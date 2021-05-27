Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.671,40
|0,00
|-9,45
|İş Bankası (C)
|5,12
|-0,78
|-24,62
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|-0,64
|-19,69
|İş Girişim
|12,28
|-9,97
|-35,20
|İş GMYO
|1,84
|-1,60
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|17,53
|2,22
|5,62
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-2,01
|-13,18
|İşbir Holding
|7.829,80
|8,45
|186,01
|Işık Plastik
|30,96
|-1,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|-1,02
|-14,91
|İttifak Holding
|1,70
|-0,58
|-23,77
|İz Hayvancılık Tarım
|20,42
|2,25
|13,44
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|2,30
|-32,92
|İzmir Fırça
|7,52
|-3,59
|35,25
|Jantsa Jant Sanayi
|86,40
|1,41
|108,45
|Kafein Yazılım
|24,54
|-2,31
|15,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,43
|0,45
|Kaplamin
|22,32
|9,95
|-33,96
|Kardemir (A)
|7,38
|2,79
|24,03
|Kardemir (B)
|7,22
|0,84
|37,00
|Kardemir (D)
|7,98
|0,00
|38,06
|Karel Elektronik
|32,92
|-1,20
|42,76
|Karsan Otomotiv
|4,68
|-3,51
|44,00
|Karsu Tekstil
|8,61
|-3,37
|0,70
|Kartonsan
|58,60
|-2,25
|-38,10
|Katmerciler Ekipman
|3,46
|-1,14
|12,34
|Kent Gıda
|273,90
|-0,04
|-22,98
|Kerevitaş Gıda
|4,62
|-1,28
|-29,79
|Kervan Gıda
|15,98
|0,50
|20,88
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|-3,13
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,86
|-1,06
|-25,90
|Klimasan Klima
|22,70
|-2,58
|33,77
|Koç Holding
|18,21
|-2,46
|-10,96
|Konfrut Gıda
|15,50
|0,19
|-8,28
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,70
|-1,26
|181,67
|Konya Çimento
|901,50
|4,83
|-20,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,80
|-1,21
|46,62
|Koza Altın
|123,40
|-1,67
|27,61
|Koza Madencilik
|16,24
|-2,11
|4,84
|Körfez GMYO
|4,94
|-0,60
|-14,83
|Kristal Kola
|2,06
|-1,90
|-47,45
|Kron Telekomünikasyon
|49,40
|-2,08
|34,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|325,00
|-3,45
|106,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|0,43
|2,61
|Kütahya Porselen
|44,56
|-9,98
|-11,67
|Lider Faktoring
|2,67
|-2,91
|-21,70
|Link Bilgisayar
|33,28
|-2,12
|4,41
|Logo Yazılım
|152,50
|2,42
|22,43
|Lokman Hekim Sağlık
|16,32
|0,43
|51,78
|Lüks Kadife
|56,95
|-3,72
|97,06
|Makina Takım
|2,98
|-2,30
|-12,61
|Marka Yatırım Holding
|5,29
|1,34
|-17,73
|Marmaris Altınyunus
|218,70
|-1,00
|96,85
|Marshall
|294,20
|-4,01
|-4,08
|Martı GMYO
|1,48
|-1,99
|-46,18
|Martı Otel
|2,19
|-1,79
|2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,56
|-1,76
|Mavi Giyim
|48,98
|-2,14
|-6,17
|Mazhar Zorlu Holding
|28,00
|4,09
|-11,05
|Mega Polietilen
|7,85
|3,43
|2,48
|Menderes Tekstil
|2,14
|-3,60
|-30,74
|Mercan Kimya
|9,69
|Merit Turizm
|231,60
|-4,30
|176,70
|Merko Gıda
|5,75
|-2,87
|-33,45
|Metemtur Yatırım
|26,78
|-9,95
|21,18
|Metro Holding
|1,77
|-1,12
|-14,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|-0,81
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|-0,53
|-18,88
|Migros Ticaret
|35,52
|-0,17
|-17,01
|Milpa
|3,99
|-0,75
|-13,26
|Mistral GMYO
|4,88
|0,21
|3,61
|MLP Sağlık
|23,68
|-1,82
|19,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,43
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,05
|-1,26
|-7,24
|Naturel Enerji
|34,16
|3,20
|-3,80
|Naturelgaz
|9,32
|1,97
|Net Holding
|5,70
|5,17
|66,18
|Netaş Telekom.
|21,64
|-1,46
|-22,93
|Niğbaş Niğde Beton
|12,51
|-0,64
|-75,94
|Nuh Çimento
|49,02
|-1,92
|2,07
|Nurol GMYO
|13,06
|-1,14
|79,15
|Odaş Elektrik
|2,36
|-1,67
|-39,49
|Olmuksan-IP
|7,30
|0,00
|-38,40
|Orge Enerji Elektrik
|9,80
|-1,90
|32,79
|Orma Orman Mahsulleri
|33,30
|4,19
|126,22
|Osmanlı Menkul
|27,98
|0,21
|-9,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|-3,00
|-17,93
|Otokar
|307,10
|0,46
|0,92
|Oyak Çimento
|7,20
|0,56
|-18,00
|Oyak Yat. Ort.
|7,69
|-0,39
|10,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|-1,73
|-15,50
|Özak GMYO
|4,09
|-1,45
|-19,80
|Özbal Çelik Boru
|7,71
|1,45
|17,71
|Özderici GMYO
|1,63
|-1,81
|-26,58
|Özerden Plastik
|8,70
|-5,43
|-3,33
|Pamukova Elektrik
|27,96
|2,57
|31,14
|Panora GMYO
|6,09
|-0,81
|-0,29
|Papilon Savunma
|16,38
|3,61
|-28,03
|Park Elek.Madencilik
|5,17
|0,58
|-3,72
|Parsan
|29,12
|-1,15
|19,84
|Pegasus
|82,00
|3,47
|9,92
|Peker GMYO
|1,22
|0,00
|-53,26
|Penguen Gıda
|3,34
|0,00
|-33,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,88
|0,00
|Pera GMYO
|1,36
|0,00
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|25,02
|-2,42
|36,51
|Petkim
|6,27
|-1,10
|25,90
|Petrokent Turizm
|2.345,00
|1,08
|158,72
|Pınar Et ve Un
|19,79
|1,49
|-9,57
|Pınar Su
|7,51
|0,27
|1,08
|Pınar Süt
|18,26
|-0,76
|-19,02
|Plastikkart
|14,10
|-0,28
|-2,42
|Polisan Holding
|2,89
|0,00
|-24,83
|Politeknik Metal
|294,00
|-2,84
|-27,54
|Prizma Press Matbaacılık
|4,78
|-1,44
|-12,77
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,10
|-0,05
|-24,10
|QNB Finansbank
|43,60
|-0,91
|-38,02
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,10
|-2,61
|Ral Yatırım Holding
|3,37
|-1,75
|-24,10
|Ray Sigorta
|10,54
|-0,57
|-31,78
|Reysaş GMYO
|3,93
|-4,15
|-27,89
|Reysaş Lojistik
|3,80
|1,60
|-26,56
|Rhea Girişim
|2,22
|-0,45
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|16,39
|0,37
|19,55
|Royal Halı
|3,46
|0,29
|0,58
|RTA Laboratuvarları
|21,94
|-2,23
|-27,54
|Sabancı Holding
|8,44
|-0,35
|-23,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,69
|-1,16
|-29,32
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-0,27
|8,19
|Sanifoam Sünger
|17,51
|1,27
|28,75
|Sanko Pazarlama
|10,69
|-1,36
|15,35
|Saray Matbaacılık
|4,72
|-2,28
|-46,18
|Sarkuysan
|15,28
|-2,11
|75,68
|Sasa Polyester
|31,42
|-4,50
|109,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,84
|-3,80
|227,14
|Sekuro Plastik
|20,96
|-3,50
|50,14
|Selçuk Ecza Deposu
|8,92
|-1,44
|-33,59
|Selçuk Gıda
|4,00
|-0,74
|-19,68
|Senkron Güvenlik
|29,78
|8,29
|13,40
|Serve Film Prodüksiyon
|16,47
|0,00
|2,94
|Servet GMYO
|82,60
|9,99
|5,36
|Seyitler Kimya
|24,34
|-3,57
|-2,99
|Silverline Endüstri
|5,38
|1,13
|-37,44
|Sinpaş GMYO
|3,43
|5,21
|-17,94
|Smartiks Yazılım
|5,79
|-1,36
|-34,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,18
|-0,87
|-4,39
|Söktaş
|4,97
|2,47
|-2,36
|Sönmez Filament
|43,40
|6,01
|-38,18
|Sönmez Pamuklu
|16,90
|1,75
|-29,58
|Sumaş Suni Tahta
|63,50
|3,84
|23,90
|Şeker Fin. Kir.
|6,77
|-1,02
|5,78
|Şekerbank
|1,10
|-1,79
|-27,15
|Şişe Cam
|7,86
|-1,13
|7,52
|Şok Marketler Ticaret
|11,47
|0,44
|-9,11
|T. Halk Bankası
|4,40
|-1,79
|-20,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,68
|-0,28
|-30,20
|T.S.K.B.
|1,32
|-2,94
|-24,42
|T.Tuborg
|17,87
|-3,41
|-1,11
|Taç Tarım Ürünleri
|22,98
|-0,78
|118,23
|Tat Gıda
|8,96
|-0,44
|-22,50
|TAV Havalimanları
|23,04
|-0,69
|8,17
|Taze Kuru Gıda
|228,90
|-2,60
|5,83
|Tek-Art Turizm
|1,74
|-0,57
|-13,86
|Tekfen Holding
|15,14
|-2,07
|-7,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,29
|-3,70
|-15,82
|Temapol Polimer Plastik
|14,99
|-0,73
|30,35
|TGS Dış Ticaret
|12,90
|-2,42
|1,49
|Tofaş Oto. Fab.
|28,24
|0,93
|-8,64
|Torunlar GMYO
|3,31
|2,16
|-15,13
|Trabzon Liman
|35,16
|4,64
|9,46
|Trabzonspor Sportif
|2,60
|-2,99
|6,56
|Trend GMYO
|7,16
|-5,17
|-43,04
|TSKB GMYO
|3,80
|-1,04
|-33,91
|Tuğçelik
|10,72
|9,95
|32,67
|Tukaş
|7,04
|0,00
|-27,35
|Turcas Petrol
|4,07
|4,36
|-16,08
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,71
|0,21
|Turkcell
|15,70
|-1,07
|0,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,12
|0,42
|35,89
|Tüpraş
|96,80
|-2,42
|-10,37
|Türk Hava Yolları
|13,05
|0,00
|1,08
|Türk İlaç Serum
|46,50
|-3,33
|Türk Prysmian Kablo
|12,25
|-1,69
|1,56
|Türk Telekom
|6,78
|-0,59
|-18,46
|Türk Traktör
|186,70
|0,76
|9,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|143,00
|-1,38
|26,66
|Türkiye Sigorta
|5,25
|-1,50
|-15,02
|Ufuk Yatırım
|14,22
|2,16
|6,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,74
|0,21
|11,79
|Ulusoy Elektrik
|56,05
|-2,35
|9,15
|Ulusoy Un Sanayi
|5,39
|-1,64
|5,93
|Umpaş Holding
|1,48
|-0,67
|-43,30
|Uşak Seramik
|2,57
|-0,77
|9,83
|Utopya Turizm
|25,74
|2,96
|-33,66
|Uzertaş Boya
|42,00
|6,33
|-25,80
|Ülker Bisküvi
|22,50
|4,55
|0,82
|Vakıf Fin. Kir.
|10,81
|-4,34
|153,76
|Vakıf GMYO
|2,26
|-0,88
|-32,14
|Vakıf Yat. Ort.
|5,88
|-1,01
|-20,11
|Vakıflar Bankası
|3,56
|0,00
|-24,42
|Vakko Tekstil
|10,90
|-1,98
|73,94
|Vanet Gıda
|5,55
|-0,54
|-28,20
|Verusa Holding
|58,00
|2,02
|28,60
|Verusaturk Girisim
|26,36
|6,12
|101,53
|Vestel
|32,58
|0,18
|54,70
|Vestel Beyaz Eşya
|50,70
|0,60
|24,02
|Viking Kağıt
|5,79
|-0,69
|-35,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,94
|-1,00
|33,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-0,46
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|75,30
|-3,09
|4,03
|Yataş
|16,46
|-2,55
|13,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|10,00
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|13,35
|-0,37
|15,16
|Yeşil GMYO
|1,12
|-0,88
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,38
|-0,72
|-25,00
|Yeşil Yatırım Holding
|85,50
|5,36
|-10,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.496,80
|-1,38
|-7,07
|Yonga Mobilya
|24,62
|-1,76
|-17,35
|Yükselen Çelik
|5,16
|-3,01
|-1,37
|Yünsa
|13,59
|1,42
|-2,17
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,03
|-0,49
|-26,71
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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