Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 36.400,00 0,27 -10,12 İş Bankası (C) 5,15 -1,90 -24,18 İş Bankası (Kur.) 352.110,00 10,00 -7,34 İş Fin.Kir. 3,05 -1,93 -20,98 İş Girişim 9,05 -5,93 -52,24 İş GMYO 1,96 0,51 -22,83 İş Y. Men. Değ. 14,68 1,24 -11,55 İş Yat. Ort. 2,89 -1,70 -14,07 İşbir Holding 6.655,20 10,00 143,10 Işık Plastik 29,00 -0,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 0,00 -21,93 İttifak Holding 1,53 -3,16 -31,39 İz Hayvancılık Tarım 19,36 -1,17 7,56 İzmir Demir Çelik 2,28 3,17 -31,11 İzmir Fırça 5,37 -4,11 -3,42 Jantsa Jant Sanayi 84,00 -2,33 102,66 Kafein Yazılım 25,60 1,27 19,96 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,24 -1,53 Kaplamin 19,21 -0,83 -43,17 Kardemir (A) 6,50 -1,81 9,24 Kardemir (B) 6,39 -3,18 21,25 Kardemir (D) 7,17 -1,78 24,05 Karel Elektronik 30,90 -1,72 34,00 Karsan Otomotiv 3,64 -1,89 12,00 Karsu Tekstil 8,10 -2,06 -5,26 Kartonsan 52,90 -0,19 -44,12 Katmerciler Ekipman 3,39 -1,74 10,06 Kent Gıda 220,00 -4,56 -38,13 Kerevitaş Gıda 4,38 -2,01 -33,43 Kervan Gıda 15,77 -1,13 19,29 Kervansaray Yat. Holding 0,69 1,47 -45,24 Kiler GMYO 1,81 -3,21 -27,89 Klimasan Klima 21,68 -1,81 27,75 Koç Holding 18,55 -1,07 -9,30 Konfrut Gıda 16,02 0,88 -5,21 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,65 9,98 202,58 Konya Çimento 749,40 -0,87 -33,68 Koray GMYO 5,91 -0,34 32,81 Kordsa Teknik Tekstil 20,58 -2,19 32,35 Koza Altın 123,50 -2,45 27,71 Koza Madencilik 14,82 -4,08 -4,33 Körfez GMYO 5,16 0,19 -11,03 Kristal Kola 1,94 -2,02 -50,51 Kron Telekomünikasyon 54,00 -0,64 46,58 Kuştur Kuşadası Turizm 300,00 9,09 90,72 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -1,29 0,00 Kütahya Porselen 36,40 2,54 -27,85 Lider Faktoring 2,74 -0,72 -19,65 Link Bilgisayar 31,32 -2,79 -0,87 Logo Yazılım 143,00 0,42 14,80 Lokman Hekim Sağlık 9,21 -1,60 28,48 Lüks Kadife 51,50 2,90 78,20 Makina Takım 2,90 -0,34 -14,96 Marka Yatırım Holding 5,54 -1,07 -13,84 Marmaris Altınyunus 210,20 5,47 89,20 Marshall 266,10 1,91 -13,24 Martı GMYO 1,02 -0,97 -60,06 Martı Otel 2,13 3,40 0,00 Matriks Bilgi Dağıtım 34,08 -0,64 Mavi Giyim 57,00 4,97 9,20 Mazhar Zorlu Holding 46,08 -4,99 46,38 Mega Polietilen 7,83 -0,25 2,22 Menderes Tekstil 2,13 -2,29 -31,07 Mercan Kimya 9,50 -4,14 Merit Turizm 20,14 9,99 94,41 Merko Gıda 5,24 -2,60 -39,35 Metemtur Yatırım 6,68 0,45 -17,38 Metro Holding 1,70 -2,30 -18,27 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 -0,87 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 -2,12 -20,60 Migros Ticaret 33,46 0,42 -21,82 Milpa 4,29 -1,61 -6,74 Mistral GMYO 4,62 -1,49 -1,91 MLP Sağlık 22,04 2,23 10,92 MMC San. ve Tic. Yat. 6,55 0,00 42,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,36 -0,41 -37,89 Mondi Tire Kutsan 6,50 0,46 -14,47 Naturel Enerji 36,74 1,32 3,47 Naturelgaz 8,56 -1,50 Net Holding 4,65 1,53 35,57 Netaş Telekom. 20,24 -3,16 -27,92 Niğbaş Niğde Beton 10,61 -3,11 -79,60 Nuh Çimento 42,84 -1,52 -10,80 Nurol GMYO 11,79 1,29 61,73 Odaş Elektrik 1,96 -3,45 -49,74 Orge Enerji Elektrik 5,71 1,06 23,79 Orma Orman Mahsulleri 32,00 0,00 117,39 Osmanlı Menkul 24,88 -1,58 -19,59 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -0,43 -16,12 Otokar 287,50 -1,47 -5,52 Oyak Çimento 7,12 -0,42 -18,91 Oyak Yat. Ort. 7,60 0,00 10,11 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,60 -2,15 Oylum Sınai Yatırımlar 4,03 0,25 -14,44 Özak GMYO 4,04 -2,18 -20,78 Özbal Çelik Boru 8,37 2,32 27,79 Özderici GMYO 1,59 -2,45 -28,38 Özerden Plastik 9,30 -0,32 3,33 Pamukova Elektrik 34,50 4,67 61,82 Panora GMYO 6,14 0,82 0,53 Papilon Savunma 14,49 -1,96 -36,34 Park Elek.Madencilik 4,90 -3,54 -8,75 Parsan 30,72 -1,92 26,42 Pegasus 77,15 0,72 3,42 Peker GMYO 1,00 2,04 -55,79 Penguen Gıda 3,16 -1,56 -37,43 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,04 -8,98 Pera GMYO 1,40 -2,10 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 23,44 -0,93 27,89 Petkim 5,80 -0,85 16,47 Petrokent Turizm 2.413,50 -2,79 166,27 Pınar Et ve Un 18,41 -1,81 -15,87 Pınar Su 7,40 -0,13 -0,40 Pınar Süt 18,38 -1,97 -18,49 Plastikkart 13,99 -0,78 -3,18 Polisan Holding 2,72 -1,45 -29,25 Politeknik Metal 340,00 5,59 -16,20 Prizma Press Matbaacılık 4,56 -2,98 -16,79 QNB Finans Fin. Kir. 90,75 0,72 -27,57 QNB Finansbank 42,26 -1,72 -39,93 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,88 -2,04 Ral Yatırım Holding 3,48 9,78 -21,62 Ray Sigorta 9,45 0,21 -38,83 Reysaş GMYO 3,74 -1,58 -31,38 Reysaş Lojistik 3,87 -2,27 -25,20 Rhea Girişim 2,14 -2,28 -42,47 Rodrigo Tekstil 18,70 10,00 36,40 Royal Halı 3,25 -1,22 -5,52 RTA Laboratuvarları 19,19 -2,79 -36,62 Sabancı Holding 9,06 -2,05 -17,83 Safkar Ege Soğutmacılık 7,35 -3,80 -32,44 Sanel Mühendislik 4,04 -0,49 18,13 Sanifoam Sünger 14,74 6,20 8,38 Sanko Pazarlama 9,93 -1,19 7,14 Saray Matbaacılık 5,68 0,71 -35,23 Sarkuysan 12,80 0,16 47,17 Sasa Polyester 31,94 -0,19 113,15 Say Yenilenebilir Enerji 27,22 0,07 219,86 Sekuro Plastik 21,64 -4,75 55,01 Selçuk Ecza Deposu 8,85 -0,90 -34,11 Selçuk Gıda 3,83 2,13 -23,09 Senkron Güvenlik 28,90 -3,67 10,05 Serve Film Prodüksiyon 14,50 -3,33 -9,38 Servet GMYO 85,15 -2,85 8,61 Seyitler Kimya 14,60 6,49 8,44 Silverline Endüstri 5,18 -1,15 -39,77 Sinpaş GMYO 4,01 2,56 -4,07 Smartiks Yazılım 5,44 -1,81 -38,60 Sodaş Sodyum Sanayii 22,70 -1,30 -13,81 Söktaş 4,87 7,51 -4,32 Sönmez Filament 37,00 -2,63 -47,29 Sönmez Pamuklu 15,00 -0,07 -37,50 Sumaş Suni Tahta 59,00 3,51 15,12 Şeker Fin. Kir. 5,98 -1,97 -6,56 Şekerbank 1,12 -0,88 -25,83 Şişe Cam 8,09 -0,37 13,00 Şok Marketler Ticaret 11,60 1,22 -8,08 T. Halk Bankası 4,85 -4,53 -12,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,78 -0,82 -29,88 T.S.K.B. 1,34 0,00 -23,27 T.Tuborg 17,09 -1,21 -5,42 Taç Tarım Ürünleri 23,02 -1,20 118,61 Tat Gıda 8,35 -2,22 -27,78 TAV Havalimanları 27,86 2,20 30,80 Taze Kuru Gıda 126,60 9,99 -41,47 Tek-Art Turizm 1,74 -1,69 -13,86 Tekfen Holding 15,09 1,21 -7,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,78 -2,31 -21,71 Temapol Polimer Plastik 16,09 -0,12 39,91 TGS Dış Ticaret 11,60 -3,49 -8,73 Tofaş Oto. Fab. 30,06 -0,46 -2,75 Torunlar GMYO 3,23 -1,22 -17,18 Trabzon Liman 31,16 -1,14 -2,99 Trabzonspor Sportif 2,79 -1,06 14,34 Trend GMYO 7,00 0,00 -44,31 TSKB GMYO 3,37 -4,53 -41,39 Tuğçelik 11,10 1,83 37,38 Tukaş 6,85 -0,87 -29,31 Turcas Petrol 3,58 -2,45 -26,19 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,60 -1,34 Turkcell 16,65 0,30 6,09 Tümosan Motor ve Traktör 17,04 -0,41 21,11 Tüpraş 103,90 0,87 -3,80 Türk Hava Yolları 14,66 2,37 13,56 Türk İlaç Serum 35,62 -2,04 Türk Prysmian Kablo 12,70 2,01 5,29 Türk Telekom 7,10 0,42 -14,62 Türk Traktör 173,40 0,35 1,78 Türker Proje Gayrimenkul 135,50 1,12 20,02 Türkiye Sigorta 5,16 -0,39 -16,48 Ufuk Yatırım 13,07 -9,68 -2,46 Ulaşlar Turizm Yat. 4,30 0,47 1,42 Ulusoy Elektrik 56,00 -2,01 9,06 Ulusoy Un Sanayi 5,03 -1,57 -1,15 Umpaş Holding 1,45 9,85 -44,44 Uşak Seramik 2,09 3,47 -10,68 Utopya Turizm 22,90 -2,14 -40,98 Uzertaş Boya 50,30 9,40 -11,13 Ülker Bisküvi 22,02 -1,34 -1,33 Ünlü Yatırım Holding 5,63 -4,90 Vakıf Fin. Kir. 7,95 -3,52 86,62 Vakıf GMYO 1,55 -1,27 -35,38 Vakıf Yat. Ort. 5,02 -3,65 -31,79 Vakıflar Bankası 3,57 -2,19 -24,20 Vakko Tekstil 13,32 0,91 112,56 Vanet Gıda 4,91 -1,60 -36,48 Verusa Holding 49,90 -1,48 10,64 Verusaturk Girisim 24,10 -2,43 84,25 Vestel 28,98 -0,62 37,61 Vestel Beyaz Eşya 45,30 -2,33 13,96 Viking Kağıt 5,66 -1,57 -37,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 -2,69 -27,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,50 -5,92 -15,73 Yataş 13,10 0,15 -9,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,77 0,80 -14,32 Yeni Gimat GMYO 13,96 0,43 20,43 Yeşil GMYO 1,11 -2,63 -19,57 Yeşil Yapı 1,29 -3,01 -29,89 Yeşil Yatırım Holding 2,14 -7,76 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,10 0,00 -10,26 Yonga Mobilya 21,90 -1,26 -26,48 Yükselen Çelik 5,09 -0,97 -2,71 Yünsa 11,77 -5,69 -15,27 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 1,97 -1,01 -28,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi Merkez Bankası: "Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına olanak... Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.