMYO 6,61 4,09 9,83 Papilon Savunma 14,35 1,41 -36,95 Park Elek.Madencilik 4,67 1,30 -13,04 Parsan 27,58 2,07 13,50 Pegasus 72,40 0,77 -2,95 Peker GMYO 1,03 0,98 -54,47 Penguen Gıda 2,98 3,11 -40,99 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,02 0,83 Pera GMYO 1,24 0,81 -29,21 Pergamon Dış Ticaret 23,80 1,97 29,85 Petkim 5,32 1,53 6,83 Petrokent Turizm 2.320,20 0,05 155,98 Pınar Et ve Un 16,73 1,39 -23,55 Pınar Su 7,03 1,01 -5,38 Pınar Süt 16,82 0,90 -25,41 Plastikkart 17,30 7,45 19,72 Polisan Holding 2,66 1,53 -30,81 Politeknik Metal 355,90 -0,28 -12,28 Prizma Press Matbaacılık 4,16 2,97 -24,09 QNB Finans Fin. Kir. 86,05 3,49 -31,32 QNB Finansbank 40,44 0,10 -42,52 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,84 3,33 Ral Yatırım Holding 3,79 1,07 -14,64 Ray Sigorta 10,03 1,01 -35,08 Reysaş GMYO 4,51 1,81 -17,25 Reysaş Lojistik 3,98 1,53 -23,08 Rhea Girişim 1,93 1,58 -48,12 Rodrigo Tekstil 16,31 -0,31 18,96 Royal Halı 3,22 3,21 -6,40 RTA Laboratuvarları 19,98 -1,19 -34,02 Sabancı Holding 8,98 1,13 -18,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,41 4,66 -31,89 Sanel Mühendislik 4,86 1,89 42,11 Sanifoam Sünger 20,42 0,49 50,15 Sanko Pazarlama 9,41 1,51 1,53 Saray Matbaacılık 4,07 -1,45 -53,59 Sarkuysan 12,03 2,21 38,32 Sasa Polyester 31,16 9,95 107,95 Say Yenilenebilir Enerji 24,62 3,88 189,31 Sekuro Plastik 21,20 1,44 51,86 Selçuk Ecza Deposu 8,06 0,75 -39,99 Selçuk Gıda 4,50 2,97 -9,64 Selva Gıda Sanayi 6,77 9,19 Senkron Güvenlik 25,74 -1,00 -1,98 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,06 0,00 Servet GMYO 75,35 0,20 -3,89 Seyitler Kimya 16,22 0,93 20,47 Silverline Endüstri 6,30 -4,40 -26,74 Sinpaş GMYO 4,24 2,42 1,44 Smartiks Yazılım 5,58 1,64 -37,02 Sodaş Sodyum Sanayii 21,86 -0,55 -17,00 Söktaş 3,99 3,91 -21,61 Sönmez Filament 37,96 0,69 -45,93 Sönmez Pamuklu 13,50 1,50 -43,75 Sumaş Suni Tahta 59,80 1,70 16,68 Şeker Fin. Kir. 5,32 0,38 -16,88 Şekerbank 1,04 1,96 -31,13 Şişe Cam 7,60 0,66 6,15 Şok Marketler Ticaret 11,25 0,90 -9,86 T. Halk Bankası 4,80 0,63 -13,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,05 -0,37 -38,67 T.S.K.B. 1,22 0,83 -30,15 T.Tuborg 16,92 1,68 -6,36 Taç Tarım Ürünleri 28,20 -1,95 167,81 Tat Gıda 8,40 0,60 -27,34 TAV Havalimanları 24,52 0,25 15,12 Taze Kuru Gıda 207,00 -3,72 -4,30 Tek-Art Turizm 1,45 0,69 -28,22 Tekfen Holding 14,46 1,40 -11,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,60 0,30 -23,79 Temapol Polimer Plastik 13,95 2,05 21,30 TGS Dış Ticaret 12,02 0,84 -5,43 Tofaş Oto. Fab. 30,44 1,13 -1,52 Torunlar GMYO 3,16 0,32 -18,97 Trabzon Liman 29,74 2,06 -7,41 Trabzonspor Sportif 2,84 0,71 16,39 Trend GMYO 6,96 1,16 -44,63 TSKB GMYO 2,45 1,24 -57,39 Tuğçelik 12,51 4,77 54,83 Tukaş 6,73 0,90 -30,55 Turcas Petrol 3,54 5,04 -27,01 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,90 -0,30 Turkcell 15,74 0,19 0,30 Tümosan Motor ve Traktör 16,42 1,42 16,70 Tüpraş 95,00 1,06 -12,04 Türk Hava Yolları 13,08 -0,15 1,32 Türk İlaç Serum 29,00 0,55 Türk Prysmian Kablo 12,36 1,15 2,47 Türk Telekom 6,44 0,78 -20,42 Türk Traktör 167,50 3,27 -1,68 Türker Proje Gayrimenkul 120,60 2,29 6,82 Türkiye Sigorta 4,64 1,09 -24,90 Ufuk Yatırım 13,41 2,92 0,07 Ulaşlar Turizm Yat. 3,92 1,82 -7,55 Ulusoy Elektrik 55,45 0,73 7,98 Ulusoy Un Sanayi 4,87 2,74 -4,29 Umpaş Holding 1,26 1,61 -51,72 Uşak Seramik 1,74 1,16 -25,64 Utopya Turizm 20,50 9,39 -47,16 Uzertaş Boya 36,30 -1,09 -35,87 Ülker Bisküvi 19,83 1,59 -11,15 Ünlü Yatırım Holding 4,55 1,11 Vakıf Fin. Kir. 9,25 5,71 171,42 Vakıf GMYO 1,45 0,69 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 7,07 3,21 -3,94 Vakıflar Bankası 3,51 0,86 -25,48 Vakko Tekstil 10,92 1,30 74,26 Vanet Gıda 5,10 1,80 -34,02 VBT Yazılım 14,43 9,98 Verusa Holding 45,74 2,14 1,42 Verusaturk Girisim 21,46 1,32 64,07 Vestel 31,30 3,16 48,62 Vestel Beyaz Eşya 45,94 0,92 19,19 Viking Kağıt 5,21 5,47 -42,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 2,20 -22,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,18 -2,18 -8,32 Yataş 12,74 1,35 -11,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,08 0,74 -7,27 Yeni Gimat GMYO 13,85 1,69 19,48 Yeşil GMYO 0,97 0,00 -29,71 Yeşil Yapı 1,06 0,95 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,13 2,40 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.750,10 -24,68 Yonga Mobilya 21,20 1,15 -28,83 Yükselen Çelik 4,91 1,03 -6,15 Yünsa 11,00 -0,90 -20,81 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,80 1,12 -35,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının... Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi