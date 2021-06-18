Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)37.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|37.344,40
|2,59
|-7,79
|İş Bankası (C)
|5,10
|-0,97
|-24,92
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|9,91
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,00
|-1,64
|-22,28
|İş Girişim
|8,91
|-1,55
|-52,98
|İş GMYO
|1,95
|-0,51
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|14,60
|-0,54
|-12,03
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-0,35
|-14,36
|İşbir Holding
|6.000,00
|-9,84
|119,17
|Işık Plastik
|28,50
|-1,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-1,12
|-22,81
|İttifak Holding
|1,52
|-0,65
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|19,49
|0,67
|8,28
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|-3,07
|-33,22
|İzmir Fırça
|5,60
|4,28
|0,72
|Jantsa Jant Sanayi
|81,60
|-2,86
|96,87
|Kafein Yazılım
|25,20
|-1,56
|18,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,09
|-1,23
|Kaplamin
|18,94
|-1,41
|-43,96
|Kardemir (A)
|6,31
|-2,92
|6,05
|Kardemir (B)
|6,07
|-5,01
|15,18
|Kardemir (D)
|6,79
|-5,30
|17,47
|Karel Elektronik
|30,04
|-2,78
|30,27
|Karsan Otomotiv
|3,53
|-3,02
|8,62
|Karsu Tekstil
|7,84
|-3,21
|-8,30
|Kartonsan
|53,30
|0,76
|-43,70
|Katmerciler Ekipman
|3,36
|-0,88
|9,09
|Kent Gıda
|217,00
|-1,36
|-38,98
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|-1,37
|-34,35
|Kervan Gıda
|15,25
|-3,30
|15,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|-1,45
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,81
|0,00
|-27,89
|Klimasan Klima
|20,98
|-3,23
|23,63
|Koç Holding
|18,25
|-1,62
|-10,77
|Konfrut Gıda
|15,72
|-1,87
|-6,98
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,45
|-1,67
|197,51
|Konya Çimento
|789,80
|5,39
|-30,11
|Koray GMYO
|6,09
|3,05
|36,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,02
|-2,72
|28,75
|Koza Altın
|120,60
|-2,35
|24,72
|Koza Madencilik
|14,43
|-2,63
|-6,84
|Körfez GMYO
|5,33
|3,29
|-8,10
|Kristal Kola
|1,90
|-2,06
|-51,53
|Kron Telekomünikasyon
|52,90
|-2,04
|43,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|293,20
|-2,27
|86,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-1,74
|-1,74
|Kütahya Porselen
|37,46
|2,91
|-25,75
|Lider Faktoring
|2,70
|-1,46
|-20,82
|Link Bilgisayar
|30,80
|-1,66
|-2,52
|Logo Yazılım
|150,00
|4,90
|20,42
|Lokman Hekim Sağlık
|9,16
|-0,54
|27,79
|Lüks Kadife
|50,05
|-2,82
|73,18
|Makina Takım
|2,87
|-1,03
|-15,84
|Marka Yatırım Holding
|5,38
|-2,89
|-16,33
|Marmaris Altınyunus
|208,10
|-1,00
|87,31
|Marshall
|265,00
|-0,41
|-13,60
|Martı GMYO
|1,01
|-0,98
|-60,45
|Martı Otel
|2,10
|-1,41
|-1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,48
|-1,76
|Mavi Giyim
|56,10
|-1,58
|7,47
|Mazhar Zorlu Holding
|43,84
|-4,86
|39,26
|Mega Polietilen
|7,84
|0,13
|2,35
|Menderes Tekstil
|2,06
|-3,29
|-33,33
|Mercan Kimya
|9,46
|-0,42
|Merit Turizm
|18,13
|-9,98
|75,01
|Merko Gıda
|5,23
|-0,19
|-39,47
|Metemtur Yatırım
|7,10
|6,29
|-12,19
|Metro Holding
|1,72
|1,18
|-17,31
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,24
|-1,75
|-22,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|-0,54
|-21,03
|Migros Ticaret
|32,94
|-1,55
|-23,04
|Milpa
|4,22
|-1,63
|-8,26
|Mistral GMYO
|4,74
|2,60
|0,64
|MLP Sağlık
|22,80
|3,45
|14,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|1,53
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,19
|-2,31
|-39,32
|Mondi Tire Kutsan
|6,42
|-1,23
|-15,53
|Naturel Enerji
|35,96
|-2,12
|1,27
|Naturelgaz
|8,35
|-2,45
|Net Holding
|4,69
|0,86
|36,73
|Netaş Telekom.
|19,94
|-1,48
|-28,99
|Niğbaş Niğde Beton
|11,15
|5,09
|-78,56
|Nuh Çimento
|42,88
|0,09
|-10,72
|Nurol GMYO
|12,05
|2,21
|65,29
|Odaş Elektrik
|1,91
|-2,55
|-51,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,59
|-2,10
|21,19
|Orma Orman Mahsulleri
|31,50
|-1,56
|113,99
|Osmanlı Menkul
|24,90
|0,08
|-19,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|0,00
|-16,12
|Otokar
|281,40
|-2,12
|-7,52
|Oyak Çimento
|7,10
|-0,28
|-19,13
|Oyak Yat. Ort.
|7,65
|0,66
|10,84
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,58
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|-1,99
|-16,14
|Özak GMYO
|3,97
|-1,73
|-22,16
|Özbal Çelik Boru
|9,20
|9,92
|40,46
|Özderici GMYO
|1,57
|-1,26
|-29,28
|Özerden Plastik
|9,50
|2,15
|5,56
|Pamukova Elektrik
|34,88
|1,10
|63,60
|Panora GMYO
|6,12
|-0,33
|0,20
|Papilon Savunma
|14,10
|-2,69
|-38,05
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|-1,84
|-10,43
|Parsan
|29,62
|-3,58
|21,89
|Pegasus
|77,30
|0,19
|3,62
|Peker GMYO
|0,99
|-1,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,13
|-0,95
|-38,02
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,00
|-0,12
|Pera GMYO
|1,41
|0,71
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|22,86
|-2,47
|24,72
|Petkim
|5,68
|-2,07
|14,06
|Petrokent Turizm
|2.407,40
|-0,25
|165,60
|Pınar Et ve Un
|18,14
|-1,47
|-17,11
|Pınar Su
|7,35
|-0,68
|-1,08
|Pınar Süt
|18,14
|-1,31
|-19,56
|Plastikkart
|13,72
|-1,93
|-5,05
|Polisan Holding
|2,68
|-1,47
|-30,29
|Politeknik Metal
|339,00
|-0,29
|-16,45
|Prizma Press Matbaacılık
|4,50
|-1,32
|-17,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,00
|-0,83
|-28,17
|QNB Finansbank
|42,00
|-0,62
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,42
|-1,78
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|-4,31
|-25,00
|Ray Sigorta
|9,21
|-2,54
|-40,39
|Reysaş GMYO
|3,73
|-0,27
|-31,56
|Reysaş Lojistik
|3,88
|0,26
|-25,01
|Rhea Girişim
|2,09
|-2,34
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|17,60
|-5,88
|28,37
|Royal Halı
|3,36
|3,38
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|18,72
|-2,45
|-38,18
|Sabancı Holding
|9,07
|0,11
|-17,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,13
|-2,99
|-34,47
|Sanel Mühendislik
|4,20
|3,96
|22,81
|Sanifoam Sünger
|14,20
|-3,66
|4,41
|Sanko Pazarlama
|9,81
|-1,21
|5,85
|Saray Matbaacılık
|5,82
|2,46
|-33,64
|Sarkuysan
|13,10
|2,34
|50,62
|Sasa Polyester
|32,22
|0,88
|115,02
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,80
|-1,54
|214,92
|Sekuro Plastik
|21,76
|0,55
|55,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,66
|-2,15
|-35,53
|Selçuk Gıda
|4,17
|8,88
|-16,27
|Senkron Güvenlik
|29,00
|0,35
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|0,00
|-9,38
|Servet GMYO
|84,20
|-1,12
|7,40
|Seyitler Kimya
|14,09
|-3,49
|4,65
|Silverline Endüstri
|5,03
|-2,90
|-41,51
|Sinpaş GMYO
|3,93
|-2,00
|-5,98
|Smartiks Yazılım
|5,34
|-1,84
|-39,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,24
|-2,03
|-15,55
|Söktaş
|4,65
|-4,52
|-8,64
|Sönmez Filament
|36,00
|-2,70
|-48,72
|Sönmez Pamuklu
|14,61
|-2,60
|-39,13
|Sumaş Suni Tahta
|59,85
|1,44
|16,78
|Şeker Fin. Kir.
|6,14
|2,68
|-4,06
|Şekerbank
|1,10
|-1,79
|-27,15
|Şişe Cam
|7,93
|-1,98
|10,76
|Şok Marketler Ticaret
|11,57
|-0,26
|-8,32
|T. Halk Bankası
|4,92
|1,44
|-11,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,02
|-3,49
|-32,32
|T.S.K.B.
|1,31
|-2,24
|-24,99
|T.Tuborg
|16,92
|-0,99
|-6,36
|Taç Tarım Ürünleri
|22,90
|-0,52
|117,47
|Tat Gıda
|8,08
|-3,23
|-30,11
|TAV Havalimanları
|27,48
|-1,36
|29,01
|Taze Kuru Gıda
|139,20
|9,95
|-35,64
|Tek-Art Turizm
|1,75
|0,57
|-13,37
|Tekfen Holding
|15,28
|1,26
|-6,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|-2,36
|-23,56
|Temapol Polimer Plastik
|15,52
|-3,54
|34,96
|TGS Dış Ticaret
|11,65
|0,43
|-8,34
|Tofaş Oto. Fab.
|28,90
|-3,86
|-6,51
|Torunlar GMYO
|3,19
|-1,24
|-18,21
|Trabzon Liman
|30,74
|-1,35
|-4,30
|Trabzonspor Sportif
|2,82
|1,08
|15,57
|Trend GMYO
|6,99
|-0,14
|-44,39
|TSKB GMYO
|3,29
|-2,37
|-42,78
|Tuğçelik
|10,69
|-3,69
|32,30
|Tukaş
|6,78
|-1,02
|-30,03
|Turcas Petrol
|3,56
|-0,56
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,42
|-1,87
|Turkcell
|16,55
|-0,60
|5,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,88
|4,93
|27,08
|Tüpraş
|101,60
|-2,21
|-5,93
|Türk Hava Yolları
|14,54
|-0,82
|12,63
|Türk İlaç Serum
|34,20
|-3,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,52
|6,46
|12,08
|Türk Telekom
|6,96
|-1,97
|-16,30
|Türk Traktör
|171,00
|-1,38
|0,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,50
|-0,74
|19,13
|Türkiye Sigorta
|4,94
|-4,26
|-20,04
|Ufuk Yatırım
|13,00
|-0,54
|-2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,27
|-0,70
|0,71
|Ulusoy Elektrik
|56,60
|1,07
|10,22
|Ulusoy Un Sanayi
|5,00
|-0,60
|-1,74
|Umpaş Holding
|1,33
|-8,28
|-49,04
|Uşak Seramik
|2,04
|-2,39
|-12,82
|Utopya Turizm
|24,90
|8,73
|-35,82
|Uzertaş Boya
|45,28
|-9,98
|-20,00
|Ülker Bisküvi
|21,58
|-2,00
|-3,31
|Ünlü Yatırım Holding
|5,73
|1,78
|Vakıf Fin. Kir.
|8,74
|9,94
|105,16
|Vakıf GMYO
|1,51
|-2,58
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,52
|9,96
|-25,00
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-0,56
|-24,63
|Vakko Tekstil
|13,21
|-0,83
|110,81
|Vanet Gıda
|5,17
|5,30
|-33,12
|Verusa Holding
|48,04
|-3,73
|6,52
|Verusaturk Girisim
|23,00
|-4,56
|75,84
|Vestel
|29,20
|0,76
|38,65
|Vestel Beyaz Eşya
|44,58
|-1,59
|12,15
|Viking Kağıt
|5,53
|-2,30
|-38,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-0,92
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,76
|0,85
|-15,01
|Yataş
|13,10
|0,00
|-9,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|3,45
|-11,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,91
|-0,36
|20,00
|Yeşil GMYO
|1,10
|-0,90
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,27
|-1,55
|-30,98
|Yeşil Yatırım Holding
|2,16
|0,93
|-49,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,20
|0,00
|-10,26
|Yonga Mobilya
|21,96
|0,27
|-26,28
|Yükselen Çelik
|5,00
|-1,77
|-4,43
|Yünsa
|11,47
|-2,55
|-17,43
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|-0,62
|Zorlu Enerji
|1,94
|-1,52
|-29,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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