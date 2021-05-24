Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 22,96 İş Bankası (B) 37.260,10 0,30 -8,00 İş Bankası (C) 5,14 -0,19 -24,33 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 -0,01 4,21 İş Fin.Kir. 3,27 -1,21 -15,28 İş Girişim 16,56 3,18 -12,61 İş GMYO 1,95 -0,51 -23,23 İş Y. Men. Değ. 17,83 0,96 7,43 İş Yat. Ort. 3,04 -1,30 -9,61 İşbir Holding 8.097,30 -7,08 195,78 Işık Plastik 32,98 -3,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 -2,86 -10,53 İttifak Holding 1,80 0,56 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 20,44 1,59 13,56 İzmir Demir Çelik 2,24 -3,03 -32,32 İzmir Fırça 8,30 2,98 49,28 Jantsa Jant Sanayi 90,00 2,27 117,14 Kafein Yazılım 27,20 -3,95 27,46 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,58 -1,15 Kaplamin 21,88 -1,97 -35,27 Kardemir (A) 7,59 0,80 27,56 Kardemir (B) 7,48 0,40 41,94 Kardemir (D) 8,03 0,00 38,93 Karel Elektronik 33,06 -0,48 43,37 Karsan Otomotiv 5,04 4,13 55,08 Karsu Tekstil 9,70 -3,10 13,45 Kartonsan 61,10 -1,29 -35,46 Katmerciler Ekipman 3,66 -2,14 18,83 Kent Gıda 290,00 -4,76 -18,45 Kerevitaş Gıda 4,94 0,00 -24,92 Kervan Gıda 16,68 2,08 26,17 Kervansaray Yat. Holding 0,64 -3,03 -49,21 Kiler GMYO 1,96 -1,01 -21,91 Klimasan Klima 23,92 -4,01 40,95 Koç Holding 18,96 -0,99 -7,30 Konfrut Gıda 16,26 3,57 -3,79 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,70 0,28 198,56 Konya Çimento 907,80 -0,07 -19,66 Kordsa Teknik Tekstil 24,00 -1,80 54,34 Koza Altın 128,20 -0,16 32,57 Koza Madencilik 17,50 0,98 12,98 Körfez GMYO 5,15 0,59 -11,21 Kristal Kola 2,25 -2,60 -42,60 Kron Telekomünikasyon 52,90 -2,04 43,59 Kuştur Kuşadası Turizm 338,10 5,46 114,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,47 3,78 7,39 Kütahya Porselen 61,10 -9,95 21,11 Lider Faktoring 2,87 -1,03 -15,84 Link Bilgisayar 36,18 -0,88 13,51 Logo Yazılım 150,70 -1,57 20,99 Lokman Hekim Sağlık 17,70 4,00 64,62 Lüks Kadife 61,05 -0,16 111,25 Makina Takım 3,18 -0,31 -6,74 Marka Yatırım Holding 5,79 9,66 -9,95 Marmaris Altınyunus 216,40 -1,64 94,78 Marshall 318,10 -2,21 3,72 Martı GMYO 1,53 -1,29 -44,36 Martı Otel 2,25 -0,44 5,63 Matriks Bilgi Dağıtım 36,90 -1,91 Mavi Giyim 51,80 0,00 -0,77 Mazhar Zorlu Holding 28,54 -3,45 -9,34 Mega Polietilen 7,80 0,26 1,83 Menderes Tekstil 2,46 -3,91 -20,39 Merit Turizm 245,00 -3,96 192,71 Merko Gıda 6,83 9,98 -20,95 Metemtur Yatırım 36,70 4,86 66,06 Metro Holding 1,85 -3,65 -11,06 Metro Petrol ve Tesisleri 2,66 3,10 -7,96 Metro Yatırım Ortaklığı 2,01 -0,50 -13,73 Migros Ticaret 36,34 -1,57 -15,09 Milpa 4,27 0,71 -7,17 Mistral GMYO 5,08 0,79 7,86 MLP Sağlık 24,84 -0,40 25,01 MMC San. ve Tic. Yat. 7,10 5,19 54,35 Mondi Tire Kutsan 7,60 6,44 0,00 Naturel Enerji 34,86 -1,08 -1,83 Naturelgaz 9,64 -0,31 Net Holding 5,57 -0,36 62,39 Netaş Telekom. 23,32 1,22 -16,95 Niğbaş Niğde Beton 13,48 -0,37 -74,08 Nuh Çimento 51,85 -1,24 7,96 Nurol GMYO 13,84 2,59 89,85 Odaş Elektrik 2,41 -2,03 -38,21 Olmuksan-IP 7,34 -0,27 -38,06 Orge Enerji Elektrik 10,46 0,48 41,73 Orma Orman Mahsulleri 31,50 -6,53 113,99 Osmanlı Menkul 26,10 -2,39 -15,64 Ostim Endüstriyel Yat 2,42 -3,59 -12,12 Otokar 312,50 0,81 2,70 Oyak Çimento 7,39 -0,27 -15,83 Oyak Yat. Ort. 7,89 -1,50 13,53 Oylum Sınai Yatırımlar 4,18 -2,56 -11,25 Özak GMYO 4,38 -0,90 -14,12 Özbal Çelik Boru 7,73 -1,78 18,02 Özderici GMYO 1,79 -4,28 -19,37 Özerden Plastik 8,66 0,00 -3,78 Pamukova Elektrik 26,88 -1,90 26,08 Panora GMYO 6,22 -1,11 1,84 Papilon Savunma 17,27 -2,48 -24,12 Park Elek.Madencilik 5,22 -2,43 -2,79 Parsan 31,00 -1,84 27,57 Pegasus 81,40 -0,31 9,12 Peker GMYO 1,25 -1,57 -52,11 Penguen Gıda 3,53 2,92 -30,10 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,90 -0,19 Pera GMYO 1,47 0,00 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 26,50 5,75 44,58 Petkim 6,37 -1,39 27,91 Petrokent Turizm 2.318,90 0,82 155,84 Pınar Et ve Un 20,42 -0,58 -6,69 Pınar Su 7,66 1,59 3,10 Pınar Süt 19,16 -0,93 -15,03 Plastikkart 14,71 2,15 1,80 Polisan Holding 3,05 -1,29 -20,67 Politeknik Metal 303,00 -2,26 -25,32 Prizma Press Matbaacılık 5,20 -1,89 -5,11 QNB Finans Fin. Kir. 95,55 -4,45 -23,74 QNB Finansbank 45,84 -4,42 -34,84 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,22 -1,14 Ral Yatırım Holding 3,66 1,67 -17,57 Ray Sigorta 11,22 -2,52 -27,38 Reysaş GMYO 4,03 -1,47 -26,06 Reysaş Lojistik 3,58 -1,65 -30,81 Rhea Girişim 2,31 -3,75 -37,90 Rodrigo Tekstil 17,63 -2,76 28,59 Royal Halı 3,61 -0,82 4,94 RTA Laboratuvarları 23,58 2,79 -22,13 Sabancı Holding 8,50 -0,35 -22,91 Safkar Ege Soğutmacılık 8,19 -3,08 -24,72 Sanel Mühendislik 3,76 -1,31 9,94 Sanifoam Sünger 16,70 9,87 22,79 Sanko Pazarlama 10,81 -2,08 15,12 Saray Matbaacılık 4,82 9,79 -45,04 Sarkuysan 15,39 -1,35 76,95 Sasa Polyester 33,24 -2,06 121,83 Say Yenilenebilir Enerji 28,00 -9,21 229,02 Sekuro Plastik 23,50 0,60 68,34 Selçuk Ecza Deposu 9,52 -0,10 -29,12 Selçuk Gıda 4,10 0,24 -17,67 Senkron Güvenlik 29,90 -3,55 13,86 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -2,45 -3,13 Servet GMYO 77,50 -3,19 -1,15 Seyitler Kimya 24,94 9,96 -0,60 Silverline Endüstri 5,70 -2,06 -33,72 Sinpaş GMYO 3,42 -2,56 -18,18 Smartiks Yazılım 6,06 -1,46 -31,60 Sodaş Sodyum Sanayii 26,60 0,08 1,00 Söktaş 4,77 3,25 -6,29 Sönmez Filament 41,98 8,64 -40,20 Sönmez Pamuklu 18,01 -3,90 -24,96 Sumaş Suni Tahta 59,85 -3,31 16,78 Şeker Fin. Kir. 7,25 3,42 13,28 Şekerbank 1,16 -0,85 -23,18 Şişe Cam 8,05 0,50 10,12 Şok Marketler Ticaret 11,78 -0,84 -6,66 T. Halk Bankası 4,42 0,68 -20,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,08 -1,43 -28,91 T.S.K.B. 1,40 2,19 -19,84 T.Tuborg 19,00 -2,06 5,15 Taç Tarım Ürünleri 24,18 -3,20 129,63 Tat Gıda 9,31 -2,31 -19,47 TAV Havalimanları 23,62 0,00 10,89 Taze Kuru Gıda 240,00 -2,44 10,96 Tek-Art Turizm 1,81 0,56 -10,40 Tekfen Holding 15,89 -1,18 -3,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,10 -2,29 -6,46 Temapol Polimer Plastik 15,53 -2,76 35,04 TGS Dış Ticaret 14,10 -0,77 10,94 Tofaş Oto. Fab. 28,32 -1,46 -8,38 Torunlar GMYO 3,45 -0,86 -11,54 Trabzon Liman 33,34 7,76 3,80 Trabzonspor Sportif 2,58 5,74 5,74 Trend GMYO 7,17 9,97 -42,96 TSKB GMYO 4,02 -1,23 -30,09 Tuğçelik 8,48 -1,97 4,95 Tukaş 7,35 -4,17 -24,15 Turcas Petrol 4,09 -1,21 -15,67 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,03 -0,79 Turkcell 15,76 1,09 0,42 Tümosan Motor ve Traktör 19,92 -1,09 41,58 Tüpraş 103,00 0,10 -4,63 Türk Hava Yolları 13,47 -0,15 4,34 Türk İlaç Serum 42,90 10,00 Türk Prysmian Kablo 12,28 4,04 1,80 Türk Telekom 6,85 -0,15 -17,62 Türk Traktör 193,50 -1,07 13,58 Türker Proje Gayrimenkul 151,60 1,47 34,28 Türkiye Sigorta 5,61 -0,71 -9,20 Ufuk Yatırım 14,98 -6,14 11,79 Ulaşlar Turizm Yat. 4,91 1,45 15,80 Ulusoy Elektrik 58,95 0,60 14,80 Ulusoy Un Sanayi 5,71 -0,70 12,21 Umpaş Holding 1,47 -3,92 -43,68 Uşak Seramik 2,81 0,36 20,09 Utopya Turizm 29,00 -3,33 -25,26 Uzertaş Boya 43,00 -6,40 -24,03 Ülker Bisküvi 22,76 -1,90 -1,64 Vakıf Fin. Kir. 12,14 1,68 184,98 Vakıf GMYO 2,42 -0,41 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,27 -1,42 -14,81 Vakıflar Bankası 3,54 0,28 -24,84 Vakko Tekstil 11,50 0,79 83,52 Vanet Gıda 5,94 0,68 -23,16 Verusa Holding 59,20 -1,42 31,26 Verusaturk Girisim 26,04 -1,74 99,08 Vestel 33,36 3,03 58,40 Vestel Beyaz Eşya 52,50 0,19 28,42 Viking Kağıt 6,21 -2,97 -31,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,20 -2,05 39,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,00 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 77,20 -2,28 6,66 Yataş 17,46 -0,68 20,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,96 -2,63 -32,73 Yeni Gimat GMYO 13,89 -0,07 19,82 Yeşil GMYO 1,16 -2,52 -15,94 Yeşil Yapı 1,42 -1,39 -22,83 Yeşil Yatırım Holding 81,85 -0,67 -14,16 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.600,10 1,47 0,00 Yonga Mobilya 24,20 -2,26 -18,76 Yükselen Çelik 5,52 -1,95 5,51 Yünsa 13,47 2,43 -3,03 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,09 -3,24 -24,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara