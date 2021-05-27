Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.671,40 0,00 -9,45 İş Bankası (C) 5,12 -0,78 -24,62 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,10 -0,64 -19,69 İş Girişim 12,28 -9,97 -35,20 İş GMYO 1,84 -1,60 -27,56 İş Y. Men. Değ. 17,53 2,22 5,62 İş Yat. Ort. 2,92 -2,01 -13,18 İşbir Holding 7.829,80 8,45 186,01 Işık Plastik 30,96 -1,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -1,02 -14,91 İttifak Holding 1,70 -0,58 -23,77 İz Hayvancılık Tarım 20,42 2,25 13,44 İzmir Demir Çelik 2,22 2,30 -32,92 İzmir Fırça 7,52 -3,59 35,25 Jantsa Jant Sanayi 86,40 1,41 108,45 Kafein Yazılım 24,54 -2,31 15,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,43 0,45 Kaplamin 22,32 9,95 -33,96 Kardemir (A) 7,38 2,79 24,03 Kardemir (B) 7,22 0,84 37,00 Kardemir (D) 7,98 0,00 38,06 Karel Elektronik 32,92 -1,20 42,76 Karsan Otomotiv 4,68 -3,51 44,00 Karsu Tekstil 8,61 -3,37 0,70 Kartonsan 58,60 -2,25 -38,10 Katmerciler Ekipman 3,46 -1,14 12,34 Kent Gıda 273,90 -0,04 -22,98 Kerevitaş Gıda 4,62 -1,28 -29,79 Kervan Gıda 15,98 0,50 20,88 Kervansaray Yat. Holding 0,62 -3,13 -50,79 Kiler GMYO 1,86 -1,06 -25,90 Klimasan Klima 22,70 -2,58 33,77 Koç Holding 18,21 -2,46 -10,96 Konfrut Gıda 15,50 0,19 -8,28 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,70 -1,26 181,67 Konya Çimento 901,50 4,83 -20,22 Kordsa Teknik Tekstil 22,80 -1,21 46,62 Koza Altın 123,40 -1,67 27,61 Koza Madencilik 16,24 -2,11 4,84 Körfez GMYO 4,94 -0,60 -14,83 Kristal Kola 2,06 -1,90 -47,45 Kron Telekomünikasyon 49,40 -2,08 34,09 Kuştur Kuşadası Turizm 325,00 -3,45 106,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 0,43 2,61 Kütahya Porselen 44,56 -9,98 -11,67 Lider Faktoring 2,67 -2,91 -21,70 Link Bilgisayar 33,28 -2,12 4,41 Logo Yazılım 152,50 2,42 22,43 Lokman Hekim Sağlık 16,32 0,43 51,78 Lüks Kadife 56,95 -3,72 97,06 Makina Takım 2,98 -2,30 -12,61 Marka Yatırım Holding 5,29 1,34 -17,73 Marmaris Altınyunus 218,70 -1,00 96,85 Marshall 294,20 -4,01 -4,08 Martı GMYO 1,48 -1,99 -46,18 Martı Otel 2,19 -1,79 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 34,56 -1,76 Mavi Giyim 48,98 -2,14 -6,17 Mazhar Zorlu Holding 28,00 4,09 -11,05 Mega Polietilen 7,85 3,43 2,48 Menderes Tekstil 2,14 -3,60 -30,74 Mercan Kimya 9,69 Merit Turizm 231,60 -4,30 176,70 Merko Gıda 5,75 -2,87 -33,45 Metemtur Yatırım 26,78 -9,95 21,18 Metro Holding 1,77 -1,12 -14,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 -0,81 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 -0,53 -18,88 Migros Ticaret 35,52 -0,17 -17,01 Milpa 3,99 -0,75 -13,26 Mistral GMYO 4,88 0,21 3,61 MLP Sağlık 23,68 -1,82 19,17 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,43 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,05 -1,26 -7,24 Naturel Enerji 34,16 3,20 -3,80 Naturelgaz 9,32 1,97 Net Holding 5,70 5,17 66,18 Netaş Telekom. 21,64 -1,46 -22,93 Niğbaş Niğde Beton 12,51 -0,64 -75,94 Nuh Çimento 49,02 -1,92 2,07 Nurol GMYO 13,06 -1,14 79,15 Odaş Elektrik 2,36 -1,67 -39,49 Olmuksan-IP 7,30 0,00 -38,40 Orge Enerji Elektrik 9,80 -1,90 32,79 Orma Orman Mahsulleri 33,30 4,19 126,22 Osmanlı Menkul 27,98 0,21 -9,57 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -3,00 -17,93 Otokar 307,10 0,46 0,92 Oyak Çimento 7,20 0,56 -18,00 Oyak Yat. Ort. 7,69 -0,39 10,65 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -1,73 -15,50 Özak GMYO 4,09 -1,45 -19,80 Özbal Çelik Boru 7,71 1,45 17,71 Özderici GMYO 1,63 -1,81 -26,58 Özerden Plastik 8,70 -5,43 -3,33 Pamukova Elektrik 27,96 2,57 31,14 Panora GMYO 6,09 -0,81 -0,29 Papilon Savunma 16,38 3,61 -28,03 Park Elek.Madencilik 5,17 0,58 -3,72 Parsan 29,12 -1,15 19,84 Pegasus 82,00 3,47 9,92 Peker GMYO 1,22 0,00 -53,26 Penguen Gıda 3,34 0,00 -33,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,88 0,00 Pera GMYO 1,36 0,00 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 25,02 -2,42 36,51 Petkim 6,27 -1,10 25,90 Petrokent Turizm 2.345,00 1,08 158,72 Pınar Et ve Un 19,79 1,49 -9,57 Pınar Su 7,51 0,27 1,08 Pınar Süt 18,26 -0,76 -19,02 Plastikkart 14,10 -0,28 -2,42 Polisan Holding 2,89 0,00 -24,83 Politeknik Metal 294,00 -2,84 -27,54 Prizma Press Matbaacılık 4,78 -1,44 -12,77 QNB Finans Fin. Kir. 95,10 -0,05 -24,10 QNB Finansbank 43,60 -0,91 -38,02 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,10 -2,61 Ral Yatırım Holding 3,37 -1,75 -24,10 Ray Sigorta 10,54 -0,57 -31,78 Reysaş GMYO 3,93 -4,15 -27,89 Reysaş Lojistik 3,80 1,60 -26,56 Rhea Girişim 2,22 -0,45 -40,32 Rodrigo Tekstil 16,39 0,37 19,55 Royal Halı 3,46 0,29 0,58 RTA Laboratuvarları 21,94 -2,23 -27,54 Sabancı Holding 8,44 -0,35 -23,45 Safkar Ege Soğutmacılık 7,69 -1,16 -29,32 Sanel Mühendislik 3,70 -0,27 8,19 Sanifoam Sünger 17,51 1,27 28,75 Sanko Pazarlama 10,69 -1,36 15,35 Saray Matbaacılık 4,72 -2,28 -46,18 Sarkuysan 15,28 -2,11 75,68 Sasa Polyester 31,42 -4,50 109,68 Say Yenilenebilir Enerji 27,84 -3,80 227,14 Sekuro Plastik 20,96 -3,50 50,14 Selçuk Ecza Deposu 8,92 -1,44 -33,59 Selçuk Gıda 4,00 -0,74 -19,68 Senkron Güvenlik 29,78 8,29 13,40 Serve Film Prodüksiyon 16,47 0,00 2,94 Servet GMYO 82,60 9,99 5,36 Seyitler Kimya 24,34 -3,57 -2,99 Silverline Endüstri 5,38 1,13 -37,44 Sinpaş GMYO 3,43 5,21 -17,94 Smartiks Yazılım 5,79 -1,36 -34,65 Sodaş Sodyum Sanayii 25,18 -0,87 -4,39 Söktaş 4,97 2,47 -2,36 Sönmez Filament 43,40 6,01 -38,18 Sönmez Pamuklu 16,90 1,75 -29,58 Sumaş Suni Tahta 63,50 3,84 23,90 Şeker Fin. Kir. 6,77 -1,02 5,78 Şekerbank 1,10 -1,79 -27,15 Şişe Cam 7,86 -1,13 7,52 Şok Marketler Ticaret 11,47 0,44 -9,11 T. Halk Bankası 4,40 -1,79 -20,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,68 -0,28 -30,20 T.S.K.B. 1,32 -2,94 -24,42 T.Tuborg 17,87 -3,41 -1,11 Taç Tarım Ürünleri 22,98 -0,78 118,23 Tat Gıda 8,96 -0,44 -22,50 TAV Havalimanları 23,04 -0,69 8,17 Taze Kuru Gıda 228,90 -2,60 5,83 Tek-Art Turizm 1,74 -0,57 -13,86 Tekfen Holding 15,14 -2,07 -7,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,29 -3,70 -15,82 Temapol Polimer Plastik 14,99 -0,73 30,35 TGS Dış Ticaret 12,90 -2,42 1,49 Tofaş Oto. Fab. 28,24 0,93 -8,64 Torunlar GMYO 3,31 2,16 -15,13 Trabzon Liman 35,16 4,64 9,46 Trabzonspor Sportif 2,60 -2,99 6,56 Trend GMYO 7,16 -5,17 -43,04 TSKB GMYO 3,80 -1,04 -33,91 Tuğçelik 10,72 9,95 32,67 Tukaş 7,04 0,00 -27,35 Turcas Petrol 4,07 4,36 -16,08 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,71 0,21 Turkcell 15,70 -1,07 0,04 Tümosan Motor ve Traktör 19,12 0,42 35,89 Tüpraş 96,80 -2,42 -10,37 Türk Hava Yolları 13,05 0,00 1,08 Türk İlaç Serum 46,50 -3,33 Türk Prysmian Kablo 12,25 -1,69 1,56 Türk Telekom 6,78 -0,59 -18,46 Türk Traktör 186,70 0,76 9,58 Türker Proje Gayrimenkul 143,00 -1,38 26,66 Türkiye Sigorta 5,25 -1,50 -15,02 Ufuk Yatırım 14,22 2,16 6,12 Ulaşlar Turizm Yat. 4,74 0,21 11,79 Ulusoy Elektrik 56,05 -2,35 9,15 Ulusoy Un Sanayi 5,39 -1,64 5,93 Umpaş Holding 1,48 -0,67 -43,30 Uşak Seramik 2,57 -0,77 9,83 Utopya Turizm 25,74 2,96 -33,66 Uzertaş Boya 42,00 6,33 -25,80 Ülker Bisküvi 22,50 4,55 0,82 Vakıf Fin. Kir. 10,81 -4,34 153,76 Vakıf GMYO 2,26 -0,88 -32,14 Vakıf Yat. Ort. 5,88 -1,01 -20,11 Vakıflar Bankası 3,56 0,00 -24,42 Vakko Tekstil 10,90 -1,98 73,94 Vanet Gıda 5,55 -0,54 -28,20 Verusa Holding 58,00 2,02 28,60 Verusaturk Girisim 26,36 6,12 101,53 Vestel 32,58 0,18 54,70 Vestel Beyaz Eşya 50,70 0,60 24,02 Viking Kağıt 5,79 -0,69 -35,67 Yapı Kredi Koray GMYO 5,94 -1,00 33,48 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -0,46 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 75,30 -3,09 4,03 Yataş 16,46 -2,55 13,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 10,00 -27,50 Yeni Gimat GMYO 13,35 -0,37 15,16 Yeşil GMYO 1,12 -0,88 -18,84 Yeşil Yapı 1,38 -0,72 -25,00 Yeşil Yatırım Holding 85,50 5,36 -10,33 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.496,80 -1,38 -7,07 Yonga Mobilya 24,62 -1,76 -17,35 Yükselen Çelik 5,16 -3,01 -1,37 Yünsa 13,59 1,42 -2,17 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,03 -0,49 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi