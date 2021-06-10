Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.000,00
|-2,74
|-13,58
|İş Bankası (C)
|5,34
|1,33
|-21,39
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,20
|0,95
|-17,10
|İş Girişim
|9,90
|-1,10
|-47,76
|İş GMYO
|1,97
|1,55
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|15,61
|-0,57
|-5,95
|İş Yat. Ort.
|2,94
|2,08
|-12,58
|İşbir Holding
|6.655,10
|2,23
|143,10
|Işık Plastik
|30,24
|-0,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|4,40
|-16,67
|İttifak Holding
|1,72
|-1,15
|-22,87
|İz Hayvancılık Tarım
|19,94
|-0,80
|10,78
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|0,00
|-32,92
|İzmir Fırça
|6,00
|-2,44
|7,91
|Jantsa Jant Sanayi
|87,70
|-2,77
|111,59
|Kafein Yazılım
|24,78
|-2,13
|16,12
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,90
|-0,31
|Kaplamin
|19,40
|-0,41
|-42,60
|Kardemir (A)
|6,87
|-0,72
|15,46
|Kardemir (B)
|6,86
|-1,01
|30,17
|Kardemir (D)
|7,62
|-1,30
|31,83
|Karel Elektronik
|32,48
|3,11
|40,85
|Karsan Otomotiv
|3,74
|0,27
|15,08
|Karsu Tekstil
|8,41
|-2,32
|-1,64
|Kartonsan
|56,55
|-0,18
|-40,27
|Katmerciler Ekipman
|3,50
|0,86
|13,64
|Kent Gıda
|254,00
|-3,09
|-28,57
|Kerevitaş Gıda
|4,69
|0,00
|-28,72
|Kervan Gıda
|16,00
|0,88
|21,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|4,41
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,98
|3,13
|-21,12
|Klimasan Klima
|23,30
|-3,32
|37,30
|Koç Holding
|19,39
|0,52
|-5,20
|Konfrut Gıda
|15,97
|-1,90
|-5,50
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,00
|1,01
|195,61
|Konya Çimento
|825,60
|0,12
|-26,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,64
|-0,44
|45,59
|Koza Altın
|128,40
|2,31
|32,78
|Koza Madencilik
|16,34
|0,25
|5,49
|Körfez GMYO
|4,93
|1,44
|-15,00
|Kristal Kola
|2,06
|-0,48
|-47,45
|Kron Telekomünikasyon
|53,40
|6,48
|44,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|300,00
|-2,60
|90,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|0,43
|2,61
|Kütahya Porselen
|31,36
|-0,88
|-37,84
|Lider Faktoring
|2,94
|1,38
|-13,78
|Link Bilgisayar
|32,42
|-1,22
|2,61
|Logo Yazılım
|146,40
|0,55
|17,53
|Lokman Hekim Sağlık
|10,20
|-2,11
|42,29
|Lüks Kadife
|49,86
|-5,21
|72,53
|Makina Takım
|2,93
|-1,01
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,19
|1,57
|-19,28
|Marmaris Altınyunus
|207,90
|-1,42
|87,13
|Marshall
|263,80
|-0,64
|-13,99
|Martı GMYO
|1,12
|-4,27
|-59,27
|Martı Otel
|2,15
|-1,38
|0,94
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,04
|-1,24
|Mavi Giyim
|50,25
|3,91
|-3,74
|Mazhar Zorlu Holding
|48,10
|9,97
|52,80
|Mega Polietilen
|7,77
|0,00
|1,44
|Menderes Tekstil
|2,24
|0,90
|-27,51
|Mercan Kimya
|9,71
|-1,92
|Merit Turizm
|172,40
|-9,97
|105,97
|Merko Gıda
|5,58
|-1,59
|-35,42
|Metemtur Yatırım
|6,31
|-9,99
|-21,96
|Metro Holding
|1,76
|-0,56
|-15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|0,00
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,91
|-0,52
|-18,03
|Migros Ticaret
|34,30
|0,53
|-19,86
|Milpa
|4,26
|4,41
|-7,39
|Mistral GMYO
|4,74
|-2,07
|0,64
|MLP Sağlık
|22,10
|-0,90
|11,22
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,90
|-1,43
|50,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|-1,85
|-9,21
|Naturel Enerji
|38,66
|-2,82
|8,88
|Naturelgaz
|8,94
|-1,00
|Net Holding
|5,11
|-2,11
|48,98
|Netaş Telekom.
|21,80
|1,11
|-22,36
|Niğbaş Niğde Beton
|11,85
|-1,17
|-77,21
|Nuh Çimento
|46,16
|1,01
|-3,89
|Nurol GMYO
|11,78
|-3,05
|61,59
|Odaş Elektrik
|2,09
|-0,95
|-46,41
|Olmuksan-IP
|7,52
|-0,13
|-36,54
|Orge Enerji Elektrik
|6,11
|-3,02
|32,47
|Orma Orman Mahsulleri
|32,80
|2,76
|122,83
|Osmanlı Menkul
|26,82
|1,59
|-13,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|-2,85
|-13,21
|Otokar
|305,20
|-2,49
|0,30
|Oyak Çimento
|7,32
|0,14
|-16,63
|Oyak Yat. Ort.
|7,83
|-2,49
|13,44
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|20,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,19
|1,95
|-11,04
|Özak GMYO
|4,23
|1,44
|-17,06
|Özbal Çelik Boru
|7,52
|1,62
|14,81
|Özderici GMYO
|1,76
|1,73
|-20,72
|Özerden Plastik
|9,07
|-1,52
|0,78
|Pamukova Elektrik
|31,98
|-1,66
|50,00
|Panora GMYO
|6,33
|-1,40
|3,64
|Papilon Savunma
|15,37
|-1,35
|-32,47
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|-0,58
|-4,47
|Parsan
|31,54
|2,47
|29,79
|Pegasus
|82,10
|-1,32
|10,05
|Peker GMYO
|1,02
|-0,97
|-54,91
|Penguen Gıda
|3,29
|-0,30
|-34,85
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,00
|0,25
|Pera GMYO
|1,40
|1,45
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|24,02
|-1,23
|31,05
|Petkim
|6,21
|0,16
|24,70
|Petrokent Turizm
|2.538,90
|4,23
|180,11
|Pınar Et ve Un
|19,14
|-1,69
|-12,54
|Pınar Su
|7,63
|-0,39
|2,69
|Pınar Süt
|18,53
|-1,07
|-17,83
|Plastikkart
|14,20
|-2,20
|-1,73
|Polisan Holding
|2,89
|1,05
|-24,83
|Politeknik Metal
|305,10
|-1,17
|-24,80
|Prizma Press Matbaacılık
|4,54
|0,44
|-17,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,05
|-1,01
|-25,74
|QNB Finansbank
|44,64
|-1,50
|-36,55
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|28,00
|-0,78
|Ral Yatırım Holding
|3,29
|-1,79
|-25,90
|Ray Sigorta
|10,10
|-0,10
|-34,63
|Reysaş GMYO
|3,92
|3,70
|-28,07
|Reysaş Lojistik
|4,30
|-0,92
|-16,89
|Rhea Girişim
|2,26
|4,63
|-39,25
|Rodrigo Tekstil
|18,44
|-0,65
|34,50
|Royal Halı
|3,40
|-0,58
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|20,80
|-2,26
|-31,31
|Sabancı Holding
|9,58
|1,16
|-13,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,39
|5,14
|-22,89
|Sanel Mühendislik
|4,02
|1,26
|17,54
|Sanifoam Sünger
|13,92
|-1,83
|2,35
|Sanko Pazarlama
|10,10
|-2,51
|8,98
|Saray Matbaacılık
|5,35
|0,94
|-39,00
|Sarkuysan
|13,49
|-0,66
|55,10
|Sasa Polyester
|34,12
|0,47
|127,70
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,80
|-0,33
|250,18
|Sekuro Plastik
|22,52
|-8,23
|61,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,18
|-0,76
|-31,66
|Selçuk Gıda
|3,93
|-1,75
|-21,08
|Senkron Güvenlik
|32,50
|-1,81
|23,76
|Serve Film Prodüksiyon
|15,15
|-2,26
|-5,31
|Servet GMYO
|87,40
|-3,10
|11,48
|Seyitler Kimya
|14,05
|0,07
|4,36
|Silverline Endüstri
|5,80
|7,61
|-32,56
|Sinpaş GMYO
|3,99
|-9,93
|-4,55
|Smartiks Yazılım
|5,70
|-0,18
|-35,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,20
|-2,33
|-4,31
|Söktaş
|4,85
|-1,02
|-4,72
|Sönmez Filament
|39,50
|0,00
|-43,73
|Sönmez Pamuklu
|15,46
|-4,09
|-35,58
|Sumaş Suni Tahta
|60,25
|0,42
|17,56
|Şeker Fin. Kir.
|6,28
|-1,41
|-1,88
|Şekerbank
|1,15
|1,77
|-23,84
|Şişe Cam
|8,18
|0,49
|14,25
|Şok Marketler Ticaret
|10,95
|0,46
|-13,23
|T. Halk Bankası
|4,90
|0,62
|-11,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,98
|-0,09
|-26,01
|T.S.K.B.
|1,40
|-0,71
|-19,84
|T.Tuborg
|17,67
|-0,11
|-2,21
|Taç Tarım Ürünleri
|23,98
|1,35
|127,73
|Tat Gıda
|8,78
|-1,01
|-24,06
|TAV Havalimanları
|26,34
|-1,72
|23,66
|Taze Kuru Gıda
|175,20
|-9,92
|-19,00
|Tek-Art Turizm
|1,81
|-3,72
|-10,40
|Tekfen Holding
|15,44
|-0,13
|-5,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,21
|-0,28
|-16,74
|Temapol Polimer Plastik
|15,50
|-3,13
|34,78
|TGS Dış Ticaret
|12,59
|-2,10
|-0,94
|Tofaş Oto. Fab.
|31,62
|2,93
|2,29
|Torunlar GMYO
|3,41
|-0,58
|-12,56
|Trabzon Liman
|33,04
|-2,42
|2,86
|Trabzonspor Sportif
|2,65
|1,53
|8,61
|Trend GMYO
|6,99
|-0,71
|-44,39
|TSKB GMYO
|3,98
|-2,69
|-30,78
|Tuğçelik
|12,30
|2,41
|52,23
|Tukaş
|6,97
|0,00
|-28,07
|Turcas Petrol
|3,86
|-1,53
|-20,41
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,27
|-0,64
|Turkcell
|16,50
|0,92
|5,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,08
|-2,06
|21,39
|Tüpraş
|103,10
|0,49
|-4,54
|Türk Hava Yolları
|14,43
|-0,89
|11,77
|Türk İlaç Serum
|36,14
|-3,68
|Türk Prysmian Kablo
|12,10
|0,08
|0,31
|Türk Telekom
|7,28
|0,69
|-12,45
|Türk Traktör
|183,30
|-0,49
|7,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,30
|-1,08
|29,58
|Türkiye Sigorta
|5,29
|0,57
|-14,38
|Ufuk Yatırım
|14,62
|0,76
|9,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,18
|-2,79
|-1,42
|Ulusoy Elektrik
|57,35
|-1,12
|11,68
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|-1,14
|2,39
|Umpaş Holding
|1,26
|-5,97
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,08
|-1,42
|-11,11
|Utopya Turizm
|26,10
|6,53
|-32,73
|Uzertaş Boya
|37,84
|-3,96
|-33,14
|Ülker Bisküvi
|21,78
|-1,00
|-2,41
|Ünlü Yatırım Holding
|6,34
|-4,37
|Vakıf Fin. Kir.
|9,66
|-4,36
|126,76
|Vakıf GMYO
|1,56
|-1,89
|-34,97
|Vakıf Yat. Ort.
|5,49
|-2,83
|-25,41
|Vakıflar Bankası
|3,71
|1,64
|-21,23
|Vakko Tekstil
|13,15
|-4,85
|109,85
|Vanet Gıda
|5,34
|-1,29
|-30,92
|Verusa Holding
|52,45
|-0,57
|16,30
|Verusaturk Girisim
|25,04
|-1,11
|91,44
|Vestel
|31,10
|-1,46
|47,67
|Vestel Beyaz Eşya
|48,90
|-0,37
|23,02
|Viking Kağıt
|6,01
|5,44
|-33,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,39
|-0,16
|43,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|0,88
|-23,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,44
|-4,81
|0,69
|Yataş
|14,23
|-2,20
|-1,52
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,51
|7,64
|2,50
|Yeni Gimat GMYO
|13,81
|1,54
|19,13
|Yeşil GMYO
|1,15
|-1,71
|-16,67
|Yeşil Yapı
|1,35
|-0,74
|-26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|3,51
|-10,00
|-17,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.201,00
|0,36
|-8,97
|Yonga Mobilya
|22,92
|-4,10
|-23,06
|Yükselen Çelik
|5,28
|-0,94
|0,92
|Yünsa
|13,60
|-4,49
|-2,10
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,00
|-0,50
|-27,80
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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