Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.000,00 -2,74 -13,58 İş Bankası (C) 5,34 1,33 -21,39 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,20 0,95 -17,10 İş Girişim 9,90 -1,10 -47,76 İş GMYO 1,97 1,55 -22,44 İş Y. Men. Değ. 15,61 -0,57 -5,95 İş Yat. Ort. 2,94 2,08 -12,58 İşbir Holding 6.655,10 2,23 143,10 Işık Plastik 30,24 -0,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 4,40 -16,67 İttifak Holding 1,72 -1,15 -22,87 İz Hayvancılık Tarım 19,94 -0,80 10,78 İzmir Demir Çelik 2,22 0,00 -32,92 İzmir Fırça 6,00 -2,44 7,91 Jantsa Jant Sanayi 87,70 -2,77 111,59 Kafein Yazılım 24,78 -2,13 16,12 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,90 -0,31 Kaplamin 19,40 -0,41 -42,60 Kardemir (A) 6,87 -0,72 15,46 Kardemir (B) 6,86 -1,01 30,17 Kardemir (D) 7,62 -1,30 31,83 Karel Elektronik 32,48 3,11 40,85 Karsan Otomotiv 3,74 0,27 15,08 Karsu Tekstil 8,41 -2,32 -1,64 Kartonsan 56,55 -0,18 -40,27 Katmerciler Ekipman 3,50 0,86 13,64 Kent Gıda 254,00 -3,09 -28,57 Kerevitaş Gıda 4,69 0,00 -28,72 Kervan Gıda 16,00 0,88 21,03 Kervansaray Yat. Holding 0,71 4,41 -43,65 Kiler GMYO 1,98 3,13 -21,12 Klimasan Klima 23,30 -3,32 37,30 Koç Holding 19,39 0,52 -5,20 Konfrut Gıda 15,97 -1,90 -5,50 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,00 1,01 195,61 Konya Çimento 825,60 0,12 -26,94 Kordsa Teknik Tekstil 22,64 -0,44 45,59 Koza Altın 128,40 2,31 32,78 Koza Madencilik 16,34 0,25 5,49 Körfez GMYO 4,93 1,44 -15,00 Kristal Kola 2,06 -0,48 -47,45 Kron Telekomünikasyon 53,40 6,48 44,95 Kuştur Kuşadası Turizm 300,00 -2,60 90,72 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 0,43 2,61 Kütahya Porselen 31,36 -0,88 -37,84 Lider Faktoring 2,94 1,38 -13,78 Link Bilgisayar 32,42 -1,22 2,61 Logo Yazılım 146,40 0,55 17,53 Lokman Hekim Sağlık 10,20 -2,11 42,29 Lüks Kadife 49,86 -5,21 72,53 Makina Takım 2,93 -1,01 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,19 1,57 -19,28 Marmaris Altınyunus 207,90 -1,42 87,13 Marshall 263,80 -0,64 -13,99 Martı GMYO 1,12 -4,27 -59,27 Martı Otel 2,15 -1,38 0,94 Matriks Bilgi Dağıtım 35,04 -1,24 Mavi Giyim 50,25 3,91 -3,74 Mazhar Zorlu Holding 48,10 9,97 52,80 Mega Polietilen 7,77 0,00 1,44 Menderes Tekstil 2,24 0,90 -27,51 Mercan Kimya 9,71 -1,92 Merit Turizm 172,40 -9,97 105,97 Merko Gıda 5,58 -1,59 -35,42 Metemtur Yatırım 6,31 -9,99 -21,96 Metro Holding 1,76 -0,56 -15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 0,00 -16,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,91 -0,52 -18,03 Migros Ticaret 34,30 0,53 -19,86 Milpa 4,26 4,41 -7,39 Mistral GMYO 4,74 -2,07 0,64 MLP Sağlık 22,10 -0,90 11,22 MMC San. ve Tic. Yat. 6,90 -1,43 50,00 Mondi Tire Kutsan 6,90 -1,85 -9,21 Naturel Enerji 38,66 -2,82 8,88 Naturelgaz 8,94 -1,00 Net Holding 5,11 -2,11 48,98 Netaş Telekom. 21,80 1,11 -22,36 Niğbaş Niğde Beton 11,85 -1,17 -77,21 Nuh Çimento 46,16 1,01 -3,89 Nurol GMYO 11,78 -3,05 61,59 Odaş Elektrik 2,09 -0,95 -46,41 Olmuksan-IP 7,52 -0,13 -36,54 Orge Enerji Elektrik 6,11 -3,02 32,47 Orma Orman Mahsulleri 32,80 2,76 122,83 Osmanlı Menkul 26,82 1,59 -13,32 Ostim Endüstriyel Yat 2,39 -2,85 -13,21 Otokar 305,20 -2,49 0,30 Oyak Çimento 7,32 0,14 -16,63 Oyak Yat. Ort. 7,83 -2,49 13,44 Oyak Yatırım Menkul Değerler 20,50 Oylum Sınai Yatırımlar 4,19 1,95 -11,04 Özak GMYO 4,23 1,44 -17,06 Özbal Çelik Boru 7,52 1,62 14,81 Özderici GMYO 1,76 1,73 -20,72 Özerden Plastik 9,07 -1,52 0,78 Pamukova Elektrik 31,98 -1,66 50,00 Panora GMYO 6,33 -1,40 3,64 Papilon Savunma 15,37 -1,35 -32,47 Park Elek.Madencilik 5,13 -0,58 -4,47 Parsan 31,54 2,47 29,79 Pegasus 82,10 -1,32 10,05 Peker GMYO 1,02 -0,97 -54,91 Penguen Gıda 3,29 -0,30 -34,85 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,00 0,25 Pera GMYO 1,40 1,45 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 24,02 -1,23 31,05 Petkim 6,21 0,16 24,70 Petrokent Turizm 2.538,90 4,23 180,11 Pınar Et ve Un 19,14 -1,69 -12,54 Pınar Su 7,63 -0,39 2,69 Pınar Süt 18,53 -1,07 -17,83 Plastikkart 14,20 -2,20 -1,73 Polisan Holding 2,89 1,05 -24,83 Politeknik Metal 305,10 -1,17 -24,80 Prizma Press Matbaacılık 4,54 0,44 -17,15 QNB Finans Fin. Kir. 93,05 -1,01 -25,74 QNB Finansbank 44,64 -1,50 -36,55 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 28,00 -0,78 Ral Yatırım Holding 3,29 -1,79 -25,90 Ray Sigorta 10,10 -0,10 -34,63 Reysaş GMYO 3,92 3,70 -28,07 Reysaş Lojistik 4,30 -0,92 -16,89 Rhea Girişim 2,26 4,63 -39,25 Rodrigo Tekstil 18,44 -0,65 34,50 Royal Halı 3,40 -0,58 -1,16 RTA Laboratuvarları 20,80 -2,26 -31,31 Sabancı Holding 9,58 1,16 -13,11 Safkar Ege Soğutmacılık 8,39 5,14 -22,89 Sanel Mühendislik 4,02 1,26 17,54 Sanifoam Sünger 13,92 -1,83 2,35 Sanko Pazarlama 10,10 -2,51 8,98 Saray Matbaacılık 5,35 0,94 -39,00 Sarkuysan 13,49 -0,66 55,10 Sasa Polyester 34,12 0,47 127,70 Say Yenilenebilir Enerji 29,80 -0,33 250,18 Sekuro Plastik 22,52 -8,23 61,32 Selçuk Ecza Deposu 9,18 -0,76 -31,66 Selçuk Gıda 3,93 -1,75 -21,08 Senkron Güvenlik 32,50 -1,81 23,76 Serve Film Prodüksiyon 15,15 -2,26 -5,31 Servet GMYO 87,40 -3,10 11,48 Seyitler Kimya 14,05 0,07 4,36 Silverline Endüstri 5,80 7,61 -32,56 Sinpaş GMYO 3,99 -9,93 -4,55 Smartiks Yazılım 5,70 -0,18 -35,67 Sodaş Sodyum Sanayii 25,20 -2,33 -4,31 Söktaş 4,85 -1,02 -4,72 Sönmez Filament 39,50 0,00 -43,73 Sönmez Pamuklu 15,46 -4,09 -35,58 Sumaş Suni Tahta 60,25 0,42 17,56 Şeker Fin. Kir. 6,28 -1,41 -1,88 Şekerbank 1,15 1,77 -23,84 Şişe Cam 8,18 0,49 14,25 Şok Marketler Ticaret 10,95 0,46 -13,23 T. Halk Bankası 4,90 0,62 -11,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,98 -0,09 -26,01 T.S.K.B. 1,40 -0,71 -19,84 T.Tuborg 17,67 -0,11 -2,21 Taç Tarım Ürünleri 23,98 1,35 127,73 Tat Gıda 8,78 -1,01 -24,06 TAV Havalimanları 26,34 -1,72 23,66 Taze Kuru Gıda 175,20 -9,92 -19,00 Tek-Art Turizm 1,81 -3,72 -10,40 Tekfen Holding 15,44 -0,13 -5,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,21 -0,28 -16,74 Temapol Polimer Plastik 15,50 -3,13 34,78 TGS Dış Ticaret 12,59 -2,10 -0,94 Tofaş Oto. Fab. 31,62 2,93 2,29 Torunlar GMYO 3,41 -0,58 -12,56 Trabzon Liman 33,04 -2,42 2,86 Trabzonspor Sportif 2,65 1,53 8,61 Trend GMYO 6,99 -0,71 -44,39 TSKB GMYO 3,98 -2,69 -30,78 Tuğçelik 12,30 2,41 52,23 Tukaş 6,97 0,00 -28,07 Turcas Petrol 3,86 -1,53 -20,41 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,27 -0,64 Turkcell 16,50 0,92 5,14 Tümosan Motor ve Traktör 17,08 -2,06 21,39 Tüpraş 103,10 0,49 -4,54 Türk Hava Yolları 14,43 -0,89 11,77 Türk İlaç Serum 36,14 -3,68 Türk Prysmian Kablo 12,10 0,08 0,31 Türk Telekom 7,28 0,69 -12,45 Türk Traktör 183,30 -0,49 7,59 Türker Proje Gayrimenkul 146,30 -1,08 29,58 Türkiye Sigorta 5,29 0,57 -14,38 Ufuk Yatırım 14,62 0,76 9,10 Ulaşlar Turizm Yat. 4,18 -2,79 -1,42 Ulusoy Elektrik 57,35 -1,12 11,68 Ulusoy Un Sanayi 5,21 -1,14 2,39 Umpaş Holding 1,26 -5,97 -51,72 Uşak Seramik 2,08 -1,42 -11,11 Utopya Turizm 26,10 6,53 -32,73 Uzertaş Boya 37,84 -3,96 -33,14 Ülker Bisküvi 21,78 -1,00 -2,41 Ünlü Yatırım Holding 6,34 -4,37 Vakıf Fin. Kir. 9,66 -4,36 126,76 Vakıf GMYO 1,56 -1,89 -34,97 Vakıf Yat. Ort. 5,49 -2,83 -25,41 Vakıflar Bankası 3,71 1,64 -21,23 Vakko Tekstil 13,15 -4,85 109,85 Vanet Gıda 5,34 -1,29 -30,92 Verusa Holding 52,45 -0,57 16,30 Verusaturk Girisim 25,04 -1,11 91,44 Vestel 31,10 -1,46 47,67 Vestel Beyaz Eşya 48,90 -0,37 23,02 Viking Kağıt 6,01 5,44 -33,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,39 -0,16 43,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 0,88 -23,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,44 -4,81 0,69 Yataş 14,23 -2,20 -1,52 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,51 7,64 2,50 Yeni Gimat GMYO 13,81 1,54 19,13 Yeşil GMYO 1,15 -1,71 -16,67 Yeşil Yapı 1,35 -0,74 -26,63 Yeşil Yatırım Holding 3,51 -10,00 -17,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.201,00 0,36 -8,97 Yonga Mobilya 22,92 -4,10 -23,06 Yükselen Çelik 5,28 -0,94 0,92 Yünsa 13,60 -4,49 -2,10 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,00 -0,50 -27,80 ??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Turizm sektörünün beklediği açıklama Rusya'dan geldi: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz