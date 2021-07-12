Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.600,10 0,00 -17,04 İş Bankası (C) 5,27 0,00 -22,42 İş Bankası (Kur.) 420.000,00 -8,70 10,53 İş Fin.Kir. 2,87 -1,71 -25,65 İş Girişim 9,08 -1,30 -52,08 İş GMYO 1,85 -1,60 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,24 -3,36 -20,23 İş Yat. Ort. 2,78 -1,42 -17,34 İşbir Holding 5.300,00 -3,64 93,60 Işık Plastik 32,70 -5,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -3,33 -23,68 İttifak Holding 1,39 -4,79 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 17,88 -4,79 -0,67 İzmir Demir Çelik 2,34 -3,31 -29,30 İzmir Fırça 5,05 -4,54 -9,17 Jantsa Jant Sanayi 71,70 -4,53 72,99 Kafein Yazılım 25,06 -5,08 17,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,96 -3,39 Kaplamin 19,80 -1,79 -41,42 Kardemir (A) 6,37 -1,70 7,06 Kardemir (B) 6,38 -1,09 21,06 Kardemir (D) 7,18 -0,55 24,22 Karel Elektronik 34,16 -3,50 48,14 Karsan Otomotiv 3,65 -4,95 12,31 Karsu Tekstil 7,67 -2,04 -10,29 Kartonsan 49,72 -2,80 -47,48 Katmerciler Ekipman 2,78 -4,14 -9,74 Kent Gıda 226,50 -3,86 -36,30 Kerevitaş Gıda 4,25 -4,06 -35,41 Kervan Gıda 16,81 4,28 28,31 Kervansaray Yat. Holding 0,62 -3,13 -50,79 Kiler GMYO 1,65 -2,94 -34,26 Klimasan Klima 19,90 -2,45 17,27 Koç Holding 19,51 -1,96 -4,61 Konfrut Gıda 16,29 -4,96 -3,61 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,35 -4,18 175,97 Konya Çimento 998,60 3,16 -11,63 Koray GMYO 5,52 -7,23 24,04 Kordsa Teknik Tekstil 19,81 -2,32 27,40 Koza Altın 104,80 -3,32 8,38 Koza Madencilik 13,36 -2,12 -13,75 Körfez GMYO 4,96 -2,75 -14,48 Kristal Kola 1,84 -3,16 -53,06 Kron Telekomünikasyon 52,95 -3,99 43,73 Kuştur Kuşadası Turizm 257,80 -0,85 63,89 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,11 -3,21 -8,26 Kütahya Porselen 52,60 1,25 4,26 Kütahya Şeker 16,24 -5,80 Lider Faktoring 2,94 -0,34 -13,78 Link Bilgisayar 30,18 -3,02 -4,48 Logo Yazılım 36,52 -3,13 17,28 Lokman Hekim Sağlık 9,38 1,41 30,86 Lüks Kadife 46,08 -3,36 59,93 Makina Takım 2,77 -4,81 -18,77 Marka Yatırım Holding 4,36 -6,84 -32,19 Marmaris Altınyunus 186,90 0,75 68,23 Marshall 240,00 -1,96 -21,75 Martı GMYO 1,05 -0,94 -58,88 Martı Otel 2,03 9,73 -4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 30,94 -0,32 Mavi Giyim 55,50 -1,77 6,32 Mazhar Zorlu Holding 34,42 -4,55 9,34 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,72 -3,59 Mega Polietilen 8,31 -0,60 8,49 Menderes Tekstil 2,02 -3,81 -34,63 Mercan Kimya 10,01 -1,67 Merit Turizm 14,59 -6,53 40,84 Merko Gıda 4,91 -0,81 -43,17 Metemtur Yatırım 5,14 -0,39 -36,43 Metro Holding 1,61 -1,23 -22,60 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 1,69 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 -1,10 -22,75 Migros Ticaret 32,84 -2,90 -23,27 Milpa 3,83 -3,53 -16,74 Mistral GMYO 4,29 -0,23 -8,92 MLP Sağlık 22,86 0,00 15,05 MMC San. ve Tic. Yat. 6,50 0,93 41,30 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,47 -1,19 -36,96 Mondi Tire Kutsan 7,45 -4,12 -1,97 Naturel Enerji 36,12 -2,38 1,72 Naturelgaz 7,78 -7,71 Net Holding 3,92 -0,51 14,29 Netaş Telekom. 19,19 -3,23 -31,66 Niğbaş Niğde Beton 11,56 -3,26 -77,77 Nuh Çimento 37,96 -4,09 -20,96 Nurol GMYO 12,06 -0,17 65,43 Odaş Elektrik 1,87 -0,53 -52,05 Orge Enerji Elektrik 5,66 -2,75 22,71 Orma Orman Mahsulleri 29,70 2,41 101,77 Osmanlı Menkul 23,12 -0,52 -25,28 Ostim Endüstriyel Yat 2,21 -1,78 -19,75 Otokar 267,90 -3,32 -11,96 Oyak Çimento 6,48 -2,56 -26,20 Oyak Yat. Ort. 7,10 -2,07 2,87 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,56 -0,32 Oylum Sınai Yatırımlar 4,01 -0,99 -14,86 Özak GMYO 3,99 -1,72 -21,76 Özbal Çelik Boru 13,10 -2,60 100,00 Özderici GMYO 1,42 -2,07 -36,04 Özerden Plastik 8,86 -5,74 -1,56 Pamukova Elektrik 35,86 -1,43 68,20 Panora GMYO 6,32 -1,25 5,01 Papilon Savunma 13,95 -3,93 -38,71 Park Elek.Madencilik 4,73 -3,07 -11,92 Parsan 26,74 -4,98 10,04 Pegasus 71,65 -2,32 -3,95 Peker GMYO 1,13 2,73 -50,04 Penguen Gıda 2,93 -4,56 -41,98 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,62 -1,98 Pera GMYO 1,24 -3,13 -29,21 Pergamon Dış Ticaret 22,90 -6,15 24,94 Petkim 5,29 -2,76 6,22 Petrokent Turizm 2.350,00 2,07 159,27 Pınar Et ve Un 16,99 -1,05 -22,36 Pınar Su 6,98 -4,12 -6,06 Pınar Süt 16,97 -1,91 -24,74 Plastikkart 16,35 7,78 13,15 Polisan Holding 2,63 -3,66 -31,59 Politeknik Metal 355,00 -1,80 -12,50 Prizma Press Matbaacılık 4,15 -2,35 -24,27 QNB Finans Fin. Kir. 83,15 -3,31 -33,64 QNB Finansbank 40,80 -1,69 -42,00 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,40 -3,05 Ral Yatırım Holding 3,79 -4,05 -14,64 Ray Sigorta 10,10 -1,94 -34,63 Reysaş GMYO 4,58 0,66 -15,96 Reysaş Lojistik 4,03 -0,74 -22,11 Rhea Girişim 1,85 -3,65 -50,27 Rodrigo Tekstil 15,89 -3,52 15,90 Royal Halı 3,20 -2,14 -6,98 RTA Laboratuvarları 21,20 6,59 -29,99 Sabancı Holding 8,94 -1,65 -18,92 Safkar Ege Soğutmacılık 7,20 -1,37 -33,82 Sanel Mühendislik 4,73 0,21 38,30 Sanifoam Sünger 20,50 -0,87 50,74 Sanko Pazarlama 9,35 -4,10 0,89 Saray Matbaacılık 3,93 -5,30 -55,19 Sarkuysan 11,62 -4,44 33,60 Sasa Polyester 26,46 -4,41 76,58 Say Yenilenebilir Enerji 23,44 -3,54 175,44 Sekuro Plastik 20,52 -4,11 46,99 Selçuk Ecza Deposu 8,00 -2,91 -40,44 Selçuk Gıda 4,50 -4,05 -9,64 Selva Gıda Sanayi 6,45 -2,86 Senkron Güvenlik 26,50 -7,02 0,91 Serve Film Prodüksiyon 16,61 -2,29 3,81 Servet GMYO 78,00 1,30 -0,51 Seyitler Kimya 16,13 0,19 19,81 Silverline Endüstri 6,49 9,81 -24,53 Sinpaş GMYO 3,92 2,89 -6,22 Smartiks Yazılım 5,58 -5,10 -37,02 Sodaş Sodyum Sanayii 21,04 -0,75 -20,11 Söktaş 4,05 -3,34 -20,43 Sönmez Filament 38,94 -1,86 -44,53 Sönmez Pamuklu 13,60 0,82 -43,33 Sumaş Suni Tahta 59,85 -1,24 16,78 Şeker Fin. Kir. 5,51 -5,33 -13,91 Şekerbank 1,03 -1,90 -31,79 Şişe Cam 7,60 -1,55 6,15 Şok Marketler Ticaret 11,16 -1,93 -10,58 T. Halk Bankası 4,84 -2,02 -12,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,90 -0,45 -35,93 T.S.K.B. 1,23 -3,15 -29,57 T.Tuborg 16,70 -1,18 -7,58 Taç Tarım Ürünleri 28,30 -6,29 168,76 Tat Gıda 8,50 2,41 -26,48 TAV Havalimanları 24,86 -1,27 16,71 Taze Kuru Gıda 197,50 -9,36 -8,69 Tek-Art Turizm 1,48 0,00 -26,73 Tekfen Holding 14,49 -3,27 -11,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 0,00 -21,94 Temapol Polimer Plastik 13,86 -3,35 20,52 TGS Dış Ticaret 11,80 -2,48 -7,16 Tofaş Oto. Fab. 30,32 -1,56 -1,91 Torunlar GMYO 3,17 -2,16 -18,72 Trabzon Liman 29,36 -3,74 -8,59 Trabzonspor Sportif 2,73 -2,85 11,89 Trend GMYO 6,99 -1,13 -44,39 TSKB GMYO 2,52 2,44 -56,17 Tuğçelik 12,17 -1,46 50,62 Tukaş 6,70 -2,76 -30,86 Turcas Petrol 3,42 -2,29 -29,48 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,06 -5,09 Turkcell 15,67 -2,18 -0,15 Tümosan Motor ve Traktör 16,72 -1,94 18,83 Tüpraş 94,50 -2,17 -12,50 Türk Hava Yolları 13,24 -2,43 2,56 Türk İlaç Serum 29,40 -1,14 Türk Prysmian Kablo 12,53 0,08 3,88 Türk Telekom 6,41 -2,73 -20,79 Türk Traktör 166,30 -2,46 -2,39 Türker Proje Gayrimenkul 120,40 -4,29 6,64 Türkiye Sigorta 4,67 -2,51 -24,41 Ufuk Yatırım 13,09 -5,14 -2,31 Ulaşlar Turizm Yat. 4,01 -0,99 -5,42 Ulusoy Elektrik 55,40 -1,42 7,89 Ulusoy Un Sanayi 4,77 -1,45 -6,26 Umpaş Holding 1,22 -6,15 -53,26 Uşak Seramik 1,79 -3,76 -23,50 Utopya Turizm 19,60 -2,00 -49,48 Uzertaş Boya 36,00 -4,00 -36,40 Ülker Bisküvi 19,91 -1,53 -10,79 Ünlü Yatırım Holding 4,64 -3,53 Vakıf Fin. Kir. 8,67 -4,73 154,40 Vakıf GMYO 1,46 -0,68 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,81 -3,68 -7,47 Vakıflar Bankası 3,48 -1,14 -26,11 Vakko Tekstil 10,66 -4,39 70,11 Vanet Gıda 5,00 -3,47 -35,32 VBT Yazılım 13,72 Verusa Holding 45,24 -1,74 0,31 Verusaturk Girisim 21,20 -4,07 62,08 Vestel 30,32 -3,25 43,97 Vestel Beyaz Eşya 45,72 -0,13 18,62 Viking Kağıt 4,99 -2,73 -44,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 -0,44 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,84 -7,78 -14,79 Yataş 12,67 -1,17 -12,32 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,87 -2,27 -12,05 Yeni Gimat GMYO 13,83 -0,22 19,31 Yeşil GMYO 0,99 -3,88 -28,26 Yeşil Yapı 1,11 -4,31 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,13 -6,17 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.805,70 -0,75 -24,32 Yonga Mobilya 21,32 -3,09 -28,43 Yükselen Çelik 4,98 -0,60 -4,81 Yünsa 10,95 -1,62 -21,17 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,80 -3,74 -35,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi