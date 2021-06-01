Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|34.336,10
|0,27
|-15,22
|İş Bankası (C)
|5,20
|2,16
|-23,45
|İş Bankası (Kur.)
|356.400,00
|-10,00
|-6,21
|İş Fin.Kir.
|3,13
|0,97
|-18,91
|İş Girişim
|9,96
|0,00
|-47,44
|İş GMYO
|1,86
|-0,53
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,37
|-2,09
|-1,37
|İş Yat. Ort.
|2,90
|0,69
|-13,77
|İşbir Holding
|7.337,00
|-0,19
|168,01
|Işık Plastik
|31,70
|0,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-1,06
|-18,42
|İttifak Holding
|1,61
|-1,83
|-27,80
|İz Hayvancılık Tarım
|21,28
|-1,66
|18,22
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|-1,33
|-32,62
|İzmir Fırça
|7,33
|3,82
|31,83
|Jantsa Jant Sanayi
|87,65
|1,51
|111,47
|Kafein Yazılım
|24,36
|0,83
|14,15
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,91
|1,10
|Kaplamin
|21,32
|-2,20
|-36,92
|Kardemir (A)
|7,15
|0,56
|20,17
|Kardemir (B)
|7,05
|0,57
|33,78
|Kardemir (D)
|7,95
|1,15
|37,54
|Karel Elektronik
|31,78
|-1,06
|37,81
|Karsan Otomotiv
|4,66
|2,42
|43,38
|Karsu Tekstil
|8,37
|0,12
|-2,11
|Kartonsan
|57,80
|1,14
|-38,95
|Katmerciler Ekipman
|3,34
|-2,62
|8,44
|Kent Gıda
|255,00
|0,43
|-28,29
|Kerevitaş Gıda
|4,63
|-0,64
|-29,64
|Kervan Gıda
|15,88
|-0,19
|20,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,77
|10,00
|-38,89
|Kiler GMYO
|1,85
|-1,07
|-26,29
|Klimasan Klima
|22,34
|0,27
|31,64
|Koç Holding
|18,89
|1,67
|-7,64
|Konfrut Gıda
|15,37
|0,33
|-9,05
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,60
|10,00
|206,59
|Konya Çimento
|874,10
|-1,50
|-22,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,10
|3,59
|48,55
|Koza Altın
|119,80
|0,17
|23,89
|Koza Madencilik
|15,91
|-0,06
|2,71
|Körfez GMYO
|4,92
|-1,80
|-15,17
|Kristal Kola
|2,04
|0,99
|-47,96
|Kron Telekomünikasyon
|48,96
|2,90
|32,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|313,00
|-0,48
|98,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|0,84
|4,35
|Kütahya Porselen
|33,06
|-8,47
|-34,47
|Lider Faktoring
|2,76
|1,10
|-19,06
|Link Bilgisayar
|33,22
|1,28
|4,22
|Logo Yazılım
|142,90
|3,03
|14,72
|Lokman Hekim Sağlık
|16,25
|0,00
|51,13
|Lüks Kadife
|57,55
|2,95
|99,13
|Makina Takım
|2,88
|0,35
|-15,54
|Marka Yatırım Holding
|4,92
|-2,19
|-23,48
|Marmaris Altınyunus
|219,00
|-3,52
|97,12
|Marshall
|277,00
|0,98
|-9,68
|Martı GMYO
|1,40
|0,72
|-49,09
|Martı Otel
|2,22
|-4,31
|4,23
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,58
|9,98
|Mavi Giyim
|51,45
|1,88
|-1,44
|Mazhar Zorlu Holding
|35,08
|9,97
|11,44
|Mega Polietilen
|7,98
|3,37
|4,18
|Menderes Tekstil
|2,18
|0,93
|-29,45
|Mercan Kimya
|9,16
|0,55
|Merit Turizm
|230,00
|-3,36
|174,79
|Merko Gıda
|5,79
|-1,53
|-32,99
|Metemtur Yatırım
|27,60
|9,96
|24,89
|Metro Holding
|1,76
|1,15
|-15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|0,42
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|-1,07
|-20,60
|Migros Ticaret
|34,62
|-0,06
|-19,11
|Milpa
|4,08
|2,77
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,78
|-0,62
|1,49
|MLP Sağlık
|23,10
|-1,70
|16,26
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,93
|-0,72
|50,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,23
|-1,63
|-4,87
|Naturel Enerji
|38,90
|9,95
|9,55
|Naturelgaz
|9,05
|0,11
|Net Holding
|5,20
|-3,17
|51,60
|Netaş Telekom.
|21,62
|3,74
|-23,01
|Niğbaş Niğde Beton
|11,83
|-1,25
|-77,25
|Nuh Çimento
|45,50
|-1,13
|-5,26
|Nurol GMYO
|13,50
|-1,10
|85,19
|Odaş Elektrik
|2,08
|-9,96
|-46,67
|Olmuksan-IP
|7,60
|0,26
|-35,86
|Orge Enerji Elektrik
|9,47
|0,32
|28,32
|Orma Orman Mahsulleri
|32,40
|-1,82
|120,11
|Osmanlı Menkul
|25,80
|0,16
|-16,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,56
|9,87
|-7,04
|Otokar
|303,20
|0,13
|-0,36
|Oyak Çimento
|7,23
|-0,69
|-17,65
|Oyak Yat. Ort.
|8,87
|5,60
|28,51
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,01
|2,56
|-14,86
|Özak GMYO
|4,13
|0,24
|-19,02
|Özbal Çelik Boru
|7,41
|-2,11
|13,13
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|8,50
|-2,19
|-5,56
|Pamukova Elektrik
|30,68
|-0,45
|43,90
|Panora GMYO
|6,19
|1,14
|1,35
|Papilon Savunma
|15,97
|1,53
|-29,83
|Park Elek.Madencilik
|5,17
|0,98
|-3,72
|Parsan
|29,60
|1,79
|21,81
|Pegasus
|82,95
|-0,24
|11,19
|Peker GMYO
|1,04
|0,00
|-54,02
|Penguen Gıda
|3,18
|-1,24
|-37,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,94
|0,19
|Pera GMYO
|1,32
|-1,49
|-24,65
|Pergamon Dış Ticaret
|24,44
|-1,37
|33,34
|Petkim
|6,23
|0,81
|25,10
|Petrokent Turizm
|2.570,00
|7,08
|183,54
|Pınar Et ve Un
|19,25
|0,00
|-12,03
|Pınar Su
|7,72
|0,39
|3,90
|Pınar Süt
|18,24
|-1,19
|-19,11
|Plastikkart
|13,80
|-1,15
|-4,50
|Polisan Holding
|2,85
|0,35
|-25,87
|Politeknik Metal
|308,00
|2,60
|-24,09
|Prizma Press Matbaacılık
|4,51
|-0,88
|-17,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,90
|-1,57
|-25,06
|QNB Finansbank
|43,00
|1,08
|-38,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,94
|-0,42
|Ral Yatırım Holding
|3,39
|1,50
|-23,65
|Ray Sigorta
|10,20
|1,90
|-33,98
|Reysaş GMYO
|3,79
|0,80
|-30,46
|Reysaş Lojistik
|3,78
|5,88
|-26,94
|Rhea Girişim
|2,24
|0,90
|-39,78
|Rodrigo Tekstil
|14,30
|-3,64
|4,30
|Royal Halı
|3,40
|-0,87
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|21,12
|-0,85
|-30,25
|Sabancı Holding
|9,05
|2,14
|-17,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,75
|4,73
|-28,77
|Sanel Mühendislik
|3,75
|2,74
|9,65
|Sanifoam Sünger
|16,02
|5,95
|17,79
|Sanko Pazarlama
|10,46
|-0,38
|12,86
|Saray Matbaacılık
|4,96
|-0,80
|-43,44
|Sarkuysan
|15,10
|1,48
|73,61
|Sasa Polyester
|33,90
|9,99
|126,23
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,88
|-1,06
|227,61
|Sekuro Plastik
|21,18
|5,06
|51,72
|Selçuk Ecza Deposu
|9,04
|0,00
|-32,70
|Selçuk Gıda
|4,10
|1,99
|-17,67
|Senkron Güvenlik
|33,04
|6,93
|25,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|-3,69
|-3,75
|Servet GMYO
|92,95
|0,38
|18,56
|Seyitler Kimya
|24,00
|-3,38
|-4,35
|Silverline Endüstri
|5,42
|2,26
|-36,98
|Sinpaş GMYO
|3,91
|-1,01
|-6,46
|Smartiks Yazılım
|5,69
|-0,18
|-35,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,56
|0,68
|0,85
|Söktaş
|4,93
|-3,33
|-3,14
|Sönmez Filament
|40,30
|-0,89
|-42,59
|Sönmez Pamuklu
|16,40
|2,44
|-31,67
|Sumaş Suni Tahta
|63,95
|7,21
|24,78
|Şeker Fin. Kir.
|6,65
|0,00
|3,91
|Şekerbank
|1,12
|1,82
|-25,83
|Şişe Cam
|7,83
|1,03
|9,36
|Şok Marketler Ticaret
|11,06
|-0,63
|-12,36
|T. Halk Bankası
|4,57
|0,66
|-17,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,20
|3,41
|-31,75
|T.S.K.B.
|1,36
|2,26
|-22,13
|T.Tuborg
|18,43
|2,11
|1,99
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|0,17
|118,42
|Tat Gıda
|8,90
|-0,22
|-23,02
|TAV Havalimanları
|24,06
|0,33
|12,96
|Taze Kuru Gıda
|224,50
|-0,22
|3,79
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-3,24
|-11,39
|Tekfen Holding
|15,36
|1,86
|-6,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,24
|0,56
|-16,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,66
|1,38
|27,48
|TGS Dış Ticaret
|12,75
|-2,07
|0,31
|Tofaş Oto. Fab.
|28,78
|-0,83
|-6,89
|Torunlar GMYO
|3,36
|0,00
|-13,85
|Trabzon Liman
|35,88
|-5,03
|11,71
|Trabzonspor Sportif
|2,60
|4,00
|6,56
|Trend GMYO
|7,29
|3,85
|-42,00
|TSKB GMYO
|3,99
|-1,72
|-30,61
|Tuğçelik
|13,06
|9,84
|61,63
|Tukaş
|6,82
|0,59
|-29,62
|Turcas Petrol
|3,95
|0,77
|-18,56
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,52
|-1,24
|Turkcell
|15,98
|0,88
|1,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,24
|-0,16
|29,64
|Tüpraş
|98,60
|1,28
|-8,70
|Türk Hava Yolları
|13,49
|1,28
|4,49
|Türk İlaç Serum
|39,92
|0,60
|Türk Prysmian Kablo
|12,69
|-0,39
|5,20
|Türk Telekom
|6,99
|0,14
|-15,94
|Türk Traktör
|183,20
|-1,29
|7,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,80
|-0,57
|23,83
|Türkiye Sigorta
|5,32
|0,76
|-13,89
|Ufuk Yatırım
|12,48
|-0,64
|-6,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,60
|-2,75
|8,49
|Ulusoy Elektrik
|57,20
|0,88
|11,39
|Ulusoy Un Sanayi
|5,25
|0,77
|3,17
|Umpaş Holding
|1,42
|-1,39
|-45,59
|Uşak Seramik
|2,10
|-9,87
|-10,26
|Utopya Turizm
|29,00
|-3,33
|-25,26
|Uzertaş Boya
|42,00
|-0,24
|-25,80
|Ülker Bisküvi
|21,54
|-1,19
|-3,48
|Vakıf Fin. Kir.
|10,18
|2,72
|138,97
|Vakıf GMYO
|2,23
|-2,62
|-33,04
|Vakıf Yat. Ort.
|5,85
|-0,51
|-20,52
|Vakıflar Bankası
|3,59
|1,70
|-23,78
|Vakko Tekstil
|11,82
|9,95
|88,62
|Vanet Gıda
|5,45
|1,68
|-29,50
|Verusa Holding
|54,55
|-2,42
|20,95
|Verusaturk Girisim
|25,06
|0,16
|91,59
|Vestel
|31,00
|-0,13
|47,20
|Vestel Beyaz Eşya
|50,00
|-1,38
|25,79
|Viking Kağıt
|6,02
|-4,75
|-33,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,08
|4,65
|36,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|2,79
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|75,50
|-1,31
|4,31
|Yataş
|15,55
|-1,46
|7,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,55
|-7,79
|-19,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,75
|0,29
|18,62
|Yeşil GMYO
|1,11
|0,00
|-19,57
|Yeşil Yapı
|1,34
|0,75
|-27,17
|Yeşil Yatırım Holding
|78,00
|-0,76
|-18,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|3,43
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,00
|-0,58
|-19,43
|Yükselen Çelik
|5,31
|0,76
|1,49
|Yünsa
|13,65
|-3,40
|-1,74
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|-0,62
|Zorlu Enerji
|1,97
|0,51
|-28,88
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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