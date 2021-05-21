Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 22,96 İş Bankası (B) 37.150,00 -9,14 -8,27 İş Bankası (C) 5,15 -0,58 -24,18 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,31 -0,30 -14,25 İş Girişim 16,05 -0,12 -15,30 İş GMYO 1,96 0,51 -22,83 İş Y. Men. Değ. 17,66 -1,67 6,40 İş Yat. Ort. 3,08 0,00 -8,42 İşbir Holding 8.714,00 -7,30 218,31 Işık Plastik 34,12 -0,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -0,94 -7,89 İttifak Holding 1,79 1,13 -19,73 İz Hayvancılık Tarım 20,12 3,60 11,78 İzmir Demir Çelik 2,31 0,43 -30,20 İzmir Fırça 8,06 4,13 44,96 Jantsa Jant Sanayi 88,00 0,17 112,31 Kafein Yazılım 28,32 -0,84 32,71 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,75 0,34 Kaplamin 22,32 2,39 -33,96 Kardemir (A) 7,53 1,07 26,55 Kardemir (B) 7,45 0,00 41,37 Kardemir (D) 8,03 0,12 38,93 Karel Elektronik 33,22 -0,84 44,06 Karsan Otomotiv 4,84 4,99 48,92 Karsu Tekstil 10,01 2,56 17,08 Kartonsan 61,90 -1,28 -34,62 Katmerciler Ekipman 3,74 -2,35 21,43 Kent Gıda 304,50 1,53 -14,37 Kerevitaş Gıda 4,94 0,82 -24,92 Kervan Gıda 16,34 -1,03 23,60 Kervansaray Yat. Holding 0,66 4,76 -47,62 Kiler GMYO 1,98 -0,50 -21,12 Klimasan Klima 24,92 -3,19 46,85 Koç Holding 19,15 0,31 -6,37 Konfrut Gıda 15,70 -1,57 -7,10 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,50 0,28 197,72 Konya Çimento 908,40 -1,95 -19,61 Kordsa Teknik Tekstil 24,44 0,99 57,17 Koza Altın 128,40 -1,23 32,78 Koza Madencilik 17,33 0,23 11,88 Körfez GMYO 5,12 0,39 -11,72 Kristal Kola 2,31 0,87 -41,07 Kron Telekomünikasyon 54,00 -1,19 46,58 Kuştur Kuşadası Turizm 320,60 3,75 103,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 2,15 3,48 Kütahya Porselen 67,85 1,88 34,49 Lider Faktoring 2,90 0,00 -14,96 Link Bilgisayar 36,50 1,05 14,51 Logo Yazılım 153,10 -1,73 22,91 Lokman Hekim Sağlık 17,02 -0,64 58,29 Lüks Kadife 61,15 7,37 111,59 Makina Takım 3,19 -0,31 -6,45 Marka Yatırım Holding 5,28 1,54 -17,88 Marmaris Altınyunus 220,00 -0,90 98,02 Marshall 325,30 2,98 6,06 Martı GMYO 1,55 -3,73 -43,64 Martı Otel 2,26 0,89 6,10 Matriks Bilgi Dağıtım 37,62 -1,16 Mavi Giyim 51,80 1,87 -0,77 Mazhar Zorlu Holding 29,56 0,89 -6,10 Mega Polietilen 7,78 -3,23 1,57 Menderes Tekstil 2,56 -0,39 -17,15 Merit Turizm 255,10 -1,77 204,78 Merko Gıda 6,21 9,91 -28,13 Metemtur Yatırım 35,00 7,69 58,37 Metro Holding 1,92 0,52 -7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,58 0,78 -10,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 1,00 -13,30 Migros Ticaret 36,92 0,11 -13,74 Milpa 4,24 3,16 -7,83 Mistral GMYO 5,04 -0,40 7,01 MLP Sağlık 24,94 2,47 25,52 MMC San. ve Tic. Yat. 6,75 -2,60 46,74 Mondi Tire Kutsan 7,14 1,85 -6,05 Naturel Enerji 35,24 -0,11 -0,75 Naturelgaz 9,67 -2,81 Net Holding 5,59 0,00 62,97 Netaş Telekom. 23,04 0,61 -17,95 Niğbaş Niğde Beton 13,53 0,89 -73,98 Nuh Çimento 52,50 -0,47 9,31 Nurol GMYO 13,49 -3,44 85,05 Odaş Elektrik 2,46 0,00 -36,92 Olmuksan-IP 7,36 -0,41 -37,89 Orge Enerji Elektrik 10,41 -2,07 41,06 Orma Orman Mahsulleri 33,70 8,71 128,94 Osmanlı Menkul 26,74 -1,40 -13,58 Ostim Endüstriyel Yat 2,51 -4,20 -8,85 Otokar 310,00 -0,19 1,88 Oyak Çimento 7,41 -0,13 -15,60 Oyak Yat. Ort. 8,01 -2,91 15,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,29 0,94 -8,92 Özak GMYO 4,42 0,68 -13,33 Özbal Çelik Boru 7,87 4,10 20,15 Özderici GMYO 1,87 10,00 -15,77 Özerden Plastik 8,66 4,34 -3,78 Pamukova Elektrik 27,40 -2,77 28,52 Panora GMYO 6,29 -0,63 2,98 Papilon Savunma 17,71 -0,56 -22,19 Park Elek.Madencilik 5,35 -1,83 -0,37 Parsan 31,58 -1,50 29,96 Pegasus 81,65 -0,24 9,45 Peker GMYO 1,27 -0,78 -51,34 Penguen Gıda 3,43 1,78 -32,08 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,96 -0,06 Pera GMYO 1,47 -2,00 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 25,06 0,00 36,72 Petkim 6,46 2,22 29,72 Petrokent Turizm 2.300,10 0,00 153,76 Pınar Et ve Un 20,54 0,59 -6,14 Pınar Su 7,54 -0,13 1,48 Pınar Süt 19,34 1,20 -14,23 Plastikkart 14,40 0,35 -0,35 Polisan Holding 3,09 -0,64 -19,63 Politeknik Metal 310,00 -1,15 -23,59 Prizma Press Matbaacılık 5,30 1,92 -3,28 QNB Finans Fin. Kir. 100,00 -1,67 -20,19 QNB Finansbank 47,96 0,50 -31,83 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,50 -0,41 Ral Yatırım Holding 3,60 -4,00 -18,92 Ray Sigorta 11,51 -0,69 -25,50 Reysaş GMYO 4,09 0,00 -24,95 Reysaş Lojistik 3,64 -2,15 -29,65 Rhea Girişim 2,40 -0,83 -35,48 Rodrigo Tekstil 18,13 -1,25 32,24 Royal Halı 3,64 0,83 5,81 RTA Laboratuvarları 22,94 6,50 -24,24 Sabancı Holding 8,53 1,79 -22,64 Safkar Ege Soğutmacılık 8,45 -0,59 -22,33 Sanel Mühendislik 3,81 0,00 11,40 Sanifoam Sünger 15,20 -2,63 11,76 Sanko Pazarlama 11,04 -0,27 17,57 Saray Matbaacılık 4,39 1,62 -49,94 Sarkuysan 15,60 1,04 79,36 Sasa Polyester 33,94 1,74 126,50 Say Yenilenebilir Enerji 30,84 -7,39 262,40 Sekuro Plastik 23,36 -5,73 67,34 Selçuk Ecza Deposu 9,53 -0,21 -29,05 Selçuk Gıda 4,09 7,92 -17,87 Senkron Güvenlik 31,00 -1,27 18,05 Serve Film Prodüksiyon 15,89 -0,69 -0,69 Servet GMYO 80,05 -4,07 2,10 Seyitler Kimya 22,68 0,35 -9,61 Silverline Endüstri 5,82 -2,84 -32,33 Sinpaş GMYO 3,51 -1,68 -16,03 Smartiks Yazılım 6,15 1,65 -30,59 Sodaş Sodyum Sanayii 26,58 -0,97 0,93 Söktaş 4,62 -2,94 -9,23 Sönmez Filament 38,64 9,96 -44,96 Sönmez Pamuklu 18,74 -1,37 -21,92 Sumaş Suni Tahta 61,90 -3,13 20,78 Şeker Fin. Kir. 7,01 -0,57 9,53 Şekerbank 1,17 0,00 -22,52 Şişe Cam 8,01 -0,74 9,58 Şok Marketler Ticaret 11,88 -0,08 -5,86 T. Halk Bankası 4,39 -0,45 -21,04 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,40 0,09 -27,88 T.S.K.B. 1,37 -0,72 -21,56 T.Tuborg 19,40 0,52 7,36 Taç Tarım Ürünleri 24,98 4,08 137,23 Tat Gıda 9,53 0,95 -17,57 TAV Havalimanları 23,62 0,08 10,89 Taze Kuru Gıda 246,00 2,50 13,73 Tek-Art Turizm 1,80 -0,55 -10,89 Tekfen Holding 16,08 0,44 -1,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,29 -0,84 -4,27 Temapol Polimer Plastik 15,97 1,59 38,87 TGS Dış Ticaret 14,21 -4,37 11,80 Tofaş Oto. Fab. 28,74 0,21 -7,02 Torunlar GMYO 3,48 -1,14 -10,77 Trabzon Liman 30,94 -1,65 -3,67 Trabzonspor Sportif 2,44 -0,41 0,00 Trend GMYO 6,52 -0,46 -48,13 TSKB GMYO 4,07 0,25 -29,22 Tuğçelik 8,65 -0,23 7,05 Tukaş 7,67 7,57 -20,85 Turcas Petrol 4,14 -0,96 -14,64 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,11 0,40 Turkcell 15,59 0,00 -0,66 Tümosan Motor ve Traktör 20,14 0,60 43,14 Tüpraş 102,90 2,69 -4,72 Türk Hava Yolları 13,49 -0,66 4,49 Türk İlaç Serum 39,00 3,94 Türk Prysmian Kablo 11,84 -0,84 -2,15 Türk Telekom 6,86 -0,58 -17,50 Türk Traktör 195,60 -0,96 14,81 Türker Proje Gayrimenkul 149,40 -2,92 32,33 Türkiye Sigorta 5,65 -0,53 -8,55 Ufuk Yatırım 15,96 -1,18 19,10 Ulaşlar Turizm Yat. 4,84 -1,02 14,15 Ulusoy Elektrik 58,60 -0,93 14,12 Ulusoy Un Sanayi 5,75 6,68 13,00 Umpaş Holding 1,53 2,00 -41,38 Uşak Seramik 2,80 -1,75 19,66 Utopya Turizm 30,00 3,45 -22,68 Uzertaş Boya 45,94 -0,73 -18,83 Ülker Bisküvi 23,20 -0,85 0,26 Vakıf Fin. Kir. 11,94 9,94 180,28 Vakıf GMYO 2,43 0,00 -27,04 Vakıf Yat. Ort. 6,36 1,60 -13,59 Vakıflar Bankası 3,53 0,28 -25,05 Vakko Tekstil 11,41 -1,30 82,08 Vanet Gıda 5,90 2,61 -23,67 Verusa Holding 60,05 -1,23 33,15 Verusaturk Girisim 26,50 -0,97 102,60 Vestel 32,38 2,21 53,75 Vestel Beyaz Eşya 52,40 2,14 28,18 Viking Kağıt 6,40 3,06 -28,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,33 -1,56 42,25 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -1,37 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 79,00 -2,83 9,14 Yataş 17,58 -1,12 21,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,04 -2,25 -30,91 Yeni Gimat GMYO 13,90 -1,42 19,91 Yeşil GMYO 1,19 0,00 -13,77 Yeşil Yapı 1,44 0,70 -21,74 Yeşil Yatırım Holding 82,40 -0,30 -13,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.373,90 -0,80 -1,45 Yonga Mobilya 24,76 1,48 -16,88 Yükselen Çelik 5,63 0,18 7,61 Yünsa 13,15 0,46 -5,34 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,16 -0,92 -22,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara 15 Mayıs sonrası herkes merak içindeydi! 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