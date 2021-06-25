Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.885,00
|-3,37
|-13,86
|İş Bankası (C)
|5,22
|-1,51
|-23,15
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,02
|-0,98
|-21,76
|İş Girişim
|9,27
|-2,01
|-51,08
|İş GMYO
|2,00
|-0,50
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|14,18
|0,42
|-14,57
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-1,37
|-14,36
|İşbir Holding
|6.060,80
|-2,25
|121,39
|Işık Plastik
|29,28
|-1,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-1,15
|-24,56
|İttifak Holding
|1,55
|0,00
|-30,49
|İz Hayvancılık Tarım
|19,52
|6,14
|8,44
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|1,32
|-30,50
|İzmir Fırça
|5,82
|1,22
|4,68
|Jantsa Jant Sanayi
|78,90
|-2,05
|90,36
|Kafein Yazılım
|27,00
|-4,32
|26,52
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,80
|-0,17
|Kaplamin
|19,02
|-3,50
|-43,73
|Kardemir (A)
|6,23
|-1,11
|4,71
|Kardemir (B)
|6,24
|0,97
|18,41
|Kardemir (D)
|6,81
|1,49
|17,82
|Karel Elektronik
|32,84
|-0,18
|42,41
|Karsan Otomotiv
|3,68
|-0,27
|13,23
|Karsu Tekstil
|8,04
|-4,85
|-5,96
|Kartonsan
|55,20
|1,01
|-41,69
|Katmerciler Ekipman
|3,58
|0,56
|16,23
|Kent Gıda
|241,20
|-9,83
|-32,17
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|2,46
|-30,24
|Kervan Gıda
|14,41
|-2,08
|9,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|-1,45
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,84
|-0,54
|-26,69
|Klimasan Klima
|20,80
|-1,14
|22,57
|Koç Holding
|18,78
|-1,73
|-8,18
|Konfrut Gıda
|16,56
|-1,37
|-2,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,50
|-1,30
|189,27
|Konya Çimento
|832,30
|3,22
|-26,35
|Koray GMYO
|6,07
|-1,46
|36,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,08
|-1,76
|29,13
|Koza Altın
|119,90
|-1,56
|23,99
|Koza Madencilik
|14,84
|-1,53
|-4,20
|Körfez GMYO
|5,48
|-2,49
|-5,52
|Kristal Kola
|1,91
|-1,55
|-51,28
|Kron Telekomünikasyon
|54,80
|-2,75
|48,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|281,00
|-3,40
|78,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|-0,45
|-3,48
|Kütahya Porselen
|49,44
|5,64
|-2,00
|Lider Faktoring
|2,78
|0,00
|-18,48
|Link Bilgisayar
|31,00
|-2,08
|-1,89
|Logo Yazılım
|35,50
|-2,74
|14,00
|Lokman Hekim Sağlık
|9,16
|1,66
|27,79
|Lüks Kadife
|48,00
|-1,11
|66,59
|Makina Takım
|2,78
|-1,77
|-18,48
|Marka Yatırım Holding
|4,90
|-4,85
|-23,79
|Marmaris Altınyunus
|197,60
|-2,27
|77,86
|Marshall
|256,00
|-0,35
|-16,53
|Martı GMYO
|1,05
|0,96
|-58,88
|Martı Otel
|2,07
|-1,43
|-2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,72
|-2,99
|Mavi Giyim
|56,70
|-1,56
|8,62
|Mazhar Zorlu Holding
|40,08
|-0,89
|27,32
|Mega Polietilen
|8,21
|2,11
|7,18
|Menderes Tekstil
|2,11
|-0,47
|-31,72
|Mercan Kimya
|9,57
|0,63
|Merit Turizm
|17,85
|-4,49
|72,31
|Merko Gıda
|5,12
|-0,39
|-40,74
|Metemtur Yatırım
|6,78
|9,89
|-16,14
|Metro Holding
|1,68
|-0,59
|-19,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|-0,88
|-21,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|3,28
|-18,88
|Migros Ticaret
|32,92
|-0,60
|-23,08
|Milpa
|4,10
|-0,24
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,68
|-0,43
|-0,64
|MLP Sağlık
|22,48
|2,00
|13,14
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,90
|4,07
|50,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,00
|-0,71
|-40,93
|Mondi Tire Kutsan
|6,41
|-1,84
|-15,66
|Naturel Enerji
|36,00
|-2,60
|1,39
|Naturelgaz
|8,23
|-0,36
|Net Holding
|4,35
|-3,97
|26,82
|Netaş Telekom.
|20,70
|-2,91
|-26,28
|Niğbaş Niğde Beton
|13,12
|9,97
|-74,77
|Nuh Çimento
|42,08
|0,67
|-12,38
|Nurol GMYO
|12,98
|4,42
|78,05
|Odaş Elektrik
|1,90
|-1,55
|-51,28
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|-1,37
|25,31
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|0,00
|103,80
|Osmanlı Menkul
|24,22
|-1,62
|-21,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-0,86
|-16,12
|Otokar
|285,60
|-3,81
|-6,14
|Oyak Çimento
|7,06
|-0,42
|-19,59
|Oyak Yat. Ort.
|7,58
|-1,56
|9,82
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,30
|0,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,25
|3,66
|-9,77
|Özak GMYO
|4,01
|-0,99
|-21,37
|Özbal Çelik Boru
|13,70
|1,78
|109,16
|Özderici GMYO
|1,63
|1,24
|-26,58
|Özerden Plastik
|10,29
|4,57
|14,33
|Pamukova Elektrik
|35,80
|1,99
|67,92
|Panora GMYO
|6,20
|-0,16
|1,51
|Papilon Savunma
|15,88
|6,51
|-30,23
|Park Elek.Madencilik
|4,85
|-1,02
|-9,68
|Parsan
|29,70
|-0,13
|22,22
|Pegasus
|77,25
|-2,46
|3,55
|Peker GMYO
|1,00
|-0,99
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,10
|-1,27
|-38,61
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,20
|-0,62
|Pera GMYO
|1,39
|-2,80
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|22,84
|-1,30
|24,61
|Petkim
|5,39
|-0,92
|8,23
|Petrokent Turizm
|2.420,00
|-1,22
|166,99
|Pınar Et ve Un
|18,66
|0,32
|-14,73
|Pınar Su
|7,26
|0,14
|-2,29
|Pınar Süt
|18,60
|-0,05
|-17,52
|Plastikkart
|14,53
|0,21
|0,55
|Polisan Holding
|2,74
|-2,14
|-28,73
|Politeknik Metal
|353,10
|0,60
|-12,97
|Prizma Press Matbaacılık
|4,39
|-0,90
|-19,89
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,90
|-1,15
|-28,25
|QNB Finansbank
|43,20
|-5,96
|-38,59
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,50
|0,95
|Ral Yatırım Holding
|3,31
|-1,49
|-25,45
|Ray Sigorta
|10,10
|-6,74
|-34,63
|Reysaş GMYO
|4,15
|6,41
|-23,85
|Reysaş Lojistik
|4,18
|10,00
|-19,21
|Rhea Girişim
|2,03
|-1,46
|-45,43
|Rodrigo Tekstil
|17,18
|-0,12
|25,31
|Royal Halı
|3,30
|-0,90
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|20,34
|-7,63
|-32,83
|Sabancı Holding
|9,23
|-0,75
|-16,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,60
|-1,68
|-30,15
|Sanel Mühendislik
|4,27
|-2,51
|24,85
|Sanifoam Sünger
|16,12
|4,07
|18,53
|Sanko Pazarlama
|9,86
|-1,60
|6,39
|Saray Matbaacılık
|5,85
|-9,86
|-33,30
|Sarkuysan
|12,92
|-1,90
|48,55
|Sasa Polyester
|29,32
|-4,25
|95,67
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,56
|-2,67
|200,35
|Sekuro Plastik
|21,22
|-1,49
|52,01
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|1,14
|-33,74
|Selçuk Gıda
|4,79
|3,23
|-3,82
|Selva Gıda Sanayi
|3,36
|Senkron Güvenlik
|28,54
|-1,18
|8,68
|Serve Film Prodüksiyon
|14,53
|-0,48
|-9,19
|Servet GMYO
|81,60
|-1,63
|4,08
|Seyitler Kimya
|13,73
|2,85
|1,98
|Silverline Endüstri
|5,11
|-1,73
|-40,58
|Sinpaş GMYO
|3,84
|-2,78
|-8,13
|Smartiks Yazılım
|5,60
|-0,71
|-36,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|-1,06
|-14,57
|Söktaş
|4,61
|-1,28
|-9,43
|Sönmez Filament
|38,90
|0,05
|-44,59
|Sönmez Pamuklu
|14,31
|-1,31
|-40,38
|Sumaş Suni Tahta
|56,90
|-1,90
|11,02
|Şeker Fin. Kir.
|6,06
|-3,96
|-5,31
|Şekerbank
|1,10
|-1,79
|-27,15
|Şişe Cam
|7,84
|-1,13
|9,50
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|0,61
|-8,08
|T. Halk Bankası
|5,08
|-3,05
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,92
|-1,13
|-32,65
|T.S.K.B.
|1,31
|-2,96
|-24,99
|T.Tuborg
|17,36
|-0,23
|-3,93
|Taç Tarım Ürünleri
|29,00
|8,61
|175,40
|Tat Gıda
|8,23
|-1,20
|-28,81
|TAV Havalimanları
|26,20
|-2,75
|23,00
|Taze Kuru Gıda
|224,00
|9,97
|3,56
|Tek-Art Turizm
|1,66
|-2,92
|-17,82
|Tekfen Holding
|15,37
|-0,97
|-6,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|-0,73
|-21,48
|Temapol Polimer Plastik
|15,96
|-2,09
|38,78
|TGS Dış Ticaret
|12,42
|-1,74
|-2,28
|Tofaş Oto. Fab.
|30,24
|-0,53
|-2,17
|Torunlar GMYO
|3,12
|-2,19
|-20,00
|Trabzon Liman
|31,34
|-1,38
|-2,43
|Trabzonspor Sportif
|2,74
|0,37
|12,30
|Trend GMYO
|7,40
|2,92
|-41,13
|TSKB GMYO
|2,99
|-5,97
|-48,00
|Tuğçelik
|11,54
|-5,10
|42,82
|Tukaş
|6,85
|-0,15
|-29,31
|Turcas Petrol
|3,63
|-1,36
|-25,15
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,41
|-0,95
|Turkcell
|17,04
|-0,06
|8,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,45
|-2,30
|24,02
|Tüpraş
|98,35
|-1,75
|-8,94
|Türk Hava Yolları
|14,28
|-2,26
|10,61
|Türk İlaç Serum
|31,20
|-3,88
|Türk Prysmian Kablo
|12,65
|2,02
|4,87
|Türk Telekom
|7,00
|-0,14
|-15,82
|Türk Traktör
|173,00
|-0,23
|1,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,40
|-0,75
|17,27
|Türkiye Sigorta
|4,88
|-0,81
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|12,76
|-1,77
|-4,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,16
|-1,42
|-1,89
|Ulusoy Elektrik
|56,85
|-0,79
|10,71
|Ulusoy Un Sanayi
|4,84
|1,26
|-4,88
|Umpaş Holding
|1,48
|2,07
|-43,30
|Uşak Seramik
|2,01
|-0,99
|-14,10
|Utopya Turizm
|22,64
|5,30
|-41,65
|Uzertaş Boya
|40,00
|1,78
|-29,33
|Ülker Bisküvi
|21,42
|-2,46
|-4,02
|Ünlü Yatırım Holding
|5,19
|-1,89
|Vakıf Fin. Kir.
|11,51
|-9,94
|170,19
|Vakıf GMYO
|1,59
|0,00
|-33,72
|Vakıf Yat. Ort.
|7,26
|-9,93
|-1,36
|Vakıflar Bankası
|3,59
|-2,18
|-23,78
|Vakko Tekstil
|12,80
|-2,59
|104,26
|Vanet Gıda
|4,81
|-0,82
|-37,77
|Verusa Holding
|48,60
|-2,53
|7,76
|Verusaturk Girisim
|21,54
|-3,49
|64,68
|Vestel
|32,00
|1,27
|51,95
|Vestel Beyaz Eşya
|46,60
|-1,23
|17,23
|Viking Kağıt
|5,30
|-1,12
|-41,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|-1,78
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,26
|9,95
|-10,86
|Yataş
|13,00
|-1,52
|-10,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,96
|-1,49
|-10,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,72
|-0,22
|18,36
|Yeşil GMYO
|1,13
|0,00
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,27
|-2,31
|-30,98
|Yeşil Yatırım Holding
|2,41
|0,84
|-43,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|0,00
|-13,46
|Yonga Mobilya
|21,60
|-1,82
|-27,49
|Yükselen Çelik
|4,99
|-0,99
|-4,62
|Yünsa
|11,50
|0,17
|-17,22
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,87
|-1,06
|-32,49
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??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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