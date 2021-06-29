Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.486,00 -3,33 -14,85 İş Bankası (C) 5,15 -0,19 -24,18 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 9,52 21,05 İş Fin.Kir. 3,00 1,01 -22,28 İş Girişim 9,32 -0,11 -50,82 İş GMYO 1,87 -2,09 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,94 2,50 -16,01 İş Yat. Ort. 2,83 -0,70 -15,85 İşbir Holding 5.748,90 -1,19 110,00 Işık Plastik 30,00 4,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 0,00 -26,32 İttifak Holding 1,46 -1,35 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 20,54 0,79 14,11 İzmir Demir Çelik 2,32 3,57 -29,90 İzmir Fırça 5,49 -0,18 -1,26 Jantsa Jant Sanayi 74,00 -2,76 78,54 Kafein Yazılım 27,90 0,07 30,74 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,20 -1,75 Kaplamin 18,55 -1,70 -45,12 Kardemir (A) 6,17 2,32 3,70 Kardemir (B) 6,09 1,16 15,56 Kardemir (D) 6,80 2,56 17,65 Karel Elektronik 34,60 5,55 50,04 Karsan Otomotiv 3,54 -2,48 8,92 Karsu Tekstil 7,68 -0,78 -10,18 Kartonsan 52,30 -1,32 -44,76 Katmerciler Ekipman 3,49 -0,85 13,31 Kent Gıda 225,00 -3,35 -36,73 Kerevitaş Gıda 4,52 -2,80 -31,31 Kervan Gıda 13,99 -0,57 6,78 Kervansaray Yat. Holding 0,65 -2,99 -48,41 Kiler GMYO 1,71 -1,72 -31,87 Klimasan Klima 19,95 -0,45 17,56 Koç Holding 18,81 1,02 -8,03 Konfrut Gıda 16,69 1,77 -1,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 75,00 5,26 216,72 Konya Çimento 801,90 1,24 -29,04 Koray GMYO 5,73 -2,05 28,76 Kordsa Teknik Tekstil 20,48 3,17 31,70 Koza Altın 117,20 0,43 21,20 Koza Madencilik 14,49 0,28 -6,46 Körfez GMYO 5,25 -0,94 -9,48 Kristal Kola 1,92 -1,03 -51,02 Kron Telekomünikasyon 53,00 -2,75 43,87 Kuştur Kuşadası Turizm 271,00 0,37 72,28 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 -1,82 -6,09 Kütahya Porselen 59,75 9,94 18,43 Lider Faktoring 2,74 -1,79 -19,65 Link Bilgisayar 30,00 0,20 -5,05 Logo Yazılım 34,58 1,41 11,05 Lokman Hekim Sağlık 8,95 -1,43 24,86 Lüks Kadife 49,10 -3,25 70,41 Makina Takım 2,67 -2,55 -21,70 Marka Yatırım Holding 4,86 1,04 -24,42 Marmaris Altınyunus 177,10 -6,20 59,41 Marshall 248,30 -0,80 -19,04 Martı GMYO 1,05 0,00 -58,88 Martı Otel 1,93 -3,02 -9,39 Matriks Bilgi Dağıtım 31,34 -2,73 Mavi Giyim 55,45 0,36 6,23 Mazhar Zorlu Holding 41,00 -3,53 30,24 Mega Polietilen 7,97 -1,85 4,05 Menderes Tekstil 2,00 -0,99 -35,28 Mercan Kimya 9,27 -1,07 Merit Turizm 16,32 -8,57 57,54 Merko Gıda 5,45 9,88 -36,92 Metemtur Yatırım 6,01 -1,64 -25,67 Metro Holding 1,64 1,86 -21,15 Metro Petrol ve Tesisleri 2,09 -1,88 -27,68 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 -2,17 -22,75 Migros Ticaret 32,18 0,12 -24,81 Milpa 3,95 -1,50 -14,13 Mistral GMYO 4,60 -0,43 -2,34 MLP Sağlık 21,78 0,28 9,61 MMC San. ve Tic. Yat. 6,54 -3,11 42,17 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,96 0,00 -41,27 Mondi Tire Kutsan 6,23 0,65 -18,03 Naturel Enerji 35,34 2,20 -0,47 Naturelgaz 7,59 -2,82 Net Holding 4,13 -0,72 20,41 Netaş Telekom. 19,82 -0,90 -29,42 Niğbaş Niğde Beton 12,99 9,99 -75,02 Nuh Çimento 41,36 -2,68 -13,88 Nurol GMYO 12,54 -4,42 72,02 Odaş Elektrik 1,85 2,21 -52,56 Orge Enerji Elektrik 5,68 1,07 23,14 Orma Orman Mahsulleri 29,52 -1,60 100,54 Osmanlı Menkul 22,98 -0,43 -25,73 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,44 -17,93 Otokar 275,00 -0,25 -9,62 Oyak Çimento 6,92 -0,14 -21,18 Oyak Yat. Ort. 7,37 -1,60 6,78 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,24 0,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,40 -1,12 -6,58 Özak GMYO 3,90 -0,51 -23,53 Özbal Çelik Boru 15,10 0,20 130,53 Özderici GMYO 1,56 0,00 -29,73 Özerden Plastik 10,95 1,86 21,67 Pamukova Elektrik 35,86 -2,87 68,20 Panora GMYO 6,08 -1,14 -0,45 Papilon Savunma 15,52 2,78 -31,81 Park Elek.Madencilik 4,75 0,00 -11,55 Parsan 28,84 1,48 18,68 Pegasus 71,00 -3,47 -4,83 Peker GMYO 1,00 1,01 -55,79 Penguen Gıda 3,08 1,99 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,18 -0,98 Pera GMYO 1,29 -3,73 -26,36 Pergamon Dış Ticaret 22,10 -2,21 20,58 Petkim 5,36 1,13 7,63 Petrokent Turizm 2.350,90 -1,80 159,37 Pınar Et ve Un 17,82 -1,76 -18,57 Pınar Su 7,05 -0,98 -5,11 Pınar Süt 17,49 -1,52 -22,44 Plastikkart 14,79 1,37 2,35 Polisan Holding 2,69 0,75 -30,03 Politeknik Metal 348,00 0,00 -14,23 Prizma Press Matbaacılık 4,28 -1,15 -21,90 QNB Finans Fin. Kir. 87,35 -0,17 -30,29 QNB Finansbank 42,00 -0,24 -40,30 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,50 -2,83 Ral Yatırım Holding 3,34 -0,60 -24,77 Ray Sigorta 10,25 6,77 -33,66 Reysaş GMYO 4,06 0,74 -25,50 Reysaş Lojistik 4,05 3,32 -21,72 Rhea Girişim 1,90 -0,52 -48,92 Rodrigo Tekstil 17,04 1,37 24,29 Royal Halı 3,33 0,91 -3,20 RTA Laboratuvarları 21,60 7,78 -28,67 Sabancı Holding 9,04 -0,44 -18,01 Safkar Ege Soğutmacılık 7,39 -0,81 -32,08 Sanel Mühendislik 4,66 2,87 36,26 Sanifoam Sünger 17,30 4,85 27,21 Sanko Pazarlama 9,67 -0,51 4,34 Saray Matbaacılık 4,75 -9,87 -45,84 Sarkuysan 12,63 0,24 45,22 Sasa Polyester 28,28 -2,42 88,73 Say Yenilenebilir Enerji 23,06 -5,10 170,98 Sekuro Plastik 20,38 -0,97 45,99 Selçuk Ecza Deposu 8,43 -1,40 -37,24 Selçuk Gıda 4,85 6,13 -2,61 Selva Gıda Sanayi 4,05 9,76 Senkron Güvenlik 27,00 0,00 2,82 Serve Film Prodüksiyon 15,01 -3,16 -6,19 Servet GMYO 76,05 -2,25 -3,00 Seyitler Kimya 13,67 1,56 1,53 Silverline Endüstri 5,04 1,61 -41,40 Sinpaş GMYO 3,86 5,18 -7,66 Smartiks Yazılım 5,49 -1,61 -38,04 Sodaş Sodyum Sanayii 21,10 -2,85 -19,88 Söktaş 4,29 -4,67 -15,72 Sönmez Filament 37,50 -2,60 -46,58 Sönmez Pamuklu 13,31 -2,13 -44,54 Sumaş Suni Tahta 63,25 1,12 23,41 Şeker Fin. Kir. 5,84 -0,68 -8,75 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 7,74 -0,13 8,11 Şok Marketler Ticaret 11,69 1,30 -7,37 T. Halk Bankası 5,13 1,58 -7,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 -1,82 -34,00 T.S.K.B. 1,28 0,79 -26,71 T.Tuborg 16,78 -0,12 -7,14 Taç Tarım Ürünleri 35,08 9,97 233,14 Tat Gıda 8,13 0,87 -29,68 TAV Havalimanları 24,02 -3,69 12,77 Taze Kuru Gıda 271,00 9,98 25,29 Tek-Art Turizm 1,57 0,64 -22,28 Tekfen Holding 14,92 0,00 -9,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 -2,25 -24,83 Temapol Polimer Plastik 15,10 -0,20 31,30 TGS Dış Ticaret 11,99 -0,25 -5,66 Tofaş Oto. Fab. 29,66 -0,20 -4,05 Torunlar GMYO 2,92 -2,34 -25,13 Trabzon Liman 30,92 0,78 -3,74 Trabzonspor Sportif 2,68 1,52 9,84 Trend GMYO 7,19 -8,06 -42,80 TSKB GMYO 2,86 -0,35 -50,26 Tuğçelik 12,20 0,74 50,99 Tukaş 6,86 2,85 -29,21 Turcas Petrol 3,49 -0,29 -28,04 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,88 -2,31 Turkcell 16,50 -3,06 5,14 Tümosan Motor ve Traktör 18,15 0,72 29,00 Tüpraş 95,55 -0,88 -11,53 Türk Hava Yolları 13,39 -3,39 3,72 Türk İlaç Serum 31,24 -0,32 Türk Prysmian Kablo 12,14 0,83 0,64 Türk Telekom 6,82 -2,01 -17,98 Türk Traktör 171,00 1,06 0,37 Türker Proje Gayrimenkul 130,00 -0,31 15,15 Türkiye Sigorta 4,79 0,42 -22,47 Ufuk Yatırım 13,68 7,21 2,09 Ulaşlar Turizm Yat. 4,11 -2,14 -3,07 Ulusoy Elektrik 56,00 -1,06 9,06 Ulusoy Un Sanayi 4,64 -0,22 -8,81 Umpaş Holding 1,40 0,00 -46,36 Uşak Seramik 1,93 -2,53 -17,52 Utopya Turizm 21,00 -6,58 -45,88 Uzertaş Boya 38,88 0,00 -31,31 Ülker Bisküvi 20,80 -1,52 -6,80 Ünlü Yatırım Holding 4,82 -1,23 Vakıf Fin. Kir. 10,70 -3,34 151,17 Vakıf GMYO 1,46 -2,67 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,80 -2,58 -7,61 Vakıflar Bankası 3,55 0,28 -24,63 Vakko Tekstil 12,48 2,80 99,16 Vanet Gıda 5,81 9,83 -24,84 Verusa Holding 46,16 -1,37 2,35 Verusaturk Girisim 20,28 -2,22 55,05 Vestel 30,80 -1,28 46,25 Vestel Beyaz Eşya 46,30 0,65 16,48 Viking Kağıt 5,10 -0,97 -43,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,00 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 39,02 9,98 7,82 Yataş 12,67 0,32 -12,32 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,94 3,68 -10,45 Yeni Gimat GMYO 13,78 2,00 18,87 Yeşil GMYO 1,08 -1,82 -21,74 Yeşil Yapı 1,23 -3,15 -33,15 Yeşil Yatırım Holding 2,71 2,26 -36,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.499,90 -5,66 -19,87 Yonga Mobilya 22,00 7,21 -26,15 Yükselen Çelik 5,00 1,01 -4,43 Yünsa 11,50 1,32 -17,22 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,83 -0,54 -33,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Rönesans Holding'den 5 şehir hastanesiyle ilgili açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi