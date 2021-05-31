Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)34.245,100,45-15,44
İş Bankası (C)5,09-0,20-25,07
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,100,00-19,69
İş Girişim9,96-9,95-47,44
İş GMYO1,871,63-26,38
İş Y. Men. Değ.16,72-2,050,74
İş Yat. Ort.2,88-0,69-14,36
İşbir Holding7.351,10-5,51168,52
Işık Plastik31,403,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,94-2,08-17,54
İttifak Holding1,64-2,96-26,46
İz Hayvancılık Tarım21,64-3,6520,22
İzmir Demir Çelik2,260,00-31,71
İzmir Fırça7,06-3,2926,98
Jantsa Jant Sanayi86,35-2,10108,33
Kafein Yazılım24,16-1,4713,22
Kalekim Kimyevi Maddeler12,77-3,77

Kaplamin21,803,81-35,50
Kardemir (A)7,11-0,7019,50
Kardemir (B)7,01-0,4333,02
Kardemir (D)7,86-0,3835,99
Karel Elektronik32,12-2,6739,29
Karsan Otomotiv4,55-2,5740,00
Karsu Tekstil8,36-1,07-2,22
Kartonsan57,15-0,95-39,64
Katmerciler Ekipman3,431,4811,36
Kent Gıda253,90-7,00-28,60
Kerevitaş Gıda4,661,97-29,18
Kervan Gıda15,91-0,2520,35
Kervansaray Yat. Holding0,702,94-44,44
Kiler GMYO1,871,08-25,50
Klimasan Klima22,28-2,1131,29
Koç Holding18,580,00-9,16
Konfrut Gıda15,320,00-9,35
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,00-0,90178,72
Konya Çimento887,400,18-21,47
Kordsa Teknik Tekstil22,30-0,8043,41
Koza Altın119,60-0,0823,68
Koza Madencilik15,921,342,78
Körfez GMYO5,012,87-13,62
Kristal Kola2,02-0,49-48,47
Kron Telekomünikasyon47,58-2,5029,15
Kuştur Kuşadası Turizm314,50-4,7099,94
Kuyumcukent Gayrimenkul2,38-0,833,48
Kütahya Porselen36,12-9,97-28,40
Lider Faktoring2,731,11-19,94
Link Bilgisayar32,80-1,502,90
Logo Yazılım138,70-4,8711,35
Lokman Hekim Sağlık16,251,3751,13
Lüks Kadife55,90-3,3793,43
Makina Takım2,87-2,05-15,84
Marka Yatırım Holding5,03-0,59-21,77
Marmaris Altınyunus227,006,07104,32
Marshall274,30-2,04-10,56
Martı GMYO1,39-2,80-49,45
Martı Otel2,326,428,92
Matriks Bilgi Dağıtım33,26-1,31

Mavi Giyim50,503,23-3,26
Mazhar Zorlu Holding31,9010,001,33
Mega Polietilen7,72-1,660,78
Menderes Tekstil2,160,00-30,10
Mercan Kimya9,11-4,31

Merit Turizm238,000,85184,35
Merko Gıda5,881,03-31,94
Metemtur Yatırım25,100,4013,57
Metro Holding1,74-1,14-16,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,390,00-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,870,54-19,74
Migros Ticaret34,64-1,53-19,07
Milpa3,970,00-13,70
Mistral GMYO4,81-1,232,12
MLP Sağlık23,502,3518,27
MMC San. ve Tic. Yat.6,980,4351,74
Mondi Tire Kutsan7,350,96-3,29
Naturel Enerji35,385,80-0,36
Naturelgaz9,04-0,44

Net Holding5,37-4,9656,56
Netaş Telekom.20,84-2,25-25,78
Niğbaş Niğde Beton11,98-2,12-76,96
Nuh Çimento46,02-3,44-4,18
Nurol GMYO13,650,8987,24
Odaş Elektrik2,31-0,43-40,77
Olmuksan-IP7,58-0,13-36,03
Orge Enerji Elektrik9,44-0,8427,91
Orma Orman Mahsulleri33,00-0,90124,18
Osmanlı Menkul25,76-4,45-16,74
Ostim Endüstriyel Yat2,332,64-15,39
Otokar302,801,30-0,49
Oyak Çimento7,280,97-17,08
Oyak Yat. Ort.8,409,9921,70
Oylum Sınai Yatırımlar3,91-0,76-16,99
Özak GMYO4,120,24-19,22
Özbal Çelik Boru7,570,6615,57
Özderici GMYO1,651,23-25,68
Özerden Plastik8,69-2,80-3,44
Pamukova Elektrik30,829,9944,56
Panora GMYO6,120,330,20
Papilon Savunma15,73-1,07-30,89
Park Elek.Madencilik5,120,79-4,66
Parsan29,081,1119,67
Pegasus83,152,2111,46
Peker GMYO1,200,84-54,02
Penguen Gıda3,22-1,83-36,24
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,88-0,06

Pera GMYO1,341,52-23,50
Pergamon Dış Ticaret24,78-0,4835,20
Petkim6,18-1,2824,10
Petrokent Turizm2.400,002,35164,78
Pınar Et ve Un19,250,31-12,03
Pınar Su7,691,183,50
Pınar Süt18,461,71-18,14
Plastikkart13,961,09-3,39
Polisan Holding2,840,00-26,13
Politeknik Metal300,201,83-26,01
Prizma Press Matbaacılık4,55-1,73-16,97
QNB Finans Fin. Kir.95,400,00-23,86
QNB Finansbank42,54-1,44-39,53
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,041,86

Ral Yatırım Holding3,34-0,89-24,77
Ray Sigorta10,01-3,10-35,21
Reysaş GMYO3,76-2,08-31,01
Reysaş Lojistik3,57-1,92-31,00
Rhea Girişim2,220,45-40,32
Rodrigo Tekstil14,84-7,608,24
Royal Halı3,43-0,58-0,29
RTA Laboratuvarları21,30-1,84-29,66
Sabancı Holding8,862,67-19,64
Safkar Ege Soğutmacılık7,40-2,25-31,99
Sanel Mühendislik3,65-2,676,73
Sanifoam Sünger15,12-8,3611,18
Sanko Pazarlama10,500,1013,30
Saray Matbaacılık5,003,09-42,99
Sarkuysan14,880,1371,09
Sasa Polyester30,82-3,20105,68
Say Yenilenebilir Enerji28,18-2,15231,14
Sekuro Plastik20,16-1,5644,41
Selçuk Ecza Deposu9,041,80-32,70
Selçuk Gıda4,02-1,71-19,28
Senkron Güvenlik30,901,3117,67
Serve Film Prodüksiyon15,992,90-0,06
Servet GMYO92,605,2318,11
Seyitler Kimya24,84-0,08-1,00
Silverline Endüstri5,300,19-38,37
Sinpaş GMYO3,957,92-5,50
Smartiks Yazılım5,70-1,72-35,67
Sodaş Sodyum Sanayii26,38-2,800,17
Söktaş5,106,470,20
Sönmez Filament40,66-4,42-42,08
Sönmez Pamuklu16,01-1,17-33,29
Sumaş Suni Tahta59,65-3,5616,39
Şeker Fin. Kir.6,65-0,893,91
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam7,75-0,228,25
Şok Marketler Ticaret11,13-2,02-11,81
T. Halk Bankası4,54-1,09-18,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,50-3,03-34,00
T.S.K.B.1,330,76-23,85
T.Tuborg18,05-1,90-0,11
Taç Tarım Ürünleri22,96-1,63118,04
Tat Gıda8,92-0,67-22,85
TAV Havalimanları23,982,3912,58
Taze Kuru Gıda225,00-2,094,02
Tek-Art Turizm1,857,56-8,42
Tekfen Holding15,08-0,92-8,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,20-2,04-16,86
Temapol Polimer Plastik14,46-2,3025,74
TGS Dış Ticaret13,022,922,44
Tofaş Oto. Fab.29,020,42-6,12
Torunlar GMYO3,360,90-13,85
Trabzon Liman37,789,9517,62
Trabzonspor Sportif2,50-1,962,46
Trend GMYO7,02-1,96-44,15
TSKB GMYO4,069,14-29,39
Tuğçelik11,899,9947,15
Tukaş6,78-1,74-30,03
Turcas Petrol3,92-2,00-19,18
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,641,90

Turkcell15,840,380,93
Tümosan Motor ve Traktör18,27-2,1929,85
Tüpraş97,35-0,26-9,86
Türk Hava Yolları13,322,623,18
Türk İlaç Serum39,68-6,15

Türk Prysmian Kablo12,743,585,62
Türk Telekom6,981,16-16,06
Türk Traktör185,600,608,94
Türker Proje Gayrimenkul140,601,8124,53
Türkiye Sigorta5,280,96-14,54
Ufuk Yatırım12,56-3,90-6,27
Ulaşlar Turizm Yat.4,730,8511,56
Ulusoy Elektrik56,701,2510,42
Ulusoy Un Sanayi5,21-1,142,39
Umpaş Holding1,44-2,70-44,83
Uşak Seramik2,33-0,43-0,43
Utopya Turizm30,006,01-22,68
Uzertaş Boya42,10-2,09-25,62
Ülker Bisküvi21,80-1,18-2,32
Vakıf Fin. Kir.9,91-5,62132,63
Vakıf GMYO2,291,78-31,24
Vakıf Yat. Ort.5,881,55-20,11
Vakıflar Bankası3,53-0,84-25,05
Vakko Tekstil10,750,2871,55
Vanet Gıda5,36-2,01-30,66
Verusa Holding55,90-0,8923,95
Verusaturk Girisim25,02-1,8891,28
Vestel31,04-1,8347,39
Vestel Beyaz Eşya50,702,7427,55
Viking Kağıt6,32-0,63-29,78
Yapı Kredi Koray GMYO5,81-0,1730,56
Yapı ve Kredi Bank.2,15-0,46-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.76,50-3,655,69
Yataş15,78-4,369,20
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,8510,00-12,50
Yeni Gimat GMYO13,710,5118,27
Yeşil GMYO1,110,91-19,57
Yeşil Yapı1,33-1,48-27,72
Yeşil Yatırım Holding78,60-4,44-17,57
Yibitaş İnşaat Malzeme14.067,10-5,91-9,83
Yonga Mobilya24,14-0,49-18,96
Yükselen Çelik5,271,930,73
Yünsa14,134,901,72
Ziraat Gayrimenkul1,621,25

Zorlu Enerji1,96-2,49-29,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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