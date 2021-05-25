Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,60-0,4022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60-0,4022,47
İş Bankası (B)36.899,90-0,97-8,89
İş Bankası (C)5,02-2,33-26,10
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,08-5,81-20,21
İş Girişim14,91-9,96-21,32
İş GMYO1,82-6,67-28,35
İş Y. Men. Değ.17,00-4,662,43
İş Yat. Ort.2,90-4,61-13,77
İşbir Holding7.372,00-8,96169,29
Işık Plastik31,00-6,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,97-4,90-14,91
İttifak Holding1,72-4,44-22,87
İz Hayvancılık Tarım19,76-3,339,78
İzmir Demir Çelik2,16-3,57-34,73
İzmir Fırça7,67-7,5937,95
Jantsa Jant Sanayi84,50-6,11103,87
Kafein Yazılım25,22-7,2818,18
Kalekim Kimyevi Maddeler13,87-4,87

Kaplamin20,64-5,67-38,93
Kardemir (A)7,07-6,8518,82
Kardemir (B)7,05-5,7533,78
Kardemir (D)7,74-3,6133,91
Karel Elektronik31,90-3,5138,33
Karsan Otomotiv4,75-5,7546,15
Karsu Tekstil9,19-5,267,49
Kartonsan59,50-2,62-37,15
Katmerciler Ekipman3,42-6,5611,04
Kent Gıda278,00-4,14-21,82
Kerevitaş Gıda4,67-5,47-29,03
Kervan Gıda15,90-4,6820,27
Kervansaray Yat. Holding0,61-4,69-51,59
Kiler GMYO1,85-5,61-26,29
Klimasan Klima22,88-4,3534,83
Koç Holding18,37-3,11-10,18
Konfrut Gıda15,70-3,44-7,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,95-2,48191,17
Konya Çimento850,10-6,36-24,77
Kordsa Teknik Tekstil22,70-5,4245,98
Koza Altın122,50-4,4526,68
Koza Madencilik16,72-4,467,94
Körfez GMYO4,97-3,50-14,31
Kristal Kola2,09-7,11-46,68
Kron Telekomünikasyon51,00-3,5938,44
Kuştur Kuşadası Turizm306,00-9,4994,53
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-7,69-0,87
Kütahya Porselen55,00-9,989,02
Lider Faktoring2,73-4,88-19,94
Link Bilgisayar34,00-6,036,67
Logo Yazılım148,00-1,7918,82
Lokman Hekim Sağlık16,90-4,5257,18
Lüks Kadife57,60-5,6599,31
Makina Takım3,03-4,72-11,14
Marka Yatırım Holding5,28-8,81-17,88
Marmaris Altınyunus200,90-7,1680,83
Marshall303,00-4,75-1,21
Martı GMYO1,46-4,58-46,91
Martı Otel2,12-5,78-0,47
Matriks Bilgi Dağıtım35,30-4,34

Mavi Giyim48,80-5,79-6,51
Mazhar Zorlu Holding27,66-3,08-12,13
Mega Polietilen7,24-7,18-5,48
Menderes Tekstil2,22-9,76-28,16
Merit Turizm220,50-10,00163,44
Merko Gıda6,15-9,96-28,82
Metemtur Yatırım33,04-9,9749,50
Metro Holding1,79-3,24-13,94
Metro Petrol ve Tesisleri2,45-7,89-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı1,93-3,98-17,17
Migros Ticaret35,24-3,03-17,66
Milpa4,06-4,92-11,74
Mistral GMYO4,89-3,743,82
MLP Sağlık24,36-1,9322,60
MMC San. ve Tic. Yat.6,98-1,6951,74
Mondi Tire Kutsan7,12-6,32-6,32
Naturel Enerji32,70-6,20-7,91
Naturelgaz9,02-6,43

Net Holding5,30-4,8554,52
Netaş Telekom.21,90-6,09-22,01
Niğbaş Niğde Beton12,70-5,79-75,58
Nuh Çimento49,72-4,113,52
Nurol GMYO12,90-6,7976,95
Odaş Elektrik2,31-4,15-40,77
Olmuksan-IP7,28-0,82-38,57
Orge Enerji Elektrik9,95-4,8834,82
Orma Orman Mahsulleri30,00-4,76103,80
Osmanlı Menkul26,822,76-13,32
Ostim Endüstriyel Yat2,29-5,37-16,84
Otokar301,50-3,52-0,92
Oyak Çimento6,99-5,41-20,39
Oyak Yat. Ort.7,68-2,6610,50
Oylum Sınai Yatırımlar3,94-5,74-16,35
Özak GMYO4,14-5,48-18,82
Özbal Çelik Boru7,25-6,2110,69
Özderici GMYO1,65-7,82-25,68
Özerden Plastik9,529,935,78
Pamukova Elektrik26,34-2,0123,55
Panora GMYO6,11-1,770,04
Papilon Savunma15,99-7,41-29,75
Park Elek.Madencilik5,05-3,26-5,96
Parsan29,26-5,6120,41
Pegasus77,90-4,304,42
Peker GMYO1,20-4,00-54,02
Penguen Gıda3,33-5,67-34,06
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,84-0,19

Pera GMYO1,36-7,48-22,36
Pergamon Dış Ticaret24,82-6,3435,42
Petkim6,12-3,9222,89
Petrokent Turizm2.315,00-0,17155,41
Pınar Et ve Un19,50-4,51-10,89
Pınar Su7,39-3,52-0,54
Pınar Süt18,37-4,12-18,54
Plastikkart14,44-1,84-0,07
Polisan Holding2,86-6,23-25,61
Politeknik Metal290,70-4,06-28,35
Prizma Press Matbaacılık4,82-7,31-12,04
QNB Finans Fin. Kir.95,650,10-23,66
QNB Finansbank44,88-2,09-36,20
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri22,82-5,78

Ral Yatırım Holding3,47-5,19-21,85
Ray Sigorta10,61-5,44-31,33
Reysaş GMYO3,82-5,21-29,91
Reysaş Lojistik3,40-5,03-34,29
Rhea Girişim2,23-3,46-40,05
Rodrigo Tekstil16,59-5,9021,01
Royal Halı3,55-1,663,20
RTA Laboratuvarları21,80-7,55-28,01
Sabancı Holding8,30-2,35-24,72
Safkar Ege Soğutmacılık7,65-6,59-29,69
Sanel Mühendislik3,52-6,382,92
Sanifoam Sünger15,78-5,5116,03
Sanko Pazarlama9,99-7,596,39
Saray Matbaacılık4,74-1,66-45,95
Sarkuysan15,681,8880,28
Sasa Polyester32,20-3,13114,89
Say Yenilenebilir Enerji30,8010,00261,93
Sekuro Plastik22,96-2,3064,47
Selçuk Ecza Deposu9,04-5,04-32,70
Selçuk Gıda3,75-8,54-24,70
Senkron Güvenlik29,00-3,0110,43
Serve Film Prodüksiyon14,98-3,35-6,37
Servet GMYO75,00-3,23-4,34
Seyitler Kimya23,26-6,74-7,30
Silverline Endüstri5,30-7,02-38,37
Sinpaş GMYO3,15-7,89-24,64
Smartiks Yazılım5,76-4,95-34,99
Sodaş Sodyum Sanayii25,72-3,31-2,34
Söktaş4,60-3,56-9,63
Sönmez Filament37,90-9,72-46,01
Sönmez Pamuklu16,40-8,94-31,67
Sumaş Suni Tahta55,60-7,108,49
Şeker Fin. Kir.6,80-6,216,25
Şekerbank1,10-5,17-27,15
Şişe Cam7,83-2,737,11
Şok Marketler Ticaret11,35-3,65-10,06
T. Halk Bankası4,40-0,45-20,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,52-2,54-30,71
T.S.K.B.1,32-5,71-24,42
T.Tuborg18,00-5,26-0,39
Taç Tarım Ürünleri23,50-2,81123,17
Tat Gıda8,95-3,87-22,59
TAV Havalimanları22,38-5,255,07
Taze Kuru Gıda225,30-6,124,16
Tek-Art Turizm1,68-7,18-16,83
Tekfen Holding15,22-4,22-7,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,56-6,67-12,70
Temapol Polimer Plastik14,58-6,1226,78
TGS Dış Ticaret12,95-8,161,89
Tofaş Oto. Fab.27,68-2,26-10,45
Torunlar GMYO3,25-5,80-16,67
Trabzon Liman32,16-3,540,12
Trabzonspor Sportif2,55-1,164,51
Trend GMYO6,87-4,18-45,35
TSKB GMYO3,82-4,98-33,57
Tuğçelik8,874,609,78
Tukaş6,95-5,44-28,28
Turcas Petrol3,84-6,11-20,82
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,48-5,48

Turkcell15,45-1,97-1,55
Tümosan Motor ve Traktör19,15-3,8736,11
Tüpraş98,90-3,98-8,43
Türk Hava Yolları12,90-4,23-0,08
Türk İlaç Serum47,189,98

Türk Prysmian Kablo11,75-4,32-2,59
Türk Telekom6,65-2,92-20,03
Türk Traktör185,50-4,138,88
Türker Proje Gayrimenkul144,50-4,6827,99
Türkiye Sigorta5,34-4,81-13,57
Ufuk Yatırım13,71-8,482,31
Ulaşlar Turizm Yat.4,75-3,2612,03
Ulusoy Elektrik57,15-3,0511,30
Ulusoy Un Sanayi5,41-5,256,32
Umpaş Holding1,470,00-43,68
Uşak Seramik2,62-6,7611,97
Utopya Turizm26,10-10,00-32,73
Uzertaş Boya38,80-9,77-31,45
Ülker Bisküvi21,20-3,42-5,01
Vakıf Fin. Kir.11,02-9,23158,69
Vakıf GMYO2,29-5,37-31,24
Vakıf Yat. Ort.5,75-8,29-21,88
Vakıflar Bankası3,45-2,54-26,75
Vakko Tekstil10,99-4,4375,38
Vanet Gıda5,56-6,40-28,07
Verusa Holding56,60-4,3925,50
Verusaturk Girisim25,00-3,9991,13
Vestel31,36-6,0048,91
Vestel Beyaz Eşya49,96-4,8422,21
Viking Kağıt5,89-5,15-34,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,03-2,7435,51
Yapı ve Kredi Bank.2,12-1,85-29,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.77,400,266,93
Yataş16,58-5,0414,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,87-3,04-34,77
Yeni Gimat GMYO13,25-4,6114,30
Yeşil GMYO1,10-5,17-20,29
Yeşil Yapı1,33-6,34-27,72
Yeşil Yatırım Holding76,45-6,60-19,82
Yibitaş İnşaat Malzeme14.700,00-5,77-5,77
Yonga Mobilya24,16-0,17-18,90
Yükselen Çelik5,20-5,80-0,61
Yünsa13,480,07-2,96
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,00-4,31-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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