Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 35.201,00 -5,74 -13,08 İş Bankası (C) 5,18 1,57 -23,74 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,01 0,33 -22,02 İş Girişim 9,36 5,05 -50,61 İş GMYO 1,99 2,05 -21,65 İş Y. Men. Değ. 14,22 -2,60 -14,32 İş Yat. Ort. 2,87 -0,35 -14,66 İşbir Holding 6.310,00 5,17 130,49 Işık Plastik 27,36 -4,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -2,27 -24,56 İttifak Holding 1,53 0,66 -31,39 İz Hayvancılık Tarım 18,75 -3,80 4,17 İzmir Demir Çelik 2,20 -0,45 -33,53 İzmir Fırça 5,54 -1,07 -0,36 Jantsa Jant Sanayi 77,50 -5,02 86,98 Kafein Yazılım 25,50 1,19 19,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,86 -1,90 Kaplamin 18,60 -1,80 -44,97 Kardemir (A) 6,27 -0,63 5,38 Kardemir (B) 6,12 0,82 16,13 Kardemir (D) 6,81 0,29 17,82 Karel Elektronik 30,20 0,53 30,96 Karsan Otomotiv 3,56 0,85 9,54 Karsu Tekstil 7,97 1,66 -6,78 Kartonsan 53,15 -0,28 -43,86 Katmerciler Ekipman 3,37 0,30 9,42 Kent Gıda 212,10 -2,26 -40,35 Kerevitaş Gıda 4,26 -1,39 -35,26 Kervan Gıda 14,84 -2,69 12,25 Kervansaray Yat. Holding 0,69 1,47 -45,24 Kiler GMYO 1,84 1,66 -26,69 Klimasan Klima 20,22 -3,62 19,15 Koç Holding 18,59 1,86 -9,11 Konfrut Gıda 15,82 0,64 -6,39 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,55 -4,12 185,26 Konya Çimento 765,00 -3,14 -32,30 Koray GMYO 6,03 -0,99 35,51 Kordsa Teknik Tekstil 20,28 1,30 30,42 Koza Altın 120,80 0,17 24,92 Koza Madencilik 14,29 -0,97 -7,75 Körfez GMYO 5,44 2,06 -6,21 Kristal Kola 1,89 -0,53 -51,79 Kron Telekomünikasyon 54,40 2,84 47,67 Kuştur Kuşadası Turizm 299,00 1,98 90,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 -2,21 -3,91 Kütahya Porselen 41,20 9,98 -18,33 Lider Faktoring 2,68 -0,74 -21,41 Link Bilgisayar 30,56 -0,78 -3,28 Logo Yazılım 36,46 -2,77 17,08 Lokman Hekim Sağlık 8,67 -5,35 20,95 Lüks Kadife 48,20 -3,70 66,78 Makina Takım 2,78 -3,14 -18,48 Marka Yatırım Holding 5,24 -2,60 -18,51 Marmaris Altınyunus 213,50 2,59 92,17 Marshall 260,00 -1,89 -15,23 Martı GMYO 1,02 0,99 -60,06 Martı Otel 2,20 4,76 3,29 Matriks Bilgi Dağıtım 32,98 -1,49 Mavi Giyim 55,60 -0,89 6,51 Mazhar Zorlu Holding 42,84 -2,28 36,09 Mega Polietilen 7,90 0,77 3,13 Menderes Tekstil 2,05 -0,49 -33,66 Mercan Kimya 9,51 0,53 Merit Turizm 18,80 3,70 81,48 Merko Gıda 5,15 -1,53 -40,39 Metemtur Yatırım 6,39 -10,00 -20,97 Metro Holding 1,71 -0,58 -17,79 Metro Petrol ve Tesisleri 2,23 -0,45 -22,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 -1,09 -21,89 Migros Ticaret 32,50 -1,34 -24,07 Milpa 4,12 -2,37 -10,43 Mistral GMYO 4,68 -1,27 -0,64 MLP Sağlık 22,06 -3,25 11,02 MMC San. ve Tic. Yat. 6,55 -1,50 42,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,12 -0,97 -39,92 Mondi Tire Kutsan 6,37 -0,78 -16,18 Naturel Enerji 35,50 -1,28 -0,02 Naturelgaz 8,28 -0,84 Net Holding 4,56 -2,77 32,94 Netaş Telekom. 19,80 -0,70 -29,49 Niğbaş Niğde Beton 10,50 -5,83 -79,81 Nuh Çimento 42,24 -1,49 -12,05 Nurol GMYO 12,19 1,16 67,22 Odaş Elektrik 1,88 -1,57 -51,79 Orge Enerji Elektrik 5,68 1,61 23,14 Orma Orman Mahsulleri 31,50 0,00 113,99 Osmanlı Menkul 24,80 -0,40 -19,85 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 -1,30 -17,20 Otokar 283,60 0,78 -6,80 Oyak Çimento 7,09 -0,14 -19,25 Oyak Yat. Ort. 7,60 -0,65 10,11 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,72 0,57 Oylum Sınai Yatırımlar 3,92 -0,76 -16,77 Özak GMYO 4,00 0,76 -21,57 Özbal Çelik Boru 10,12 10,00 54,50 Özderici GMYO 1,55 -1,27 -30,18 Özerden Plastik 9,40 -1,05 4,44 Pamukova Elektrik 33,26 -4,64 56,00 Panora GMYO 6,10 -0,33 -0,13 Papilon Savunma 13,97 -0,92 -38,62 Park Elek.Madencilik 4,81 0,00 -10,43 Parsan 29,38 -0,81 20,91 Pegasus 79,25 2,52 6,23 Peker GMYO 1,00 1,01 -55,79 Penguen Gıda 3,06 -2,24 -39,41 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,08 0,25 Pera GMYO 1,38 -2,13 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,26 -2,62 21,45 Petkim 5,58 -1,76 12,05 Petrokent Turizm 2.420,00 0,52 166,99 Pınar Et ve Un 17,59 -3,03 -19,62 Pınar Su 7,18 -2,31 -3,36 Pınar Süt 18,19 0,28 -19,33 Plastikkart 14,29 4,15 -1,11 Polisan Holding 2,66 -0,75 -30,81 Politeknik Metal 372,90 10,00 -8,09 Prizma Press Matbaacılık 4,42 -1,78 -19,34 QNB Finans Fin. Kir. 87,50 -2,78 -30,17 QNB Finansbank 39,18 -6,71 -44,31 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,14 2,83 Ral Yatırım Holding 3,35 0,60 -24,55 Ray Sigorta 8,93 -3,04 -42,20 Reysaş GMYO 3,74 0,27 -31,38 Reysaş Lojistik 3,84 -1,03 -25,78 Rhea Girişim 2,04 -2,39 -45,16 Rodrigo Tekstil 17,00 -3,41 24,00 Royal Halı 3,34 -0,60 -2,91 RTA Laboratuvarları 18,39 -1,76 -39,27 Sabancı Holding 9,27 2,21 -15,93 Safkar Ege Soğutmacılık 7,45 4,49 -31,53 Sanel Mühendislik 4,38 4,29 28,07 Sanifoam Sünger 14,12 -0,56 3,82 Sanko Pazarlama 9,75 -0,61 5,20 Saray Matbaacılık 5,85 0,52 -33,30 Sarkuysan 12,90 -1,53 48,32 Sasa Polyester 32,04 -0,56 113,82 Say Yenilenebilir Enerji 25,82 -3,66 203,41 Sekuro Plastik 21,16 -2,76 51,58 Selçuk Ecza Deposu 8,50 -1,85 -36,72 Selçuk Gıda 4,58 9,83 -8,03 Senkron Güvenlik 27,08 -6,62 3,12 Serve Film Prodüksiyon 14,25 -1,72 -10,94 Servet GMYO 81,50 -3,21 3,95 Seyitler Kimya 13,58 -3,62 0,87 Silverline Endüstri 5,09 1,19 -40,81 Sinpaş GMYO 3,81 -3,05 -8,85 Smartiks Yazılım 5,26 -1,50 -40,63 Sodaş Sodyum Sanayii 22,26 0,09 -15,48 Söktaş 4,68 0,65 -8,06 Sönmez Filament 36,00 0,00 -48,72 Sönmez Pamuklu 14,99 2,60 -37,54 Sumaş Suni Tahta 57,80 -3,43 12,78 Şeker Fin. Kir. 6,02 -1,95 -5,94 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 7,95 0,25 11,04 Şok Marketler Ticaret 11,43 -1,21 -9,43 T. Halk Bankası 4,97 1,02 -10,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,92 -0,48 -32,65 T.S.K.B. 1,30 -0,76 -25,56 T.Tuborg 16,50 -2,48 -8,69 Taç Tarım Ürünleri 24,16 5,50 129,44 Tat Gıda 8,20 1,49 -29,07 TAV Havalimanları 27,88 1,46 30,89 Taze Kuru Gıda 153,10 9,99 -29,22 Tek-Art Turizm 1,80 2,86 -10,89 Tekfen Holding 15,11 -1,11 -7,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,70 1,21 -22,63 Temapol Polimer Plastik 16,12 3,87 40,17 TGS Dış Ticaret 11,45 -1,72 -9,91 Tofaş Oto. Fab. 29,54 2,21 -4,44 Torunlar GMYO 3,18 -0,31 -18,46 Trabzon Liman 30,34 -1,30 -5,54 Trabzonspor Sportif 2,83 0,35 15,98 Trend GMYO 7,06 1,00 -43,83 TSKB GMYO 3,24 -1,52 -43,65 Tuğçelik 10,53 -1,50 30,32 Tukaş 6,81 0,44 -29,72 Turcas Petrol 3,51 -1,40 -27,63 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,59 1,80 Turkcell 16,70 0,91 6,41 Tümosan Motor ve Traktör 17,64 -1,34 25,37 Tüpraş 99,60 -1,97 -7,78 Türk Hava Yolları 14,59 0,34 13,01 Türk İlaç Serum 30,78 -10,00 Türk Prysmian Kablo 13,34 -1,33 10,59 Türk Telekom 7,02 0,86 -15,58 Türk Traktör 171,40 0,23 0,60 Türker Proje Gayrimenkul 133,20 -0,97 17,98 Türkiye Sigorta 4,93 -0,20 -20,20 Ufuk Yatırım 13,00 0,00 -2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,43 3,75 4,48 Ulusoy Elektrik 57,25 1,15 11,49 Ulusoy Un Sanayi 5,08 1,60 -0,17 Umpaş Holding 1,46 9,77 -44,06 Uşak Seramik 2,04 0,00 -12,82 Utopya Turizm 23,78 -4,50 -38,71 Uzertaş Boya 40,76 -9,98 -27,99 Ülker Bisküvi 21,54 -0,19 -3,48 Ünlü Yatırım Holding 5,40 -5,76 Vakıf Fin. Kir. 9,61 9,95 125,59 Vakıf GMYO 1,49 -1,32 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,07 9,96 -17,53 Vakıflar Bankası 3,56 0,28 -24,42 Vakko Tekstil 13,60 2,95 117,03 Vanet Gıda 4,92 -4,84 -36,35 Verusa Holding 47,44 -1,25 5,19 Verusaturk Girisim 22,16 -3,65 69,42 Vestel 29,98 2,67 42,36 Vestel Beyaz Eşya 45,52 2,11 14,52 Viking Kağıt 5,35 -3,25 -40,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,47 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,10 -5,40 -19,59 Yataş 12,70 -3,05 -12,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,29 10,00 -2,50 Yeni Gimat GMYO 13,97 0,43 20,51 Yeşil GMYO 1,09 -0,91 -21,01 Yeşil Yapı 1,23 -3,15 -33,15 Yeşil Yatırım Holding 2,07 -4,17 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,00 0,00 -10,26 Yonga Mobilya 21,26 -3,19 -28,63 Yükselen Çelik 4,97 -0,60 -5,00 Yünsa 11,43 -0,35 -17,72 Ziraat Gayrimenkul 1,60 -0,62 Zorlu Enerji 1,89 -2,58 -31,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu