Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.486,00 0,00 -14,85 İş Bankası (C) 5,10 -0,97 -24,92 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,95 -1,67 -23,58 İş Girişim 9,64 3,43 -49,13 İş GMYO 1,88 0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,19 1,79 -14,50 İş Yat. Ort. 2,86 1,06 -14,96 İşbir Holding 5.300,00 -7,81 93,60 Işık Plastik 29,56 -1,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,83 -1,19 -27,19 İttifak Holding 1,43 -2,05 -35,87 İz Hayvancılık Tarım 20,00 -2,63 11,11 İzmir Demir Çelik 2,46 6,03 -25,67 İzmir Fırça 5,41 -1,46 -2,70 Jantsa Jant Sanayi 77,70 5,00 87,46 Kafein Yazılım 27,14 -2,72 27,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,12 -0,71 Kaplamin 18,76 1,13 -44,50 Kardemir (A) 5,90 -4,38 -0,84 Kardemir (B) 5,95 -2,30 12,90 Kardemir (D) 6,67 -1,91 15,40 Karel Elektronik 33,26 -3,87 44,23 Karsan Otomotiv 3,66 3,39 12,62 Karsu Tekstil 7,93 3,26 -7,25 Kartonsan 51,65 -1,24 -45,44 Katmerciler Ekipman 3,42 -2,01 11,04 Kent Gıda 235,80 4,80 -33,69 Kerevitaş Gıda 4,44 -1,77 -32,52 Kervan Gıda 14,18 1,36 8,23 Kervansaray Yat. Holding 0,65 0,00 -48,41 Kiler GMYO 1,76 2,92 -29,88 Klimasan Klima 19,52 -2,16 15,03 Koç Holding 18,33 -2,55 -10,38 Konfrut Gıda 17,06 2,22 0,95 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 75,80 1,07 220,10 Konya Çimento 806,20 0,54 -28,65 Koray GMYO 5,43 -5,24 22,02 Kordsa Teknik Tekstil 19,90 -2,83 27,97 Koza Altın 117,10 -0,09 21,10 Koza Madencilik 14,14 -2,42 -8,72 Körfez GMYO 5,18 -1,33 -10,69 Kristal Kola 1,92 0,00 -51,02 Kron Telekomünikasyon 53,20 0,38 44,41 Kuştur Kuşadası Turizm 275,20 1,55 74,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,11 -2,31 -8,26 Kütahya Porselen 57,60 -3,60 14,17 Lider Faktoring 2,73 -0,36 -19,94 Link Bilgisayar 29,94 -0,20 -5,24 Logo Yazılım 33,22 -3,93 6,68 Lokman Hekim Sağlık 8,69 -2,91 21,23 Lüks Kadife 48,28 -1,67 67,57 Makina Takım 2,61 -2,25 -23,46 Marka Yatırım Holding 4,86 0,00 -24,42 Marmaris Altınyunus 194,80 9,99 75,34 Marshall 250,00 0,68 -18,49 Martı GMYO 1,06 0,95 -58,49 Martı Otel 2,00 3,63 -6,10 Matriks Bilgi Dağıtım 31,30 -0,13 Mavi Giyim 56,35 1,62 7,95 Mazhar Zorlu Holding 39,60 -3,41 25,79 Mega Polietilen 7,97 0,00 4,05 Menderes Tekstil 2,01 0,50 -34,95 Mercan Kimya 9,11 -1,73 Merit Turizm 17,01 4,23 64,20 Merko Gıda 5,10 -6,42 -40,97 Metemtur Yatırım 6,39 6,32 -20,97 Metro Holding 1,68 2,44 -19,23 Metro Petrol ve Tesisleri 2,11 0,96 -26,99 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 0,00 -22,75 Migros Ticaret 32,50 0,99 -24,07 Milpa 3,90 -1,27 -15,22 Mistral GMYO 4,54 -1,30 -3,61 MLP Sağlık 22,16 1,74 11,52 MMC San. ve Tic. Yat. 6,70 2,45 45,65 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,98 0,29 -41,10 Mondi Tire Kutsan 6,12 -1,77 -19,47 Naturel Enerji 34,92 -1,19 -1,66 Naturelgaz 7,60 0,13 Net Holding 4,13 0,00 20,41 Netaş Telekom. 19,80 -0,10 -29,49 Niğbaş Niğde Beton 13,90 7,01 -73,27 Nuh Çimento 40,26 -2,66 -16,17 Nurol GMYO 12,62 0,64 73,11 Odaş Elektrik 1,81 -2,16 -53,59 Orge Enerji Elektrik 5,65 -0,53 22,49 Orma Orman Mahsulleri 28,22 -4,40 91,71 Osmanlı Menkul 22,42 -2,44 -27,54 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -1,77 -19,38 Otokar 278,00 1,09 -8,64 Oyak Çimento 6,77 -2,17 -22,89 Oyak Yat. Ort. 7,20 -2,31 4,32 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,26 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,11 -6,59 -12,74 Özak GMYO 3,86 -1,03 -24,31 Özbal Çelik Boru 14,50 -3,97 121,37 Özderici GMYO 1,51 -3,21 -31,98 Özerden Plastik 10,36 -5,39 15,11 Pamukova Elektrik 35,98 0,33 68,76 Panora GMYO 6,14 0,99 0,53 Papilon Savunma 15,24 -1,80 -33,04 Park Elek.Madencilik 4,72 -0,63 -12,10 Parsan 28,30 -1,87 16,46 Pegasus 72,05 1,48 -3,42 Peker GMYO 1,00 0,00 -55,79 Penguen Gıda 3,03 -1,62 -40,00 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,20 0,06 Pera GMYO 1,25 -3,10 -28,64 Pergamon Dış Ticaret 21,90 -0,90 19,48 Petkim 5,23 -2,43 5,02 Petrokent Turizm 2.585,90 10,00 185,29 Pınar Et ve Un 17,38 -2,47 -20,58 Pınar Su 7,06 0,14 -4,98 Pınar Süt 17,41 -0,46 -22,79 Plastikkart 14,84 0,34 2,70 Polisan Holding 2,66 -1,12 -30,81 Politeknik Metal 358,70 3,07 -11,59 Prizma Press Matbaacılık 4,22 -1,40 -22,99 QNB Finans Fin. Kir. 86,35 -1,14 -31,09 QNB Finansbank 41,52 -1,14 -40,98 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,20 -4,73 Ral Yatırım Holding 3,40 1,80 -23,42 Ray Sigorta 10,16 -0,88 -34,24 Reysaş GMYO 4,04 -0,49 -25,87 Reysaş Lojistik 4,01 -0,99 -22,50 Rhea Girişim 1,88 -1,05 -49,46 Rodrigo Tekstil 17,60 3,29 28,37 Royal Halı 3,31 -0,60 -3,78 RTA Laboratuvarları 20,64 -4,44 -31,84 Sabancı Holding 8,89 -1,66 -19,37 Safkar Ege Soğutmacılık 7,29 -1,35 -33,00 Sanel Mühendislik 4,63 -0,64 35,38 Sanifoam Sünger 17,50 1,16 28,68 Sanko Pazarlama 9,56 -1,14 3,15 Saray Matbaacılık 4,47 -5,89 -49,03 Sarkuysan 12,22 -3,25 40,50 Sasa Polyester 27,18 -3,89 81,39 Say Yenilenebilir Enerji 24,00 4,08 182,02 Sekuro Plastik 20,38 0,00 45,99 Selçuk Ecza Deposu 8,21 -2,61 -38,88 Selçuk Gıda 4,88 0,62 -2,01 Selva Gıda Sanayi 4,45 9,88 Senkron Güvenlik 26,90 -0,37 2,44 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -0,07 -6,25 Servet GMYO 79,55 4,60 1,47 Seyitler Kimya 14,55 6,44 8,07 Silverline Endüstri 5,00 -0,79 -41,86 Sinpaş GMYO 4,15 7,51 -0,72 Smartiks Yazılım 5,45 -0,73 -38,49 Sodaş Sodyum Sanayii 20,88 -1,04 -20,72 Söktaş 4,12 -3,96 -19,06 Sönmez Filament 37,46 -0,11 -46,64 Sönmez Pamuklu 13,21 -0,75 -44,96 Sumaş Suni Tahta 61,00 -3,56 19,02 Şeker Fin. Kir. 5,89 0,86 -7,97 Şekerbank 1,06 -0,93 -29,80 Şişe Cam 7,64 -1,29 6,71 Şok Marketler Ticaret 11,74 0,43 -6,97 T. Halk Bankası 5,05 -1,56 -9,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 0,00 -34,00 T.S.K.B. 1,28 0,00 -26,71 T.Tuborg 17,10 1,91 -5,37 Taç Tarım Ürünleri 31,58 -9,98 199,91 Tat Gıda 8,13 0,00 -29,68 TAV Havalimanları 23,72 -1,25 11,36 Taze Kuru Gıda 243,90 -10,00 12,76 Tek-Art Turizm 1,54 -1,91 -23,76 Tekfen Holding 14,72 -1,34 -10,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,41 -1,54 -25,98 Temapol Polimer Plastik 14,85 -1,66 29,13 TGS Dış Ticaret 11,90 -0,75 -6,37 Tofaş Oto. Fab. 29,54 -0,40 -4,44 Torunlar GMYO 2,85 -2,40 -26,92 Trabzon Liman 30,54 -1,23 -4,92 Trabzonspor Sportif 2,62 -2,24 7,38 Trend GMYO 7,00 -2,64 -44,31 TSKB GMYO 2,94 2,80 -48,87 Tuğçelik 11,86 -2,79 46,78 Tukaş 6,82 -0,58 -29,62 Turcas Petrol 3,39 -2,87 -30,10 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,74 -1,58 Turkcell 16,10 -2,42 2,59 Tümosan Motor ve Traktör 17,63 -2,87 25,30 Tüpraş 94,75 -0,84 -12,27 Türk Hava Yolları 13,37 -0,15 3,56 Türk İlaç Serum 29,78 -4,67 Türk Prysmian Kablo 11,80 -2,80 -2,18 Türk Telekom 6,64 -2,64 -20,15 Türk Traktör 169,20 -1,05 -0,69 Türker Proje Gayrimenkul 125,00 -3,85 10,72 Türkiye Sigorta 4,72 -1,46 -23,60 Ufuk Yatırım 14,79 8,11 10,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,12 0,24 -2,83 Ulusoy Elektrik 55,85 -0,27 8,76 Ulusoy Un Sanayi 4,74 2,16 -6,85 Umpaş Holding 1,39 -0,71 -46,74 Uşak Seramik 1,85 -4,15 -20,94 Utopya Turizm 20,80 -0,95 -46,39 Uzertaş Boya 37,02 -4,78 -34,59 Ülker Bisküvi 20,74 -0,29 -7,07 Ünlü Yatırım Holding 4,80 -0,41 Vakıf Fin. Kir. 10,50 -1,87 146,48 Vakıf GMYO 1,44 -1,37 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,52 -4,12 -11,41 Vakıflar Bankası 3,50 -1,41 -25,69 Vakko Tekstil 12,49 0,08 99,32 Vanet Gıda 5,35 -7,92 -30,79 Verusa Holding 46,54 0,82 3,19 Verusaturk Girisim 21,00 3,55 60,55 Vestel 30,30 -1,62 43,87 Vestel Beyaz Eşya 45,18 0,63 17,22 Viking Kağıt 5,02 -1,57 -44,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,00 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,12 -9,99 -2,96 Yataş 13,00 2,60 -10,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -1,02 -11,36 Yeni Gimat GMYO 13,93 1,09 20,17 Yeşil GMYO 1,06 -1,85 -23,19 Yeşil Yapı 1,21 -1,63 -34,24 Yeşil Yatırım Holding 2,50 -7,75 -41,54 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.399,90 -0,80 -20,51 Yonga Mobilya 21,48 -2,36 -27,89 Yükselen Çelik 4,94 -1,20 -5,58 Yünsa 11,30 -1,74 -18,66 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,83 0,00 -33,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Rönesans Holding'den 5 şehir hastanesiyle ilgili açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil