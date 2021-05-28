Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|34.091,80
|-7,03
|-15,82
|İş Bankası (C)
|5,10
|-0,39
|-24,92
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,00
|-19,69
|İş Girişim
|11,06
|-9,93
|-41,64
|İş GMYO
|1,84
|0,00
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|17,07
|-2,62
|2,85
|İş Yat. Ort.
|2,90
|-0,68
|-13,77
|İşbir Holding
|7.779,90
|-0,64
|184,19
|Işık Plastik
|30,20
|-2,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-1,03
|-15,79
|İttifak Holding
|1,69
|-0,59
|-24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|22,46
|9,99
|24,78
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|1,80
|-31,71
|İzmir Fırça
|7,30
|-2,93
|31,29
|Jantsa Jant Sanayi
|88,20
|2,08
|112,80
|Kafein Yazılım
|24,52
|-0,08
|14,90
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,27
|-1,19
|Kaplamin
|21,00
|-5,91
|-37,87
|Kardemir (A)
|7,16
|-2,98
|20,34
|Kardemir (B)
|7,04
|-2,49
|33,59
|Kardemir (D)
|7,89
|-1,13
|36,51
|Karel Elektronik
|33,00
|0,24
|43,10
|Karsan Otomotiv
|4,67
|-0,21
|43,69
|Karsu Tekstil
|8,45
|-1,86
|-1,17
|Kartonsan
|57,70
|-1,54
|-39,05
|Katmerciler Ekipman
|3,38
|-2,31
|9,74
|Kent Gıda
|273,00
|-0,33
|-23,23
|Kerevitaş Gıda
|4,57
|-1,08
|-30,55
|Kervan Gıda
|15,95
|-0,19
|20,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|9,68
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,85
|-0,54
|-26,29
|Klimasan Klima
|22,76
|0,26
|34,12
|Koç Holding
|18,58
|2,03
|-9,16
|Konfrut Gıda
|15,32
|-1,16
|-9,35
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,60
|-0,15
|181,25
|Konya Çimento
|885,80
|-1,74
|-21,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,48
|-1,40
|44,57
|Koza Altın
|119,70
|-3,00
|23,78
|Koza Madencilik
|15,71
|-3,26
|1,42
|Körfez GMYO
|4,87
|-1,42
|-16,03
|Kristal Kola
|2,03
|-1,46
|-48,21
|Kron Telekomünikasyon
|48,80
|-1,21
|32,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|330,00
|1,54
|109,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|1,69
|4,35
|Kütahya Porselen
|40,12
|-9,96
|-20,48
|Lider Faktoring
|2,70
|1,12
|-20,82
|Link Bilgisayar
|33,30
|0,06
|4,47
|Logo Yazılım
|145,80
|-4,39
|17,05
|Lokman Hekim Sağlık
|16,03
|-1,78
|49,08
|Lüks Kadife
|57,85
|1,58
|100,17
|Makina Takım
|2,93
|-1,68
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|-4,35
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|214,00
|-2,15
|92,62
|Marshall
|280,00
|-4,83
|-8,71
|Martı GMYO
|1,43
|-3,38
|-48,00
|Martı Otel
|2,18
|-0,46
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,70
|-2,49
|Mavi Giyim
|48,92
|-0,12
|-6,28
|Mazhar Zorlu Holding
|29,00
|3,57
|-7,88
|Mega Polietilen
|7,85
|0,00
|2,48
|Menderes Tekstil
|2,16
|0,93
|-30,10
|Mercan Kimya
|9,52
|-1,75
|Merit Turizm
|236,00
|1,90
|181,96
|Merko Gıda
|5,82
|1,22
|-32,64
|Metemtur Yatırım
|25,00
|-6,65
|13,12
|Metro Holding
|1,76
|-0,56
|-15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|-2,05
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|-1,59
|-20,17
|Migros Ticaret
|35,18
|-0,96
|-17,80
|Milpa
|3,97
|-0,50
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,87
|-0,20
|3,40
|MLP Sağlık
|22,96
|-3,04
|15,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,95
|-0,71
|51,09
|Mondi Tire Kutsan
|7,28
|3,26
|-4,21
|Naturel Enerji
|33,44
|-2,11
|-5,82
|Naturelgaz
|9,08
|-2,58
|Net Holding
|5,65
|-0,88
|64,72
|Netaş Telekom.
|21,32
|-1,48
|-24,07
|Niğbaş Niğde Beton
|12,24
|-2,16
|-76,46
|Nuh Çimento
|47,66
|-2,77
|-0,77
|Nurol GMYO
|13,53
|3,60
|85,60
|Odaş Elektrik
|2,32
|-1,69
|-40,51
|Olmuksan-IP
|7,59
|3,97
|-35,95
|Orge Enerji Elektrik
|9,52
|-2,86
|29,00
|Orma Orman Mahsulleri
|33,30
|0,00
|126,22
|Osmanlı Menkul
|26,96
|-3,65
|-12,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,44
|-17,57
|Otokar
|298,90
|-2,67
|-1,77
|Oyak Çimento
|7,21
|0,14
|-17,88
|Oyak Yat. Ort.
|7,69
|0,00
|10,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,94
|-1,01
|-16,35
|Özak GMYO
|4,11
|0,49
|-19,41
|Özbal Çelik Boru
|7,52
|-2,46
|14,81
|Özderici GMYO
|1,63
|0,00
|-26,58
|Özerden Plastik
|8,94
|2,76
|-0,67
|Pamukova Elektrik
|28,02
|0,21
|31,43
|Panora GMYO
|6,10
|0,16
|-0,13
|Papilon Savunma
|15,90
|-2,93
|-30,14
|Park Elek.Madencilik
|5,08
|-1,74
|-5,40
|Parsan
|28,76
|-1,24
|18,35
|Pegasus
|81,35
|-0,79
|9,05
|Peker GMYO
|1,19
|-2,46
|-54,41
|Penguen Gıda
|3,28
|-1,80
|-35,05
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,90
|0,06
|Pera GMYO
|1,32
|-2,94
|-24,65
|Pergamon Dış Ticaret
|24,90
|-0,48
|35,85
|Petkim
|6,26
|-0,16
|25,70
|Petrokent Turizm
|2.345,00
|0,00
|158,72
|Pınar Et ve Un
|19,19
|-3,03
|-12,31
|Pınar Su
|7,60
|1,20
|2,29
|Pınar Süt
|18,15
|-0,60
|-19,51
|Plastikkart
|13,81
|-2,06
|-4,43
|Polisan Holding
|2,84
|-1,73
|-26,13
|Politeknik Metal
|294,80
|0,27
|-27,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,63
|-3,14
|-15,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,40
|0,32
|-23,86
|QNB Finansbank
|43,16
|-1,01
|-38,65
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,60
|2,16
|Ral Yatırım Holding
|3,37
|0,00
|-24,10
|Ray Sigorta
|10,33
|-1,99
|-33,14
|Reysaş GMYO
|3,84
|-2,29
|-29,54
|Reysaş Lojistik
|3,64
|-4,21
|-29,65
|Rhea Girişim
|2,21
|-0,45
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|16,06
|-2,01
|17,14
|Royal Halı
|3,45
|-0,29
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|21,70
|-1,09
|-28,34
|Sabancı Holding
|8,63
|2,25
|-21,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,57
|-1,56
|-30,42
|Sanel Mühendislik
|3,75
|1,35
|9,65
|Sanifoam Sünger
|16,50
|-5,77
|21,32
|Sanko Pazarlama
|10,49
|-1,87
|13,19
|Saray Matbaacılık
|4,85
|2,75
|-44,70
|Sarkuysan
|14,86
|-2,75
|70,86
|Sasa Polyester
|31,84
|1,34
|112,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,80
|3,45
|238,43
|Sekuro Plastik
|20,48
|-2,29
|46,70
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|-0,45
|-33,89
|Selçuk Gıda
|4,09
|2,25
|-17,87
|Senkron Güvenlik
|30,50
|2,42
|16,15
|Serve Film Prodüksiyon
|15,54
|-5,65
|-2,88
|Servet GMYO
|88,00
|6,54
|12,24
|Seyitler Kimya
|24,86
|2,14
|-0,92
|Silverline Endüstri
|5,29
|-1,67
|-38,49
|Sinpaş GMYO
|3,66
|6,71
|-12,44
|Smartiks Yazılım
|5,80
|0,17
|-34,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,14
|7,78
|3,05
|Söktaş
|4,79
|-3,62
|-5,89
|Sönmez Filament
|42,54
|-1,98
|-39,40
|Sönmez Pamuklu
|16,20
|-4,14
|-32,50
|Sumaş Suni Tahta
|61,85
|-2,60
|20,68
|Şeker Fin. Kir.
|6,71
|-0,89
|4,84
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|7,93
|0,89
|8,48
|Şok Marketler Ticaret
|11,36
|-0,96
|-9,98
|T. Halk Bankası
|4,59
|4,32
|-17,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,14
|-2,49
|-31,94
|T.S.K.B.
|1,32
|0,00
|-24,42
|T.Tuborg
|18,40
|2,97
|1,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,34
|1,57
|121,65
|Tat Gıda
|8,98
|0,22
|-22,33
|TAV Havalimanları
|23,42
|1,65
|9,95
|Taze Kuru Gıda
|229,80
|0,39
|6,24
|Tek-Art Turizm
|1,72
|-1,15
|-14,85
|Tekfen Holding
|15,22
|0,53
|-7,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,35
|0,82
|-15,13
|Temapol Polimer Plastik
|14,80
|-1,27
|28,70
|TGS Dış Ticaret
|12,65
|-1,94
|-0,47
|Tofaş Oto. Fab.
|28,90
|2,34
|-6,51
|Torunlar GMYO
|3,33
|0,60
|-14,62
|Trabzon Liman
|34,36
|-2,28
|6,97
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|-1,92
|4,51
|Trend GMYO
|7,16
|0,00
|-43,04
|TSKB GMYO
|3,72
|-2,11
|-35,30
|Tuğçelik
|10,81
|0,84
|33,79
|Tukaş
|6,90
|-1,99
|-28,79
|Turcas Petrol
|4,00
|-1,72
|-17,53
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,46
|-2,57
|Turkcell
|15,78
|0,51
|0,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,68
|-2,30
|32,76
|Tüpraş
|97,60
|0,83
|-9,63
|Türk Hava Yolları
|12,98
|-0,54
|0,54
|Türk İlaç Serum
|42,28
|-9,08
|Türk Prysmian Kablo
|12,30
|0,41
|1,97
|Türk Telekom
|6,90
|1,77
|-17,02
|Türk Traktör
|184,50
|-1,18
|8,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,10
|-3,43
|22,32
|Türkiye Sigorta
|5,23
|-0,38
|-15,35
|Ufuk Yatırım
|13,07
|-8,09
|-2,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,69
|-1,05
|10,61
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|-0,09
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|-2,23
|3,57
|Umpaş Holding
|1,48
|0,00
|-43,30
|Uşak Seramik
|2,34
|-8,95
|0,00
|Utopya Turizm
|28,30
|9,95
|-27,06
|Uzertaş Boya
|43,00
|2,38
|-24,03
|Ülker Bisküvi
|22,06
|-1,96
|-1,15
|Vakıf Fin. Kir.
|10,50
|-2,87
|146,48
|Vakıf GMYO
|2,25
|-0,44
|-32,44
|Vakıf Yat. Ort.
|5,79
|-1,53
|-21,33
|Vakıflar Bankası
|3,56
|0,00
|-24,42
|Vakko Tekstil
|10,72
|-1,65
|71,07
|Vanet Gıda
|5,47
|-1,44
|-29,24
|Verusa Holding
|56,40
|-2,76
|25,06
|Verusaturk Girisim
|25,50
|-3,26
|94,95
|Vestel
|31,62
|-2,95
|50,14
|Vestel Beyaz Eşya
|50,75
|0,10
|24,14
|Viking Kağıt
|6,36
|9,84
|-29,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,82
|-2,02
|30,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|79,40
|5,44
|9,70
|Yataş
|16,50
|0,24
|14,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,50
|9,72
|-20,45
|Yeni Gimat GMYO
|13,64
|2,17
|17,67
|Yeşil GMYO
|1,10
|-1,79
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,35
|-2,17
|-26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|82,25
|-3,80
|-13,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.950,00
|3,13
|-4,17
|Yonga Mobilya
|24,26
|-1,46
|-18,56
|Yükselen Çelik
|5,17
|0,19
|-1,18
|Yünsa
|13,47
|-0,88
|-3,03
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,01
|-0,99
|-27,44
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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