Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.700,00
|-0,59
|-16,79
|İş Bankası (C)
|5,30
|0,57
|-21,97
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,94
|-1,01
|-23,83
|İş Girişim
|9,27
|-1,49
|-51,08
|İş GMYO
|1,88
|-2,08
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,70
|-2,77
|-17,46
|İş Yat. Ort.
|2,83
|-0,70
|-15,85
|İşbir Holding
|5.598,80
|1,09
|104,51
|Işık Plastik
|34,10
|4,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|6,98
|-19,30
|İttifak Holding
|1,48
|-2,63
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|19,00
|-0,42
|5,56
|İzmir Demir Çelik
|2,52
|-2,70
|-23,86
|İzmir Fırça
|5,32
|-3,80
|-4,32
|Jantsa Jant Sanayi
|74,15
|-2,43
|78,90
|Kafein Yazılım
|27,14
|-2,16
|27,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,29
|-0,08
|Kaplamin
|20,88
|-1,97
|-38,22
|Kardemir (A)
|6,35
|-3,93
|6,72
|Kardemir (B)
|6,33
|-3,36
|20,11
|Kardemir (D)
|7,08
|-0,98
|22,49
|Karel Elektronik
|34,62
|-0,40
|50,13
|Karsan Otomotiv
|3,77
|-2,58
|16,00
|Karsu Tekstil
|7,96
|-4,21
|-6,90
|Kartonsan
|52,05
|-2,89
|-45,02
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|-9,86
|0,97
|Kent Gıda
|239,60
|0,00
|-32,62
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|-2,40
|-31,91
|Kervan Gıda
|15,97
|2,83
|21,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,72
|-2,82
|-31,47
|Klimasan Klima
|20,56
|-2,84
|21,15
|Koç Holding
|19,75
|0,25
|-3,43
|Konfrut Gıda
|17,15
|-7,60
|1,48
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,55
|-2,81
|185,26
|Konya Çimento
|925,50
|-3,29
|-18,10
|Koray GMYO
|5,98
|3,28
|34,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,32
|-2,78
|30,68
|Koza Altın
|107,50
|-2,54
|11,17
|Koza Madencilik
|13,62
|-0,44
|-12,07
|Körfez GMYO
|5,16
|-0,96
|-11,03
|Kristal Kola
|1,92
|-2,54
|-51,02
|Kron Telekomünikasyon
|57,40
|-1,03
|55,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|251,00
|-5,28
|59,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|-0,45
|-3,91
|Kütahya Porselen
|47,68
|-0,38
|-5,49
|Kütahya Şeker
|18,90
|Lider Faktoring
|2,82
|-2,08
|-17,30
|Link Bilgisayar
|31,72
|0,63
|0,39
|Logo Yazılım
|38,92
|5,70
|24,98
|Lokman Hekim Sağlık
|9,35
|-1,99
|30,44
|Lüks Kadife
|48,30
|1,09
|67,63
|Makina Takım
|2,93
|6,93
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|4,76
|-0,21
|-25,97
|Marmaris Altınyunus
|186,30
|-1,90
|67,69
|Marshall
|246,80
|-1,28
|-19,53
|Martı GMYO
|1,11
|0,00
|-56,53
|Martı Otel
|1,87
|-2,09
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,72
|-2,10
|Mavi Giyim
|57,70
|1,85
|10,54
|Mazhar Zorlu Holding
|36,62
|-2,76
|16,33
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,86
|0,70
|Mega Polietilen
|8,19
|5,00
|6,92
|Menderes Tekstil
|2,15
|2,87
|-30,42
|Mercan Kimya
|9,78
|-0,31
|Merit Turizm
|15,80
|-4,99
|52,52
|Merko Gıda
|5,06
|-2,69
|-41,44
|Metemtur Yatırım
|5,58
|4,69
|-30,99
|Metro Holding
|1,64
|-0,61
|-21,15
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,29
|-0,43
|-20,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|0,00
|-21,46
|Migros Ticaret
|33,46
|-2,68
|-21,82
|Milpa
|3,98
|-2,93
|-13,48
|Mistral GMYO
|4,34
|-1,36
|-7,86
|MLP Sağlık
|22,90
|0,44
|15,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,49
|-0,15
|41,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,54
|0,94
|-36,37
|Mondi Tire Kutsan
|7,49
|5,64
|-1,45
|Naturel Enerji
|36,68
|-1,29
|3,30
|Naturelgaz
|7,67
|-2,17
|Net Holding
|4,03
|-1,71
|17,49
|Netaş Telekom.
|19,97
|-3,43
|-28,88
|Niğbaş Niğde Beton
|12,08
|1,68
|-76,77
|Nuh Çimento
|39,74
|-1,68
|-17,26
|Nurol GMYO
|12,22
|-2,16
|67,63
|Odaş Elektrik
|1,93
|-4,46
|-50,51
|Orge Enerji Elektrik
|5,90
|-2,64
|27,91
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|0,00
|97,01
|Osmanlı Menkul
|23,26
|-3,33
|-24,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-2,60
|-18,29
|Otokar
|277,30
|-0,96
|-8,87
|Oyak Çimento
|6,69
|-0,89
|-23,80
|Oyak Yat. Ort.
|7,33
|-1,35
|6,20
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,58
|0,57
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,04
|-2,18
|-14,23
|Özak GMYO
|3,95
|-1,50
|-22,55
|Özbal Çelik Boru
|13,07
|-4,81
|99,54
|Özderici GMYO
|1,48
|-2,63
|-33,33
|Özerden Plastik
|9,10
|-1,52
|1,11
|Pamukova Elektrik
|35,96
|-2,44
|68,67
|Panora GMYO
|6,24
|-0,48
|3,68
|Papilon Savunma
|14,58
|-2,80
|-35,94
|Park Elek.Madencilik
|4,94
|1,23
|-8,01
|Parsan
|28,50
|-3,00
|17,28
|Pegasus
|73,35
|-3,04
|-1,68
|Peker GMYO
|1,22
|-1,61
|-46,07
|Penguen Gıda
|3,07
|-0,97
|-39,21
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,26
|-0,41
|Pera GMYO
|1,27
|-3,05
|-27,50
|Pergamon Dış Ticaret
|23,98
|-4,31
|30,83
|Petkim
|5,34
|-0,37
|7,23
|Petrokent Turizm
|2.348,30
|-2,48
|159,08
|Pınar Et ve Un
|17,17
|-2,28
|-21,54
|Pınar Su
|7,49
|6,54
|0,81
|Pınar Süt
|17,69
|-0,84
|-21,55
|Plastikkart
|15,07
|-1,25
|4,29
|Polisan Holding
|2,74
|-1,08
|-28,73
|Politeknik Metal
|362,10
|1,20
|-10,75
|Prizma Press Matbaacılık
|4,26
|-0,93
|-22,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,95
|0,06
|-30,61
|QNB Finansbank
|42,14
|-0,71
|-40,10
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,50
|0,08
|Ral Yatırım Holding
|3,94
|-3,19
|-11,26
|Ray Sigorta
|10,07
|-0,79
|-34,82
|Reysaş GMYO
|4,40
|-3,30
|-19,27
|Reysaş Lojistik
|4,06
|-0,49
|-21,53
|Rhea Girişim
|1,93
|-2,03
|-48,12
|Rodrigo Tekstil
|16,76
|-1,41
|22,25
|Royal Halı
|3,25
|-1,22
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|20,04
|0,35
|-33,82
|Sabancı Holding
|9,15
|-0,76
|-17,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,37
|-1,47
|-32,26
|Sanel Mühendislik
|4,67
|-7,52
|36,55
|Sanifoam Sünger
|19,56
|0,15
|43,82
|Sanko Pazarlama
|9,72
|-2,31
|4,88
|Saray Matbaacılık
|4,43
|-4,11
|-49,49
|Sarkuysan
|12,17
|-3,26
|39,93
|Sasa Polyester
|28,18
|-2,49
|88,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,12
|-2,64
|195,18
|Sekuro Plastik
|21,66
|-1,37
|55,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,38
|-2,10
|-37,61
|Selçuk Gıda
|4,70
|-3,89
|-5,62
|Selva Gıda Sanayi
|6,55
|3,64
|Senkron Güvenlik
|28,50
|-0,56
|8,53
|Serve Film Prodüksiyon
|17,70
|0,00
|10,62
|Servet GMYO
|82,35
|-9,95
|5,04
|Seyitler Kimya
|15,70
|0,64
|16,61
|Silverline Endüstri
|5,64
|9,94
|-34,42
|Sinpaş GMYO
|4,23
|-10,00
|1,20
|Smartiks Yazılım
|5,92
|1,72
|-33,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,24
|-5,60
|-19,35
|Söktaş
|4,17
|-2,11
|-18,07
|Sönmez Filament
|40,20
|-0,54
|-42,74
|Sönmez Pamuklu
|13,70
|-2,14
|-42,92
|Sumaş Suni Tahta
|60,00
|-2,44
|17,07
|Şeker Fin. Kir.
|5,72
|-2,05
|-10,63
|Şekerbank
|1,06
|-0,93
|-29,80
|Şişe Cam
|7,68
|-1,92
|7,27
|Şok Marketler Ticaret
|11,41
|-1,21
|-8,58
|T. Halk Bankası
|4,91
|-1,80
|-11,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|-0,50
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,27
|-0,78
|-27,28
|T.Tuborg
|16,85
|-1,46
|-6,75
|Taç Tarım Ürünleri
|30,50
|4,88
|189,65
|Tat Gıda
|8,19
|-1,44
|-29,16
|TAV Havalimanları
|25,32
|-1,48
|18,87
|Taze Kuru Gıda
|234,00
|8,74
|8,18
|Tek-Art Turizm
|1,51
|-2,58
|-25,25
|Tekfen Holding
|14,89
|-0,47
|-9,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|-0,74
|-22,17
|Temapol Polimer Plastik
|14,61
|-2,21
|27,04
|TGS Dış Ticaret
|12,25
|-5,04
|-3,62
|Tofaş Oto. Fab.
|30,88
|-1,91
|-0,10
|Torunlar GMYO
|3,39
|9,00
|-13,08
|Trabzon Liman
|30,70
|-3,22
|-4,42
|Trabzonspor Sportif
|2,85
|0,00
|16,80
|Trend GMYO
|7,06
|-0,42
|-43,83
|TSKB GMYO
|2,67
|0,38
|-53,57
|Tuğçelik
|12,79
|-1,31
|58,29
|Tukaş
|6,86
|-2,42
|-29,21
|Turcas Petrol
|3,51
|-0,85
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,57
|9,98
|Turkcell
|15,93
|-1,55
|1,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,20
|-2,93
|22,25
|Tüpraş
|95,25
|-1,14
|-11,81
|Türk Hava Yolları
|13,66
|-1,37
|5,81
|Türk İlaç Serum
|29,98
|0,07
|Türk Prysmian Kablo
|12,47
|-2,43
|3,38
|Türk Telekom
|6,58
|-0,75
|-18,69
|Türk Traktör
|168,90
|-1,63
|-0,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,50
|-1,24
|12,93
|Türkiye Sigorta
|4,74
|-1,25
|-23,28
|Ufuk Yatırım
|14,10
|-1,47
|5,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|-2,44
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|56,90
|-1,04
|10,81
|Ulusoy Un Sanayi
|4,87
|-2,21
|-4,29
|Umpaş Holding
|1,31
|0,77
|-49,81
|Uşak Seramik
|1,90
|2,15
|-18,80
|Utopya Turizm
|21,10
|1,93
|-45,62
|Uzertaş Boya
|37,50
|-5,64
|-33,75
|Ülker Bisküvi
|20,22
|-0,98
|-9,40
|Ünlü Yatırım Holding
|4,85
|-3,96
|Vakıf Fin. Kir.
|9,50
|6,38
|178,76
|Vakıf GMYO
|1,48
|-1,99
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|7,39
|4,23
|0,41
|Vakıflar Bankası
|3,51
|-1,13
|-25,48
|Vakko Tekstil
|11,30
|-1,57
|80,33
|Vanet Gıda
|5,25
|-1,50
|-32,08
|Verusa Holding
|45,90
|-3,00
|1,77
|Verusaturk Girisim
|21,94
|-4,61
|67,74
|Vestel
|31,50
|-1,81
|49,57
|Vestel Beyaz Eşya
|46,18
|-2,08
|19,81
|Viking Kağıt
|5,13
|-0,97
|-43,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|-1,32
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,58
|-2,87
|-4,45
|Yataş
|13,13
|-3,03
|-9,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,96
|-5,71
|-10,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,78
|-1,01
|18,87
|Yeşil GMYO
|1,05
|-2,78
|-23,91
|Yeşil Yapı
|1,17
|-2,50
|-36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|2,23
|-4,29
|-47,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.999,90
|0,00
|-23,08
|Yonga Mobilya
|21,90
|-3,35
|-26,48
|Yükselen Çelik
|5,03
|-0,40
|-3,86
|Yünsa
|11,17
|-1,24
|-19,59
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,91
|-1,55
|-31,05
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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