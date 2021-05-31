Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 34.245,10 0,45 -15,44 İş Bankası (C) 5,09 -0,20 -25,07 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,10 0,00 -19,69 İş Girişim 9,96 -9,95 -47,44 İş GMYO 1,87 1,63 -26,38 İş Y. Men. Değ. 16,72 -2,05 0,74 İş Yat. Ort. 2,88 -0,69 -14,36 İşbir Holding 7.351,10 -5,51 168,52 Işık Plastik 31,40 3,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 -2,08 -17,54 İttifak Holding 1,64 -2,96 -26,46 İz Hayvancılık Tarım 21,64 -3,65 20,22 İzmir Demir Çelik 2,26 0,00 -31,71 İzmir Fırça 7,06 -3,29 26,98 Jantsa Jant Sanayi 86,35 -2,10 108,33 Kafein Yazılım 24,16 -1,47 13,22 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,77 -3,77 Kaplamin 21,80 3,81 -35,50 Kardemir (A) 7,11 -0,70 19,50 Kardemir (B) 7,01 -0,43 33,02 Kardemir (D) 7,86 -0,38 35,99 Karel Elektronik 32,12 -2,67 39,29 Karsan Otomotiv 4,55 -2,57 40,00 Karsu Tekstil 8,36 -1,07 -2,22 Kartonsan 57,15 -0,95 -39,64 Katmerciler Ekipman 3,43 1,48 11,36 Kent Gıda 253,90 -7,00 -28,60 Kerevitaş Gıda 4,66 1,97 -29,18 Kervan Gıda 15,91 -0,25 20,35 Kervansaray Yat. Holding 0,70 2,94 -44,44 Kiler GMYO 1,87 1,08 -25,50 Klimasan Klima 22,28 -2,11 31,29 Koç Holding 18,58 0,00 -9,16 Konfrut Gıda 15,32 0,00 -9,35 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,00 -0,90 178,72 Konya Çimento 887,40 0,18 -21,47 Kordsa Teknik Tekstil 22,30 -0,80 43,41 Koza Altın 119,60 -0,08 23,68 Koza Madencilik 15,92 1,34 2,78 Körfez GMYO 5,01 2,87 -13,62 Kristal Kola 2,02 -0,49 -48,47 Kron Telekomünikasyon 47,58 -2,50 29,15 Kuştur Kuşadası Turizm 314,50 -4,70 99,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 -0,83 3,48 Kütahya Porselen 36,12 -9,97 -28,40 Lider Faktoring 2,73 1,11 -19,94 Link Bilgisayar 32,80 -1,50 2,90 Logo Yazılım 138,70 -4,87 11,35 Lokman Hekim Sağlık 16,25 1,37 51,13 Lüks Kadife 55,90 -3,37 93,43 Makina Takım 2,87 -2,05 -15,84 Marka Yatırım Holding 5,03 -0,59 -21,77 Marmaris Altınyunus 227,00 6,07 104,32 Marshall 274,30 -2,04 -10,56 Martı GMYO 1,39 -2,80 -49,45 Martı Otel 2,32 6,42 8,92 Matriks Bilgi Dağıtım 33,26 -1,31 Mavi Giyim 50,50 3,23 -3,26 Mazhar Zorlu Holding 31,90 10,00 1,33 Mega Polietilen 7,72 -1,66 0,78 Menderes Tekstil 2,16 0,00 -30,10 Mercan Kimya 9,11 -4,31 Merit Turizm 238,00 0,85 184,35 Merko Gıda 5,88 1,03 -31,94 Metemtur Yatırım 25,10 0,40 13,57 Metro Holding 1,74 -1,14 -16,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,39 0,00 -17,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 0,54 -19,74 Migros Ticaret 34,64 -1,53 -19,07 Milpa 3,97 0,00 -13,70 Mistral GMYO 4,81 -1,23 2,12 MLP Sağlık 23,50 2,35 18,27 MMC San. ve Tic. Yat. 6,98 0,43 51,74 Mondi Tire Kutsan 7,35 0,96 -3,29 Naturel Enerji 35,38 5,80 -0,36 Naturelgaz 9,04 -0,44 Net Holding 5,37 -4,96 56,56 Netaş Telekom. 20,84 -2,25 -25,78 Niğbaş Niğde Beton 11,98 -2,12 -76,96 Nuh Çimento 46,02 -3,44 -4,18 Nurol GMYO 13,65 0,89 87,24 Odaş Elektrik 2,31 -0,43 -40,77 Olmuksan-IP 7,58 -0,13 -36,03 Orge Enerji Elektrik 9,44 -0,84 27,91 Orma Orman Mahsulleri 33,00 -0,90 124,18 Osmanlı Menkul 25,76 -4,45 -16,74 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 2,64 -15,39 Otokar 302,80 1,30 -0,49 Oyak Çimento 7,28 0,97 -17,08 Oyak Yat. Ort. 8,40 9,99 21,70 Oylum Sınai Yatırımlar 3,91 -0,76 -16,99 Özak GMYO 4,12 0,24 -19,22 Özbal Çelik Boru 7,57 0,66 15,57 Özderici GMYO 1,65 1,23 -25,68 Özerden Plastik 8,69 -2,80 -3,44 Pamukova Elektrik 30,82 9,99 44,56 Panora GMYO 6,12 0,33 0,20 Papilon Savunma 15,73 -1,07 -30,89 Park Elek.Madencilik 5,12 0,79 -4,66 Parsan 29,08 1,11 19,67 Pegasus 83,15 2,21 11,46 Peker GMYO 1,20 0,84 -54,02 Penguen Gıda 3,22 -1,83 -36,24 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,88 -0,06 Pera GMYO 1,34 1,52 -23,50 Pergamon Dış Ticaret 24,78 -0,48 35,20 Petkim 6,18 -1,28 24,10 Petrokent Turizm 2.400,00 2,35 164,78 Pınar Et ve Un 19,25 0,31 -12,03 Pınar Su 7,69 1,18 3,50 Pınar Süt 18,46 1,71 -18,14 Plastikkart 13,96 1,09 -3,39 Polisan Holding 2,84 0,00 -26,13 Politeknik Metal 300,20 1,83 -26,01 Prizma Press Matbaacılık 4,55 -1,73 -16,97 QNB Finans Fin. Kir. 95,40 0,00 -23,86 QNB Finansbank 42,54 -1,44 -39,53 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,04 1,86 Ral Yatırım Holding 3,34 -0,89 -24,77 Ray Sigorta 10,01 -3,10 -35,21 Reysaş GMYO 3,76 -2,08 -31,01 Reysaş Lojistik 3,57 -1,92 -31,00 Rhea Girişim 2,22 0,45 -40,32 Rodrigo Tekstil 14,84 -7,60 8,24 Royal Halı 3,43 -0,58 -0,29 RTA Laboratuvarları 21,30 -1,84 -29,66 Sabancı Holding 8,86 2,67 -19,64 Safkar Ege Soğutmacılık 7,40 -2,25 -31,99 Sanel Mühendislik 3,65 -2,67 6,73 Sanifoam Sünger 15,12 -8,36 11,18 Sanko Pazarlama 10,50 0,10 13,30 Saray Matbaacılık 5,00 3,09 -42,99 Sarkuysan 14,88 0,13 71,09 Sasa Polyester 30,82 -3,20 105,68 Say Yenilenebilir Enerji 28,18 -2,15 231,14 Sekuro Plastik 20,16 -1,56 44,41 Selçuk Ecza Deposu 9,04 1,80 -32,70 Selçuk Gıda 4,02 -1,71 -19,28 Senkron Güvenlik 30,90 1,31 17,67 Serve Film Prodüksiyon 15,99 2,90 -0,06 Servet GMYO 92,60 5,23 18,11 Seyitler Kimya 24,84 -0,08 -1,00 Silverline Endüstri 5,30 0,19 -38,37 Sinpaş GMYO 3,95 7,92 -5,50 Smartiks Yazılım 5,70 -1,72 -35,67 Sodaş Sodyum Sanayii 26,38 -2,80 0,17 Söktaş 5,10 6,47 0,20 Sönmez Filament 40,66 -4,42 -42,08 Sönmez Pamuklu 16,01 -1,17 -33,29 Sumaş Suni Tahta 59,65 -3,56 16,39 Şeker Fin. Kir. 6,65 -0,89 3,91 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 7,75 -0,22 8,25 Şok Marketler Ticaret 11,13 -2,02 -11,81 T. Halk Bankası 4,54 -1,09 -18,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 -3,03 -34,00 T.S.K.B. 1,33 0,76 -23,85 T.Tuborg 18,05 -1,90 -0,11 Taç Tarım Ürünleri 22,96 -1,63 118,04 Tat Gıda 8,92 -0,67 -22,85 TAV Havalimanları 23,98 2,39 12,58 Taze Kuru Gıda 225,00 -2,09 4,02 Tek-Art Turizm 1,85 7,56 -8,42 Tekfen Holding 15,08 -0,92 -8,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,20 -2,04 -16,86 Temapol Polimer Plastik 14,46 -2,30 25,74 TGS Dış Ticaret 13,02 2,92 2,44 Tofaş Oto. Fab. 29,02 0,42 -6,12 Torunlar GMYO 3,36 0,90 -13,85 Trabzon Liman 37,78 9,95 17,62 Trabzonspor Sportif 2,50 -1,96 2,46 Trend GMYO 7,02 -1,96 -44,15 TSKB GMYO 4,06 9,14 -29,39 Tuğçelik 11,89 9,99 47,15 Tukaş 6,78 -1,74 -30,03 Turcas Petrol 3,92 -2,00 -19,18 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,64 1,90 Turkcell 15,84 0,38 0,93 Tümosan Motor ve Traktör 18,27 -2,19 29,85 Tüpraş 97,35 -0,26 -9,86 Türk Hava Yolları 13,32 2,62 3,18 Türk İlaç Serum 39,68 -6,15 Türk Prysmian Kablo 12,74 3,58 5,62 Türk Telekom 6,98 1,16 -16,06 Türk Traktör 185,60 0,60 8,94 Türker Proje Gayrimenkul 140,60 1,81 24,53 Türkiye Sigorta 5,28 0,96 -14,54 Ufuk Yatırım 12,56 -3,90 -6,27 Ulaşlar Turizm Yat. 4,73 0,85 11,56 Ulusoy Elektrik 56,70 1,25 10,42 Ulusoy Un Sanayi 5,21 -1,14 2,39 Umpaş Holding 1,44 -2,70 -44,83 Uşak Seramik 2,33 -0,43 -0,43 Utopya Turizm 30,00 6,01 -22,68 Uzertaş Boya 42,10 -2,09 -25,62 Ülker Bisküvi 21,80 -1,18 -2,32 Vakıf Fin. Kir. 9,91 -5,62 132,63 Vakıf GMYO 2,29 1,78 -31,24 Vakıf Yat. Ort. 5,88 1,55 -20,11 Vakıflar Bankası 3,53 -0,84 -25,05 Vakko Tekstil 10,75 0,28 71,55 Vanet Gıda 5,36 -2,01 -30,66 Verusa Holding 55,90 -0,89 23,95 Verusaturk Girisim 25,02 -1,88 91,28 Vestel 31,04 -1,83 47,39 Vestel Beyaz Eşya 50,70 2,74 27,55 Viking Kağıt 6,32 -0,63 -29,78 Yapı Kredi Koray GMYO 5,81 -0,17 30,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -0,46 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 76,50 -3,65 5,69 Yataş 15,78 -4,36 9,20 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,85 10,00 -12,50 Yeni Gimat GMYO 13,71 0,51 18,27 Yeşil GMYO 1,11 0,91 -19,57 Yeşil Yapı 1,33 -1,48 -27,72 Yeşil Yatırım Holding 78,60 -4,44 -17,57 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.067,10 -5,91 -9,83 Yonga Mobilya 24,14 -0,49 -18,96 Yükselen Çelik 5,27 1,93 0,73 Yünsa 14,13 4,90 1,72 Ziraat Gayrimenkul 1,62 1,25 Zorlu Enerji 1,96 -2,49 -29,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Sezonun ilk kirazları "açık artırma" ile satıldı! Tarlada 10, markette 30 TL