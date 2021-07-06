Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.122,50 0,33 -15,75 İş Bankası (C) 5,22 -0,57 -23,15 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,97 -1,66 -23,06 İş Girişim 9,47 0,32 -50,03 İş GMYO 1,88 -0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,29 -2,26 -13,90 İş Yat. Ort. 2,87 -0,35 -14,66 İşbir Holding 5.394,60 -10,00 97,06 Işık Plastik 32,38 0,50 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -1,16 -25,44 İttifak Holding 1,48 0,68 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 18,80 -2,79 4,44 İzmir Demir Çelik 2,59 -1,52 -21,74 İzmir Fırça 5,30 -0,19 -4,68 Jantsa Jant Sanayi 76,35 -2,24 84,21 Kafein Yazılım 27,54 -1,85 29,05 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,08 1,26 Kaplamin 19,38 -0,36 -42,66 Kardemir (A) 6,29 2,28 5,71 Kardemir (B) 6,21 1,80 17,84 Kardemir (D) 6,92 0,00 19,72 Karel Elektronik 35,06 -3,04 52,04 Karsan Otomotiv 3,93 3,69 20,92 Karsu Tekstil 8,22 -0,84 -3,86 Kartonsan 53,60 -0,09 -43,38 Katmerciler Ekipman 3,45 -1,99 12,01 Kent Gıda 245,00 2,51 -31,10 Kerevitaş Gıda 4,55 0,00 -30,85 Kervan Gıda 15,46 1,05 18,00 Kervansaray Yat. Holding 0,65 1,56 -48,41 Kiler GMYO 1,75 0,00 -30,28 Klimasan Klima 21,02 -1,59 23,87 Koç Holding 19,59 -0,56 -4,22 Konfrut Gıda 18,67 3,38 10,47 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,00 -0,85 195,61 Konya Çimento 900,00 -2,07 -20,35 Koray GMYO 5,82 -2,02 30,79 Kordsa Teknik Tekstil 20,78 -0,86 33,63 Koza Altın 110,20 -1,08 13,96 Koza Madencilik 13,68 0,07 -11,68 Körfez GMYO 5,24 -1,69 -9,66 Kristal Kola 1,98 0,51 -49,49 Kron Telekomünikasyon 55,45 2,12 50,52 Kuştur Kuşadası Turizm 265,00 -0,79 68,47 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 0,94 -6,52 Kütahya Porselen 46,70 0,86 -7,43 Lider Faktoring 2,94 0,34 -13,78 Link Bilgisayar 31,00 -1,84 -1,89 Logo Yazılım 34,80 -2,68 11,75 Lokman Hekim Sağlık 9,43 2,39 31,55 Lüks Kadife 47,66 -1,49 65,41 Makina Takım 2,74 1,48 -19,65 Marka Yatırım Holding 4,79 -0,83 -25,51 Marmaris Altınyunus 188,00 -1,62 69,22 Marshall 252,90 -0,32 -17,54 Martı GMYO 1,12 0,00 -56,14 Martı Otel 1,94 -1,52 -8,92 Matriks Bilgi Dağıtım 33,14 4,15 Mavi Giyim 56,75 -0,09 8,72 Mazhar Zorlu Holding 36,90 0,82 17,22 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,44 -0,82 Mega Polietilen 7,76 -1,02 1,31 Menderes Tekstil 2,07 -1,43 -33,01 Mercan Kimya 9,58 3,57 Merit Turizm 16,07 -5,86 55,13 Merko Gıda 5,22 0,58 -39,58 Metemtur Yatırım 5,25 4,17 -35,07 Metro Holding 1,66 -1,78 -20,19 Metro Petrol ve Tesisleri 2,31 3,12 -20,07 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 0,55 -21,46 Migros Ticaret 33,44 2,08 -21,87 Milpa 4,19 -1,64 -8,91 Mistral GMYO 4,39 -0,23 -6,79 MLP Sağlık 23,10 0,96 16,26 MMC San. ve Tic. Yat. 6,30 -1,41 36,96 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,41 -1,20 -37,47 Mondi Tire Kutsan 7,14 4,08 -6,05 Naturel Enerji 37,12 -4,08 4,54 Naturelgaz 7,93 4,34 Net Holding 4,08 -2,63 18,95 Netaş Telekom. 20,60 0,59 -26,64 Niğbaş Niğde Beton 12,15 -6,47 -76,63 Nuh Çimento 41,28 -1,71 -14,05 Nurol GMYO 12,50 -2,50 71,47 Odaş Elektrik 1,97 3,68 -49,49 Orge Enerji Elektrik 6,07 -0,33 31,60 Orma Orman Mahsulleri 28,10 -1,82 90,90 Osmanlı Menkul 23,98 3,45 -22,50 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 1,30 -15,39 Otokar 281,30 -0,92 -7,55 Oyak Çimento 6,74 -0,30 -23,23 Oyak Yat. Ort. 7,41 -0,13 7,36 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,36 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,20 3,19 -10,83 Özak GMYO 3,91 -1,01 -23,33 Özbal Çelik Boru 14,00 4,17 113,74 Özderici GMYO 1,53 0,00 -31,08 Özerden Plastik 9,07 -1,84 0,78 Pamukova Elektrik 36,62 0,44 71,76 Panora GMYO 6,20 0,81 3,02 Papilon Savunma 15,06 -0,13 -33,83 Park Elek.Madencilik 4,88 2,52 -9,12 Parsan 29,16 -0,21 20,00 Pegasus 76,70 -1,67 2,82 Peker GMYO 1,33 3,10 -41,20 Penguen Gıda 3,15 1,61 -37,62 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,22 0,06 Pera GMYO 1,32 2,33 -24,65 Pergamon Dış Ticaret 25,08 10,00 36,83 Petkim 5,23 -1,13 5,02 Petrokent Turizm 2.425,00 5,25 167,54 Pınar Et ve Un 17,68 0,28 -19,21 Pınar Su 7,08 -0,98 -4,71 Pınar Süt 17,92 0,06 -20,53 Plastikkart 15,35 -2,48 6,23 Polisan Holding 2,76 -0,72 -28,21 Politeknik Metal 359,00 -0,08 -11,52 Prizma Press Matbaacılık 4,32 -0,69 -21,17 QNB Finans Fin. Kir. 88,80 2,30 -29,13 QNB Finansbank 42,00 0,33 -40,30 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,40 -1,42 Ral Yatırım Holding 4,01 1,78 -9,68 Ray Sigorta 10,10 1,20 -34,63 Reysaş GMYO 4,64 9,95 -14,86 Reysaş Lojistik 4,23 4,96 -18,25 Rhea Girişim 1,91 -0,52 -48,66 Rodrigo Tekstil 16,47 -0,72 20,13 Royal Halı 3,30 -0,90 -4,07 RTA Laboratuvarları 19,84 -0,70 -34,48 Sabancı Holding 9,29 -1,06 -15,74 Safkar Ege Soğutmacılık 7,62 0,40 -29,96 Sanel Mühendislik 5,02 1,21 46,78 Sanifoam Sünger 19,03 0,95 39,93 Sanko Pazarlama 9,76 -0,41 5,31 Saray Matbaacılık 4,69 -1,26 -46,52 Sarkuysan 12,73 -0,93 46,37 Sasa Polyester 28,90 -2,17 92,87 Say Yenilenebilir Enerji 25,34 1,44 197,77 Sekuro Plastik 22,06 0,00 58,02 Selçuk Ecza Deposu 8,44 -0,24 -37,16 Selçuk Gıda 4,96 -3,50 -0,40 Selva Gıda Sanayi 6,49 10,00 Senkron Güvenlik 30,00 8,23 14,24 Serve Film Prodüksiyon 17,01 0,18 6,31 Servet GMYO 90,70 2,37 15,69 Seyitler Kimya 15,51 3,47 15,20 Silverline Endüstri 5,14 -0,58 -40,23 Sinpaş GMYO 4,97 4,85 18,90 Smartiks Yazılım 5,92 -2,79 -33,18 Sodaş Sodyum Sanayii 22,78 0,00 -13,50 Söktaş 4,24 2,17 -16,70 Sönmez Filament 39,10 0,05 -44,30 Sönmez Pamuklu 13,84 -0,79 -42,33 Sumaş Suni Tahta 61,10 -4,53 19,22 Şeker Fin. Kir. 5,95 -0,83 -7,03 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 7,76 0,13 8,39 Şok Marketler Ticaret 11,71 1,74 -6,17 T. Halk Bankası 4,99 -1,58 -10,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,36 0,79 -34,45 T.S.K.B. 1,28 -0,78 -26,71 T.Tuborg 17,03 -0,06 -5,76 Taç Tarım Ürünleri 30,00 -4,52 184,90 Tat Gıda 8,31 0,00 -28,12 TAV Havalimanları 25,04 -2,26 17,56 Taze Kuru Gıda 239,10 9,98 10,54 Tek-Art Turizm 1,55 -1,90 -23,27 Tekfen Holding 14,84 -0,60 -9,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,86 1,33 -20,78 Temapol Polimer Plastik 14,92 -1,00 29,74 TGS Dış Ticaret 13,36 9,96 5,11 Tofaş Oto. Fab. 31,46 0,25 1,78 Torunlar GMYO 3,04 2,70 -22,05 Trabzon Liman 31,14 -0,13 -3,05 Trabzonspor Sportif 2,87 3,61 17,62 Trend GMYO 7,06 0,43 -43,83 TSKB GMYO 2,83 -2,08 -50,78 Tuğçelik 12,89 9,98 59,53 Tukaş 6,90 -1,00 -28,79 Turcas Petrol 3,54 0,28 -27,01 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,57 6,81 Turkcell 16,01 0,00 2,02 Tümosan Motor ve Traktör 17,75 -0,78 26,15 Tüpraş 96,15 -1,49 -10,97 Türk Hava Yolları 13,88 -1,70 7,51 Türk İlaç Serum 29,92 -0,13 Türk Prysmian Kablo 11,76 0,68 -2,51 Türk Telekom 6,61 0,46 -18,31 Türk Traktör 178,60 1,88 4,83 Türker Proje Gayrimenkul 127,80 -2,44 13,20 Türkiye Sigorta 4,85 2,32 -21,50 Ufuk Yatırım 13,39 0,00 -0,07 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -1,44 -3,30 Ulusoy Elektrik 57,80 0,43 12,56 Ulusoy Un Sanayi 5,00 -1,96 -1,74 Umpaş Holding 1,35 0,00 -48,28 Uşak Seramik 1,85 -1,07 -20,94 Utopya Turizm 20,64 -3,82 -46,80 Uzertaş Boya 37,48 -1,37 -33,78 Ülker Bisküvi 20,36 -1,17 -8,77 Ünlü Yatırım Holding 5,19 5,70 Vakıf Fin. Kir. 11,65 -1,02 173,47 Vakıf GMYO 1,49 -0,67 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 7,87 0,77 6,93 Vakıflar Bankası 3,53 -1,12 -25,05 Vakko Tekstil 11,38 -3,56 81,60 Vanet Gıda 5,33 0,19 -31,05 Verusa Holding 47,04 -0,55 4,30 Verusaturk Girisim 23,52 1,38 79,82 Vestel 31,80 0,38 51,00 Vestel Beyaz Eşya 46,60 -0,85 20,90 Viking Kağıt 5,17 1,17 -42,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,22 -0,45 -25,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,94 -0,88 -0,69 Yataş 13,49 2,35 -6,64 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,22 2,43 -4,09 Yeni Gimat GMYO 13,99 0,29 20,69 Yeşil GMYO 1,08 1,89 -21,74 Yeşil Yapı 1,20 0,00 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,30 -2,95 -46,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.199,90 -0,81 -21,80 Yonga Mobilya 22,20 -2,46 -25,48 Yükselen Çelik 5,03 -1,18 -3,86 Yünsa 11,32 -2,08 -18,51 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,90 -1,04 -31,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi