Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.486,00
|-3,33
|-14,85
|İş Bankası (C)
|5,15
|-0,19
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|9,52
|21,05
|İş Fin.Kir.
|3,00
|1,01
|-22,28
|İş Girişim
|9,32
|-0,11
|-50,82
|İş GMYO
|1,87
|-2,09
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,94
|2,50
|-16,01
|İş Yat. Ort.
|2,83
|-0,70
|-15,85
|İşbir Holding
|5.748,90
|-1,19
|110,00
|Işık Plastik
|30,00
|4,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,00
|-26,32
|İttifak Holding
|1,46
|-1,35
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|20,54
|0,79
|14,11
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|3,57
|-29,90
|İzmir Fırça
|5,49
|-0,18
|-1,26
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|-2,76
|78,54
|Kafein Yazılım
|27,90
|0,07
|30,74
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,20
|-1,75
|Kaplamin
|18,55
|-1,70
|-45,12
|Kardemir (A)
|6,17
|2,32
|3,70
|Kardemir (B)
|6,09
|1,16
|15,56
|Kardemir (D)
|6,80
|2,56
|17,65
|Karel Elektronik
|34,60
|5,55
|50,04
|Karsan Otomotiv
|3,54
|-2,48
|8,92
|Karsu Tekstil
|7,68
|-0,78
|-10,18
|Kartonsan
|52,30
|-1,32
|-44,76
|Katmerciler Ekipman
|3,49
|-0,85
|13,31
|Kent Gıda
|225,00
|-3,35
|-36,73
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|-2,80
|-31,31
|Kervan Gıda
|13,99
|-0,57
|6,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-2,99
|-48,41
|Kiler GMYO
|1,71
|-1,72
|-31,87
|Klimasan Klima
|19,95
|-0,45
|17,56
|Koç Holding
|18,81
|1,02
|-8,03
|Konfrut Gıda
|16,69
|1,77
|-1,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|75,00
|5,26
|216,72
|Konya Çimento
|801,90
|1,24
|-29,04
|Koray GMYO
|5,73
|-2,05
|28,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,48
|3,17
|31,70
|Koza Altın
|117,20
|0,43
|21,20
|Koza Madencilik
|14,49
|0,28
|-6,46
|Körfez GMYO
|5,25
|-0,94
|-9,48
|Kristal Kola
|1,92
|-1,03
|-51,02
|Kron Telekomünikasyon
|53,00
|-2,75
|43,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|271,00
|0,37
|72,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|-1,82
|-6,09
|Kütahya Porselen
|59,75
|9,94
|18,43
|Lider Faktoring
|2,74
|-1,79
|-19,65
|Link Bilgisayar
|30,00
|0,20
|-5,05
|Logo Yazılım
|34,58
|1,41
|11,05
|Lokman Hekim Sağlık
|8,95
|-1,43
|24,86
|Lüks Kadife
|49,10
|-3,25
|70,41
|Makina Takım
|2,67
|-2,55
|-21,70
|Marka Yatırım Holding
|4,86
|1,04
|-24,42
|Marmaris Altınyunus
|177,10
|-6,20
|59,41
|Marshall
|248,30
|-0,80
|-19,04
|Martı GMYO
|1,05
|0,00
|-58,88
|Martı Otel
|1,93
|-3,02
|-9,39
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,34
|-2,73
|Mavi Giyim
|55,45
|0,36
|6,23
|Mazhar Zorlu Holding
|41,00
|-3,53
|30,24
|Mega Polietilen
|7,97
|-1,85
|4,05
|Menderes Tekstil
|2,00
|-0,99
|-35,28
|Mercan Kimya
|9,27
|-1,07
|Merit Turizm
|16,32
|-8,57
|57,54
|Merko Gıda
|5,45
|9,88
|-36,92
|Metemtur Yatırım
|6,01
|-1,64
|-25,67
|Metro Holding
|1,64
|1,86
|-21,15
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,09
|-1,88
|-27,68
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|-2,17
|-22,75
|Migros Ticaret
|32,18
|0,12
|-24,81
|Milpa
|3,95
|-1,50
|-14,13
|Mistral GMYO
|4,60
|-0,43
|-2,34
|MLP Sağlık
|21,78
|0,28
|9,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,54
|-3,11
|42,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,96
|0,00
|-41,27
|Mondi Tire Kutsan
|6,23
|0,65
|-18,03
|Naturel Enerji
|35,34
|2,20
|-0,47
|Naturelgaz
|7,59
|-2,82
|Net Holding
|4,13
|-0,72
|20,41
|Netaş Telekom.
|19,82
|-0,90
|-29,42
|Niğbaş Niğde Beton
|12,99
|9,99
|-75,02
|Nuh Çimento
|41,36
|-2,68
|-13,88
|Nurol GMYO
|12,54
|-4,42
|72,02
|Odaş Elektrik
|1,85
|2,21
|-52,56
|Orge Enerji Elektrik
|5,68
|1,07
|23,14
|Orma Orman Mahsulleri
|29,52
|-1,60
|100,54
|Osmanlı Menkul
|22,98
|-0,43
|-25,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,44
|-17,93
|Otokar
|275,00
|-0,25
|-9,62
|Oyak Çimento
|6,92
|-0,14
|-21,18
|Oyak Yat. Ort.
|7,37
|-1,60
|6,78
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,24
|0,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,40
|-1,12
|-6,58
|Özak GMYO
|3,90
|-0,51
|-23,53
|Özbal Çelik Boru
|15,10
|0,20
|130,53
|Özderici GMYO
|1,56
|0,00
|-29,73
|Özerden Plastik
|10,95
|1,86
|21,67
|Pamukova Elektrik
|35,86
|-2,87
|68,20
|Panora GMYO
|6,08
|-1,14
|-0,45
|Papilon Savunma
|15,52
|2,78
|-31,81
|Park Elek.Madencilik
|4,75
|0,00
|-11,55
|Parsan
|28,84
|1,48
|18,68
|Pegasus
|71,00
|-3,47
|-4,83
|Peker GMYO
|1,00
|1,01
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,08
|1,99
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,18
|-0,98
|Pera GMYO
|1,29
|-3,73
|-26,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,10
|-2,21
|20,58
|Petkim
|5,36
|1,13
|7,63
|Petrokent Turizm
|2.350,90
|-1,80
|159,37
|Pınar Et ve Un
|17,82
|-1,76
|-18,57
|Pınar Su
|7,05
|-0,98
|-5,11
|Pınar Süt
|17,49
|-1,52
|-22,44
|Plastikkart
|14,79
|1,37
|2,35
|Polisan Holding
|2,69
|0,75
|-30,03
|Politeknik Metal
|348,00
|0,00
|-14,23
|Prizma Press Matbaacılık
|4,28
|-1,15
|-21,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,35
|-0,17
|-30,29
|QNB Finansbank
|42,00
|-0,24
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,50
|-2,83
|Ral Yatırım Holding
|3,34
|-0,60
|-24,77
|Ray Sigorta
|10,25
|6,77
|-33,66
|Reysaş GMYO
|4,06
|0,74
|-25,50
|Reysaş Lojistik
|4,05
|3,32
|-21,72
|Rhea Girişim
|1,90
|-0,52
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|17,04
|1,37
|24,29
|Royal Halı
|3,33
|0,91
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|7,78
|-28,67
|Sabancı Holding
|9,04
|-0,44
|-18,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,39
|-0,81
|-32,08
|Sanel Mühendislik
|4,66
|2,87
|36,26
|Sanifoam Sünger
|17,30
|4,85
|27,21
|Sanko Pazarlama
|9,67
|-0,51
|4,34
|Saray Matbaacılık
|4,75
|-9,87
|-45,84
|Sarkuysan
|12,63
|0,24
|45,22
|Sasa Polyester
|28,28
|-2,42
|88,73
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,06
|-5,10
|170,98
|Sekuro Plastik
|20,38
|-0,97
|45,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,43
|-1,40
|-37,24
|Selçuk Gıda
|4,85
|6,13
|-2,61
|Selva Gıda Sanayi
|4,05
|9,76
|Senkron Güvenlik
|27,00
|0,00
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,01
|-3,16
|-6,19
|Servet GMYO
|76,05
|-2,25
|-3,00
|Seyitler Kimya
|13,67
|1,56
|1,53
|Silverline Endüstri
|5,04
|1,61
|-41,40
|Sinpaş GMYO
|3,86
|5,18
|-7,66
|Smartiks Yazılım
|5,49
|-1,61
|-38,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,10
|-2,85
|-19,88
|Söktaş
|4,29
|-4,67
|-15,72
|Sönmez Filament
|37,50
|-2,60
|-46,58
|Sönmez Pamuklu
|13,31
|-2,13
|-44,54
|Sumaş Suni Tahta
|63,25
|1,12
|23,41
|Şeker Fin. Kir.
|5,84
|-0,68
|-8,75
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|7,74
|-0,13
|8,11
|Şok Marketler Ticaret
|11,69
|1,30
|-7,37
|T. Halk Bankası
|5,13
|1,58
|-7,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|-1,82
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,28
|0,79
|-26,71
|T.Tuborg
|16,78
|-0,12
|-7,14
|Taç Tarım Ürünleri
|35,08
|9,97
|233,14
|Tat Gıda
|8,13
|0,87
|-29,68
|TAV Havalimanları
|24,02
|-3,69
|12,77
|Taze Kuru Gıda
|271,00
|9,98
|25,29
|Tek-Art Turizm
|1,57
|0,64
|-22,28
|Tekfen Holding
|14,92
|0,00
|-9,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,51
|-2,25
|-24,83
|Temapol Polimer Plastik
|15,10
|-0,20
|31,30
|TGS Dış Ticaret
|11,99
|-0,25
|-5,66
|Tofaş Oto. Fab.
|29,66
|-0,20
|-4,05
|Torunlar GMYO
|2,92
|-2,34
|-25,13
|Trabzon Liman
|30,92
|0,78
|-3,74
|Trabzonspor Sportif
|2,68
|1,52
|9,84
|Trend GMYO
|7,19
|-8,06
|-42,80
|TSKB GMYO
|2,86
|-0,35
|-50,26
|Tuğçelik
|12,20
|0,74
|50,99
|Tukaş
|6,86
|2,85
|-29,21
|Turcas Petrol
|3,49
|-0,29
|-28,04
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,88
|-2,31
|Turkcell
|16,50
|-3,06
|5,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,15
|0,72
|29,00
|Tüpraş
|95,55
|-0,88
|-11,53
|Türk Hava Yolları
|13,39
|-3,39
|3,72
|Türk İlaç Serum
|31,24
|-0,32
|Türk Prysmian Kablo
|12,14
|0,83
|0,64
|Türk Telekom
|6,82
|-2,01
|-17,98
|Türk Traktör
|171,00
|1,06
|0,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,00
|-0,31
|15,15
|Türkiye Sigorta
|4,79
|0,42
|-22,47
|Ufuk Yatırım
|13,68
|7,21
|2,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,11
|-2,14
|-3,07
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|-1,06
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|4,64
|-0,22
|-8,81
|Umpaş Holding
|1,40
|0,00
|-46,36
|Uşak Seramik
|1,93
|-2,53
|-17,52
|Utopya Turizm
|21,00
|-6,58
|-45,88
|Uzertaş Boya
|38,88
|0,00
|-31,31
|Ülker Bisküvi
|20,80
|-1,52
|-6,80
|Ünlü Yatırım Holding
|4,82
|-1,23
|Vakıf Fin. Kir.
|10,70
|-3,34
|151,17
|Vakıf GMYO
|1,46
|-2,67
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,80
|-2,58
|-7,61
|Vakıflar Bankası
|3,55
|0,28
|-24,63
|Vakko Tekstil
|12,48
|2,80
|99,16
|Vanet Gıda
|5,81
|9,83
|-24,84
|Verusa Holding
|46,16
|-1,37
|2,35
|Verusaturk Girisim
|20,28
|-2,22
|55,05
|Vestel
|30,80
|-1,28
|46,25
|Vestel Beyaz Eşya
|46,30
|0,65
|16,48
|Viking Kağıt
|5,10
|-0,97
|-43,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,02
|9,98
|7,82
|Yataş
|12,67
|0,32
|-12,32
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,94
|3,68
|-10,45
|Yeni Gimat GMYO
|13,78
|2,00
|18,87
|Yeşil GMYO
|1,08
|-1,82
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,23
|-3,15
|-33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|2,71
|2,26
|-36,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.499,90
|-5,66
|-19,87
|Yonga Mobilya
|22,00
|7,21
|-26,15
|Yükselen Çelik
|5,00
|1,01
|-4,43
|Yünsa
|11,50
|1,32
|-17,22
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,83
|-0,54
|-33,94
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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