Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 35.400,20 0,57 -12,59 İş Bankası (C) 5,24 1,16 -22,86 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,04 1,00 -21,24 İş Girişim 10,29 9,94 -45,70 İş GMYO 2,01 1,01 -20,87 İş Y. Men. Değ. 14,31 0,63 -13,78 İş Yat. Ort. 2,93 2,09 -12,88 İşbir Holding 6.000,00 -4,91 119,17 Işık Plastik 30,08 9,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -1,16 -25,44 İttifak Holding 1,51 -1,31 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 18,39 -1,92 2,17 İzmir Demir Çelik 2,20 0,00 -33,53 İzmir Fırça 5,54 0,00 -0,36 Jantsa Jant Sanayi 81,00 4,52 95,43 Kafein Yazılım 26,32 3,22 23,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,83 -0,25 Kaplamin 19,11 2,74 -43,46 Kardemir (A) 6,26 -0,16 5,21 Kardemir (B) 6,13 0,16 16,32 Kardemir (D) 6,80 -0,15 17,65 Karel Elektronik 31,38 3,91 36,08 Karsan Otomotiv 3,69 3,65 13,54 Karsu Tekstil 7,93 -0,50 -7,25 Kartonsan 53,65 0,94 -43,33 Katmerciler Ekipman 3,39 0,59 10,06 Kent Gıda 221,10 4,24 -37,82 Kerevitaş Gıda 4,31 1,17 -34,50 Kervan Gıda 14,71 -0,88 11,27 Kervansaray Yat. Holding 0,69 0,00 -45,24 Kiler GMYO 1,89 2,72 -24,70 Klimasan Klima 20,12 -0,49 18,56 Koç Holding 18,95 1,94 -7,35 Konfrut Gıda 16,56 4,68 -2,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,80 0,37 186,32 Konya Çimento 774,40 1,23 -31,47 Koray GMYO 5,95 -1,33 33,71 Kordsa Teknik Tekstil 20,32 0,20 30,68 Koza Altın 121,40 0,50 25,54 Koza Madencilik 14,47 1,26 -6,58 Körfez GMYO 5,84 7,35 0,69 Kristal Kola 1,94 2,65 -50,51 Kron Telekomünikasyon 54,00 -0,74 46,58 Kuştur Kuşadası Turizm 291,00 -2,68 85,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,20 -0,45 -4,35 Kütahya Porselen 43,54 5,68 -13,70 Lider Faktoring 2,74 2,24 -19,65 Link Bilgisayar 31,06 1,64 -1,70 Logo Yazılım 35,72 -2,03 14,71 Lokman Hekim Sağlık 8,62 -0,58 20,25 Lüks Kadife 49,62 2,95 71,70 Makina Takım 2,79 0,36 -18,18 Marka Yatırım Holding 5,01 -4,39 -22,08 Marmaris Altınyunus 204,00 -4,45 83,62 Marshall 259,00 -0,38 -15,55 Martı GMYO 1,03 0,98 -59,66 Martı Otel 2,12 -3,64 -0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 34,36 4,18 Mavi Giyim 54,80 -1,44 4,98 Mazhar Zorlu Holding 41,74 -2,57 32,59 Mega Polietilen 7,81 -1,14 1,96 Menderes Tekstil 2,08 1,46 -32,69 Mercan Kimya 9,63 1,26 Merit Turizm 16,94 -9,89 63,52 Merko Gıda 5,28 2,52 -38,89 Metemtur Yatırım 6,10 -4,54 -24,56 Metro Holding 1,71 0,00 -17,79 Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 1,35 -21,80 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 1,10 -21,03 Migros Ticaret 32,90 1,23 -23,13 Milpa 4,13 0,24 -10,22 Mistral GMYO 4,69 0,21 -0,42 MLP Sağlık 21,80 -1,18 9,71 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 1,53 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,00 -1,69 -40,93 Mondi Tire Kutsan 6,45 1,26 -15,13 Naturel Enerji 36,80 3,66 3,64 Naturelgaz 8,22 -0,72 Net Holding 4,45 -2,41 29,74 Netaş Telekom. 20,46 3,33 -27,14 Niğbaş Niğde Beton 10,48 -0,19 -79,85 Nuh Çimento 43,20 2,27 -10,05 Nurol GMYO 12,28 0,74 68,45 Odaş Elektrik 1,89 0,53 -51,54 Orge Enerji Elektrik 5,78 1,76 25,31 Orma Orman Mahsulleri 30,50 -3,17 107,20 Osmanlı Menkul 24,60 -0,81 -20,49 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 0,00 -17,20 Otokar 288,30 1,66 -5,25 Oyak Çimento 7,11 0,28 -19,02 Oyak Yat. Ort. 7,60 0,00 10,11 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,30 -1,70 Oylum Sınai Yatırımlar 3,94 0,51 -16,35 Özak GMYO 4,04 1,00 -20,78 Özbal Çelik Boru 11,13 9,98 69,92 Özderici GMYO 1,59 2,58 -28,38 Özerden Plastik 9,41 0,11 4,56 Pamukova Elektrik 33,66 1,20 57,88 Panora GMYO 6,13 0,49 0,36 Papilon Savunma 14,38 2,93 -36,82 Park Elek.Madencilik 4,87 1,25 -9,31 Parsan 29,72 1,16 22,30 Pegasus 80,00 0,95 7,24 Peker GMYO 0,99 -1,00 -56,23 Penguen Gıda 3,12 1,96 -38,22 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,10 0,06 Pera GMYO 1,41 2,17 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 22,32 0,27 21,78 Petkim 5,60 0,36 12,45 Petrokent Turizm 2.399,90 -0,83 164,77 Pınar Et ve Un 18,05 2,62 -17,52 Pınar Su 7,17 -0,14 -3,50 Pınar Süt 18,40 1,15 -18,40 Plastikkart 14,49 1,40 0,28 Polisan Holding 2,71 1,88 -29,51 Politeknik Metal 354,00 -5,07 -12,75 Prizma Press Matbaacılık 4,38 -0,90 -20,07 QNB Finans Fin. Kir. 86,20 -1,49 -31,21 QNB Finansbank 41,00 4,65 -41,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,04 3,44 Ral Yatırım Holding 3,31 -1,19 -25,45 Ray Sigorta 8,96 0,34 -42,01 Reysaş GMYO 3,78 1,07 -30,64 Reysaş Lojistik 3,83 -0,26 -25,98 Rhea Girişim 2,06 0,98 -44,62 Rodrigo Tekstil 16,90 -0,59 23,27 Royal Halı 3,44 2,99 0,00 RTA Laboratuvarları 18,21 -0,98 -39,86 Sabancı Holding 9,35 0,86 -15,20 Safkar Ege Soğutmacılık 7,38 -0,94 -32,17 Sanel Mühendislik 4,32 -1,37 26,32 Sanifoam Sünger 14,65 3,75 7,72 Sanko Pazarlama 9,86 1,13 6,39 Saray Matbaacılık 5,90 0,85 -32,73 Sarkuysan 13,49 4,57 55,10 Sasa Polyester 32,12 0,25 114,36 Say Yenilenebilir Enerji 25,58 -0,93 200,59 Sekuro Plastik 21,62 2,17 54,87 Selçuk Ecza Deposu 8,63 1,53 -35,75 Selçuk Gıda 4,57 -0,22 -8,23 Senkron Güvenlik 29,50 8,94 12,34 Serve Film Prodüksiyon 14,20 -0,35 -11,25 Servet GMYO 82,00 0,61 4,59 Seyitler Kimya 13,57 -0,07 0,79 Silverline Endüstri 5,11 0,39 -40,58 Sinpaş GMYO 4,00 4,99 -4,31 Smartiks Yazılım 5,68 7,98 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 23,04 3,50 -12,51 Söktaş 4,71 0,64 -7,47 Sönmez Filament 37,80 5,00 -46,15 Sönmez Pamuklu 14,69 -2,00 -38,79 Sumaş Suni Tahta 59,00 2,08 15,12 Şeker Fin. Kir. 6,62 9,97 3,44 Şekerbank 1,11 0,91 -26,49 Şişe Cam 7,96 0,13 11,18 Şok Marketler Ticaret 11,55 1,05 -8,48 T. Halk Bankası 5,27 6,04 -5,22 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,80 -0,57 -33,03 T.S.K.B. 1,33 2,31 -23,85 T.Tuborg 17,09 3,58 -5,42 Taç Tarım Ürünleri 26,52 9,77 151,85 Tat Gıda 8,23 0,37 -28,81 TAV Havalimanları 27,86 -0,07 30,80 Taze Kuru Gıda 168,40 9,99 -22,15 Tek-Art Turizm 1,77 -1,67 -12,38 Tekfen Holding 15,20 0,60 -7,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 0,90 -21,94 Temapol Polimer Plastik 15,99 -0,81 39,04 TGS Dış Ticaret 11,65 1,75 -8,34 Tofaş Oto. Fab. 30,98 4,87 0,22 Torunlar GMYO 3,25 2,20 -16,67 Trabzon Liman 31,98 5,41 -0,44 Trabzonspor Sportif 2,74 -3,18 12,30 Trend GMYO 7,15 1,27 -43,12 TSKB GMYO 3,26 0,62 -43,30 Tuğçelik 10,30 -2,18 27,48 Tukaş 6,82 0,15 -29,62 Turcas Petrol 3,58 1,99 -26,19 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,55 -0,42 Turkcell 16,85 0,90 7,37 Tümosan Motor ve Traktör 18,80 6,58 33,62 Tüpraş 100,50 0,90 -6,94 Türk Hava Yolları 14,76 1,17 14,33 Türk İlaç Serum 31,38 1,95 Türk Prysmian Kablo 12,81 -3,97 6,20 Türk Telekom 7,06 0,57 -15,10 Türk Traktör 173,00 0,93 1,54 Türker Proje Gayrimenkul 134,60 1,05 19,22 Türkiye Sigorta 4,99 1,22 -19,23 Ufuk Yatırım 12,80 -1,54 -4,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,30 -2,93 1,42 Ulusoy Elektrik 57,05 -0,35 11,10 Ulusoy Un Sanayi 4,89 -3,74 -3,90 Umpaş Holding 1,50 2,74 -42,53 Uşak Seramik 2,03 -0,49 -13,25 Utopya Turizm 22,06 -7,23 -43,14 Uzertaş Boya 40,84 0,20 -27,84 Ülker Bisküvi 21,72 0,84 -2,68 Ünlü Yatırım Holding 5,34 -1,11 Vakıf Fin. Kir. 10,57 9,99 148,12 Vakıf GMYO 1,61 8,05 -32,88 Vakıf Yat. Ort. 6,67 9,88 -9,38 Vakıflar Bankası 3,65 2,53 -22,51 Vakko Tekstil 13,58 -0,15 116,71 Vanet Gıda 4,84 -1,63 -37,39 Verusa Holding 49,86 5,10 10,55 Verusaturk Girisim 23,06 4,06 76,30 Vestel 30,64 2,20 45,49 Vestel Beyaz Eşya 47,20 3,69 18,74 Viking Kağıt 5,30 -0,93 -41,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 1,85 -26,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,52 4,88 -15,67 Yataş 12,92 1,73 -10,59 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,11 -4,20 -6,59 Yeni Gimat GMYO 13,92 -0,36 20,08 Yeşil GMYO 1,08 -0,92 -21,74 Yeşil Yapı 1,21 -1,63 -34,24 Yeşil Yatırım Holding 1,99 -3,86 -53,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,00 0,00 -10,26 Yonga Mobilya 22,96 8,00 -22,92 Yükselen Çelik 5,13 3,22 -1,95 Yünsa 11,34 -0,79 -18,37 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,89 0,00 -31,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi