Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.900,00
|1,83
|-11,36
|İş Bankası (C)
|5,31
|-0,56
|-21,83
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,16
|-0,63
|-18,13
|İş Girişim
|9,83
|-1,01
|-48,13
|İş GMYO
|2,00
|-0,99
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|15,15
|-2,57
|-8,72
|İş Yat. Ort.
|3,00
|2,74
|-10,80
|İşbir Holding
|6.293,70
|-2,42
|129,90
|Işık Plastik
|30,08
|0,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-2,15
|-20,18
|İttifak Holding
|1,61
|-4,73
|-27,80
|İz Hayvancılık Tarım
|19,47
|-2,16
|8,17
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|-0,45
|-32,62
|İzmir Fırça
|5,83
|0,34
|4,86
|Jantsa Jant Sanayi
|87,60
|-1,57
|111,35
|Kafein Yazılım
|25,26
|-0,08
|18,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,65
|-1,86
|Kaplamin
|19,95
|-0,25
|-40,98
|Kardemir (A)
|6,87
|-0,72
|15,46
|Kardemir (B)
|6,85
|-1,44
|29,98
|Kardemir (D)
|7,64
|-0,26
|32,18
|Karel Elektronik
|31,80
|-2,51
|37,90
|Karsan Otomotiv
|3,75
|-0,79
|15,38
|Karsu Tekstil
|8,50
|-2,19
|-0,58
|Kartonsan
|55,20
|-1,69
|-41,69
|Katmerciler Ekipman
|3,60
|0,00
|16,88
|Kent Gıda
|249,00
|-2,31
|-29,98
|Kerevitaş Gıda
|4,62
|-1,28
|-29,79
|Kervan Gıda
|15,98
|-0,56
|20,88
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|0,00
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,91
|-2,05
|-23,90
|Klimasan Klima
|22,16
|-4,57
|30,58
|Koç Holding
|19,21
|-0,72
|-6,08
|Konfrut Gıda
|16,10
|0,37
|-4,73
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,30
|-1,59
|188,43
|Konya Çimento
|802,40
|-2,74
|-28,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,06
|-1,25
|41,86
|Koza Altın
|123,20
|-2,22
|27,40
|Koza Madencilik
|15,70
|-2,42
|1,36
|Körfez GMYO
|5,45
|9,88
|-6,03
|Kristal Kola
|2,06
|-0,96
|-47,45
|Kron Telekomünikasyon
|55,00
|3,48
|49,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|294,00
|-0,34
|86,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-2,98
|-0,87
|Kütahya Porselen
|35,38
|9,94
|-29,87
|Lider Faktoring
|2,88
|-0,69
|-15,54
|Link Bilgisayar
|33,76
|-2,37
|6,85
|Logo Yazılım
|148,90
|2,69
|19,54
|Lokman Hekim Sağlık
|10,10
|-1,94
|40,90
|Lüks Kadife
|51,85
|-0,58
|79,41
|Makina Takım
|2,93
|0,69
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,61
|5,85
|-12,75
|Marmaris Altınyunus
|209,80
|-0,29
|88,84
|Marshall
|252,00
|-1,68
|-17,84
|Martı GMYO
|1,04
|0,97
|-59,27
|Martı Otel
|2,14
|-0,93
|0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,88
|-0,34
|Mavi Giyim
|52,85
|1,54
|1,25
|Mazhar Zorlu Holding
|46,00
|-8,18
|46,12
|Mega Polietilen
|7,64
|-1,04
|-0,26
|Menderes Tekstil
|2,24
|0,00
|-27,51
|Mercan Kimya
|10,19
|1,09
|Merit Turizm
|22,58
|9,90
|117,97
|Merko Gıda
|5,60
|0,00
|-35,19
|Metemtur Yatırım
|6,65
|5,39
|-17,75
|Metro Holding
|1,83
|5,17
|-12,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|-0,41
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,91
|1,06
|-18,03
|Migros Ticaret
|33,50
|-1,70
|-21,73
|Milpa
|4,13
|-0,72
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,73
|-0,42
|0,42
|MLP Sağlık
|21,64
|0,65
|8,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,85
|-1,86
|48,91
|Mondi Olmuksan
|7,45
|-0,40
|-37,13
|Mondi Tire Kutsan
|6,59
|-2,37
|-13,29
|Naturel Enerji
|37,60
|-2,84
|5,89
|Naturelgaz
|8,75
|-1,69
|Net Holding
|5,03
|-1,57
|46,65
|Netaş Telekom.
|22,10
|2,03
|-21,30
|Niğbaş Niğde Beton
|11,58
|-1,03
|-77,73
|Nuh Çimento
|45,10
|-1,74
|-6,10
|Nurol GMYO
|11,78
|-0,76
|61,59
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,43
|-45,90
|Orge Enerji Elektrik
|5,96
|-1,32
|29,21
|Orma Orman Mahsulleri
|31,52
|-3,90
|114,13
|Osmanlı Menkul
|25,98
|-0,61
|-16,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,34
|-2,50
|-15,03
|Otokar
|302,70
|-0,85
|-0,52
|Oyak Çimento
|7,33
|0,41
|-16,51
|Oyak Yat. Ort.
|7,63
|-1,55
|10,55
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,78
|9,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,30
|-0,23
|-8,70
|Özak GMYO
|4,15
|-1,43
|-18,63
|Özbal Çelik Boru
|7,87
|1,16
|20,15
|Özderici GMYO
|1,71
|-3,39
|-22,97
|Özerden Plastik
|8,52
|-4,27
|-5,33
|Pamukova Elektrik
|30,70
|-0,97
|44,00
|Panora GMYO
|6,23
|-0,16
|2,00
|Papilon Savunma
|15,20
|-0,65
|-33,22
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|0,39
|-4,66
|Parsan
|33,18
|1,28
|36,54
|Pegasus
|80,65
|-0,49
|8,11
|Peker GMYO
|1,01
|-1,94
|-55,35
|Penguen Gıda
|3,24
|-0,92
|-35,84
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,90
|0,13
|Pera GMYO
|1,46
|-1,35
|-16,65
|Pergamon Dış Ticaret
|24,20
|0,75
|32,03
|Petkim
|5,98
|-3,24
|20,08
|Petrokent Turizm
|2.602,00
|0,02
|187,07
|Pınar Et ve Un
|19,17
|-0,67
|-12,40
|Pınar Su
|7,49
|-0,66
|0,81
|Pınar Süt
|18,88
|0,48
|-16,27
|Plastikkart
|14,10
|-4,41
|-2,42
|Polisan Holding
|2,83
|-1,39
|-26,39
|Politeknik Metal
|301,60
|-2,33
|-25,66
|Prizma Press Matbaacılık
|4,68
|2,86
|-14,60
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,55
|-1,68
|-27,73
|QNB Finansbank
|43,38
|-2,08
|-38,34
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,16
|0,52
|Ral Yatırım Holding
|3,25
|-1,22
|-26,80
|Ray Sigorta
|9,76
|-2,20
|-36,83
|Reysaş GMYO
|3,81
|-1,04
|-30,09
|Reysaş Lojistik
|4,03
|-2,89
|-22,11
|Rhea Girişim
|2,23
|0,90
|-40,05
|Rodrigo Tekstil
|16,48
|-3,06
|20,20
|Royal Halı
|3,35
|-1,47
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|20,06
|-1,76
|-33,75
|Sabancı Holding
|9,48
|0,11
|-14,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,10
|-1,70
|-25,55
|Sanel Mühendislik
|4,07
|0,00
|19,01
|Sanifoam Sünger
|13,70
|-2,14
|0,74
|Sanko Pazarlama
|9,97
|-0,89
|7,58
|Saray Matbaacılık
|5,45
|-4,05
|-37,86
|Sarkuysan
|13,31
|-2,49
|53,03
|Sasa Polyester
|33,12
|-2,65
|121,03
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,00
|-3,31
|229,02
|Sekuro Plastik
|22,88
|-1,04
|63,90
|Selçuk Ecza Deposu
|9,06
|-0,44
|-32,55
|Selçuk Gıda
|3,89
|0,26
|-21,89
|Senkron Güvenlik
|30,00
|-4,28
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|-1,67
|-7,81
|Servet GMYO
|91,15
|4,47
|16,26
|Seyitler Kimya
|14,72
|2,51
|9,33
|Silverline Endüstri
|5,64
|2,17
|-34,42
|Sinpaş GMYO
|3,97
|1,28
|-5,02
|Smartiks Yazılım
|5,68
|-0,70
|-35,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,70
|2,32
|-6,21
|Söktaş
|4,48
|-1,10
|-11,98
|Sönmez Filament
|40,00
|-0,10
|-43,02
|Sönmez Pamuklu
|15,60
|-0,64
|-35,00
|Sumaş Suni Tahta
|57,85
|-2,28
|12,88
|Şeker Fin. Kir.
|6,10
|-2,87
|-4,69
|Şekerbank
|1,14
|0,00
|-24,50
|Şişe Cam
|8,11
|-0,12
|13,28
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|-0,09
|-13,31
|T. Halk Bankası
|5,05
|0,60
|-9,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,36
|-0,97
|-28,01
|T.S.K.B.
|1,38
|-1,43
|-20,98
|T.Tuborg
|17,42
|-0,97
|-3,60
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-1,26
|123,17
|Tat Gıda
|8,79
|0,34
|-23,97
|TAV Havalimanları
|27,50
|3,15
|29,11
|Taze Kuru Gıda
|142,00
|-9,96
|-34,35
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-1,65
|-11,39
|Tekfen Holding
|15,15
|-1,17
|-7,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|-2,09
|-18,82
|Temapol Polimer Plastik
|15,53
|-1,71
|35,04
|TGS Dış Ticaret
|12,63
|0,88
|-0,63
|Tofaş Oto. Fab.
|31,20
|-0,89
|0,93
|Torunlar GMYO
|3,36
|-0,59
|-13,85
|Trabzon Liman
|32,98
|-0,36
|2,68
|Trabzonspor Sportif
|2,68
|1,90
|9,84
|Trend GMYO
|6,99
|-0,85
|-44,39
|TSKB GMYO
|3,70
|-5,61
|-35,65
|Tuğçelik
|12,10
|-2,10
|49,75
|Tukaş
|7,19
|2,57
|-25,80
|Turcas Petrol
|3,79
|-2,07
|-21,86
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,29
|0,54
|Turkcell
|16,55
|0,18
|5,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,71
|-2,05
|18,76
|Tüpraş
|104,00
|0,29
|-3,70
|Türk Hava Yolları
|14,62
|0,21
|13,25
|Türk İlaç Serum
|38,92
|6,57
|Türk Prysmian Kablo
|12,88
|6,53
|6,78
|Türk Telekom
|7,29
|0,55
|-12,33
|Türk Traktör
|178,80
|-2,35
|4,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,20
|-3,36
|22,41
|Türkiye Sigorta
|5,17
|-0,77
|-16,32
|Ufuk Yatırım
|14,85
|1,37
|10,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,55
|8,85
|7,31
|Ulusoy Elektrik
|58,20
|2,19
|13,34
|Ulusoy Un Sanayi
|5,10
|-1,16
|0,23
|Umpaş Holding
|1,22
|-3,17
|-53,26
|Uşak Seramik
|2,03
|-0,98
|-13,25
|Utopya Turizm
|24,30
|-9,93
|-37,37
|Uzertaş Boya
|38,00
|-2,71
|-32,86
|Ülker Bisküvi
|21,60
|-0,55
|-3,22
|Ünlü Yatırım Holding
|6,20
|1,14
|Vakıf Fin. Kir.
|9,03
|-1,85
|111,97
|Vakıf GMYO
|1,63
|6,54
|-32,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,42
|1,12
|-26,36
|Vakıflar Bankası
|3,67
|-1,08
|-22,08
|Vakko Tekstil
|13,75
|10,00
|119,42
|Vanet Gıda
|5,15
|-1,53
|-33,38
|Verusa Holding
|51,40
|-2,19
|13,97
|Verusaturk Girisim
|24,90
|-1,03
|90,37
|Vestel
|29,88
|-1,58
|41,88
|Vestel Beyaz Eşya
|47,42
|-2,15
|19,30
|Viking Kağıt
|5,84
|-0,85
|-35,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,38
|0,16
|43,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|-0,88
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,16
|-1,27
|-5,61
|Yataş
|13,82
|-0,07
|-4,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,97
|-7,24
|-9,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,55
|-1,53
|16,89
|Yeşil GMYO
|1,13
|-0,88
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,31
|-1,50
|-28,80
|Yeşil Yatırım Holding
|2,85
|-9,81
|-33,35
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.110,70
|-1,32
|-9,55
|Yonga Mobilya
|23,56
|2,79
|-20,91
|Yükselen Çelik
|5,17
|-1,52
|-1,18
|Yünsa
|13,24
|-1,78
|-4,69
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|-0,61
|Zorlu Enerji
|2,00
|0,50
|-27,80
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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