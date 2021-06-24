Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|36.099,90
|-1,64
|-10,86
|İş Bankası (C)
|5,30
|2,12
|-21,97
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,05
|0,66
|-20,98
|İş Girişim
|9,46
|-1,05
|-50,08
|İş GMYO
|2,01
|0,00
|-20,87
|İş Y. Men. Değ.
|14,12
|-0,91
|-14,93
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-0,34
|-13,18
|İşbir Holding
|6.200,00
|1,64
|126,48
|Işık Plastik
|29,80
|-2,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|2,35
|-23,68
|İttifak Holding
|1,55
|1,97
|-30,49
|İz Hayvancılık Tarım
|18,39
|1,16
|2,17
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|0,44
|-31,41
|İzmir Fırça
|5,75
|0,88
|3,42
|Jantsa Jant Sanayi
|80,55
|-0,49
|94,34
|Kafein Yazılım
|28,22
|1,51
|32,24
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,82
|0,17
|Kaplamin
|19,71
|3,19
|-41,69
|Kardemir (A)
|6,30
|2,94
|5,88
|Kardemir (B)
|6,18
|1,15
|17,27
|Kardemir (D)
|6,71
|0,90
|16,09
|Karel Elektronik
|32,90
|4,44
|42,67
|Karsan Otomotiv
|3,69
|-0,81
|13,54
|Karsu Tekstil
|8,45
|5,36
|-1,17
|Kartonsan
|54,65
|-2,24
|-42,28
|Katmerciler Ekipman
|3,56
|4,40
|15,58
|Kent Gıda
|267,50
|9,99
|-24,78
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|-2,18
|-31,91
|Kervan Gıda
|14,85
|0,68
|12,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|0,00
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,85
|0,00
|-26,29
|Klimasan Klima
|21,04
|2,24
|23,98
|Koç Holding
|19,11
|1,38
|-6,56
|Konfrut Gıda
|16,79
|-0,65
|-0,65
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,40
|0,80
|193,07
|Konya Çimento
|806,30
|-3,44
|-28,65
|Koray GMYO
|6,16
|-0,16
|38,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,44
|-0,29
|31,45
|Koza Altın
|121,80
|-0,33
|25,96
|Koza Madencilik
|15,07
|1,01
|-2,71
|Körfez GMYO
|5,62
|-5,07
|-3,10
|Kristal Kola
|1,94
|0,00
|-50,51
|Kron Telekomünikasyon
|56,35
|5,52
|52,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|290,90
|4,60
|84,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|0,90
|-3,04
|Kütahya Porselen
|46,80
|3,86
|-7,23
|Lider Faktoring
|2,78
|-1,42
|-18,48
|Link Bilgisayar
|31,66
|2,06
|0,20
|Logo Yazılım
|36,50
|-0,38
|17,21
|Lokman Hekim Sağlık
|9,01
|-0,22
|25,69
|Lüks Kadife
|48,54
|-0,94
|68,47
|Makina Takım
|2,83
|1,07
|-17,01
|Marka Yatırım Holding
|5,15
|5,10
|-19,91
|Marmaris Altınyunus
|202,20
|0,10
|82,00
|Marshall
|256,90
|0,00
|-16,24
|Martı GMYO
|1,04
|0,97
|-59,27
|Martı Otel
|2,10
|0,48
|-1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,76
|1,46
|Mavi Giyim
|57,60
|4,25
|10,34
|Mazhar Zorlu Holding
|40,44
|0,85
|28,46
|Mega Polietilen
|8,04
|-0,62
|4,96
|Menderes Tekstil
|2,12
|0,47
|-31,39
|Mercan Kimya
|9,51
|-0,73
|Merit Turizm
|18,69
|8,03
|80,42
|Merko Gıda
|5,14
|-0,77
|-40,51
|Metemtur Yatırım
|6,17
|1,48
|-23,69
|Metro Holding
|1,69
|-1,17
|-18,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|0,44
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|1,10
|-21,46
|Migros Ticaret
|33,12
|-0,24
|-22,62
|Milpa
|4,11
|0,74
|-10,65
|Mistral GMYO
|4,70
|1,51
|-0,21
|MLP Sağlık
|22,04
|1,19
|10,92
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,63
|-2,50
|44,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,05
|2,32
|-40,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,53
|1,56
|-14,08
|Naturel Enerji
|36,96
|-0,11
|4,09
|Naturelgaz
|8,26
|0,24
|Net Holding
|4,53
|1,57
|32,07
|Netaş Telekom.
|21,32
|2,01
|-24,07
|Niğbaş Niğde Beton
|11,93
|9,95
|-77,06
|Nuh Çimento
|41,80
|0,24
|-12,97
|Nurol GMYO
|12,43
|1,22
|70,51
|Odaş Elektrik
|1,93
|-1,53
|-50,51
|Orge Enerji Elektrik
|5,86
|-1,18
|27,05
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|1,69
|103,80
|Osmanlı Menkul
|24,62
|2,24
|-20,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|1,75
|-15,39
|Otokar
|296,90
|2,17
|-2,43
|Oyak Çimento
|7,09
|0,57
|-19,25
|Oyak Yat. Ort.
|7,70
|1,58
|11,56
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,22
|-0,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,10
|1,23
|-12,95
|Özak GMYO
|4,05
|-0,25
|-20,59
|Özbal Çelik Boru
|13,46
|9,97
|105,50
|Özderici GMYO
|1,61
|0,63
|-27,48
|Özerden Plastik
|9,84
|4,46
|9,33
|Pamukova Elektrik
|35,10
|3,30
|64,63
|Panora GMYO
|6,21
|0,65
|1,67
|Papilon Savunma
|14,91
|-0,86
|-34,49
|Park Elek.Madencilik
|4,90
|0,20
|-8,75
|Parsan
|29,74
|-1,00
|22,39
|Pegasus
|79,20
|0,70
|6,17
|Peker GMYO
|1,01
|0,00
|-55,35
|Penguen Gıda
|3,14
|-2,79
|-37,82
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,40
|1,19
|Pera GMYO
|1,43
|0,00
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,14
|1,94
|26,25
|Petkim
|5,44
|-0,91
|9,24
|Petrokent Turizm
|2.450,00
|4,38
|170,30
|Pınar Et ve Un
|18,60
|0,98
|-15,00
|Pınar Su
|7,25
|0,69
|-2,42
|Pınar Süt
|18,61
|0,16
|-17,47
|Plastikkart
|14,50
|0,83
|0,35
|Polisan Holding
|2,80
|3,70
|-27,17
|Politeknik Metal
|351,00
|0,86
|-13,49
|Prizma Press Matbaacılık
|4,43
|-0,23
|-19,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,95
|-1,09
|-27,41
|QNB Finansbank
|45,94
|2,18
|-34,70
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,24
|0,67
|Ral Yatırım Holding
|3,36
|1,51
|-24,32
|Ray Sigorta
|10,83
|9,95
|-29,90
|Reysaş GMYO
|3,90
|0,78
|-28,44
|Reysaş Lojistik
|3,80
|0,00
|-26,56
|Rhea Girişim
|2,06
|0,49
|-44,62
|Rodrigo Tekstil
|17,20
|-2,27
|25,46
|Royal Halı
|3,33
|0,91
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|22,02
|9,99
|-27,28
|Sabancı Holding
|9,30
|0,22
|-15,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,73
|3,34
|-28,95
|Sanel Mühendislik
|4,38
|1,15
|28,07
|Sanifoam Sünger
|15,49
|1,64
|13,90
|Sanko Pazarlama
|10,02
|-2,24
|8,12
|Saray Matbaacılık
|6,49
|10,00
|-26,00
|Sarkuysan
|13,17
|-1,72
|51,42
|Sasa Polyester
|30,62
|-1,98
|104,34
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,26
|0,84
|208,58
|Sekuro Plastik
|21,54
|0,09
|54,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|-1,12
|-34,48
|Selçuk Gıda
|4,64
|4,50
|-6,83
|Senkron Güvenlik
|28,88
|-6,54
|9,98
|Serve Film Prodüksiyon
|14,60
|2,82
|-8,75
|Servet GMYO
|82,95
|0,12
|5,80
|Seyitler Kimya
|13,35
|-2,41
|-0,84
|Silverline Endüstri
|5,20
|-0,76
|-39,53
|Sinpaş GMYO
|3,95
|-0,75
|-5,50
|Smartiks Yazılım
|5,64
|-0,70
|-36,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,74
|-2,65
|-13,65
|Söktaş
|4,67
|0,43
|-8,25
|Sönmez Filament
|38,88
|2,37
|-44,62
|Sönmez Pamuklu
|14,50
|5,92
|-39,58
|Sumaş Suni Tahta
|58,00
|0,00
|13,17
|Şeker Fin. Kir.
|6,31
|-4,54
|-1,41
|Şekerbank
|1,12
|1,82
|-25,83
|Şişe Cam
|7,93
|-1,00
|10,76
|Şok Marketler Ticaret
|11,53
|0,09
|-8,64
|T. Halk Bankası
|5,24
|0,19
|-5,76
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,16
|1,24
|-31,87
|T.S.K.B.
|1,35
|1,50
|-22,70
|T.Tuborg
|17,40
|1,75
|-3,71
|Taç Tarım Ürünleri
|26,70
|4,62
|153,56
|Tat Gıda
|8,33
|-0,12
|-27,95
|TAV Havalimanları
|26,94
|-1,17
|26,48
|Taze Kuru Gıda
|203,70
|9,99
|-5,83
|Tek-Art Turizm
|1,71
|-2,29
|-15,35
|Tekfen Holding
|15,52
|0,19
|-5,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,85
|0,29
|-20,90
|Temapol Polimer Plastik
|16,30
|-0,91
|41,74
|TGS Dış Ticaret
|12,64
|4,03
|-0,55
|Tofaş Oto. Fab.
|30,40
|0,13
|-1,65
|Torunlar GMYO
|3,19
|-0,93
|-18,21
|Trabzon Liman
|31,78
|-0,56
|-1,06
|Trabzonspor Sportif
|2,73
|2,63
|11,89
|Trend GMYO
|7,19
|-2,04
|-42,80
|TSKB GMYO
|3,18
|-5,92
|-44,70
|Tuğçelik
|12,16
|7,33
|50,50
|Tukaş
|6,86
|-1,01
|-29,21
|Turcas Petrol
|3,68
|1,38
|-24,12
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,50
|0,21
|Turkcell
|17,05
|1,13
|8,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,86
|-1,92
|26,94
|Tüpraş
|100,10
|-0,10
|-7,31
|Türk Hava Yolları
|14,61
|0,34
|13,17
|Türk İlaç Serum
|32,46
|4,91
|Türk Prysmian Kablo
|12,40
|-0,40
|2,80
|Türk Telekom
|7,01
|0,57
|-15,70
|Türk Traktör
|173,40
|0,29
|1,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,40
|-1,33
|18,16
|Türkiye Sigorta
|4,92
|0,20
|-20,36
|Ufuk Yatırım
|12,99
|-0,08
|-3,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,22
|0,24
|-0,47
|Ulusoy Elektrik
|57,30
|0,97
|11,59
|Ulusoy Un Sanayi
|4,78
|-0,62
|-6,06
|Umpaş Holding
|1,45
|7,41
|-44,44
|Uşak Seramik
|2,03
|0,00
|-13,25
|Utopya Turizm
|21,50
|-1,38
|-44,59
|Uzertaş Boya
|39,30
|-1,75
|-30,57
|Ülker Bisküvi
|21,96
|0,64
|-1,60
|Ünlü Yatırım Holding
|5,29
|0,38
|Vakıf Fin. Kir.
|12,78
|9,98
|200,00
|Vakıf GMYO
|1,59
|-4,79
|-33,72
|Vakıf Yat. Ort.
|8,06
|9,96
|9,51
|Vakıflar Bankası
|3,67
|0,82
|-22,08
|Vakko Tekstil
|13,14
|-1,94
|109,69
|Vanet Gıda
|4,85
|-0,61
|-37,26
|Verusa Holding
|49,86
|2,09
|10,55
|Verusaturk Girisim
|22,32
|-0,27
|70,64
|Vestel
|31,60
|1,28
|50,05
|Vestel Beyaz Eşya
|47,18
|-0,25
|18,69
|Viking Kağıt
|5,36
|-0,37
|-40,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|3,21
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,34
|-0,07
|-18,93
|Yataş
|13,20
|-0,68
|-8,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,02
|0,75
|-8,64
|Yeni Gimat GMYO
|13,75
|-1,86
|18,62
|Yeşil GMYO
|1,13
|-0,88
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,30
|0,78
|-29,35
|Yeşil Yatırım Holding
|2,39
|9,63
|-44,11
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|0,00
|-13,46
|Yonga Mobilya
|22,00
|-4,18
|-26,15
|Yükselen Çelik
|5,04
|0,20
|-3,67
|Yünsa
|11,48
|-0,52
|-17,36
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|-0,62
|Zorlu Enerji
|1,89
|0,00
|-31,77
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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