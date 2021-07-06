Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.122,500,33-15,75
İş Bankası (C)5,22-0,57-23,15
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,97-1,66-23,06
İş Girişim9,470,32-50,03
İş GMYO1,88-0,53-25,98
İş Y. Men. Değ.14,29-2,26-13,90
İş Yat. Ort.2,87-0,35-14,66
İşbir Holding5.394,60-10,0097,06
Işık Plastik32,380,50

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-1,16-25,44
İttifak Holding1,480,68-33,63
İz Hayvancılık Tarım18,80-2,794,44
İzmir Demir Çelik2,59-1,52-21,74
İzmir Fırça5,30-0,19-4,68
Jantsa Jant Sanayi76,35-2,2484,21
Kafein Yazılım27,54-1,8529,05
Kalekim Kimyevi Maddeler12,081,26

Kaplamin19,38-0,36-42,66
Kardemir (A)6,292,285,71
Kardemir (B)6,211,8017,84
Kardemir (D)6,920,0019,72
Karel Elektronik35,06-3,0452,04
Karsan Otomotiv3,933,6920,92
Karsu Tekstil8,22-0,84-3,86
Kartonsan53,60-0,09-43,38
Katmerciler Ekipman3,45-1,9912,01
Kent Gıda245,002,51-31,10
Kerevitaş Gıda4,550,00-30,85
Kervan Gıda15,461,0518,00
Kervansaray Yat. Holding0,651,56-48,41
Kiler GMYO1,750,00-30,28
Klimasan Klima21,02-1,5923,87
Koç Holding19,59-0,56-4,22
Konfrut Gıda18,673,3810,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,00-0,85195,61
Konya Çimento900,00-2,07-20,35
Koray GMYO5,82-2,0230,79
Kordsa Teknik Tekstil20,78-0,8633,63
Koza Altın110,20-1,0813,96
Koza Madencilik13,680,07-11,68
Körfez GMYO5,24-1,69-9,66
Kristal Kola1,980,51-49,49
Kron Telekomünikasyon55,452,1250,52
Kuştur Kuşadası Turizm265,00-0,7968,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,150,94-6,52
Kütahya Porselen46,700,86-7,43
Lider Faktoring2,940,34-13,78
Link Bilgisayar31,00-1,84-1,89
Logo Yazılım34,80-2,6811,75
Lokman Hekim Sağlık9,432,3931,55
Lüks Kadife47,66-1,4965,41
Makina Takım2,741,48-19,65
Marka Yatırım Holding4,79-0,83-25,51
Marmaris Altınyunus188,00-1,6269,22
Marshall252,90-0,32-17,54
Martı GMYO1,120,00-56,14
Martı Otel1,94-1,52-8,92
Matriks Bilgi Dağıtım33,144,15

Mavi Giyim56,75-0,098,72
Mazhar Zorlu Holding36,900,8217,22
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,44-0,82

Mega Polietilen7,76-1,021,31
Menderes Tekstil2,07-1,43-33,01
Mercan Kimya9,583,57

Merit Turizm16,07-5,8655,13
Merko Gıda5,220,58-39,58
Metemtur Yatırım5,254,17-35,07
Metro Holding1,66-1,78-20,19
Metro Petrol ve Tesisleri2,313,12-20,07
Metro Yatırım Ortaklığı1,830,55-21,46
Migros Ticaret33,442,08-21,87
Milpa4,19-1,64-8,91
Mistral GMYO4,39-0,23-6,79
MLP Sağlık23,100,9616,26
MMC San. ve Tic. Yat.6,30-1,4136,96
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,41-1,20-37,47
Mondi Tire Kutsan7,144,08-6,05
Naturel Enerji37,12-4,084,54
Naturelgaz7,934,34

Net Holding4,08-2,6318,95
Netaş Telekom.20,600,59-26,64
Niğbaş Niğde Beton12,15-6,47-76,63
Nuh Çimento41,28-1,71-14,05
Nurol GMYO12,50-2,5071,47
Odaş Elektrik1,973,68-49,49
Orge Enerji Elektrik6,07-0,3331,60
Orma Orman Mahsulleri28,10-1,8290,90
Osmanlı Menkul23,983,45-22,50
Ostim Endüstriyel Yat2,331,30-15,39
Otokar281,30-0,92-7,55
Oyak Çimento6,74-0,30-23,23
Oyak Yat. Ort.7,41-0,137,36
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,36-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,203,19-10,83
Özak GMYO3,91-1,01-23,33
Özbal Çelik Boru14,004,17113,74
Özderici GMYO1,530,00-31,08
Özerden Plastik9,07-1,840,78
Pamukova Elektrik36,620,4471,76
Panora GMYO6,200,813,02
Papilon Savunma15,06-0,13-33,83
Park Elek.Madencilik4,882,52-9,12
Parsan29,16-0,2120,00
Pegasus76,70-1,672,82
Peker GMYO1,333,10-41,20
Penguen Gıda3,151,61-37,62
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,220,06

Pera GMYO1,322,33-24,65
Pergamon Dış Ticaret25,0810,0036,83
Petkim5,23-1,135,02
Petrokent Turizm2.425,005,25167,54
Pınar Et ve Un17,680,28-19,21
Pınar Su7,08-0,98-4,71
Pınar Süt17,920,06-20,53
Plastikkart15,35-2,486,23
Polisan Holding2,76-0,72-28,21
Politeknik Metal359,00-0,08-11,52
Prizma Press Matbaacılık4,32-0,69-21,17
QNB Finans Fin. Kir.88,802,30-29,13
QNB Finansbank42,000,33-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,40-1,42

Ral Yatırım Holding4,011,78-9,68
Ray Sigorta10,101,20-34,63
Reysaş GMYO4,649,95-14,86
Reysaş Lojistik4,234,96-18,25
Rhea Girişim1,91-0,52-48,66
Rodrigo Tekstil16,47-0,7220,13
Royal Halı3,30-0,90-4,07
RTA Laboratuvarları19,84-0,70-34,48
Sabancı Holding9,29-1,06-15,74
Safkar Ege Soğutmacılık7,620,40-29,96
Sanel Mühendislik5,021,2146,78
Sanifoam Sünger19,030,9539,93
Sanko Pazarlama9,76-0,415,31
Saray Matbaacılık4,69-1,26-46,52
Sarkuysan12,73-0,9346,37
Sasa Polyester28,90-2,1792,87
Say Yenilenebilir Enerji25,341,44197,77
Sekuro Plastik22,060,0058,02
Selçuk Ecza Deposu8,44-0,24-37,16
Selçuk Gıda4,96-3,50-0,40
Selva Gıda Sanayi6,4910,00

Senkron Güvenlik30,008,2314,24
Serve Film Prodüksiyon17,010,186,31
Servet GMYO90,702,3715,69
Seyitler Kimya15,513,4715,20
Silverline Endüstri5,14-0,58-40,23
Sinpaş GMYO4,974,8518,90
Smartiks Yazılım5,92-2,79-33,18
Sodaş Sodyum Sanayii22,780,00-13,50
Söktaş4,242,17-16,70
Sönmez Filament39,100,05-44,30
Sönmez Pamuklu13,84-0,79-42,33
Sumaş Suni Tahta61,10-4,5319,22
Şeker Fin. Kir.5,95-0,83-7,03
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,760,138,39
Şok Marketler Ticaret11,711,74-6,17
T. Halk Bankası4,99-1,58-10,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,360,79-34,45
T.S.K.B.1,28-0,78-26,71
T.Tuborg17,03-0,06-5,76
Taç Tarım Ürünleri30,00-4,52184,90
Tat Gıda8,310,00-28,12
TAV Havalimanları25,04-2,2617,56
Taze Kuru Gıda239,109,9810,54
Tek-Art Turizm1,55-1,90-23,27
Tekfen Holding14,84-0,60-9,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,861,33-20,78
Temapol Polimer Plastik14,92-1,0029,74
TGS Dış Ticaret13,369,965,11
Tofaş Oto. Fab.31,460,251,78
Torunlar GMYO3,042,70-22,05
Trabzon Liman31,14-0,13-3,05
Trabzonspor Sportif2,873,6117,62
Trend GMYO7,060,43-43,83
TSKB GMYO2,83-2,08-50,78
Tuğçelik12,899,9859,53
Tukaş6,90-1,00-28,79
Turcas Petrol3,540,28-27,01
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,576,81

Turkcell16,010,002,02
Tümosan Motor ve Traktör17,75-0,7826,15
Tüpraş96,15-1,49-10,97
Türk Hava Yolları13,88-1,707,51
Türk İlaç Serum29,92-0,13

Türk Prysmian Kablo11,760,68-2,51
Türk Telekom6,610,46-18,31
Türk Traktör178,601,884,83
Türker Proje Gayrimenkul127,80-2,4413,20
Türkiye Sigorta4,852,32-21,50
Ufuk Yatırım13,390,00-0,07
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-1,44-3,30
Ulusoy Elektrik57,800,4312,56
Ulusoy Un Sanayi5,00-1,96-1,74
Umpaş Holding1,350,00-48,28
Uşak Seramik1,85-1,07-20,94
Utopya Turizm20,64-3,82-46,80
Uzertaş Boya37,48-1,37-33,78
Ülker Bisküvi20,36-1,17-8,77
Ünlü Yatırım Holding5,195,70

Vakıf Fin. Kir.11,65-1,02173,47
Vakıf GMYO1,49-0,67-37,88
Vakıf Yat. Ort.7,870,776,93
Vakıflar Bankası3,53-1,12-25,05
Vakko Tekstil11,38-3,5681,60
Vanet Gıda5,330,19-31,05
Verusa Holding47,04-0,554,30
Verusaturk Girisim23,521,3879,82
Vestel31,800,3851,00
Vestel Beyaz Eşya46,60-0,8520,90
Viking Kağıt5,171,17-42,56
Yapı ve Kredi Bank.2,22-0,45-25,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,94-0,88-0,69
Yataş13,492,35-6,64
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,222,43-4,09
Yeni Gimat GMYO13,990,2920,69
Yeşil GMYO1,081,89-21,74
Yeşil Yapı1,200,00-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,30-2,95-46,21
Yibitaş İnşaat Malzeme12.199,90-0,81-21,80
Yonga Mobilya22,20-2,46-25,48
Yükselen Çelik5,03-1,18-3,86
Yünsa11,32-2,08-18,51
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,90-1,04-31,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vladimir Putin Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Zeki Müren Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 19:37:45. #1.14#

title