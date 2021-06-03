Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.880,00 2,48 -11,41 İş Bankası (C) 5,14 0,00 -24,33 İş Bankası (Kur.) 320.760,00 -10,00 -15,59 İş Fin.Kir. 3,10 0,00 -19,69 İş Girişim 9,51 -2,06 -49,82 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,14 0,12 -2,76 İş Yat. Ort. 2,87 0,35 -14,66 İşbir Holding 7.300,00 -0,96 166,66 Işık Plastik 30,60 -1,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 -18,42 İttifak Holding 1,67 2,45 -25,11 İz Hayvancılık Tarım 20,24 -2,13 12,44 İzmir Demir Çelik 2,20 -0,90 -33,53 İzmir Fırça 6,31 -5,68 13,49 Jantsa Jant Sanayi 84,95 -0,70 104,96 Kafein Yazılım 24,72 -0,56 15,84 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,50 -1,57 Kaplamin 20,74 -1,43 -38,64 Kardemir (A) 7,07 0,14 18,82 Kardemir (B) 6,92 -0,57 31,31 Kardemir (D) 7,67 -1,79 32,70 Karel Elektronik 30,84 -2,47 33,74 Karsan Otomotiv 4,21 -9,85 29,54 Karsu Tekstil 8,63 4,23 0,94 Kartonsan 57,55 0,61 -39,21 Katmerciler Ekipman 3,63 10,00 17,86 Kent Gıda 252,50 -9,98 -28,99 Kerevitaş Gıda 4,64 0,43 -29,48 Kervan Gıda 15,68 -0,88 18,61 Kervansaray Yat. Holding 0,73 -2,67 -42,06 Kiler GMYO 1,87 0,00 -25,50 Klimasan Klima 23,30 5,43 37,30 Koç Holding 18,90 1,07 -7,59 Konfrut Gıda 16,28 -0,67 -3,67 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,40 -2,82 205,74 Konya Çimento 842,10 -1,16 -25,48 Kordsa Teknik Tekstil 22,56 -0,53 45,08 Koza Altın 119,10 -1,00 23,16 Koza Madencilik 15,65 -1,70 1,03 Körfez GMYO 4,92 0,20 -15,17 Kristal Kola 2,04 0,00 -47,96 Kron Telekomünikasyon 48,74 1,75 32,30 Kuştur Kuşadası Turizm 318,80 6,98 102,67 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 -1,67 2,61 Kütahya Porselen 33,04 -1,37 -34,51 Lider Faktoring 2,99 9,93 -12,32 Link Bilgisayar 33,32 -0,02 5,46 Logo Yazılım 144,00 0,14 15,61 Lokman Hekim Sağlık 15,89 0,32 47,78 Lüks Kadife 55,75 1,18 92,91 Makina Takım 2,98 -1,97 -12,61 Marka Yatırım Holding 4,82 0,00 -25,04 Marmaris Altınyunus 219,20 2,72 97,30 Marshall 278,50 1,90 -9,19 Martı GMYO 1,29 2,38 -53,09 Martı Otel 2,18 0,46 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 34,14 -2,40 Mavi Giyim 48,50 -2,81 -7,09 Mazhar Zorlu Holding 42,42 9,95 34,75 Mega Polietilen 7,75 -1,65 1,17 Menderes Tekstil 2,22 1,83 -28,16 Mercan Kimya 9,20 1,77 Merit Turizm 240,00 9,09 186,74 Merko Gıda 5,85 1,56 -32,29 Metemtur Yatırım 25,00 0,00 13,12 Metro Holding 1,79 -1,10 -13,94 Metro Petrol ve Tesisleri 2,39 -2,05 -17,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 0,54 -20,17 Migros Ticaret 34,30 -0,58 -19,86 Milpa 4,20 -1,64 -8,70 Mistral GMYO 4,83 -0,21 2,55 MLP Sağlık 22,26 -1,50 12,03 MMC San. ve Tic. Yat. 6,95 -0,71 51,09 Mondi Tire Kutsan 7,20 0,00 -5,26 Naturel Enerji 37,18 -3,63 4,71 Naturelgaz 9,21 -2,44 Net Holding 5,25 1,35 53,06 Netaş Telekom. 21,30 -2,83 -24,15 Niğbaş Niğde Beton 12,31 -2,53 -76,33 Nuh Çimento 47,98 5,08 -0,10 Nurol GMYO 13,35 1,44 83,13 Odaş Elektrik 2,12 -2,30 -45,64 Olmuksan-IP 7,81 2,90 -34,09 Orge Enerji Elektrik 9,76 1,67 32,25 Orma Orman Mahsulleri 33,00 3,13 124,18 Osmanlı Menkul 25,34 -0,39 -18,10 Ostim Endüstriyel Yat 2,49 -2,73 -9,58 Otokar 301,90 -1,50 -0,78 Oyak Çimento 7,21 0,56 -17,88 Oyak Yat. Ort. 8,15 -1,33 18,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,09 -1,92 -13,16 Özak GMYO 4,16 0,24 -18,43 Özbal Çelik Boru 7,49 -2,85 14,35 Özderici GMYO 1,65 0,61 -25,68 Özerden Plastik 9,55 9,77 6,11 Pamukova Elektrik 32,84 2,56 54,03 Panora GMYO 6,33 1,61 3,64 Papilon Savunma 15,64 -1,64 -31,28 Park Elek.Madencilik 5,15 -1,34 -4,10 Parsan 29,38 -1,94 20,91 Pegasus 81,60 -0,97 9,38 Peker GMYO 1,03 0,00 -54,47 Penguen Gıda 3,45 9,87 -31,68 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,94 0,06 Pera GMYO 1,33 0,00 -24,07 Pergamon Dış Ticaret 24,32 1,33 32,69 Petkim 6,32 -0,94 26,91 Petrokent Turizm 2.989,90 9,92 229,87 Pınar Et ve Un 19,10 -0,62 -12,72 Pınar Su 7,68 -0,13 3,36 Pınar Süt 18,42 0,82 -18,31 Plastikkart 13,88 1,24 -3,94 Polisan Holding 2,84 -0,35 -26,13 Politeknik Metal 299,90 -1,83 -26,08 Prizma Press Matbaacılık 4,77 6,71 -12,96 QNB Finans Fin. Kir. 93,00 2,42 -25,78 QNB Finansbank 44,10 -1,17 -37,31 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,86 -1,65 Ral Yatırım Holding 3,33 -1,19 -25,00 Ray Sigorta 10,10 -0,10 -34,63 Reysaş GMYO 3,77 0,53 -30,83 Reysaş Lojistik 4,02 8,65 -22,30 Rhea Girişim 2,14 -1,38 -42,47 Rodrigo Tekstil 14,15 -2,08 3,21 Royal Halı 3,44 2,69 0,00 RTA Laboratuvarları 20,92 0,58 -30,91 Sabancı Holding 9,34 2,41 -15,29 Safkar Ege Soğutmacılık 7,77 1,83 -28,58 Sanel Mühendislik 3,70 -1,86 8,19 Sanifoam Sünger 14,69 -4,17 8,01 Sanko Pazarlama 10,69 2,79 15,35 Saray Matbaacılık 5,26 2,73 -40,02 Sarkuysan 14,61 -1,68 67,98 Sasa Polyester 33,74 -2,99 125,17 Say Yenilenebilir Enerji 27,52 -0,79 223,38 Sekuro Plastik 20,88 2,45 49,57 Selçuk Ecza Deposu 8,87 0,00 -33,96 Selçuk Gıda 3,97 -0,75 -20,28 Senkron Güvenlik 32,00 1,59 21,86 Serve Film Prodüksiyon 15,99 2,83 -0,06 Servet GMYO 87,65 -3,52 11,80 Seyitler Kimya 23,20 -1,86 -7,54 Silverline Endüstri 5,43 1,31 -36,86 Sinpaş GMYO 4,04 -2,65 -3,35 Smartiks Yazılım 5,74 0,88 -35,21 Sodaş Sodyum Sanayii 27,20 0,82 3,28 Söktaş 4,93 0,82 -3,14 Sönmez Filament 40,40 1,00 -42,45 Sönmez Pamuklu 16,70 4,51 -30,42 Sumaş Suni Tahta 60,05 -3,15 17,17 Şeker Fin. Kir. 6,45 -0,77 0,78 Şekerbank 1,11 0,00 -26,49 Şişe Cam 8,03 2,82 12,16 Şok Marketler Ticaret 10,88 -0,55 -13,79 T. Halk Bankası 4,68 1,08 -15,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,58 3,95 -30,52 T.S.K.B. 1,36 -0,73 -22,13 T.Tuborg 18,16 -0,22 0,50 Taç Tarım Ürünleri 23,50 1,29 123,17 Tat Gıda 8,84 -0,11 -23,54 TAV Havalimanları 25,22 5,35 18,40 Taze Kuru Gıda 236,00 7,27 9,11 Tek-Art Turizm 1,79 0,56 -11,39 Tekfen Holding 15,19 0,07 -7,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,36 3,23 -15,01 Temapol Polimer Plastik 14,10 -1,19 22,61 TGS Dış Ticaret 12,73 3,08 0,16 Tofaş Oto. Fab. 30,14 1,34 -2,49 Torunlar GMYO 3,45 0,58 -11,54 Trabzon Liman 34,50 -2,82 7,41 Trabzonspor Sportif 2,55 -2,67 4,51 Trend GMYO 7,24 0,14 -42,40 TSKB GMYO 3,83 -2,05 -33,39 Tuğçelik 12,13 -0,16 50,12 Tukaş 6,82 -0,73 -29,62 Turcas Petrol 4,19 -3,46 -13,61 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,37 -0,74 Turkcell 15,97 -0,81 1,76 Tümosan Motor ve Traktör 18,15 -1,84 29,00 Tüpraş 103,00 1,48 -4,63 Türk Hava Yolları 13,99 2,49 8,37 Türk İlaç Serum 39,30 2,50 Türk Prysmian Kablo 11,80 -3,83 -2,18 Türk Telekom 6,99 0,43 -15,94 Türk Traktör 183,80 1,38 7,88 Türker Proje Gayrimenkul 146,90 5,61 30,12 Türkiye Sigorta 5,16 -1,71 -16,48 Ufuk Yatırım 12,70 4,27 -5,22 Ulaşlar Turizm Yat. 4,53 0,89 6,84 Ulusoy Elektrik 57,70 0,70 12,37 Ulusoy Un Sanayi 5,24 -1,87 2,98 Umpaş Holding 1,40 0,00 -46,36 Uşak Seramik 2,12 -1,40 -9,40 Utopya Turizm 27,08 3,75 -30,21 Uzertaş Boya 39,92 -0,60 -29,47 Ülker Bisküvi 21,86 0,83 -2,05 Vakıf Fin. Kir. 9,81 -0,41 130,28 Vakıf GMYO 2,27 1,34 -31,84 Vakıf Yat. Ort. 5,64 -2,08 -23,37 Vakıflar Bankası 3,60 0,56 -23,57 Vakko Tekstil 14,30 10,00 128,20 Vanet Gıda 5,43 -0,55 -29,75 Verusa Holding 52,70 -2,50 16,85 Verusaturk Girisim 25,12 -0,08 92,05 Vestel 31,32 0,32 48,72 Vestel Beyaz Eşya 48,74 -1,38 22,62 Viking Kağıt 5,82 -1,52 -35,33 Yapı Kredi Koray GMYO 6,39 -2,44 43,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 -0,45 -26,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 74,25 1,23 2,58 Yataş 15,23 -0,85 5,40 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,20 7,69 -4,55 Yeni Gimat GMYO 13,50 -1,39 16,46 Yeşil GMYO 1,14 -2,56 -17,39 Yeşil Yapı 1,35 -2,17 -26,63 Yeşil Yatırım Holding 78,20 -3,75 -17,99 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,30 0,00 -6,74 Yonga Mobilya 24,00 -1,23 -19,43 Yükselen Çelik 5,33 -1,48 1,88 Yünsa 14,10 1,95 1,50 Ziraat Gayrimenkul 1,63 0,62 Zorlu Enerji 2,07 -1,90 -25,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Gözler ilk Kabine toplantısında! 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