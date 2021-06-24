Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 36.099,90 -1,64 -10,86 İş Bankası (C) 5,30 2,12 -21,97 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,05 0,66 -20,98 İş Girişim 9,46 -1,05 -50,08 İş GMYO 2,01 0,00 -20,87 İş Y. Men. Değ. 14,12 -0,91 -14,93 İş Yat. Ort. 2,92 -0,34 -13,18 İşbir Holding 6.200,00 1,64 126,48 Işık Plastik 29,80 -2,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 2,35 -23,68 İttifak Holding 1,55 1,97 -30,49 İz Hayvancılık Tarım 18,39 1,16 2,17 İzmir Demir Çelik 2,27 0,44 -31,41 İzmir Fırça 5,75 0,88 3,42 Jantsa Jant Sanayi 80,55 -0,49 94,34 Kafein Yazılım 28,22 1,51 32,24 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,82 0,17 Kaplamin 19,71 3,19 -41,69 Kardemir (A) 6,30 2,94 5,88 Kardemir (B) 6,18 1,15 17,27 Kardemir (D) 6,71 0,90 16,09 Karel Elektronik 32,90 4,44 42,67 Karsan Otomotiv 3,69 -0,81 13,54 Karsu Tekstil 8,45 5,36 -1,17 Kartonsan 54,65 -2,24 -42,28 Katmerciler Ekipman 3,56 4,40 15,58 Kent Gıda 267,50 9,99 -24,78 Kerevitaş Gıda 4,48 -2,18 -31,91 Kervan Gıda 14,85 0,68 12,33 Kervansaray Yat. Holding 0,69 0,00 -45,24 Kiler GMYO 1,85 0,00 -26,29 Klimasan Klima 21,04 2,24 23,98 Koç Holding 19,11 1,38 -6,56 Konfrut Gıda 16,79 -0,65 -0,65 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,40 0,80 193,07 Konya Çimento 806,30 -3,44 -28,65 Koray GMYO 6,16 -0,16 38,43 Kordsa Teknik Tekstil 20,44 -0,29 31,45 Koza Altın 121,80 -0,33 25,96 Koza Madencilik 15,07 1,01 -2,71 Körfez GMYO 5,62 -5,07 -3,10 Kristal Kola 1,94 0,00 -50,51 Kron Telekomünikasyon 56,35 5,52 52,96 Kuştur Kuşadası Turizm 290,90 4,60 84,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 0,90 -3,04 Kütahya Porselen 46,80 3,86 -7,23 Lider Faktoring 2,78 -1,42 -18,48 Link Bilgisayar 31,66 2,06 0,20 Logo Yazılım 36,50 -0,38 17,21 Lokman Hekim Sağlık 9,01 -0,22 25,69 Lüks Kadife 48,54 -0,94 68,47 Makina Takım 2,83 1,07 -17,01 Marka Yatırım Holding 5,15 5,10 -19,91 Marmaris Altınyunus 202,20 0,10 82,00 Marshall 256,90 0,00 -16,24 Martı GMYO 1,04 0,97 -59,27 Martı Otel 2,10 0,48 -1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 34,76 1,46 Mavi Giyim 57,60 4,25 10,34 Mazhar Zorlu Holding 40,44 0,85 28,46 Mega Polietilen 8,04 -0,62 4,96 Menderes Tekstil 2,12 0,47 -31,39 Mercan Kimya 9,51 -0,73 Merit Turizm 18,69 8,03 80,42 Merko Gıda 5,14 -0,77 -40,51 Metemtur Yatırım 6,17 1,48 -23,69 Metro Holding 1,69 -1,17 -18,75 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 0,44 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 1,10 -21,46 Migros Ticaret 33,12 -0,24 -22,62 Milpa 4,11 0,74 -10,65 Mistral GMYO 4,70 1,51 -0,21 MLP Sağlık 22,04 1,19 10,92 MMC San. ve Tic. Yat. 6,63 -2,50 44,13 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,05 2,32 -40,51 Mondi Tire Kutsan 6,53 1,56 -14,08 Naturel Enerji 36,96 -0,11 4,09 Naturelgaz 8,26 0,24 Net Holding 4,53 1,57 32,07 Netaş Telekom. 21,32 2,01 -24,07 Niğbaş Niğde Beton 11,93 9,95 -77,06 Nuh Çimento 41,80 0,24 -12,97 Nurol GMYO 12,43 1,22 70,51 Odaş Elektrik 1,93 -1,53 -50,51 Orge Enerji Elektrik 5,86 -1,18 27,05 Orma Orman Mahsulleri 30,00 1,69 103,80 Osmanlı Menkul 24,62 2,24 -20,43 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 1,75 -15,39 Otokar 296,90 2,17 -2,43 Oyak Çimento 7,09 0,57 -19,25 Oyak Yat. Ort. 7,70 1,58 11,56 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,22 -0,49 Oylum Sınai Yatırımlar 4,10 1,23 -12,95 Özak GMYO 4,05 -0,25 -20,59 Özbal Çelik Boru 13,46 9,97 105,50 Özderici GMYO 1,61 0,63 -27,48 Özerden Plastik 9,84 4,46 9,33 Pamukova Elektrik 35,10 3,30 64,63 Panora GMYO 6,21 0,65 1,67 Papilon Savunma 14,91 -0,86 -34,49 Park Elek.Madencilik 4,90 0,20 -8,75 Parsan 29,74 -1,00 22,39 Pegasus 79,20 0,70 6,17 Peker GMYO 1,01 0,00 -55,35 Penguen Gıda 3,14 -2,79 -37,82 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,40 1,19 Pera GMYO 1,43 0,00 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 23,14 1,94 26,25 Petkim 5,44 -0,91 9,24 Petrokent Turizm 2.450,00 4,38 170,30 Pınar Et ve Un 18,60 0,98 -15,00 Pınar Su 7,25 0,69 -2,42 Pınar Süt 18,61 0,16 -17,47 Plastikkart 14,50 0,83 0,35 Polisan Holding 2,80 3,70 -27,17 Politeknik Metal 351,00 0,86 -13,49 Prizma Press Matbaacılık 4,43 -0,23 -19,16 QNB Finans Fin. Kir. 90,95 -1,09 -27,41 QNB Finansbank 45,94 2,18 -34,70 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,24 0,67 Ral Yatırım Holding 3,36 1,51 -24,32 Ray Sigorta 10,83 9,95 -29,90 Reysaş GMYO 3,90 0,78 -28,44 Reysaş Lojistik 3,80 0,00 -26,56 Rhea Girişim 2,06 0,49 -44,62 Rodrigo Tekstil 17,20 -2,27 25,46 Royal Halı 3,33 0,91 -3,20 RTA Laboratuvarları 22,02 9,99 -27,28 Sabancı Holding 9,30 0,22 -15,65 Safkar Ege Soğutmacılık 7,73 3,34 -28,95 Sanel Mühendislik 4,38 1,15 28,07 Sanifoam Sünger 15,49 1,64 13,90 Sanko Pazarlama 10,02 -2,24 8,12 Saray Matbaacılık 6,49 10,00 -26,00 Sarkuysan 13,17 -1,72 51,42 Sasa Polyester 30,62 -1,98 104,34 Say Yenilenebilir Enerji 26,26 0,84 208,58 Sekuro Plastik 21,54 0,09 54,30 Selçuk Ecza Deposu 8,80 -1,12 -34,48 Selçuk Gıda 4,64 4,50 -6,83 Senkron Güvenlik 28,88 -6,54 9,98 Serve Film Prodüksiyon 14,60 2,82 -8,75 Servet GMYO 82,95 0,12 5,80 Seyitler Kimya 13,35 -2,41 -0,84 Silverline Endüstri 5,20 -0,76 -39,53 Sinpaş GMYO 3,95 -0,75 -5,50 Smartiks Yazılım 5,64 -0,70 -36,34 Sodaş Sodyum Sanayii 22,74 -2,65 -13,65 Söktaş 4,67 0,43 -8,25 Sönmez Filament 38,88 2,37 -44,62 Sönmez Pamuklu 14,50 5,92 -39,58 Sumaş Suni Tahta 58,00 0,00 13,17 Şeker Fin. Kir. 6,31 -4,54 -1,41 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 7,93 -1,00 10,76 Şok Marketler Ticaret 11,53 0,09 -8,64 T. Halk Bankası 5,24 0,19 -5,76 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,16 1,24 -31,87 T.S.K.B. 1,35 1,50 -22,70 T.Tuborg 17,40 1,75 -3,71 Taç Tarım Ürünleri 26,70 4,62 153,56 Tat Gıda 8,33 -0,12 -27,95 TAV Havalimanları 26,94 -1,17 26,48 Taze Kuru Gıda 203,70 9,99 -5,83 Tek-Art Turizm 1,71 -2,29 -15,35 Tekfen Holding 15,52 0,19 -5,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 0,29 -20,90 Temapol Polimer Plastik 16,30 -0,91 41,74 TGS Dış Ticaret 12,64 4,03 -0,55 Tofaş Oto. Fab. 30,40 0,13 -1,65 Torunlar GMYO 3,19 -0,93 -18,21 Trabzon Liman 31,78 -0,56 -1,06 Trabzonspor Sportif 2,73 2,63 11,89 Trend GMYO 7,19 -2,04 -42,80 TSKB GMYO 3,18 -5,92 -44,70 Tuğçelik 12,16 7,33 50,50 Tukaş 6,86 -1,01 -29,21 Turcas Petrol 3,68 1,38 -24,12 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,50 0,21 Turkcell 17,05 1,13 8,64 Tümosan Motor ve Traktör 17,86 -1,92 26,94 Tüpraş 100,10 -0,10 -7,31 Türk Hava Yolları 14,61 0,34 13,17 Türk İlaç Serum 32,46 4,91 Türk Prysmian Kablo 12,40 -0,40 2,80 Türk Telekom 7,01 0,57 -15,70 Türk Traktör 173,40 0,29 1,78 Türker Proje Gayrimenkul 133,40 -1,33 18,16 Türkiye Sigorta 4,92 0,20 -20,36 Ufuk Yatırım 12,99 -0,08 -3,06 Ulaşlar Turizm Yat. 4,22 0,24 -0,47 Ulusoy Elektrik 57,30 0,97 11,59 Ulusoy Un Sanayi 4,78 -0,62 -6,06 Umpaş Holding 1,45 7,41 -44,44 Uşak Seramik 2,03 0,00 -13,25 Utopya Turizm 21,50 -1,38 -44,59 Uzertaş Boya 39,30 -1,75 -30,57 Ülker Bisküvi 21,96 0,64 -1,60 Ünlü Yatırım Holding 5,29 0,38 Vakıf Fin. Kir. 12,78 9,98 200,00 Vakıf GMYO 1,59 -4,79 -33,72 Vakıf Yat. Ort. 8,06 9,96 9,51 Vakıflar Bankası 3,67 0,82 -22,08 Vakko Tekstil 13,14 -1,94 109,69 Vanet Gıda 4,85 -0,61 -37,26 Verusa Holding 49,86 2,09 10,55 Verusaturk Girisim 22,32 -0,27 70,64 Vestel 31,60 1,28 50,05 Vestel Beyaz Eşya 47,18 -0,25 18,69 Viking Kağıt 5,36 -0,37 -40,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 3,21 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,34 -0,07 -18,93 Yataş 13,20 -0,68 -8,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,02 0,75 -8,64 Yeni Gimat GMYO 13,75 -1,86 18,62 Yeşil GMYO 1,13 -0,88 -18,12 Yeşil Yapı 1,30 0,78 -29,35 Yeşil Yatırım Holding 2,39 9,63 -44,11 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,00 0,00 -13,46 Yonga Mobilya 22,00 -4,18 -26,15 Yükselen Çelik 5,04 0,20 -3,67 Yünsa 11,48 -0,52 -17,36 Ziraat Gayrimenkul 1,60 -0,62 Zorlu Enerji 1,89 0,00 -31,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi Resmi Gazete'de yayımlandı, 3 bakanlıkta kritik atamalar yapıldı