Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.150,00
|-9,14
|-8,27
|İş Bankası (C)
|5,15
|-0,58
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,31
|-0,30
|-14,25
|İş Girişim
|16,05
|-0,12
|-15,30
|İş GMYO
|1,96
|0,51
|-22,83
|İş Y. Men. Değ.
|17,66
|-1,67
|6,40
|İş Yat. Ort.
|3,08
|0,00
|-8,42
|İşbir Holding
|8.714,00
|-7,30
|218,31
|Işık Plastik
|34,12
|-0,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|-0,94
|-7,89
|İttifak Holding
|1,79
|1,13
|-19,73
|İz Hayvancılık Tarım
|20,12
|3,60
|11,78
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|0,43
|-30,20
|İzmir Fırça
|8,06
|4,13
|44,96
|Jantsa Jant Sanayi
|88,00
|0,17
|112,31
|Kafein Yazılım
|28,32
|-0,84
|32,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,75
|0,34
|Kaplamin
|22,32
|2,39
|-33,96
|Kardemir (A)
|7,53
|1,07
|26,55
|Kardemir (B)
|7,45
|0,00
|41,37
|Kardemir (D)
|8,03
|0,12
|38,93
|Karel Elektronik
|33,22
|-0,84
|44,06
|Karsan Otomotiv
|4,84
|4,99
|48,92
|Karsu Tekstil
|10,01
|2,56
|17,08
|Kartonsan
|61,90
|-1,28
|-34,62
|Katmerciler Ekipman
|3,74
|-2,35
|21,43
|Kent Gıda
|304,50
|1,53
|-14,37
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|0,82
|-24,92
|Kervan Gıda
|16,34
|-1,03
|23,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|4,76
|-47,62
|Kiler GMYO
|1,98
|-0,50
|-21,12
|Klimasan Klima
|24,92
|-3,19
|46,85
|Koç Holding
|19,15
|0,31
|-6,37
|Konfrut Gıda
|15,70
|-1,57
|-7,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,50
|0,28
|197,72
|Konya Çimento
|908,40
|-1,95
|-19,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,44
|0,99
|57,17
|Koza Altın
|128,40
|-1,23
|32,78
|Koza Madencilik
|17,33
|0,23
|11,88
|Körfez GMYO
|5,12
|0,39
|-11,72
|Kristal Kola
|2,31
|0,87
|-41,07
|Kron Telekomünikasyon
|54,00
|-1,19
|46,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|320,60
|3,75
|103,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|2,15
|3,48
|Kütahya Porselen
|67,85
|1,88
|34,49
|Lider Faktoring
|2,90
|0,00
|-14,96
|Link Bilgisayar
|36,50
|1,05
|14,51
|Logo Yazılım
|153,10
|-1,73
|22,91
|Lokman Hekim Sağlık
|17,02
|-0,64
|58,29
|Lüks Kadife
|61,15
|7,37
|111,59
|Makina Takım
|3,19
|-0,31
|-6,45
|Marka Yatırım Holding
|5,28
|1,54
|-17,88
|Marmaris Altınyunus
|220,00
|-0,90
|98,02
|Marshall
|325,30
|2,98
|6,06
|Martı GMYO
|1,55
|-3,73
|-43,64
|Martı Otel
|2,26
|0,89
|6,10
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,62
|-1,16
|Mavi Giyim
|51,80
|1,87
|-0,77
|Mazhar Zorlu Holding
|29,56
|0,89
|-6,10
|Mega Polietilen
|7,78
|-3,23
|1,57
|Menderes Tekstil
|2,56
|-0,39
|-17,15
|Merit Turizm
|255,10
|-1,77
|204,78
|Merko Gıda
|6,21
|9,91
|-28,13
|Metemtur Yatırım
|35,00
|7,69
|58,37
|Metro Holding
|1,92
|0,52
|-7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,58
|0,78
|-10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,02
|1,00
|-13,30
|Migros Ticaret
|36,92
|0,11
|-13,74
|Milpa
|4,24
|3,16
|-7,83
|Mistral GMYO
|5,04
|-0,40
|7,01
|MLP Sağlık
|24,94
|2,47
|25,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,75
|-2,60
|46,74
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|1,85
|-6,05
|Naturel Enerji
|35,24
|-0,11
|-0,75
|Naturelgaz
|9,67
|-2,81
|Net Holding
|5,59
|0,00
|62,97
|Netaş Telekom.
|23,04
|0,61
|-17,95
|Niğbaş Niğde Beton
|13,53
|0,89
|-73,98
|Nuh Çimento
|52,50
|-0,47
|9,31
|Nurol GMYO
|13,49
|-3,44
|85,05
|Odaş Elektrik
|2,46
|0,00
|-36,92
|Olmuksan-IP
|7,36
|-0,41
|-37,89
|Orge Enerji Elektrik
|10,41
|-2,07
|41,06
|Orma Orman Mahsulleri
|33,70
|8,71
|128,94
|Osmanlı Menkul
|26,74
|-1,40
|-13,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,51
|-4,20
|-8,85
|Otokar
|310,00
|-0,19
|1,88
|Oyak Çimento
|7,41
|-0,13
|-15,60
|Oyak Yat. Ort.
|8,01
|-2,91
|15,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,29
|0,94
|-8,92
|Özak GMYO
|4,42
|0,68
|-13,33
|Özbal Çelik Boru
|7,87
|4,10
|20,15
|Özderici GMYO
|1,87
|10,00
|-15,77
|Özerden Plastik
|8,66
|4,34
|-3,78
|Pamukova Elektrik
|27,40
|-2,77
|28,52
|Panora GMYO
|6,29
|-0,63
|2,98
|Papilon Savunma
|17,71
|-0,56
|-22,19
|Park Elek.Madencilik
|5,35
|-1,83
|-0,37
|Parsan
|31,58
|-1,50
|29,96
|Pegasus
|81,65
|-0,24
|9,45
|Peker GMYO
|1,27
|-0,78
|-51,34
|Penguen Gıda
|3,43
|1,78
|-32,08
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,96
|-0,06
|Pera GMYO
|1,47
|-2,00
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|25,06
|0,00
|36,72
|Petkim
|6,46
|2,22
|29,72
|Petrokent Turizm
|2.300,10
|0,00
|153,76
|Pınar Et ve Un
|20,54
|0,59
|-6,14
|Pınar Su
|7,54
|-0,13
|1,48
|Pınar Süt
|19,34
|1,20
|-14,23
|Plastikkart
|14,40
|0,35
|-0,35
|Polisan Holding
|3,09
|-0,64
|-19,63
|Politeknik Metal
|310,00
|-1,15
|-23,59
|Prizma Press Matbaacılık
|5,30
|1,92
|-3,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,00
|-1,67
|-20,19
|QNB Finansbank
|47,96
|0,50
|-31,83
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,50
|-0,41
|Ral Yatırım Holding
|3,60
|-4,00
|-18,92
|Ray Sigorta
|11,51
|-0,69
|-25,50
|Reysaş GMYO
|4,09
|0,00
|-24,95
|Reysaş Lojistik
|3,64
|-2,15
|-29,65
|Rhea Girişim
|2,40
|-0,83
|-35,48
|Rodrigo Tekstil
|18,13
|-1,25
|32,24
|Royal Halı
|3,64
|0,83
|5,81
|RTA Laboratuvarları
|22,94
|6,50
|-24,24
|Sabancı Holding
|8,53
|1,79
|-22,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,45
|-0,59
|-22,33
|Sanel Mühendislik
|3,81
|0,00
|11,40
|Sanifoam Sünger
|15,20
|-2,63
|11,76
|Sanko Pazarlama
|11,04
|-0,27
|17,57
|Saray Matbaacılık
|4,39
|1,62
|-49,94
|Sarkuysan
|15,60
|1,04
|79,36
|Sasa Polyester
|33,94
|1,74
|126,50
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,84
|-7,39
|262,40
|Sekuro Plastik
|23,36
|-5,73
|67,34
|Selçuk Ecza Deposu
|9,53
|-0,21
|-29,05
|Selçuk Gıda
|4,09
|7,92
|-17,87
|Senkron Güvenlik
|31,00
|-1,27
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|15,89
|-0,69
|-0,69
|Servet GMYO
|80,05
|-4,07
|2,10
|Seyitler Kimya
|22,68
|0,35
|-9,61
|Silverline Endüstri
|5,82
|-2,84
|-32,33
|Sinpaş GMYO
|3,51
|-1,68
|-16,03
|Smartiks Yazılım
|6,15
|1,65
|-30,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,58
|-0,97
|0,93
|Söktaş
|4,62
|-2,94
|-9,23
|Sönmez Filament
|38,64
|9,96
|-44,96
|Sönmez Pamuklu
|18,74
|-1,37
|-21,92
|Sumaş Suni Tahta
|61,90
|-3,13
|20,78
|Şeker Fin. Kir.
|7,01
|-0,57
|9,53
|Şekerbank
|1,17
|0,00
|-22,52
|Şişe Cam
|8,01
|-0,74
|9,58
|Şok Marketler Ticaret
|11,88
|-0,08
|-5,86
|T. Halk Bankası
|4,39
|-0,45
|-21,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,40
|0,09
|-27,88
|T.S.K.B.
|1,37
|-0,72
|-21,56
|T.Tuborg
|19,40
|0,52
|7,36
|Taç Tarım Ürünleri
|24,98
|4,08
|137,23
|Tat Gıda
|9,53
|0,95
|-17,57
|TAV Havalimanları
|23,62
|0,08
|10,89
|Taze Kuru Gıda
|246,00
|2,50
|13,73
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Tekfen Holding
|16,08
|0,44
|-1,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,29
|-0,84
|-4,27
|Temapol Polimer Plastik
|15,97
|1,59
|38,87
|TGS Dış Ticaret
|14,21
|-4,37
|11,80
|Tofaş Oto. Fab.
|28,74
|0,21
|-7,02
|Torunlar GMYO
|3,48
|-1,14
|-10,77
|Trabzon Liman
|30,94
|-1,65
|-3,67
|Trabzonspor Sportif
|2,44
|-0,41
|0,00
|Trend GMYO
|6,52
|-0,46
|-48,13
|TSKB GMYO
|4,07
|0,25
|-29,22
|Tuğçelik
|8,65
|-0,23
|7,05
|Tukaş
|7,67
|7,57
|-20,85
|Turcas Petrol
|4,14
|-0,96
|-14,64
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,11
|0,40
|Turkcell
|15,59
|0,00
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,14
|0,60
|43,14
|Tüpraş
|102,90
|2,69
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|13,49
|-0,66
|4,49
|Türk İlaç Serum
|39,00
|3,94
|Türk Prysmian Kablo
|11,84
|-0,84
|-2,15
|Türk Telekom
|6,86
|-0,58
|-17,50
|Türk Traktör
|195,60
|-0,96
|14,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|149,40
|-2,92
|32,33
|Türkiye Sigorta
|5,65
|-0,53
|-8,55
|Ufuk Yatırım
|15,96
|-1,18
|19,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,84
|-1,02
|14,15
|Ulusoy Elektrik
|58,60
|-0,93
|14,12
|Ulusoy Un Sanayi
|5,75
|6,68
|13,00
|Umpaş Holding
|1,53
|2,00
|-41,38
|Uşak Seramik
|2,80
|-1,75
|19,66
|Utopya Turizm
|30,00
|3,45
|-22,68
|Uzertaş Boya
|45,94
|-0,73
|-18,83
|Ülker Bisküvi
|23,20
|-0,85
|0,26
|Vakıf Fin. Kir.
|11,94
|9,94
|180,28
|Vakıf GMYO
|2,43
|0,00
|-27,04
|Vakıf Yat. Ort.
|6,36
|1,60
|-13,59
|Vakıflar Bankası
|3,53
|0,28
|-25,05
|Vakko Tekstil
|11,41
|-1,30
|82,08
|Vanet Gıda
|5,90
|2,61
|-23,67
|Verusa Holding
|60,05
|-1,23
|33,15
|Verusaturk Girisim
|26,50
|-0,97
|102,60
|Vestel
|32,38
|2,21
|53,75
|Vestel Beyaz Eşya
|52,40
|2,14
|28,18
|Viking Kağıt
|6,40
|3,06
|-28,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,33
|-1,56
|42,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-1,37
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|79,00
|-2,83
|9,14
|Yataş
|17,58
|-1,12
|21,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,04
|-2,25
|-30,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,90
|-1,42
|19,91
|Yeşil GMYO
|1,19
|0,00
|-13,77
|Yeşil Yapı
|1,44
|0,70
|-21,74
|Yeşil Yatırım Holding
|82,40
|-0,30
|-13,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.373,90
|-0,80
|-1,45
|Yonga Mobilya
|24,76
|1,48
|-16,88
|Yükselen Çelik
|5,63
|0,18
|7,61
|Yünsa
|13,15
|0,46
|-5,34
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,16
|-0,92
|-22,02
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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