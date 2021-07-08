Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.700,00 -0,59 -16,79 İş Bankası (C) 5,30 0,57 -21,97 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,94 -1,01 -23,83 İş Girişim 9,27 -1,49 -51,08 İş GMYO 1,88 -2,08 -25,98 İş Y. Men. Değ. 13,70 -2,77 -17,46 İş Yat. Ort. 2,83 -0,70 -15,85 İşbir Holding 5.598,80 1,09 104,51 Işık Plastik 34,10 4,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 6,98 -19,30 İttifak Holding 1,48 -2,63 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 19,00 -0,42 5,56 İzmir Demir Çelik 2,52 -2,70 -23,86 İzmir Fırça 5,32 -3,80 -4,32 Jantsa Jant Sanayi 74,15 -2,43 78,90 Kafein Yazılım 27,14 -2,16 27,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,29 -0,08 Kaplamin 20,88 -1,97 -38,22 Kardemir (A) 6,35 -3,93 6,72 Kardemir (B) 6,33 -3,36 20,11 Kardemir (D) 7,08 -0,98 22,49 Karel Elektronik 34,62 -0,40 50,13 Karsan Otomotiv 3,77 -2,58 16,00 Karsu Tekstil 7,96 -4,21 -6,90 Kartonsan 52,05 -2,89 -45,02 Katmerciler Ekipman 3,11 -9,86 0,97 Kent Gıda 239,60 0,00 -32,62 Kerevitaş Gıda 4,48 -2,40 -31,91 Kervan Gıda 15,97 2,83 21,90 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 1,72 -2,82 -31,47 Klimasan Klima 20,56 -2,84 21,15 Koç Holding 19,75 0,25 -3,43 Konfrut Gıda 17,15 -7,60 1,48 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,55 -2,81 185,26 Konya Çimento 925,50 -3,29 -18,10 Koray GMYO 5,98 3,28 34,38 Kordsa Teknik Tekstil 20,32 -2,78 30,68 Koza Altın 107,50 -2,54 11,17 Koza Madencilik 13,62 -0,44 -12,07 Körfez GMYO 5,16 -0,96 -11,03 Kristal Kola 1,92 -2,54 -51,02 Kron Telekomünikasyon 57,40 -1,03 55,81 Kuştur Kuşadası Turizm 251,00 -5,28 59,57 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 -0,45 -3,91 Kütahya Porselen 47,68 -0,38 -5,49 Kütahya Şeker 18,90 Lider Faktoring 2,82 -2,08 -17,30 Link Bilgisayar 31,72 0,63 0,39 Logo Yazılım 38,92 5,70 24,98 Lokman Hekim Sağlık 9,35 -1,99 30,44 Lüks Kadife 48,30 1,09 67,63 Makina Takım 2,93 6,93 -14,08 Marka Yatırım Holding 4,76 -0,21 -25,97 Marmaris Altınyunus 186,30 -1,90 67,69 Marshall 246,80 -1,28 -19,53 Martı GMYO 1,11 0,00 -56,53 Martı Otel 1,87 -2,09 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 31,72 -2,10 Mavi Giyim 57,70 1,85 10,54 Mazhar Zorlu Holding 36,62 -2,76 16,33 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,86 0,70 Mega Polietilen 8,19 5,00 6,92 Menderes Tekstil 2,15 2,87 -30,42 Mercan Kimya 9,78 -0,31 Merit Turizm 15,80 -4,99 52,52 Merko Gıda 5,06 -2,69 -41,44 Metemtur Yatırım 5,58 4,69 -30,99 Metro Holding 1,64 -0,61 -21,15 Metro Petrol ve Tesisleri 2,29 -0,43 -20,76 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 0,00 -21,46 Migros Ticaret 33,46 -2,68 -21,82 Milpa 3,98 -2,93 -13,48 Mistral GMYO 4,34 -1,36 -7,86 MLP Sağlık 22,90 0,44 15,25 MMC San. ve Tic. Yat. 6,49 -0,15 41,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,54 0,94 -36,37 Mondi Tire Kutsan 7,49 5,64 -1,45 Naturel Enerji 36,68 -1,29 3,30 Naturelgaz 7,67 -2,17 Net Holding 4,03 -1,71 17,49 Netaş Telekom. 19,97 -3,43 -28,88 Niğbaş Niğde Beton 12,08 1,68 -76,77 Nuh Çimento 39,74 -1,68 -17,26 Nurol GMYO 12,22 -2,16 67,63 Odaş Elektrik 1,93 -4,46 -50,51 Orge Enerji Elektrik 5,90 -2,64 27,91 Orma Orman Mahsulleri 29,00 0,00 97,01 Osmanlı Menkul 23,26 -3,33 -24,82 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -2,60 -18,29 Otokar 277,30 -0,96 -8,87 Oyak Çimento 6,69 -0,89 -23,80 Oyak Yat. Ort. 7,33 -1,35 6,20 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,58 0,57 Oylum Sınai Yatırımlar 4,04 -2,18 -14,23 Özak GMYO 3,95 -1,50 -22,55 Özbal Çelik Boru 13,07 -4,81 99,54 Özderici GMYO 1,48 -2,63 -33,33 Özerden Plastik 9,10 -1,52 1,11 Pamukova Elektrik 35,96 -2,44 68,67 Panora GMYO 6,24 -0,48 3,68 Papilon Savunma 14,58 -2,80 -35,94 Park Elek.Madencilik 4,94 1,23 -8,01 Parsan 28,50 -3,00 17,28 Pegasus 73,35 -3,04 -1,68 Peker GMYO 1,22 -1,61 -46,07 Penguen Gıda 3,07 -0,97 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,26 -0,41 Pera GMYO 1,27 -3,05 -27,50 Pergamon Dış Ticaret 23,98 -4,31 30,83 Petkim 5,34 -0,37 7,23 Petrokent Turizm 2.348,30 -2,48 159,08 Pınar Et ve Un 17,17 -2,28 -21,54 Pınar Su 7,49 6,54 0,81 Pınar Süt 17,69 -0,84 -21,55 Plastikkart 15,07 -1,25 4,29 Polisan Holding 2,74 -1,08 -28,73 Politeknik Metal 362,10 1,20 -10,75 Prizma Press Matbaacılık 4,26 -0,93 -22,26 QNB Finans Fin. Kir. 86,95 0,06 -30,61 QNB Finansbank 42,14 -0,71 -40,10 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,50 0,08 Ral Yatırım Holding 3,94 -3,19 -11,26 Ray Sigorta 10,07 -0,79 -34,82 Reysaş GMYO 4,40 -3,30 -19,27 Reysaş Lojistik 4,06 -0,49 -21,53 Rhea Girişim 1,93 -2,03 -48,12 Rodrigo Tekstil 16,76 -1,41 22,25 Royal Halı 3,25 -1,22 -5,52 RTA Laboratuvarları 20,04 0,35 -33,82 Sabancı Holding 9,15 -0,76 -17,01 Safkar Ege Soğutmacılık 7,37 -1,47 -32,26 Sanel Mühendislik 4,67 -7,52 36,55 Sanifoam Sünger 19,56 0,15 43,82 Sanko Pazarlama 9,72 -2,31 4,88 Saray Matbaacılık 4,43 -4,11 -49,49 Sarkuysan 12,17 -3,26 39,93 Sasa Polyester 28,18 -2,49 88,06 Say Yenilenebilir Enerji 25,12 -2,64 195,18 Sekuro Plastik 21,66 -1,37 55,16 Selçuk Ecza Deposu 8,38 -2,10 -37,61 Selçuk Gıda 4,70 -3,89 -5,62 Selva Gıda Sanayi 6,55 3,64 Senkron Güvenlik 28,50 -0,56 8,53 Serve Film Prodüksiyon 17,70 0,00 10,62 Servet GMYO 82,35 -9,95 5,04 Seyitler Kimya 15,70 0,64 16,61 Silverline Endüstri 5,64 9,94 -34,42 Sinpaş GMYO 4,23 -10,00 1,20 Smartiks Yazılım 5,92 1,72 -33,18 Sodaş Sodyum Sanayii 21,24 -5,60 -19,35 Söktaş 4,17 -2,11 -18,07 Sönmez Filament 40,20 -0,54 -42,74 Sönmez Pamuklu 13,70 -2,14 -42,92 Sumaş Suni Tahta 60,00 -2,44 17,07 Şeker Fin. Kir. 5,72 -2,05 -10,63 Şekerbank 1,06 -0,93 -29,80 Şişe Cam 7,68 -1,92 7,27 Şok Marketler Ticaret 11,41 -1,21 -8,58 T. Halk Bankası 4,91 -1,80 -11,69 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 -0,50 -35,61 T.S.K.B. 1,27 -0,78 -27,28 T.Tuborg 16,85 -1,46 -6,75 Taç Tarım Ürünleri 30,50 4,88 189,65 Tat Gıda 8,19 -1,44 -29,16 TAV Havalimanları 25,32 -1,48 18,87 Taze Kuru Gıda 234,00 8,74 8,18 Tek-Art Turizm 1,51 -2,58 -25,25 Tekfen Holding 14,89 -0,47 -9,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 -0,74 -22,17 Temapol Polimer Plastik 14,61 -2,21 27,04 TGS Dış Ticaret 12,25 -5,04 -3,62 Tofaş Oto. Fab. 30,88 -1,91 -0,10 Torunlar GMYO 3,39 9,00 -13,08 Trabzon Liman 30,70 -3,22 -4,42 Trabzonspor Sportif 2,85 0,00 16,80 Trend GMYO 7,06 -0,42 -43,83 TSKB GMYO 2,67 0,38 -53,57 Tuğçelik 12,79 -1,31 58,29 Tukaş 6,86 -2,42 -29,21 Turcas Petrol 3,51 -0,85 -27,63 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,57 9,98 Turkcell 15,93 -1,55 1,51 Tümosan Motor ve Traktör 17,20 -2,93 22,25 Tüpraş 95,25 -1,14 -11,81 Türk Hava Yolları 13,66 -1,37 5,81 Türk İlaç Serum 29,98 0,07 Türk Prysmian Kablo 12,47 -2,43 3,38 Türk Telekom 6,58 -0,75 -18,69 Türk Traktör 168,90 -1,63 -0,86 Türker Proje Gayrimenkul 127,50 -1,24 12,93 Türkiye Sigorta 4,74 -1,25 -23,28 Ufuk Yatırım 14,10 -1,47 5,22 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 -2,44 -5,66 Ulusoy Elektrik 56,90 -1,04 10,81 Ulusoy Un Sanayi 4,87 -2,21 -4,29 Umpaş Holding 1,31 0,77 -49,81 Uşak Seramik 1,90 2,15 -18,80 Utopya Turizm 21,10 1,93 -45,62 Uzertaş Boya 37,50 -5,64 -33,75 Ülker Bisküvi 20,22 -0,98 -9,40 Ünlü Yatırım Holding 4,85 -3,96 Vakıf Fin. Kir. 9,50 6,38 178,76 Vakıf GMYO 1,48 -1,99 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 7,39 4,23 0,41 Vakıflar Bankası 3,51 -1,13 -25,48 Vakko Tekstil 11,30 -1,57 80,33 Vanet Gıda 5,25 -1,50 -32,08 Verusa Holding 45,90 -3,00 1,77 Verusaturk Girisim 21,94 -4,61 67,74 Vestel 31,50 -1,81 49,57 Vestel Beyaz Eşya 46,18 -2,08 19,81 Viking Kağıt 5,13 -0,97 -43,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -1,32 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,58 -2,87 -4,45 Yataş 13,13 -3,03 -9,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,96 -5,71 -10,00 Yeni Gimat GMYO 13,78 -1,01 18,87 Yeşil GMYO 1,05 -2,78 -23,91 Yeşil Yapı 1,17 -2,50 -36,41 Yeşil Yatırım Holding 2,23 -4,29 -47,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.999,90 0,00 -23,08 Yonga Mobilya 21,90 -3,35 -26,48 Yükselen Çelik 5,03 -0,40 -3,86 Yünsa 11,17 -1,24 -19,59 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,91 -1,55 -31,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi