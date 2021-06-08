Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.000,10 2,13 -11,11 İş Bankası (C) 5,26 -0,38 -22,56 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 0,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,21 2,56 -16,84 İş Girişim 10,42 9,92 -45,01 İş GMYO 1,90 1,06 -25,20 İş Y. Men. Değ. 16,00 0,95 -3,60 İş Yat. Ort. 2,91 0,69 -13,47 İşbir Holding 6.610,40 -5,65 141,47 Işık Plastik 30,88 -1,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,76 5,39 -21,08 İz Hayvancılık Tarım 20,10 -1,95 11,67 İzmir Demir Çelik 2,24 1,36 -32,32 İzmir Fırça 6,19 -1,43 11,33 Jantsa Jant Sanayi 92,35 -0,70 122,81 Kafein Yazılım 25,24 -2,77 18,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,83 2,97 Kaplamin 19,75 -4,03 -41,57 Kardemir (A) 6,99 -0,14 17,48 Kardemir (B) 6,92 0,58 31,31 Kardemir (D) 7,75 -0,51 34,08 Karel Elektronik 31,20 0,00 35,30 Karsan Otomotiv 3,80 -2,56 16,92 Karsu Tekstil 8,90 -3,89 4,09 Kartonsan 57,20 -0,69 -39,58 Katmerciler Ekipman 3,47 1,46 12,66 Kent Gıda 256,00 0,00 -28,01 Kerevitaş Gıda 4,75 1,50 -27,81 Kervan Gıda 15,67 0,06 18,53 Kervansaray Yat. Holding 0,71 -1,39 -43,65 Kiler GMYO 1,90 1,06 -24,30 Klimasan Klima 24,18 -1,23 42,49 Koç Holding 19,25 0,26 -5,88 Konfrut Gıda 16,55 0,42 -2,07 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,00 -1,45 187,16 Konya Çimento 824,10 -0,89 -27,07 Kordsa Teknik Tekstil 22,36 -1,06 43,79 Koza Altın 125,20 -0,08 29,47 Koza Madencilik 16,27 -2,57 5,04 Körfez GMYO 4,93 -1,20 -15,00 Kristal Kola 2,10 0,96 -46,43 Kron Telekomünikasyon 49,80 0,61 35,18 Kuştur Kuşadası Turizm 299,90 -1,93 90,65 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 -0,85 1,30 Kütahya Porselen 32,18 -0,80 -36,21 Lider Faktoring 2,88 0,35 -15,54 Link Bilgisayar 33,28 0,85 5,33 Logo Yazılım 143,00 1,63 14,80 Lokman Hekim Sağlık 15,54 -0,96 44,53 Lüks Kadife 53,65 -1,92 85,64 Makina Takım 3,00 -0,33 -12,02 Marka Yatırım Holding 5,09 6,49 -20,84 Marmaris Altınyunus 214,60 -0,19 93,16 Marshall 270,30 -0,81 -11,87 Martı GMYO 1,18 -6,35 -57,09 Martı Otel 2,19 0,92 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 35,16 0,34 Mavi Giyim 48,48 0,08 -7,13 Mazhar Zorlu Holding 39,78 -0,80 26,37 Mega Polietilen 7,82 0,00 2,09 Menderes Tekstil 2,20 -0,90 -28,80 Mercan Kimya 9,56 3,02 Merit Turizm 197,10 -10,00 135,48 Merko Gıda 5,72 -0,87 -33,80 Metemtur Yatırım 20,50 -8,89 -7,24 Metro Holding 1,80 -0,55 -13,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 -0,41 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,98 5,32 -15,02 Migros Ticaret 34,16 -0,64 -20,19 Milpa 4,07 -0,49 -11,52 Mistral GMYO 4,84 -0,21 2,76 MLP Sağlık 22,00 0,82 10,72 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 -5,41 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,05 1,59 -7,24 Naturel Enerji 40,12 -2,24 12,99 Naturelgaz 9,04 -1,53 Net Holding 5,07 -7,65 47,81 Netaş Telekom. 21,96 2,91 -21,79 Niğbaş Niğde Beton 12,00 -1,72 -76,92 Nuh Çimento 45,68 -0,70 -4,89 Nurol GMYO 12,75 -3,99 74,90 Odaş Elektrik 2,15 3,86 -44,87 Olmuksan-IP 7,62 0,79 -35,70 Orge Enerji Elektrik 9,97 -0,80 35,09 Orma Orman Mahsulleri 31,00 -1,59 110,60 Osmanlı Menkul 27,80 1,53 -10,15 Ostim Endüstriyel Yat 2,43 0,83 -11,76 Otokar 305,80 -1,35 0,50 Oyak Çimento 7,30 0,00 -16,86 Oyak Yat. Ort. 8,06 0,25 16,78 Oylum Sınai Yatırımlar 4,03 0,75 -14,44 Özak GMYO 4,23 1,20 -17,06 Özbal Çelik Boru 7,33 -1,08 11,91 Özderici GMYO 1,74 4,19 -21,62 Özerden Plastik 9,30 -6,63 3,33 Pamukova Elektrik 33,64 -1,06 57,79 Panora GMYO 6,40 0,79 4,78 Papilon Savunma 15,80 0,38 -30,58 Park Elek.Madencilik 5,22 -0,38 -2,79 Parsan 31,40 5,16 29,22 Pegasus 82,75 0,30 10,92 Peker GMYO 1,02 0,00 -54,91 Penguen Gıda 3,35 0,30 -33,66 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,96 0,06 Pera GMYO 1,38 1,47 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 24,68 0,16 34,65 Petkim 6,26 0,00 25,70 Petrokent Turizm 2.480,00 0,87 173,61 Pınar Et ve Un 19,44 1,30 -11,17 Pınar Su 7,61 -1,17 2,42 Pınar Süt 18,50 1,20 -17,96 Plastikkart 15,01 4,97 3,88 Polisan Holding 2,92 1,39 -24,05 Politeknik Metal 305,50 -0,81 -24,70 Prizma Press Matbaacılık 4,58 0,22 -16,42 QNB Finans Fin. Kir. 92,75 0,71 -25,98 QNB Finansbank 46,40 2,11 -34,04 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,20 -0,68 Ral Yatırım Holding 3,36 -1,18 -24,32 Ray Sigorta 10,14 -2,97 -34,37 Reysaş GMYO 3,83 -2,05 -29,72 Reysaş Lojistik 4,37 2,34 -15,54 Rhea Girişim 2,19 1,39 -41,13 Rodrigo Tekstil 18,82 9,99 37,27 Royal Halı 3,48 2,35 1,16 RTA Laboratuvarları 20,56 -0,19 -32,10 Sabancı Holding 9,40 -0,84 -14,75 Safkar Ege Soğutmacılık 7,92 0,51 -27,21 Sanel Mühendislik 3,95 3,13 15,50 Sanifoam Sünger 15,10 -2,39 11,03 Sanko Pazarlama 10,56 0,57 13,94 Saray Matbaacılık 5,31 -4,15 -39,45 Sarkuysan 13,90 -0,36 59,82 Sasa Polyester 34,20 1,24 128,24 Say Yenilenebilir Enerji 30,08 9,94 253,47 Sekuro Plastik 22,32 9,95 59,89 Selçuk Ecza Deposu 9,27 2,43 -30,99 Selçuk Gıda 3,95 -1,25 -20,68 Senkron Güvenlik 32,94 1,10 25,44 Serve Film Prodüksiyon 15,70 0,13 -1,88 Servet GMYO 92,00 2,11 17,35 Seyitler Kimya 25,76 4,46 2,67 Silverline Endüstri 5,49 -1,61 -36,16 Sinpaş GMYO 4,30 -0,92 2,87 Smartiks Yazılım 5,72 0,18 -35,44 Sodaş Sodyum Sanayii 25,90 -2,41 -1,66 Söktaş 4,91 1,03 -3,54 Sönmez Filament 39,52 -1,20 -43,70 Sönmez Pamuklu 15,74 1,88 -34,42 Sumaş Suni Tahta 60,75 -1,22 18,54 Şeker Fin. Kir. 6,39 0,16 -0,16 Şekerbank 1,13 -0,88 -25,17 Şişe Cam 8,18 -0,12 14,25 Şok Marketler Ticaret 10,98 -0,45 -13,00 T. Halk Bankası 4,92 0,00 -11,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,20 2,29 -25,31 T.S.K.B. 1,40 0,72 -19,84 T.Tuborg 17,74 -1,44 -1,83 Taç Tarım Ürünleri 24,00 2,39 127,92 Tat Gıda 8,95 0,67 -22,59 TAV Havalimanları 26,74 3,48 25,54 Taze Kuru Gıda 207,10 1,77 -4,25 Tek-Art Turizm 1,85 -1,07 -8,42 Tekfen Holding 15,44 -0,45 -5,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,29 0,97 -15,82 Temapol Polimer Plastik 14,67 4,56 27,57 TGS Dış Ticaret 12,47 0,16 -1,89 Tofaş Oto. Fab. 30,32 -0,52 -1,91 Torunlar GMYO 3,45 -0,86 -11,54 Trabzon Liman 33,18 -0,06 3,30 Trabzonspor Sportif 2,58 -1,90 5,74 Trend GMYO 7,05 0,71 -43,91 TSKB GMYO 3,87 -1,53 -32,70 Tuğçelik 12,05 9,85 49,13 Tukaş 6,91 -0,58 -28,69 Turcas Petrol 3,95 -1,25 -18,56 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,41 0,53 Turkcell 16,40 0,55 4,50 Tümosan Motor ve Traktör 17,81 -0,84 26,58 Tüpraş 103,40 0,49 -4,26 Türk Hava Yolları 14,48 1,40 12,16 Türk İlaç Serum 37,90 -1,30 Türk Prysmian Kablo 12,03 1,09 -0,27 Türk Telekom 7,16 -1,10 -13,89 Türk Traktör 184,10 0,33 8,06 Türker Proje Gayrimenkul 145,20 -0,95 28,61 Türkiye Sigorta 5,20 0,58 -15,83 Ufuk Yatırım 15,81 9,03 17,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,31 -2,49 1,65 Ulusoy Elektrik 58,95 1,38 14,80 Ulusoy Un Sanayi 5,36 -2,90 5,34 Umpaş Holding 1,35 -2,88 -48,28 Uşak Seramik 2,10 0,00 -10,26 Utopya Turizm 25,50 -1,92 -34,28 Uzertaş Boya 40,16 -0,59 -29,05 Ülker Bisküvi 22,16 0,00 -0,71 Ünlü Yatırım Holding 6,21 -5,05 Vakıf Fin. Kir. 10,00 0,30 134,74 Vakıf GMYO 2,27 0,44 -31,84 Vakıf Yat. Ort. 5,68 -0,87 -22,83 Vakıflar Bankası 3,66 -0,27 -22,29 Vakko Tekstil 14,22 -2,60 126,92 Vanet Gıda 5,35 0,19 -30,79 Verusa Holding 53,00 0,00 17,52 Verusaturk Girisim 26,02 2,28 98,93 Vestel 31,52 0,83 49,67 Vestel Beyaz Eşya 49,74 -0,72 25,13 Viking Kağıt 5,71 -2,56 -36,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,60 1,38 48,31 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 0,45 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 78,70 7,59 8,73 Yataş 14,94 -1,39 3,39 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,81 -9,93 -13,41 Yeni Gimat GMYO 13,51 0,37 16,54 Yeşil GMYO 1,18 3,51 -14,49 Yeşil Yapı 1,36 1,49 -26,09 Yeşil Yatırım Holding 3,55 9,94 -16,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.643,40 0,65 -6,13 Yonga Mobilya 23,80 -0,83 -20,10 Yükselen Çelik 5,37 0,75 2,64 Yünsa 14,12 1,58 1,65 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,02 -0,49 -27,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi