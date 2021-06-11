Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.256,10
|0,73
|-12,95
|İş Bankası (C)
|5,34
|0,00
|-21,39
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,18
|-0,63
|-17,62
|İş Girişim
|9,93
|0,30
|-47,60
|İş GMYO
|2,02
|2,54
|-20,47
|İş Y. Men. Değ.
|15,55
|-0,38
|-6,31
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-0,68
|-13,18
|İşbir Holding
|6.450,00
|-3,08
|135,61
|Işık Plastik
|30,04
|-0,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-2,11
|-18,42
|İttifak Holding
|1,69
|-1,74
|-24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|19,90
|-0,20
|10,56
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|0,90
|-32,32
|İzmir Fırça
|5,81
|-3,17
|4,50
|Jantsa Jant Sanayi
|89,00
|1,48
|114,73
|Kafein Yazılım
|25,28
|2,02
|18,46
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,89
|-0,08
|Kaplamin
|20,00
|3,09
|-40,83
|Kardemir (A)
|6,92
|0,73
|16,30
|Kardemir (B)
|6,95
|1,31
|31,88
|Kardemir (D)
|7,66
|0,52
|32,53
|Karel Elektronik
|32,62
|0,43
|41,46
|Karsan Otomotiv
|3,78
|1,07
|16,31
|Karsu Tekstil
|8,69
|3,33
|1,64
|Kartonsan
|56,15
|-0,71
|-40,69
|Katmerciler Ekipman
|3,60
|2,86
|16,88
|Kent Gıda
|254,90
|0,35
|-28,32
|Kerevitaş Gıda
|4,68
|-0,21
|-28,88
|Kervan Gıda
|16,07
|0,44
|21,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|-1,41
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,95
|-1,52
|-22,31
|Klimasan Klima
|23,22
|-0,34
|36,83
|Koç Holding
|19,35
|-0,21
|-5,39
|Konfrut Gıda
|16,04
|0,44
|-5,09
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,40
|-0,86
|193,07
|Konya Çimento
|825,00
|-0,07
|-26,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,34
|-1,33
|43,67
|Koza Altın
|126,00
|-1,87
|30,30
|Koza Madencilik
|16,09
|-1,53
|3,87
|Körfez GMYO
|4,96
|0,61
|-14,48
|Kristal Kola
|2,08
|0,97
|-46,94
|Kron Telekomünikasyon
|53,15
|-0,47
|44,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|295,00
|-1,67
|87,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|-0,42
|2,17
|Kütahya Porselen
|32,18
|2,61
|-36,21
|Lider Faktoring
|2,90
|-1,36
|-14,96
|Link Bilgisayar
|34,58
|6,66
|9,44
|Logo Yazılım
|145,00
|-0,96
|16,41
|Lokman Hekim Sağlık
|10,30
|0,98
|43,69
|Lüks Kadife
|52,15
|4,59
|80,45
|Makina Takım
|2,91
|-0,68
|-14,66
|Marka Yatırım Holding
|5,30
|2,12
|-17,57
|Marmaris Altınyunus
|210,40
|1,20
|89,38
|Marshall
|256,30
|-2,84
|-16,43
|Martı GMYO
|1,03
|-0,96
|-59,66
|Martı Otel
|2,16
|0,47
|1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,00
|-0,11
|Mavi Giyim
|52,05
|3,58
|-0,29
|Mazhar Zorlu Holding
|50,10
|4,16
|59,15
|Mega Polietilen
|7,72
|-0,64
|0,78
|Menderes Tekstil
|2,24
|0,00
|-27,51
|Mercan Kimya
|10,08
|3,81
|Merit Turizm
|166,00
|-3,71
|98,33
|Merko Gıda
|5,60
|0,36
|-35,19
|Metemtur Yatırım
|6,31
|0,00
|-21,96
|Metro Holding
|1,74
|-1,14
|-16,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|0,41
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|-1,05
|-18,88
|Migros Ticaret
|34,08
|-0,64
|-20,37
|Milpa
|4,16
|-2,35
|-9,57
|Mistral GMYO
|4,75
|0,21
|0,85
|MLP Sağlık
|21,50
|-2,71
|8,20
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,98
|1,16
|51,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,75
|-2,17
|-11,18
|Naturel Enerji
|38,70
|0,10
|8,99
|Naturelgaz
|8,90
|-0,45
|Net Holding
|5,11
|0,00
|48,98
|Netaş Telekom.
|21,66
|-0,64
|-22,86
|Niğbaş Niğde Beton
|11,70
|-1,27
|-77,50
|Nuh Çimento
|45,90
|-0,56
|-4,43
|Nurol GMYO
|11,87
|0,76
|62,83
|Odaş Elektrik
|2,06
|-1,44
|-47,18
|Olmuksan-IP
|7,48
|-0,53
|-36,88
|Orge Enerji Elektrik
|6,04
|-1,15
|30,95
|Orma Orman Mahsulleri
|32,80
|0,00
|122,83
|Osmanlı Menkul
|26,14
|-2,54
|-15,51
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,40
|0,42
|-12,85
|Otokar
|305,30
|0,03
|0,33
|Oyak Çimento
|7,30
|-0,27
|-16,86
|Oyak Yat. Ort.
|7,75
|-1,02
|12,29
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|22,54
|9,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,31
|2,86
|-8,49
|Özak GMYO
|4,21
|-0,47
|-17,45
|Özbal Çelik Boru
|7,78
|3,46
|18,78
|Özderici GMYO
|1,77
|0,57
|-20,27
|Özerden Plastik
|8,90
|-1,87
|-1,11
|Pamukova Elektrik
|31,00
|-3,06
|45,40
|Panora GMYO
|6,24
|-1,42
|2,17
|Papilon Savunma
|15,30
|-0,46
|-32,78
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|-0,58
|-5,03
|Parsan
|32,76
|3,87
|34,81
|Pegasus
|81,05
|-1,28
|8,65
|Peker GMYO
|1,03
|0,98
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,27
|-0,61
|-35,25
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,86
|-0,44
|Pera GMYO
|1,48
|5,71
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|24,02
|0,00
|31,05
|Petkim
|6,18
|-0,48
|24,10
|Petrokent Turizm
|2.601,60
|2,47
|187,03
|Pınar Et ve Un
|19,30
|0,84
|-11,81
|Pınar Su
|7,54
|-1,18
|1,48
|Pınar Süt
|18,79
|1,40
|-16,67
|Plastikkart
|14,75
|3,87
|2,08
|Polisan Holding
|2,87
|-0,69
|-25,35
|Politeknik Metal
|308,80
|1,21
|-23,89
|Prizma Press Matbaacılık
|4,55
|0,22
|-16,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,10
|-1,02
|-26,50
|QNB Finansbank
|44,30
|-0,76
|-37,03
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,02
|-3,50
|Ral Yatırım Holding
|3,29
|0,00
|-25,90
|Ray Sigorta
|9,98
|-1,19
|-35,40
|Reysaş GMYO
|3,85
|-1,79
|-29,36
|Reysaş Lojistik
|4,15
|-3,49
|-19,79
|Rhea Girişim
|2,21
|-2,21
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|17,00
|-7,81
|24,00
|Royal Halı
|3,40
|0,00
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|20,42
|-1,83
|-32,56
|Sabancı Holding
|9,47
|-1,15
|-14,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,24
|-1,79
|-24,26
|Sanel Mühendislik
|4,07
|1,24
|19,01
|Sanifoam Sünger
|14,00
|0,57
|2,94
|Sanko Pazarlama
|10,06
|-0,40
|8,55
|Saray Matbaacılık
|5,68
|6,17
|-35,23
|Sarkuysan
|13,65
|1,19
|56,94
|Sasa Polyester
|34,02
|-0,29
|127,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,96
|-2,82
|240,31
|Sekuro Plastik
|23,12
|2,66
|65,62
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|-0,87
|-32,25
|Selçuk Gıda
|3,88
|-1,27
|-22,09
|Senkron Güvenlik
|31,34
|-3,57
|19,35
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-0,99
|-6,25
|Servet GMYO
|87,25
|-0,17
|11,29
|Seyitler Kimya
|14,36
|2,21
|6,66
|Silverline Endüstri
|5,52
|-4,83
|-35,81
|Sinpaş GMYO
|3,92
|-1,75
|-6,22
|Smartiks Yazılım
|5,72
|0,35
|-35,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,14
|-4,21
|-8,34
|Söktaş
|4,53
|-6,60
|-11,00
|Sönmez Filament
|40,04
|1,37
|-42,96
|Sönmez Pamuklu
|15,70
|1,55
|-34,58
|Sumaş Suni Tahta
|59,20
|-1,74
|15,51
|Şeker Fin. Kir.
|6,28
|0,00
|-1,88
|Şekerbank
|1,14
|-0,87
|-24,50
|Şişe Cam
|8,12
|-0,73
|13,42
|Şok Marketler Ticaret
|10,95
|0,00
|-13,23
|T. Halk Bankası
|5,02
|2,45
|-9,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,58
|-1,74
|-27,30
|T.S.K.B.
|1,40
|0,00
|-19,84
|T.Tuborg
|17,59
|-0,45
|-2,66
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|-0,75
|126,02
|Tat Gıda
|8,76
|-0,23
|-24,23
|TAV Havalimanları
|26,66
|1,21
|25,16
|Taze Kuru Gıda
|157,70
|-9,99
|-27,09
|Tek-Art Turizm
|1,82
|0,55
|-9,90
|Tekfen Holding
|15,33
|-0,71
|-6,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,18
|-0,42
|-17,09
|Temapol Polimer Plastik
|15,80
|1,94
|37,39
|TGS Dış Ticaret
|12,52
|-0,56
|-1,49
|Tofaş Oto. Fab.
|31,48
|-0,44
|1,84
|Torunlar GMYO
|3,38
|-0,88
|-13,33
|Trabzon Liman
|33,10
|0,18
|3,05
|Trabzonspor Sportif
|2,63
|-0,75
|7,79
|Trend GMYO
|7,05
|0,86
|-43,91
|TSKB GMYO
|3,92
|-1,51
|-31,83
|Tuğçelik
|12,36
|0,49
|52,97
|Tukaş
|7,01
|0,57
|-27,66
|Turcas Petrol
|3,87
|0,26
|-20,21
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,24
|-0,32
|Turkcell
|16,52
|0,12
|5,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,06
|-0,12
|21,25
|Tüpraş
|103,70
|0,58
|-3,98
|Türk Hava Yolları
|14,59
|1,11
|13,01
|Türk İlaç Serum
|36,52
|1,05
|Türk Prysmian Kablo
|12,09
|-0,08
|0,23
|Türk Telekom
|7,25
|-0,41
|-12,81
|Türk Traktör
|183,10
|-0,11
|7,47
|Türker Proje Gayrimenkul
|143,00
|-2,26
|26,66
|Türkiye Sigorta
|5,21
|-1,51
|-15,67
|Ufuk Yatırım
|14,65
|0,21
|9,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,18
|0,00
|-1,42
|Ulusoy Elektrik
|56,95
|-0,70
|10,91
|Ulusoy Un Sanayi
|5,16
|-0,96
|1,41
|Umpaş Holding
|1,26
|0,00
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,05
|-1,44
|-12,39
|Utopya Turizm
|26,98
|3,37
|-30,46
|Uzertaş Boya
|39,06
|3,22
|-30,99
|Ülker Bisküvi
|21,72
|-0,28
|-2,68
|Ünlü Yatırım Holding
|6,13
|-3,31
|Vakıf Fin. Kir.
|9,20
|-4,76
|115,96
|Vakıf GMYO
|1,53
|-1,92
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|5,36
|-2,37
|-27,17
|Vakıflar Bankası
|3,71
|0,00
|-21,23
|Vakko Tekstil
|12,50
|-4,94
|99,48
|Vanet Gıda
|5,23
|-2,06
|-32,34
|Verusa Holding
|52,55
|0,19
|16,52
|Verusaturk Girisim
|25,16
|0,48
|92,35
|Vestel
|30,36
|-2,38
|44,16
|Vestel Beyaz Eşya
|48,46
|-0,90
|21,91
|Viking Kağıt
|5,89
|-2,00
|-34,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,37
|-0,31
|43,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|-0,87
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,60
|-5,05
|-4,40
|Yataş
|13,83
|-2,81
|-4,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,28
|-5,10
|-2,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,76
|-0,36
|18,70
|Yeşil GMYO
|1,14
|-0,87
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,33
|-1,48
|-27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|3,16
|-9,97
|-26,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.300,00
|0,70
|-8,33
|Yonga Mobilya
|22,92
|0,00
|-23,06
|Yükselen Çelik
|5,25
|-0,57
|0,35
|Yünsa
|13,48
|-0,88
|-2,96
|Ziraat Gayrimenkul
|1,63
|0,62
|Zorlu Enerji
|1,99
|-0,50
|-28,16
??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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