Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.671,40 -0,62 -9,45 İş Bankası (C) 5,16 2,79 -24,04 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,12 1,30 -19,17 İş Girişim 13,64 -8,52 -28,02 İş GMYO 1,87 2,75 -26,38 İş Y. Men. Değ. 17,15 0,88 3,33 İş Yat. Ort. 2,98 2,76 -11,39 İşbir Holding 7.219,70 -2,07 163,72 Işık Plastik 31,48 1,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 1,03 -14,04 İttifak Holding 1,71 -0,58 -23,32 İz Hayvancılık Tarım 19,97 1,06 10,94 İzmir Demir Çelik 2,17 0,46 -34,43 İzmir Fırça 7,80 1,69 40,29 Jantsa Jant Sanayi 85,20 0,83 105,56 Kafein Yazılım 25,12 -0,40 17,71 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,37 -3,60 Kaplamin 20,30 -1,65 -39,94 Kardemir (A) 7,18 1,56 20,67 Kardemir (B) 7,16 1,56 35,86 Kardemir (D) 7,98 3,10 38,06 Karel Elektronik 33,32 4,45 44,49 Karsan Otomotiv 4,85 2,11 49,23 Karsu Tekstil 8,91 -3,05 4,21 Kartonsan 59,95 0,76 -36,68 Katmerciler Ekipman 3,50 2,34 13,64 Kent Gıda 274,00 -1,44 -22,95 Kerevitaş Gıda 4,68 0,21 -28,88 Kervan Gıda 15,90 0,00 20,27 Kervansaray Yat. Holding 0,64 4,92 -49,21 Kiler GMYO 1,88 1,62 -25,10 Klimasan Klima 23,30 1,84 37,30 Koç Holding 18,67 1,63 -8,72 Konfrut Gıda 15,47 -1,46 -8,46 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,55 -2,03 185,26 Konya Çimento 860,00 1,16 -23,89 Kordsa Teknik Tekstil 23,08 1,67 48,42 Koza Altın 125,50 2,45 29,78 Koza Madencilik 16,59 -0,78 7,10 Körfez GMYO 4,97 0,00 -14,31 Kristal Kola 2,10 0,48 -46,43 Kron Telekomünikasyon 50,45 -1,08 36,94 Kuştur Kuşadası Turizm 336,60 10,00 113,99 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 3,07 2,17 Kütahya Porselen 49,50 -10,00 -1,88 Lider Faktoring 2,75 0,73 -19,35 Link Bilgisayar 34,00 0,00 6,67 Logo Yazılım 148,90 0,61 19,54 Lokman Hekim Sağlık 16,25 -3,85 51,13 Lüks Kadife 59,15 2,69 104,67 Makina Takım 3,05 0,66 -10,56 Marka Yatırım Holding 5,22 -1,14 -18,82 Marmaris Altınyunus 220,90 9,96 98,83 Marshall 306,50 1,16 -0,07 Martı GMYO 1,51 3,42 -45,09 Martı Otel 2,23 5,19 4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 35,18 -0,34 Mavi Giyim 50,05 2,56 -4,12 Mazhar Zorlu Holding 26,90 -2,75 -14,55 Mega Polietilen 7,59 4,83 -0,91 Menderes Tekstil 2,22 0,00 -28,16 Merit Turizm 242,00 9,75 189,13 Merko Gıda 5,92 -3,74 -31,48 Metemtur Yatırım 29,74 -9,99 34,57 Metro Holding 1,79 0,00 -13,94 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 0,41 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,90 -1,55 -18,45 Migros Ticaret 35,58 0,96 -16,87 Milpa 4,02 -0,99 -12,61 Mistral GMYO 4,87 -0,41 3,40 MLP Sağlık 24,12 -0,99 21,39 MMC San. ve Tic. Yat. 6,97 -0,14 51,52 Mondi Tire Kutsan 7,14 0,28 -6,05 Naturel Enerji 33,10 1,22 -6,78 Naturelgaz 9,14 1,33 Net Holding 5,42 2,26 58,02 Netaş Telekom. 21,96 0,27 -21,79 Niğbaş Niğde Beton 12,59 -0,87 -75,79 Nuh Çimento 49,98 0,52 4,06 Nurol GMYO 13,21 2,40 81,21 Odaş Elektrik 2,40 3,90 -38,46 Olmuksan-IP 7,30 0,27 -38,40 Orge Enerji Elektrik 9,99 0,40 35,37 Orma Orman Mahsulleri 31,96 6,53 117,12 Osmanlı Menkul 27,92 4,10 -9,76 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 1,75 -15,39 Otokar 305,70 1,39 0,46 Oyak Çimento 7,16 2,43 -18,45 Oyak Yat. Ort. 7,72 0,52 11,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,05 2,79 -14,01 Özak GMYO 4,15 0,24 -18,63 Özbal Çelik Boru 7,60 4,83 16,03 Özderici GMYO 1,66 0,61 -25,23 Özerden Plastik 9,20 -3,36 2,22 Pamukova Elektrik 27,26 3,49 27,86 Panora GMYO 6,14 0,49 0,53 Papilon Savunma 15,81 -1,13 -30,54 Park Elek.Madencilik 5,14 1,78 -4,28 Parsan 29,46 0,68 21,23 Pegasus 79,25 1,73 6,23 Peker GMYO 1,22 1,67 -53,26 Penguen Gıda 3,34 0,30 -33,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,88 0,13 Pera GMYO 1,36 0,00 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 25,64 3,30 39,89 Petkim 6,34 3,59 27,31 Petrokent Turizm 2.320,00 0,22 155,96 Pınar Et ve Un 19,50 0,00 -10,89 Pınar Su 7,49 1,35 0,81 Pınar Süt 18,40 0,16 -18,40 Plastikkart 14,14 -2,08 -2,15 Polisan Holding 2,89 1,05 -24,83 Politeknik Metal 302,60 4,09 -25,42 Prizma Press Matbaacılık 4,85 0,62 -11,50 QNB Finans Fin. Kir. 95,15 -0,52 -24,06 QNB Finansbank 44,00 -1,96 -37,46 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,72 3,94 Ral Yatırım Holding 3,43 -1,15 -22,75 Ray Sigorta 10,60 -0,09 -31,39 Reysaş GMYO 4,10 7,33 -24,77 Reysaş Lojistik 3,74 10,00 -27,72 Rhea Girişim 2,23 0,00 -40,05 Rodrigo Tekstil 16,33 -1,57 19,11 Royal Halı 3,45 -2,82 0,29 RTA Laboratuvarları 22,44 2,94 -25,89 Sabancı Holding 8,47 2,05 -23,18 Safkar Ege Soğutmacılık 7,78 1,70 -28,49 Sanel Mühendislik 3,71 5,40 8,48 Sanifoam Sünger 17,29 9,57 27,13 Sanko Pazarlama 10,98 9,91 16,93 Saray Matbaacılık 4,83 1,90 -44,93 Sarkuysan 15,61 -0,45 79,48 Sasa Polyester 32,90 2,17 119,56 Say Yenilenebilir Enerji 28,94 -6,04 240,07 Sekuro Plastik 21,72 -5,40 55,59 Selçuk Ecza Deposu 9,05 0,11 -32,62 Selçuk Gıda 4,03 7,47 -19,08 Senkron Güvenlik 27,50 -5,17 4,72 Serve Film Prodüksiyon 16,47 9,95 2,94 Servet GMYO 75,10 0,13 -4,21 Seyitler Kimya 25,24 8,51 0,59 Silverline Endüstri 5,32 0,38 -38,14 Sinpaş GMYO 3,26 3,49 -22,01 Smartiks Yazılım 5,87 1,91 -33,75 Sodaş Sodyum Sanayii 25,40 -1,24 -3,55 Söktaş 4,85 5,43 -4,72 Sönmez Filament 40,94 8,02 -41,68 Sönmez Pamuklu 16,61 1,28 -30,79 Sumaş Suni Tahta 61,15 9,98 19,32 Şeker Fin. Kir. 6,84 0,59 6,87 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 7,95 1,53 8,76 Şok Marketler Ticaret 11,42 0,62 -9,51 T. Halk Bankası 4,48 1,82 -19,42 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,74 1,02 -30,01 T.S.K.B. 1,36 3,03 -22,13 T.Tuborg 18,50 2,78 2,38 Taç Tarım Ürünleri 23,16 -1,45 119,94 Tat Gıda 9,00 0,56 -22,15 TAV Havalimanları 23,20 3,66 8,92 Taze Kuru Gıda 235,00 4,31 8,65 Tek-Art Turizm 1,75 4,17 -13,37 Tekfen Holding 15,46 1,58 -5,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,57 0,13 -12,59 Temapol Polimer Plastik 15,10 3,57 31,30 TGS Dış Ticaret 13,22 2,08 4,01 Tofaş Oto. Fab. 27,98 1,08 -9,48 Torunlar GMYO 3,24 -0,31 -16,92 Trabzon Liman 33,60 4,48 4,61 Trabzonspor Sportif 2,68 5,10 9,84 Trend GMYO 7,55 9,90 -39,94 TSKB GMYO 3,84 0,52 -33,22 Tuğçelik 9,75 9,92 20,67 Tukaş 7,04 1,29 -27,35 Turcas Petrol 3,90 1,56 -19,59 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,69 2,22 Turkcell 15,87 2,72 1,12 Tümosan Motor ve Traktör 19,04 -0,57 35,32 Tüpraş 99,20 0,30 -8,15 Türk Hava Yolları 13,05 1,16 1,08 Türk İlaç Serum 48,10 1,95 Türk Prysmian Kablo 12,46 6,04 3,30 Türk Telekom 6,82 2,56 -17,98 Türk Traktör 185,30 -0,11 8,76 Türker Proje Gayrimenkul 145,00 0,35 28,43 Türkiye Sigorta 5,33 -0,19 -13,73 Ufuk Yatırım 13,92 1,53 3,88 Ulaşlar Turizm Yat. 4,73 -0,42 11,56 Ulusoy Elektrik 57,40 0,44 11,78 Ulusoy Un Sanayi 5,48 1,29 7,69 Umpaş Holding 1,49 1,36 -42,91 Uşak Seramik 2,59 -1,15 10,68 Utopya Turizm 25,00 -4,21 -35,57 Uzertaş Boya 39,50 1,80 -30,21 Ülker Bisküvi 21,52 1,51 -3,57 Vakıf Fin. Kir. 11,30 2,54 165,26 Vakıf GMYO 2,28 -0,44 -31,54 Vakıf Yat. Ort. 5,94 3,30 -19,29 Vakıflar Bankası 3,56 3,19 -24,42 Vakko Tekstil 11,12 1,18 77,45 Vanet Gıda 5,58 0,36 -27,81 Verusa Holding 56,85 0,44 26,05 Verusaturk Girisim 24,84 -0,64 89,91 Vestel 32,52 3,70 54,42 Vestel Beyaz Eşya 50,40 0,88 23,29 Viking Kağıt 5,83 -1,02 -35,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,00 -0,50 34,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 2,36 -27,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 77,70 0,39 7,35 Yataş 16,89 1,87 16,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,90 1,05 -34,09 Yeni Gimat GMYO 13,40 1,13 15,60 Yeşil GMYO 1,13 2,73 -18,12 Yeşil Yapı 1,39 4,51 -24,46 Yeşil Yatırım Holding 81,15 6,15 -14,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.700,00 0,00 -5,77 Yonga Mobilya 25,06 3,73 -15,88 Yükselen Çelik 5,32 2,31 1,68 Yünsa 13,40 -0,59 -3,54 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,04 2,00 -26,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...