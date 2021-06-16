Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,004,5027,98İş Bankası (B)36.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|4,50
|27,98
|İş Bankası (B)
|36.300,30
|0,57
|-10,37
|İş Bankası (C)
|5,25
|-1,50
|-22,71
|İş Bankası (Kur.)
|320.100,00
|10,00
|-15,76
|İş Fin.Kir.
|3,11
|0,00
|-19,43
|İş Girişim
|9,62
|-2,63
|-49,23
|İş GMYO
|1,95
|-2,01
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|14,50
|-3,14
|-12,64
|İş Yat. Ort.
|2,94
|-0,34
|-12,58
|İşbir Holding
|6.050,20
|0,82
|121,00
|Işık Plastik
|29,26
|-2,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-2,20
|-21,93
|İttifak Holding
|1,58
|0,64
|-29,15
|İz Hayvancılık Tarım
|19,59
|-3,02
|8,83
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|0,45
|-33,22
|İzmir Fırça
|5,60
|-3,28
|0,72
|Jantsa Jant Sanayi
|86,00
|-1,09
|107,49
|Kafein Yazılım
|25,28
|-3,07
|18,46
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,43
|0,00
|Kaplamin
|19,37
|-2,52
|-42,69
|Kardemir (A)
|6,62
|-3,22
|11,26
|Kardemir (B)
|6,60
|-4,21
|25,24
|Kardemir (D)
|7,30
|-2,67
|26,30
|Karel Elektronik
|31,44
|-0,95
|36,34
|Karsan Otomotiv
|3,71
|0,00
|14,15
|Karsu Tekstil
|8,27
|-2,82
|-3,27
|Kartonsan
|53,00
|-1,67
|-44,02
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|-2,54
|12,01
|Kent Gıda
|230,50
|-5,88
|-35,18
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|-0,89
|-32,07
|Kervan Gıda
|15,95
|0,31
|20,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|-1,45
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,87
|-2,60
|-25,50
|Klimasan Klima
|22,08
|-0,81
|30,11
|Koç Holding
|18,75
|-1,16
|-8,32
|Konfrut Gıda
|15,88
|-1,85
|-6,04
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,15
|-3,05
|175,13
|Konya Çimento
|756,00
|-3,52
|-33,10
|Koray GMYO
|5,93
|-4,20
|33,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,04
|-2,32
|35,31
|Koza Altın
|126,60
|1,77
|30,92
|Koza Madencilik
|15,45
|-1,47
|-0,26
|Körfez GMYO
|5,15
|-3,20
|-11,21
|Kristal Kola
|1,98
|-3,41
|-49,49
|Kron Telekomünikasyon
|54,35
|-0,82
|47,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|275,00
|-3,85
|74,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|1,30
|1,30
|Kütahya Porselen
|35,50
|-1,39
|-29,63
|Lider Faktoring
|2,76
|-3,83
|-19,06
|Link Bilgisayar
|32,22
|-2,07
|1,97
|Logo Yazılım
|142,40
|-2,73
|14,32
|Lokman Hekim Sağlık
|9,36
|-7,42
|30,58
|Lüks Kadife
|50,05
|-1,28
|73,18
|Makina Takım
|2,91
|-3,96
|-14,66
|Marka Yatırım Holding
|5,60
|0,00
|-12,91
|Marmaris Altınyunus
|199,30
|-3,06
|79,39
|Marshall
|261,10
|-5,81
|-14,87
|Martı GMYO
|1,03
|0,00
|-59,66
|Martı Otel
|2,06
|-2,83
|-3,29
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,30
|-1,44
|Mavi Giyim
|54,30
|-3,47
|4,02
|Mazhar Zorlu Holding
|48,50
|1,29
|54,07
|Mega Polietilen
|7,85
|-0,76
|2,48
|Menderes Tekstil
|2,18
|-1,80
|-29,45
|Mercan Kimya
|9,91
|-2,17
|Merit Turizm
|18,31
|-9,98
|76,75
|Merko Gıda
|5,38
|-2,71
|-37,73
|Metemtur Yatırım
|6,65
|-0,15
|-17,75
|Metro Holding
|1,74
|-1,69
|-16,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|-2,95
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|-2,07
|-18,88
|Migros Ticaret
|33,32
|0,36
|-22,15
|Milpa
|4,36
|1,63
|-5,22
|Mistral GMYO
|4,69
|-0,85
|-0,42
|MLP Sağlık
|21,56
|0,09
|8,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,55
|-0,76
|42,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,39
|1,51
|-37,64
|Mondi Tire Kutsan
|6,47
|-2,12
|-14,87
|Naturel Enerji
|36,26
|-1,84
|2,12
|Naturelgaz
|8,69
|-1,03
|Net Holding
|4,58
|-4,38
|33,53
|Netaş Telekom.
|20,90
|-2,97
|-25,57
|Niğbaş Niğde Beton
|10,95
|-3,01
|-78,94
|Nuh Çimento
|43,50
|-1,18
|-9,43
|Nurol GMYO
|11,64
|2,02
|59,67
|Odaş Elektrik
|2,03
|-1,46
|-47,95
|Orge Enerji Elektrik
|5,65
|-2,59
|22,49
|Orma Orman Mahsulleri
|32,00
|0,00
|117,39
|Osmanlı Menkul
|25,28
|-1,25
|-18,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|-2,93
|-15,75
|Otokar
|291,80
|-1,92
|-4,10
|Oyak Çimento
|7,15
|-0,97
|-18,56
|Oyak Yat. Ort.
|7,60
|-0,78
|10,11
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|25,14
|7,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|-4,06
|-14,65
|Özak GMYO
|4,13
|-0,48
|-19,02
|Özbal Çelik Boru
|8,18
|-0,24
|24,89
|Özderici GMYO
|1,63
|-3,55
|-26,58
|Özerden Plastik
|9,33
|9,89
|3,67
|Pamukova Elektrik
|32,96
|-2,14
|54,60
|Panora GMYO
|6,09
|-0,81
|-0,29
|Papilon Savunma
|14,78
|-1,86
|-35,06
|Park Elek.Madencilik
|5,08
|-0,20
|-5,40
|Parsan
|31,32
|-3,33
|28,89
|Pegasus
|76,60
|-2,79
|2,68
|Peker GMYO
|0,98
|-2,00
|-56,68
|Penguen Gıda
|3,21
|-0,31
|-36,44
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|35,20
|10,00
|Pera GMYO
|1,43
|-0,69
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,66
|-0,92
|29,09
|Petkim
|5,85
|-1,35
|17,47
|Petrokent Turizm
|2.482,80
|-4,50
|173,92
|Pınar Et ve Un
|18,75
|-1,52
|-14,32
|Pınar Su
|7,41
|-0,40
|-0,27
|Pınar Süt
|18,75
|-1,06
|-16,85
|Plastikkart
|14,10
|-0,49
|-2,42
|Polisan Holding
|2,76
|-1,43
|-28,21
|Politeknik Metal
|322,00
|8,34
|-20,64
|Prizma Press Matbaacılık
|4,70
|0,00
|-14,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,10
|-0,50
|-28,09
|QNB Finansbank
|43,00
|0,28
|-38,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,42
|-1,93
|Ral Yatırım Holding
|3,17
|-0,31
|-28,60
|Ray Sigorta
|9,43
|-1,57
|-38,96
|Reysaş GMYO
|3,80
|-0,26
|-30,28
|Reysaş Lojistik
|3,96
|0,51
|-23,46
|Rhea Girişim
|2,19
|0,00
|-41,13
|Rodrigo Tekstil
|17,00
|6,32
|24,00
|Royal Halı
|3,29
|-2,08
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|19,74
|-1,69
|-34,81
|Sabancı Holding
|9,25
|-1,80
|-16,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,64
|-1,93
|-29,78
|Sanel Mühendislik
|4,06
|0,25
|18,71
|Sanifoam Sünger
|13,88
|3,66
|2,06
|Sanko Pazarlama
|10,05
|0,30
|8,44
|Saray Matbaacılık
|5,64
|1,81
|-35,69
|Sarkuysan
|12,78
|-2,81
|46,94
|Sasa Polyester
|32,00
|-1,84
|113,55
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,20
|-1,95
|219,62
|Sekuro Plastik
|22,72
|-4,62
|62,75
|Selçuk Ecza Deposu
|8,93
|-1,43
|-33,52
|Selçuk Gıda
|3,75
|-0,79
|-24,70
|Senkron Güvenlik
|30,00
|0,00
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|1,69
|-6,25
|Servet GMYO
|87,65
|-4,00
|11,80
|Seyitler Kimya
|13,71
|-9,33
|1,83
|Silverline Endüstri
|5,24
|-2,96
|-39,07
|Sinpaş GMYO
|3,91
|-2,49
|-6,46
|Smartiks Yazılım
|5,54
|-1,42
|-37,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|-4,88
|-12,67
|Söktaş
|4,53
|-1,52
|-11,00
|Sönmez Filament
|38,00
|-2,56
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|15,01
|-2,15
|-37,46
|Sumaş Suni Tahta
|57,00
|0,18
|11,22
|Şeker Fin. Kir.
|6,10
|-0,97
|-4,69
|Şekerbank
|1,13
|0,00
|-25,17
|Şişe Cam
|8,12
|0,25
|13,42
|Şok Marketler Ticaret
|11,46
|3,99
|-9,19
|T. Halk Bankası
|5,08
|-5,22
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,96
|-1,08
|-29,30
|T.S.K.B.
|1,34
|-1,47
|-23,27
|T.Tuborg
|17,30
|-0,69
|-4,26
|Taç Tarım Ürünleri
|23,30
|-0,85
|121,27
|Tat Gıda
|8,54
|-1,16
|-26,13
|TAV Havalimanları
|27,26
|0,15
|27,98
|Taze Kuru Gıda
|115,10
|-9,94
|-46,79
|Tek-Art Turizm
|1,77
|-1,12
|-12,38
|Tekfen Holding
|14,91
|-0,93
|-9,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,94
|0,14
|-19,86
|Temapol Polimer Plastik
|16,11
|0,06
|40,09
|TGS Dış Ticaret
|12,02
|-2,67
|-5,43
|Tofaş Oto. Fab.
|30,20
|-1,44
|-2,30
|Torunlar GMYO
|3,27
|-1,21
|-16,15
|Trabzon Liman
|31,52
|-2,48
|-1,87
|Trabzonspor Sportif
|2,82
|2,92
|15,57
|Trend GMYO
|7,00
|-1,13
|-44,31
|TSKB GMYO
|3,53
|-4,08
|-38,61
|Tuğçelik
|10,90
|-6,60
|34,90
|Tukaş
|6,91
|-1,14
|-28,69
|Turcas Petrol
|3,67
|-0,81
|-24,33
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,73
|-4,70
|Turkcell
|16,60
|0,00
|5,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,11
|-1,44
|21,61
|Tüpraş
|103,00
|0,10
|-4,63
|Türk Hava Yolları
|14,32
|-1,17
|10,92
|Türk İlaç Serum
|36,36
|-2,94
|Türk Prysmian Kablo
|12,45
|0,16
|3,21
|Türk Telekom
|7,07
|-1,12
|-14,98
|Türk Traktör
|172,80
|-0,29
|1,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,00
|-1,25
|18,69
|Türkiye Sigorta
|5,18
|0,19
|-16,16
|Ufuk Yatırım
|14,47
|-3,40
|7,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,28
|-1,38
|0,94
|Ulusoy Elektrik
|57,15
|-1,21
|11,30
|Ulusoy Un Sanayi
|5,11
|0,00
|0,42
|Umpaş Holding
|1,32
|10,00
|-49,43
|Uşak Seramik
|2,02
|-0,49
|-13,68
|Utopya Turizm
|23,40
|-9,93
|-39,69
|Uzertaş Boya
|45,98
|10,00
|-18,76
|Ülker Bisküvi
|22,32
|5,18
|0,01
|Ünlü Yatırım Holding
|5,92
|-4,52
|Vakıf Fin. Kir.
|8,24
|-4,07
|93,43
|Vakıf GMYO
|1,57
|-4,27
|-34,55
|Vakıf Yat. Ort.
|5,21
|-2,98
|-29,21
|Vakıflar Bankası
|3,65
|-3,44
|-22,51
|Vakko Tekstil
|13,20
|-6,71
|110,65
|Vanet Gıda
|4,99
|-1,77
|-35,45
|Verusa Holding
|50,65
|-0,98
|12,31
|Verusaturk Girisim
|24,70
|-1,98
|88,84
|Vestel
|29,16
|-1,22
|38,46
|Vestel Beyaz Eşya
|46,38
|-1,07
|16,68
|Viking Kağıt
|5,75
|-1,54
|-36,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|-0,89
|-25,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,42
|-4,98
|-10,42
|Yataş
|13,08
|-2,61
|-9,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,74
|-6,03
|-15,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,90
|-0,79
|19,91
|Yeşil GMYO
|1,14
|0,88
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,33
|-0,75
|-27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|2,32
|-9,73
|-45,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,00
|-2,02
|-10,26
|Yonga Mobilya
|22,18
|0,73
|-25,54
|Yükselen Çelik
|5,14
|-0,39
|-1,76
|Yünsa
|12,48
|-2,50
|-10,16
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|-0,61
|Zorlu Enerji
|1,99
|0,00
|-28,16
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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