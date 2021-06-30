Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.486,000,00-14,85
İş Bankası (C)5,10-0,97-24,92
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,95-1,67-23,58
İş Girişim9,643,43-49,13
İş GMYO1,880,53-25,98
İş Y. Men. Değ.14,191,79-14,50
İş Yat. Ort.2,861,06-14,96
İşbir Holding5.300,00-7,8193,60
Işık Plastik29,56-1,47

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,83-1,19-27,19
İttifak Holding1,43-2,05-35,87
İz Hayvancılık Tarım20,00-2,6311,11
İzmir Demir Çelik2,466,03-25,67
İzmir Fırça5,41-1,46-2,70
Jantsa Jant Sanayi77,705,0087,46
Kafein Yazılım27,14-2,7227,18
Kalekim Kimyevi Maddeler11,12-0,71

Kaplamin18,761,13-44,50
Kardemir (A)5,90-4,38-0,84
Kardemir (B)5,95-2,3012,90
Kardemir (D)6,67-1,9115,40
Karel Elektronik33,26-3,8744,23
Karsan Otomotiv3,663,3912,62
Karsu Tekstil7,933,26-7,25
Kartonsan51,65-1,24-45,44
Katmerciler Ekipman3,42-2,0111,04
Kent Gıda235,804,80-33,69
Kerevitaş Gıda4,44-1,77-32,52
Kervan Gıda14,181,368,23
Kervansaray Yat. Holding0,650,00-48,41
Kiler GMYO1,762,92-29,88
Klimasan Klima19,52-2,1615,03
Koç Holding18,33-2,55-10,38
Konfrut Gıda17,062,220,95
Kontrolmatik Teknoloji Enerji75,801,07220,10
Konya Çimento806,200,54-28,65
Koray GMYO5,43-5,2422,02
Kordsa Teknik Tekstil19,90-2,8327,97
Koza Altın117,10-0,0921,10
Koza Madencilik14,14-2,42-8,72
Körfez GMYO5,18-1,33-10,69
Kristal Kola1,920,00-51,02
Kron Telekomünikasyon53,200,3844,41
Kuştur Kuşadası Turizm275,201,5574,95
Kuyumcukent Gayrimenkul2,11-2,31-8,26
Kütahya Porselen57,60-3,6014,17
Lider Faktoring2,73-0,36-19,94
Link Bilgisayar29,94-0,20-5,24
Logo Yazılım33,22-3,936,68
Lokman Hekim Sağlık8,69-2,9121,23
Lüks Kadife48,28-1,6767,57
Makina Takım2,61-2,25-23,46
Marka Yatırım Holding4,860,00-24,42
Marmaris Altınyunus194,809,9975,34
Marshall250,000,68-18,49
Martı GMYO1,060,95-58,49
Martı Otel2,003,63-6,10
Matriks Bilgi Dağıtım31,30-0,13

Mavi Giyim56,351,627,95
Mazhar Zorlu Holding39,60-3,4125,79
Mega Polietilen7,970,004,05
Menderes Tekstil2,010,50-34,95
Mercan Kimya9,11-1,73

Merit Turizm17,014,2364,20
Merko Gıda5,10-6,42-40,97
Metemtur Yatırım6,396,32-20,97
Metro Holding1,682,44-19,23
Metro Petrol ve Tesisleri2,110,96-26,99
Metro Yatırım Ortaklığı1,800,00-22,75
Migros Ticaret32,500,99-24,07
Milpa3,90-1,27-15,22
Mistral GMYO4,54-1,30-3,61
MLP Sağlık22,161,7411,52
MMC San. ve Tic. Yat.6,702,4545,65
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,980,29-41,10
Mondi Tire Kutsan6,12-1,77-19,47
Naturel Enerji34,92-1,19-1,66
Naturelgaz7,600,13

Net Holding4,130,0020,41
Netaş Telekom.19,80-0,10-29,49
Niğbaş Niğde Beton13,907,01-73,27
Nuh Çimento40,26-2,66-16,17
Nurol GMYO12,620,6473,11
Odaş Elektrik1,81-2,16-53,59
Orge Enerji Elektrik5,65-0,5322,49
Orma Orman Mahsulleri28,22-4,4091,71
Osmanlı Menkul22,42-2,44-27,54
Ostim Endüstriyel Yat2,22-1,77-19,38
Otokar278,001,09-8,64
Oyak Çimento6,77-2,17-22,89
Oyak Yat. Ort.7,20-2,314,32
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,260,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,11-6,59-12,74
Özak GMYO3,86-1,03-24,31
Özbal Çelik Boru14,50-3,97121,37
Özderici GMYO1,51-3,21-31,98
Özerden Plastik10,36-5,3915,11
Pamukova Elektrik35,980,3368,76
Panora GMYO6,140,990,53
Papilon Savunma15,24-1,80-33,04
Park Elek.Madencilik4,72-0,63-12,10
Parsan28,30-1,8716,46
Pegasus72,051,48-3,42
Peker GMYO1,000,00-55,79
Penguen Gıda3,03-1,62-40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,200,06

Pera GMYO1,25-3,10-28,64
Pergamon Dış Ticaret21,90-0,9019,48
Petkim5,23-2,435,02
Petrokent Turizm2.585,9010,00185,29
Pınar Et ve Un17,38-2,47-20,58
Pınar Su7,060,14-4,98
Pınar Süt17,41-0,46-22,79
Plastikkart14,840,342,70
Polisan Holding2,66-1,12-30,81
Politeknik Metal358,703,07-11,59
Prizma Press Matbaacılık4,22-1,40-22,99
QNB Finans Fin. Kir.86,35-1,14-31,09
QNB Finansbank41,52-1,14-40,98
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,20-4,73

Ral Yatırım Holding3,401,80-23,42
Ray Sigorta10,16-0,88-34,24
Reysaş GMYO4,04-0,49-25,87
Reysaş Lojistik4,01-0,99-22,50
Rhea Girişim1,88-1,05-49,46
Rodrigo Tekstil17,603,2928,37
Royal Halı3,31-0,60-3,78
RTA Laboratuvarları20,64-4,44-31,84
Sabancı Holding8,89-1,66-19,37
Safkar Ege Soğutmacılık7,29-1,35-33,00
Sanel Mühendislik4,63-0,6435,38
Sanifoam Sünger17,501,1628,68
Sanko Pazarlama9,56-1,143,15
Saray Matbaacılık4,47-5,89-49,03
Sarkuysan12,22-3,2540,50
Sasa Polyester27,18-3,8981,39
Say Yenilenebilir Enerji24,004,08182,02
Sekuro Plastik20,380,0045,99
Selçuk Ecza Deposu8,21-2,61-38,88
Selçuk Gıda4,880,62-2,01
Selva Gıda Sanayi4,459,88

Senkron Güvenlik26,90-0,372,44
Serve Film Prodüksiyon15,00-0,07-6,25
Servet GMYO79,554,601,47
Seyitler Kimya14,556,448,07
Silverline Endüstri5,00-0,79-41,86
Sinpaş GMYO4,157,51-0,72
Smartiks Yazılım5,45-0,73-38,49
Sodaş Sodyum Sanayii20,88-1,04-20,72
Söktaş4,12-3,96-19,06
Sönmez Filament37,46-0,11-46,64
Sönmez Pamuklu13,21-0,75-44,96
Sumaş Suni Tahta61,00-3,5619,02
Şeker Fin. Kir.5,890,86-7,97
Şekerbank1,06-0,93-29,80
Şişe Cam7,64-1,296,71
Şok Marketler Ticaret11,740,43-6,97
T. Halk Bankası5,05-1,56-9,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,500,00-34,00
T.S.K.B.1,280,00-26,71
T.Tuborg17,101,91-5,37
Taç Tarım Ürünleri31,58-9,98199,91
Tat Gıda8,130,00-29,68
TAV Havalimanları23,72-1,2511,36
Taze Kuru Gıda243,90-10,0012,76
Tek-Art Turizm1,54-1,91-23,76
Tekfen Holding14,72-1,34-10,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,41-1,54-25,98
Temapol Polimer Plastik14,85-1,6629,13
TGS Dış Ticaret11,90-0,75-6,37
Tofaş Oto. Fab.29,54-0,40-4,44
Torunlar GMYO2,85-2,40-26,92
Trabzon Liman30,54-1,23-4,92
Trabzonspor Sportif2,62-2,247,38
Trend GMYO7,00-2,64-44,31
TSKB GMYO2,942,80-48,87
Tuğçelik11,86-2,7946,78
Tukaş6,82-0,58-29,62
Turcas Petrol3,39-2,87-30,10
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,74-1,58

Turkcell16,10-2,422,59
Tümosan Motor ve Traktör17,63-2,8725,30
Tüpraş94,75-0,84-12,27
Türk Hava Yolları13,37-0,153,56
Türk İlaç Serum29,78-4,67

Türk Prysmian Kablo11,80-2,80-2,18
Türk Telekom6,64-2,64-20,15
Türk Traktör169,20-1,05-0,69
Türker Proje Gayrimenkul125,00-3,8510,72
Türkiye Sigorta4,72-1,46-23,60
Ufuk Yatırım14,798,1110,37
Ulaşlar Turizm Yat.4,120,24-2,83
Ulusoy Elektrik55,85-0,278,76
Ulusoy Un Sanayi4,742,16-6,85
Umpaş Holding1,39-0,71-46,74
Uşak Seramik1,85-4,15-20,94
Utopya Turizm20,80-0,95-46,39
Uzertaş Boya37,02-4,78-34,59
Ülker Bisküvi20,74-0,29-7,07
Ünlü Yatırım Holding4,80-0,41

Vakıf Fin. Kir.10,50-1,87146,48
Vakıf GMYO1,44-1,37-39,97
Vakıf Yat. Ort.6,52-4,12-11,41
Vakıflar Bankası3,50-1,41-25,69
Vakko Tekstil12,490,0899,32
Vanet Gıda5,35-7,92-30,79
Verusa Holding46,540,823,19
Verusaturk Girisim21,003,5560,55
Vestel30,30-1,6243,87
Vestel Beyaz Eşya45,180,6317,22
Viking Kağıt5,02-1,57-44,22
Yapı ve Kredi Bank.2,160,00-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,12-9,99-2,96
Yataş13,002,60-10,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,90-1,02-11,36
Yeni Gimat GMYO13,931,0920,17
Yeşil GMYO1,06-1,85-23,19
Yeşil Yapı1,21-1,63-34,24
Yeşil Yatırım Holding2,50-7,75-41,54
Yibitaş İnşaat Malzeme12.399,90-0,80-20,51
Yonga Mobilya21,48-2,36-27,89
Yükselen Çelik4,94-1,20-5,58
Yünsa11,30-1,74-18,66
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,830,00-33,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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