Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 0,00 22,96 İş Bankası (B) 40.885,20 9,60 0,95 İş Bankası (C) 5,18 0,78 -23,74 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,32 0,61 -13,99 İş Girişim 16,07 0,31 -15,20 İş GMYO 1,95 0,00 -23,23 İş Y. Men. Değ. 17,96 2,16 8,21 İş Yat. Ort. 3,08 4,05 -8,42 İşbir Holding 9.400,20 9,91 243,37 Işık Plastik 34,24 -1,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,06 1,92 -7,02 İttifak Holding 1,77 -1,67 -20,63 İz Hayvancılık Tarım 19,42 -4,33 7,89 İzmir Demir Çelik 2,30 -2,54 -30,50 İzmir Fırça 7,74 -2,03 39,21 Jantsa Jant Sanayi 87,85 9,95 111,95 Kafein Yazılım 28,56 -0,70 33,83 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,70 -4,42 Kaplamin 21,80 -1,36 -35,50 Kardemir (A) 7,45 -2,87 25,21 Kardemir (B) 7,45 -2,74 41,37 Kardemir (D) 8,02 -3,72 38,75 Karel Elektronik 33,50 2,70 45,27 Karsan Otomotiv 4,61 -1,28 41,85 Karsu Tekstil 9,76 -2,50 14,15 Kartonsan 62,70 0,16 -33,77 Katmerciler Ekipman 3,83 3,23 24,35 Kent Gıda 299,90 -2,60 -15,66 Kerevitaş Gıda 4,90 -1,61 -25,53 Kervan Gıda 16,51 -0,54 24,89 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -4,55 -50,00 Kiler GMYO 1,99 -2,93 -20,72 Klimasan Klima 25,74 2,22 51,68 Koç Holding 19,09 -1,39 -6,66 Konfrut Gıda 15,95 0,13 -5,62 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,30 1,44 196,88 Konya Çimento 926,50 -4,00 -18,01 Kordsa Teknik Tekstil 24,20 1,26 55,63 Koza Altın 130,00 -0,76 34,44 Koza Madencilik 17,29 1,95 11,62 Körfez GMYO 5,10 -2,30 -12,07 Kristal Kola 2,29 0,00 -41,58 Kron Telekomünikasyon 54,65 -2,41 48,34 Kuştur Kuşadası Turizm 309,00 -1,90 96,44 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 0,87 1,30 Kütahya Porselen 66,60 3,18 32,01 Lider Faktoring 2,90 -1,69 -14,96 Link Bilgisayar 36,12 -3,42 13,32 Logo Yazılım 155,80 -2,62 25,08 Lokman Hekim Sağlık 17,13 -0,12 59,31 Lüks Kadife 56,95 -3,88 97,06 Makina Takım 3,20 -0,93 -6,16 Marka Yatırım Holding 5,20 0,78 -19,13 Marmaris Altınyunus 222,00 -0,45 99,82 Marshall 315,90 -2,74 3,00 Martı GMYO 1,61 4,55 -41,45 Martı Otel 2,24 -0,44 5,16 Matriks Bilgi Dağıtım 38,06 -2,76 Mavi Giyim 50,85 0,20 -2,59 Mazhar Zorlu Holding 29,30 0,00 -6,93 Mega Polietilen 8,04 -2,90 4,96 Menderes Tekstil 2,57 -1,15 -16,83 Merit Turizm 259,70 0,08 210,27 Merko Gıda 5,65 -1,40 -34,61 Metemtur Yatırım 32,50 -8,45 47,06 Metro Holding 1,91 -0,52 -8,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,56 1,19 -11,42 Metro Yatırım Ortaklığı 2,00 -0,50 -14,16 Migros Ticaret 36,88 -1,55 -13,83 Milpa 4,11 -1,20 -10,65 Mistral GMYO 5,06 1,20 7,43 MLP Sağlık 24,34 -0,98 22,50 MMC San. ve Tic. Yat. 6,93 -10,00 50,65 Mondi Tire Kutsan 7,01 -1,27 -7,76 Naturel Enerji 35,28 -1,67 -0,64 Naturelgaz 9,95 -8,63 Net Holding 5,59 -0,89 62,97 Netaş Telekom. 22,90 -2,88 -18,45 Niğbaş Niğde Beton 13,41 -2,26 -74,21 Nuh Çimento 52,75 -2,31 9,83 Nurol GMYO 13,97 -4,12 91,63 Odaş Elektrik 2,46 -0,40 -36,92 Olmuksan-IP 7,39 -0,40 -37,64 Orge Enerji Elektrik 10,63 -0,75 44,04 Orma Orman Mahsulleri 31,00 0,00 110,60 Osmanlı Menkul 27,12 -2,09 -12,35 Ostim Endüstriyel Yat 2,62 5,65 -4,86 Otokar 310,60 -3,57 2,07 Oyak Çimento 7,42 0,68 -15,49 Oyak Yat. Ort. 8,25 3,25 18,71 Oylum Sınai Yatırımlar 4,25 0,95 -9,77 Özak GMYO 4,39 -0,90 -13,92 Özbal Çelik Boru 7,56 1,75 15,42 Özderici GMYO 1,70 0,00 -23,42 Özerden Plastik 8,30 -1,31 -7,78 Pamukova Elektrik 28,18 -2,08 32,18 Panora GMYO 6,33 1,12 3,64 Papilon Savunma 17,81 0,74 -21,75 Park Elek.Madencilik 5,45 0,18 1,49 Parsan 32,06 2,95 31,93 Pegasus 81,85 -0,24 9,72 Peker GMYO 1,28 -1,54 -50,96 Penguen Gıda 3,37 -1,75 -33,27 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,98 0,00 Pera GMYO 1,50 4,90 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 25,06 0,24 36,72 Petkim 6,32 0,96 26,91 Petrokent Turizm 2.300,00 -0,86 153,75 Pınar Et ve Un 20,42 -0,78 -6,69 Pınar Su 7,55 -1,31 1,62 Pınar Süt 19,11 -0,05 -15,25 Plastikkart 14,35 -2,05 -0,69 Polisan Holding 3,11 1,63 -19,11 Politeknik Metal 313,60 -3,21 -22,71 Prizma Press Matbaacılık 5,20 0,97 -5,11 QNB Finans Fin. Kir. 101,70 -1,93 -18,83 QNB Finansbank 47,72 -4,85 -32,17 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,60 0,99 Ral Yatırım Holding 3,75 -1,83 -15,54 Ray Sigorta 11,59 -2,61 -24,98 Reysaş GMYO 4,09 -0,97 -24,95 Reysaş Lojistik 3,72 -0,27 -28,10 Rhea Girişim 2,42 -0,41 -34,95 Rodrigo Tekstil 18,36 -1,02 33,92 Royal Halı 3,61 -2,70 4,94 RTA Laboratuvarları 21,54 -1,73 -28,86 Sabancı Holding 8,38 -0,59 -24,00 Safkar Ege Soğutmacılık 8,50 -0,58 -21,88 Sanel Mühendislik 3,81 -1,55 11,40 Sanifoam Sünger 15,61 9,24 14,78 Sanko Pazarlama 11,07 -2,29 17,89 Saray Matbaacılık 4,32 0,47 -50,74 Sarkuysan 15,44 -3,14 77,52 Sasa Polyester 33,36 -2,00 122,63 Say Yenilenebilir Enerji 33,30 -6,41 291,30 Sekuro Plastik 24,78 6,08 77,51 Selçuk Ecza Deposu 9,55 1,38 -28,90 Selçuk Gıda 3,79 -1,56 -23,90 Senkron Güvenlik 31,40 0,06 19,57 Serve Film Prodüksiyon 16,00 -2,91 0,00 Servet GMYO 83,45 -4,30 6,44 Seyitler Kimya 22,60 -1,91 -9,93 Silverline Endüstri 5,99 2,04 -30,35 Sinpaş GMYO 3,57 -3,51 -14,59 Smartiks Yazılım 6,05 -1,94 -31,72 Sodaş Sodyum Sanayii 26,84 -0,15 1,91 Söktaş 4,76 9,93 -6,48 Sönmez Filament 35,14 9,95 -49,94 Sönmez Pamuklu 19,00 7,59 -20,83 Sumaş Suni Tahta 63,90 -3,18 24,68 Şeker Fin. Kir. 7,05 0,71 10,16 Şekerbank 1,17 0,00 -22,52 Şişe Cam 8,07 0,12 10,40 Şok Marketler Ticaret 11,89 -0,67 -5,78 T. Halk Bankası 4,41 1,15 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,38 -0,71 -27,95 T.S.K.B. 1,38 2,22 -20,98 T.Tuborg 19,30 -2,03 6,81 Taç Tarım Ürünleri 24,00 -3,38 127,92 Tat Gıda 9,44 0,11 -18,35 TAV Havalimanları 23,60 1,29 10,80 Taze Kuru Gıda 240,00 -1,11 10,96 Tek-Art Turizm 1,81 1,12 -10,40 Tekfen Holding 16,01 -0,87 -2,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,36 0,48 -3,46 Temapol Polimer Plastik 15,72 -3,32 36,70 TGS Dış Ticaret 14,86 3,19 16,92 Tofaş Oto. Fab. 28,68 -1,10 -7,22 Torunlar GMYO 3,52 -0,85 -9,74 Trabzon Liman 31,46 0,90 -2,05 Trabzonspor Sportif 2,45 3,81 0,41 Trend GMYO 6,55 0,77 -47,89 TSKB GMYO 4,06 1,25 -29,39 Tuğçelik 8,67 -3,24 7,30 Tukaş 7,13 -0,97 -26,42 Turcas Petrol 4,18 3,21 -13,81 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,07 -3,17 Turkcell 15,59 0,06 -0,66 Tümosan Motor ve Traktör 20,02 0,10 42,29 Tüpraş 100,20 -1,38 -7,22 Türk Hava Yolları 13,58 1,72 5,19 Türk İlaç Serum 37,52 -2,14 Türk Prysmian Kablo 11,94 0,17 -1,32 Türk Telekom 6,90 -1,85 -17,02 Türk Traktör 197,50 -1,45 15,92 Türker Proje Gayrimenkul 153,90 0,52 36,32 Türkiye Sigorta 5,68 -0,18 -8,06 Ufuk Yatırım 16,15 -0,92 20,52 Ulaşlar Turizm Yat. 4,89 -0,41 15,33 Ulusoy Elektrik 59,15 -1,66 15,19 Ulusoy Un Sanayi 5,39 0,56 5,93 Umpaş Holding 1,50 2,04 -42,53 Uşak Seramik 2,85 1,42 21,79 Utopya Turizm 29,00 -3,33 -25,26 Uzertaş Boya 46,28 -1,53 -18,23 Ülker Bisküvi 23,40 -0,76 1,12 Vakıf Fin. Kir. 10,86 -7,57 154,93 Vakıf GMYO 2,43 -1,62 -27,04 Vakıf Yat. Ort. 6,26 -2,34 -14,95 Vakıflar Bankası 3,52 0,86 -25,27 Vakko Tekstil 11,56 -3,26 84,48 Vanet Gıda 5,75 -0,69 -25,61 Verusa Holding 60,80 -0,49 34,81 Verusaturk Girisim 26,76 0,98 104,59 Vestel 31,68 0,32 50,43 Vestel Beyaz Eşya 51,30 -1,16 25,49 Viking Kağıt 6,21 -1,27 -31,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,43 -2,13 44,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 1,86 -26,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 81,30 -0,25 12,32 Yataş 17,78 -0,67 23,04 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,11 0,97 -29,32 Yeni Gimat GMYO 14,10 -1,05 21,63 Yeşil GMYO 1,19 -1,65 -13,77 Yeşil Yapı 1,43 -2,05 -22,28 Yeşil Yatırım Holding 82,65 -3,67 -13,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.498,00 -5,47 -0,66 Yonga Mobilya 24,40 -2,40 -18,09 Yükselen Çelik 5,62 -1,23 7,42 Yünsa 13,09 1,55 -5,77 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,18 1,40 -21,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek