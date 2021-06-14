Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.900,001,83-11,36
İş Bankası (C)5,31-0,56-21,83
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,16-0,63-18,13
İş Girişim9,83-1,01-48,13
İş GMYO2,00-0,99-21,26
İş Y. Men. Değ.15,15-2,57-8,72
İş Yat. Ort.3,002,74-10,80
İşbir Holding6.293,70-2,42129,90
Işık Plastik30,080,13

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-2,15-20,18
İttifak Holding1,61-4,73-27,80
İz Hayvancılık Tarım19,47-2,168,17
İzmir Demir Çelik2,23-0,45-32,62
İzmir Fırça5,830,344,86
Jantsa Jant Sanayi87,60-1,57111,35
Kafein Yazılım25,26-0,0818,37
Kalekim Kimyevi Maddeler12,65-1,86

Kaplamin19,95-0,25-40,98
Kardemir (A)6,87-0,7215,46
Kardemir (B)6,85-1,4429,98
Kardemir (D)7,64-0,2632,18
Karel Elektronik31,80-2,5137,90
Karsan Otomotiv3,75-0,7915,38
Karsu Tekstil8,50-2,19-0,58
Kartonsan55,20-1,69-41,69
Katmerciler Ekipman3,600,0016,88
Kent Gıda249,00-2,31-29,98
Kerevitaş Gıda4,62-1,28-29,79
Kervan Gıda15,98-0,5620,88
Kervansaray Yat. Holding0,700,00-44,44
Kiler GMYO1,91-2,05-23,90
Klimasan Klima22,16-4,5730,58
Koç Holding19,21-0,72-6,08
Konfrut Gıda16,100,37-4,73
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,30-1,59188,43
Konya Çimento802,40-2,74-28,99
Kordsa Teknik Tekstil22,06-1,2541,86
Koza Altın123,20-2,2227,40
Koza Madencilik15,70-2,421,36
Körfez GMYO5,459,88-6,03
Kristal Kola2,06-0,96-47,45
Kron Telekomünikasyon55,003,4849,29
Kuştur Kuşadası Turizm294,00-0,3486,90
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-2,98-0,87
Kütahya Porselen35,389,94-29,87
Lider Faktoring2,88-0,69-15,54
Link Bilgisayar33,76-2,376,85
Logo Yazılım148,902,6919,54
Lokman Hekim Sağlık10,10-1,9440,90
Lüks Kadife51,85-0,5879,41
Makina Takım2,930,69-14,08
Marka Yatırım Holding5,615,85-12,75
Marmaris Altınyunus209,80-0,2988,84
Marshall252,00-1,68-17,84
Martı GMYO1,040,97-59,27
Martı Otel2,14-0,930,47
Matriks Bilgi Dağıtım34,88-0,34

Mavi Giyim52,851,541,25
Mazhar Zorlu Holding46,00-8,1846,12
Mega Polietilen7,64-1,04-0,26
Menderes Tekstil2,240,00-27,51
Mercan Kimya10,191,09

Merit Turizm22,589,90117,97
Merko Gıda5,600,00-35,19
Metemtur Yatırım6,655,39-17,75
Metro Holding1,835,17-12,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,41-0,41-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,911,06-18,03
Migros Ticaret33,50-1,70-21,73
Milpa4,13-0,72-10,22
Mistral GMYO4,73-0,420,42
MLP Sağlık21,640,658,91
MMC San. ve Tic. Yat.6,85-1,8648,91
Mondi Olmuksan7,45-0,40-37,13
Mondi Tire Kutsan6,59-2,37-13,29
Naturel Enerji37,60-2,845,89
Naturelgaz8,75-1,69

Net Holding5,03-1,5746,65
Netaş Telekom.22,102,03-21,30
Niğbaş Niğde Beton11,58-1,03-77,73
Nuh Çimento45,10-1,74-6,10
Nurol GMYO11,78-0,7661,59
Odaş Elektrik2,112,43-45,90
Orge Enerji Elektrik5,96-1,3229,21
Orma Orman Mahsulleri31,52-3,90114,13
Osmanlı Menkul25,98-0,61-16,03
Ostim Endüstriyel Yat2,34-2,50-15,03
Otokar302,70-0,85-0,52
Oyak Çimento7,330,41-16,51
Oyak Yat. Ort.7,63-1,5510,55
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,789,94

Oylum Sınai Yatırımlar4,30-0,23-8,70
Özak GMYO4,15-1,43-18,63
Özbal Çelik Boru7,871,1620,15
Özderici GMYO1,71-3,39-22,97
Özerden Plastik8,52-4,27-5,33
Pamukova Elektrik30,70-0,9744,00
Panora GMYO6,23-0,162,00
Papilon Savunma15,20-0,65-33,22
Park Elek.Madencilik5,120,39-4,66
Parsan33,181,2836,54
Pegasus80,65-0,498,11
Peker GMYO1,01-1,94-55,35
Penguen Gıda3,24-0,92-35,84
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,900,13

Pera GMYO1,46-1,35-16,65
Pergamon Dış Ticaret24,200,7532,03
Petkim5,98-3,2420,08
Petrokent Turizm2.602,000,02187,07
Pınar Et ve Un19,17-0,67-12,40
Pınar Su7,49-0,660,81
Pınar Süt18,880,48-16,27
Plastikkart14,10-4,41-2,42
Polisan Holding2,83-1,39-26,39
Politeknik Metal301,60-2,33-25,66
Prizma Press Matbaacılık4,682,86-14,60
QNB Finans Fin. Kir.90,55-1,68-27,73
QNB Finansbank43,38-2,08-38,34
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,160,52

Ral Yatırım Holding3,25-1,22-26,80
Ray Sigorta9,76-2,20-36,83
Reysaş GMYO3,81-1,04-30,09
Reysaş Lojistik4,03-2,89-22,11
Rhea Girişim2,230,90-40,05
Rodrigo Tekstil16,48-3,0620,20
Royal Halı3,35-1,47-2,62
RTA Laboratuvarları20,06-1,76-33,75
Sabancı Holding9,480,11-14,02
Safkar Ege Soğutmacılık8,10-1,70-25,55
Sanel Mühendislik4,070,0019,01
Sanifoam Sünger13,70-2,140,74
Sanko Pazarlama9,97-0,897,58
Saray Matbaacılık5,45-4,05-37,86
Sarkuysan13,31-2,4953,03
Sasa Polyester33,12-2,65121,03
Say Yenilenebilir Enerji28,00-3,31229,02
Sekuro Plastik22,88-1,0463,90
Selçuk Ecza Deposu9,06-0,44-32,55
Selçuk Gıda3,890,26-21,89
Senkron Güvenlik30,00-4,2814,24
Serve Film Prodüksiyon14,75-1,67-7,81
Servet GMYO91,154,4716,26
Seyitler Kimya14,722,519,33
Silverline Endüstri5,642,17-34,42
Sinpaş GMYO3,971,28-5,02
Smartiks Yazılım5,68-0,70-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii24,702,32-6,21
Söktaş4,48-1,10-11,98
Sönmez Filament40,00-0,10-43,02
Sönmez Pamuklu15,60-0,64-35,00
Sumaş Suni Tahta57,85-2,2812,88
Şeker Fin. Kir.6,10-2,87-4,69
Şekerbank1,140,00-24,50
Şişe Cam8,11-0,1213,28
Şok Marketler Ticaret10,94-0,09-13,31
T. Halk Bankası5,050,60-9,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,36-0,97-28,01
T.S.K.B.1,38-1,43-20,98
T.Tuborg17,42-0,97-3,60
Taç Tarım Ürünleri23,50-1,26123,17
Tat Gıda8,790,34-23,97
TAV Havalimanları27,503,1529,11
Taze Kuru Gıda142,00-9,96-34,35
Tek-Art Turizm1,79-1,65-11,39
Tekfen Holding15,15-1,17-7,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,03-2,09-18,82
Temapol Polimer Plastik15,53-1,7135,04
TGS Dış Ticaret12,630,88-0,63
Tofaş Oto. Fab.31,20-0,890,93
Torunlar GMYO3,36-0,59-13,85
Trabzon Liman32,98-0,362,68
Trabzonspor Sportif2,681,909,84
Trend GMYO6,99-0,85-44,39
TSKB GMYO3,70-5,61-35,65
Tuğçelik12,10-2,1049,75
Tukaş7,192,57-25,80
Turcas Petrol3,79-2,07-21,86
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,290,54

Turkcell16,550,185,46
Tümosan Motor ve Traktör16,71-2,0518,76
Tüpraş104,000,29-3,70
Türk Hava Yolları14,620,2113,25
Türk İlaç Serum38,926,57

Türk Prysmian Kablo12,886,536,78
Türk Telekom7,290,55-12,33
Türk Traktör178,80-2,354,95
Türker Proje Gayrimenkul138,20-3,3622,41
Türkiye Sigorta5,17-0,77-16,32
Ufuk Yatırım14,851,3710,82
Ulaşlar Turizm Yat.4,558,857,31
Ulusoy Elektrik58,202,1913,34
Ulusoy Un Sanayi5,10-1,160,23
Umpaş Holding1,22-3,17-53,26
Uşak Seramik2,03-0,98-13,25
Utopya Turizm24,30-9,93-37,37
Uzertaş Boya38,00-2,71-32,86
Ülker Bisküvi21,60-0,55-3,22
Ünlü Yatırım Holding6,201,14

Vakıf Fin. Kir.9,03-1,85111,97
Vakıf GMYO1,636,54-32,05
Vakıf Yat. Ort.5,421,12-26,36
Vakıflar Bankası3,67-1,08-22,08
Vakko Tekstil13,7510,00119,42
Vanet Gıda5,15-1,53-33,38
Verusa Holding51,40-2,1913,97
Verusaturk Girisim24,90-1,0390,37
Vestel29,88-1,5841,88
Vestel Beyaz Eşya47,42-2,1519,30
Viking Kağıt5,84-0,85-35,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,380,1643,37
Yapı ve Kredi Bank.2,25-0,88-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,16-1,27-5,61
Yataş13,82-0,07-4,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,97-7,24-9,77
Yeni Gimat GMYO13,55-1,5316,89
Yeşil GMYO1,13-0,88-18,12
Yeşil Yapı1,31-1,50-28,80
Yeşil Yatırım Holding2,85-9,81-33,35
Yibitaş İnşaat Malzeme14.110,70-1,32-9,55
Yonga Mobilya23,562,79-20,91
Yükselen Çelik5,17-1,52-1,18
Yünsa13,24-1,78-4,69
Ziraat Gayrimenkul1,62-0,61

Zorlu Enerji2,000,50-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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