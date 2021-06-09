Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.987,40
|-0,04
|-11,14
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,19
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,17
|-1,25
|-17,88
|İş Girişim
|10,01
|-3,93
|-47,18
|İş GMYO
|1,94
|2,11
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|15,70
|-1,88
|-5,41
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-1,03
|-14,36
|İşbir Holding
|6.510,10
|-1,52
|137,80
|Işık Plastik
|30,28
|-1,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|-20,18
|İttifak Holding
|1,74
|-1,14
|-21,97
|İz Hayvancılık Tarım
|20,10
|0,00
|11,67
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-0,89
|-32,92
|İzmir Fırça
|6,15
|-0,65
|10,61
|Jantsa Jant Sanayi
|90,20
|-2,33
|117,62
|Kafein Yazılım
|25,32
|0,32
|18,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,94
|0,86
|Kaplamin
|19,48
|-1,37
|-42,37
|Kardemir (A)
|6,92
|-1,00
|16,30
|Kardemir (B)
|6,93
|0,14
|31,50
|Kardemir (D)
|7,72
|-0,39
|33,56
|Karel Elektronik
|31,50
|0,96
|36,60
|Karsan Otomotiv
|3,73
|-1,84
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,61
|-3,26
|0,70
|Kartonsan
|56,65
|-0,96
|-40,16
|Katmerciler Ekipman
|3,47
|0,00
|12,66
|Kent Gıda
|262,10
|2,38
|-26,29
|Kerevitaş Gıda
|4,69
|-1,26
|-28,72
|Kervan Gıda
|15,86
|1,21
|19,97
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|-4,23
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,92
|1,05
|-23,51
|Klimasan Klima
|24,10
|-0,33
|42,02
|Koç Holding
|19,29
|0,21
|-5,68
|Konfrut Gıda
|16,28
|-1,63
|-3,67
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,30
|1,91
|192,65
|Konya Çimento
|824,60
|0,06
|-27,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,74
|1,70
|46,24
|Koza Altın
|125,50
|0,24
|29,78
|Koza Madencilik
|16,30
|0,18
|5,23
|Körfez GMYO
|4,86
|-1,42
|-16,21
|Kristal Kola
|2,07
|-1,43
|-47,19
|Kron Telekomünikasyon
|50,15
|0,70
|36,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|308,00
|2,70
|95,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,86
|2,17
|Kütahya Porselen
|31,64
|-1,68
|-37,28
|Lider Faktoring
|2,90
|0,69
|-14,96
|Link Bilgisayar
|32,82
|-1,38
|3,87
|Logo Yazılım
|145,60
|1,82
|16,89
|Lokman Hekim Sağlık
|10,42
|0,58
|45,36
|Lüks Kadife
|52,60
|-1,96
|82,01
|Makina Takım
|2,96
|-1,33
|-13,20
|Marka Yatırım Holding
|5,11
|0,39
|-20,53
|Marmaris Altınyunus
|210,90
|-1,72
|89,83
|Marshall
|265,50
|-1,78
|-13,43
|Martı GMYO
|1,17
|-0,85
|-57,45
|Martı Otel
|2,18
|-0,46
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,48
|0,91
|Mavi Giyim
|48,36
|-0,25
|-7,36
|Mazhar Zorlu Holding
|43,74
|9,95
|38,95
|Mega Polietilen
|7,77
|-0,64
|1,44
|Menderes Tekstil
|2,22
|0,91
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,90
|3,56
|Merit Turizm
|191,50
|-2,84
|128,79
|Merko Gıda
|5,67
|-0,87
|-34,38
|Metemtur Yatırım
|7,01
|-6,53
|-13,30
|Metro Holding
|1,77
|-1,67
|-14,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|0,42
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,92
|-3,03
|-17,60
|Migros Ticaret
|34,12
|-0,12
|-20,28
|Milpa
|4,08
|0,25
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,84
|0,00
|2,76
|MLP Sağlık
|22,30
|1,36
|12,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,00
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,03
|-0,28
|-7,50
|Naturel Enerji
|39,78
|-0,85
|12,03
|Naturelgaz
|9,03
|-0,11
|Net Holding
|5,22
|2,96
|52,19
|Netaş Telekom.
|21,56
|-1,82
|-23,22
|Niğbaş Niğde Beton
|11,99
|-0,08
|-76,94
|Nuh Çimento
|45,70
|0,04
|-4,85
|Nurol GMYO
|12,15
|-4,71
|66,67
|Odaş Elektrik
|2,11
|-1,86
|-45,90
|Olmuksan-IP
|7,53
|-1,18
|-36,46
|Orge Enerji Elektrik
|6,30
|1,10
|36,59
|Orma Orman Mahsulleri
|31,92
|2,97
|116,85
|Osmanlı Menkul
|26,40
|-5,04
|-14,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,46
|1,23
|-10,67
|Otokar
|313,00
|2,35
|2,86
|Oyak Çimento
|7,31
|0,14
|-16,74
|Oyak Yat. Ort.
|8,03
|-0,37
|16,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,11
|1,99
|-12,74
|Özak GMYO
|4,17
|-1,42
|-18,24
|Özbal Çelik Boru
|7,40
|0,95
|12,98
|Özderici GMYO
|1,73
|-0,57
|-22,07
|Özerden Plastik
|9,21
|-0,97
|2,33
|Pamukova Elektrik
|32,52
|-3,33
|52,53
|Panora GMYO
|6,42
|0,31
|5,11
|Papilon Savunma
|15,58
|-1,39
|-31,55
|Park Elek.Madencilik
|5,16
|-1,15
|-3,91
|Parsan
|30,78
|-1,97
|26,67
|Pegasus
|83,20
|0,54
|11,53
|Peker GMYO
|1,03
|0,98
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,30
|-1,49
|-34,65
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,92
|-0,13
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|24,32
|-1,46
|32,69
|Petkim
|6,20
|-0,96
|24,50
|Petrokent Turizm
|2.435,90
|-1,78
|168,74
|Pınar Et ve Un
|19,47
|0,15
|-11,03
|Pınar Su
|7,66
|0,66
|3,10
|Pınar Süt
|18,73
|1,24
|-16,94
|Plastikkart
|14,52
|-3,26
|0,48
|Polisan Holding
|2,86
|-2,05
|-25,61
|Politeknik Metal
|308,70
|1,05
|-23,91
|Prizma Press Matbaacılık
|4,52
|-1,31
|-17,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|94,00
|1,35
|-24,98
|QNB Finansbank
|45,32
|-2,33
|-35,58
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|28,22
|7,71
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|-0,30
|-24,55
|Ray Sigorta
|10,11
|-0,30
|-34,56
|Reysaş GMYO
|3,78
|-1,31
|-30,64
|Reysaş Lojistik
|4,34
|-0,69
|-16,12
|Rhea Girişim
|2,16
|-1,37
|-41,94
|Rodrigo Tekstil
|18,56
|-1,38
|35,38
|Royal Halı
|3,42
|-1,72
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|21,28
|3,50
|-29,72
|Sabancı Holding
|9,47
|0,74
|-14,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,98
|0,76
|-26,65
|Sanel Mühendislik
|3,97
|0,51
|16,08
|Sanifoam Sünger
|14,18
|-6,09
|4,26
|Sanko Pazarlama
|10,36
|-1,89
|11,78
|Saray Matbaacılık
|5,30
|-0,19
|-39,57
|Sarkuysan
|13,58
|-2,30
|56,14
|Sasa Polyester
|33,96
|-0,70
|126,63
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,90
|-0,60
|251,35
|Sekuro Plastik
|24,54
|9,95
|75,79
|Selçuk Ecza Deposu
|9,25
|-0,22
|-31,13
|Selçuk Gıda
|4,00
|1,27
|-19,68
|Senkron Güvenlik
|33,10
|0,49
|26,05
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-1,27
|-3,13
|Servet GMYO
|90,20
|-1,96
|15,05
|Seyitler Kimya
|14,04
|1,57
|4,28
|Silverline Endüstri
|5,39
|-1,82
|-37,33
|Sinpaş GMYO
|4,43
|3,02
|5,98
|Smartiks Yazılım
|5,71
|-0,17
|-35,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,80
|-0,39
|-2,03
|Söktaş
|4,90
|-0,20
|-3,73
|Sönmez Filament
|39,50
|-0,05
|-43,73
|Sönmez Pamuklu
|16,12
|2,41
|-32,83
|Sumaş Suni Tahta
|60,00
|-1,23
|17,07
|Şeker Fin. Kir.
|6,37
|-0,31
|-0,47
|Şekerbank
|1,13
|0,00
|-25,17
|Şişe Cam
|8,14
|-0,49
|13,69
|Şok Marketler Ticaret
|10,90
|-0,73
|-13,63
|T. Halk Bankası
|4,87
|-1,02
|-12,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|-0,86
|-25,95
|T.S.K.B.
|1,41
|0,71
|-19,27
|T.Tuborg
|17,69
|-0,28
|-2,10
|Taç Tarım Ürünleri
|23,66
|-1,42
|124,69
|Tat Gıda
|8,87
|-0,89
|-23,28
|TAV Havalimanları
|26,80
|0,22
|25,82
|Taze Kuru Gıda
|194,50
|-6,08
|-10,08
|Tek-Art Turizm
|1,88
|1,62
|-6,93
|Tekfen Holding
|15,46
|0,13
|-5,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|-0,82
|-16,51
|Temapol Polimer Plastik
|16,00
|9,07
|39,13
|TGS Dış Ticaret
|12,86
|3,13
|1,18
|Tofaş Oto. Fab.
|30,72
|1,32
|-0,62
|Torunlar GMYO
|3,43
|-0,58
|-12,05
|Trabzon Liman
|33,86
|2,05
|5,42
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|1,16
|6,97
|Trend GMYO
|7,04
|-0,14
|-43,99
|TSKB GMYO
|4,09
|5,68
|-28,87
|Tuğçelik
|12,01
|-0,33
|48,64
|Tukaş
|6,97
|0,87
|-28,07
|Turcas Petrol
|3,92
|-0,76
|-19,18
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,33
|-0,85
|Turkcell
|16,35
|-0,30
|4,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,44
|-2,08
|23,95
|Tüpraş
|102,60
|-0,77
|-5,00
|Türk Hava Yolları
|14,56
|0,55
|12,78
|Türk İlaç Serum
|37,52
|-1,00
|Türk Prysmian Kablo
|12,09
|0,50
|0,23
|Türk Telekom
|7,23
|0,98
|-13,05
|Türk Traktör
|184,20
|0,05
|8,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,90
|1,86
|31,00
|Türkiye Sigorta
|5,26
|1,15
|-14,86
|Ufuk Yatırım
|14,51
|-8,22
|8,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,30
|-0,23
|1,42
|Ulusoy Elektrik
|58,00
|-1,61
|12,95
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|-1,68
|3,57
|Umpaş Holding
|1,34
|-0,74
|-48,66
|Uşak Seramik
|2,11
|0,48
|-9,83
|Utopya Turizm
|24,50
|-3,92
|-36,86
|Uzertaş Boya
|39,40
|-1,89
|-30,39
|Ülker Bisküvi
|22,00
|-0,72
|-1,42
|Ünlü Yatırım Holding
|6,63
|6,76
|Vakıf Fin. Kir.
|10,10
|1,00
|137,09
|Vakıf GMYO
|1,59
|-2,75
|-33,72
|Vakıf Yat. Ort.
|5,65
|-0,53
|-23,23
|Vakıflar Bankası
|3,65
|-0,27
|-22,51
|Vakko Tekstil
|13,82
|-2,81
|120,54
|Vanet Gıda
|5,41
|1,12
|-30,01
|Verusa Holding
|52,75
|-0,47
|16,96
|Verusaturk Girisim
|25,32
|-2,69
|93,58
|Vestel
|31,56
|0,13
|49,86
|Vestel Beyaz Eşya
|49,08
|-1,33
|23,47
|Viking Kağıt
|5,70
|-0,18
|-36,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,40
|-3,03
|43,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|0,89
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,28
|-2,72
|5,77
|Yataş
|14,55
|-2,61
|0,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,19
|9,97
|-4,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,60
|0,67
|17,32
|Yeşil GMYO
|1,17
|-0,85
|-15,22
|Yeşil Yapı
|1,36
|0,00
|-26,09
|Yeşil Yatırım Holding
|3,90
|9,86
|-8,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.150,00
|-3,37
|-9,30
|Yonga Mobilya
|23,90
|0,42
|-19,77
|Yükselen Çelik
|5,33
|-0,74
|1,88
|Yünsa
|14,24
|0,85
|2,51
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,01
|-0,50
|-27,44
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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