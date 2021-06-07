Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.250,00 -1,54 -12,96 İş Bankası (C) 5,28 1,93 -22,27 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 0,34 -23,42 İş Fin.Kir. 3,13 0,97 -18,91 İş Girişim 9,48 -0,21 -49,97 İş GMYO 1,88 0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 15,85 -1,67 -4,50 İş Yat. Ort. 2,89 0,70 -14,07 İşbir Holding 7.006,00 -2,69 155,92 Işık Plastik 31,26 2,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,67 1,21 -25,11 İz Hayvancılık Tarım 20,50 1,59 13,89 İzmir Demir Çelik 2,21 -0,90 -33,22 İzmir Fırça 6,28 -3,24 12,95 Jantsa Jant Sanayi 93,00 7,39 124,38 Kafein Yazılım 25,96 1,49 21,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,46 0,24 Kaplamin 20,58 -1,15 -39,11 Kardemir (A) 7,00 -0,14 17,65 Kardemir (B) 6,88 -0,15 30,55 Kardemir (D) 7,79 0,52 34,78 Karel Elektronik 31,20 1,17 35,30 Karsan Otomotiv 3,90 -0,26 20,00 Karsu Tekstil 9,26 2,21 8,30 Kartonsan 57,60 0,52 -39,16 Katmerciler Ekipman 3,42 0,88 11,04 Kent Gıda 256,00 -3,76 -28,01 Kerevitaş Gıda 4,68 0,86 -28,88 Kervan Gıda 15,66 0,13 18,46 Kervansaray Yat. Holding 0,72 0,00 -42,86 Kiler GMYO 1,88 0,53 -25,10 Klimasan Klima 24,48 2,94 44,25 Koç Holding 19,20 1,48 -6,12 Konfrut Gıda 16,48 -1,55 -2,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,00 -1,50 191,39 Konya Çimento 831,50 -0,22 -26,42 Kordsa Teknik Tekstil 22,60 0,71 45,34 Koza Altın 125,30 3,73 29,58 Koza Madencilik 16,70 0,06 7,81 Körfez GMYO 4,99 0,40 -13,97 Kristal Kola 2,08 2,46 -46,94 Kron Telekomünikasyon 49,50 0,12 34,36 Kuştur Kuşadası Turizm 305,80 -2,64 94,41 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,43 2,17 Kütahya Porselen 32,44 0,81 -35,70 Lider Faktoring 2,87 -0,35 -15,84 Link Bilgisayar 33,00 -0,30 4,44 Logo Yazılım 140,70 -1,95 12,96 Lokman Hekim Sağlık 15,69 -0,82 45,92 Lüks Kadife 54,70 0,18 89,27 Makina Takım 3,01 2,38 -11,73 Marka Yatırım Holding 4,78 -1,04 -25,66 Marmaris Altınyunus 215,00 0,42 93,52 Marshall 272,50 -1,55 -11,15 Martı GMYO 1,26 1,61 -54,18 Martı Otel 2,17 -0,91 1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 35,04 -0,40 Mavi Giyim 48,44 0,25 -7,20 Mazhar Zorlu Holding 40,10 -2,34 27,38 Mega Polietilen 7,82 0,26 2,09 Menderes Tekstil 2,22 0,45 -28,16 Mercan Kimya 9,28 0,32 Merit Turizm 219,00 1,39 161,65 Merko Gıda 5,77 0,00 -33,22 Metemtur Yatırım 22,50 -10,00 1,81 Metro Holding 1,81 0,56 -12,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 0,42 -16,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,88 0,53 -19,31 Migros Ticaret 34,38 0,17 -19,67 Milpa 4,09 -0,97 -11,09 Mistral GMYO 4,85 1,25 2,97 MLP Sağlık 21,82 -1,36 9,81 MMC San. ve Tic. Yat. 7,40 -1,33 60,87 Mondi Tire Kutsan 6,94 -1,28 -8,68 Naturel Enerji 41,04 7,77 15,58 Naturelgaz 9,18 -1,92 Net Holding 5,49 0,55 60,06 Netaş Telekom. 21,34 0,19 -24,00 Niğbaş Niğde Beton 12,21 -1,53 -76,52 Nuh Çimento 46,00 -0,56 -4,22 Nurol GMYO 13,28 -0,60 82,17 Odaş Elektrik 2,07 -2,36 -46,92 Olmuksan-IP 7,56 -2,20 -36,20 Orge Enerji Elektrik 10,05 -0,69 36,18 Orma Orman Mahsulleri 31,50 -4,55 113,99 Osmanlı Menkul 27,38 9,96 -11,51 Ostim Endüstriyel Yat 2,41 -0,82 -12,48 Otokar 310,00 2,58 1,88 Oyak Çimento 7,30 1,39 -16,86 Oyak Yat. Ort. 8,04 -2,55 16,49 Oylum Sınai Yatırımlar 4,00 -2,20 -15,07 Özak GMYO 4,18 0,72 -18,04 Özbal Çelik Boru 7,41 -1,20 13,13 Özderici GMYO 1,67 0,60 -24,77 Özerden Plastik 9,96 -2,06 10,67 Pamukova Elektrik 34,00 2,41 59,47 Panora GMYO 6,35 0,32 3,97 Papilon Savunma 15,74 0,70 -30,84 Park Elek.Madencilik 5,24 1,55 -2,42 Parsan 29,86 2,05 22,88 Pegasus 82,50 0,98 10,59 Peker GMYO 1,02 0,00 -54,91 Penguen Gıda 3,34 -1,47 -33,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,94 0,06 Pera GMYO 1,36 1,49 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 24,64 1,73 34,43 Petkim 6,26 -0,95 25,70 Petrokent Turizm 2.458,70 -8,63 171,26 Pınar Et ve Un 19,19 0,00 -12,31 Pınar Su 7,70 0,92 3,63 Pınar Süt 18,28 0,38 -18,93 Plastikkart 14,30 0,07 -1,04 Polisan Holding 2,88 1,05 -25,09 Politeknik Metal 308,00 0,98 -24,09 Prizma Press Matbaacılık 4,57 -2,14 -16,61 QNB Finans Fin. Kir. 92,10 0,49 -26,50 QNB Finansbank 45,44 2,07 -35,41 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,38 5,94 Ral Yatırım Holding 3,40 1,80 -23,42 Ray Sigorta 10,45 1,95 -32,36 Reysaş GMYO 3,91 5,96 -28,26 Reysaş Lojistik 4,27 9,77 -17,47 Rhea Girişim 2,16 1,41 -41,94 Rodrigo Tekstil 17,11 9,96 24,80 Royal Halı 3,40 -0,87 -1,16 RTA Laboratuvarları 20,60 -0,19 -31,97 Sabancı Holding 9,48 2,60 -14,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,88 0,51 -27,57 Sanel Mühendislik 3,83 -0,78 11,99 Sanifoam Sünger 15,47 3,00 13,75 Sanko Pazarlama 10,50 -0,38 13,30 Saray Matbaacılık 5,54 6,74 -36,83 Sarkuysan 13,95 -2,52 60,39 Sasa Polyester 33,78 1,38 125,43 Say Yenilenebilir Enerji 27,36 -0,36 221,50 Sekuro Plastik 20,30 -1,93 45,42 Selçuk Ecza Deposu 9,05 1,57 -32,62 Selçuk Gıda 4,00 3,36 -19,68 Senkron Güvenlik 32,58 -0,06 24,07 Serve Film Prodüksiyon 15,68 1,16 -2,00 Servet GMYO 90,10 0,39 14,92 Seyitler Kimya 24,66 3,79 -1,72 Silverline Endüstri 5,58 3,91 -35,12 Sinpaş GMYO 4,34 4,83 3,83 Smartiks Yazılım 5,71 0,71 -35,55 Sodaş Sodyum Sanayii 26,54 -1,26 0,77 Söktaş 4,86 -1,82 -4,52 Sönmez Filament 40,00 -0,15 -43,02 Sönmez Pamuklu 15,45 -5,21 -35,63 Sumaş Suni Tahta 61,50 2,67 20,00 Şeker Fin. Kir. 6,38 -1,54 -0,31 Şekerbank 1,14 1,79 -24,50 Şişe Cam 8,19 1,49 14,39 Şok Marketler Ticaret 11,03 1,01 -12,60 T. Halk Bankası 4,92 2,07 -11,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,68 5,78 -26,98 T.S.K.B. 1,39 1,46 -20,41 T.Tuborg 18,00 0,00 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 23,44 1,91 122,60 Tat Gıda 8,89 0,79 -23,11 TAV Havalimanları 25,84 -0,46 21,31 Taze Kuru Gıda 203,50 -6,86 -5,92 Tek-Art Turizm 1,87 1,08 -7,43 Tekfen Holding 15,51 2,17 -5,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 -0,41 -16,63 Temapol Polimer Plastik 14,03 0,79 22,00 TGS Dış Ticaret 12,45 -0,08 -2,05 Tofaş Oto. Fab. 30,48 0,73 -1,39 Torunlar GMYO 3,48 0,29 -10,77 Trabzon Liman 33,20 -2,64 3,36 Trabzonspor Sportif 2,63 3,54 7,79 Trend GMYO 7,00 -2,10 -44,31 TSKB GMYO 3,93 1,03 -31,65 Tuğçelik 10,97 -3,94 35,77 Tukaş 6,95 1,76 -28,28 Turcas Petrol 4,00 -2,91 -17,53 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,36 0,11 Turkcell 16,31 0,74 3,93 Tümosan Motor ve Traktör 17,96 0,28 27,65 Tüpraş 102,90 -0,10 -4,72 Türk Hava Yolları 14,28 1,71 10,61 Türk İlaç Serum 38,40 -1,13 Türk Prysmian Kablo 11,90 -2,62 -1,35 Türk Telekom 7,24 2,26 -12,93 Türk Traktör 183,50 -0,22 7,71 Türker Proje Gayrimenkul 146,60 0,34 29,85 Türkiye Sigorta 5,17 0,58 -16,32 Ufuk Yatırım 14,50 5,45 8,21 Ulaşlar Turizm Yat. 4,42 -1,12 4,25 Ulusoy Elektrik 58,15 0,87 13,24 Ulusoy Un Sanayi 5,52 1,47 8,48 Umpaş Holding 1,39 -0,71 -46,74 Uşak Seramik 2,10 0,48 -10,26 Utopya Turizm 26,00 -1,89 -32,99 Uzertaş Boya 40,40 3,59 -28,62 Ülker Bisküvi 22,16 1,19 -0,71 Ünlü Yatırım Holding 6,54 Vakıf Fin. Kir. 9,97 -1,77 134,04 Vakıf GMYO 2,26 1,35 -32,14 Vakıf Yat. Ort. 5,73 1,06 -22,15 Vakıflar Bankası 3,67 1,66 -22,08 Vakko Tekstil 14,60 4,96 132,99 Vanet Gıda 5,34 -0,74 -30,92 Verusa Holding 53,00 0,38 17,52 Verusaturk Girisim 25,44 1,52 94,50 Vestel 31,26 0,32 48,43 Vestel Beyaz Eşya 50,10 1,91 26,04 Viking Kağıt 5,86 0,00 -34,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,51 0,15 46,29 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 1,36 -25,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 73,15 -2,27 1,06 Yataş 15,15 1,13 4,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,23 -4,73 -3,86 Yeni Gimat GMYO 13,46 0,22 16,11 Yeşil GMYO 1,14 0,00 -17,39 Yeşil Yapı 1,34 0,00 -27,17 Yeşil Yatırım Holding 72,00 -6,49 -24,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,10 0,00 -6,74 Yonga Mobilya 24,00 -2,04 -19,43 Yükselen Çelik 5,33 -2,02 1,88 Yünsa 13,90 -1,00 0,06 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,03 -1,46 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara