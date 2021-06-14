Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.900,00 1,83 -11,36 İş Bankası (C) 5,31 -0,56 -21,83 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,16 -0,63 -18,13 İş Girişim 9,83 -1,01 -48,13 İş GMYO 2,00 -0,99 -21,26 İş Y. Men. Değ. 15,15 -2,57 -8,72 İş Yat. Ort. 3,00 2,74 -10,80 İşbir Holding 6.293,70 -2,42 129,90 Işık Plastik 30,08 0,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -2,15 -20,18 İttifak Holding 1,61 -4,73 -27,80 İz Hayvancılık Tarım 19,47 -2,16 8,17 İzmir Demir Çelik 2,23 -0,45 -32,62 İzmir Fırça 5,83 0,34 4,86 Jantsa Jant Sanayi 87,60 -1,57 111,35 Kafein Yazılım 25,26 -0,08 18,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,65 -1,86 Kaplamin 19,95 -0,25 -40,98 Kardemir (A) 6,87 -0,72 15,46 Kardemir (B) 6,85 -1,44 29,98 Kardemir (D) 7,64 -0,26 32,18 Karel Elektronik 31,80 -2,51 37,90 Karsan Otomotiv 3,75 -0,79 15,38 Karsu Tekstil 8,50 -2,19 -0,58 Kartonsan 55,20 -1,69 -41,69 Katmerciler Ekipman 3,60 0,00 16,88 Kent Gıda 249,00 -2,31 -29,98 Kerevitaş Gıda 4,62 -1,28 -29,79 Kervan Gıda 15,98 -0,56 20,88 Kervansaray Yat. Holding 0,70 0,00 -44,44 Kiler GMYO 1,91 -2,05 -23,90 Klimasan Klima 22,16 -4,57 30,58 Koç Holding 19,21 -0,72 -6,08 Konfrut Gıda 16,10 0,37 -4,73 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,30 -1,59 188,43 Konya Çimento 802,40 -2,74 -28,99 Kordsa Teknik Tekstil 22,06 -1,25 41,86 Koza Altın 123,20 -2,22 27,40 Koza Madencilik 15,70 -2,42 1,36 Körfez GMYO 5,45 9,88 -6,03 Kristal Kola 2,06 -0,96 -47,45 Kron Telekomünikasyon 55,00 3,48 49,29 Kuştur Kuşadası Turizm 294,00 -0,34 86,90 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -2,98 -0,87 Kütahya Porselen 35,38 9,94 -29,87 Lider Faktoring 2,88 -0,69 -15,54 Link Bilgisayar 33,76 -2,37 6,85 Logo Yazılım 148,90 2,69 19,54 Lokman Hekim Sağlık 10,10 -1,94 40,90 Lüks Kadife 51,85 -0,58 79,41 Makina Takım 2,93 0,69 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,61 5,85 -12,75 Marmaris Altınyunus 209,80 -0,29 88,84 Marshall 252,00 -1,68 -17,84 Martı GMYO 1,04 0,97 -59,27 Martı Otel 2,14 -0,93 0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 34,88 -0,34 Mavi Giyim 52,85 1,54 1,25 Mazhar Zorlu Holding 46,00 -8,18 46,12 Mega Polietilen 7,64 -1,04 -0,26 Menderes Tekstil 2,24 0,00 -27,51 Mercan Kimya 10,19 1,09 Merit Turizm 22,58 9,90 117,97 Merko Gıda 5,60 0,00 -35,19 Metemtur Yatırım 6,65 5,39 -17,75 Metro Holding 1,83 5,17 -12,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 -0,41 -16,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,91 1,06 -18,03 Migros Ticaret 33,50 -1,70 -21,73 Milpa 4,13 -0,72 -10,22 Mistral GMYO 4,73 -0,42 0,42 MLP Sağlık 21,64 0,65 8,91 MMC San. ve Tic. Yat. 6,85 -1,86 48,91 Mondi Olmuksan 7,45 -0,40 -37,13 Mondi Tire Kutsan 6,59 -2,37 -13,29 Naturel Enerji 37,60 -2,84 5,89 Naturelgaz 8,75 -1,69 Net Holding 5,03 -1,57 46,65 Netaş Telekom. 22,10 2,03 -21,30 Niğbaş Niğde Beton 11,58 -1,03 -77,73 Nuh Çimento 45,10 -1,74 -6,10 Nurol GMYO 11,78 -0,76 61,59 Odaş Elektrik 2,11 2,43 -45,90 Orge Enerji Elektrik 5,96 -1,32 29,21 Orma Orman Mahsulleri 31,52 -3,90 114,13 Osmanlı Menkul 25,98 -0,61 -16,03 Ostim Endüstriyel Yat 2,34 -2,50 -15,03 Otokar 302,70 -0,85 -0,52 Oyak Çimento 7,33 0,41 -16,51 Oyak Yat. Ort. 7,63 -1,55 10,55 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,78 9,94 Oylum Sınai Yatırımlar 4,30 -0,23 -8,70 Özak GMYO 4,15 -1,43 -18,63 Özbal Çelik Boru 7,87 1,16 20,15 Özderici GMYO 1,71 -3,39 -22,97 Özerden Plastik 8,52 -4,27 -5,33 Pamukova Elektrik 30,70 -0,97 44,00 Panora GMYO 6,23 -0,16 2,00 Papilon Savunma 15,20 -0,65 -33,22 Park Elek.Madencilik 5,12 0,39 -4,66 Parsan 33,18 1,28 36,54 Pegasus 80,65 -0,49 8,11 Peker GMYO 1,01 -1,94 -55,35 Penguen Gıda 3,24 -0,92 -35,84 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,90 0,13 Pera GMYO 1,46 -1,35 -16,65 Pergamon Dış Ticaret 24,20 0,75 32,03 Petkim 5,98 -3,24 20,08 Petrokent Turizm 2.602,00 0,02 187,07 Pınar Et ve Un 19,17 -0,67 -12,40 Pınar Su 7,49 -0,66 0,81 Pınar Süt 18,88 0,48 -16,27 Plastikkart 14,10 -4,41 -2,42 Polisan Holding 2,83 -1,39 -26,39 Politeknik Metal 301,60 -2,33 -25,66 Prizma Press Matbaacılık 4,68 2,86 -14,60 QNB Finans Fin. Kir. 90,55 -1,68 -27,73 QNB Finansbank 43,38 -2,08 -38,34 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,16 0,52 Ral Yatırım Holding 3,25 -1,22 -26,80 Ray Sigorta 9,76 -2,20 -36,83 Reysaş GMYO 3,81 -1,04 -30,09 Reysaş Lojistik 4,03 -2,89 -22,11 Rhea Girişim 2,23 0,90 -40,05 Rodrigo Tekstil 16,48 -3,06 20,20 Royal Halı 3,35 -1,47 -2,62 RTA Laboratuvarları 20,06 -1,76 -33,75 Sabancı Holding 9,48 0,11 -14,02 Safkar Ege Soğutmacılık 8,10 -1,70 -25,55 Sanel Mühendislik 4,07 0,00 19,01 Sanifoam Sünger 13,70 -2,14 0,74 Sanko Pazarlama 9,97 -0,89 7,58 Saray Matbaacılık 5,45 -4,05 -37,86 Sarkuysan 13,31 -2,49 53,03 Sasa Polyester 33,12 -2,65 121,03 Say Yenilenebilir Enerji 28,00 -3,31 229,02 Sekuro Plastik 22,88 -1,04 63,90 Selçuk Ecza Deposu 9,06 -0,44 -32,55 Selçuk Gıda 3,89 0,26 -21,89 Senkron Güvenlik 30,00 -4,28 14,24 Serve Film Prodüksiyon 14,75 -1,67 -7,81 Servet GMYO 91,15 4,47 16,26 Seyitler Kimya 14,72 2,51 9,33 Silverline Endüstri 5,64 2,17 -34,42 Sinpaş GMYO 3,97 1,28 -5,02 Smartiks Yazılım 5,68 -0,70 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 24,70 2,32 -6,21 Söktaş 4,48 -1,10 -11,98 Sönmez Filament 40,00 -0,10 -43,02 Sönmez Pamuklu 15,60 -0,64 -35,00 Sumaş Suni Tahta 57,85 -2,28 12,88 Şeker Fin. Kir. 6,10 -2,87 -4,69 Şekerbank 1,14 0,00 -24,50 Şişe Cam 8,11 -0,12 13,28 Şok Marketler Ticaret 10,94 -0,09 -13,31 T. Halk Bankası 5,05 0,60 -9,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,36 -0,97 -28,01 T.S.K.B. 1,38 -1,43 -20,98 T.Tuborg 17,42 -0,97 -3,60 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -1,26 123,17 Tat Gıda 8,79 0,34 -23,97 TAV Havalimanları 27,50 3,15 29,11 Taze Kuru Gıda 142,00 -9,96 -34,35 Tek-Art Turizm 1,79 -1,65 -11,39 Tekfen Holding 15,15 -1,17 -7,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,03 -2,09 -18,82 Temapol Polimer Plastik 15,53 -1,71 35,04 TGS Dış Ticaret 12,63 0,88 -0,63 Tofaş Oto. Fab. 31,20 -0,89 0,93 Torunlar GMYO 3,36 -0,59 -13,85 Trabzon Liman 32,98 -0,36 2,68 Trabzonspor Sportif 2,68 1,90 9,84 Trend GMYO 6,99 -0,85 -44,39 TSKB GMYO 3,70 -5,61 -35,65 Tuğçelik 12,10 -2,10 49,75 Tukaş 7,19 2,57 -25,80 Turcas Petrol 3,79 -2,07 -21,86 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,29 0,54 Turkcell 16,55 0,18 5,46 Tümosan Motor ve Traktör 16,71 -2,05 18,76 Tüpraş 104,00 0,29 -3,70 Türk Hava Yolları 14,62 0,21 13,25 Türk İlaç Serum 38,92 6,57 Türk Prysmian Kablo 12,88 6,53 6,78 Türk Telekom 7,29 0,55 -12,33 Türk Traktör 178,80 -2,35 4,95 Türker Proje Gayrimenkul 138,20 -3,36 22,41 Türkiye Sigorta 5,17 -0,77 -16,32 Ufuk Yatırım 14,85 1,37 10,82 Ulaşlar Turizm Yat. 4,55 8,85 7,31 Ulusoy Elektrik 58,20 2,19 13,34 Ulusoy Un Sanayi 5,10 -1,16 0,23 Umpaş Holding 1,22 -3,17 -53,26 Uşak Seramik 2,03 -0,98 -13,25 Utopya Turizm 24,30 -9,93 -37,37 Uzertaş Boya 38,00 -2,71 -32,86 Ülker Bisküvi 21,60 -0,55 -3,22 Ünlü Yatırım Holding 6,20 1,14 Vakıf Fin. Kir. 9,03 -1,85 111,97 Vakıf GMYO 1,63 6,54 -32,05 Vakıf Yat. Ort. 5,42 1,12 -26,36 Vakıflar Bankası 3,67 -1,08 -22,08 Vakko Tekstil 13,75 10,00 119,42 Vanet Gıda 5,15 -1,53 -33,38 Verusa Holding 51,40 -2,19 13,97 Verusaturk Girisim 24,90 -1,03 90,37 Vestel 29,88 -1,58 41,88 Vestel Beyaz Eşya 47,42 -2,15 19,30 Viking Kağıt 5,84 -0,85 -35,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,38 0,16 43,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -0,88 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,16 -1,27 -5,61 Yataş 13,82 -0,07 -4,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,97 -7,24 -9,77 Yeni Gimat GMYO 13,55 -1,53 16,89 Yeşil GMYO 1,13 -0,88 -18,12 Yeşil Yapı 1,31 -1,50 -28,80 Yeşil Yatırım Holding 2,85 -9,81 -33,35 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.110,70 -1,32 -9,55 Yonga Mobilya 23,56 2,79 -20,91 Yükselen Çelik 5,17 -1,52 -1,18 Yünsa 13,24 -1,78 -4,69 Ziraat Gayrimenkul 1,62 -0,61 Zorlu Enerji 2,00 0,50 -27,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Türkiye'nin en güçlü markası İş Bankası oldu