Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,70

22,96
İş Bankası (B)37.260,100,30-8,00
İş Bankası (C)5,14-0,19-24,33
İş Bankası (Kur.)395.999,90-0,014,21
İş Fin.Kir.3,27-1,21-15,28
İş Girişim16,563,18-12,61
İş GMYO1,95-0,51-23,23
İş Y. Men. Değ.17,830,967,43
İş Yat. Ort.3,04-1,30-9,61
İşbir Holding8.097,30-7,08195,78
Işık Plastik32,98-3,34

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,02-2,86-10,53
İttifak Holding1,800,56-19,28
İz Hayvancılık Tarım20,441,5913,56
İzmir Demir Çelik2,24-3,03-32,32
İzmir Fırça8,302,9849,28
Jantsa Jant Sanayi90,002,27117,14
Kafein Yazılım27,20-3,9527,46
Kalekim Kimyevi Maddeler14,58-1,15

Kaplamin21,88-1,97-35,27
Kardemir (A)7,590,8027,56
Kardemir (B)7,480,4041,94
Kardemir (D)8,030,0038,93
Karel Elektronik33,06-0,4843,37
Karsan Otomotiv5,044,1355,08
Karsu Tekstil9,70-3,1013,45
Kartonsan61,10-1,29-35,46
Katmerciler Ekipman3,66-2,1418,83
Kent Gıda290,00-4,76-18,45
Kerevitaş Gıda4,940,00-24,92
Kervan Gıda16,682,0826,17
Kervansaray Yat. Holding0,64-3,03-49,21
Kiler GMYO1,96-1,01-21,91
Klimasan Klima23,92-4,0140,95
Koç Holding18,96-0,99-7,30
Konfrut Gıda16,263,57-3,79
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,700,28198,56
Konya Çimento907,80-0,07-19,66
Kordsa Teknik Tekstil24,00-1,8054,34
Koza Altın128,20-0,1632,57
Koza Madencilik17,500,9812,98
Körfez GMYO5,150,59-11,21
Kristal Kola2,25-2,60-42,60
Kron Telekomünikasyon52,90-2,0443,59
Kuştur Kuşadası Turizm338,105,46114,94
Kuyumcukent Gayrimenkul2,473,787,39
Kütahya Porselen61,10-9,9521,11
Lider Faktoring2,87-1,03-15,84
Link Bilgisayar36,18-0,8813,51
Logo Yazılım150,70-1,5720,99
Lokman Hekim Sağlık17,704,0064,62
Lüks Kadife61,05-0,16111,25
Makina Takım3,18-0,31-6,74
Marka Yatırım Holding5,799,66-9,95
Marmaris Altınyunus216,40-1,6494,78
Marshall318,10-2,213,72
Martı GMYO1,53-1,29-44,36
Martı Otel2,25-0,445,63
Matriks Bilgi Dağıtım36,90-1,91

Mavi Giyim51,800,00-0,77
Mazhar Zorlu Holding28,54-3,45-9,34
Mega Polietilen7,800,261,83
Menderes Tekstil2,46-3,91-20,39
Merit Turizm245,00-3,96192,71
Merko Gıda6,839,98-20,95
Metemtur Yatırım36,704,8666,06
Metro Holding1,85-3,65-11,06
Metro Petrol ve Tesisleri2,663,10-7,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,01-0,50-13,73
Migros Ticaret36,34-1,57-15,09
Milpa4,270,71-7,17
Mistral GMYO5,080,797,86
MLP Sağlık24,84-0,4025,01
MMC San. ve Tic. Yat.7,105,1954,35
Mondi Tire Kutsan7,606,440,00
Naturel Enerji34,86-1,08-1,83
Naturelgaz9,64-0,31

Net Holding5,57-0,3662,39
Netaş Telekom.23,321,22-16,95
Niğbaş Niğde Beton13,48-0,37-74,08
Nuh Çimento51,85-1,247,96
Nurol GMYO13,842,5989,85
Odaş Elektrik2,41-2,03-38,21
Olmuksan-IP7,34-0,27-38,06
Orge Enerji Elektrik10,460,4841,73
Orma Orman Mahsulleri31,50-6,53113,99
Osmanlı Menkul26,10-2,39-15,64
Ostim Endüstriyel Yat2,42-3,59-12,12
Otokar312,500,812,70
Oyak Çimento7,39-0,27-15,83
Oyak Yat. Ort.7,89-1,5013,53
Oylum Sınai Yatırımlar4,18-2,56-11,25
Özak GMYO4,38-0,90-14,12
Özbal Çelik Boru7,73-1,7818,02
Özderici GMYO1,79-4,28-19,37
Özerden Plastik8,660,00-3,78
Pamukova Elektrik26,88-1,9026,08
Panora GMYO6,22-1,111,84
Papilon Savunma17,27-2,48-24,12
Park Elek.Madencilik5,22-2,43-2,79
Parsan31,00-1,8427,57
Pegasus81,40-0,319,12
Peker GMYO1,25-1,57-52,11
Penguen Gıda3,532,92-30,10
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,90-0,19

Pera GMYO1,470,00-16,08
Pergamon Dış Ticaret26,505,7544,58
Petkim6,37-1,3927,91
Petrokent Turizm2.318,900,82155,84
Pınar Et ve Un20,42-0,58-6,69
Pınar Su7,661,593,10
Pınar Süt19,16-0,93-15,03
Plastikkart14,712,151,80
Polisan Holding3,05-1,29-20,67
Politeknik Metal303,00-2,26-25,32
Prizma Press Matbaacılık5,20-1,89-5,11
QNB Finans Fin. Kir.95,55-4,45-23,74
QNB Finansbank45,84-4,42-34,84
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,22-1,14

Ral Yatırım Holding3,661,67-17,57
Ray Sigorta11,22-2,52-27,38
Reysaş GMYO4,03-1,47-26,06
Reysaş Lojistik3,58-1,65-30,81
Rhea Girişim2,31-3,75-37,90
Rodrigo Tekstil17,63-2,7628,59
Royal Halı3,61-0,824,94
RTA Laboratuvarları23,582,79-22,13
Sabancı Holding8,50-0,35-22,91
Safkar Ege Soğutmacılık8,19-3,08-24,72
Sanel Mühendislik3,76-1,319,94
Sanifoam Sünger16,709,8722,79
Sanko Pazarlama10,81-2,0815,12
Saray Matbaacılık4,829,79-45,04
Sarkuysan15,39-1,3576,95
Sasa Polyester33,24-2,06121,83
Say Yenilenebilir Enerji28,00-9,21229,02
Sekuro Plastik23,500,6068,34
Selçuk Ecza Deposu9,52-0,10-29,12
Selçuk Gıda4,100,24-17,67
Senkron Güvenlik29,90-3,5513,86
Serve Film Prodüksiyon15,50-2,45-3,13
Servet GMYO77,50-3,19-1,15
Seyitler Kimya24,949,96-0,60
Silverline Endüstri5,70-2,06-33,72
Sinpaş GMYO3,42-2,56-18,18
Smartiks Yazılım6,06-1,46-31,60
Sodaş Sodyum Sanayii26,600,081,00
Söktaş4,773,25-6,29
Sönmez Filament41,988,64-40,20
Sönmez Pamuklu18,01-3,90-24,96
Sumaş Suni Tahta59,85-3,3116,78
Şeker Fin. Kir.7,253,4213,28
Şekerbank1,16-0,85-23,18
Şişe Cam8,050,5010,12
Şok Marketler Ticaret11,78-0,84-6,66
T. Halk Bankası4,420,68-20,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,08-1,43-28,91
T.S.K.B.1,402,19-19,84
T.Tuborg19,00-2,065,15
Taç Tarım Ürünleri24,18-3,20129,63
Tat Gıda9,31-2,31-19,47
TAV Havalimanları23,620,0010,89
Taze Kuru Gıda240,00-2,4410,96
Tek-Art Turizm1,810,56-10,40
Tekfen Holding15,89-1,18-3,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,10-2,29-6,46
Temapol Polimer Plastik15,53-2,7635,04
TGS Dış Ticaret14,10-0,7710,94
Tofaş Oto. Fab.28,32-1,46-8,38
Torunlar GMYO3,45-0,86-11,54
Trabzon Liman33,347,763,80
Trabzonspor Sportif2,585,745,74
Trend GMYO7,179,97-42,96
TSKB GMYO4,02-1,23-30,09
Tuğçelik8,48-1,974,95
Tukaş7,35-4,17-24,15
Turcas Petrol4,09-1,21-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,03-0,79

Turkcell15,761,090,42
Tümosan Motor ve Traktör19,92-1,0941,58
Tüpraş103,000,10-4,63
Türk Hava Yolları13,47-0,154,34
Türk İlaç Serum42,9010,00

Türk Prysmian Kablo12,284,041,80
Türk Telekom6,85-0,15-17,62
Türk Traktör193,50-1,0713,58
Türker Proje Gayrimenkul151,601,4734,28
Türkiye Sigorta5,61-0,71-9,20
Ufuk Yatırım14,98-6,1411,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,911,4515,80
Ulusoy Elektrik58,950,6014,80
Ulusoy Un Sanayi5,71-0,7012,21
Umpaş Holding1,47-3,92-43,68
Uşak Seramik2,810,3620,09
Utopya Turizm29,00-3,33-25,26
Uzertaş Boya43,00-6,40-24,03
Ülker Bisküvi22,76-1,90-1,64
Vakıf Fin. Kir.12,141,68184,98
Vakıf GMYO2,42-0,41-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,27-1,42-14,81
Vakıflar Bankası3,540,28-24,84
Vakko Tekstil11,500,7983,52
Vanet Gıda5,940,68-23,16
Verusa Holding59,20-1,4231,26
Verusaturk Girisim26,04-1,7499,08
Vestel33,363,0358,40
Vestel Beyaz Eşya52,500,1928,42
Viking Kağıt6,21-2,97-31,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,20-2,0539,33
Yapı ve Kredi Bank.2,160,00-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.77,20-2,286,66
Yataş17,46-0,6820,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,96-2,63-32,73
Yeni Gimat GMYO13,89-0,0719,82
Yeşil GMYO1,16-2,52-15,94
Yeşil Yapı1,42-1,39-22,83
Yeşil Yatırım Holding81,85-0,67-14,16
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,101,470,00
Yonga Mobilya24,20-2,26-18,76
Yükselen Çelik5,52-1,955,51
Yünsa13,472,43-3,03
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,09-3,24-24,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:53:54. #1.15#

title