Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,004,5027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 4,50 27,98 İş Bankası (B) 36.300,30 0,57 -10,37 İş Bankası (C) 5,25 -1,50 -22,71 İş Bankası (Kur.) 320.100,00 10,00 -15,76 İş Fin.Kir. 3,11 0,00 -19,43 İş Girişim 9,62 -2,63 -49,23 İş GMYO 1,95 -2,01 -23,23 İş Y. Men. Değ. 14,50 -3,14 -12,64 İş Yat. Ort. 2,94 -0,34 -12,58 İşbir Holding 6.050,20 0,82 121,00 Işık Plastik 29,26 -2,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -2,20 -21,93 İttifak Holding 1,58 0,64 -29,15 İz Hayvancılık Tarım 19,59 -3,02 8,83 İzmir Demir Çelik 2,21 0,45 -33,22 İzmir Fırça 5,60 -3,28 0,72 Jantsa Jant Sanayi 86,00 -1,09 107,49 Kafein Yazılım 25,28 -3,07 18,46 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,43 0,00 Kaplamin 19,37 -2,52 -42,69 Kardemir (A) 6,62 -3,22 11,26 Kardemir (B) 6,60 -4,21 25,24 Kardemir (D) 7,30 -2,67 26,30 Karel Elektronik 31,44 -0,95 36,34 Karsan Otomotiv 3,71 0,00 14,15 Karsu Tekstil 8,27 -2,82 -3,27 Kartonsan 53,00 -1,67 -44,02 Katmerciler Ekipman 3,45 -2,54 12,01 Kent Gıda 230,50 -5,88 -35,18 Kerevitaş Gıda 4,47 -0,89 -32,07 Kervan Gıda 15,95 0,31 20,65 Kervansaray Yat. Holding 0,68 -1,45 -46,03 Kiler GMYO 1,87 -2,60 -25,50 Klimasan Klima 22,08 -0,81 30,11 Koç Holding 18,75 -1,16 -8,32 Konfrut Gıda 15,88 -1,85 -6,04 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,15 -3,05 175,13 Konya Çimento 756,00 -3,52 -33,10 Koray GMYO 5,93 -4,20 33,26 Kordsa Teknik Tekstil 21,04 -2,32 35,31 Koza Altın 126,60 1,77 30,92 Koza Madencilik 15,45 -1,47 -0,26 Körfez GMYO 5,15 -3,20 -11,21 Kristal Kola 1,98 -3,41 -49,49 Kron Telekomünikasyon 54,35 -0,82 47,53 Kuştur Kuşadası Turizm 275,00 -3,85 74,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 1,30 1,30 Kütahya Porselen 35,50 -1,39 -29,63 Lider Faktoring 2,76 -3,83 -19,06 Link Bilgisayar 32,22 -2,07 1,97 Logo Yazılım 142,40 -2,73 14,32 Lokman Hekim Sağlık 9,36 -7,42 30,58 Lüks Kadife 50,05 -1,28 73,18 Makina Takım 2,91 -3,96 -14,66 Marka Yatırım Holding 5,60 0,00 -12,91 Marmaris Altınyunus 199,30 -3,06 79,39 Marshall 261,10 -5,81 -14,87 Martı GMYO 1,03 0,00 -59,66 Martı Otel 2,06 -2,83 -3,29 Matriks Bilgi Dağıtım 34,30 -1,44 Mavi Giyim 54,30 -3,47 4,02 Mazhar Zorlu Holding 48,50 1,29 54,07 Mega Polietilen 7,85 -0,76 2,48 Menderes Tekstil 2,18 -1,80 -29,45 Mercan Kimya 9,91 -2,17 Merit Turizm 18,31 -9,98 76,75 Merko Gıda 5,38 -2,71 -37,73 Metemtur Yatırım 6,65 -0,15 -17,75 Metro Holding 1,74 -1,69 -16,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 -2,95 -20,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 -2,07 -18,88 Migros Ticaret 33,32 0,36 -22,15 Milpa 4,36 1,63 -5,22 Mistral GMYO 4,69 -0,85 -0,42 MLP Sağlık 21,56 0,09 8,51 MMC San. ve Tic. Yat. 6,55 -0,76 42,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,39 1,51 -37,64 Mondi Tire Kutsan 6,47 -2,12 -14,87 Naturel Enerji 36,26 -1,84 2,12 Naturelgaz 8,69 -1,03 Net Holding 4,58 -4,38 33,53 Netaş Telekom. 20,90 -2,97 -25,57 Niğbaş Niğde Beton 10,95 -3,01 -78,94 Nuh Çimento 43,50 -1,18 -9,43 Nurol GMYO 11,64 2,02 59,67 Odaş Elektrik 2,03 -1,46 -47,95 Orge Enerji Elektrik 5,65 -2,59 22,49 Orma Orman Mahsulleri 32,00 0,00 117,39 Osmanlı Menkul 25,28 -1,25 -18,29 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -2,93 -15,75 Otokar 291,80 -1,92 -4,10 Oyak Çimento 7,15 -0,97 -18,56 Oyak Yat. Ort. 7,60 -0,78 10,11 Oyak Yatırım Menkul Değerler 25,14 7,34 Oylum Sınai Yatırımlar 4,02 -4,06 -14,65 Özak GMYO 4,13 -0,48 -19,02 Özbal Çelik Boru 8,18 -0,24 24,89 Özderici GMYO 1,63 -3,55 -26,58 Özerden Plastik 9,33 9,89 3,67 Pamukova Elektrik 32,96 -2,14 54,60 Panora GMYO 6,09 -0,81 -0,29 Papilon Savunma 14,78 -1,86 -35,06 Park Elek.Madencilik 5,08 -0,20 -5,40 Parsan 31,32 -3,33 28,89 Pegasus 76,60 -2,79 2,68 Peker GMYO 0,98 -2,00 -56,68 Penguen Gıda 3,21 -0,31 -36,44 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 35,20 10,00 Pera GMYO 1,43 -0,69 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 23,66 -0,92 29,09 Petkim 5,85 -1,35 17,47 Petrokent Turizm 2.482,80 -4,50 173,92 Pınar Et ve Un 18,75 -1,52 -14,32 Pınar Su 7,41 -0,40 -0,27 Pınar Süt 18,75 -1,06 -16,85 Plastikkart 14,10 -0,49 -2,42 Polisan Holding 2,76 -1,43 -28,21 Politeknik Metal 322,00 8,34 -20,64 Prizma Press Matbaacılık 4,70 0,00 -14,23 QNB Finans Fin. Kir. 90,10 -0,50 -28,09 QNB Finansbank 43,00 0,28 -38,88 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,42 -1,93 Ral Yatırım Holding 3,17 -0,31 -28,60 Ray Sigorta 9,43 -1,57 -38,96 Reysaş GMYO 3,80 -0,26 -30,28 Reysaş Lojistik 3,96 0,51 -23,46 Rhea Girişim 2,19 0,00 -41,13 Rodrigo Tekstil 17,00 6,32 24,00 Royal Halı 3,29 -2,08 -4,36 RTA Laboratuvarları 19,74 -1,69 -34,81 Sabancı Holding 9,25 -1,80 -16,11 Safkar Ege Soğutmacılık 7,64 -1,93 -29,78 Sanel Mühendislik 4,06 0,25 18,71 Sanifoam Sünger 13,88 3,66 2,06 Sanko Pazarlama 10,05 0,30 8,44 Saray Matbaacılık 5,64 1,81 -35,69 Sarkuysan 12,78 -2,81 46,94 Sasa Polyester 32,00 -1,84 113,55 Say Yenilenebilir Enerji 27,20 -1,95 219,62 Sekuro Plastik 22,72 -4,62 62,75 Selçuk Ecza Deposu 8,93 -1,43 -33,52 Selçuk Gıda 3,75 -0,79 -24,70 Senkron Güvenlik 30,00 0,00 14,24 Serve Film Prodüksiyon 15,00 1,69 -6,25 Servet GMYO 87,65 -4,00 11,80 Seyitler Kimya 13,71 -9,33 1,83 Silverline Endüstri 5,24 -2,96 -39,07 Sinpaş GMYO 3,91 -2,49 -6,46 Smartiks Yazılım 5,54 -1,42 -37,47 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 -4,88 -12,67 Söktaş 4,53 -1,52 -11,00 Sönmez Filament 38,00 -2,56 -45,87 Sönmez Pamuklu 15,01 -2,15 -37,46 Sumaş Suni Tahta 57,00 0,18 11,22 Şeker Fin. Kir. 6,10 -0,97 -4,69 Şekerbank 1,13 0,00 -25,17 Şişe Cam 8,12 0,25 13,42 Şok Marketler Ticaret 11,46 3,99 -9,19 T. Halk Bankası 5,08 -5,22 -8,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,96 -1,08 -29,30 T.S.K.B. 1,34 -1,47 -23,27 T.Tuborg 17,30 -0,69 -4,26 Taç Tarım Ürünleri 23,30 -0,85 121,27 Tat Gıda 8,54 -1,16 -26,13 TAV Havalimanları 27,26 0,15 27,98 Taze Kuru Gıda 115,10 -9,94 -46,79 Tek-Art Turizm 1,77 -1,12 -12,38 Tekfen Holding 14,91 -0,93 -9,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,94 0,14 -19,86 Temapol Polimer Plastik 16,11 0,06 40,09 TGS Dış Ticaret 12,02 -2,67 -5,43 Tofaş Oto. Fab. 30,20 -1,44 -2,30 Torunlar GMYO 3,27 -1,21 -16,15 Trabzon Liman 31,52 -2,48 -1,87 Trabzonspor Sportif 2,82 2,92 15,57 Trend GMYO 7,00 -1,13 -44,31 TSKB GMYO 3,53 -4,08 -38,61 Tuğçelik 10,90 -6,60 34,90 Tukaş 6,91 -1,14 -28,69 Turcas Petrol 3,67 -0,81 -24,33 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,73 -4,70 Turkcell 16,60 0,00 5,78 Tümosan Motor ve Traktör 17,11 -1,44 21,61 Tüpraş 103,00 0,10 -4,63 Türk Hava Yolları 14,32 -1,17 10,92 Türk İlaç Serum 36,36 -2,94 Türk Prysmian Kablo 12,45 0,16 3,21 Türk Telekom 7,07 -1,12 -14,98 Türk Traktör 172,80 -0,29 1,43 Türker Proje Gayrimenkul 134,00 -1,25 18,69 Türkiye Sigorta 5,18 0,19 -16,16 Ufuk Yatırım 14,47 -3,40 7,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,28 -1,38 0,94 Ulusoy Elektrik 57,15 -1,21 11,30 Ulusoy Un Sanayi 5,11 0,00 0,42 Umpaş Holding 1,32 10,00 -49,43 Uşak Seramik 2,02 -0,49 -13,68 Utopya Turizm 23,40 -9,93 -39,69 Uzertaş Boya 45,98 10,00 -18,76 Ülker Bisküvi 22,32 5,18 0,01 Ünlü Yatırım Holding 5,92 -4,52 Vakıf Fin. Kir. 8,24 -4,07 93,43 Vakıf GMYO 1,57 -4,27 -34,55 Vakıf Yat. Ort. 5,21 -2,98 -29,21 Vakıflar Bankası 3,65 -3,44 -22,51 Vakko Tekstil 13,20 -6,71 110,65 Vanet Gıda 4,99 -1,77 -35,45 Verusa Holding 50,65 -0,98 12,31 Verusaturk Girisim 24,70 -1,98 88,84 Vestel 29,16 -1,22 38,46 Vestel Beyaz Eşya 46,38 -1,07 16,68 Viking Kağıt 5,75 -1,54 -36,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,23 -0,89 -25,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,42 -4,98 -10,42 Yataş 13,08 -2,61 -9,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,74 -6,03 -15,00 Yeni Gimat GMYO 13,90 -0,79 19,91 Yeşil GMYO 1,14 0,88 -17,39 Yeşil Yapı 1,33 -0,75 -27,72 Yeşil Yatırım Holding 2,32 -9,73 -45,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,00 -2,02 -10,26 Yonga Mobilya 22,18 0,73 -25,54 Yükselen Çelik 5,14 -0,39 -1,76 Yünsa 12,48 -2,50 -10,16 Ziraat Gayrimenkul 1,62 -0,61 Zorlu Enerji 1,99 0,00 -28,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor