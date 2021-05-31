Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|34.245,10
|0,45
|-15,44
|İş Bankası (C)
|5,09
|-0,20
|-25,07
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,00
|-19,69
|İş Girişim
|9,96
|-9,95
|-47,44
|İş GMYO
|1,87
|1,63
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|16,72
|-2,05
|0,74
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-0,69
|-14,36
|İşbir Holding
|7.351,10
|-5,51
|168,52
|Işık Plastik
|31,40
|3,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|-2,08
|-17,54
|İttifak Holding
|1,64
|-2,96
|-26,46
|İz Hayvancılık Tarım
|21,64
|-3,65
|20,22
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|0,00
|-31,71
|İzmir Fırça
|7,06
|-3,29
|26,98
|Jantsa Jant Sanayi
|86,35
|-2,10
|108,33
|Kafein Yazılım
|24,16
|-1,47
|13,22
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,77
|-3,77
|Kaplamin
|21,80
|3,81
|-35,50
|Kardemir (A)
|7,11
|-0,70
|19,50
|Kardemir (B)
|7,01
|-0,43
|33,02
|Kardemir (D)
|7,86
|-0,38
|35,99
|Karel Elektronik
|32,12
|-2,67
|39,29
|Karsan Otomotiv
|4,55
|-2,57
|40,00
|Karsu Tekstil
|8,36
|-1,07
|-2,22
|Kartonsan
|57,15
|-0,95
|-39,64
|Katmerciler Ekipman
|3,43
|1,48
|11,36
|Kent Gıda
|253,90
|-7,00
|-28,60
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|1,97
|-29,18
|Kervan Gıda
|15,91
|-0,25
|20,35
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|2,94
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,87
|1,08
|-25,50
|Klimasan Klima
|22,28
|-2,11
|31,29
|Koç Holding
|18,58
|0,00
|-9,16
|Konfrut Gıda
|15,32
|0,00
|-9,35
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,00
|-0,90
|178,72
|Konya Çimento
|887,40
|0,18
|-21,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,30
|-0,80
|43,41
|Koza Altın
|119,60
|-0,08
|23,68
|Koza Madencilik
|15,92
|1,34
|2,78
|Körfez GMYO
|5,01
|2,87
|-13,62
|Kristal Kola
|2,02
|-0,49
|-48,47
|Kron Telekomünikasyon
|47,58
|-2,50
|29,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|314,50
|-4,70
|99,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|-0,83
|3,48
|Kütahya Porselen
|36,12
|-9,97
|-28,40
|Lider Faktoring
|2,73
|1,11
|-19,94
|Link Bilgisayar
|32,80
|-1,50
|2,90
|Logo Yazılım
|138,70
|-4,87
|11,35
|Lokman Hekim Sağlık
|16,25
|1,37
|51,13
|Lüks Kadife
|55,90
|-3,37
|93,43
|Makina Takım
|2,87
|-2,05
|-15,84
|Marka Yatırım Holding
|5,03
|-0,59
|-21,77
|Marmaris Altınyunus
|227,00
|6,07
|104,32
|Marshall
|274,30
|-2,04
|-10,56
|Martı GMYO
|1,39
|-2,80
|-49,45
|Martı Otel
|2,32
|6,42
|8,92
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,26
|-1,31
|Mavi Giyim
|50,50
|3,23
|-3,26
|Mazhar Zorlu Holding
|31,90
|10,00
|1,33
|Mega Polietilen
|7,72
|-1,66
|0,78
|Menderes Tekstil
|2,16
|0,00
|-30,10
|Mercan Kimya
|9,11
|-4,31
|Merit Turizm
|238,00
|0,85
|184,35
|Merko Gıda
|5,88
|1,03
|-31,94
|Metemtur Yatırım
|25,10
|0,40
|13,57
|Metro Holding
|1,74
|-1,14
|-16,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|0,00
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|0,54
|-19,74
|Migros Ticaret
|34,64
|-1,53
|-19,07
|Milpa
|3,97
|0,00
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,81
|-1,23
|2,12
|MLP Sağlık
|23,50
|2,35
|18,27
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,98
|0,43
|51,74
|Mondi Tire Kutsan
|7,35
|0,96
|-3,29
|Naturel Enerji
|35,38
|5,80
|-0,36
|Naturelgaz
|9,04
|-0,44
|Net Holding
|5,37
|-4,96
|56,56
|Netaş Telekom.
|20,84
|-2,25
|-25,78
|Niğbaş Niğde Beton
|11,98
|-2,12
|-76,96
|Nuh Çimento
|46,02
|-3,44
|-4,18
|Nurol GMYO
|13,65
|0,89
|87,24
|Odaş Elektrik
|2,31
|-0,43
|-40,77
|Olmuksan-IP
|7,58
|-0,13
|-36,03
|Orge Enerji Elektrik
|9,44
|-0,84
|27,91
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|-0,90
|124,18
|Osmanlı Menkul
|25,76
|-4,45
|-16,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|2,64
|-15,39
|Otokar
|302,80
|1,30
|-0,49
|Oyak Çimento
|7,28
|0,97
|-17,08
|Oyak Yat. Ort.
|8,40
|9,99
|21,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,91
|-0,76
|-16,99
|Özak GMYO
|4,12
|0,24
|-19,22
|Özbal Çelik Boru
|7,57
|0,66
|15,57
|Özderici GMYO
|1,65
|1,23
|-25,68
|Özerden Plastik
|8,69
|-2,80
|-3,44
|Pamukova Elektrik
|30,82
|9,99
|44,56
|Panora GMYO
|6,12
|0,33
|0,20
|Papilon Savunma
|15,73
|-1,07
|-30,89
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|0,79
|-4,66
|Parsan
|29,08
|1,11
|19,67
|Pegasus
|83,15
|2,21
|11,46
|Peker GMYO
|1,20
|0,84
|-54,02
|Penguen Gıda
|3,22
|-1,83
|-36,24
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,88
|-0,06
|Pera GMYO
|1,34
|1,52
|-23,50
|Pergamon Dış Ticaret
|24,78
|-0,48
|35,20
|Petkim
|6,18
|-1,28
|24,10
|Petrokent Turizm
|2.400,00
|2,35
|164,78
|Pınar Et ve Un
|19,25
|0,31
|-12,03
|Pınar Su
|7,69
|1,18
|3,50
|Pınar Süt
|18,46
|1,71
|-18,14
|Plastikkart
|13,96
|1,09
|-3,39
|Polisan Holding
|2,84
|0,00
|-26,13
|Politeknik Metal
|300,20
|1,83
|-26,01
|Prizma Press Matbaacılık
|4,55
|-1,73
|-16,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,40
|0,00
|-23,86
|QNB Finansbank
|42,54
|-1,44
|-39,53
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,04
|1,86
|Ral Yatırım Holding
|3,34
|-0,89
|-24,77
|Ray Sigorta
|10,01
|-3,10
|-35,21
|Reysaş GMYO
|3,76
|-2,08
|-31,01
|Reysaş Lojistik
|3,57
|-1,92
|-31,00
|Rhea Girişim
|2,22
|0,45
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|14,84
|-7,60
|8,24
|Royal Halı
|3,43
|-0,58
|-0,29
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|-1,84
|-29,66
|Sabancı Holding
|8,86
|2,67
|-19,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,40
|-2,25
|-31,99
|Sanel Mühendislik
|3,65
|-2,67
|6,73
|Sanifoam Sünger
|15,12
|-8,36
|11,18
|Sanko Pazarlama
|10,50
|0,10
|13,30
|Saray Matbaacılık
|5,00
|3,09
|-42,99
|Sarkuysan
|14,88
|0,13
|71,09
|Sasa Polyester
|30,82
|-3,20
|105,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,18
|-2,15
|231,14
|Sekuro Plastik
|20,16
|-1,56
|44,41
|Selçuk Ecza Deposu
|9,04
|1,80
|-32,70
|Selçuk Gıda
|4,02
|-1,71
|-19,28
|Senkron Güvenlik
|30,90
|1,31
|17,67
|Serve Film Prodüksiyon
|15,99
|2,90
|-0,06
|Servet GMYO
|92,60
|5,23
|18,11
|Seyitler Kimya
|24,84
|-0,08
|-1,00
|Silverline Endüstri
|5,30
|0,19
|-38,37
|Sinpaş GMYO
|3,95
|7,92
|-5,50
|Smartiks Yazılım
|5,70
|-1,72
|-35,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,38
|-2,80
|0,17
|Söktaş
|5,10
|6,47
|0,20
|Sönmez Filament
|40,66
|-4,42
|-42,08
|Sönmez Pamuklu
|16,01
|-1,17
|-33,29
|Sumaş Suni Tahta
|59,65
|-3,56
|16,39
|Şeker Fin. Kir.
|6,65
|-0,89
|3,91
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|7,75
|-0,22
|8,25
|Şok Marketler Ticaret
|11,13
|-2,02
|-11,81
|T. Halk Bankası
|4,54
|-1,09
|-18,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|-3,03
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,33
|0,76
|-23,85
|T.Tuborg
|18,05
|-1,90
|-0,11
|Taç Tarım Ürünleri
|22,96
|-1,63
|118,04
|Tat Gıda
|8,92
|-0,67
|-22,85
|TAV Havalimanları
|23,98
|2,39
|12,58
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|-2,09
|4,02
|Tek-Art Turizm
|1,85
|7,56
|-8,42
|Tekfen Holding
|15,08
|-0,92
|-8,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,20
|-2,04
|-16,86
|Temapol Polimer Plastik
|14,46
|-2,30
|25,74
|TGS Dış Ticaret
|13,02
|2,92
|2,44
|Tofaş Oto. Fab.
|29,02
|0,42
|-6,12
|Torunlar GMYO
|3,36
|0,90
|-13,85
|Trabzon Liman
|37,78
|9,95
|17,62
|Trabzonspor Sportif
|2,50
|-1,96
|2,46
|Trend GMYO
|7,02
|-1,96
|-44,15
|TSKB GMYO
|4,06
|9,14
|-29,39
|Tuğçelik
|11,89
|9,99
|47,15
|Tukaş
|6,78
|-1,74
|-30,03
|Turcas Petrol
|3,92
|-2,00
|-19,18
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,64
|1,90
|Turkcell
|15,84
|0,38
|0,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,27
|-2,19
|29,85
|Tüpraş
|97,35
|-0,26
|-9,86
|Türk Hava Yolları
|13,32
|2,62
|3,18
|Türk İlaç Serum
|39,68
|-6,15
|Türk Prysmian Kablo
|12,74
|3,58
|5,62
|Türk Telekom
|6,98
|1,16
|-16,06
|Türk Traktör
|185,60
|0,60
|8,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,60
|1,81
|24,53
|Türkiye Sigorta
|5,28
|0,96
|-14,54
|Ufuk Yatırım
|12,56
|-3,90
|-6,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,73
|0,85
|11,56
|Ulusoy Elektrik
|56,70
|1,25
|10,42
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|-1,14
|2,39
|Umpaş Holding
|1,44
|-2,70
|-44,83
|Uşak Seramik
|2,33
|-0,43
|-0,43
|Utopya Turizm
|30,00
|6,01
|-22,68
|Uzertaş Boya
|42,10
|-2,09
|-25,62
|Ülker Bisküvi
|21,80
|-1,18
|-2,32
|Vakıf Fin. Kir.
|9,91
|-5,62
|132,63
|Vakıf GMYO
|2,29
|1,78
|-31,24
|Vakıf Yat. Ort.
|5,88
|1,55
|-20,11
|Vakıflar Bankası
|3,53
|-0,84
|-25,05
|Vakko Tekstil
|10,75
|0,28
|71,55
|Vanet Gıda
|5,36
|-2,01
|-30,66
|Verusa Holding
|55,90
|-0,89
|23,95
|Verusaturk Girisim
|25,02
|-1,88
|91,28
|Vestel
|31,04
|-1,83
|47,39
|Vestel Beyaz Eşya
|50,70
|2,74
|27,55
|Viking Kağıt
|6,32
|-0,63
|-29,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,81
|-0,17
|30,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-0,46
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|76,50
|-3,65
|5,69
|Yataş
|15,78
|-4,36
|9,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,85
|10,00
|-12,50
|Yeni Gimat GMYO
|13,71
|0,51
|18,27
|Yeşil GMYO
|1,11
|0,91
|-19,57
|Yeşil Yapı
|1,33
|-1,48
|-27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|78,60
|-4,44
|-17,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.067,10
|-5,91
|-9,83
|Yonga Mobilya
|24,14
|-0,49
|-18,96
|Yükselen Çelik
|5,27
|1,93
|0,73
|Yünsa
|14,13
|4,90
|1,72
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|1,25
|Zorlu Enerji
|1,96
|-2,49
|-29,24
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500